Hogyan lehet AI-ügynököt létrehozni a jobb automatizálás érdekében?

A Capgemini jelentése szerint az amerikai vállalatok 50%-a használ generatív mesterséges intelligenciát marketingprojekteiben. Bár ezek az eszközök folyamatosan fejlődnek, nem képesek többfázisú munkafolyamatokat racionalizálni vagy nagy mennyiségű adatot kezelni anélkül, hogy gyakran be kellene avatkozni.

De mi lenne, ha már ma megszerezhetné ezt a versenyelőnyt? Mi lenne, ha már most lenne módja a komplex folyamatok automatizálására?

Ismerje meg az AI-ügynököket – az AI üzleti alkalmazásának következő lépcsőfokát!

Hosszú távon elengedhetetlen tudni, hogyan kell AI-ügynököt létrehozni. Ha egyszer megtanulta, hogyan kell egyedi ügynököt létrehozni, akkor kis emberi beavatkozással automatizálhatja a feladatokat (például az ügyfélszolgálatot vagy a piacelemzést), és csökkentheti az általános költségeket.

Ebben a blogban mindenre választ adunk az AI-ügynökökkel kapcsolatban, attól kezdve, hogy mik is azok, egészen addig, hogy hogyan lehet őket fejleszteni. Maradjon velünk a végéig – bemutatunk egy AI-ügynököt, amely hatékony és zökkenőmentes megoldást kínál a feladat- és projektmenedzsment igényeire!

⏰60 másodperces összefoglaló Az AI-ügynökök autonóm AI-eszközök, amelyek döntéshozatali képességgel rendelkeznek. Képesek interakcióba lépni az emberekkel és a környezetükben található technológiai eszközökkel. Az AI-ügynököket már használják az e-kereskedelemben, az egészségügyben, az üzleti folyamatok automatizálásában és a felhőalapú számítástechnikában. Adattudósok, UX-tervezők, gépi tanulás és szoftverfejlesztés szakértőinek segítségével egyedi AI-ügynököt hozhat létre. Ha a ClickUp-ot használja projektmenedzsmenthez, akkor már rendelkezésére áll egy beépített belső AI-ügynök.

Először foglalkozzunk az alapokkal.

Mi az AI-ügynök?

Ha valaha is csevegett már egy AI asszisztenssel egy weboldalon, akkor már találkozott egy alapvető AI ügynökkel. Manapság leggyakrabban a vállalatok támogatási oldalain találhatók meg, ahol ügyfélkérdésekre válaszolnak, támogatási jegyeket hoznak létre vagy élő ügyfélszolgálati ügynökökkel való hívásokat szerveznek.

Az AI-ügynök képességei azonban nem korlátozódnak csupán az ügyfélszolgálat kezelésére. Sokkal többet tud, mint az alábbiakban láthatja.

Az AI-ügynök meghatározása

Az AI-ügynök egy autonóm program, amely minimális emberi beavatkozással előre meghatározott funkciókat hajt végre. Felismeri és kölcsönhatásba lép a környezetében található különböző szereplőkkel és elemekkel, hogy segítsen Önnek céljai elérésében.

Ha például e-mailt szeretne küldeni valakinek, az AI-ügynök begyűjti Öntől a szükséges adatokat, például a címzett e-mail címét, az e-mail tárgyát, a mellékleteket stb. Ezután kapcsolatba lép az e-mail kliensével, és generatív AI segítségével önállóan megírja az e-mailt.

Miután elkészült, megmutatja az e-mail előnézetét, így szükség esetén bármit módosíthat, és a változtatások elvégzése után elküldheti.

Az AI-ügynökök főbb jellemzői

Íme, amit tudnia kell az AI-ügynökökről röviden:

Minimális emberi beavatkozás szükséges Folyamatos tanulás és fejlesztés Kontextustudatosság és a környezetükkel való interakció képessége Külső forrásokból származó adatok olvasása, kivonása és módosítása Az emberi nyelv és viselkedés megértése Képesség döntések meghozatalára a képzésük és tanulásuk alapján

Az AI-ügynökök típusai

Az AI-ügynököket különböző elemek (pl. kialakítás vs. funkcionalitás) alapján lehet kategorizálni. Itt a funkcionalitás alapján kategorizáljuk őket, ami két fő típushoz vezet, amelyek manapság kiemelten jelen vannak a szervezetekben:

Autonóm AI-ügynökök: Ezek az ügynökök általában ügyfelekkel foglalkoznak, és magas szintű Ezek az ügynökök általában ügyfelekkel foglalkoznak, és magas szintű autonóm döntéshozatali képességgel rendelkeznek. Az ügyfelek kérdéseit kezelik anélkül, hogy az alkalmazottai beavatkoznának. Segítő AI-ügynökök: Ezek belső, Ezek belső, AI-alapú alkalmazások , amelyek segítik az alkalmazottakat a komplex feladatok elvégzésében. Mivel belső alkalmazásokról van szó, az Ön preferenciáitól függően rendelkezhetnek grafikus felhasználói felülettel, vagy nem.

Hogyan építsünk AI-ügynököt?

Az AI-ügynökök létrehozása nem nehéz, de strukturált megközelítést és megfelelő tervezést igényel. Íme nyolc lépés, amelyet követnie kell, ha egyedi AI-ügynököket hoz létre üzleti igényeinek megfelelően:

1. lépés: Határozza meg az ügynök célját

Mielőtt elkezdené saját AI-ügynökét létrehozni, világosan meg kell határoznia, mit szeretne vele elérni. És itt formális dokumentációról beszélünk.

Persze, lehet, hogy nagyjából tudja, mit szeretne, hogy az AI-ügynök csináljon, de hogy semmi ne maradjon ki, dokumentálnia kell az összes funkciót és képességet, amit benne szeretne látni.

Ezenkívül létrehoz egy központi dokumentumot, amelyre fejlesztői csapata hivatkozhat, ha meg akarja érteni az ügynök környezetét és elvárásait.

2. lépés: Állítson össze egy csapatot

A következő (és egyben döntő) lépés az, hogy összeállítsa a csapatát az AI-ügynök létrehozásához. Még ha Ön szoftverfejlesztő is, NE próbálja meg egyedül létrehozni az AI-ügynököt. Ennek oka, hogy egy robusztus ügynök létrehozásához különböző területeken szerzett szakértelemre van szükség, többek között:

Adattudomány és elemzés

Gépes tanulás (ML)

UI-tervezés

Szoftverfejlesztés

Amíg nem von be szakembereket ezekből a területekből, előfordulhat, hogy hibás AI-ügynököt hoz létre. Ehelyett először állítson össze egy szakértői csapatot.

3. lépés: Határozza meg technológiai eszközeit

Miután összeállította a csapatát, meg kell vitatnia és el kell döntenie, hogy milyen technológiák fogják az AI-ügynök platformját képezni. Ez a következőket tartalmazza:

Programozási nyelv (Java, Python stb.)

Tárhely környezet

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) könyvtárak (Gensim, NLTK stb.)

Adatelemző könyvtárak (Plotly, SciPy, NumPy stb.)

ML modell (pl. GPT, BERT, Llama stb.)

Specifikus képességeken alapuló technológiák (pl. számítógépes látás, beszédfelismerés, robotikus folyamatok automatizálása stb.

Hagyjon helyet más, esetleg szükséges könyvtáraknak és keretrendszereknek is.

Miután azonosította és kiválasztotta az AI-ügynök technológiai hátterének összes elemét, szilárd alapot kap, amelyre építhet.

4. lépés: Tervezési szempontok

A használni kívánt technológiai eszközök azonosítása mellett vannak olyan tervezési szempontok is, amelyeket figyelembe kell vennie az AI-ügynökök fejlesztése előtt. Ezek a következők:

1. Architektúra

Kétféle megközelítés létezik az egyedi AI-ügynök architektúrájának kialakításához: moduláris és párhuzamos. A moduláris architektúrában az ügynök minden részét egymás után és külön-külön tervezik meg, mielőtt összeállítják az ügynököt. A párhuzamos architektúrában viszont az összes részt egyszerre képezik ki és építik meg.

2. Felhasználói felület és felhasználói élmény (UI/UX)

Ha azt szeretné, hogy AI-ügynöke nyilvános felhasználói felülettel rendelkezzen, akkor fontolja meg azokat az elemeket is, amelyeket be szeretne építeni a UI/UX-be. Ide tartozik a márkanév, a kabala, a név, amit adni szeretne neki, stb.

3. Adatkezelés

Az is fontos szempont, hogy az egyedi AI-ügynök hogyan fogadja és dolgozza fel a releváns adatokat. Ez azt jelenti, hogy világosan meg kell határozni a teljes adatáramlást az elejétől a végéig, beleértve a következőket:

A felhasználótól kapott adatok/információk

A szerveréről kinyerendő adatok/információk

A kivont adatokon végrehajtandó funkciók

A végeredmény átadása a felhasználónak

Az adatkezelési folyamat minden lépését részletesen le kell írni.

4. Visszacsatolási mechanizmus

Fontolja meg, hogy visszajelzési mechanizmust épít be az AI-ügynök rendszerébe. Legyen az felmérés, értékelési módszer vagy egyszerű tetszik/nem tetszik gomb. Az eszköz folyamatos fejlesztése érdekében elengedhetetlen, hogy visszajelzéseket kapjon a felhasználóktól az ügynökről.

5. lépés: Címkézze és tisztítsa meg a képzési adatait

Háromféle adatforrás áll rendelkezésre az ügynök előkészítéséhez és betanításához, attól függően, hogy kik lesznek a végfelhasználói:

Vállalkozása működési adatai

Külső adatok, amelyeket harmadik féltől kapott vagy szerzett

Az ügyfelei/felhasználói által generált felhasználói adatok

Függetlenül attól, hogy milyen nyers adatokat választ a modelljének betanításához, azokat a betanítás előtt meg kell címkézni és tisztítani. Mi is az a címkézés és tisztítás? Íme egy rövid áttekintés:

Címkézés: Ez az adatok manuális kategorizálását, címkézését és jelölését jelenti, amelyet emberek végeznek, hogy azok az AI-ügynök számára érthetőek legyenek. Ez azért történik, hogy az ügynökben használt AI-modell kapcsolatokat tudjon létrehozni az adatpontok között, és helyesen felismerje, hogy az egyes adattípusok mit jelentenek. Tisztítás: Ez az adatkészletből az anomáliák eltávolítását jelenti, például az üres sorokat, a hibásan feltüntetett vagy hiányzó értékeket, a hibákat stb. Ezek eltávolításával kiküszöbölhető, hogy az AI-ügynök hibás adatok alapján legyen betanítva.

💡Profi tipp: Az olyan eszközök, mint a SuperAnnotate, a DataLoop és az Encord, mindkét lépésben segítenek.

6. lépés: Az ügynök létrehozása és betanítása

Most már elkezdheti az AI-ügynök létrehozását és betanítását. Kezdje a betanítási környezet beállításával: telepítse az összes szükséges ML-könyvtárat és keretrendszert, indítsa el a betanítási eszközöket, és töltse be az adatait.

⚠️ FONTOS: Ne töltsön be egyszerre az összes adatot. Ossza két részhalmazra, és csak az egyiket töltse be. A másikat tartsa meg tesztelési célokra.

Miután betöltötte az adatait, inicializálja a harmadik lépésben kiválasztott ML modellt. Állítsa be a képzési paramétereket (ezek a választott modelltől függően változhatnak, ezért nehéz itt a részletekbe menni), és indítsa el a képzési folyamatot.

Kövesse nyomon a képzési folyamat során az olyan mutatókat, mint a veszteség és a pontosság, hogy képet kapjon arról, mennyire jól tanul a modell. Ha nem tanul jól, módosítsa a képzési paramétereket.

Ugyanakkor az UI-fejlesztőknek meg kell tervezniük és meg kell építeniük az AI-ügynök UX-ét.

7. lépés: Tesztelje az ügynököt

A képzési folyamat befejezése után itt az ideje tesztelni a modellt. Itt kerül képbe az adatállomány másik fele, amelyet tesztelési célokra tartott fenn (6. lépés).

Indítsa el az AI-ügynököt, futtassa le a tesztadatkészlet lekérdezésein, és elemezze az eredményeket. Figyelje meg, milyen pontosan hajtotta végre a kívánt funkciót az adatkészlet minden adatpontján. Figyelje meg azt is, mennyi időbe telt ezeknek a műveleteknek a végrehajtása.

Ha az ügynök a tervezett módon működik, akkor még háromféle tesztet kell elvégeznie rajta. Ezek a következők:

Egységtesztek: Tesztelje az AI-ügynök minden modulját vagy egységét külön-külön, hogy megbizonyosodjon azok megfelelő működéséről. Felhasználói tesztek: Hívjon meg néhány célfelhasználót, hogy kipróbálják az ügynököt az Ön felügyelete alatt, így elemezheti, hogyan használják a felhasználók, és mennyire pontosan működik az egyes esetekben. A/B tesztek: Hasonlítsa össze az ügynök két változatát egymás mellett, hogy megnézze, melyik működik jobban.

Ezek a tesztek optimalizálják az AI-ügynök teljesítményét, és biztosítják, hogy valós helyzetekben is jól működjön. Ha azonban a tesztek során nem teljesít jól, akkor lehet, hogy újra kell képezni az ügynököt, módosított paraméterekkel vagy nagyobb adathalmazzal.

8. lépés: Az ügynök telepítése és figyelemmel kísérése

Végül, miután az AI-ügynök a kívánt módon működik, itt az ideje bevezetni. Integrálja a meglévő rendszereibe és helyezze el a webhelyén vagy alkalmazásában. Figyelje, milyen pontosan és gyorsan reagál a felhasználói lekérdezésekre, elemezve a felhasználói naplókat és visszajelzéseket, amelyek az AI-ügynök beépített visszajelzési mechanizmusán keresztül érkeznek.

Ha van javítanivaló, akkor vezessen be egy új verziót az ügynökből, amelyben kijavítja a felhasználók által jelzett problémákat.

Egyedi AI-ügynökök megvalósítása és felhasználási esetei

Az AI (különösen az ügynökök) felhasználási lehetőségei minden iparágban hatalmasak. Jelenleg négy fő területen hagyják nyomot.

1. AI-ügynökök az e-kereskedelemben: AI-tanácsadók és ügyfélszolgálati ügynökök

Az e-kereskedelmi vállalatok mesterséges intelligencia ügynökei általában két fő célt tűznek ki maguk elé:

A kereslet ingadozásainak előrejelzése: A korábbi értékesítési adatok és piaci trendek elemzésével az e-kereskedelmi AI-ügynökök előrejelzik a kereslet ingadozásait, és segítenek vállalkozásaiknak, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjanak.

Ügyfélszolgálati feladatok kezelése: Az e-kereskedelmi AI-ügynökök az ügyfelekkel való interakciókat is elemzik a pontos megoldások érdekében.

Példa: A Shein virtuális asszisztense kiváló példa az AI-ügynökök felhasználására a változó piaci trendek értékelésében. Valójában a fogyasztói igények alapján akár 600 000 terméket is felsorol, mindezt a globális piacra!

2. AI-ügynökök az egészségügyben: prediktív karbantartás és virtuális asszisztensek

Az AI-ügynökök segíthetnek az egészségügyi vállalatoknak a berendezések meghibásodásának megelőzésében azáltal, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik és elemzik az orvosi eszközök állapotát. Ez meghosszabbítja a berendezések élettartamát, és figyelmezteti a szervezetet, amikor eljön az eszközök cseréjének ideje.

Ezenkívül az AI-alapú virtuális asszisztensek és csevegőrobotok is segítenek a betegeknek a kontrollvizsgálatokra való emlékeztetésben és a rendelések ütemezésében. Akár orvosi adatokat is elemezhetnek kezelési javaslatok kidolgozása céljából, és segíthetnek az orvosoknak a diagnózis felállításában. Nézze meg, hogyan. 👇

Példa: Az IBM Watson Oncology proaktív AI-ügynökként működik a rákkezelés területén. Az onkológusok tájékozott döntéshozatalát segítve elemzi a betegek adatait, a kiterjedt orvosi szakirodalmat és a releváns klinikai vizsgálatokat, hogy bizonyítékokon alapuló kezelési ajánlásokat fogalmazzon meg. Bár végső soron orvosi beavatkozásra van szükség, a Watson Oncology proaktív módon bemutatja a lehetséges kezelési lehetőségeket és kiemeli a releváns kutatási eredményeket, ezáltal aktívan hozzájárul a döntéshozatali folyamathoz azáltal, hogy fontos információkat szolgáltat.

3. AI-ügynökök az üzleti folyamatok automatizálásához: ajánló rendszerek és robotikus folyamatok automatizálása

A vállalkozások a robotikus folyamatok automatizálására (RPA) szolgáló eszközökkel való munkavégzés során inkább AI-ügynököket használnak a feladatok automatizálására. Példák:

Biztosítótársaságok automatikus kárrendezése számítógépes képfeldolgozás és adatelemzés segítségével

Csalások felismerése és a csalárd tranzakciók automatikus blokkolása pénzügyi vállalatoknál a korábbi adatok elemzésével

AI és ML alapú automatizált dokumentumosztályozás korábbi adatok alapján

Példa: A Fukoku Mutual Life, egy japán biztosítótársaság, AI-ügynököket használ a kárigények feldolgozásához. Az AI segítségével hozzáférhet az egészségbiztosításhoz és automatikusan kiszámíthatja a kifizetéseket. Ezzel a vállalat közel 1 millió dollárt takarított meg a költségeken, és 30%-kal növelte alkalmazottai termelékenységét.

4. AI-ügynökök a felhőalapú számítástechnikában és az automatizálásban

Az AI-ügynökök segíthetnek a felhőalapú számítástechnika és automatizálás területén működő vállalatoknak az erőforrás-tervezésben, a biztonsági felügyeletben és az ügyfélszolgálati tevékenységekben. Ezt a következőképpen teszik:

A számítási teljesítményigény előrejelzése

Gyanús felhasználói tevékenységek elemzése és figyelemmel kísérése

Az ügyfelek kérdéseinek megértése NLP segítségével, mielőtt az AI tudásbázisból származó válaszokkal reagálna rájuk.

Példa: Az Amazon Web Services (AWS) kiemelkedő példa az AI-ügynökök felhasználására a számítási teljesítményigény előrejelzésére. A korábbi adatok felhasználásával az AI-rendszerei hatékonyan osztják el az erőforrásokat és csökkentik a költségeket. Ez biztosítja, hogy még a használat csúcsidőszakaiban sem legyenek leállások az AWS rendszereiben.

Az AI-ügynök a projektmenedzsmentjéhez

Emlékszik, amikor azt mondtuk, hogy a végén bemutatunk egy AI ügynököt? Ó, és említettük már, hogy nem is kell megalkotnia? Egyszerűen fogalmazva: ha termelékenységhez van szüksége AI-ra, ez a versenyelőnyhöz vezető rövidített út.

Ez az AI-ügynök a ClickUp Brain – egy AI, amely a ClickUp összes funkcióját működteti és maximalizálja a termelékenységét. Zökkenőmentesen integrálódik az alkalmazáscsomagjába, automatizálja a munkafolyamatokat és kiküszöböli a projektmenedzsment manuális aspektusait.

A ClickUp Brain azonban nem csak az automatizálást kezeli, hanem szuperintelligens projektasszisztensként is működik. A szűk keresztmetszetek azonosításától a csapatod és a munkaterhelésük alapján történő intelligens munkatervezésig minden olyan feladatot kezel, amelyre szükséged van a projekt előrehaladásának optimalizálásához.

Ez az AI-alapú termelékenység a ClickUp Chatbe is beépült, amely a valós idejű együttműködéshez szükséges beépített üzenetküldő platform. A ClickUp Brain fejlett AI-jének köszönhetően a ClickUp Chat minden projektjéből, feladatából, dokumentumából és egyebekből származó információkkal gazdagítja beszélgetéseit.

Képes összefoglalni a csevegéseidet, lekérni a releváns projektinformációkat és feladatokat létrehozni a csapatod tagjai számára.

Összehangolja a munkát és a munkahelyi kommunikációt a ClickUp Chat segítségével

Íme egy rövid lista azokról a lehetőségekről, amelyek akkor nyílnak meg, ha a ClickUp Chat-et használja mesterséges intelligenciával működő ügynökként a munkahelyén:

Információk lekérése más alkalmazásokból: Szeretne egy fájlt keresni a Google Drive-on, és azt egy feladathoz kapcsolni? Használja a ClickUp Chat megfelelő parancsát (csak ne felejtse el összekapcsolni a Drive-ot a ClickUp-fiókjával).

Gyors összefoglaló: Egy ideje nem volt itt? Kattintson a Catch me up gombra, hogy rövid összefoglalót kapjon a szálról.

Feladat létrehozása: Feladatot kell létrehoznia, miközben egy csapattársával beszélget? Ezt megteheti anélkül, hogy elhagyná a csevegőablakot. Az AI segítségével minden feladatot automatikusan összekapcsolhat a célprojektel és az érintett csapattagokkal.

Turbózza fel csevegését mesterséges intelligenciával! Ossza meg a találkozó jegyzőkönyvét a csapatával a ClickUp Chat-en belül, és rendeljen hozzá feladatokat a megfelelő csapattagokhoz az AI-képességeinek segítségével.

A ClickUp Chat belső AI-ügynökként való használatának előnyei

A ClickUp Chat használatának számos előnye van, ha azt a szervezet belső AI-ügynökeként használja. A legfontosabb előnyök azonban a következők:

✅ Egyszerűsített munkafolyamat: Köss össze feladatokat és dokumentumokat a csevegésben, hogy ne kelljen alkalmazások között váltogatnod a munkád és a kapcsolódó beszélgetések kezelése közben.

✅ Jobb hatékonyság és termelékenység: Növelje saját és csapata termelékenységét a csevegésen belül könnyen elérhető feladatok, nézetek, függőségek, bejelentések és beszélgetések segítségével.

✅ Jobb adatvédelem és biztonság: Tartsa projektmenedzsment adatait egy helyen, a legjobb biztonsági szabványok védelme alatt.

Könnyítse meg munkáját a ClickUp Chat mesterséges intelligencia ügynökével

Az üzleti folyamatokat – például a feladatkezelést vagy az ügyfélszolgálatot – hamarosan valószínűleg fejlett AI-ügynökök fogják kezelni. Nem kell sokáig várni, és a vállalatok máris bevezetik a rutin feladatokhoz és munkafolyamatokhoz testreszabott ügynököket.

Szeretne előnyt szerezni a versenytársaival szemben, de még nem akar erőforrásokat fordítani egyedi AI-ügynökök létrehozására?

A ClickUp készterméke, a ClickUp Chat hatékonyan kezeli a csapatok együttműködését és a projektmenedzsmentet, és központosított rendszerrel átalakítja üzleti folyamatait.

Ha készen áll arra, hogy maximalizálja vállalkozása hatékonyságát, regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra!