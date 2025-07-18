AI-ügynök plugin: mi ez és hogyan kell használni (videó oktatóanyagokkal)

Képzeljen el egy digitális csapattársat, aki nem alszik, nem felejt és soha nem hibázik – az AI-ügynök pluginek pontosan ilyenek.

Ezek az eszközök hatalmas teljesítménynövekedést eredményeznek azáltal, hogy összekapcsolják a hatékony AI modelleket a mindennapi alkalmazásokkal, lehetővé téve az automatizált munkafolyamatokat, a kontextusfüggő döntéshozatalt és az intelligens feladatkezelést.

Akár egyedi ügynököket fejlesztő programozó, akár a létszám növelése nélkül bővülő startup, akár az alkalmazások közötti folyamatokat racionalizáló termékmenedzser, az AI-ügynök pluginek új szintű hatékonyságot biztosítanak.

A természetes nyelvű felületek, a valós idejű adatforrásokhoz való hozzáférés és az integrációra kész API-k segítségével áthidalják a különbséget az emberi szándék és a gépi végrehajtás között – gyakran egyetlen kattintással.

Ebben a blogban elmagyarázzuk, mi is az AI-ügynök plugin, hol illeszkedik a modern munkafolyamatokba, mely platformok vezetik a piacot, és hogyan kezdhet el ma egy ilyet készíteni vagy használni.

🧠 Érdekesség: A Logic Theorist, amelyet gyakran „az első mesterséges intelligencia programnak” neveznek, egy 1956-ban Allen Newell, Herbert A. Simon és Cliff Shaw által írt számítógépes program. Ez volt az első program, amelyet szándékosan automatizált gondolkodásra terveztek.

Mi az AI-ügynök plugin?

Az AI-ügynök plugin egy moduláris szoftverbővítmény, amely autonóm ügynököket kapcsol össze külső rendszerekkel, API-kkal vagy szolgáltatásokkal, lehetővé téve számukra olyan műveletek végrehajtását, mint fájlok lekérése, munkafolyamatok elindítása, rekordok frissítése vagy alkalmazások közötti kommunikáció. A pluginok lényegében áthidalják a gondolkodás és a végrehajtás közötti szakadékot.

Az AI-ügynökök tervezésüknél fogva képesek feldolgozni a bemeneti adatokat, döntéseket hozni és kimeneti adatokat generálni. De önmagukban gyakran szandboxba vannak zárva, vagy csak a következtetés képességükre korlátozódnak. A bővítmények hídként működnek, összekötve őket adatforrásokkal, vállalati platformokkal vagy egyedi szolgáltatásokkal. Ez mind működési hatókörüket, mind valós világbeli hasznosságukat bővíti.

Azonban a passzív nyelvi eszközöktől aktív problémamegoldó eszközökké fejlődnek, amelyek képesek feladatok, adatáramok és döntések kezelésére több platformon is. De önmagukban a legtöbb ügynök a nyelv megértésére és az alapvető logikára korlátozódik. Itt jönnek be a bővítmények.

Egy olyan platformon, mint a ClickUp – a munka mindenre kiterjedő alkalmazása –, képzelje el, hogy AI-t használ a projekt műveleteinek kezeléséhez. Egy plugin-kompatibilis ügynök képes lenne:

Értelmezze a Slackben beérkező üzenetet, amelyben feladatfrissítést kérnek.

Használja a ClickUp-ot a releváns feladatok megtalálásához

Automatikusan frissítse az állapotot, jelölje meg a megfelelő csapatot, és tegye közzé a frissítést egy megosztott Google Sheet táblázatban.

Küldjön nyomon követési értesítést e-mailben vagy csevegésben

Mindezt emberi beavatkozás nélkül – csak összekapcsolt rendszerek, ügynöki logika és automatizált munkafolyamatok együttműködésével.

Végezzen el többet a ClickUp AI-ügynökeivel!

A bővítmények nem csak a képességeket növelik, hanem autonómiát is biztosítanak. Lehetővé teszik az ügynökök számára, hogy ne csak „megértsék”, mit szeretne tenni, hanem meg is valósítsák azt a meglévő eszközei segítségével.

Az AI-ügynök pluginok használati esetei

Az AI-ügynök pluginek olyan problémamegoldók, amelyek beilleszthetők a meglévő eszközeibe és munkafolyamataiba, hogy kezeljék a valós problémákat. Így teszik a munkát kevésbé manuális, de annál értelmesebbé.

1. Kontextusérzékeny feladatkoordináció

A probléma: A csapatok elmerülnek a feladatok közötti váltásokban – az e-mailektől a Slackig, a táblázatoktól a CRM-ekig. A fontos frissítéseket gyakran elmulasztják.

A megoldás: Az AI-ügynökök összekapcsolhatják a meglévő eszközeit és automatizálhatják a platformok közötti műveleteket. Képzelje el: egy ügylet „lezárt” státuszra vált a CRM-ben, és az AI-ügynök azonnal frissíti a projekt státuszát a ClickUp-ban, üdvözlő e-mailt küld, és bejegyzi a bevezetési feladatot.

2. Értékesítési folyamat elemzése és potenciális ügyfelek továbbítása

A probléma: Az értékesítési adatok kézi kivonása szétszórt forrásokból csökkenti a termelékenységet és a lendületet.

A megoldás: Az AI-ügynök plugin kivonhat adatokat űrlapokból, e-mailekből vagy Google Sheets-ből, finomhangolt AI-modellek segítségével elemezheti azokat, és automatizálhatja a potenciális ügyfelek pontozását vagy az ügyletek prioritásainak meghatározását. Emellett valós időben továbbíthatja a legígéretesebb potenciális ügyfeleket a megfelelő képviselőnek – nincs szükség CRM-felügyeletre.

3. AI-támogatott kódfelülvizsgálatok a fejlesztői munkafolyamatában

A probléma: A pull requestek halmozódnak. A felülvizsgálók kiégnek, vagy nem veszik észre a finom hibákat.

A megoldás: Az AI-ügynököket a kódbázisán és a fejlesztési munkafolyamatán keresztül lehet betanítani, hogy proaktívan felülvizsgálják a PR-eket, jelöljék a logikai problémákat, és akár automatikusan javasoljanak teszteket is. A GitHub-pluginekkel vagy a LangChain-ügynökökkel olyan, mintha egy fáradhatatlan junior fejlesztő lenne a csapatában.

4. Személyre szabott e-kereskedelmi támogatás nagy léptékben

A probléma: Az ügyfélszolgálati ügynökök nem tudnak lépést tartani a növekvő jegymennyiséggel, és nem tudnak elég gyorsan személyre szabott válaszokat adni.

A megoldás: A csevegő widgetekbe beágyazott AI-ügynökök hozzáférnek a vásárlási előzményekhez, kivonják a kontextust a korábbi interakciókból, és személyre szabott válaszokat adnak, vagy ha igazán fontos, továbbítják az ügyet egy embernek. Gondoljon rá úgy, mint a 80% automatizálására, miközben megőrzi a 20%-ot, amelyhez empátia szükséges.

5. Káosz nélküli ellátási lánc-műveletek

A probléma: A beszállítók, raktárak, logisztika, szállítás, nyomon követés és koordináció manuális kezelése rémálom.

A megoldás: Az AI-ügynökök szinkronizálhatók a készletnyilvántartási rendszerekkel, figyelemmel kísérhetik a rendellenességeket, és automatizálhatják az utánpótlást vagy az átirányítást valós idejű adatforrások alapján. Egy késleltetési jelzés esetén az ügynök értesítheti a megfelelő vezetőt, és elindíthatja a tartalék tervet.

👀 Tudta? 1997 májusában az IBM Deep Blue történelmet írt azzal, hogy első számítógépes rendszerként legyőzte a regnáló sakkvilágbajnokot, Garry Kasparovot, standard versenyfeltételek mellett. Ez a hat játszmás győzelem fordulópontot jelentett a számítástechnikában, és olyan jövőt vetített előre, amelyben az AI képes lesz utánozni az emberi gondolkodást.

6. HR-bevezetés oda-vissza levelezés nélkül

A probléma: a HR-csapatok e-mailek, űrlapok és eszközök segítségével keresik az új alkalmazottakat, ugyanazokat a kérdéseket ismételgetik és hiányzó dokumentumokat keresnek.

A megoldás: Az AI-ügynökök automatizálhatják a ClickUp bevezetési ellenőrzőlistáit, kivonhatják az adatokat a benyújtott űrlapokból, csatlakozhatnak az identitás-ellenőrző szolgáltatásokhoz, és Slack-értesítéseket küldhetnek, ha papírmunka van folyamatban. Ez a bevezetés, káosz nélkül.

7. Kampány végrehajtása autopilótával

A probléma: A marketingcsapatok több mint 5 egymástól független alkalmazásban kezelik az eszközöket, jóváhagyásokat, e-maileket és közösségi bejegyzéseket.

A megoldás: Az AI-ügynökök megírhatják a kampány szövegét, összekapcsolhatják a ClickUp-ot az e-mail platformjával, automatikusan ütemezhetik a közösségi média bejegyzéseket, és akár valós idejű irányítópultokon is nyomon követhetik az eredményeket. Egyszer kell elkészíteni, és végtelenül skálázható.

🚗 Profi tipp: Építsen okosabb ügynököket a Brain MAX segítségével A Brain MAX a ClickUp AI-alapú asztali alkalmazása, amely megérti az egész munkaterületét – feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és kapcsolódó alkalmazásokat. Amikor Brain MAX segítségével létrehoz egy Autopilot ügynököt, az ügynök teljes kontextust kap a munkaterületéről. Ez azt jelenti, hogy pontosabban automatizálhatja a munkát és okosabb döntéseket hozhat, mint egy standard ügynök.

Hozzáférhet információkhoz, cseveghet több LLM modellel, indíthat feladatokat, készíthet ügynököket és még sok mást, közvetlenül az asztali számítógépéről, külön eszközök nélkül.

AI-ügynök pluginok áttekintése

Itt található egy rövid összehasonlítás az AI-ügynök pluginokról, ahol böngészhet a lehetőségek között, hogy kiválaszthassa a legjobbat:

Eszköz neve Legalkalmasabb Főbb jellemzők ClickUp AI-ügynök plugin Műveleti vezetők és projektmenedzserek automatizálják a munkafolyamatokat a ClickUp-on belül Automatizálja a feladatok frissítését és átadását az AINative ClickUp integrációval és önálló asztali alkalmazással (triggerek, mezők, állapotok), kód nélküli beállítással és kontextusfüggő feladatmegoldással. OpenAI GPT-k Alapítók, termékfejlesztő csapatok és kutatók, akik rugalmas, plug-and-play GPT-ügynököket fejlesztenek Természetes nyelvű testreszabás Támogatja a böngészést, a kód végrehajtást és az API bővítményeket Ideális könnyű asszisztens felhasználási esetekhez LangChain Fejlesztők és gépi tanulási mérnökök, akik komplex, több lépésből álló ügynököket építenek Moduláris keretrendszer az ügynök logikájához Támogatja az eszközhasználatot, az API-kat, a vektortárolókat, a memóriát Ideális termelési szintű munkafolyamatokhoz AutoGen (Microsoft) Vállalati AI-csapatok, amelyek biztonságos, együttműködésen alapuló ügynöki ökoszisztémákat építenek Tervező–végrehajtó ügynök koordináció – Azure natív integráció (LLM-ek, Fabric, SharePoint) Kód végrehajtás és több ügynök vezérlés CrewAI Többszerepű AI munkafolyamatokat kezelő alkotók, marketingesek és elemzők Szerepkörökön alapuló ügynöki feladatok (író, kutató, lektor) Feladatok közötti memóriamegtartás Webes keresés és tartalomgenerálás

A legjobb AI-ügynök plugin platformok

Most nézzük meg néhány vezető platformot, amelyek AI-ügynök funkciókat kínálnak, kezdve a ClickUp-pal, hogy összehasonlítsuk őket.

ClickUp AI-ügynök

Válaszoljon ismétlődő kérdésekre a ClickUp Chat csatornákon, automatizálja a napi és heti jelentéseket, válogassa és rendelje hozzá az üzeneteket, adjon hozzá emlékeztetőket és még sok mást a ClickUp Autopilot Agents segítségével.

Lássuk be: a különálló eszközök, csapatok és lapok között történő feladatkezelés kimerítő. Kitalál egy ötletet a Notionban, üzenetet küld egy csapattársának a Slacken, frissíti az állapotot a Trellóban, és e-mailben elküldi a Google Sheet linkjét... Ismerős helyzet? Ez nem csak hatékonytalan, hanem a termelékenységet is rontja.

A ClickUp nem csak csökkenti a kapcsoló adót, hanem automatizálja a könyvelést is. Bár nem egy hagyományos AI-ügynök plugin platform, a ClickUp vitathatatlanul hatékonyabb azok számára, akik ügynökhöz hasonló viselkedést szeretnének anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írniuk kellene.

A ClickUp alapvetően ötvözi az AI-feladatok kezelését, az automatizálást és az integrációkat egy zökkenőmentes munkaterületben, így olyan eszközöket biztosít, amelyekkel külső bővítmények vagy fejlesztési idő nélkül szimulálhatja az ügynöki viselkedést.

Szeretne egy ügynököt létrehozni a semmiből, keresni az interneten vagy csevegni Claude-dal? Mindezt és még többet megtehet a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain kontextusérzékeny AI-vel gyorsabban tud írni, összefoglalni és akár ötleteket is kidolgozni.

Gondoljon rá úgy, mint egy beágyazott feladatasszisztensre, amely tudja, min dolgozik, mi késik, és hogyan segíthet előrehaladni. Akár e-maileket szerkeszt, jelentéseket készít, vagy felhasználói történeteket frissít, ez az AI elvégzi a munkát!

De a ClickUp Automations és az Autopilot Agents adja hozzá az agytörzset. Szeretne automatikusan kijelölni egy QA vezetőt, amikor hibát jelentenek? Megoldva. Szüksége van magas prioritású feladatokra, hogy azonnal értesítse a mérnöki csatornát a Slackben? Ez csak néhány kattintás. Ezek az automatizálások úgy működnek, mint a beágyazott ügynöki logika: figyelik a változásokat, végrehajtják a szabályokat, és gondoskodnak arról, hogy semmi ne csússzon ki a kezek közül.

A csendes sztár itt a ClickUp Webhooks, amely segít felszabadítani az ügynökök mélyebb potenciálját. Amikor egy állapot megváltozik, egy feladat létrejön vagy egy űrlapot beküldenek, a ClickUp valós idejű webhookokat indíthat el, amelyek más alkalmazásokhoz vagy API-khoz kapcsolódnak.

Így hoznak létre a haladó felhasználók összetett munkafolyamatokat, például egy Zap elindításával, amely szinkronizálja a ClickUp feladatait a Google Sheets-szel, vagy automatikus projektösszefoglalók e-mailben történő elküldésével, amikor a feladatok lezárulnak. A webhookok összekötik a ClickUp munkaterületet a külvilággal, lehetővé téve az ügynökhöz hasonló viselkedést a különböző eszközök között, anélkül, hogy hagyományos plugin modellre lenne szükség.

Kölcsönhatásba léphet GitHub kódjával a ClickUp integrációk segítségével.

A Google Drive-tól, az Outlooktól és a Slacktől a GitHubig, a ClickUp integrációk összekapcsolják a csapatai által már használt alkalmazásokat, segítve az ügynökeit a rendszerrel való kommunikációban. Ezek a kapcsolatok az ügynök-szerű automatizálások életvonalai, amelyek szinkronban tartják a csapatokat, az adatokat és a feladatokat.

Ezek a képességek együttesen teszik a ClickUp-ot egy rejtett erőgépezetévé a kódolás nélküli AI-ügynökök létrehozásában. Nem csak a munkát szervezi, hanem egy munkaterületet is kiképez, hogy az Ön szándékai alapján gondolkodjon, reagáljon és végrehajtson.

A ClickUp segítségével könnyen létrehozhat AI-ügynököket, amelyek kezelik a munkafolyamatokat és csökkentik az emberi átadások számát. Példák:

Ügyfélszolgálati ügynökök , akik automatikusan létrehoznak feladatokat az ügyféljegyekből, és kulcsszavak (például „hiba” vagy „árazás”) alapján osztják ki azokat.

HR-ügynökök , akik új alkalmazottakat vesznek fel dokumentumok, üdvözlő feladatok és naptármeghívók indításával.

Marketing ügynökök, amelyek nyomon követik a kampányok állapotát, és hetente összefoglalókat küldenek az érdekelt feleknek, amelyeket AI generál és ütemez.

Ezek az „ügynökök” mindegyike az AI-modellek, az automatizálások és a meglévő eszközei intelligens összehangolása, amelyet a ClickUp logikája köt össze.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 24%-a szerint az ismétlődő feladatok megakadályozzák őket abban, hogy értelmesebb munkát végezzenek, további 24% pedig úgy érzi, hogy képességeiket nem használják ki teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő közel fele érzi úgy, hogy kreativitását gátolják és alulértékelik. 💔 A ClickUp segít visszaterelni a figyelmet a nagy hatással bíró munkákra az egyszerűen beállítható AI-ügynökökkel, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat a kiváltó események alapján. Például, amikor egy feladatot befejezettként jelölnek meg, a ClickUp AI-ügynöke automatikusan hozzárendelheti a következő lépést, emlékeztetőket küldhet vagy frissítheti a projekt állapotát, így Önnek nem kell manuálisan nyomon követnie a feladatokat. 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeivel 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kellett a formázással tölteniük, és többet tudtak a prognózisokra koncentrálni.

OpenAI GPT-k

az OpenAI GPT-ken keresztül

Az OpenAI GPT-k segítségével természetes nyelvet használva testreszabott AI-ügynököket hozhat létre. Testreszabhatja az utasításokat, feltölthet tudásfájlokat, és válogathat a folyamatosan bővülő eszközkönyvtárból, amely webes böngészést, kódvégrehajtást és fájlelemzést is tartalmaz.

Szeretne egy ügynököt, aki repülőjegyeket foglal az Expedia-n keresztül, vagy jogi szerződéseket foglal össze? Percek alatt elkészítheti, majd megoszthatja a GPT Store-on keresztül.

A GPT-k valódi erőssége abban rejlik, hogy mennyire hozzáférhetővé teszik az ügynökfejlesztést. Az API-k láncolása vagy a logika tárolása helyett egyszerűen leírja, mit szeretne, közérthető nyelven.

A tapasztalt felhasználóknak azonban figyelembe kell venniük, hogy a mélyebb integrációk (például az API-k hívása) továbbra is technikai beállítást igényelnek. És bár a GPT Store kreativitással robban, a biztonsági kutatások olyan sebezhetőségeket tártak fel, mint a prompt injection és a context leakage, ezért a vállalati felhasználás során óvatosságra van szükség.

Az árazás egyszerű: a GPT-k a ChatGPT Free és Plus csomagok részét képezik, a prémium funkciók, mint például a GPT-4. 5 és a fájlkezelő eszközök pedig a Plus felhasználók számára vannak fenntartva. A fejlettebb igényekhez az OpenAI Pro és Team csomagokat kínál, amelyek magasabb használati limitekkel és együttműködési funkciókkal rendelkeznek.

LangChain

via LangChain

A LangChain nem csak egy újabb AI fejlesztői eszköz – ez a svájci bicskád az olyan ügynökök létrehozásához, amelyek többet tudnak, mint csak csevegni. Akár PDF-eket szerkesztesz, API-kat hívsz meg, vagy egy Notion táblát frissítesz, a LangChain mindezt lehetővé teszi az LLM-ek és a valódi eszközök, memória és logika kombinálásával.

A LangChain lényegében agyat és eszközkészletet ad az AI-ügynököknek. Ők önállóan dönthetnek arról, mikor töltsék be az adatokat, mikor kérdezzenek le adatbázist, vagy mikor hívjanak meg API-t – lényegében olyan munkafolyamatokat futtatnak, amelyek utánozzák a gondolkodó emberi viselkedést. Gondoljon csak bele: egy kutatóügynök, aki elolvassa a dokumentumot, megválaszolja a kérdéseket, majd rögzíti az eredményeket egy projektkövetőben – mindenféle segítség nélkül.

Mi teszi igazán különlegessé? A tartós memória. Ezek az ügynökök nem csak reagálnak, hanem emlékeznek is. Ez hosszabb beszélgetéseket, jobb kontextust és kevesebb „Emlékeztetnél rá?” pillanatot jelent. Ha komolyan gondolja a termelési szintű AI-munkafolyamatok (nem csak játékok) létrehozását, akkor a LangChain az igazi megoldás.

AutoGen

via AutoGen

Ha a LangChain egy svájci zsebkés, akkor az AutoGen inkább egy gyárfelügyelő, aki több AI-ügynököt koordinál feladatok, eszközök és idő között. A Microsoft által fejlesztett és a fejlesztők számára nyílt forráskódú AutoGen olyan vállalkozások számára készült, amelyek irányítást, biztonságot és erőteljes teljesítményt igénylő ügynöki munkafolyamatokat szeretnének.

Az AutoGen több ügynök összehangolásán alapul. Ez azt jelenti, hogy tervező-végrehajtó beállítások, ügynökök közötti üzenetküldés és aszinkron munkafolyamatok – mindez plug-and-play kompatibilitással az Azure AI Agent Service-szel.

LLM-ügynököket hozhat létre a Llama 3, a Mistral vagy bármely más, a feladatra alkalmas LLM segítségével, és beépítheti őket olyan rendszerekbe, mint a SharePoint, a Microsoft Fabric, vagy akár belső eszközökbe is Python vagy C# segítségével.

Ez egy korlátokkal ellátott keretrendszer: moduláris, megfigyelhető és elég rugalmas ahhoz, hogy kezelje a valós, csapatok közötti ügynöki munkaterheléseket. Mivel Azure-natív, az árazás a méretarányos fizetés elvén alapul, ami tökéletes azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ellenőrzést akarnak, anélkül, hogy a költségek elszabadulnának.

CrewAI

A CrewAI segítségével

Felejtse el a magányos farkas botokat. A CrewAI segítségével teljes AI-csapatot hozhat létre, ahol minden ügynöknek megvan a maga feladata, célja, sőt, a múltbeli munkáinak emléke is. Létrehozhat kutatót, írót és lektort, majd kioszthatja nekik a szerepeket egy megosztott munkafolyamatban. Ők csevegnek, delegálnak és együtt hoznak döntéseket – mindezt nagy nyelvi modellek és eszközök hozzáférése segítségével.

Minden ügynök ismeri a célját, emlékszik a lépések közötti összefüggésekre, és kommunikál a többiekkel a komplex feladatok elvégzése érdekében. Akár fehér könyvet szerkeszt, akár tartalomindítást koordinál, a CrewAI megadja Önnek a tervet a teljes gyártási folyamat automatizálásához szerepköralapú AI-ügynökökkel.

A legfontosabb előny? Ezek az AI-ügynökök képesek keresni az interneten, dokumentumokat olvasni, tartalmakat összefoglalni és feladatokat átadni – akárcsak egy emberi csapat, csak a megbeszélések nélkül. Máris nagy sikert aratott a kreatívok, marketingesek és startup csapatok körében, akiknek gyors, megbízható tartalomra vagy kutatási munkafolyamatokra van szükségük anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene feltalálni a kereket.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 10%-a használ rendszeresen automatizálási eszközöket és keresi aktívan az automatizálás új lehetőségeit. Ez rámutat egy jelentős, kiaknázatlan termelékenységi tényezőre: a legtöbb csapat még mindig olyan manuális munkákra támaszkodik, amelyeket racionalizálni vagy megszüntetni lehetne. A ClickUp AI ügynökei megkönnyítik az automatizált munkafolyamatok létrehozását, még akkor is, ha korábban még soha nem használt automatizálást. A plug-and-play sablonok és a természetes nyelvű parancsok segítségével a feladatok automatizálása mindenki számára elérhetővé válik a csapatban! 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF a ClickUp dinamikus irányítópultjaival és automatizált diagramjaival 40%-kal csökkentette a jelentések elkészítéséhez szükséges időt, így a több órás kézi munkát valós idejű betekintéssé alakította.

Hogyan készítsünk vagy használjunk AI-ügynök plugint?

Az alábbi folyamat segítségével egyedi ügynöki munkafolyamatokat hozhat létre. Ez lehetővé teszi, hogy AI-jét ne csak válaszadásra használja. Az AI képes lesz érvelni, adatokat lekérni, sőt, automatizálni a ismétlődő feladatokat a rendszerében.

AI-ügynök pluginek készítése a semmiből

AI-ügynök plugint szeretne készíteni. Akár egy hasznos asszisztenst szeretne, amely elvégzi az ismétlődő feladatokat, akár valami fejlettebbet, például egy kutató botot, itt talál egy általános útmutatót, amely segít az indulásban.

1. lépés: Határozza meg a bővítmény célját

Minden sikeres plugin egy szilárd felhasználási esettel kezdődik:

Milyen konkrét feladatot szeretne, hogy az AI-ügynöke elvégezzen?

Mely külső eszközökhöz vagy platformokhoz kell csatlakoznia?

Milyen adatokra vagy interakciókra van szükség?

Például érdemes lehet a bővítményt úgy beállítani, hogy automatizálja a jegyek továbbítását, integrálja az ügyfél-adatbázisok API-jait, vagy pénzügyi adatokat vonjon ki egy táblázatból.

2. lépés: Válassza ki a megfelelő keretrendszert vagy infrastruktúrát

Az AI-ügynök pluginok készítéséhez megfelelő alapra van szükség. A plugin-alapú bővíthetőséget támogató népszerű keretrendszerek a következők:

LangChain – Tökéletes LLM-alapú lépések és eszközök láncolásához

Crew AI – Plugin-integrációval lehetővé teszi az ügynökök együttműködésén alapuló munkafolyamatokat.

AutoGen – a Microsoft LLM-alapú ügynökök számára kifejlesztett koordinációs rétege

Ezekkel a rendszerekkel regisztrálhatja és kezelheti a bővítményeket, így AI munkafolyamat-automatizálása robusztus és moduláris lesz.

3. lépés: Fejlessze ki a bővítmény logikáját

Írja meg a központi logikát Python, JavaScript vagy a keretrendszere által támogatott nyelven. A bővítménynek a következőket kell tudnia:

Kezelje az ügynökök bevitelét (például felhasználói parancsokat vagy utasításokat)

Adatok lekérése vagy manipulálása külső eszközök vagy szolgáltatások segítségével

Adjon vissza egy tiszta, strukturált kimenetet, amelyet az ügynök megérthet.

Példa: Egy AI-bővítmény, amely híreket tölt le egy API-ból.

from langchain. agents import Tool def fetch_news(query): # logika a hírek API-jának meghívásához és a legjobb eredmények visszaadásához vissza top_headlines news_tool = Eszköz( name=”NewsFetcher”, func=fetch_news, description=”A felhasználói lekérdezés alapján valós idejű hírek címlapjait jeleníti meg. ” )

4. lépés: Csatlakoztassa a bővítményt az AI ügynökhöz

Miután elkészült a bővítmény, beágyazhatja azt az AI-ügynökébe:

Regisztrálja a bővítményt eszközként az ügynök környezetében.

Határozza meg a meghívási szabályokat (mikor kell az ügynöknek használnia)

Ellenőrizze a válasz struktúráját, hogy ügynöke intelligensen kezelje azt.

agent = initialize_agent( tools=[news_tool], llm=llm, agent=AgentType. ZERO_SHOT_REACT_DESCRIPTION )

Ez lehetővé teszi, hogy olyan AI-ügynök plugint készítsen, amely dinamikusan reagál a valós helyzetekre.

5. lépés: Teszteljen komolyan

Még ne szállítsa ki! A bővítményeknek meg kell felelniük a következő követelményeknek:

Logikai egységtesztek

Integrációs tesztek az LLM-ügynök-bővítmények közötti interakciókhoz

Teljesítménytesztek a gyors és pontos válaszok biztosításához

Szimuláljon szélsőséges eseteket. Tegye az ügynököt egy kicsit izzadni.

6. lépés: Telepítés, figyelés, iteráció

Most, hogy már rendelkezik egy működőképes AI-bővítménnyel, itt az ideje cselekedni:

Helyezze el egy felhőfunkcióban vagy háttérszerveren.

Teljesítmény és naplófájlok figyelése

Rendszeresen frissítse az API-változások vagy az üzleti igényeknek megfelelően.

Lépésről lépésre útmutató egy egyedi Autopilot Agent létrehozásához a ClickUp-ban

Íme egy lépésről lépésre bemutató útmutató, amelyből megtudhatja, hogyan készítheti el saját AI-ügynökét a ClickUp-ban:

1. lépés: Nyissa meg az Autopilot Agent Builder alkalmazást

Kezdje el az építést az Autopilot Agent Builder segítségével

Keresse meg a munkaterületét : Nyissa meg azt a ClickUp munkaterületet, ahol az Autopilot Agent működjön.

Nyissa meg az Automatizálás panelt : A kívánt térben, mappában, listában vagy csevegőcsatornában kattintson az Ügynökök fülre.

Új Autopilot Agent létrehozása: Válassza a + Automatizálás hozzáadása lehetőséget, majd az opciók közül válassza a Custom Autopilot Agent lehetőséget.

2. lépés: Határozza meg a kiváltó tényezőt

Adja meg a kiváltókat és a műveleteket természetes nyelven és parancsokkal.

A triggerek olyan események, amelyek elindítják az Autopilot Agent műveleteit. Válasszon egy olyan triggert, amely megfelel a munkafolyamat igényeinek. Példák:

Feladat vagy alfeladat létrehozása : Akkor aktiválódik, amikor új feladatot vagy alfeladatot adnak hozzá.

Állapotváltozások : reagál a feladatállapot változásaira

Hozzászólás hozzáadva : Akkor indul el, amikor egy feladathoz hozzászólás kerül közzétételre.

Üzenet a csevegésben: Akkor aktiválódik, amikor új üzenet jelenik meg a csevegőcsatornában.

Megjegyzés: Egyes triggerekhez speciális eszközök hozzáadása szükséges az ügynök megfelelő működéséhez.

3. lépés: Feltételek beállítása (opcionális, de ajánlott)

A feltételek pontosítják, mikor kell az Autopilot Agentnek cselekednie. Noha nem kötelezőek minden kiváltó tényező esetében, segítenek megelőzni a felesleges műveleteket.

Határozzon meg konkrét kritériumokat : Használjon természetes nyelvet a feltételek megadásához. Például: „Csak akkor válaszoljon, ha a feladat prioritása magas.”

A nem kívánt műveletek megelőzése: Határozza meg egyértelműen azokat a helyzeteket, amikor az ügynöknek nem szabad cselekednie.

Megjegyzés: A „Minden… Ütemezés szerint” kivételével minden triggerhez feltételek szükségesek.

4. lépés: Adjon egyértelmű utasításokat

Az utasítások irányítják az Autopilot Agent viselkedését. Pontosan fogalmazza meg, mit szeretne, hogy az ügynök tegyen.

Használjon természetes nyelvet : Világosan fogalmazza meg a kívánt műveletet. Például: „Összefoglalja a feladat leírását, és tegye közzé megjegyzésként”.

Konkrét elemek megemlítése : @megemlítés emberek, feladatok, dokumentumok vagy csevegések, hogy az ügynök figyelmét ráirányítsa

Adja meg a válasz formátumát: Ha egy adott formátumra van szükség, írja le azt az utasításokban.

💡 Profi tipp: Adjon meg egy sablont vagy példát. Ez segíthet az ügynöknek olyan válaszokat generálni, amelyek megfelelnek az elvárásainak.

5. lépés: Tudásforrások konfigurálása

Határozza meg, hogy az Autopilot Agent milyen információkhoz férhet hozzá a feladatok hatékony elvégzése érdekében.

Munkaterületi adatok : Alapértelmezés szerint az ügynökök minden nyilvános térben hozzáférhetnek a nyilvános dokumentumokhoz, feladatokhoz és csevegésekhez. Ezeket a beállításokat szerkesztheti, hogy korlátozza vagy bővítse a hozzáférést.

Konkrét helyek : Válassza ki az egyes tereket, mappákat, listákat, feladatokat, dokumentumokat vagy csevegéseket, amelyekhez az ügynök hozzáférhet.

Külső források: Szükség esetén vegye fel a Workspace Connected Search-en keresztül csatlakoztatott külső alkalmazásokat.

Megjegyzés: Az ügynök hozzáférésének csak a szükséges adatokra való korlátozása javíthatja a teljesítményt és a relevanciát.

Az eszközök lehetővé teszik az Autopilot Agent számára, hogy meghatározott műveleteket hajtson végre. Az ügynök működéséhez legalább egy eszköz szükséges.

Válasz a szálra : Lehetővé teszi az ügynök számára, hogy válaszoljon a csevegőcsatornákon.

Feladatok és alfeladatok kezelése : Lehetővé teszi az ügynök számára : Lehetővé teszi az ügynök számára a feladatok , a feladat tulajdonságok és az alfeladatok kezelését

Feladatok létrehozása: Lehetővé teszi az ügynök számára új feladatok létrehozását és azok tulajdonságainak beállítását.

Megjegyzés: A szükséges eszköz a kiválasztott kiváltó tényezőtől függ. Például a „Válasz a szálra” akkor szükséges, ha a kiváltó tényező „Üzenet közzététele”.

7. lépés: Az Autopilot Agent mentése és aktiválása

Az összes beállítás konfigurálása után:

Konfigurációk áttekintése : Győződjön meg arról, hogy minden mező helyesen van kitöltve, és az eszközök megfelelően vannak hozzáadva.

Ügynök mentése : Kattintson a Mentés gombra a beállítás véglegesítéséhez.

Aktiválás: Az Autopilot Agent mostantól aktív, és a meghatározott kiváltó események és feltételek alapján fog működni.

Ezeket a lépéseket követve hatékonyan létrehozhat egy egyéni Autopilot ügynököt a ClickUp-ban, amely intelligens automatizálást tesz lehetővé, igazítva a csapata munkafolyamatait.

Itt egy videó bemutató, amely segít gyorsabban megtanulni! 👇🏼

Korlátozások és megfontolások

Bár az AI-ügynök pluginek jelentősen javítják az AI-ügynökök képességeit, lehetővé téve számukra komplex feladatok elvégzését és különböző rendszerekkel való integrációt, saját kihívásaik is vannak.

Ezen korlátozások megértése elengedhetetlen azoknak a fejlesztőknek és szervezeteknek, akik hatékony és megbízható AI automatizálási megoldásokat szeretnének megvalósítani.

❌ A plugin-alapú rendszerek komplexitása

Több plugin egyetlen AI-ügynökbe történő integrálása a rendszer összetettségének növekedéséhez vezethet. Minden plugin rendelkezhet saját függőségekkel és interakciós mintákkal, ami megnehezíti a teljes rendszer kezelését és hibakeresését. Ez az összetettség akadályozhatja az egyéni ügynöki munkafolyamatok fejlesztését, és jelentős erőfeszítéseket igényelhet a rendszer stabilitásának fenntartása érdekében.

❌ Késleltetés és teljesítményproblémák

Az AI-ügynök pluginek gyakran külső eszközökre és API-kra támaszkodnak az adatok lekéréséhez vagy műveletek végrehajtásához. Ez a függőség késleltetést okozhat, különösen akkor, ha a külső szolgáltatások lassúak vagy megbízhatatlanok. Időérzékeny alkalmazásokban az ilyen késések hatással lehetnek a felhasználói élményre és az AI-automatizálás hatékonyságára.

❌ Biztonsági és adatvédelmi aggályok

A külső rendszerekkel interakcióba lépő bővítmények biztonsági kockázatot jelenthetnek. Véletlenül érzékeny adatokat tehetnek közzé, vagy rosszindulatú támadások behatolási pontjává válhatnak. A biztonságos kommunikáció és adatkezelési gyakorlatok biztosítása elengedhetetlen az AI-ügynök és az általa használt rendszerek védelme érdekében.

❌ Karbantartási költségek

A bővítmények működéséhez szükséges külső API-k és eszközök idővel változhatnak, ami kompatibilitási problémákhoz vezethet. A bővítmények megfelelő működésének biztosításához rendszeres frissítésekre és karbantartásra van szükség, ami növeli a működési költségeket.

❌ Hiba terjedése többlépcsős folyamatokban

A több plugint magában foglaló komplex munkafolyamatokban a hibák terjedhetnek a rendszeren belül, ami megnehezíti a kiváltó ok azonosítását és kijavítását. A rendszer megbízhatóságának fenntartásához elengedhetetlen a robusztus hiba kezelési és naplózási mechanizmusok bevezetése.

❌ A szabványosítás hiánya

Az AI-plugin ökoszisztémában hiányoznak a szabványosított protokollok és interfészek, ami kompatibilitási problémákhoz vezet a különböző pluginok és AI-ügynök keretrendszerek között. Ez a fragmentáció akadályozhatja a pluginok zökkenőmentes integrációját és korlátozhatja az AI-megoldások skálázhatóságát.

❌ Etikai és jogi következmények

A hatékony bővítményekkel felszerelt AI-ügynökök önálló döntéseket hozhatnak, amelyek jelentős etikai és jogi következményekkel járhatnak. Az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a szabályoknak való megfelelés biztosítása elengedhetetlen az AI-automatizálással kapcsolatos potenciális kockázatok csökkentése érdekében.

Bár az AI-ügynök pluginek jelentős előnyöket kínálnak az AI-ügynökök funkcionalitásának bővítésében és a kifinomult automatizálás lehetővé tételében, gondos mérlegelést igényelnek a rendszer komplexitása, teljesítménye, biztonsága, karbantartása, szabványosítása és etikai következményei tekintetében.

ClickUp: a legjobb AI-ügynök plugin a munkához

Az AI-ügynök pluginek forradalmasítják a munka automatizálásának módját, intelligens, kontextusfüggő döntéshozatalt hozva a mindennapi feladatokba. De elkészítésük átgondolt tervezést, robusztus integrációt és gondos felügyeletet igényel.

Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik. A kifejezetten erre a célra kifejlesztett AI-ügynök pluginjával a ClickUp egyszerűsíti az egész folyamatot – az egyéni munkafolyamatok létrehozásától a külső eszközök csatlakoztatásáig – mindezt egyetlen egységes munkaterületen belül.

Akár projekteket kezel, frissítéseket automatizál, vagy több lépésből álló ügynöki munkafolyamatokat épít, a ClickUp biztosítja az intelligens skálázáshoz szükséges rugalmasságot és intelligenciát.

