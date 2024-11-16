50 lenyűgöző generatív AI-példa, amelyek átalakítják az iparágakat

Egy AI által generált műalkotás 432 500 dollárért kelt el a Christie's aukcióján!🎨 Beethoven befejezetlen 10. szimfóniája, amelyet mesterséges intelligencia segítségével keltettek életre, világszerte lenyűgözte a közönséget!🎶

Ez csak néhány példa arra, hogy a generatív mesterséges intelligencia hogyan forradalmasítja az iparágakat. A vonzó tartalom készítésétől és az innovatív termékek tervezésétől a jövőbeli trendek előrejelzéséig a generatív mesterséges intelligencia tágítja a lehetőségek határait.

Ez megváltoztatja a munkavégzés, az alkotás és a problémamegoldás módját.

Ebben a blogban 50 lenyűgöző példát mutatunk be, amelyek bemutatják, hogy a generatív mesterséges intelligencia milyen nagy hatással van különböző szektorokra.

Mi az a generatív mesterséges intelligencia?

A generatív mesterséges intelligencia egy olyan mesterséges intelligencia típus, amely új tartalmakat hoz létre – például szöveget, képeket, zenét és videókat – a betanításához használt adatok mintái alapján.

A hagyományos mesterséges intelligenciától eltérően, amely főként mintákat ismer fel vagy előrejelzéseket készít, a generatív mesterséges intelligencia eredeti, valósághű tartalmakat hoz létre. Mély neurális hálózatokat, konkrétan nagy nyelvi modelleket (LLM) használ a meglévő tartalmak alapjául szolgáló minták és struktúrák elemzésére, hogy újakat hozzon létre.

Ráadásul nem kell programozási ismeretekkel rendelkeznie ahhoz, hogy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazzon a munkafolyamataiban. Csak beszéljen vele természetes nyelven!

A generatív mesterséges intelligencia alkalmazásai

Bár a ChatGPT a legnépszerűbb a felhasználók körében, a generatív mesterséges intelligencia számos alkalmazási területet kínál különböző iparágakban.

Ma a generatív AI modelleket széles körben használják a következőkre:

Képalkotás és -manipuláció

Audio és videó

Tartalomgenerálás

Vállalati keresés

Tervezés és építészet

Az AI felgyorsítja a feladatokat, új ötleteket inspirál és egyedülálló perspektívákat hoz az iparágakba a marketingtől a tudományos kutatásig. Nézzük meg az 50 generatív AI példát, amelyek átalakítják a kreativitást, a termelékenységet és a problémamegoldást.

Kezdjük!

Generatív AI példák a projektmenedzsmentben

A generatív mesterséges intelligencia a projektmenedzsmentben automatizálhatja a rutin feladatokat, így a csapattagok a fő tevékenységekre koncentrálhatnak, és egyszerűsíthetik az üzleti folyamatokat.

A generatív AI projektmenedzsment eszközök számos manuális feladatot automatizálnak, például a találkozók ütemezését, a projektállapotok frissítését és a jelentések generálását. Nézzünk meg néhány példát:

ClickUp AI (Brain)

A ClickUp egy projektmenedzsment szoftver, amely az alkalmazások között elosztott összes feladatát, dokumentumát és csapattársát egy központi platformra hozza össze.

Több mint 100 intuitív projektmenedzsment funkcióval, gazdag sablonkönyvtárral és zökkenőmentes integrációkkal a ClickUp egy hatékony eszköz a csapatok számára a munka racionalizálásához.

A ClickUp Brain szerepköralapú AI funkcióival új szintre emeli a termelékenységet:

AI tudáskezelő: Csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t a feladatokról, a vállalati wikikről, a határidőkről és a megbízottakról, és áttekintést kap a projektjéről. Mi több? Azonnali válaszokat kap a tervről, a betekintésekről és a termékekről a ClickUp-on és más kapcsolódó alkalmazásokon belül.

AI projektmenedzser: Ne pazarolja az idejét ismétlődő projektmenedzsment feladatokra. Ne pazarolja az idejét ismétlődő projektmenedzsment feladatokra. Használja az AI-t a rutin feladatok automatizálására , például a teendők kiosztására, az alfeladatok tervezésére és az adatok automatikus kitöltésére. Egyszerűsítse a munkafolyamatot, csökkentse a manuális munkát, és kevesebb idő alatt többet végezzen el.

AI Writer for Work: A ClickUp integrált A ClickUp integrált AI-t kínál dokumentációhoz , amely tökéletesíti az írásodat és javítja a pontosságot. Írj megjegyzéseket és üzeneteket, összefoglalókat, értekezletek napirendjét, útmutatókat és még sok mást.

Használja a ClickUp AI-t olyan feladatok automatizálására, mint az alfeladatok tervezése, az állapotok és a megbízottak frissítése.

A ClickUp legfontosabb funkciói

Tegyen fel kérdéseket a feladatokról, a határidőkről és a dokumentumokról, hogy a sürgős munkákat előtérbe helyezhesse. Válasszon az előre elkészített promptok közül, hogy megkapja a feladat tevékenységek legfontosabb pontjait.

Hozzon létre személyes standupokat és csapatfrissítéseket az AI segítségével, hogy értékelje az előrehaladást.

Használja az AI Writing Assistant alkalmazást, hogy preferenciái alapján szerepkörspecifikus tartalmakat és összefoglalókat generáljon.

Hozzon létre egyedi automatizálásokat természetes nyelv használatával, például állapotok frissítésével, sablonok alkalmazásával, feladatok létrehozásával, prioritások megváltoztatásával vagy megjegyzések küldésével.

Írja le hangfelvételeket szöveggé AI segítségével, és gyorsan áttekintheti a legfontosabb részleteket.

Használj több mint 15 testreszabható projektnézetet , például Gantt, Idővonal, Kanban-szerű táblanézet, AI Naptár és Lista, hogy több szempontból is kezelhesd a munkádat.

Csatlakozzon a vezető eszközökhöz, amelyek több mint 1000 integrációval rendelkeznek.

A ClickUp korlátai

A felhasználóknak eltarthat egy ideig, mire elsajátítják a ClickUp több száz hatékony funkcióját.

Nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó/tag

Üzleti: 12 USD/hó/tag

Vállalatok: Egyedi árazás

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

Notion AI

via Notion

A Notion AI segít Önnek a tudás keresésében, tartalom generálásában, összefoglalók készítésében és megvalósítható tervek kidolgozásában.

Például tegyen fel egy kérdést a Notion AI-nak, és az a munkaterületét, beleértve a csatlakoztatott alkalmazásokat, mint a Slack, a Google Docs, a Slides és a Sheets, felhasználva tömör és pontos válaszokat ad Önnek.

A Notion AI legfontosabb jellemzői

Szerkeszd írásaidat a stílusirányelveknek megfelelően AI segítségével

Elemezze a PDF-fájlokat és képeket, hogy gyorsan összefoglalásokat, betekintéseket és megvalósítható terveket generáljon.

A Notion AI korlátai

Az AI a jelenlegi oldalon belül működik, nehezen boldogul a táblázatos adatbázisokkal, és helytelen cikkhivatkozásokat ad meg.

Notion AI árak

Ingyenes

Plusz: 10 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

A Notion AI kiegészítőként elérhető minden Notion-csomaghoz, beleértve az ingyenes csomagokat is, havi 8 dollárért tagonként (éves számlázással).

Egyéb említések

Trello

A Trello mesterséges intelligenciájával mesterséges intelligencia által megfogalmazott válaszokkal válaszolhat az ügyfelek kérdéseire, és virtuális ügynökök segítségével önkiszolgáló segítséget nyújthat.

Használja ezt az AI-t a termelékenység növelésére, a rutinfrissítések kezelésére, a haladás nyomon követésére és a feladatok különböző projektfázisok közötti áthelyezésére manuális beavatkozás nélkül.

Asana

Az Asana AI képes jelentéseket generálni, a csapat teljesítményét elemezni és segíteni a tartalomkészítésben különböző marketingcsatornákon. Emellett AI-modelljével automatikusan feladatokat hozhat létre, munkákat oszthat ki és szerkesztési javaslatokat tehet.

Generatív AI példák a marketingben és a reklámozásban

Az AI használata a tartalommarketingben és a reklámozásban nagyon hasznos azoknak a startupoknak és vállalkozásoknak, amelyeknek nincs elegendő költségvetésük magas színvonalú eszközök létrehozásához.

Ha tehát márkádhoz illő eszközöket szeretnél létrehozni, íme néhány példa, amely segít az indulásban.

Jasper

via Jasper

A GPT-4 alapú Jasper mesterséges intelligencia írási eszköz automatizálással segíti a marketingeseket, tartalomalkotókat és vállalkozókat írásos tartalmak létrehozásában.

Írjon be parancsokat, vagy válasszon egyet a meglévő sablonok közül, hogy blogokat, szövegeket, e-könyveket, termékleírásokat, közösségi média bejegyzéseket és értékesítési e-maileket hozzon létre. Ezzel a generatív AI modellel növelheti tartalommarketing-tevékenységeit, és jobb kapcsolatot építhet ki ügyfeleivel.

A Jasper legfontosabb jellemzői

Lehetővé teszi, hogy létrehozz egy tudásbázist az AI számára olyan vállalati információkkal, mint a stratégia, a célközönség, a versenytársak és a termékadatok.

Hivatkozik a korábbi szövegre, hogy az új tartalom konzisztens és koherens legyen, és elkerülje az ismétléseket.

Jasper korlátai

Jelentős szerkesztést és tényellenőrzést igényel, mivel az eredmények gyakran pontatlanok.

Árazása eddig nem volt következetes, ami hosszú távú ügyfelek számára frusztráló lehet.

Jasper árak

Alkotó: 39 USD/hó/felhasználó

Pro: 59 USD/hó/felhasználó

Üzleti: Egyedi árazás

Copy. ai

A Copy. ai, amely az Open AI GPT-3 LLM-jén alapul, egy írási eszköz, amely lehetővé teszi a marketingesek számára személyre szabott tartalom létrehozását. Ezenkívül a „Brand Voice” funkcióval megoszthatja az eredeti tartalmat, és betaníthatja az eszközt a márkája hangjára, hogy az különböző marketingcsatornákon is konzisztens maradjon.

Copy. ai főbb jellemzői

Használja az Infobase-t a márkájával kapcsolatos legfontosabb információk tárolására és elérhetővé tételére.

Védje tartalmát robusztus titkosítással és szigorú hozzáférés-ellenőrzéssel

Copy. ai korlátai

Előfordul, hogy a platform plágiumot tartalmazó tartalmat generál.

Az egyes sablonok testreszabási lehetőségei korlátozottak.

Copy. ai árak

Örökre ingyenes

Kezdő csomag: 49 USD/hó/felhasználó

Haladó: 249 USD/hó 5 felhasználói helyért

Vállalatok: Egyedi árazás

Egyéb említések

AdCreative. ai

Az AdCreative. ai generatív AI modelleket használ a marketingcsapatok tartalomkészítésének egyszerűsítésére. Segítséget nyújthat magas teljesítményű hirdetési vizuális elemek és szövegek létrehozásában a közösségi média bejegyzéseihez és a display hirdetésekhez.

Gép tanulási algoritmusok segítségével elemzi a komplex adatokat és a felhasználói viselkedést, hogy olyan tartalmat generáljon, amely megfelel a célközönség preferenciáinak.

Phrasee

A Phrasee (ma Jacquard néven ismert) segítségével rövid leírások alapján releváns tartalmakat generálhat. Válassza ki a marketingcsatornát, és az eszköz másodpercek alatt automatikusan hatalmas mennyiségű márkájához illő tartalmat generál.

Ezt követően A/B tesztelheti ezeket az AI által generált üzenetváltozatokat, optimalizálhatja a tartalmat, és maximális kampányteljesítményt érhet el minden digitális csatornán.

Olvassa el még: Hogyan lehet leküzdeni a mesterséges intelligencia általános kihívásait?

Generatív AI példák a videóprodukcióban

Próbált már videókat készíteni a semmiből, és feladta, mert túl sok erőfeszítést igényelt? Egy AI videógeneráló eszköz megváltoztathatja ezt.

Ezek a videokészítésre szolgáló generatív AI-rendszerek szövegekből és forgatókönyvekből pillanatok alatt videókat hoznak létre. Ez a technológia a videók nagy léptékű generálását egyszerre teszi egyszerűvé és gyorssá.

Synthesia

via Synthesia

A Synthesia egy ingyenes AI videógenerátor, amely szöveget stúdióminőségű videókká és hangalámondásokká alakít több mint 140 nyelven. Kiválóan alkalmas értékesítési, ügyfélszolgálati, marketing és információbiztonsági videók készítésére, valamint videókészítési folyamatának fejlesztésére és racionalizálására.

A legjobb az egészben, hogy ezzel a generatív AI alkalmazással videókat készíteni olyan egyszerű, mint egy diavetítést összeállítani. Válassz egy sablont, szerkeszd a videó forgatókönyvét, és testreszabhatod a videó elemeit, például az AI avatarokat, a színeket és az elrendezést, hogy vonzó videókat készíthess.

A Synthesia legfontosabb jellemzői

Készítsen kiváló minőségű videókat a kívánt nyelven szkriptek segítségével.

Ágyazd be videóidat kedvenc CRM, LMS, CMS szoftvermegoldásaidba.

A Synthesia korlátai

Végső renderelésekben váratlan hibákat okoz, amelyek szerkesztő módban nem láthatók.

Az AI-avatárok nem pislognak, és nincs lehetőség a hangszín megváltoztatására, ami csökkenti a videók természetességét.

A Synthesia árai

Ingyenes: 0 USD/hó

Kezdő csomag: 18 USD/hó

Alkotó: 64 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Pictory

via Pictory

A Pictory videógeneráló eszköz segítségével generatív AI technológiával vonzó vizuális tartalmakat hozhat létre. Csak írja be a videó forgatókönyvét, szerkessze a szövegösszefoglalót, tekintse meg a videó storyboardját, adjon hozzá zenét vagy hangalámondást, és testreszabhatja a témákat a márkájához.

Végül nézze meg a videó előnézetét, és hozza létre azt az együttműködéshez.

A Pictory legfontosabb jellemzői

Készíts videókat szövegek, URL-ek vagy média segítségével, és alakítsd át a hosszú videókat rövid videókká.

Készíts pontos feliratokat és képaláírásokat videóidhoz!

A Pictory korlátai

Csak korlátozott számú AI hangopció áll rendelkezésre.

Csak angol nyelvet támogat, ami korlátozza a más nyelvekhez megfelelő képek kiválasztásának képességét.

Pictory árak

Kezdő csomag: 19 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 39 USD/hó felhasználónként

Csapat: 99 USD/hó 3 vagy több felhasználó esetén

Vállalatok: Egyedi árazás

Egyéb említések

Lumen5

A Lumen5 forradalmasítja a videók létrehozásának és megosztásának módját azáltal, hogy generatív mesterséges intelligenciát kombinál a drag-and-drop felhasználói felülettel. Néhány kattintással konvertálhatja szkripteit, blogbejegyzéseit, PDF-jeit, fehérpapírjait és egyéb írásos anyagait videókká.

A platform számos AI-alapú funkciót integrál, beleértve a képalkotást is. Ez segít megtalálni a narratívához illő releváns képeket és videoklipeket.

RunwayML

A Runway egy fejlett videotartalom-generáló modell, amely gyors és könnyen kezelhető. Változtathatja a helyszínt, módosíthatja a világítást, valós időben fedezhet fel ötleteket, és könnyedén áthidalhatja a koncepció és a kivitelezés közötti szakadékot.

Generatív AI példák a grafikai tervezésben

Az AI grafikai tervezőeszközökkel könnyen létrehozhat és szerkeszthet vizuális elemeket, még akkor is, ha nem rendelkezik fejlett tervezési ismeretekkel. Ezek az AI statisztikákkal alátámasztott képalkotó eszközök emberi utasításokat használnak személyre szabott képek létrehozásához. Vessünk rájuk egy pillantást:

Canva Magic Write

via Canva

A fejlett AI modellekkel működő Magic Write elemzi a szöveg alapjául szolgáló mintákat, hogy természetes, olvasható tartalmat hozzon létre, amely illeszkedik az Ön stílusához. Tökéletes azok számára, akik javítani szeretnék termelékenységüket anélkül, hogy elakadnának az ismétlődő írási feladatokban.

A Canva Magic Write legfontosabb funkciói

Néhány kulcsszóból kiváló minőségű motivációs leveleket, üdvözlőkártyákat, blogbejegyzéseket és még sok mást készíthet.

Hozzon létre tartalmat az Ön írásstílusában és hangján, hogy kevesebb időt kelljen fordítania munkájának átfogalmazására.

Canva Magic Write korlátai

Csak a 2021 közepéig rendelkezésre álló adatokat használja.

Az ingyenes felhasználók csak 50 alkalommal használhatják a Magic Write szolgáltatást.

Canva Magic Write árak

Ingyenes mindenki számára, aki a Canva alkalmazást használja.

Bónusz: 10 elképesztő példa az AI által generált művészetre

Fotor

via Fotor

A Fotor generatív AI eszközeivel a képalkotás könnyebb, mint valaha. Használja a legjobb AI írási útmutatókat és adjon meg ötleteket az eszköznek, hogy egyedi képeket hozzon létre.

Az eszköz háttéreltávolítási, fotóretusáló és könnyen alkalmazható szűrőket is tartalmaz, amelyek azonnal javítják a képminőséget.

A Fotor legfontosabb funkciói

Javítsd képeid hangulatát és hangvételét vintage, fekete-fehér, szepia és bokeh elmosódás effektusokkal.

Távolítsa el a fotóbombázókat, szövegeket és bélyegeket a képekről

A Fotor korlátai

Csak korlátozott számú betűtípus és effektus áll rendelkezésre.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az eszköz időnként megakad és lefagy.

Fotor árak

Alapszintű: Ingyenes

Pro: 3,33 USD/hó

Pro+: 7,49 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Egyéb említések

Looka

A Looka segít logók, közösségi média bejegyzések és névjegykártyák készítésében.

Csak írja be vállalkozása nevét, válassza ki a logó stílusát, színeit és szimbólumait, és a Looka mesterséges intelligenciája az Ön preferenciái alapján személyre szabott logóterveket készít. Válassza ki a kedvencét, és testreszabhatja a vizuális elemeket, például a színeket, a betűtípusokat, az elrendezést és a szimbólumokat, majd megtekintheti a pólókon, és véglegesítheti a logót.

Designify

A Designify fejlett vizuális AI technológiákat kombinál, hogy eltávolítsa a háttérképeket, valósághű árnyékokat adjon hozzá és javítsa a színeket, így gyönyörű képeket hozva létre.

Ennek az eszköznek az a különlegessége, hogy intuitív képeket tud létrehozni. Töltsön fel alapvető, kamerával beolvasott termék képeket, és készítsen professzionális termékfotókat stúdió nélkül.

Generatív AI példák a zeneszerzésben

Elképzelte már, hogy saját zenéket komponálhatna tapasztalat és drága stúdióberendezések nélkül? A generatív mesterséges intelligenciával most már lehetséges olyan eredeti zeneszámokat létrehozni, amelyek illeszkednek a hangulatához, tempójához és stílusához.

Az AI technológiával működő zeneszerző eszközök professzionális minőségű kompozíciókat tudnak létrehozni, amelyek úgy hangzanak, mintha valódi zenész komponálta volna őket. Nézzünk meg néhány példát:

AIVA

via Aiva

Az AIVA, egy mesterséges intelligenciával működő zeneszerző eszköz, kiváló segédeszköz a kezdők számára a dalok komponálásában. Több előre elkészített zenei stílus opció közül választhat, és létrehozhatja saját stílusmodelljét. A generált zeneszámokat az eszközzel szerkesztheti, majd letöltheti a kívánt formátumban. Ennyi!

Az Aiva legfontosabb jellemzői

Készíts új dalokat több mint 250 különböző stílusban

Töltsd fel saját audio- vagy MIDI-fájljaidat, hogy személyre szabott stílusmodelleket hozz létre.

Az AIVA korlátai

Egyetlen felhasználó egyszerre legfeljebb 5 kompozíciót generálhat.

Az AIVA előnézete néha nem egyezik meg a végleges webhely megjelenésével.

AIVA árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 11 USD/hó + ÁFA

Pro: 33 USD/hó + ÁFA

Amper Music

via Amper Music

Az Amper Music, a Shutterstock része, egy felhasználóbarát, AI-vezérelt zeneszerzői platform, amely az Ön ízlésének megfelelő zenét hoz létre. Személyre szabhatja zenéjét a stílusok, hangulatok, hangszerek és tempók széles választékából. Emellett zökkenőmentesen integrálhatja népszerű szerkesztő szoftverekkel, hogy tovább finomítsa kompozícióit.

Az Amper Music legfontosabb jellemzői

Válassz a rendelkezésre álló sablonok közül, és hozd létre saját zenédet!

Irányítsd zenéid stílusát, hangulatát, hangszerelését, hosszát, tempóját és szerkezetét!

Az Amper Music korlátai

Az Amper kommentrendszere megköveteli az operátoroktól, hogy görgessenek lefelé a teljes jegyzetek megtekintéséhez, ami bonyolítja a csapat kommunikációját.

Amper Music árak

Ingyenes

Személyes licenc: 5 USD

Szakmai licenc: 25 dollár

Kereskedelmi licenc: 99 dollár

Online hirdetési licenc: 499 USD

Egyéb említések

Jukedeck

A TikTok által felvásárolt Jukedeck lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy eredeti, jogdíjmentes zenét generáljanak olyan testreszabott paraméterekkel, mint a műfaj, a hangszerek és a hossza, valamint a zene meghatározott hangulati pillanatai. Még a videó kontextusát is értelmezi, és automatikusan beállítja a hozzá illő zenét.

OpenAI MuseNet

Az OpenAI MuseNet, amelyet egy mély neurális hálózat működtet, 4 perces zenei kompozíciókat generál tíz különböző hangszerrel és stílussal. Válasszon ki egy zeneszerzőt vagy stílust, és használjon egy híres darabot kiindulási pontként egy teljesen új kompozíció létrehozásához.

Vagy adjon meg egy parancsot, hogy egyedi zenét hozzon létre, mivel a modell MIDI fájlokból származó adatokon van betanítva.

Generatív AI példák a szoftverfejlesztésben

A szoftverfejlesztő csapatok sokat profitálnak abból, ha AI kódolási eszközöket integrálnak munkafolyamataikba. Ezek a fejlesztőcsapatok számára legjobb generatív AI eszközök valós idejű kódolási javaslatokat nyújtanak, hogy növeljék a szoftvermegoldások pontosságát. Nézzünk meg néhány példát:

GitHub Copilot

a GitHub Copilot segítségével

A Github Copilot, egy AI kódolási asszisztens, felgyorsítja a szoftverfejlesztés ütemét. Tegyen fel ennek az AI asszisztensnek általános vagy konkrét programozási kérdéseket a kódbázisával kapcsolatban, hogy javaslatokat kapjon a régi kódok fejlesztésére.

A GitHub Copilot legfontosabb funkciói

Kapjon AI-alapú javaslatokat valós időben a kód befejezéséhez

Összefoglalja a pull requestek változásait, gyorsabbá és egyértelműbbé téve a felülvizsgálatokat.

A GitHub Copilot korlátai

Gyakran nem érti a kontextus áramlását, és szekvenciális utasításokat igényel.

A kódjavaslatok néha már implementált kódot javasolhatnak.

GitHub Copilot árak

Copilot Individual: 10 USD/hó felhasználónként

Copilot Business: 19 USD/hó felhasználónként

Copilot Enterprise: 39 USD/hó felhasználónként

OpenAI Codex

via OpenAI Codex

Az OpenAI Codex, amelyet a GitHub Copilot-tal együttműködésben fejlesztettek ki, kommenteket alakít kóddá, automatikusan kitölti az ismétlődő kódokat és teszteket javasol. A GPT-3-on alapuló Codex természetes nyelven és nyilvános forrásokból, többek között a GitHub-ból származó milliárdnyi kódsoron edzett.

Az OpenAI Codex legfontosabb jellemzői

Kód generálása természetes nyelvű leírások vagy parancsok segítségével

Fordítsd le a kódot egyik programozási nyelvről a másikra

Szerezzen betekintést és javaslatokat a hibakeresési folyamat felgyorsításához.

Az OpenAI Codex korlátai

Előfordul, hogy az AI-modell félreérti a parancsokat, és pontatlan kódot generál.

Lehet, hogy finom logikai hibákat nem vesz észre

OpenAI Codex árak

Egyedi árazás

Egyéb említések

Replit

A Replit hatékony AI-eszközökkel egyszerűsíti a kódgenerálást, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy egyetlen felhőalapú munkaterületen belül weboldalakat, automatizálásokat, belső eszközöket és adatcsatornákat hozzanak létre.

A Replit AI segítségével egyszerű természetes nyelvi parancsokkal gyorsan generálhat kódot, használhatja az automatikus kiegészítést és hibakeresést végezhet. Zökkenőmentesen támogat minden programozási nyelvet.

Tabnine

A Tabnine AI kódasszisztense több programozási nyelvet és IDE-t támogat, és valós idejű kódjavaslatokat ad. A szoftverfejlesztés minden szakaszában tanul a kódmintáiból és preferenciáiból.

Generatív AI példák az egészségügyben

A generatív mesterséges intelligencia újragondolja az orvosok diagnosztizálási és kezelési módszereit, és felgyorsítja a gyógyszerfejlesztési folyamatokat.

Íme néhány figyelemre méltó példa:

Zebra Medical Vision

via Zebra Medical Vision

A Nanox által felvásárolt Zebra Medical Vision egy orvosi képalkotó eszköz, amely AI technológiát használ a krónikus betegségek felismerésére. Ez a generatív AI modell gépi tanulási algoritmusokat használ a meglévő orvosi képek nagy adathalmazainak elemzésére és a betegségek korai jeleinek azonosítására, csökkentve ezzel a súlyos egészségügyi problémák kialakulásának esélyét.

A Zebra Medical Vision legfontosabb jellemzői

A testszervek kvantitatív és kvalitatív elemzését végzi el.

Röntgenfelvételeket alakít 3D-modellekké ortopédiai tervezéshez

Zebra Medical Vision korlátai

Az orvosok nehézségekbe ütközhetnek az AI-alkalmazások használatakor a betegségek értékelése során.

Zebra Medical Vision árak

Egyedi árazás

PathAI

via PathAI

A PathAI mesterséges intelligenciával támogatott patológiát használ a gyógyszer- és diagnosztikai fejlesztési munkafolyamatok javítására. A szövetmintákban található daganatokat azonosítja és méri, ezzel felgyorsítva a patológusok vizsgálati folyamatait. A mesterséges intelligenciát használja a patológia pontosabbá és hatékonyabbá tételére.

A PathAI legfontosabb jellemzői

A PathAI segítségével azonosítsa, elemezze, számszerűsítse és osztályozza a TIL-eket a szöveti régiókban.

Kész algoritmusokkal, laboratóriumi szolgáltatásokkal és szakértői klinikai műveletekkel támogatja a klinikai vizsgálatokat.

A PathAI korlátai

Az AI-modell betanításához szükséges sokszínű adatok hiánya pontatlan patológiai azonosításhoz vezethet.

PathAI árak

Egyedi árazás

Egyéb említések

Insilico Medicine

Az Insilico Medicine generatív mesterséges intelligenciával alakítja át a gyógyszerfejlesztést, csökkentve az életmentő gyógyszerek betegekhez való eljuttatásának idejét és költségeit. Teljesen integrált gyógyszerkutatási szoftvercsomagot kínál, amely előre jelzi a klinikai vizsgálatok sikerességi arányát, felismeri a gyenge pontokat és életmentő gyógyszerek piacra dobását teszi lehetővé.

Google DeepMind Health

A Google DeepMind Health innovatív mesterséges intelligencia alkalmazásokat hoz létre a betegségek korai felismerése és a betegek élettartamának javítása érdekében. Ezek a technológiák például a szemvizsgálatokat elemzik a vakság korai jeleinek felismerése érdekében.

Generatív AI példák az oktatásban

Már régen elmúltak azok az idők, amikor az oktatás tankönyvekre és előadásokra korlátozódott. A generatív mesterséges intelligencia megjelenésével a tanulás interaktívabbá, személyre szabottabbá és vonzóbbá vált.

Íme néhány fontos példa:

Khan Academy AI

via Khan Academy AI

A Khanmigo, egy mesterséges intelligenciával működő tanársegéd, megkönnyíti a tanulók és a szülők számára a házi feladatok elvégzését. Ahelyett, hogy egyszerűen megválaszolná a diákok kérdéseit, a Khanmigo további kérdéseket tesz fel, és arra ösztönzi őket, hogy mélyen és kritikusan gondolkodjanak, hogy maguk oldják meg a problémákat.

A Khan Academy AI legfontosabb jellemzői

Tervezze meg a hetét és könnyedén készüljön fel a helyettesítésekre egy eszközkészlet segítségével.

Készítsen minimális utasításokkal leckékhez kapcsolódó feladatok a diákok számára

A Khan Academy mesterséges intelligencia korlátai

Nincs személyre szabási lehetőség a tanulási tervek és anyagok tekintetében.

Az új diákok osztályokhoz való hozzáadása unalmas feladat lehet, mivel a feladatok nem kerülnek automatikusan átvitelre.

Khan Academy AI árak

Ingyenes

Tanárok és családok: 4 USD/hó

District eszközök: Egyedi árazás

DreamBox Learning

via DreamBox Learning

A DreamBox Learning mesterséges intelligencia eszközök és folyamatos értékelés segítségével alkalmazkodik minden tanulóhoz, releváns utasításokat adva a kritikus készségek fejlesztéséhez és a haladás elősegítéséhez. A tanulási élményeket a leckék finomhangolásával és a fejlődés nyomon követésével személyre szabja.

A DreamBox Learning legfontosabb jellemzői

Részletes jelentéseket nyújt az oktatóknak az egyes diákok tanulási előrehaladásáról.

Értékeli az egyes diákok válaszait, hogy személyre szabott órákat biztosítson.

A DreamBox Learning korlátai

Korlátozza a diákokat abban, hogy konkrét készségeket válasszanak gyakorlásra.

A diákoknak matematikai feladatokat kell megoldaniuk bizonyos stratégiák alkalmazásával.

DreamBox Learning árak

Egyedi árak elérhetők oktatók, családok és professzionális szolgáltatások számára.

Egyéb említések

Squirrel AI

A Squirrel AI személyre szabott tanulási élményt biztosít a diákoknak. Elemezi a diákok egyéni tulajdonságait, hogy releváns tanulási útvonalakat állítson össze.

Quizlet

A Quizlet, egy mesterséges intelligenciával támogatott globális tanulási platform, interaktív kvízkártyák, tesztek és tanulási játékok segítségével teszi a tanulást szórakoztatóvá és könnyűvé. Emellett a Magic Notes, a prediktív szöveg és a képjavaslatok segítségével felgyorsítja a flashcardok létrehozását.

Generatív AI példák az e-kereskedelemben

A generatív mesterséges intelligencia felforgatja az e-kereskedelmi szektort. Az AI-eszközök ma már személyre szabott termékajánlásokat tudnak adni, vonzó közösségi média bejegyzéseket generálni, és akár AI-chatbotok segítségével válaszolni is tudnak a vásárlói kérdésekre.

Íme néhány konkrét példa a generatív mesterséges intelligencia alkalmazására az e-kereskedelmi szektorban:

via Shopify

Ha vállalkozóként a vállalkozásod növekedésén dolgozol, akkor a Shopify Magic és Sidekick funkciói segítségével produktívabb, kreatívabb és sikeresebb lehetsz.

Használja generatív AI képességeit a termékek háttérképének átalakításához, SEO-barát termékleírások generálásához, valamint javasolt GYIK-ek megszerzéséhez, amelyeket hozzáadhat a Shopify Beérkező levelek mappájához.

A Shopify AI legfontosabb funkciói

Készíts professzionális termékfotókat néhány kattintással

Hozzon létre hatékony tárgyakat és e-mail szövegeket, és ismerje meg az e-mailek elküldésének legjobb időpontját.

A Shopify AI korlátai

A Shopify AI néha nyelvtani hibákat és nem megfelelő megfogalmazásokat tartalmazó tartalmakat generál.

A „hangszín” funkción még dolgozni kell, mivel a különböző hangszínek között gyakran alig van különbség.

Shopify AI árak

Kezdő csomag: 5 dollár havonta

Alap: 29 USD/hó

Haladó: 299 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Bluecore

via Bluecore

A Bluecore AI platformja releváns termékajánlásokat kínál az ügyfeleknek vásárlási igényeiknek megfelelően. Automatikusan gyűjtheti az ügyféladatokat, és beállíthatja a személyre szabott ajánlások elküldésének feltételeit.

A Bluecore legfontosabb jellemzői

Optimalizálja az üzenetek küldési idejét és javítja az ügyfelek elkötelezettségét.

Megakadályozza az ügyfélvesztést azáltal, hogy releváns üzenetekkel célozza meg a kockázatnak kitett ügyfeleket.

A Bluecore korlátai

Nem lehet a felhasználókat különböző viselkedésük, például megnyitások, kattintások és közösségi média aktivitás alapján szegmentálni.

A Bluecore-ban bizonyos szegmensek létrehozása kihívást jelenthet az alapvető „if/and” szűrők hiánya miatt.

A Bluecore árai

Nincs elegendő információ

Egyéb említések

Dinamikus hozam

A Dynamic Yield Shopping Muse nevű generatív AI-alapú eszköze a vásárlók számára a boltban tapasztalt élményt hozza létre, azáltal, hogy a köznyelvi kifejezéseket személyre szabott termékajánlásokká alakítja. A felhasználók a Shopping Muse segítségével modern stílusokat, divatos megjelenéseket és alkalomhoz illő öltözködési szabályokat fedezhetnek fel, hogy a legmegfelelőbb termékeket találják meg.

Algolia

Az Algolia egy jelentős generatív AI-példa, amely személyre szabott és magával ragadó online vásárlási élményt nyújt. Termékösszehasonlításokat generál, hogy összefoglalja a különböző termékek közötti különbségeket, előnyöket és hátrányokat, és így segítsen Önnek a bölcs választásban.

Generatív AI példák az ügyfélszolgálatban

Az ügyfélszolgálati csapatok mindig tele vannak munkával – lassú válaszok, frusztrált ügyfelek és végtelen kérdések.

Az AI virtuális asszisztensek segítségével oldja meg ezeket a problémákat. Az AI használata az ügyfélszolgálatban gyors válaszokkal és személyre szabott szolgáltatásokkal segít megelégedetté tenni az ügyfeleket.

Íme néhány példa:

Zendesk AI

via Zendesk

A Zendesk egy omnichannel ügyfélszolgálati platform, amelynek célja az ügyfelek és alkalmazottak élményének optimalizálása. A platform generatív AI funkciói, mint például a chatbotok, tudásbázisok és hanghívások, rendkívül hasznosak.

Például a Zendesk AI-alapú csevegőrobotja automatikusan generálja az ügyfelek válaszait a meglévő tudásbázisokból tanulva, személyre szabott hangnemben bővíti a tartalmat, és összefoglalásokat és átiratokat készít a hanghívásokból.

A Zendesk AI legfontosabb jellemzői

Automatizálja a rutin feladatokat, mint például az útvonaltervezés és a triázs.

Néhány pontot teljes cikké alakíthat generatív AI segítségével.

A Zendesk AI korlátai

Az ügynöknek nincs lehetősége átvenni a csevegést a csevegőrobotból.

A Dialogue Builder néha nem reagál, és szigorú blokkszekvencia-szabályokat ír elő.

A Zendesk AI árai

Suite Team: 55 USD/hó ügynökönként

Suite Growth: 89 USD/hó ügynökönként

Suite Professional: 115 USD/hó ügynökönként

Suite Enterprise: Egyedi árazás

LivePerson

via LivePerson

A LivePerson generatív mesterséges intelligenciája értékes betekintést nyújt a nagy mennyiségű ügyfélbeszélgetésekbe. Mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotja mélyebbre ás a gyűjtött ügyféladatokban, hogy felfedezze a trendeket és mintákat az ügyfelek használatában. A generatív mesterséges intelligencia képességeinek segítségével automatizálhatja az ügyfélszolgálati feladatokat és a tartalomkészítést, és mindezt kiterjedt testreszabási lehetőségekkel.

A LivePerson legfontosabb jellemzői

A generatív mesterséges intelligencia segítségével felülvizsgálhatja, szerkesztheti, átírhatja és jóváhagyhatja az ügyfelek kérdéseire adott válaszokat.

Használjon AI-ügynököket olyan gyakori problémák megoldására, mint az útvonaltervezés, az információgyűjtés és a gyakran ismételt kérdések megválaszolása.

A LivePerson korlátai

Néha az ügyfelek késedelmes válaszokról számolnak be, amikor a LivePerson csevegőrobotjával kommunikálnak.

Az Analytics Builder navigálása nehézkes, az adatok szétszórtak és a szűrési lehetőségek korlátozottak.

LivePerson árak

Egyedi árazás

Egyéb említések

Ada

Az Ada mesterséges intelligenciája beszélgető mesterséges intelligencia algoritmusokat használ az ügyfelek problémáinak megoldásának maximalizálása érdekében. A motor feldolgozza az egyes ügyfélérdeklődéseket, hogy megértse a kontextust, és információkat gyűjt a tudásforrásokból. Ezután megteszi a szükséges lépéseket az üzleti rendszerekben, és válaszol az érdeklődésre.

Intercom

Az Intercom egy AI-alapú ügyfélszolgálati platform, amelynek célja, hogy átalakítsa az ügyfélszolgálatot az ügyfelek, az ügynökök és a támogatási vezetők számára. Ez az AI-alkalmazás segítségnyújtási cikkeket hozhat létre, átfogalmazhatja a válaszokat és módosíthatja a hangnemet (formális vagy barátságos), hogy az ügynökök jobb kontextust kapjanak válaszaikhoz.

Generatív AI példák a tartalomkészítésben

Hány órát töltött az utolsó tartalom elkészítésével? A válasz órában van megadva, igaz? Szerencsére a generatív AI rendszerek segítségével másodpercek alatt egyedi tartalmakat állíthat össze, személyre szabott hangnemben.

Íme néhány AI-alapú tartalomgeneráló eszköz, amelyek felgyorsíthatják az írási munkafolyamatokat:

Sudowrite

via Sudowrite

A Sudowrite egy generatív AI-alapú írási eszköz, amely kreatív társulként szolgál a fikciós írók, különösen a regényírók és forgatókönyvírók számára.

A Sudowrite „Story Engine” funkciója segít a regény megírásában az elejétől a végéig. A „Describe” funkcióval élénk jeleneteket hozhat létre, amelyek életre kelthetik a szereplőit.

A Sudowrite legfontosabb jellemzői

A Write funkcióval automatikusan generálhatja a következő 300 szót a saját hangján.

Készíts alternatív cselekménypontokat, karakteríveket és témákat a Magic AI Canvas segítségével.

A Sudowrite korlátai

A felhasználók szerint az eszköz nem teljesen megfelelő több fejezetből álló hosszú történetekhez.

Sudowrite árak

Hobbi és diák: 10 USD/hó

Professzionális: 22 USD/hó

Max: 44 USD/hó

Rövid AI

via Shortly AI

A ShortlyAI generatív AI modelleket használ, hogy könnyedén bővítse, átírja vagy lerövidítse szövegét. Az OpenAI GPT-3 technológiájával emberhez hasonló szövegeket állít elő cikkek, történetek, közösségi média bejegyzések és egyebek megírásához.

A Shortly AI legfontosabb jellemzői

Írd meg a vázlatot a saját hangodon a Shortly AI írási partner segítségével.

Ötleteljen, és alakítsa gondolatai jól megírt bekezdésekké, amikor elakad!

Röviden az AI korlátai

Nem tartalmaz mappákat a munkád szervezéséhez.

Egyes felhasználók szerint a hirdetéscímek és a hirdetésszövegek kimenete gyenge volt.

Rövid AI árazás

Éves tervezet: 65 USD/hó

Havi előfizetés: 79 USD/hó

Egyéb említések

Writesonic

A Writesonic segítségével valós idejű kutatások és beépített marketingeszközök felhasználásával gyorsan létrehozhat kiváló minőségű, SEO-optimalizált tartalmakat. Az olyan funkciók, mint a SEO Checker és az Optimizer, valamint a Chatsonic – a ChatGPT alternatívája – hatékonyan javítják a tartalom minőségét és a keresőmotorok rangsorolását.

Wordsmith

A Wordsmith AI segít szöveget generálni az Ön igényeinek megfelelően. Válassza ki a tartalom típusát, testreszabja a beállításokat, és adjon meg részleteket, például termék- vagy márkainformációkat. Az AI ezután létrehozza a szükséges tartalmat. Néhány kattintással áttekintheti, szerkesztheti és exportálhatja ezt az AI által generált tartalmat olyan platformokra, mint a Shopify vagy a WordPress.

Generatív AI példák az adatelemzésben

Már régen elmúltak azok az idők, amikor az adatelemző csapatoknak le kellett ülniük, és kézzel kellett elemezniük az adatokat a nulláról kezdve. A generatív mesterséges intelligencia fejlődésével időt takaríthat meg és fontos információkat szerezhet.

Beszéljünk a legjobb AI-alapú betekintésgeneráló eszközökről, amelyek hasznos betekintést nyújthatnak:

Tableau AI

via Tableau AI

A Tableau Pulse, egy generatív AI-alapú betekintésgenerátor, segít az adatelemzőknek automatizálni olyan feladatokat , mint az adatok előkészítése és vizualizálása.

Az Einstein Trust Layer által biztosított erős biztonsági rendszernek köszönhetően az adatok biztonságban és titokban maradnak. Emellett személyre szabott betekintést is kaphat, amely természetesen illeszkedik a munkafolyamatába.

A Tableau AI legfontosabb funkciói

Írja le az adatok előkészítéséhez szükséges számításokat természetes nyelvű utasítások segítségével.

Szerezzen be javasolt felhasználói kérdéseket az adatfeltárás megkezdéséhez.

A Tableau AI korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a nagy adatállományok teljesítményproblémákat okozhatnak.

A homályos hibaüzenetek gyakran megkövetelik a felhasználóktól, hogy újra létrehozzák a jelentéseket és az adatforrásokat.

A Tableau AI árai

Egyedi árazás

Qlik

via Qlik

A Qlik a nyers adatokat hasznos információkká alakítja, hogy az elemzők a manuális munkavégzés helyett az üzleti problémák megoldására koncentrálhassanak. Generatív AI funkcióival természetes nyelvű információkat és kérdésekre adott válaszokat nyújt a legfrissebb adatok alapján. Ez egy intelligens módszer arra, hogy gyorsan releváns válaszokat kapjon, és az AI technológia és a természetes nyelvfeldolgozás segítségével értelmezze a komplex adatokat.

A Qlik legfontosabb jellemzői

Készítsen valós idejű vizualizációkat, prediktív betekintéseket és összefoglalókat természetes nyelvű kérdések segítségével.

Jelentések létrehozása kódolás nélküli jelentéssablonok segítségével

A Qlik korlátai

A platform lassúvá válik nagy adathalmazok feldolgozása során.

Az adatok előkészítése bonyolulttá válhat, ha strukturálatlan adatokkal van dolgunk.

Qlik árak

Alapcsomag: 825 USD/hó

Prémium: 2500 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Egyéb említések

IBM Watsonx Analytics

A Watsonx az IBM felhőalapú generatív AI platformja, amely stúdiót kínál AI modellek létrehozásához, adattárat az információk kezeléséhez és eszközkészletet a zökkenőmentes működés biztosításához.

Különböző LLM-eket támogat, beleértve az IBM saját modelljét, a Granite-ot is. Kiemelkedő tulajdonsága a rugalmassága. A Watsonx lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy az AI-modelleket igényeikhez igazítsák és saját adataikkal képezzék őket.

Power BI

A Power BI-ben az AI Insights segítségével előre betanított mesterséges intelligencia algoritmusokat használhat az adatok előkészítésének megkönnyítéséhez. Az Azure Machine Learning segítségével gépi tanulási modelleket hozhat létre, taníthat és telepíthet közvetlenül a Power BI-be. Ez azt jelenti, hogy a múltbeli adatok alapján előre jelezheti a trendeket és a kockázatokat. Például segíthet felismerni, mikor romolhat el egy gyár berendezése, így a karbantartást előre meg lehet tervezni.

Generatív AI példák a fordítás és lokalizáció területén

Az AI fordítók gyorsan lefordítják a szövegeket a kívánt nyelvre. Ez olyan, mintha egy útikönyv kísérné Önt, amely különböző nyelveken magyarázza el a kontextust. Néhány példa:

DeepL

via DeepL

A DeepL egy mesterséges intelligenciával működő fordítási megoldás, amely több mint 30 nyelven fordít tartalmakat, és emberhez hasonló pontosságot biztosít. Szótárakat is testreszabhat, hogy megőrizze vállalkozása egyedi terminológiáját, és biztosítsa az összes tartalom következetességét.

A DeepL legfontosabb funkciói

Fordítson le egy egész fájlt az eredeti formázás megőrzése mellett

Változtassa meg a lefordított szövegek stílusát és hangvételét, hogy azok illeszkedjenek a közönségéhez, és megőrizze a következetességet.

A DeepL korlátai

Egyes felhasználók adatvédelmi problémákat jelentenek érzékeny és bizalmas szövegek esetében.

DeepL árak

Ingyenes

DeepL Pro Starter: 8,74 USD/hó felhasználónként Advanced: 28,74 USD/hó felhasználónként Ultimate: 57,49 USD/hó felhasználónként Enterprise: Egyedi árazás

Kezdő csomag: 8,74 USD/hó felhasználónként

Haladó: 28,74 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 57,49 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Kezdő csomag: 8,74 USD/hó felhasználónként

Haladó: 28,74 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 57,49 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Google Fordító

via Google Translate

A Google Translate legyőzi a nyelvi korlátokat, és összeköti Önt különböző emberekkel, helyekkel és kultúrákkal. Közel 110 nyelven fordít szöveget, segítve Önt a különböző nyelvek közötti kommunikációban. Egyszerűen irányítsa kameráját a szövegre, és az azonnal lefordul, vagy töltse le a nyelvet, hogy offline is fordíthasson.

A Google Translate legfontosabb funkciói

Fordítson szövegeket, beszédet, weboldalakat és akár képeket is a kívánt nyelvre.

Mentse el a fordításokat, hogy később hozzáférhessenek

A Google Translate korlátai

Az eszköz néha nem veszi észre a finom árnyalatokat és a kulturális utalásokat.

A Google Translate árai

Ingyenesen használható

Egyéb említések

Microsoft Fordító

A Microsoft Translator segít lefordítani csevegéseket, beszélgetéseket, beszédet, képeket és akár nagy csoportos interakciókat is. Kiválóan alkalmas arra, hogy a mindennapi kommunikációt valós idejű fordított beszélgetésekké alakítsa, különösen egyéni beszélgetések során, amikor a másik fél más nyelvet beszél.

iTranslate

Az iTranslate segít olvasni, írni és kommunikálni több mint 100 nyelven. Fordítson szöveget vagy hangot népszerű nyelvekre, vagy használja kameráját a tartalom azonnali beolvasásához és fordításához. Emellett tárolja a fordítások előzményeit, és lehetővé teszi a kedvencek mentését.

Egyszerűsítse feladatait ezzel az 50 lenyűgöző generatív AI eszközzel, amelyek mindegyike egyedülállóan a munkafolyamatok automatizálására lett tervezve.

Bár sok kiváló eszköz létezik, néha hasznos lehet egy olyan megoldás, amely sok területet lefed. A ClickUp kiemelkedik, mint egy all-in-one platform a projektmenedzsment és a csapat termelékenysége számára.

Ez a tökéletes hely a csapatok számára az ötleteléshez, a tervezéshez és az együttműködéshez – legyen szó folyamatdokumentumokról, terméktervekről vagy bármi másról. A ClickUp hatalmas funkciói és AI-megoldása révén megkönnyíti a szervezettség fenntartását.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-ra.