Ingyenes éttermi beosztás sablonok a személyzet tervezésének egyszerűsítéséhez

Előfordult már, hogy két pincér jelent meg ugyanarra a műszakra, miközben a szakács felhívta őket, hogy megkérdezze, be vannak-e osztva? Ez történik, ha az alkalmazottak beosztása találgatáson alapul.
Egy áttekinthető éttermi beosztás megoldja ezt a problémát. Az egész csapatnak megmutatja, ki mikor és hol dolgozik. Ezenkívül kiegyensúlyozza a műszakidőket, elkerüli a zavarokat és biztosítja a zökkenőmentes működést. Emellett a munkavállalók elégedettségét is növeli, és biztosítja számukra a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, amelyre szükségük van ahhoz, hogy felkészülten és koncentráltan jelenjenek meg a munkahelyen.
Nem kell új beosztást firkálnia a táblára vagy SMS-ekkel bajlódnia. Az ingyenes éttermi beosztási sablonok megkönnyítik a dolgát. Csak adja meg csapata adatait, és folytassa az üzletvezetést.
Ebben az útmutatóban megtudhatja, mik ezek a sablonok, mi teszi őket jónak, és hozzáférhet a ClickUp legjobb ingyenes éttermi beosztási sablonjaihoz, amelyeket azonnal használatba vehet.
Mik azok az éttermi beosztás sablonok?
Az éttermi beosztás sablon egy kész elrendezés, amely segít a műszakok szervezésében, a szerepek kiosztásában és a csapat munkaidejének kezelésében. Ahelyett, hogy a beosztást a semmiből építené fel, csak beírja a neveket, szerepeket és a műszakok kezdési idejét egy előre beállított formátumba, így egyszerűsítve a beosztások létrehozásának folyamatát.
A legtöbb sablon heti ütemterv formátumot követ, így rugalmasan igazíthatja a személyzetet az üzleti igényekhez és a munkavállalók rendelkezésre állásához.
Akár menedzser, akár műszakvezető, az alkalmazottak beosztási sablonjának használata segít a csapat szervezettségének fenntartásában és a termelékenység növelésében.
A világos munkarenddel mindenki tudja, mikor és hol van rá szükség. A sablonok különböző formátumokban érhetők el: táblázatok, nyomtatható PDF-ek vagy digitális eszközök. Az ingyenes éttermi beosztás sablonok gyakran jól teljesítenek, különösen kis csapatok vagy független éttermek esetében.
💡 Profi tipp: Ha éttermet vezet, az erőforrás-kezelés megértése jelentősen megkönnyítheti az ütemtervezést. Segít okosabban tervezni, hatékonyabban kihasználni a csapatot, és elkerülni a személyzet túlterhelését.
Éttermi beosztás sablonok
Az alábbi éttermi beosztás sablonok segítenek nyomon követni a munkaidőt és kevesebb stresszel irányítani a csapatot. De mi lenne, ha az éttermi beosztás valóban gyerekjáték lenne?
A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, ezt a lehetőséget valósággá tudja tenni. Tervezze meg a személyzet műszakjait, kövesse nyomon a készletek szállítását, és kezelje a heti akciókat egy helyen. A testreszabható nézetek és emlékeztetők segítségével a konyhája zökkenőmentesen fog működni, és csapata mindig szinkronban lesz.
1. ClickUp alkalmazott munkarend-sablon
A munkavállalók ütemezéséhez nem csak a naptár kitöltése szükséges. Egyensúlyba kell hoznia a munkaterhelést, ellenőriznie kell a munkaerőköltségeket, és be kell tartania a munkaügyi törvényeket – mindezt úgy, hogy közben kezelnie kell a last minute változásokat is. A ClickUp munkavállalói munkarend-sablonja segít átvenni az irányítást azáltal, hogy egyszerűsíti a műszakok tervezését, javítja a munkaterhelés átláthatóságát, és biztosítja, hogy csapata a tervek szerint működjön.
Ez a sablon képes:
- A munkavállalók ütemtervét hétféle módon tekintheti meg, többek között heti ütemterv, munkavállalói kapacitás és állapotjelző táblázat formájában.
- Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását olyan egyéni állapotokkal, mint „Folyamatban” és „Blokkolva”.
- A ClickUp egyéni mezők segítségével rögzítheti a munkaerőköltségeket, az óradíjakat és a műszakvezetőket.
- Jelölje meg az ütemterv-konfliktusokat, és csökkentse a kiégést a munkaterhelés kiegyensúlyozásával.
- Legyen mindig egy lépéssel a munkaügyi előírások előtt a feladatok átláthatóságának és dokumentálásának köszönhetően.
🔑 Ideális: olyan vezetők számára, akik rugalmasságot, átláthatóságot és könnyű használatot ötvöző ütemezési eszközt keresnek.
2. ClickUp ütemterv-blokkoló sablon
A produktivitás fenntartása nem csupán a teendőlisták megírását jelenti. Szüksége van egy világos ütemtervre, amely megmutatja, mire kell összpontosítania és mikor, így segítve az idő hatékony beosztását. A ClickUp ütemterv-blokkoló sablon segít pontosan megtervezni a napját, hetét vagy hónapját. Megadja a feladatok kezeléséhez szükséges struktúrát, elkerüli a túlterhelést és segít a nap folyamán összpontosítani.
Ez a sablon képes:
- Ossza fel idejét napi, heti vagy havi ClickUp nézetekre a rugalmas tervezés érdekében.
- A Feladatütemező űrlap és a Tevékenységek nézet segítségével szervezze meg a feladatokat.
- Kövesse nyomon az előrehaladást olyan egyéni állapotokkal, mint „Teendő”, „Folyamatban” és „Befejezve”.
- A rendelkezésre állás, a feladat típusa és a helyszín alapján rendelje hozzá a munkákat az egyéni mezők segítségével.
- Csökkentse a kiégést reális, kiegyensúlyozott beosztások létrehozásával.
🔑 Ideális: vezetők és csapatvezetők számára, akik célszerűen szeretnék megtervezni napjaikat, és csökkenteni szeretnék a strukturálatlan feladatokra fordított időt.
3. ClickUp munkaváltási ütemterv sablon
A rotációs műszakok gyorsan kaotikusakká válhatnak, különösen részmunkaidős alkalmazottak, hirtelen távollétek és utolsó pillanatban bekövetkező változások esetén. A ClickUp munkaműszak-ütemterv sablonja segít mindezt lassítás nélkül kezelni.
Azok számára készült, akiknek egyértelmű ütemezésre, gyors módosításokra és valós idejű áttekintésre van szükségük arról, hogy ki dolgozik és ki nem.
Ez a sablon képes:
- A műszakbeosztás, a lista és a kezdőképernyő nézetek segítségével megtekintheti a heti lefedettséget.
- Kövesse nyomon a távolléteket olyan mezőkkel, mint „Műszak”, „Távollét” és „A távollét oka”.
- Figyelje a műszakok állapotát az „Elvégzendő”, „Folyamatban” és „Elvégezve” egyéni állapotokkal.
- Jelölje meg a szabadnapokat és módosítsa a feladatok elosztását anélkül, hogy megzavarná a teljes ütemtervet.
- Tartsa egyszerűnek az ütemezést a gyors tempójú, hetente változó műveletekhez.
🔑 Ideális: műszakvezetők és étteremvezetők számára, akiknek naponta változó helyzeteket kell kezelniük anélkül, hogy szem elől tévesztenék, ki van bent, ki van kint és miért.
💡 Profi tipp: Egy étteremben nem minden feladat egyformán fontos. A prioritások meghatározásának elsajátításával könnyebben összpontosíthat a valóban fontos dolgokra, legyen az a vacsoraidőre való felkészülés vagy egy utolsó pillanatban beérkező foglalás kezelése. Szeretné fejleszteni ezt a készségét? Ez az útmutató a feladatok prioritásainak meghatározásáról gyakorlati lépéseket kínál, amelyek segítenek a tervhez tartani magát.
4. ClickUp műszakjelentés-sablon
Amikor egy műszak véget ér, a legfontosabb az, hogy mi kerül átadásra a következő csapatnak. A hiányzó jegyzetek vagy a hiányos frissítések felboríthatják a következő csapat egyensúlyát. A ClickUp műszakjelentés-sablon ezt hivatott megakadályozni.
A hangsúly a műszak során történt események pontos dokumentálásán van, a személyzet teljesítményétől a váratlan problémákig.
Ez a sablon képes:
- Gyűjtse össze a strukturált műszakfrissítéseket a beépített ClickUp Forms segítségével.
- Dokumentálja a személyzet teljesítményét, az incidenseket és a nyitott feladatokat.
- A jelentéseket egy központi irányítópultba táplálja be, hogy a vezetők átláthassák a helyzetet.
- Kövesse nyomon a mintákat, jelölje meg az ismétlődő problémákat, és ismerje fel a legjobb teljesítményt nyújtókat!
- Adjon hozzá mezőket a jóváhagyásokhoz és a vezetői megjegyzésekhez, hogy a visszajelzések megvalósíthatóak legyenek.
🔑 Ideális: Étteremtulajdonosok és műszakvezetők számára, akiknek megbízható átadásokra, teljesítménykövetésre és az egyes műszakok időintervallumokon túli nyilvántartására van szükségük.
📣 Ügyfélvélemény: Ryan Lamb, a Chick-fil-A operatív partnere így nyilatkozott:
Egyre több időt töltöttünk adminisztratív feladatokkal, ütemezéssel és egyebekkel. A ClickUp segített megfordítani ennek hatását a vállalkozásunkra.
5. ClickUp óránkénti ütemterv-sablon
Egy forgalmas étteremben a nap gyorsan telik. A felkészülés korán kezdődik, a kiszolgálás hullámokban zajlik, és a szüneteket pontosan kell időzíteni. A ClickUp óránkénti ütemterv-sablon pontosan ilyen precíziós feladatokra lett kialakítva. Ez a keretrendszer valós idejű betekintést nyújt a feladatok időzítésébe, a költségekbe és a személyzet teljesítményébe, így minden óra hatékonyabban telik.
Ez a sablon képes:
- Kövesse nyomon az óránkénti feladatokat, kifizetéseket és a feladatok gyakoriságát egy helyen.
- Naplózza a személyzet teljesítményét és munkaidejét, hogy gyorsan felismerje a trendeket.
- A könnyebb tervezés érdekében bontsa le az ütemterveket és a munkaerőköltségeket személyenként.
- A szolgáltatás zavartalan működése mellett módosítsa a napi lefedettséget.
🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akiknek naprakészen kell követniük a műszakok időzítését, figyelemmel kell kísérniük a munkaerőköltségeket, és minden feladatot átláthatóan kell kezelniük.
6. ClickUp személyzeti beosztási sablon
A személyzet nyomon követése nem csupán a beosztáson szereplő nevek megfigyelését jelenti. Egy pillantással át kell látnia a szerepeket, a helyszíneket és a rendelkezésre állást. A ClickUp személyzeti beosztási sablonja egyszerű módszert kínál mindezek rendezett nyomon követésére.
Ez a sablon képes:
- Szervezze a személyzetet szerepkör, osztály, műszak vagy helyszín szerint.
- Tárolja a kapcsolattartási adatokat és a csapat részleteit egy központi helyen
- Rendezés és szűrés a munkák gyors és pontos kiosztásához
- Kövesse nyomon és optimalizálja a szabadságokat, hogy elkerülje az ütemterv-konfliktusokat.
- Minden információt áttekinthető, táblázatos formában jelenítsen meg.
🔑 Ideális: Étteremvezetők és HR-csapatok számára, akiknek világos, naprakész beosztásra van szükségük, amely támogatja az intelligens ütemezést és biztosítja a csapat zökkenőmentes működését.
7. ClickUp PTO naptár sablon
A szabadidő a munka része. De ha éttermet vezet, egy hiányzó műszak mindent felboríthat. A ClickUp PTO naptár sablonja segít előre tervezni. Megmutatja, ki mikor és miért van szabadnapon, így előre tervezhet, biztosíthatja a személyzetet, és elkerülheti a last minute ütemtervezési zűrzavart.
Ez a sablon képes:
- Naplózza a szabadságokat órára pontosan, az ok és a jóváhagyás részleteivel együtt.
- Mutassa meg a szabadságtípusokat, hogy felismerje a trendeket és biztosítsa a méltányosságot.
- Jelenítse meg a lefedettséget a ClickUp naptárban a gyors tervezés érdekében.
- Segítünk Önnek, hogy a személyzeti hiányosságok még mielőtt hatással lennének a szolgáltatásra, megelőzze azokat.
🔑 Ideális: Étteremvezetők és HR-munkatársak számára, akiknek világos, megbízható módszerre van szükségük a szabadságkérelmek kezeléséhez és a személyzeti hiányok elkerüléséhez.
👀 Tudta? A 9/80-as munkarend minden második héten egy teljes szabadnapot biztosít a csapatoknak, anélkül, hogy csökkentenék a munkaidőt. Ez az irodákban népszerű, de a koncepció új módszerekre inspirálhatja Önt, hogy rugalmasságot építsen étterme ütemtervébe.
8. ClickUp 24 órás ütemterv-sablon
Ha étterme a nap 24 órájában nyitva tart, nem engedheti meg magának, hogy elveszítse az időérzékét. Minden óra számít. A ClickUp 24 órás ütemterv-sablonja olyan helyek számára készült, ahol nincs lassulás – ahol az éjszakai műszakban dolgozóknak, az előkészítő csapatoknak és a rotációs műszakoknak mind összehangoltan kell dolgozniuk.
Ez a sablon képes:
- Ütemezzen műszakokat, szüneteket és fontos feladatokat egy teljes 24 órás idővonalon.
- Kövesse nyomon a jegyzeteket, a csapat bejelentkezéseit és a napi problémákat valós időben.
- Osztja ki a feladatokat és módosítsa azokat menet közben, anélkül, hogy elveszítené a rálátást.
- Rögzítse a nap teljes ritmusát, ne csak a feladatlistákat!
- Tartsa összehangoltan a gyorsan változó csapatokat és biztosítsa a stabil működést
🔑 Ideális: Étteremvezetők és műszakvezetők számára, akiknek egész napos lefedettségre van szükségük káosz nélkül – órákonként, feladatonként.
9. ClickUp csapatütemterv-sablon
Egy éttermi csapat vezetése nem csupán a beosztás kifüggesztését jelenti. Biztosnak kell lennie abban, hogy csapata képes kezelni a napot. A ClickUp csapatbeosztási sablon teljes áttekintést nyújt a személyzetről és feladataikról, így mindenki szervezett marad, a lefedettség kiegyensúlyozott, és a napi szolgáltatás zavartalanul működik.
Ez a sablon képes:
- Rendeljen szerepeket pozíció, részleg vagy állomás szerint a teljes csapat átláthatósága érdekében.
- Segítsen az új alkalmazottaknak a tiszta feladatkiosztással a helyes úton maradni
- Lehetővé teszi a műszakok gyors módosítását, ha valaki beteget jelent vagy megnő a kereslet.
- Kerülje el a beosztások átírását azáltal, hogy a feladatokat áthelyezi ahelyett, hogy újratervezné a beosztást.
- Tartsa fenn a magas átláthatóságot, hogy gyorsan felismerje és kijavítsa a lefedettségi hiányosságokat.
🔑 Ideális: étteremvezetők és felügyelők számára, akik szeretnék csökkenteni a zavart, egyértelműen delegálni a feladatokat, és biztosítani, hogy az egész csapat ugyanabba az irányba haladjon.
10. ClickUp műszakváltási jelentés sablon
Amikor egy műszak véget ér és egy másik kezdődik, a részletek fontosak. A ClickUp műszakváltási jelentés sablonja segít csapatának megosztani a legfontosabb frissítéseket, nyomon követni a függőben lévő feladatokat és jelölni a problémákat, mielőtt azok eszkalálódnának.
Ez a sablon képes:
- Rögzítse a befejezett feladatokat, az incidenseket és a nyitott felelősségi köröket.
- A műszakok időpontjait, a munkavállalók nevét és a munkák összefoglalását egy helyen tárolhatja.
- Jelölje meg a kihívásokat, hogy a következő csapat gyorsan tudjon cselekedni.
- Biztosítson egyértelmű, megismételhető formátumot minden műszakváltáshoz.
- Javítsa a felelősségvállalást és csökkentse a hibákat az átadások során.
🔑 Ideális: Étteremvezetők és műszakfelelősök számára, akiknek megbízható módszerre van szükségük a műszakok tevékenységének dokumentálásához és a zökkenőmentes átadáshoz.
11. ClickUp havi munkarend-sablon
A ClickUp havi ütemterv-sablonja segít átlátni a nagy képet: mit kell tenni, mikor és ki a felelős. Teljes képet ad arról, hogy mit kell elvégezni, ki végzi el és mikor, így a feladatok, a csapatok és az ütemtervek kezelése zökkenőmentesen zajlik.
Ez a sablon képes:
- Tervezze meg a hónapra vonatkozó feladatokat egyértelmű határidőkkel és felelősökkel.
- Kövesse nyomon az előrehaladást, frissítse a prioritásokat, és szükség szerint módosítsa a terveket.
- Rögzítse a legfontosabb részleteket, mint például a költségek, a feladat típusok és a tulajdonos.
- Segítsen a csapatoknak összhangban maradni a nagy célokkal és a napi feladatokkal kapcsolatban.
- Csökkentse a last minute rohanást strukturált havi tervezéssel.
🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akiknek havi szintű működést kell tervezniük, a személyzetet koordinálniuk kell, és gondoskodniuk kell a zökkenőmentes működésről.
12. ClickUp 2-2-3 ütemterv-sablon
Ha minden nap nyitva tart, olyan beosztásra van szüksége, amely biztosítja a munkavállalók folyamatos munkavégzését anélkül, hogy kiégnének. A ClickUp 2-2-3 beosztási sablonja pontosan erre a célra készült.
Ez a sablon segít megvalósítani egy 2-2-3-as munkarendet, amely biztosítja a műszakok méltányosságát és a csapatok újbóli motiváltságát, anélkül, hogy a következetesség vagy a teljesítmény romlana.
Ez a sablon képes:
- Kövesse a 28 napos ciklusban a 2 nap munka, 2 nap szabadnap, 3 nap munka rotációt.
- Ossza ki a szerepeket, például szakács, pincér vagy menedzser, hogy a feladatok egyértelműek legyenek.
- Kövesse nyomon a jelenléteket, és tartsa egyenletesnek a személyzet létszámát a műszakok között.
- Csökkentse a kiégést azáltal, hogy minden csapattag számára egyensúlyt teremt a munka és a pihenés között.
- Támogassa a folyamatos működést, szünetek és találgatások nélkül.
🔑 Ideális: olyan vezetők számára, akik éjjel-nappal működő üzletet vezetnek, és olyan rotációs beosztásra van szükségük, amely egyensúlyt teremt a lefedettség és a munka-magánélet egyensúlya között.
13. ClickUp szolgáltatások munkaidő-nyilvántartási sablon
A szolgáltatásalapú éttermekben az órákat nyomon követve könnyebben megértheti, hova kerül minden perc és dollár. A ClickUp szolgáltatásidő-nyilvántartási sablonja segít ebben. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a munkaerő-nyomon követést, javítsa az ütemtervezési döntéseket és pontosabbá tegye a bérszámfejtést, anélkül, hogy extra adminisztrációra lenne szükség.
Ez a sablon képes:
- Naplózza a ledolgozott órákat, a betegszabadságokat és a szabadságokat
- Kövesse nyomon az óradíjakat, és számolja ki automatikusan a teljes bért!
- Figyelje a munkavállalók teljesítményét a munkaerő-költségek kezelése érdekében.
- Napi, heti és havi nézeteket kínál a trendek felismeréséhez.
- Használja ki a ClickUp integrációkat a népszerű bérszámfejtési eszközökkel való integrációhoz.
🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akiknek nyomon kell követniük a munkavállalók óráit, kezelniük kell a munkaerőköltségeket és biztosítaniuk kell a hatékony ütemezést.
14. ClickUp személyes ütemterv-elérhetőségi sablon
Vannak napok, amikor minden elszalad. A feladatok halmozódnak, a műszakok átfedik egymást, és senki sem tudja biztosan, ki is áll rendelkezésre. A ClickUp személyes ütemterv-sablon segít megoldani ezt a problémát.
Ez a sablon segít Önnek előnyt szerezni azzal, hogy láthatóvá, szervezetté és könnyen kezelhetővé teszi a rendelkezésre állást. Rugalmas csapatok számára készült, amelyeknek egyértelműségre van szükségük, anélkül, hogy oda-vissza kellene egyeztetniük.
Ez a sablon képes:
- Jelölje meg az óránkénti rendelkezésre állást, és jelölje meg az ütemterv-ütközéseket.
- Naplózza az értekezleteket, a műszakokat, a személyes időt és a jegyzeteket egy helyen.
- Könnyítse meg a vezetők számára a valós idejű rendelkezésre állás alapján történő ütemezését.
- Segítsen az alkalmi vagy több feladatot ellátó személyzetnek a változó műszakok között is szervezett maradni.
- Tartsa áttekinthetővé az ütemterveket anélkül, hogy szöveges üzenetekre vagy szétszórt üzenetekre kellene támaszkodnia.
🔑 Ideális: részmunkaidős alkalmazottak, étteremvezetők vagy csapatvezetők számára, akiknek egyszerű módszerre van szükségük a rendelkezésre állás megosztásához és kezeléséhez, anélkül, hogy oda-vissza kellene levelezniük.
📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 32%-a küzd azzal, hogy személyes időt szakítson magának, mégis csak 14% jelöli be azt a naptárában. Ha nincs beütemezve, akkor nem is védett! 📆
A ClickUp naptár segít lefoglalni a személyes időket, például a megbeszéléseket. Szinkronizálható külső naptárakkal, lehetővé teszi ismétlődő munka- és személyes időblokkok beállítását, valamint az események vagy feladatok húzásával és elhelyezésével könnyen módosíthatja a beosztását. Ne hagyja, hogy a last minute munkák behatoljanak a szabadidejébe!
💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.
15. Éttermi beosztás sablon a Workfeed-től
Az Excel táblázatok is alkalmasak erre a feladatra, de gyakran több munkát okoznak, mint amennyit megtakarítanak. A Workfeed ingyenes éttermi beosztás sablonjával heti beosztásokat készíthet a szokásos formázási gondok nélkül.
Ez egy egyszerű Excel-fájl, amely segít a szervezettség fenntartásában anélkül, hogy teljes értékű szoftvert kellene vásárolnia.
Ez a sablon képes:
- Testreszabhatja a kezdési napokat, a műszakidőket és a munkavállalók nevét.
- Használja a legördülő menüket a szerepkörök kiosztásához és a kézi adatbevitel csökkentéséhez.
- Tartsa heti ütemtervét áttekinthető és könnyen olvasható formában.
- Segítsen minimalizálni a műszakok közötti konfliktusokat anélkül, hogy tovább bonyolítaná a helyzetet.
- Használja praktikus megoldásként, mielőtt átállna a fejlett eszközökre.
🔑 Ideális: kis étterem tulajdonosok és műszakvezetők számára, akik egyszerű, szerkeszthető, könnyen megosztható és frissíthető ütemtervet szeretnének.
16. Éttermi beosztási sablon a Toasttól
A műszakok, a feladatok és a munkaidő kezelése egy forgalmas étteremben megterhelő feladat lehet. A Toast éttermi beosztási sablonja egyszerű módszert kínál a szervezettség fenntartására anélkül, hogy a folyamatot túlbonyolítaná. Ez a sablon Excelben készült, könnyen testreszabható, és ideális azoknak az éttermeknek, amelyek extra szoftver nélkül szeretnének rendszert teremteni.
Ez a sablon képes:
- Rendeljen szerepeket, állítsa be a műszakidőket, és adja meg az alkalmazottak nevét.
- Automatikusan számolja ki a teljes óraszámot, hogy könnyebben kezelhesse a munkaerőköltségeket.
- Tiszta, ismétlődő elrendezést kínálunk heti használatra.
- Gyorsan frissítheti az ütemtervet, anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesnie.
- Praktikus alternatívát kínál a teljes körű ütemezési platformok helyett.
🔑 Ideális: Étteremvezetők és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik egyszerű, hatékony módszert keresnek a heti személyzeti beosztások szervezéséhez és a munkaórák nyomon követéséhez.
17. Éttermi személyzeti beosztás sablon táblázatkezelő programmal a GooDocs-tól
A Goodocs egyszerű éttermi személyzeti beosztási sablonja a gyors tervezéshez készült, zavaró tényezők nélkül. Google Sheets és Excel programokban egyaránt működik, így extra eszközök vagy alkalmazások nélkül is azonnal használatba veheti, testreszabhatja és megoszthatja csapatával.
Ez a sablon képes:
- Sorolja fel a munkavállalók nevét és beosztását, például pincér, vendéglátó vagy szakács.
- Tervezze meg a hét minden napjára a műszakokat egy áttekinthető heti táblázat segítségével.
- Támogassa a reggeli, déli és esti műszakokat rugalmas formázással.
- Használjon színkódokat, hogy az ütemtervek egy pillantásra könnyebben olvashatók legyenek.
- Kinyomtatható vagy digitálisan megosztható a csapat gyors tájékoztatásához.
🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akik egyszerű, szerkeszthető beosztást szeretnének, amelyet könnyű kitölteni, kinyomtatni és kifüggeszteni a szünet szoba falára.
18. Színes éttermi beosztás a GooDocs-tól
A Goodocs színes éttermi ütemterv-sablonja gyors frissítésekre és egyértelmű kommunikációra lett tervezve. A Google Slides és a PowerPoint programokban készült, könnyen megnyitható, szerkeszthető és megjeleníthető a csapat számára – nincs szükség beállításra vagy tanulási időre.
Ez a sablon képes:
- Rendelje hozzá a munkavállalók nevét, szerepét és műszakidejét egy egyszerű elrendezésben.
- Használjon színkódolt napokat, hogy a heti beosztás könnyebben áttekinthető legyen.
- Helyezzen el helyet megjegyzéseknek, például céloknak, eseményeknek vagy készletemlékeztetőnek.
- Kinyomtatható vagy digitálisan megjeleníthető, hogy az egész csapat láthassa.
- Segítsen mindenkinek összhangban maradni komplex eszközök és időkövetés nélkül.
🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akik vizuális, könnyen szerkeszthető heti beosztást szeretnének, amelyet a személyzet gyorsan elolvashat és kérdés nélkül követhet.
19. Éttermi munkaidő-beosztási sablon a Restaurantowner.com weboldalról
A RestaurantOwner.com éttermi munkaidő-beosztási sablonja Excelben készült, és világosan felvázolja az összes apró és nagy részletet. Akár 100 alkalmazottat is beoszthat 20 részlegbe – éttermi személyzet, konyha, bár, stb.
Ez a sablon képes:
- A legördülő menük segítségével akár 50 műszakotípust is hozzárendelhet a gyorsabb ütemezés érdekében.
- Támogassa a dupla műszakokat és a komplex személyzeti igényeket
- Automatikusan összesítse a heti órákat és a munkaerőköltségeket, hogy ellenőrizhesse a költségvetését.
- Hat hétre előre tervezzen, hogy hosszú távú tervezést és esemény-előkészítést végezzen.
- Biztosíts egyértelmű, egyszerű elrendezést, amely nagy létszámú csapatok számára készült.
🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akiknek részletes, Excel-alapú eszközre van szükségük a műszakok ütemezéséhez, a munkaerőköltségek nyomon követéséhez és a részlegek közötti lefedettségi hiányok elkerüléséhez.
20. Éttermi beosztás sablon a 7Shifts-től
A 7shifts éttermi beosztás Excel sablon egyszerű, áttekinthető és gyors tervezésre készült. Excelben nyitható, és tiszta heti elrendezést kínál, ahová beírhatja a neveket, szerepeket és műszakidőket.
Ez a sablon képes:
- Könnyedén adja meg az alkalmazottak nevét, beosztását és műszakidejét.
- Használja a legördülő menüket a gyakori pozíciókhoz, mint például pincér, vendéglátó és bárpultos.
- Hetente másolható és újra felhasználható az egységes ütemezés érdekében.
- Nyomtassa ki, tegye ki, vagy ossza meg csapatával, ahogy szükséges.
- Tartsa áttekinthetővé az ütemterveket extra beállítások vagy funkciók nélkül.
🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akik egyszerű, bonyolult szoftverek használata nélkül szeretnék hetente beosztani a személyzetet.
Mi jellemzi a jó éttermi beosztási sablont?
Most, hogy eljutott idáig a blogban, honnan tudja, melyik éttermi beosztási sablon a legmegfelelőbb az Ön számára?
A jól megtervezett éttermi beosztás sablonok segítik a csapat szervezettségét, csökkentik a zavarokat és segítik a munkaerő-költségek ellenőrzését. Emellett strukturálják a heti tervezést és támogatják a műszakok jobb lefedettségét.
Az ideális éttermi beosztási sablonnak a következő főbb jellemzőkkel kell rendelkeznie:
- Világos műszakstruktúra: Határozza meg a napi műszakidőket a munkavállalók munkaidő-nyilvántartásai alapján, hogy biztosítsa a reggeli, ebéd és vacsora szolgáltatások teljes lefedettségét.
- Feladat- és szerepkör-hozzárendelési mezők: Rendeljen hozzá feladatokat és szerepköröket – pincérek, szakácsok, vendéglátók –, hogy mindenki tisztában legyen a felelősségi körével.
- Heti ütemterv elrendezés: Tekintse meg mind a hét napot egy helyen, hogy megtervezhesse a személyzetet és elkerülje a hiányosságokat.
- Munkaidő-nyomon követés: Figyelje a teljes ledolgozott óraszámot a munkaerőköltségek kezelése és a túlórák elkerülése érdekében.
- Alkalmazottak rendelkezésre állása szakasz: Jegyezze fel a csapat rendelkezésre állását, hogy csökkentse az ütemtervvel kapcsolatos konfliktusokat és a last minute változásokat.
- Jegyzetek és kommunikációs felület: Hagyjon helyet a vezető jegyzeteinek vagy a műszakra vonatkozó emlékeztetőinek.
- A munka és a magánélet egyensúlyának támogatása: lehetőség a műszakok tisztességes felosztására és a személyzet kiégésének megelőzésére
- Nyomtatható és digitális formátum: Könnyen megosztható a csapattal, akár papíron, akár online.
Tegye rendbe az éttermi beosztást a ClickUp segítségével
A személyzeti beosztás elkészítése nem olyan, mintha hiányzó darabokkal kellene kirakós játékot megoldani. A ClickUp segítségével elhagyhatja a táblát, és könnyedén kezelheti étterme beosztását.
Tervezze meg a műszakokat, kövesse nyomon a munkaerőköltségeket, rögzítse a rendelkezésre állást, és végezzen azonnali módosításokat – mindezt egy áttekinthető munkaterületen. Nincs több SMS-ezés, nyomtatott táblázatokra való firkálás vagy utolsó pillanatban felmerülő hiányosságok kezelése. Csak egy egyszerűsített rendszer, amely biztosítja a csapat összehangoltságát és a szolgáltatás zökkenőmentességét.
Több mint 1000 sablonnal (beleértve a fent látható éttermi beosztási sablonokat is) a ClickUp segítségével szervezett maradhat, miközben kiváló ételeket szolgál fel és remek csapatot vezet.
✨ Készen áll az ütemterv egyszerűsítésére? Regisztráljon a ClickUp-ra és kezdje el ingyen – örökre.