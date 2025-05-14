10 Make alternatíva a munkafolyamatok és folyamatok automatizálásához 2025-ben

A különböző csapatoknak különböző munkafolyamatokra van szükségük. De szinte minden csapat szeretné, ha kevesebb lenne a rutinmunka. A mindennapi feladatok és munkafolyamatok automatizálásával ez a kívánság valósággá válhat.

A Make az egyik legnépszerűbb integrációs platform szolgáltatás (iPaaS) eszköz a munka automatizálásához 2024-ben.

A Make kódolás nélküli platformja hatékony eszközöket kínál az alkalmazások közötti munkafolyamatok tervezéséhez, építéséhez és automatizálásához. Összekapcsolhatja és szinkronizálhatja a különböző alkalmazások közötti adatokat, valamint automatizálhatja a feladatokat, hogy időt takarítson meg – anélkül, hogy kiterjedt kódolási ismeretekre lenne szüksége.

Egyes felhasználók azonban nehéz feladatnak tartják a Make segítségével hatékony AI-automatizálások létrehozását. Szeretnék, ha több előre elkészített integráció lenne más alkalmazásokkal. Ha Ön is így gondolja, nézze meg a cikkben bemutatott Make alternatívákat.

Mit kell keresnie a Make alternatívákban?

Szeretné szűkíteni a lehetőségeket, miközben a Make legjobb alternatíváját keresi? Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

Integrációk : Keressen olyan platformot, amely széles körű integrációkat kínál különböző alkalmazásokkal – különösen azokkal, amelyek a mindennapi munkájának részét képezik –, hogy egyszerűsítse munkafolyamatait.

Fejlett automatizálási funkciók: Keressen olyan eszközöket, amelyek fejlett automatizálási funkciókat nyújtanak, lehetővé téve komplex feladatok és folyamatok automatizálását kiterjedt manuális beavatkozás és egyszerű nyelvi utasítások használata nélkül.

Egyszerű felület intuitív funkciókkal: Válasszon olyan platformokat, amelyek felhasználóbarát felülettel és intuitív funkciókkal rendelkeznek, amelyek megkönnyítik Ön és csapata számára a szoftver használatának megkezdését és hatékony használatát.

Egyszerű bevezetés és rövid tanulási görbe: Válasszon olyan alternatívákat, amelyek zökkenőmentes bevezetési folyamatot és kezelhető tanulási görbét kínálnak, így biztosítva, hogy gyorsan alkalmazkodhasson a platform képességeihez és maximálisan kihasználhassa azokat.

Skálázhatóság: Győződjön meg arról, hogy a platform az üzleti növekedéssel együtt skálázható, és képes kezelni a növekvő adatmennyiségeket és a munkafolyamatok összetettségét.

Biztonság és megfelelőség: Keressen olyan platformokat, amelyek prioritásként kezelik az adatbiztonságot és az iparági előírásoknak való megfelelést, hogy megvédjék érzékeny adatait.

Ügyfélszolgálat: Keressen olyan szolgáltatókat, amelyek megbízható ügyfélszolgálati szolgáltatásokat nyújtanak, ideértve a problémák megoldásához szükséges időbeni segítségnyújtást és erőforrásokat.

A 10 legjobb Make alternatíva

Számos más platform is kínál a Make-hez hasonló vagy annál is jobb funkciókat, beleértve az integrációkat és a felhasználói élményt.

Íme a 10 legjobb Make alternatíva a függőségkezeléshez és a munkafolyamat-automatizáláshoz 2024-ben:

1. Automations. io

az Automations.io segítségével

Az Automations.io egy kódolás nélküli platform, amely automatizálja az üzleti alkalmazások összekapcsolásának és az interaktív munkafolyamatok tervezésének teljes folyamatát.

Használhatja a napi munkafolyamatok optimalizálására. Akár az alkalmazások közötti adatok szinkronizálását, akár a felhasználói események alapján végrehajtott műveletek indítását, akár az automatizálás teljesítményének figyelemmel kísérését szeretné, az Automations.io segít Önnek ebben.

A legújabb verzió, az Automation 1.4 új integrációkkal és funkciókkal rendelkezik, például képes a táblázatok helyes elemzésére és egyéni mezők létrehozására.

Az Automations.io legjobb funkciói

Használja a népszerű alkalmazásokkal, például a Salesforce, Expensify, Mailchimp, Shopify, Clio és Sage Intacct előre elkészített integrációit.

Hozzon létre komplex automatizálási sorozatokat, például többlépcsős munkafolyamatokat, feltételes logikát és adatleképezést.

Ellenőrizze és vizsgálja automatizálási futásait valós időben a valós idejű formázási funkció segítségével.

Az Automations.io korlátai

Kisvállalkozások számára drága

A támogatott alkalmazások és funkciók listája viszonylag rövidebb, mint a népszerű versenytársaké.

Automations.io árak

Csapat : 99 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Automations. io értékelések és vélemények

G2: Vélemények nem elérhetők

Capterra: Nincs elég értékelés

2. ZigiOps

a ZigiOps segítségével

A ZigiOps egy kódolás nélküli integrációs platform, amely néhány kattintással lehetővé teszi az integrációk beállítását, módosítását és elindítását. A ZigiOps a felhasználóbarát felületének köszönhetően népszerű a piacon, mivel lehetővé teszi a rendszerek közötti manuális adatátvitel zökkenőmentes automatizálását.

A ZigiOps leginkább azoknak a nagyobb vállalkozásoknak megfelelő, amelyek naponta használnak ITSM (informatikai szolgáltatásmenedzsment) eszközöket. A szoftver használata segít nekik erős, hatékony integrációkat létrehozni anélkül, hogy hatalmas költségvetést és időt kellene fordítaniuk a kódolásra.

Ez az eszköz több mint 30 vállalati szoftvert támogat, és teljesen testreszabható adatáramlási diagram sablonokkal rendelkezik, így kiváló választás IT-vállalatok számára. Összességében ez a legjobb megoldás a végpontok közötti adatcseréhez.

A ZigiOps legjobb funkciói

Integrálja a rendszereket zökkenőmentesen, kódolás vagy további szkriptek nélkül.

Helyezze át a megjegyzéseket és a mellékleteket a rendszerei között, és testreszabhatja az integrációkat az igényeinek megfelelően.

Az integrációkat az adatmennyiség és a munkafolyamatok összetettségének növekedésével skálázhatja.

Hozzáférés előre definiált, testreszabható sablonokhoz különböző felhasználási esetekhez.

A ZigiOps korlátai

Az új felhasználóknak időbe telhet, amíg megszokják a felületet.

ZigiOps árak

Egyedi árazás

ZigiOps értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Integrate. io

az Integrate.io segítségével

Ha egyszerűen szeretne ETL (kivonás, átalakítás és betöltés) műveleteket végrehajtani, az Integrate.io segíthet. Ez a felhőalapú integrációs platform kódolás nélküli megoldást kínál, amely lehetővé teszi, hogy kedvenc alkalmazásait azonnal összekapcsolja a szervezet különböző adatforrásaival.

A legjobb adatintegrációs és elemzési funkciókkal rendelkezik, mint például adatátalakítás, REST API, egyszerűsített munkafolyamat-létrehozás, adatbiztonság és megfelelőség, Salesforce-Salesforce integrációk és még sok más.

Integrate. io legjobb funkciói

A beépített funkciók és kifejezések, például szűrés, összesítés és összekapcsolás segítségével könnyedén előkészítheti az adatokat a felhőben történő elemzéshez.

Használja a grafikus felületet a feladatok közötti függőségek meghatározásához, valamint a munkafolyamatok állapotának és teljesítményének figyelemmel kíséréséhez.

Hozzáférés egyedi adatokhoz számos adattárból, például webszolgáltatásokból, adatbázisokból és fájlokból.

Integrate. io korlátai

Csak felhőalapú adatfájlokkal működik.

Integrate. io árak

Starter: 1250 USD/hó

Profi: 2083 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

ELT & CDC Havi: 199 USD/hó Éves: 159 USD/hó

Havi díj: 199 USD/hó

Éves: 159 USD/hó

Havi díj: 199 USD/hó

Éves: 159 USD/hó

Integrate. io értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (190+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Tálca

a Tray segítségével

A Tray. io egy AI-vezérelt, többféle élményt nyújtó iPaaS (Integration Platform as a Service) eszköz, amely lehetővé teszi az integrációs folyamatok felgyorsítását bármely alkalmazáscsomagban. Ezzel a felhőalapú platformmal komplex integrációkat hozhat létre szkriptek kódolása nélkül, ami jelentősen megtakarítja a költségvetését, idejét és emberi erőforrásait.

A Tray. io számos szoftvert kínál API-integráció, adatfeldolgozás és egyedi integrációk létrehozása terén, megkönnyítve ezzel a szervezetek és az egyéni fejlesztők számára a munkafolyamatok automatizálását. A széles körű funkciók mellett a Tray. io adatbiztonsága és megfelelősége miatt is népszerű a B2B szektorban.

Összességében ez az egyik legjobb alacsony kódszintű platform, amely lehetővé teszi komplex integrációk és automatizálások létrehozását anélkül, hogy hónapokat kellene kódolással töltenie.

A Tray legjobb funkciói

Készítse el és konfigurálja integrációit és automatizálását drag-and-drop felület segítségével.

Integrálja a különböző alkalmazásokat és szolgáltatásokat az előre elkészített csatlakozók és munkafolyamatok segítségével.

Kezelje adatait, beleértve az ETL-t (kivonás, átalakítás, betöltés), a metaadatokat és egyebeket a átfogó irányítópulton keresztül.

Tálca korlátozások

Egyes felhasználók a Tray.io navigálását bonyolultnak találják.

Előfordulhat, hogy elavult csatlakozók jelennek meg.

Tálca árak

Pro: Egyedi árazás

Csapat: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Tálca értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. IFTTT

az IFTTT segítségével

Az IFTTT (If This Then That) egy integrációs platform, amely zökkenőmentes kapcsolatot biztosít számos üzleti alkalmazás, eszköz és szolgáltatás között.

Ez a platform támogatja a népszerű üzleti, termelékenységi és okosotthon-alkalmazásokat, lehetővé téve különböző munkafolyamat-diagramok létrehozását egyszerű, kódolás nélküli felületén. Az IFTTT, mint az egyik legjobb csatlakozási platform a piacon, azt állítja, hogy több mint 700 globális vállalkozás digitális átalakulását segíti elő azáltal, hogy a termékeket koherens szolgáltatásokba integrálja.

Hosszú távon az IFTTT használatával jelentősen csökkentheti a fejlesztési költségeket, és javíthatja a kompatibilitást és az élettartam értékét. Ha ellenzi a házon belüli integrációs fejlesztést, az IFTTT az egyik legjobb választás.

Az IFTTT legjobb funkciói

Személyre szabhatja az automatizálást szűrőkóddal, lekérdezésekkel és többféle művelettel.

Csatlakozzon több mint 800 alkalmazáshoz, és integrálja azokat a közösségi hálózatok, termelékenységi eszközök és okosotthon-eszközök különböző alkalmazásaival.

Automatizálja a webalkalmazások feladatait, például a közösségi médiában való posztolást a felhőalapú platform segítségével, és bárhonnan és bármikor hozzáférhet munkafolyamataikhoz.

Az IFTTT korlátai

Megtanulása új felhasználók számára nehéz

Egyes integrációk nem biztos, hogy a várt eredményeket hozzák.

IFTTT árak

Ingyenes

Pro: 3,49 USD/hó

Pro+: 14,99 USD/hó

IFTTT értékelések és vélemények

G2. com: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

6. Outfunnel

az Outfunnel segítségével

Az Outfunnel, egy értékesítésközpontú, adatokat összekötő automatizálási platform segítségével áthidalhatja a marketing és az értékesítési csapatok közötti szakadékot. Lehetővé teszi a célzott e-mailes marketingkampányok megvalósítását azáltal, hogy zökkenőmentesen integrálódik olyan CRM-ekbe, mint a Pipedrive és a Copper, és nyomon követi a webhely látogatóinak viselkedését a potenciális ügyfelek pontozása érdekében.

Felhasználóbarát felületével és fejlett elemzési funkcióival az Outfunnel lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy hatékonyan rangsorolják a potenciális ügyfeleket és ápolják a kapcsolatokat. A platform használata személyre szabott és időszerű kommunikáció révén pozitív hatással lehet a bevételek növekedésére.

Az Outfunnel legjobb funkciói

Testreszabhatja a potenciális ügyfelek pontozását az összes értékesítési és marketingadaton alapulva.

Hozzon létre kétirányú szinkronizálást CRM-je és marketingeszközei között.

Dolgozzon számos népszerű CRM-mel és marketing eszközzel, mint például a Pipedrive, Copper, Salesforce, HubSpot, Mailchimp és ActiveCampaign.

Az Outfunnel korlátai

Ez nem egy all-in-one munkafolyamat-automatizálási megoldás vállalkozások számára, mivel alkalmazásai a marketingre korlátozódnak.

Outfunnel árak

Alap: 29 USD/hó

Profi: 99 USD/hó áron

Méretezés: Egyedi árazás

Outfunnel értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,9/5 (40+ értékelés)

7. LeadsBridge

a LeadsBridge segítségével

A LeadsBridge egy népszerű integrációs platform, amely lehetővé teszi az adatok zökkenőmentes áthelyezését különböző marketing- és munkaterhelés-automatizálási szoftverek között. A eszköz használatának legnagyobb előnye a valós idejű lead-szinkronizálás, manuális CSV-importálás nélkül.

Ez a platform egyedi integrációkkal és biztonságos, GDPR- és CCPA-kompatibilis környezettel is rendelkezik, így tökéletes választás vállalkozások számára.

A LeadsBridge támogatja a népszerű platformokkal, például a Facebookkal, a TikTokkal, a Google-lal és a LinkedIn-nel való integrációt is. Ha olyan funkciók, mint a valós idejű lead-szinkronizálás, a Google és a Youtube hirdetési űrlapok, a Facebook Lead Ads és a LinkedIn Gen Forms vonzóak Önnek, akkor a LeadsBridge a megfelelő integrációs platform a szervezetének.

A LeadsBridge legjobb funkciói

Integrálja a legnépszerűbb alternatívákat a munkafolyamatok racionalizálása érdekében. Integrálja a legnépszerűbb alternatívákat a munkafolyamatok racionalizálása érdekében.

Hozzon létre egyéni közönségeket CRM-jei és egyéb marketingeszközei között.

Szinkronizálja lead adatait valós időben. Láthatja, ki töltötte ki az űrlapjait, iratkozott fel hírleveleire, vagy interakcióba lépett hirdetéseivel, és ennek megfelelően frissítheti CRM-rekordjait.

A LeadsBridge korlátai

Egyes felhasználók szerint a felületet frissíteni kell, hogy még felhasználóbarátabbá váljon.

LeadsBridge árak

Ingyenes

Starter: 29 USD/hó áron

Pro: Havi 79 dollártól

Üzleti: 999 USD/hó (éves számlázás)

LeadsBridge értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

8. Microsoft Power Automate

a Microsoft Power Automate segítségével

A Microsoft Power Automate, korábban Microsoft Flow néven ismert, egy felhőalapú eszköz, amely lehetővé teszi egyedi, automatizált munkafolyamatok létrehozását az üzleti folyamatok egyszerűsítése érdekében, anélkül, hogy kiterjedt fejlesztési tapasztalatra lenne szükség. A Microsoft Power Platform része, amely más eszközöket is tartalmaz, mint például a Power Apps (egyedi alkalmazások létrehozásához) és a Power BI (üzleti intelligencia céljára).

Az MS Power Automate népszerű alkalmazásai között szerepelnek:

A kézi adatbevitel kiküszöbölése az információk automatikus kitöltésével a különböző alkalmazásokban.

Automatikus munkafolyamatok beállítása a dokumentumok jóváhagyásához

Riasztások és frissítések fogadása a munkafolyamatok bizonyos kiváltó okai vagy feltételei alapján

A Microsoft Power Automate legjobb funkciói

Csatlakozzon több száz alkalmazáshoz és szolgáltatáshoz előre elkészített csatlakozók segítségével.

Készítse el és konfigurálja munkafolyamatait egyszerűen a grafikus felület segítségével.

Védje adatait olyan funkciók segítségével, mint a titkosítás, a hitelesítés, az engedélyezés és az ellenőrzési naplófájlok.

Automatizálja a komplex és intelligens munkafolyamatokat AI-alapú és robotizált folyamatok automatizálásával (RPA).

A Microsoft Power Automate korlátai

Az ingyenes és próbaverziós csomagok korlátozzák a munkafolyamatok napi végrehajtható műveleteinek számát, ami korlátozhatja azok alkalmazását rendkívül összetett vagy gyakori automatizálási feladatok esetén.

A Microsoft Power Automate árai

Power Automate Premium: 15 USD/felhasználó/hónap

Power Automate Process: 150 USD/bot havonta

Microsoft Power Automate értékelések és vélemények

G2. com: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 170 értékelés)

9. Zapier

a Zapier segítségével

A Zapier segítségével összekapcsolhatja kedvenc üzleti alkalmazásait, például a Gmailt, a Slacket és a Salesforce-t. Ez az egyik legnépszerűbb, felhasználóbarát eszköz, amely kódolás és fejlesztők bevonása nélkül automatizálja a kapcsolatot. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy „Zaps”-okat hozzanak létre, azaz automatizált munkafolyamatokat, amelyeket különböző alkalmazásokban meghatározott események indítanak el.

A Zapier segítségével egyszerűen racionalizálhatja feladatait, időt takaríthat meg és növelheti termelékenységét. Emellett megkönnyíti a folyamatok szabványosítását is. Ezenkívül a Zapier hatalmas könyvtárat kínál előre elkészített integrációkkal és testreszabható opciókkal, amelyekkel a munkafolyamatok az egyéni igényekhez igazíthatók, így sokoldalú megoldást kínál minden méretű vállalkozás számára.

A Zapier legjobb funkciói

Csatlakozzon több mint 6000 alkalmazáshoz a Zapier segítségével. Integrálhatja különböző alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal, például az Office 365-tel, a Shopify-val, a Mailchimp-pel és a Twitterrel.

Készítse el saját, testreszabott, kódolás nélküli automatizált munkafolyamatait!

Racionalizáljon számos feladatot, például e-mailek naplózását, értesítések küldését és a potenciális ügyfelek nyomon követését.

A Zapier korlátai

A kezdőknek nehézséget okozhat a felület használata.

Az ingyenes csomagban korlátozott a havi feladatok és kapcsolatok száma, a prémium csomagok pedig drágák lehetnek nagy volumenű felhasználás esetén.

Zapier árak

Ingyenes

Starter: 29,99 USD/hó áron

Pro: 73,50 dollártól/hónap

Üzleti: 103,50 USD/hó áron kezdődik.

Vállalat: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2700 értékelés)

10. Workato

a Workato segítségével

A Workato zökkenőmentes adatátvitelt és feladatok automatizálását teszi lehetővé különböző rendszerek között, növelve ezzel a hatékonyságot és a termelékenységet az üzleti szervezetekben. Az adatok zökkenőmentes leképezése a különböző alkalmazások között biztosítja az adatok konzisztenciáját és pontosságát az automatizálási folyamat során.

A Workato segítségével egyszerűsítheti a folyamatokat, szinkronizálhatja az adatokat, és hatékony integrációkat hozhat létre az egész ökoszisztémájában.

Segít összekapcsolni több mint 200 alkalmazást, beleértve a felhőalapú és a helyszíni rendszereket is.

A Workato legjobb funkciói

Integrálja az alkalmazásokat úgy, hogy automatizált munkafolyamatokat, úgynevezett „recepteket” hoz létre, amelyek különböző kiváltó eseményekből, műveletekből és feltételekből állnak.

Lehetővé teszi a kapcsolódó alkalmazásokban bekövetkező változásokra való valós idejű reagálást az események által kiváltott munkafolyamatok révén.

Készítsen egyedi platformbotokat a Slack, a Cisco Spark, az IBM Workspace és a Microsoft Teams számára.

Figyelje a munkafolyamatok végrehajtását, és oldja meg az esetleges problémákat a Workato robusztus hibakezelési funkcióival és részletes naplózásával.

A Workato korlátai

Bár a platform erőforrásokat és dokumentációt kínál, a felhasználóknak időt kell szánniuk a funkciók és a bevált gyakorlatok megértésére.

A kisebb vállalatok számára az árak drágának tűnhetnek.

Workato árak

Egy munkaterület: Egyedi árazás

Adja hozzá receptjeit: Egyedi árazás

Workato értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

Unod már, hogy több eszközzel kell ügyeskedned, és korlátozott automatizálási lehetőségekkel kell megküzdened? A fent felsorolt alternatívák értékes funkciókat kínálnak, de mi lenne, ha átfogó megoldást kínálnánk neked, amely zökkenőmentesen integrálja az automatizálást és a projektmenedzsmentet?

Ismerje meg a ClickUp-ot.

A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment platform, amely egyéneknek és csapatoknak egyaránt hatékony funkciókat kínál a termelékenység és az együttműködés javításához.

Automatizálja feladatait könnyedén

A ClickUp automatizálási funkciója segít a munkafolyamatok racionalizálásában és a felesleges munkák kiküszöbölésében. Válasszon több mint 100 előre elkészített automatizálási sorozat közül. Vagy testreszabhatja saját automatizálási funkcióját, hogy az megfeleljen az Ön egyedi igényeinek és komplex munkafolyamatainak.

Takarítson meg időt és automatizálja hatékonyan a feladatokat a ClickUp Automation segítségével.

Különböző projektmenedzsment feladatokat automatizálhat, például feladatokat rendelhet a csapat tagjaihoz, megjegyzéseket fűzhet egy beszélgetési szálhoz, amikor egy adott művelet elindul, és Slack-frissítéseket küldhet a projektcsatornájára, amikor a projekt állapota megváltozik.

A ClickUp ezeket a hétköznapi, ismétlődő, de fontos feladatokat leveszi a válláról, így Ön a projekt részleteire koncentrálhat, anélkül, hogy szem elől tévesztené az összképet.

A ClickUp automatizálási funkciója többek között a következőket teszi lehetővé

Takarítson meg időt az ismétlődő feladatokon, és koncentráljon a fontos dolgokra!

Hozzon létre új feladatokat és vezessen be egyértelmű SOP-kat a csapatában, anélkül, hogy megizzadna.

Tartsa mozgásban a munkát azáltal, hogy automatikusan megváltoztatja a felelősöket és a prioritásokat, vagy címkéket és sablonokat alkalmaz a státuszváltozásokhoz.

Automatizálja kedvenc eszközeit a ClickUp-on belül, például az e-mailt, a csevegést és a naptárat.

Zökkenőmentes integráció a Make-kel

Ha pedig a Make-nél szeretne maradni, továbbra is használhatja a ClickUp-ot és annak funkcióit.

A ClickUp és a Make integrációja lehetővé teszi a projekt hatékonyságának maximalizálását a ClickUp és más fontos alkalmazások közötti feladatok automatizálásával. A Make vizuális automatizálási eszközével összekapcsolhatja a ClickUp-ot több ezer eszközzel és API-val, javítva az együttműködést és racionalizálva a munkafolyamatokat.

Íme néhány érdekes felhasználási példa a ClickUp és a Make integrációjára vonatkozóan

Töltse ki automatikusan a ClickUp feladatok adatait CRM-ekből vagy marketingplatformokról . Ezzel kiküszöböli a kézi adatbevitel hibáit, és biztosítja, hogy minden információja naprakész legyen.

Szinkronizálja a ClickUp feladatait külső naptáralkalmazásokkal , például a Google Naptárral vagy az Outlook Naptárral, hogy csapata ütemterve minden platformon szinkronizált legyen, elkerülve az ütemterv-ütközéseket és biztosítva, hogy mindenki tájékozott legyen a közelgő határidőkről.

Automatikusan generáljon jelentéseket a Google Sheets-ben vagy más adatvizualizációs eszközökben a ClickUp-on belüli konkrét kritériumok, például a befejezett feladatok vagy bizonyos egyéni mezők alapján. Ez lehetővé teszi, hogy könnyebben elemezze a projekt adatait, és értékes betekintést nyerjen a döntéshozatalhoz.

Automatikus e-mailes emlékeztetőket küldhet a csapattagoknak a ClickUp-ban a feladatok határideje vagy állapotváltozásai alapján. Ez segít biztosítani, hogy mindenki a terv szerint haladjon, és elkerülje a határidők elmulasztását.

Fejlesszen egyedi integrációkat a Make kódolás nélküli platformjának segítségével, hogy összekapcsolja a ClickUp-ot a régebbi rendszerekkel vagy belső eszközökkel, amelyeket a natív integrációk nem támogatnak.

Automatizálja feladatait a ClickUp és a Make zökkenőmentes integrációjával.

Összességében a ClickUp és a Make hatékony kombinációt kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a következőket szeretnék elérni:

Racionalizálja a munkafolyamatokat és automatizálja az ismétlődő feladatokat

Javítsa az adatok pontosságát és konzisztenciáját a különböző platformokon.

Javítsa a csapatokon belüli együttműködést és kommunikációt.

Szerezzen értékes betekintést a projektadatokból a megalapozott döntéshozatalhoz.

A ClickUp legjobb funkciói

Automatizálja a rutin feladatokat és munkafolyamatokat több mint 100 előre elkészített automatizálási sorozat segítségével, vagy testreszabhatja saját automatizálási rendszerét az egyedi igényeinek megfelelően.

Válasszon a különböző nézetek közül, hogy nyomon követhesse projektjeit és feladatait, például lista, tábla, naptár, Gantt és idővonal.

Dolgozzon együtt csapatával és ügyfeleivel a ClickUp együttműködési eszközeinek, például a csevegésnek, a megjegyzéseknek, a megemlítéseknek, a dokumentumszerkesztőnek és a táblának a segítségével.

Integrálja több száz alkalmazással és szolgáltatással a ClickUp segítségével, például az Office 365, a Google Workspace, a Slack és a Zapier alkalmazásokkal. Az API-csatlakozó segítségével saját egyedi integrációkat is létrehozhat.

A ClickUp korlátai

A ClickUp tanulási görbéje meredek, mivel számos funkcióval és testreszabási lehetőséggel rendelkezik.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain bármely fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollár/tag áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A vállalkozása igényeinek megfelelő integrációs platform kiválasztása

Az adatok és a munkafolyamatok kezelése elengedhetetlen a vállalatok számára, különösen, ha technológiai cégről van szó. Egy hatékony, mesterséges intelligenciával működő eszköz, amely automatizálja az integrációt, jelentős időt, munkaerőt és költséget takaríthat meg a vállalatának.

A Make egy népszerű és hatékony integrációs platform a piacon. Az általunk felsorolt Make alternatívák azonban segítenek kiválasztani a vállalkozása egyedi igényeinek leginkább megfelelő megoldást.

Ha inkább olyan eszközt szeretne, amely automatizálja a munkafolyamatokat, segít a projektek kezelésében és a csapatával való együttműködésben, akkor a ClickUp a tökéletes választás.

Regisztráljon most a ClickUp-ra, és élvezze a zökkenőmentes platformok közötti integrációt és a hibátlan munkafolyamat-automatizálást!