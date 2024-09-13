Hogyan építsd fel és optimalizáld AI-alapú tudásbázisodat

A tudásalapú munka az elmúlt években exponenciálisan növekedett, több mint bármely más iparág. A világ legértékesebb vállalatai közül néhány, mint például az Apple, az Alphabet, az Amazon és a Microsoft, mind technológiai vállalkozások.

A munkahelyek növekedése, valamint a legmagasabb fizetések mind a technológia által támogatott pozíciókban találhatók. „A mai méretükhöz képest a leggyorsabban növekvő pozíciókat a technológia, a digitalizáció és a fenntarthatóság hajtja” – állapítja meg a Világgazdasági Fórum (WEF).

A WEF tanulmánya szerint az olyan kognitív képességek, mint az analitikus gondolkodás, a kreatív gondolkodás, a rugalmasság, az önismeret, a kíváncsiság és a technológiai ismeretek vezetik a legkeresettebb képességek listáját.

Az analitikai és viselkedési készségek dominálnak a piaci keresletben (Forrás: WEF )

Lényegében a tudásalapú gazdaság valódi értéke a tudás lesz. Csakhogy a munkavállalók rendszeresen nehezen férnek hozzá ehhez. A Gartner nemrégiben megállapította, hogy a munkavállalók 47%-a nehezen találja meg a munkájához szükséges információkat. Jól 32%-uk hozott emiatt rossz döntéseket.

Ennek leggyakoribb okai a következők:

Alkalmazások elszaporodása: Az információk túl sok alkalmazás között vannak szétosztva, és nincs egységes módszer a hozzáférésükre.

Rendezettség nélküli adatok: Érezte már valaha, hogy túl sok táblázata van ugyanahhoz a jelentéshez, de egyikben sem bízik meg? Pontosan ez az!

Korlátozott hozzáférés: Az alkalmazások labirintusa hozzáférés-ellenőrzési problémákat okoz, és a munkavállalók gyakran nem veszik a fáradtságot, hogy átvészeljék a hozzáférés megszerzésének bürokratikus folyamatát.

Képzés hiánya: A szervezetek feltételezik, hogy alkalmazottaik tudják, hogyan kell gyorsan keresni és megtalálni az információkat. Nos, tévednek.

Tudásmenedzsment: A szervezeti tudás nem mindig dokumentált, címkézett, rendszerezett, tárolt és hatékonyan frissített.

Ezekre a hiányosságokra egy új megoldás az AI-alapú tudásbázis. Ebben a blogbejegyzésben áttekintjük az AI szervezetének tudásbázisában való felhasználásának általános képet és részletes részleteit. Emellett elmagyarázzuk, hogyan lehet létrehozni és optimalizálni egy ilyen tudásbázist.

Mi az AI-alapú tudásbázis?

Az AI-alapú tudásbázis a szervezet információinak központi gyűjtőhelye, amely intelligens csevegőfelületen keresztül igény szerint elérhető a felhasználók számára. Röviden: ez egy olyan csevegőrobot, amely az összes adat alapján képes megválaszolni a kérdéseit, még akkor is, ha azok több forrásból származnak.

Mit jelent egy AI-alapú tudásbázis?

A tudásmenedzsmenthez használt mesterséges intelligencia eszközök néhány legfontosabb eleme:

Adatok : A szervezet egészében rendelkezésre álló strukturált és strukturálatlan adatok konszolidálása

Gépes tanulás : Az eszköz képessége arra, hogy releváns információkat feldolgozzon, megértse és igény szerint bemutasson.

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) : Az eszköz képessége, hogy megértse a felhasználók emberi nyelven megfogalmazott kérdéseit/utasításait.

Chatbot: Az AI-alapú tudásbázis általában egy chatbot vagy egy beszélgetési felület, amellyel a felhasználók interakcióba léphetnek.

Hogyan működik egy AI-alapú tudásbázis?

Alapvetően az AI-alapú tudásbázis hasonló a hagyományos tudásbázishoz. Vagyis mindkét tudásbázis információkat gyűjt/létrehoz, rendszerez és bemutat a munkavállalók számára. Az AI azonban exponenciálisan növeli hatékonyságát és használhatóságát.

A gépi tanulási modellek elemzik az adatokat és automatikusan rendszerezik azokat. A modellek kulcsszavak alapján címkézik az információkat cikkekből, táblázatokból, dokumentumokból és egyéb formátumokból ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) eszközök, projektmenedzsment, humánerőforrás-gazdálkodás stb. céljára.

Összekapcsolt adatok hálózatát hoznak létre, hogy kérdésekre válaszokat adjanak.

Miben különbözik az AI-alapú tudásbázis a hagyományos tudásbázistól?

Az AI-alapú tudásbázis a hagyományos tudásbázis továbbfejlesztett változata. Íme, hogyan.

Felépítés

Először is, a hagyományos tudásmenedzsment szoftverek általában egy csomó egymással összekapcsolt cikket vagy dokumentumot tartalmaznak. Bármelyik termék használati útmutatója tökéletes példa egy egyszerű tudásbázisra.

Az AI-alapú tudásbázis egy megfelelően szervezett és címkézett adatbázis. A felhasználóknak azonban nem kell az összes adatot átnézniük az információk eléréséhez, ami a következő pont.

Hozzáférés

A hagyományos tudásbázisokhoz portálon vagy mappán keresztül lehet hozzáférni. A felhasználóknak vagy „keresniük” kell, ha az adatok kereshetőek, vagy át kell nézniük a dokumentumokat/weboldalakat, hogy megtalálják, amire szükségük van.

A tudásbázisban a hozzáférés egy interaktív chatboton keresztül történik, akinek kérdéseket tehet fel, és egyszerű válaszokat kap.

Feldolgozás

A hagyományos tudásbázisban megkapja az információt, és azt magának kell feldolgoznia. Ha például szeretné tudni egy eszköz árát 52 felhasználó számára, a hagyományos tudásbázis azt mondaná: „Az ár felhasználónként 15 dollár 50 felhasználóig, és 12 dollár felhasználónként 50 felhasználó felett.” A számításokat magának kell elvégeznie.

Az AI-alapú tudásbázis kiszámítja az árat, és megadja Önnek egy számot.

Milyen típusú tudásbázis-tartalmak léteznek?

A hagyományos tudásbázisokkal ellentétben az AI-alapúak nagyobb mennyiségű, változatosabb és gyorsabb tartalmat képesek feldolgozni. Az AI-tudásbázist támogató tartalmak néhány gyakori típusa:

Strukturált tartalom: Ez általában a hagyományos tudásbázisokban használt tartalom. Ide tartoznak a cikkek, a GYIK, a használati utasítások stb.

Strukturálatlan tartalom: A strukturált tartalom mellett az AI-alapú tudásbázisok e-mailekből, csevegésekből, CRM-ekből/projektmenedzsment eszközökből, közösségi média bejegyzésekből stb. is felhasználhatnak információkat, még akkor is, ha azok formázása nem egységes. Egyes AI-eszközök képesek megérteni a képeket és más multimédiás fájlokat is.

Ez az AI-alapú tudásbázis használatának legnagyobb előnye. De nem ez az egyetlen. Nézzük meg az AI-alapú tudásbázis további előnyeit.

Az AI-alapú tudásbázis előnyei

Az AI-alapú tudásbázis egy új módszer. Megváltoztatja a munkavállalók információkeresési módszerét: a cikkek átkutatásától és videók megtekintésétől a megfelelő kérdések feltevéséig. Ez egy forradalmi tudásmenedzsment-stratégia lehet, amelynek elsajátítása meredek tanulási görbét igényel. Akkor miért érdemes ezt tenni?

Sebesség

Az AI-alapú tudásbázis jelentősen gyorsabbá teszi az információkhoz való hozzáférést és a válaszok megtalálását. Nincs többé szükség dokumentumok átkutatására, különböző keresési kifejezések kipróbálására, az információk relevanciájának értékelésére stb. Az AI egyenesen a válaszhoz vezet.

Bónusz: Nyolc tipp a tudásbázissal való jobb időgazdálkodáshoz

Egyszerűség

Azok számára, akik ismerik az internet korszakát, az AI-alapú tudásbázisok rendkívül egyszerűen használhatók. Akárcsak a Google-keresésnél, itt is olyan természetesen tehet fel kérdéseket, mintha egy másik emberrel beszélgetne. Ennek alkalmazási lehetőségei olyan területeken, mint az új munkavállalók beillesztése és a munkahelyi képzés, hatalmasak lehetnek.

Termelékenység

Az AI-alapú tudásbázisok rengeteg időt takarítanak meg. Drámai módon minimalizálják a tudásmunkások információkereséssel töltött idejének 30%-át, javítva ezzel a termelékenységet és a munkafolyamatok hatékonyságát.

Felhasználói élmény

Próbált már valaha megoldani egy problémát a telefonjával vagy e-mail fiókjával kapcsolatban? Emlékszik még arra az érzésre, amikor oldalakon át kellett böngésznie az információkat, hogy megoldjon egy egyszerű problémát?

Az AI-alapú tudásbázisok ezt megváltoztatják. Intelligens, könnyen használható és interaktív felületet biztosítanak a felhasználóknak. A beszélgetést kontextusban tartják, a felhasználó korábbi kérdéseire építve. Ez a fajta személyre szabás különösen átalakító hatással lehet az ügyfélszolgálatra!

Ha ezek az előnyök meggyőzték Önt arról, hogy kipróbálja az AI-alapú tudásbázisokat, íme néhány a legjobb szoftvereszközök közül, amelyek segíthetnek Önnek.

A legjobb mesterséges intelligenciával működő tudásbázis-szoftver

A tudásbázis felépítéséhez választott szoftver döntő fontosságú. Íme néhány a legjobb tudásbázis-szoftverek közül, amelyeket érdemes megnéznie.

1. ClickUp: A legjobb AI-alapú tudásbázis projektekhez

A ClickUp egy AI-alapú, all-in-one munkahelyi menedzsment szoftver. A ClickUp Brain az első neurális hálózat, amely intelligens módon összekapcsolja a feladatait, dokumentumait és munkatársait.

Az egyszerű, hatékony és szupererős AI-alapú tudásbázis

A ClickUp Brain legnagyobb megkülönböztető jellemzője, hogy az AI tudáskezelő azonnali válaszokat ad a platformon belüli vagy ahhoz integrált bármely munkára vonatkozóan.

Például a ClickUp-on belül válaszolhat olyan kérdésekre, hogy ki min dolgozik, vagy hogy milyen a sprint burndownja. Másrészt, ha integrálta a Google Naptárát a ClickUp-ba, az AI válaszolhat a menetrendjével kapcsolatos kérdésekre.

Az AI Knowledge Manager mellett a ClickUp Brain automatizálja a frissítéseket, a standupokat, az előrehaladási jelentéseket, a lektorálást, a videókból készült átiratok létrehozását stb. is.

Ár: A ClickUp Brain bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

2. Zendesk: A legjobb ügyfélszolgálati megoldás

A Zendesk segítségével

A Zendesk egy ügyfélszolgálati platform, amely integrálja az e-mail, a csevegés, a közösségi média és az önkiszolgálás területén zajló kommunikációt. Az AI-eszköz ezekből a forrásokból gyűjti össze az információkat, hogy kontextusba ágyazott válaszokat adjon.

A rendszer az ügyfelek kérdéseinek, jegyeinek és panaszainak áttekintésével azonosítja azokat a témákat, amelyekről több információra van szükség. Generatív AI funkciói támogatják a tartalomkészítést, és első vázlatokat készítenek, amelyeket a szakértők áttekinthetnek és szerkeszthetnek.

Az interfész szintjén a Zendesk chatbotja könnyen telepíthető, és lehetővé teszi a személyiségének meghatározását is, így kiváló digitális társává válik az ügyfélszolgálati csapatoknak.

Ár Az AI funkciók a Zendesk előfizetésbe vannak integrálva, amelynek ára ügynökönként havi 55 dollártól kezdődik.

3. Slite: A legjobb távoli csapatok számára

Via Slite

A Slite egy mesterséges intelligenciával működő tudásbázis, amelynek célja, hogy megkönnyítse az információk megosztását a távoli csapatok között. Felhasználóbarát felületének köszönhetően a vállalkozások létrehozhatnak vállalati wikiket, vezethetnek jegyzeteket a megbeszélésekről, tervezhetnek beilleszkedési munkafolyamatokat, dokumentálhatnak folyamatokat stb.

Mesterséges intelligencia funkciói összefoglalásokkal és nyelvtani ellenőrzéssel javítják az írási stílust. Több nyelven támogatja a fordítást. Lehetővé teszi dokumentumok importálását a Notion, a Google Docs vagy más formátumokból. Emellett integrálható a Slack, a Trello, a Figma és más információ megosztási eszközökkel is.

ÁrA csomagok ára havi 8 dollártól kezdődik tagonként.

4. Tettra: A legjobb belső tudásmenedzsmenthez

Via Tettra

A Tettra egy belső tudásbázis, amelynek célja a szervezeti adatok racionalizálása és a munkavállalók jobb támogatása. A Slackkel való integrációja lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a számukra legkényelmesebb eszközből találjanak meg válaszokat.

A legtöbb eszközhöz hasonlóan importálhat tartalmat a Google Docsból, a Notionból, jegyzettömb fájlokból stb. Kiemelheti az elavult információkat, azonosíthatja a tudásbeli hiányosságokat, és folyamatosan frissítheti a tudásbázist.

ÁrA Tettra alapcsomagja havi 4 dollárba kerül felhasználónként.

5. Notion: Tudásalapú együttműködéshez

Via Notion

A Notion ötvözi a ChatGPT tudását a szervezeti információkkal, hogy egy holisztikus felületet hozzon létre a felhasználók számára. Integrált AI-asszisztense segít válaszokat kapni, tartalmat létrehozni, jobban írni, dokumentumokat összefoglalni és még sok minden mást.

Emellett összefoglalhatja az előrehaladási jelentéseket, létrehozhat cselekvési tételeket és azonosíthatja a fontos döntések meghozatalához szükséges információkat.

ÁrAI-t adhat a Notion munkaterületéhez havi 8 dollár/tag áron.

Minden AI-alapú tudásbázis-szoftver különböző funkciókat kínál és különböző célokat szolgál. A megfelelő szoftver kiválasztása és az arra építkezés hatással van a tudásalapú munkájának hatékonyságára. Íme egy átfogó megközelítés a saját AI-alapú tudásbázis felépítéséhez.

Hogyan építsünk AI-alapú tudásbázist?

Az AI-alapú tudásbázis felépítése többet jelent, mint szoftver kiválasztása és fájlok feltöltése. Az AI maximális kihasználásához strukturált megközelítésre van szükség. Az alábbi keretrendszer jó kiindulási pontot kínál egy ilyen tudáskezelő eszköz, például a ClickUp felállításához.

1. Határozza meg a célokat és a hatókört

A tudásbázist számos célra felállíthatja, például ügyfelei önkiszolgálására, csapata ügynökeinek támogatására, fejlesztőinek munkatársi élményének javítására, íróinak általános ismereteinek bővítésére stb. Mindezekhez különböző input, szoftver és képzés szükséges. Tehát mielőtt felállítaná a tudásbázist, határozza meg annak célját.

Cél

Vázolja fel az AI tudásbázis egyszerű célját. Határozza meg egyértelműen a céljait. Legyenek azok ésszerűek és mérhetőek.

Hatály

Bár az AI-alapú tudásbázisok hatékonyak, nem jelentik minden probléma csodaszere. Ahhoz, hogy hatékonyak legyenek, határozza meg alkalmazásuk határait. Tudja meg, mi tartozik a hatályukba, és mi nem.

Felhasználók

Határozza meg, kik fogják használni a tudásbázist, és milyen információkra lesz szükségük. Használja ezt a tudást a döntéshozatalhoz a teljes életciklus során.

2. Válassza ki a megfelelő szoftvert és AI-modelleket

Miután meghatároztad a céljaidat, válaszd ki az igényeidnek megfelelő szoftvert. Íme néhány kérdés, amit feltehetsz a szoftvergyártónak.

Mit jelent az AI? Egy jó tudásbázis-szoftvernek integrálnia kell a gépi tanulást és az NLP-t, hogy hatékonyan tudjon válaszolni a felhasználói kérdésekre.

Milyen funkciókat kínál? A kérdések megválaszolása mellett képes helyesírás-ellenőrzést végezni, nyelvtani javításokat végrehajtani, jelentéseket összefoglalni, űrlapokat kitölteni stb.?

Hogyan néz ki a felület? A chatbot felhasználóbarát? Alkalmazkodni tud a szervezet hangvételéhez és stílusához?

Mivel integrálható? A különböző munkaterületi eszközökből származó információkat integráló és kihasználó tudásbázis rendkívüli előnyt jelenthet.

Skálázható-e? Ahogy a szervezet és az információk mennyisége növekszik, az AI-eszköz is skálázható-e?

A ClickUp segítségével minden projekttel kapcsolatos információ egy helyen található

Például, ha célként a projektmenedzsment hatékonyságának javítását, hatókörként a szervezet mérnöki gyakorlatát, felhasználóként pedig a projektmenedzsereket, fejlesztőket és scrum mastereket határozta meg, akkor a ClickUp Brain kiváló eszköz erre a célra.

Az AI-vel kapcsolatban azonban a legfontosabb kérdés, amit fel kell tenned, az, hogy biztosítja-e az átláthatóságot és az ellenőrizhetőséget. A legtöbb AI-eszköz nem jelzi forrásait, ellentétben a ClickUp Brain-nel.

Ahogy a Tech Crunch idén korábban beszámolt róla: „Ami itt igazán ügyes, az az, hogy a ClickUp úgy építette fel a rendszert, hogy az nemcsak az összes forrást megjelöli, hanem proaktívan megkérdezi a felhasználót, hogy a keresési eredmények alapján hozzon-e létre releváns dokumentumokat számára.”

3. Adatok gyűjtése és rendszerezése

A jó tudásmenedzsment szinte teljes mértékben az Ön által bevitt adatoktól függ. Tehát mielőtt tudásbázist hozna létre, készítse elő az adatait.

Adatok szerkesztése

Gyűjtse össze a gyakran ismételt kérdéseket, a termékdokumentációt, az oktató e-maileket stb. Nézze át az összes általánosan használt eszközt és az azok által tárolt adatokat.

Például, ha tudásbázist épít ügyfélszolgálati csapatok számára, érdemes lehet felhasználni a CRM-ben, e-mailekben, élő csevegésekben stb. szereplő ügyfélkapcsolatokból származó adatokat.

A ClickUp több tucat integrációja megkönnyíti az adatok gyűjtését és rendszerezését

Adatok létrehozása

Egyes információk csak az emberek fejében léteznek. Általában a tapasztaltabb alkalmazottak ismerik a folyamatokat és a bevált gyakorlatokat, amelyek nem feltétlenül vannak dokumentálva. Ilyen esetekben írja le őket.

A nyelvhasználat legyen egyszerű és a célközönség számára érthető.

Egyszerűsítse a felhasználók számára esetleg ismeretlen szakszavakat.

Használjon vizuális segédeszközöket, például táblázatokat, diagramokat, képeket stb.

ClickUp Docs hatékony tudásbázis-cikkek létrehozásához

A ClickUp Docs egy tiszta, felhasználóbarát, együttműködésen alapuló módszer a tudásbázis adatainak létrehozására. Helyezzen el könyvjelzőket, táblázatokat, képeket és egyéb elemeket a dokumentumba, hogy vonzóbbá tegye azt. Ossza meg az érdekelt felekkel, hogy megjegyzéseket és frissítéseket tehessenek hozzá. Konvertálja a dokumentum elemeit feladatokká, és kövesse nyomon a haladást valós időben.

Adatok szervezése

Helyezze az információkat a megfelelő mappákba, és jelölje meg őket megfelelően. Központosítsa a tudásforrásokat a Docs Hubban. Ellenőrizzen minden ClickUp Doc dokumentumot, és alakítsa át azokat hivatalos tudásbázissá a vállalat számára. Ha ez sok munkának tűnik, a ClickUp számos tudásbázis-sablont kínál, amelyek közül választhat.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tudásbázis-sablonja

A ClickUp tudásbázis-sablonja megkönnyíti ezt a folyamatot. Ez a teljesen testreszabható, kezdőknek is könnyen használható sablon segít a tudás létrehozásában és rendszerezésében kategória, osztály, folyamat és egyéb szempontok szerint.

A gyorsabb adatkezelés érdekében válasszon egy mesterséges intelligenciával működő eszközt, amely automatizálja ezt a folyamatot. A ClickUp Brain automatikusan kategorizálja, címkézi és rendszerezi az információkat, így könnyedén optimalizálja tudásbázisát.

4. Az AI implementálása és tesztelése

Töltse fel az összes összegyűjtött adatot az AI platformra képzés céljából. Az olyan platformok, mint a ClickUp Brain, előre képzettek, és képesek az adatok felvételére és azonnali válaszok generálására. A gyorsabb megvalósítás érdekében válasszon egy ehhez hasonló eszközt.

Miután felállította az AI-alapú tudásbázist, tesztelje azt. Tegye fel azokat a kérdéseket, amelyeket a felhasználók várhatóan fel fognak tenni. Hozzon létre egy kis bétatesztelői csoportot a felhasználói köréből, hogy kipróbálják a rendszert. Használja ki ezt a lehetőséget, hogy azonosítsa az esetleges hibákat, információhiányokat vagy pontatlanságokat.

Bár számos fantasztikus termék áll rendelkezésre az AI-alapú tudásbázis megvalósításához, ez nem jelenti azt, hogy nincsenek kihívások. Íme néhány akadály, amellyel szembesülhet, és azok leküzdésének módja.

Az AI-alapú tudásbázisok megvalósításának kihívásai és lehetőségei

Az AI-alapú tudásbázis megvalósítása egyszerűbb, hozzáférhetőbb és költséghatékonyabb, mint valaha. Ez azonban nem jelenti azt, hogy könnyű is. Az alábbiakban felsorolunk néhány gyakran előforduló kihívást.

Adathiány

A legtöbb szervezet nem dokumentálja aktívan a folyamataival és projektjeivel kapcsolatos tudást. Kevésbé rendelkeznek olyan rendszerekkel, amelyeket elég régóta használnak ahhoz, hogy elegendő adatot gyűjtsenek a napi tevékenységekről. Az adatok hiányában az AI-alapú tudásbázisok nem tudnak megfelelően működni.

Fektessen időt az adatok összeállításába, létrehozásába és rendszerezésébe a mesterséges intelligenciával működő tudásbázis hatékonyabb megvalósítása érdekében.

A szervezeti tudás rendszeres frissítést igényel, amely nélkül az AI elavult tudást osztana meg a felhasználókkal.

Állítson be rendszeres ütemezést az adatok frissítésére. Címkézze meg minden dokumentumot a frissítés időpontjával, hogy szükség szerint áttekintse azokat. Ezt a folyamatot automatizálhatja is frissítési emlékeztetőket beállítva. Például megadhatja, hogy minden, a megfelelőséggel kapcsolatos dokumentumot évente frissíteni kell.

Nem megfelelő eszköz

Nem minden eszköz alkalmas minden feladatra. Az ügyfelek önkiszolgálását szem előtt tartva tervezett szoftver nem feltétlenül alkalmas a belső munkavállalói elkötelezettség növelésére.

Szánjon időt a különböző eszközök értékelésére. Válassza ki azt, amelyik pontosan megfelel az Ön igényeinek. Ha az eszköz nem felel meg az Ön igényeinek, kérdezze meg a gyártót, hogy testreszabhatja-e az eszközt az Ön számára.

A kerék újrafeltalálása

Az AI-alapú tudásbázis akkor működik igazán jól, ha kiegészíti a meglévő rendszereit. Ha már rendelkezik tudásbázissal, ne dobja el, és ne kezdje elölről. Építsen rá!

Használja az információs hierarchiát az AI tudásbázis tartalmának strukturálásához. Frissítse a dokumentumokat, és töltse fel őket az új eszközre.

Amit ma a piacon látunk, az csak a kezdete annak, amit az AI-alapú tudásbázisok kínálnak. A jövő még fényesebbnek ígérkezik.

A mesterséges intelligencia tudásbázisok jövője

Az AI-alapú tudásbázisok egyre népszerűbbek, és a közeljövőben egyre jelentősebb hatást fognak gyakorolni.

Teljes körű mesterséges intelligencia

Akár egy terméket vásárolni kívánó ügyfélről, akár egy új szervezethez csatlakozó alkalmazottról van szó, az AI-alapú tudásbázisok jövője a folyamat teljes körű kezelésében rejlik.

Az AI végigkíséri a felhasználót az egész úton, és minden lépésnél támogatja, elősegítve a siker elérését.

Nincs több munka a munkával kapcsolatban

Manapság a vállalkozások sok „munkával kapcsolatos munkát” végeznek. Például a projektmenedzserek időt töltenek standup jegyzetek írásával, annak figyelemmel kísérésével, hogy ki mit és mikor csinált, stb. Az AI jövője ezt minimálisra fogja csökkenteni.

Automatizált tudásgenerálás

A jövőben az AI-alapú tudásbázisok képesek lesznek megérteni a folyamatokat és dokumentációt készíteni róluk.

Például, ha egy ügyintéző egy adott ügyfélpanaszt egy bizonyos módon old meg, anélkül, hogy erről lenne bejegyzés a tudásbázisban, a jövő mesterséges intelligenciája létrehozza azt, és jóváhagyásra jelöli.

Sima átmenet a tudástól a cselekvésig

A tudásmenedzsmentben az AI használatának következő szintje az információk gyors átalakítása cselekvéssé. Például, ha valaki egy vállalat alkalmazotti hitelpolitikájáról kérdez, az AI képes lenne végigvezetni az érdeklődőt a kérelem benyújtásának folyamatán, a szükséges dokumentumokon, az idővonalon stb.

Az AI-technológia eddig tartalomkészítés, automatizálás és információfeldolgozás terén tett jelentős lépéseket. A következő szakaszban a hangvezérlésű asszisztensektől az automatikus kódolási eszközökig bármi lehetséges. A jövőben az AI az lesz, amit mi belőle csinálunk.

Használja ki tudását a ClickUp Brain segítségével

A tudásalapú munka hatása a világra napról napra növekszik. Az automatizálás és a tudás egyre nagyobb teret nyer, és gyorsan felváltja a kézi munkát. Egy ilyen világban az információkhoz való hozzáférés, azok elemzése és felhasználása a legértékesebb készség. Az AI-alapú tudásbázisok ezt megkönnyítik.

Egy jó AI-alapú tudásmegosztó szoftver leegyszerűsíti a szervezeti adatok komplexitását, hogy összekapcsolja a pontokat és teljesebb képet nyújtson a felhasználóknak. Automatizálja a monoton munkát, és időt – és energiát – szabadít fel a kreatív problémamegoldáshoz.

Egy eszköz, amely elég hatékony ahhoz, hogy mindezt megvalósítsa, átgondoltnak kell lennie. A ClickUp Brain pontosan ilyen. A ClickUp-on belüli projektkapcsolatos adatok és az összes többi, azzal integrált eszköz alapján tervezett mesterséges intelligencia kontextuális megértést szerez a munkaterületéről, és világos, pontos válaszokat ad.

A „Melyek a mai feladataim?”-tól a „Magyarázza el nekem a minőségbiztosítási folyamatot” kérdésig a ClickUp Brain bármilyen kérdést könnyedén kezelni tud. Mi több, megmutatja a forrást is, így bizalmat és átláthatóságot teremtve az AI-val való kapcsolatában.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t, és nézze meg, hogyan működik. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen.