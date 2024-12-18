Hogyan hozhat létre vállalati wikit a csapatának: Gyűjtse össze és ossza meg tudását

A wiki létrehozása stratégiai lépés a vállalat (szervezet) és a csapat tagjai számára egy jobb jövő építése felé. Megteremti az alapokat a vállalati információk központosításához és egy olyan együttműködési tér kialakításához, amely idővel növekedni fog.

Ez az együttműködés javítja alkalmazottai termelékenységét az információkhoz való jobb hozzáférés és a belső folyamatok navigálásához szükséges megfelelő útmutatás révén. A saját wiki létrehozása azonban időt és jól kidolgozott folyamatot igényel.

Ez a blog egy lépésenkénti útmutatót tartalmaz a wiki létrehozásához az egyik legjobb wiki szoftver segítségével. Mielőtt rátérnénk erre, megbeszéltük a wiki definícióját, típusait és azt, hogy miért érdemes létrehozni egyet.

Mi az a wiki?

A wiki oldal egy online közösségi központ, ahol az egyének megosztják szakértelmüket, betekintésüket és információikat. Míg egyes wiki platformok, például a Wikipedia, nyilvánosan hozzáférhetők, a szervezetek másokat használnak a belső információk összeállítására és kezelésére, lehetővé téve a csapatok számára a tudás megosztását és a hatékonyabb együttműködést.

Vállalati környezetben a wiki oldal egy kollektív agy, amely ösztönzi az alkalmazottak együttműködését és a kollégák közötti tanulást, valamint központosítja a vállalaton belüli összes tudást.

Tekintse úgy, mint egy munkamenedzsment eszközt, amely lebontja az információs szilárdokat, és mindenki számára hozzáférést biztosít a munkavégzéshez szükséges alapvető információkhoz. A oda-vissza kaotikus helyzetek kiküszöbölésével csapata jobban összpontosíthat az adott időkereten belül a lényeges feladatokra.

Mit tároljon a vállalati wikiben?

Íme egy lista arról, hogy mit tárolhat egy vállalati wikiben:

Vállalati irányelvek és eljárások: Magatartási kódex, munkavállalói kézikönyv, ünnepi napok ütemezése, távmunka irányelvek stb.

Vállalati kultúra és értékek: küldetés és jövőkép, alkalmazotti elismerési programok, DEI kezdeményezések, alkalmazotti elégedettségi felmérések és visszajelzési űrlapok stb.

Bevezető anyagok: szervezeti ábra, szerepkörspecifikus képzési anyagok, a vállalati eszközök és szoftverek bemutatása, gyakran ismételt kérdések új munkatársak számára, technológiai eszközök és azok hatékony használata.

Projektdokumentáció: A projekt céljai és eredményei, állapotfrissítések, előrehaladási jelentések és egyebek

Csapat- és osztályinformációk : osztályspecifikus munkafolyamatok és eszközök, kapcsolattartói listák, szerepkörök és felelősségi körök

Belső tudásbázis: Műszaki dokumentáció, belső kifejezések és rövidítések szótára, útmutatók, kutatási jelentések és piacelemzések

Termék- vagy szolgáltatásinformációk: szolgáltatási kínálat és főbb jellemzők, termékleírások, ütemtervek, közelgő termékfrissítések, belső kiadási megjegyzések, ügyfélsikertörténetek, esettanulmányok, versenytársak elemzése stb.

Képzés és fejlesztés: Teljesítményértékelési kritériumok és sablonok, készségfejlesztési útvonalak, képzési ütemtervek, tanulási források stb.

Belső kommunikáció: Vállalati szintű bejelentések és frissítések, belső hírlevelek, értekezletek jegyzőkönyvei, pénzügyi teljesítményjelentések, vállalati eseménynaptárak, kommunikációs illemtan

IT-támogatás és erőforrások: Rendszerhozzáférési eljárások (VPN, e-mail beállítás stb.), biztonsági protokollok és adatvédelmi irányelvek, hibaelhárítási útmutatók

Ügyfél- és kliensinformációk: Ügyfélszolgálati irányelvek és eljárások, kliens-bevonási folyamatok, szolgáltatási szintű megállapodások (SLA-k)

HR és bérszámfejtési információk: Bérszámfejtési ütemterv és folyamatok, juttatások igénybevétele és igénylések, szabadságkérelmek és jóváhagyási folyamatok

Jogi és megfelelőségi kérdések: Iparági szabályozások és megfelelőségi követelmények, szellemi tulajdonra (IP) vonatkozó irányelvek, szerződések és jogi sablonok, titoktartási és titoktartási megállapodások (NDA-k)

Eseménytervezés és erőforrások: Eseménytervezési útmutatók, beszállítói kapcsolatok és megállapodások, korábbi eseményekkel kapcsolatos visszajelzések és eredmények

A wikik típusai

Kétféle wiki létezik: belső és külső wiki. Nézzük meg a kettő közötti különbséget, mivel mindkettő más-más szerepet játszik a használhatóság szempontjából.

Céljától függően válassza ki a vállalatának megfelelő típust.

Belső wiki

A belső wiki, más néven privát wiki, egy zárt webhely, ahol a munkatársak valós időben együttműködhetnek a vállalat belső információinak karbantartásában és frissítésében. A vállalati wiki az elsődleges forrásukká válik, amikor szabályozásokról szeretnének tájékozódni, referenciákat keresnek, amikor elakadnak, és szakértőktől szeretnének ismereteket szerezni.

A belső wiki lehetővé teszi mindenki számára, hogy megossza jegyzeteit és javaslatait, valamint hozzájáruljon az erőforrásokhoz, különösen egy virtuális csapat esetében.

A szervezetek a vállalattal kapcsolatos saját tulajdonú adatokat és érzékeny információkat belső wiki oldalakon tárolják. Helyezze el a csapat wiki-jét a saját szerverén vagy egy wiki-tárhelyszolgáltatáson, hogy teljes ellenőrzést gyakorolhasson az adatok és a személyes oldalak felett.

Ha fejlett biztonsági megoldást keres az adatok védelmére, akkor a belső wikit a saját szerverén kell tárolnia. Szüksége lesz egy IT-csapatra, amely figyelemmel kíséri a wiki szintaxisának rendszeres frissítéseit és tárhelyét.

Külső wiki

A külső wikik nyilvános wikik, amelyekhez bárki hozzáférhet internetkapcsolattal. A Wikipedia oldal a legjobb példa egy külső wikire, amely világszerte több millió felhasználó hozzájárulásait fogadja.

A rajongói wiki egy másik példa a külső wikikre; ez egy olyan közösség, amelynek tagjai ugyanazokat az érdeklődési köröket osztják, és szeretnek erről online írni.

A külső wikik önkiszolgáló webhelyként is működhetnek, így csökkentve az ügyfelek kérdéseinek számát és a válaszadás várakozási idejét.

Az ötlet az, hogy létrehozz egy wikit, amely tartalmazza a leggyakoribb problémákat, amelyekkel az ügyfelek valószínűleg szembesülnek, és azt nyilvánosan hozzáférhetővé teszed.

Ha egy ügyfél elakad, akkor a wikire lép, és megpróbálja önállóan megoldani a problémát. Ez mind az ügyfél, mind a vállalat számára előnyös, mivel az ügyfél problémája gyorsan megoldódik, a vállalat pedig a támogatási csapata a bonyolultabb problémák megoldására koncentrálhat.

A belső és külső wikik segítenek a termékekkel és a szervezettel kapcsolatos ismeretek központosításában.

Okok a wiki oldal létrehozására

Bár a wiki koncepciója szinte olyan régi, mint az internet, a wiki oldalak termelékenységet növelő felhasználása viszonylag új keletű. Általánosságban a vállalati wikiket két fő célra használják:

Információk keresése és tanulás

Tudás megosztása és tanítás

Vessünk egy mélyebb pillantást a wiki létrehozásának előnyeire.

Időt takaríthat meg

A wiki hawaii nyelven „gyors” jelent. Így kapta a Wikipedia a nevét – egy hely, ahol gyorsan hozzáférhetünk az információkhoz.

A wiki oldal egy olyan átfogó tudásforrás, amely segít a csapatának gyorsabban elvégezni a munkát. A tapasztalt alkalmazottaktól az új munkatársakig mindenki számára fontos, hogy gyorsan hozzáférjen az információkhoz a munkája elvégzéséhez. A csapat wiki segítségével mindenki tudja, hol találja az adatokat, anélkül, hogy más csapatokra, például az IT-osztályra kellene támaszkodnia.

De létre kell hoznia egy wikit, hogy ne küldje őket terméketlen utazásra az információk labirintusába, ami jelentős időt vesz el a termékeny munkaidőből. Az eredmény alacsony termelékenység és a munkavállalók kiégése.

Példa: Jenna nemrég csatlakozott a tervezőcsapatához. Ahelyett, hogy a márkairányelveket, a hangnemet és a tervezési szabványokat keresgélné, a wiki „Stílusútiasítás” szakaszához fordul. Jenna azonnal hozzáférhet az irányelvekhez és szabványokhoz. Ugyanez vonatkozik arra is, amikor többet szeretne megtudni a vállalati irányelvekről és a munkahelyi magatartási kódexről.

Ösztönözze az együttműködést

A wiki oldalak kiváló platformok a különböző csapatok alkalmazottai közötti együttműködés ösztönzésére. A szervezetek a wikiket olyan tudásrendszerekként hoznak létre, amelyek a csapatmunkára, a különböző felhasználók hozzájárulásaira és bejegyzéseire támaszkodnak.

Tekintse a wiki cikkeket olyan platformnak, ahol a munkatársak megoszthatják ötleteiket és gondolataikat, hozzáadhatnak oldalakat és tartalmakat, hivatkozhatnak a közösségi irányelvekre, és folyamatosan frissíthetik az anyagot, hogy az mindig aktuális legyen.

Ez különösen nagy előny azoknak a csapatoknak, amelyek távoli vagy hibrid munkakörnyezetben dolgoznak. A különböző időzónák akadályozzák az információáramlást a projekten együtt dolgozó csapatok között. A wiki megoldja ezt a problémát azzal, hogy közös forrásként szolgál a projekt legfrissebb frissítéseinek megszerzéséhez, és elkerüli a késedelmeket, függetlenül attól, hogy a csapatok hol találhatók.

Ahogy alkalmazottai megismerik a wiki-oldalak előnyeit, természetesen részt vesznek abban, hogy azok az intézményi tudás egyre megbízhatóbb forrásává váljanak.

A legjobb az egészben, hogy ez nem csak a tapasztalt alkalmazottaknak van fenntartva; az új csapat tagok is lehetőséget kapnak arra, hogy megosszák és megszerezzék a tudást a kezdetektől fogva.

Tartalom szervezése

A wikik olyan ismerős eszközöket idézhetnek fel, mint a táblázatok. Végül is a táblázatok arról ismertek, hogy hatalmas mennyiségű adatot képesek kezelni.

Van azonban két terület, ahol a táblázatok jelentősen elmaradnak a wiki-oldalaktól: az együttműködés és a szervezés. Az elsőt már elmagyaráztuk, most a szervezésre koncentráljunk.

A wiki lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy címkéket adjanak a tartalomhoz, és strukturált elrendezésű kategóriákat hozzanak létre. A címkék olyan wiki eszközök, amelyek segítségével a felhasználók gyorsabban megtalálhatják az információkat. A csapat tagjai egymást címkézik, hogy felhívják a figyelmet a forrásra és elkerüljék a zavart.

Ez a tartalomszervezési módszer új érdekelt felek (beszállítók, forgalmazók, ügynökségek stb.) bevonásakor is előnyös.

Hagyományosan az új munkatársak beillesztése rengeteg e-mail cserét és szétszórt dokumentumokat jelent. A külső Wiki webhely lehetővé teszi az új érdekelt felek számára, hogy egyetlen forrásból, különböző kategóriák alatt könnyen hozzáférjenek a megfelelőségi irányelvekhez, az együttműködési protokollokhoz és a projekt ütemterveihez.

Kapcsolódó információk összekapcsolása

A wiki oldalak másik figyelemre méltó jellemzője a linkelési képességük. A CSS kódot használó link egy hiperlink más kapcsolódó oldalakra vagy külső weboldalakra.

Ez a belső linkelési funkció hatékonyabbá teszi a wikit, mert lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a wiki webhelyről kilépés nélkül is megismerjék egy projekt vagy egy információ apró részleteit.

A zavartalan információáramlásnak köszönhetően a wiki könnyű tanulási forrásként is szolgálhat új alkalmazottai számára. Lehetővé teszi számukra, hogy saját tempójukban fedezzék fel a teljes wikit, így nem kell felesleges órákat tölteniük más oldalakon és cikkekben a releváns információk keresésével.

Ráadásul a wiki egy nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer, amely együttműködési funkciókkal rendelkezik, és lehetővé teszi az egyéni felhasználói fiókok létrehozását szerepkörökön alapuló hozzáféréssel.

Tartalom-felülvizsgálatok

A wiki létrehozása jelentős eredmény, de ez csak a jéghegy csúcsa. A legfontosabb közreműködők folyamatosan szerkesztik a csapat wiki tartalmát, hogy lépést tartsanak a változó üzleti igényekkel.

Ehhez azonban az egyik legnépszerűbb wiki platformot kell használnia, és szövegszerkesztő eszközökre kell támaszkodnia az online módosítások nyomon követéséhez. Az eredeti wiki tartalomhoz való visszatérés csak akkor lehetséges, ha valaki a szerkesztés során bekapcsolva hagyta a módosítási előzmények gombot.

A wiki szoftver vagy platform minden módosított változatot elment, és az adminisztrátorok döntik el véglegesen, hogy mi kerül be a wikibe és mi nem. A beépített mechanizmus megkönnyíti a változások nyomon követését és annak ellenőrzését, hogy mikor más felhasználók hajtották végre azokat.

Hogyan hozhat létre wiki oldalt

Kövesse az alábbi lépéseket, hogy hatékony wikit hozzon létre vállalatának. Később megmutatjuk, hogyan segíthet ebben a ClickUp.

1. lépés: Határozza meg a célt és a hatókört

Határozza meg a wiki elsődleges célját. Belső dokumentációra, tudásmegosztásra, új munkatársak betanítására vagy mindezekre egyaránt szolgál? Ennek meghatározása segít a tartalom és a szerkezet kialakításában.

Miután tisztázta a célt, döntse el, hogy milyen típusú információkat fog felvenni a wikibe.

2. lépés: Válassza ki a wiki platformot

Válasszon egy wiki platformot, amely megfelel a szervezet igényeinek. Néhány népszerű lehetőség:

ClickUp: Kiválóan alkalmas együttműködésen alapuló, egymással összekapcsolt wikik létrehozására.

Confluence (Atlassian): Kiválóan alkalmas a Jira és más Atlassian eszközöket használó csapatok számára.

Google Sites: Egyszerű és költséghatékony megoldás alapvető wikikhez

SharePoint: Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Microsoft Office eszközöket.

Gitbook: Ideális platform technikai ismeretek közzétételéhez

MediaWiki: Rugalmas, nyílt forráskódú platform, amelyet gyakran használnak nagyobb wikikhez.

Helpjuice: Ügyfélszolgálati információk tárolására tervezve

További információk: A legjobb belső vállalati wiki szoftverek

3. lépés: Tervezze meg a struktúrát

Határozza meg a wiki általános kategóriáit, majd bontsa azokat konkrétabb alkategóriákra vagy oldalakra. Kapcsolja össze őket egy jól szervezett menürendszerrel, hogy a wiki könnyebben hozzáférhető legyen.

Például a HR-csapatok úgy dönthetnek, hogy a wikit olyan kategóriákra osztják, mint „Szabályzatok”, „Különleges projektek”, „Bevezető programok” stb. A „Szabályzatok” kategória alatt lehetnek olyan alkategóriák, mint „Szabadságra vonatkozó szabályzatok”, „Juttatások”, „Magatartási kódex” stb.

4. lépés: Biztonsági engedélyek és hozzáférés-vezérlés beállítása

Határozza meg, hogy kik férhetnek hozzá a wikihez, és milyen szintű hozzáféréssel rendelkeznek (pl. megtekintés, szerkesztés vagy kezelés). Döntse el, hogy a wiki mindenki számára elérhető lesz-e a vállalaton belül, vagy bizonyos oldalak csak bizonyos részlegek számára lesznek elérhetők (pl. HR vagy IT).

Ezen a ponton érdemes néhány szabályt is meghatározni a használatra vonatkozóan. Határozza meg azokat az irányelveket, amelyeket a munkavállalóknak be kell tartaniuk, valamint a meglévő wikik frissítésének folyamatát.

5. lépés: Töltse meg a wikit tartalommal

Kezdje azzal, hogy összegyűjti az összes dokumentumot, irányelvet és tudást, amelyet a wikibe fel kíván venni. Ehhez több részleg együttműködése is szükséges lehet.

Kezdje el létrehozni az egyes kategóriák és alkategóriák oldalait. Törekedjen arra, hogy az egyes oldalakon szereplő információk tömörek, világosak és relevánsak legyenek. Adott esetben kapcsolja össze az oldalakat egymással a könnyebb navigáció érdekében.

6. lépés: Együttműködési funkciók hozzáadása

Válasszon olyan platformot, ahol a csapat tagjai megjegyzéseket fűzhetnek vagy kérdéseket tehetnek fel bizonyos wiki oldalakkal kapcsolatban. Ez elősegíti az együttműködést és lehetővé teszi a wiki folyamatos fejlesztését.

A változtatások nyomon követésével megelőzheti az információk elvesztését, és könnyedén visszaállíthatja a korábbi állapotot.

7. lépés: Ossza meg a wikit és képezze ki a csapat tagjait

Miután elkészült a wiki alapvető felépítése és tartalma, hívja meg az alkalmazottakat, hogy csatlakozzanak a wikihez, és ösztönözze őket a közreműködésre. Szükség esetén tartson képzést a wiki hatékony használatáról.

A wiki létrehozásának és használatának bevált gyakorlata A wiki maximális kihasználása érdekében tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat: Összehangolja a csapat tagjainak és kollégáinak a wiki használatát, mint belső tudásbázist.

Sablonokat hozhat létre különböző típusú oldalakhoz (pl. projektdokumentációkhoz vagy munkavállalói kézikönyvekhez), és megadhat formázási szabályokat. Ez biztosítja az információk megjelenítésének egységességét.

Optimalizálja a kereshetőséget . Használjon releváns kulcsszavakat és egyértelmű oldalcímeket, hogy a munkatársak könnyen megtalálják az információkat a wikiben. Rendezze el az oldalakat logikusan, hogy a wiki böngészése intuitív legyen. Ha a választott platform támogatja, jelölje meg az oldalakat kapcsolódó kifejezésekkel a keresési eredmények javítása érdekében.

Jelölj ki egy csapatot vagy egy személyt, aki rendszeresen ellenőrzi a wikit , hogy nincs-e elavult információ, és frissíti azt a pontosság biztosítása érdekében.

Biztosítson mechanizmust a munkavállalók számára, hogy visszajelzéseket küldhessenek vagy változtatásokat javasolhassanak a wiki oldalakon.

Használja az elemzéseket, hogy nyomon kövesse, milyen gyakran érnek el a wikit, és mely oldalak a legnépszerűbbek. A visszajelzések és a használati adatok alapján módosítsa a struktúrát, a tartalmat vagy a jogosultságokat, hogy javítsa a wiki hatékonyságát.

Wiki létrehozása egyszerűen a ClickUp segítségével

Most, hogy már tudja, hogyan lehet wiki-t létrehozni, nézzük meg, hogyan könnyíti meg a ClickUp ezt a feladatot.

Íme három funkció, amelyek segítségével könnyedén létrehozhatja, megírhatja és megtervezheti wiki oldalait.

ClickUp Docs – A legjobb belső vállalati wiki szoftver

Próbálja ki a ClickUp Docs szolgáltatást Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy gyönyörű wikiket, dokumentumokat és egyebeket hozzon létre és összekapcsoljon, így zökkenőmentesen megvalósíthatja ötleteit a csapatával.

A ClickUp Docs a wiki létrehozásának kiindulópontja. Lehetővé teszi tartalom létrehozását és hozzáadását, valamint dokumentumok szerkesztését a semmiből. Az információk megfelelő strukturálásához használja a dokumentumok számos stílusbeállítási lehetőségét, például a könyvjelzőket, táblázatokat és felsorolási pontokat.

A ClickUp wiki szoftver segítségével valós időben együttműködhet kollégáival. Az Instant and Live Collaboration funkcióval nyomon követheti a változtatásokat, miközben azok végrehajtásra kerülnek, és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, hogy azonnal megossza gondolatait. Ez lehetővé teszi a szerkesztő számára, hogy a változtatások közzététele előtt áttekintse és átdolgozza a módosításokat.

Ha a módosítások belső megbeszéléseket igényelnek, jelölje meg a csapat tagjait, és rendeljen hozzájuk feladatokat a wikiből, hogy a munka gyorsan haladjon. Vagy egyszerűen indítson el egy azonnali üzenetet a ClickUp Chat segítségével.

Nyugodtan illesszen be multimédiás fájlokat, például útmutatókat vagy oktatóvideókat a dokumentumokba. Adjon hozzá folyamatábrákat, diagramokat és egyéb interaktív elemeket, hogy wiki-je vizuálisan vonzó és könnyen érthető legyen.

Ha egy folyamatot dokumentál vagy egy útmutatót osztasz meg, készíts egy gyors képernyőfelvételt a ClickUp Clips segítségével, és ágyazd be a videót a wikibe.

Ráadásul a ClickUp lehetővé teszi, hogy a wiki oldalakat összekapcsolja a meglévő munkafolyamatokkal. Hivatkozhat meglévő dokumentumokra, widgeteket adhat hozzá a dokumentumokhoz feladatok hozzárendelése céljából, és frissítheti a projekt állapotát, hogy mindenki naprakész legyen a haladásról. Így az információk és a végrehajtható feladatok egy helyen találhatók.

ClickUp AI – AI Wiki Creator

Még a legtapasztaltabb írók is kihívásnak találhatják az új oldalak létrehozását a wikiben. A ClickUp tartalomírási sablonjai segítenek a legfontosabb közreműködőknek a tartalom strukturálásában. Ehhez a legjobb kiegészítő a ClickUp Brain AI írási asszisztens.

A ClickUp AI Writer az egyik legjobb AI írási eszköz a wiki oldalak tartalmának megírásához, szerkesztéséhez és formázásához. Ha kifogy az ötletekből, futtasson egy parancsot, és másodpercek alatt elkészítheti az első vázlatot. A belső szerkesztő segít a tartalom finomításában, hogy élesebb és vonzóbb legyen.

Kreativitásra van szüksége? A ClickUp Brain az Ön brainstorming partnere, amely segít felszabadítani kreativitását, hogy tartalma szórakoztató és célravezető legyen.

Használjon előre strukturált fejléceket a tartalom formázásához és időmegtakarításhoz. Összefoglalja a találkozói jegyzeteket és a feladatok frissítéseit, majd adja hozzá őket a wikihez, hogy a tudásmenedzsment szoftverében ne maradjon ki egyetlen fontos megbeszélés sem.

ClickUp sablonok

Töltse le a ClickUp Wiki sablont Csatlakoztassa szervezeti adatait az előre elkészített Wiki sablonokba.

A ClickUp Wiki sablon jelentősen megkönnyíti a munkáját azáltal, hogy egyszerűsíti a tudás szervezésének és megosztásának folyamatát a csapataival.

Az ilyen tudásbázis-sablonok készen állnak a tároló felépítéséhez. Ez a reszponzív kialakítás minden eszközön tisztán látható, és a sablonok különböző alkalmazásokban is elérhetők.

Használjon egyéni állapotokat a feladatok létrehozásához és a wiki oldal előrehaladásának nyomon követéséhez. Hasonlóképpen, adjon hozzá attribútumokat a wiki platform és oldalak kezeléséhez, és szerezzen pontosabb információkat.

A wiki létrehozása kihívást jelentő és időigényes feladat, azonban a megfelelő wiki szoftver, például a ClickUp segítségével a vállalati és wiki oldalak létrehozása gyerekjáték.

A ClickUp különösen akkor hasznos, ha munkafolyamatai és projektjei dokumentumigényesek. A ClickUp előre elkészített wiki sablonjaival részletes szabványos működési folyamatokat (SOP-kat), irányelveket és utasításokat hozhat létre csapatának. Testreszabhatja a sablonokat üzleti igényeinek és információs követelményeinek megfelelően.

Használja a ClickUp kommunikációs terv sablonját, hogy létrehozzon egy folyamatúti tervet a zökkenőmentes csapatkommunikációhoz.

Például készítsen egy kommunikációs terv sablont a wiki oldalakon a szervezeten belüli és külső kommunikációhoz. Határozza meg a célközönséget, a kommunikáció módját, a kommunikáció gyakoriságát és a sablon üzenetének felépítését.

Készítse el még ma első wikijét a ClickUp segítségével!

A közös dokumentumok, az integrált mesterséges intelligencia, a wiki sablonok és a virtuális táblák révén a ClickUp a tökéletes eszköz vállalati és személyes wikik létrehozásához. De ez még nem minden. A ClickUp segítségével összekapcsolhatja őket a projektfeladatokkal, megszervezheti a vállalat egészét érintő szervezeti elemeket, és mindenki számára lehetővé teheti az együttműködést.

A valós idejű információáramlás érdekében a ClickUp integrálható más munkamenedzsment eszközökkel, növelve ezzel csapata termelékenységét és az adatok pontosságát.

Szeretné, hogy első wikije nagy siker legyen? Regisztráljon a ClickUp-ra.