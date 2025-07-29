A 10 legjobb Amplenote alternatíva jegyzeteléshez, feladatokhoz és termelékenységhez

Amplenote alternatívákat keres, mert jegyzetjei megérdemelnek egy kis pluszt, vagy csak szeretné, ha többet tudnának? Megértjük.

Bár az Amplenote kiválóan alkalmas feladatok, egymással összekapcsolt jegyzetek és ötletek kezelésére, nem mindenki számára ideális digitális eszköz. Lehet, hogy valami elegánsabbat, egyszerűbbet vagy nem annyira... Amplenote-szerűt szeretne.

Akár termelékenységi varázsló, minimalista vagy digitális bullet journal-rajongó vagy, biztosan találsz olyan jegyzetelési alkalmazást, amelyik neked való.

Ebben az összefoglalóban megvizsgáljuk a legjobb Amplenote alternatívákat, amelyek elnyerik szervezői szívét – vagy legalábbis a könyvjelzői fülét. Kezdjük is!

Mi az Amplenote?

Az Amplenote jegyzetelési alkalmazást és feladatkezelést ötvöz egyben, lehetővé téve a visszautalások létrehozását, a teendőlisták beágyazását a jegyzetekbe, valamint az alapvető naptári események szinkronizálását. Sok felhasználó azonban úgy találja, hogy ez nem illeszkedik olyan zökkenőmentesen a munkafolyamatukba, mint remélték.

A Reddit felhasználói dicsérik a rugalmasságát, de elismerik, hogy néhány hét – néha hónap – kell ahhoz, hogy igazán ki tudják használni, ezért Amplenote alternatívákat keresnek. Korlátozónak érezhetik azok, akik a nem lineáris gondolkodást részesítik előnyben – akik inkább a brainstormingot, a gondolattérképezést vagy az absztrakt ötletek szabad összekapcsolását preferálják.

Miért érdemes az Amplenote alternatíváit választani?

Ha valaha is úgy érezte, hogy az Amplenote beállítása megakadályozza a munkában, vagy több kifinomultságot szeretne, íme a fő okok, amelyek miatt érdemes megismerkednie az Amplenote alternatíváival:

Korlátozott valós idejű együttműködés : Az Amplenote nem rendelkezik zökkenőmentes többfelhasználós szerkesztési funkcióval, ami megnehezíti a csapatmunkát.

Hiányzó vagy alapvető AI funkciók : Az AI-val történő összefoglaláshoz, szervezéshez vagy íráshoz szükséges eszközök vagy minimálisak, vagy egyáltalán nincsenek.

Rigid calendar and note structure : Limited views, templates, and customization can slow you down

Gyengébb harmadik féltől származó integrációk : ha komplex projekteket kezel, amelyek idővonalakat, csapatmunkát vagy funkciók közötti átadást igényelnek, előfordulhat, hogy az Amplenote és más eszközök között kell ugrálnia, hogy pótolja a hiányosságokat, például : ha komplex projekteket kezel, amelyek idővonalakat, csapatmunkát vagy funkciók közötti átadást igényelnek, előfordulhat, hogy az Amplenote és más eszközök között kell ugrálnia, hogy pótolja a hiányosságokat, például projektmenedzsment szoftverekkel.

Megtanulása időigényes : Az Amplenote ugyan hatékony, de teljes beállítása és használata időt és erőfeszítést igényel.

Elavult felület: Az Amplenote-fiókban hosszú jegyzetek kezelése vagy nagy, összetett feladatlisták kezelése során a felhasználói felület nehézkesnek tűnhet. Néhány Reddit-felhasználó szerint a mobilalkalmazáson még van mit javítani, és a naptár nézet nem ad teljes képet.

Ezzel együtt nézzünk meg néhány Amplenote alternatívát, amelyek robusztus funkcióikkal segítenek leküzdeni ezeket a kihívásokat.

👀 Tudta? A jegyzetelés az emberi történelem elengedhetetlen része. Az ókori görögök fejlesztették ki a hypomnema-t, amely fontos témák személyes feljegyzése. Angolra lefordítva ez a görög kifejezés emlékeztetőt, jegyzetet, nyilvános feljegyzést, kommentárt, anekdotikus feljegyzést, vázlatot és másolatot jelent.

Az Amplenote alternatívái egy pillantásra

Ebben a listában biztosan megtalálja a munkafolyamataihoz vagy jegyzetelési igényeihez leginkább megfelelő eszközt:

A legjobb Amplenote alternatívák

Vessünk egy pillantást azokra a csúcsalkalmazásokra, amelyek ugyanazt tudják, mint az Amplenote – és még néhány dolgot, amit az nem –, kezdve a házon belüli kedvenccel.

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú, all-in-one termelékenységi munkaterület)

Hagyja, hogy az AI rögzítse beszélgetéseit a ClickUp AI Notetaker segítségével, és alakítsa azokat feladatokká és cselekvésekbe.

A ClickUp egy all-in-one alkalmazás a munkához, és egy vonzó alternatíva az Amplenote-hoz képest. Ha a személyes termelékenységen túl a csapatmunkára, a feladatkezelésre, az automatikus emlékeztetőkre és az AI-alapú jegyzetelésre is kiterjeszteni szeretné tevékenységét, akkor a ClickUp a legjobb választás.

Hagyja, hogy az AI jegyzeteljen Ön helyett útközben

A ClickUp AI Notetaker automatikusan leírja és összefoglalja az összes virtuális találkozóját. Ezeket a jegyzeteket bárhol és bármikor nyomon követhető, végrehajtható feladatokká alakíthatja.

A ClickUp AI Notetaker segítségével leírhatja és automatizálhatja a találkozók jegyzetét.

Ez a videó bemutatja, hogyan lehet mesterséges intelligenciát használni a jegyzőkönyvek készítéséhez:

Készítsen aprólékos jegyzeteket és összefoglalókat a Brain segítségével

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense, a ClickUp Brain, hangjegyzeteket exportálhat és összefoglalókat készíthet kutatási jegyzetekhez. Íme, miért kiemelkedő a Brain mint jegyzőkönyv-készítő szoftver:

Automatikus leírás és összefoglalás a megbeszélésekről

Keresse meg feladatait vagy jegyzetét a Brain-ben

Vázlatokat, teendőket vagy összefoglalókat generál a vázlatos jegyzetekből.

Ötleteljen több LLM, köztük a ChatGPT, a Claude, a Gemini és mások segítségével!

Tegyen fel kérdéseket a megbeszélésekről, és másodpercek alatt kapjon válaszokat a ClickUp Brain segítségével.

Élvezze az AI-alapú hangfelismerést, amely leírja ÉS szerkeszti a jegyzeteket a ClickUp Talk to Text segítségével.

Engedje szabadjára ötleteit, miközben diktálja jegyzetét és szétszórt gondolatait a ClickUp Talk to Text alkalmazásba. A szoftver rögzíti a hangját, kiküszöböli és kijavítja a verbális hibákat, és mivel a ClickUp ökoszisztéma része, utasíthatja, hogy hangjegyzeteiből feladatokat hozzon létre, csapat tagokat rendeljen hozzájuk, és még sok mást!

Akár 40 nyelv közül választhat jegyzetek rögzítéséhez!

Ötletek rögzítése, utasítások megosztása és a feladatok négyszer gyorsabb elvégzése a ClickUp Talk to Text segítségével.

💡 Bónusz: Ha szeretné: Azonnali keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és MINDEN csatlakoztatott alkalmazásában + az interneten a jegyzetek, fájlok és e-könyvek között.

Használja a Talk to Text funkciót, hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és utasítson – kéz nélkül, bárhol.

Több tucat egymástól független AI-eszközt, mint például a ChatGPT, Claude és Gemini , egyetlen, kontextusfüggő AI-megoldással váltja fel. Próbálja ki a ClickUp Brain MAX -ot – egy AI asztali segédprogramot, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Felejtse el az AI eszközök sokaságát, használja a hangját a munkavégzéshez, hozzon létre irányelveket, osszon ki feladatokat a csapat tagjainak és még sok mást.

El is dobhatja a fizikai jegyzetfüzetét, hogy hajnali 2-kor feljegyzhesse gondolatait a ClickUp Notepad-be, és azok zökkenőmentesen szinkronizálódnak a feladataival, projektjeivel és dokumentumaival.

Szervezze meg és valósítsa meg ötleteit a Docs és a Tasks segítségével

A ClickUp Docs gazdag, együttműködésen alapuló mini-wikik, ahol a találkozók jegyzetai, ötletek és tervek a feladatok mellett találhatók. A hagyományos jegyzetalkalmazások szilárd oldalaitól eltérően a ClickUp Docs-ba közvetlenül beágyazhat feladatok, megjelölhet csapattársakat és azonnal végrehajtható projektspecifikációkat készíthet.

Írjon és rendszerezzen jegyzeteket valós idejű szerkesztéssel és feladatintegrációval a ClickUp Docs-ban.

A ClickUp feladatok segítségével kis és nagy projekteket egy központi helyen kezelhet. Feladatokat rendelhet, prioritásokat állíthat be, függőségeket határozhat meg, és ezeket listában, táblázatban, Gantt-diagramban és naptárban tekintheti meg, így teljes rugalmasságot élvezhet.

A ClickUp Tasks segítségével prioritások, határidők és függőségek alapján hozhat létre, rendelhet hozzá és követhet nyomon feladatokat.

A legjobb az, hogy a ClickUp emlékeztetői szinkronizálódnak a feladataival és a naptárával. Segítenek a határidők, a nyomon követések vagy az egyszeri feladatok nyomon követésében. Hasznosak, ha ötleteket rögzít dokumentumokban, de később kell cselekednie.

Mondtuk már, hogy a ClickUp egy ingyenes AI-eszköz találkozókhoz? A ClickUp mindent megcsinál, a jegyzetek feljegyzésétől a projektek zökkenőmentes végrehajtásáig, miközben robusztus elemzéseket, egyszerű jegyzetelést és szemet gyönyörködtető vizualizációkat is biztosít – mindezt fejlett AI-képességekkel.

A ClickUp legjobb funkciói:

Automatikus műveletek kiváltása a ClickUp Automations segítségével, amely feladatok létrehozását, kiosztását vagy frissítését végzi, amikor új jegyzet vagy találkozó jegyzet érkezik a munkaterületére.

Javítsa a találkozók jegyzőkönyveit egyéni feladatcímkékkel – adjon hozzá kontextust, például a találkozó típusát, az ügyfél nevét vagy a prioritást, hogy minden rendezett és nyomon követhető legyen.

Helyezzen kontextusban gazdag részleteket a ClickUp Assign Comments- ba, hogy közvetlenül a jegyzetekből rendeljen hozzá feladatokat, és pontos hivatkozást adjon anélkül, hogy teljes dokumentumokat kellene megosztania.

A ClickUp korlátai:

Az új felhasználók számára meredekebb a tanulási görbe a kiterjedt funkciókönyvtár miatt.

ClickUp árak:

ClickUp értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp egyike azoknak az eszközöknek, amelyek egyre jobban megszereted... Ahelyett, hogy tíz különböző alkalmazást kellene kezelned... A ClickUp mindent egy helyen összegyűjt.

A ClickUp egyike azoknak az eszközöknek, amelyek egyre jobban megszereted... Ahelyett, hogy tíz különböző alkalmazást kellene kezelned... A ClickUp mindent egy helyen összegyűjt.

2. Microsoft OneNote (a legjobb vizuális jegyzeteléshez)

Azok számára, akik már használják a Microsoft csomagját, a Microsoft OneNote természetes átállást kínál az Amplenote-ról. Az Office 365 részét képezi, és zökkenőmentesen kapcsolódik a Word, Excel, Outlook és a többi programhoz, így jegyzetek a mindennap használt eszközök mellett maradnak.

Ahelyett, hogy átalakítaná a jegyzetelés módját, a OneNote a megszokott koncepciókra épít: a jegyzetfüzetek szakaszokra és oldalakra vannak felosztva, amelyeket tetszés szerint rendezhet. Világos hierarchiát kap, anélkül, hogy merev sablonokba szorítaná magát.

A OneNote-ot az adja megkülönbözteti, hogy rugalmasan lehet adatokat bevitelni. Szabad formában gépelhet, kézzel írhat, fájlokat helyezhet el, és ugyanazon az oldalon válthat a módszerek között. Ha érintőképernyője vagy stylusa van, a vászon néhány érintéssel diagramok vázlatolására vagy diák megjegyzéssel ellátására alkalmas felületté alakul. Ez az alkalmazkodóképesség megkönnyíti az ötletek rögzítését bármilyen formátumban.

A Microsoft OneNote legjobb funkciói

Szervezze tartalmát szabad formátumú oldalakon, rajzok, képek, listák és kézírásos jegyzetek támogatásával.

Használja a Microsoft Copilotot ötletek, vázlatok vagy összefoglalók létrehozásához közvetlenül a jegyzetekben.

Szinkronizálja a jegyzeteket az eszközök között, és érje el őket offline állapotban a zökkenőmentes Microsoft 365 felhőalapú támogatásnak köszönhetően.

A Microsoft OneNote korlátai

Az AI funkciók csak a Microsoft Copilot integrációjával érhetők el.

A Microsoft OneNote árai

Ingyenes, korlátozott funkciókkal.

A Microsoft 365 előfizetésekben benne van (magánszemélyek számára havi 9,99 dollártól).

Microsoft OneNote értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1900 értékelés)

Mit mondanak a OneNote-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik recenzensének véleménye:

Sokoldalúság – ez a szoftver alig korlátozza a kreativitást, és segít megvalósítani a kívánt vizuális elrendezést. A jegyzetfüzetek megosztása forradalmi változást hozott, mivel nagy hitelességet szerzett nekem és elismerést a kollégáimtól.

Sokoldalúság – ez a szoftver alig korlátozza a kreativitást, és segít megvalósítani a kívánt vizuális elrendezést. A jegyzetfüzetek megosztása forradalmi változást hozott, mivel nagy hitelességet szerzett nekem és elismerést a kollégáimtól.

👀 Tudta? Az öt legnépszerűbb jegyzetelési módszer: A Cornell-módszer , amely a jegyzetelést kategóriákba sorolja , amely a jegyzetelést kategóriákba sorolja

Mindmapping , amelynek során a lap közepén egy központi ötlettel kezd, majd abból ágakkal, alötletekkel, kategóriákkal és kapcsolatokkal folytatja, mint egy fa. , amelynek során a lap közepén egy központi ötlettel kezd, majd abból ágakkal, alötletekkel, kategóriákkal és kapcsolatokkal folytatja, mint egy fa.

Zettelkasten , ahol a jegyzetek linkekkel és címkékkel kapcsolódnak egymáshoz, így egyre növekvő tudáshálózatot hozva létre. , ahol a jegyzetek linkekkel és címkékkel kapcsolódnak egymáshoz, így egyre növekvő tudáshálózatot hozva létre.

Az Outline módszer , egy klasszikus hierarchikus struktúra, mint egy ötletek , egy klasszikus hierarchikus struktúra, mint egy ötletek családfája.

A diagramkészítési módszer , amelynek során az oldalt kategóriák szerinti oszlopokra osztja, és a sorokat az információk összegyűjtése során tölti ki. , amelynek során az oldalt kategóriák szerinti oszlopokra osztja, és a sorokat az információk összegyűjtése során tölti ki.

3. Google Keep (a legjobb gyors jegyzetekhez és egyszerű emlékeztetőhöz)

a Google Keep segítségével

A Google Keep segítségével jegyzeteket, listákat, fényképeket és hangklipeket rögzíthet, és azokat egy rugalmas digitális táblán rendezheti el. Megoszthatja a teendőlistáját vagy a bevásárlólistáját a családjával, és valós időben figyelheti, ahogy az elemek kipipálódnak, anélkül, hogy további üzeneteket kellene váltaniuk egymással.

A hangjegyzet funkció szintén gyorsítja a rögzítést: rögzítsen egy gyors hangjegyzetet útközben, majd később konvertálja szöveggé, hogy könnyebben vissza tudjon rá hivatkozni.

A Keep azonban nehezebben boldogul a fejlettebb munkafolyamatokkal. Potenciálja ellenére továbbra sem kapcsolódik a Google Tasks és a Google Calendar szolgáltatásokhoz, így nem élvezheti az egységes, all-in-one élményt.

A Google Keep legjobb funkciói

Hangjegyzeteket rögzíthet, amelyeket a rendszer automatikusan kereshető szöveggé alakít át.

Jegyzetek szervezése címkék és színkódok segítségével

Készítsen valós idejű, együttműködésen alapuló jegyzeteket, amelyeket megoszthat barátaival vagy családtagjaival.

Rögzíts jegyzeteket a készüléked kezdőképernyőjére, és tartsd szemmel a legfontosabb feladatokat!

A Google Keep korlátai

Nincs képes kezelni komplex jegyzetelési feladatokat.

Google Keep árak

Google-fiókkal 15 GB tárhelyig ingyenes

Google Keep értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak a Google Keepről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó megosztása:

A Keep gyors és megbízható, és nagyon jól végzi a dolgát... Kiváló rögzítő/beérkező levelek eszköze, jól használható teendőlistákhoz, a keresés pedig nagyon gyors. De könnyen jegyzetek temetőjévé válik, és a sorok tördelésével és behúzással ellátott komplex jegyzetek kártya formátumban szörnyen néznek ki.

A Keep gyors és megbízható, és nagyon jól végzi a dolgát... Kiváló rögzítő/beérkező levelek eszköze, jól használható teendőlistákhoz, a keresés pedig nagyon gyors. De könnyen jegyzetek temetőjévé válik, és a sorok tördelésével és behúzással ellátott komplex jegyzetek kártya formátumban szörnyen néznek ki.

📮 ClickUp Insight: Az alkalmazottak több mint fele (57%) időt pazarol a belső dokumentumok vagy a vállalati tudásbázis átkutatásával, hogy munkával kapcsolatos információkat találjon. És ha nem találnak? Hatból egy személyes megoldásokhoz folyamodik – régi e-maileket, jegyzeteket vagy képernyőképeket kutat át, csak hogy összerakja a dolgokat. A ClickUp Brain kiküszöböli a keresést azáltal, hogy az egész munkaterületéről és az integrált harmadik féltől származó alkalmazásokból származó, mesterséges intelligenciával támogatott válaszokat nyújt, így gond nélkül megkapja, amire szüksége van.

📚 További információ: A legjobb Google Keep alternatívák

4. Apple Notes (a legjobb minimalista jegyzeteléshez különböző eszközökön)

Az Apple Notes tiszta, egyszerű jegyzetelési élményt kínál, amely zökkenőmentesen szinkronizálódik az összes Apple-eszközön. Az Apple-ökoszisztémába befektetők számára ez a legjobb választás az Amplenote alternatívái közül a nem lineáris gondolkodáshoz.

A Notes elindítása Mac-en olyan egyszerű, mint egy ikonra kattintani a sarokban, és az iPhone-ról másolt tartalom azonnal elérhetővé válik az asztalon. Szövegeket, képeket, linkeket, PDF-eket, térképeket és akár vázlatokat is tárolhat, mindezt mappákba rendezve és pillanatok alatt kereshetővé téve.

A beépített dokumentumszkenner extra alkalmazások nélkül alakítja át a papírlapokat PDF-fájlokká. Emellett a kézzel írt vagy Apple Pencil-lel készített vázlatok a gépelt jegyzetek mellett jelennek meg. A fejlett formázási lehetőségek – szövegblokkok áthelyezése, komplex behúzások vagy elrendezés módosítások – azonban korlátozottak. Az iOS-felhasználók hatékonyabb eszközöket keresnek a feladatkezeléshez.

Az Apple Notes legjobb funkciói

Szinkronizálja az Apple-eszközökön található jegyzeteket az iCloud segítségével, beleértve a szövegeket, képeket és ellenőrzőlistákat.

Adjon hozzá egy réteg adatvédelmet az érzékeny jegyzetekhez a Face ID, Touch ID vagy jelszó segítségével.

Rendezze a jegyzeteket mappákba és almappákba, és használjon címkéket a gyors szűréshez.

Előre elkészített Apple Notes sablonok a jegyzetek, feladatok és projektek következetességének biztosításához

Az Apple Notes korlátai

Csak Apple termékekkel használható

Apple Notes árak

Ingyenes az iClouddal (5 GB-os tárhelyet tartalmaz); további tárhely fizetős iCloud+ csomagokkal érhető el.

Apple Notes értékelések és vélemények

Apple App Store: 4,6/5 (több mint 20 000 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók az Apple Notes-ról?

Egy Reddit-felhasználó megosztása:

Kiváló gyors, kézzel írt vagy hangos jegyzetekhez. A szinkronizálás gyors az Apple hardverek között, de Windowsról bosszantóan nehézkes a hozzáférés. A webes verzió folyamatosan kijelentkezik.

Kiváló gyors, kézzel írt vagy hangos jegyzetekhez. A szinkronizálás gyors az Apple hardverek között, de Windowsról bosszantóan nehézkes a hozzáférés. A webes verzió folyamatosan kijelentkezik.

👀 Tudta? A Princetoni Egyetem és a Kaliforniai Egyetem (Los Angeles) két kutatója megállapította, hogy a kézzel írt jegyzetek hatékonyabbak a megértés és a megjegyzés szempontjából, mint a számítógépen írt jegyzetek.

📚 További információ: A legjobb AI kommunikációs eszközök

5. Obsidian (a legjobb komplex ötletek összekapcsolásához teljes adat tulajdonjoggal)

via Obsidian

Az Obsidian hasznos lehet hatalmas személyes archívumok kezelésénél – gondoljon több száz vagy akár több ezer egyedi jegyzetre, az Amplenote alternatívái között. Ez a jegyzetelési alkalmazás összekapcsolást és valódi kétirányú kapcsolatokat tesz lehetővé, így minden ötlet, projekt vagy hivatkozás összekapcsolható.

Képzelje el, hogy több marketingkampányt követ nyomon ugyanazon termékhez. Az Obsidian segítségével minden kapcsolódó jegyzet összekapcsolódik, és a beépített grafikonnézet azonnal feltárja a klasztereket és a figyelmen kívül hagyott kapcsolatokat.

Az Obsidian azonban inkább a mély, egyéni felfedezésre, mint a csapatmunkára helyezi a hangsúlyt. Bár a jegyzetek személyes tudáshálózatként való rendszerezése hasznos, nem teszi lehetővé a kommentelést vagy az élő szerkesztést.

Ha a munkafolyamatod információk vagy feladatok külsősítésén alapul – feladatok kiosztása, visszajelzések gyűjtése vagy más alkalmazásokkal való szinkronizálás –, akkor az Obsidian minimalista kialakítása korlátozónak tűnhet. Önálló ötletek kidolgozására alkalmas, de ha teljesen integrált, csapatorientált munkaterületre van szükséged, akkor nem felel meg.

Az Obsidian legjobb funkciói

Kétirányú linkelés és vizuális grafikonnézet, hogy összekapcsolt gondolatok hálózatát építhesse fel, mint egy személyes wiki.

Canvas mód az ötletek térbeli szervezéséhez – tökéletes brainstorminghoz, térképek készítéséhez vagy vizuális gondolkodáshoz.

Közzéteheti jegyzeteket tudásbázisként vagy wikiként, egyedi domainnevekkel és SEO-kompatibilis dizájnnal.

Az Obsidian korlátai

Az eszközök közötti szinkronizáláshoz fizetős kiegészítő szükséges, és az együttműködési funkciók korlátozottak, hacsak nem használsz megkerülő megoldásokat.

Obsidian árak

Személyes használatra ingyenes

Szinkronizálás: 5 USD/hó felhasználónként

Közzététel: 10 USD/hó webhelyenként

Kereskedelmi licenc: 50 USD/felhasználó/év

Obsidian értékelések és vélemények

Google Play : 4,3 (több mint 12 000 értékelés)

Apple Store: 4,5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak az Obsidianról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó megosztása:

Az Obsidian tiszta, egyszerű írási felületet biztosít, ami segít jobban gondolkodni – de sok extrája, mint például a grafikon nézet, a visszautalások és a Smart Connections plugin túlértékeltnek tűnik. Én leginkább a helyi grafikont és egy egyszerű mappaszerkezetet használok.

Az Obsidian tiszta, egyszerű írási felületet biztosít, ami segít jobban gondolkodni – de sok extrája, mint például a grafikon nézet, a visszautalások és a Smart Connections plugin túlértékeltnek tűnik. Én leginkább a helyi grafikont és egy egyszerű mappaszerkezetet használok.

👀 Tudta? A Roam Research egy jegyzetelési eszköz, amelyet kifejezetten a nem lineáris gondolkodáshoz terveztek. A hagyományos jegyzetalkalmazásokkal ellentétben, amelyek az információkat mappákban vagy statikus dokumentumokban szervezik, a Roam egy gráf alapú modellt használ, amely az ötletek közötti kapcsolatok létrehozásával utánozza az agy működését. Az Obsidian sok hasonló alapfunkciót kínál egy rugalmasabb, a magánéletet tiszteletben tartó és offline használatra alkalmas csomagban.

6. Evernote (a legjobb eszközök közötti szinkronizáláshoz és webes kivágásokhoz)

via Evernote

Az Evernote segítségével jegyzetek, dokumentumok és webes kivágások bármilyen eszközön könnyen elérhetők. OCR-alapú keresője még a képeken és PDF-fájlokban található szövegeket is megtalálja, így soha nem kell a fájlokban turkálnia. A Web Clipper segítségével cikkeket, kódrészleteket vagy recepteket menthet közvetlenül egy rendezett jegyzetfüzetbe.

Az AI Search és AI Edit funkciókkal az Evernote túllép a tároláson, és igazi termelékenységi partnerré válik – előtérbe hozza a legfontosabb információkat, rendet rak a vázlatokban, és új ötletekkel inspirál, amikor inspirációra van szüksége.

Összekapcsolhatja a ClickUp, a Google Naptár, a Slack vagy a Teams alkalmazásokkal, így a találkozók jegyzetai és emlékeztetői zökkenőmentesen bekerülnek kedvenc eszközei közé. Ha azon töri a fejét, hogyan tartsa nyomon a feladatokat, az Evernote Feladat funkciója segít ebben. Az alkalmazáson belül feladatokra bonthatja a projekteket, kioszthatja a felelősségeket és nyomon követheti az előrehaladást.

Az Evernote legjobb funkciói

A Web Clipper segítségével egész weboldalakat vagy cikkeket kivághat, és címkékkel ellátva elmentheti őket meghatározott jegyzetfüzetekbe.

Használja az AI-alapú keresést, hogy megtalálja a jegyzetek, dokumentumok, PDF-ek és akár a képek szövegének (OCR) tartalmát is.

Az audiojegyzeteket kereshető szöveggé alakítja, így azok hasznosak lehetnek megbeszéléseken és útközben felmerülő ötletek rögzítésére.

Az Evernote korlátai

Az alapszintű (ingyenes) csomagban most csak 50 jegyzetet és egy jegyzetfüzetet tárolhatsz, és csak egy eszközzel szinkronizálhatsz.

Evernote árak

Ingyenes : Alapvető funkciók

Személyes : 14,99 USD/hó

Professzionális : 17,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Evernote értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

Mit mondanak az Evernote-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó véleménye:

Szinte bármit elmenthetek az Evernote-fiókomba: begépelt jegyzeteket, weboldal-kivágásokat, pdf-fájlokat, képeket. A Web Clipper és az „e-mail a Beérkező levelek mappába” funkciók különösen hasznosak számomra.

Szinte bármit elmenthetek az Evernote-fiókomba: begépelt jegyzeteket, weboldal-kivágásokat, pdf-fájlokat, képeket. A Web Clipper és az „e-mail a Beérkező levelek mappába” funkciók különösen hasznosak számomra.

🧠 Érdekesség: Az 1830-as években Charles Dickens gyorsírást tanult, hogy parlamenti riporter lehessen, és ezt a tapasztalatot felhasználta David Copperfield karakterének megalkotásához.

📚 További információ: A legjobb Evernote alternatívák jegyzeteléshez

7. Tana (a strukturált gondolkodáshoz legalkalmasabb AI-alapú munkaterület)

via Tana

A Tana a hagyományos jegyzeteket mesterséges intelligenciával és hangbevitellel kombinálja, hogy segítsen Önnek az ötletek gyors rögzítésében és rendszerezésében. Azok számára készült, akik szeretnék, ha jegyzetük manuális formázás nélkül feladatokká, projektekké vagy strukturált adatokká alakulna.

Ha azt vizsgálja, hogyan használhatja az AI-t a mindennapi feladatokhoz, a Tana ezt természetessé teszi. Csak néhány billentyűleütéssel vagy egy gyors hangjegyzettel átalakíthatja a felvillanó gondolatokat strukturált, megvalósítható tételekké.

Struktúra-első megközelítése minden jegyzetet dinamikus objektummá alakít, amely linkelhető, címkézhető és lekérdezhető. Akár offline vagy, akár hangjegyzeteket rögzítesz útközben, a Tana célja, hogy csökkentse az információk rögzítése és feldolgozása közötti súrlódást.

A Tana legjobb funkciói

A Supertags segítségével alakítsa jegyzeteket strukturált elemekké, például feladatokká, találkozókká vagy OKR-ekké, így azok szűrhetők, kereshetők és nyomon követhetők lesznek.

A beépített AI-feldolgozás segítségével automatikusan átírhatja a hangjegyzeteket napirendi pontokká, ötletekké vagy jegyzetekké.

Használja az egyéni hírcsatornákat, hogy megjelenítse a legfontosabb elemeket, például a közelgő találkozókat, a delegált feladatokat vagy a célokat, anélkül, hogy bármit is manuálisan címkéznie vagy rendszereznie kellene.

A Tana korlátai

A Tana-ból nehéz exportálni a tartalmakat, mivel a platformon belül csak korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre az adatok egyszerű áthelyezésére.

Tana árak:

Ingyenes csomag: A legfontosabb funkciókkal elérhető

Fizetős csomagok: Plus : 10 USD/hó Pro : 18 USD/hó

Plusz : 10 USD/hó

Pro: 18 USD/hó

Plusz : 10 USD/hó

Pro: 18 USD/hó

Tana értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tana-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó megosztása:

A Tana-t választottam, mert technikai ismeretek nélkül is könnyen megtekinthetők az információk számos módon – listák, kártyák, fülek, naptár, oldalsó menü. Ugyanakkor hiányoznak az Obsidian következő funkciói: helyi hozzáférés, a mindenütt jelen lévő Markdown formátum, a biztonsági mentések egyszerűsége és használata.

A Tana-t választottam, mert technikai ismeretek nélkül is könnyen megtekinthetők az információk számos módon – listák, kártyák, fülek, naptár, oldalsó menü. Ugyanakkor hiányoznak az Obsidian következő funkciói: helyi hozzáférés, a mindenütt jelen lévő Markdown formátum, a biztonsági mentések egyszerűsége és használata.

📚 Olvassa el még: 9 pontos projektmenedzsment ellenőrzőlista projektmenedzsereknek

8. Nimbus Note (most FuseBase; a legjobb strukturált csapatmunkához)

via FuseBase

A Nimbus Note (ma FuseBase) egy platformok közötti dokumentum-együttműködési szoftver. Míg a termelékenység iránt érdeklődők az Amplenote-ot használják személyes munkafolyamatok kezelésére, a FuseBase egy B2B-központú munkaterület-platform kis csapatok, ügyfelek és partnerek számára.

Lehetővé teszi a csapatok és az egyének számára, hogy egy helyen kezeljék a jegyzeteket, feladatokat és projekteket. Több formátumú jegyzetelést, adatbázis-szerű szervezést és beépített képernyőfelvételi eszközöket kínál. Ez az Amplenote alternatíva egyesíti a jegyzetelés, a tudásbázisok, az AI-ügynökök és az ügyfélportálok erejét egy fedél alatt.

A Nimbus Note legjobb funkciói

Külön munkaterületeket hozhat létre különböző csapatok, ügyfelek vagy projektek számára, mindegyik külön hozzáférési szinttel.

A beépített Nimbus Clipper segítségével teljes weboldalakat, képeket vagy képernyőfelvételeket rögzíthet, és megjegyzéseket fűzhet hozzájuk a jegyzetekben.

Adjon hozzá adatbázisokat, táblázatokat és feladatlistákat közvetlenül a jegyzetekhez, hogy dinamikus belső wiki vagy ügyfélportált hozzon létre.

A Nimbus Note korlátai

A felhasználók bejelentkezési problémákról és a platformok közötti inkonzisztens alkalmazás-támogatásról számoltak be.

A Nimbus Note árai

Egyedi árazás

Nimbus Note értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 170 értékelés)

Mit mondanak a Nimbus Note-ról a valódi felhasználók?

A Google Play-en található vélemények:

Ez egy csodálatos alkalmazás, amely simán felülmúlja a jegyzetelési alkalmazásnak álcázott bloatware-eket! (nem nehéz kitalálni) A fejlesztők elég gyorsan reagálnak, ha bármilyen problémád adódik! Esztétikai vonzereje a legnagyobb előnye, de funkciókban is gazdag! Sok sikert kívánok a fuse base egész csapatának (úgy tűnik, megváltoztatták a nevüket nimbusról).

Ez egy csodálatos alkalmazás, amely simán felülmúlja a jegyzetelési alkalmazásnak álcázott bloatware-eket! (nem nehéz kitalálni) A fejlesztők elég gyorsan reagálnak, ha bármilyen problémád adódik! Esztétikai vonzereje a legnagyobb előnye, de funkciókban is gazdag! Sok sikert kívánok a fuse base egész csapatának (úgy tűnik, megváltoztatták a nevüket nimbusról).

9. Workflowy (a legjobb minimalista vázlatokhoz és végtelen beágyazásokhoz)

via Workflowy

A WorkFlowy a jegyzeteket és a teendőket egymásba ágyazott listákká alakítja, így egyetlen kattintással kicsinyítheti a képet, hogy áttekintse a teljes képet, vagy belemélyülhet a részletekbe.

Összecsukható vázlatformátuma olyan, mintha szálakba rendezett kommenteket görgetne, így csak a szükséges témákat bővítheti ki. Ha vizuális áttekintést szeretne a haladásról, a Workflowy beépített Kanban táblája bármilyen listát oszlopokká alakít. A feladatokat az „ötlet” állapotból a „kész” állapotba mozgathatja anélkül, hogy elhagyná a vázlatot.

A Workflowy legjobb funkciói

Lehetővé teszi az elemek tükrözését különböző helyeken, így az egyik helyen végzett bármilyen szerkesztés automatikusan frissül az összes kapcsolódó példányban.

Támogatja a kanban stílusú táblákat bármely listán belül, hogy vizuálisan kezelhesse a projekteket anélkül, hogy el kellene hagynia a vázlatot.

Lehetővé teszi a YouTube-videók és tweetekhez hasonló multimédiás tartalmak közvetlen beágyazását a jegyzetekbe, így a tervezés kontextusban gazdagabbá válik.

A Workflowy korlátai

A formázási lehetőségek korlátozottak, nincs táblázatkezelés, a stíluslehetőségek minimálisak, és az összes tartalom egyetlen fájlban van tárolva, ami korlátozónak tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik a jegyzetek strukturáltabb szervezését preferálják.

Workflowy árak

Ingyenes csomag

Pro: 8,99 USD/hó

Workflowy értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (15+ értékelés)

Mit mondanak a Workflowy-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó megjegyzi:

A Workflowy egy kiváló vázlatkészítő eszköz, amellyel életem nagy részét szervezem. Egyszerű, gyors, billentyűzetbarát és mindenhol működik. Úgy gondolom, hogy sokan azért keresték meg, mert korábban más vázlatkészítő eszközöket használtak (például More, GrandView, Ecco stb.), és egy webes eszközt szerettek volna.

A Workflowy egy kiváló vázlatkészítő eszköz, amellyel életem nagy részét szervezem. Egyszerű, gyors, billentyűzetbarát és mindenhol működik. Úgy gondolom, hogy sokan azért keresték meg, mert korábban más vázlatkészítő eszközöket használtak (például More, GrandView, Ecco stb.), és egy webes eszközt szerettek volna.

10. Supernotes (A legjobb kártyalapú tudásmenedzsmenthez)

via Supernotes

A Supernotes egyedi, jegyzetkártya-alapú megközelítést alkalmaz, hogy segítsen Önnek az ötletek gyorsabb rögzítésében, szervezésében és az azokhoz való együttműködésben.

Hosszú oldalak vagy dokumentumok helyett minden gondolat egy rövid jegyzetkártyává alakul, címkékkel, visszautaló linkekkel, matematikai egyenletekkel, képekkel és táblázatokkal kiegészítve.

Vizuális grafikonok, beágyazott hierarchiák és valós idejű együttműködés révén a Supernotes inkább tudás térképnek tűnik, mint lineáris jegyzetelő eszköznek. Hasznos diákok, kutatók és Zettelkasten rajongók számára, akik mozgatható és mélyen összekapcsolható atomikus jegyzeteket szeretnének.

A Supernotes legjobb funkciói

A jegyzetkártya formátum lehetővé teszi, hogy az ötleteket apró, megosztható darabokra bontsa, egyenletek, táblázatok és gazdag tartalom támogatásával.

Grafikus nézet a jegyzetek közötti kapcsolatok 2D-s és 3D-s megjelenítéséhez

Valós idejű együttműködés anélkül, hogy másoknak Supernotes-fiókra lenne szükségük

A Supernotes korlátai

Az első 100 jegyzetkártya után korlátozott ingyenes szint áll rendelkezésre, ezért ha korlátozás nélkül szeretné tovább használni, akkor barátokat kell ajánlania vagy frissítenie kell a szolgáltatást.

Supernotes árak

Ingyenes csomag: 100 jegyzetkártya

Egyedi árazás

Supernotes értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (45+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Supernotes-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó megjegyzi:

A Supernotes fantasztikusnak tűnik – az egyik legjobb felhasználói felület, magas integráltságú, több platformon is használható, és a jegyzetkártya remek megoldás az információk rendszerezésére.

A Supernotes fantasztikusnak tűnik – az egyik legjobb felhasználói felület, magas integráltságú, több platformon is használható, és a jegyzetkártya remek megoldás az információk rendszerezésére.

