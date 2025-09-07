ClickUp blog

Ingyenes éttermi beosztás sablonok a személyzet tervezésének egyszerűsítéséhez

Uma Kelath
2025. szeptember 7.

Előfordult már, hogy két pincér jelent meg ugyanarra a műszakra, miközben a szakács felhívta őket, hogy megkérdezze, be vannak-e osztva? Ez történik, ha az alkalmazottak beosztása találgatáson alapul.

Egy áttekinthető éttermi beosztás megoldja ezt a problémát. Az egész csapatnak megmutatja, ki mikor és hol dolgozik. Ezenkívül kiegyensúlyozza a műszakidőket, elkerüli a zavarokat és biztosítja a zökkenőmentes működést. Emellett a munkavállalók elégedettségét is növeli, és biztosítja számukra a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, amelyre szükségük van ahhoz, hogy felkészülten és koncentráltan jelenjenek meg a munkahelyen.

Nem kell új beosztást firkálnia a táblára vagy SMS-ekkel bajlódnia. Az ingyenes éttermi beosztási sablonok megkönnyítik a dolgát. Csak adja meg csapata adatait, és folytassa az üzletvezetést.

Ebben az útmutatóban megtudhatja, mik ezek a sablonok, mi teszi őket jónak, és hozzáférhet a ClickUp legjobb ingyenes éttermi beosztási sablonjaihoz, amelyeket azonnal használatba vehet.

Mik azok az éttermi beosztás sablonok?

Az éttermi beosztás sablon egy kész elrendezés, amely segít a műszakok szervezésében, a szerepek kiosztásában és a csapat munkaidejének kezelésében. Ahelyett, hogy a beosztást a semmiből építené fel, csak beírja a neveket, szerepeket és a műszakok kezdési idejét egy előre beállított formátumba, így egyszerűsítve a beosztások létrehozásának folyamatát.

A legtöbb sablon heti ütemterv formátumot követ, így rugalmasan igazíthatja a személyzetet az üzleti igényekhez és a munkavállalók rendelkezésre állásához.

Akár menedzser, akár műszakvezető, az alkalmazottak beosztási sablonjának használata segít a csapat szervezettségének fenntartásában és a termelékenység növelésében.

A világos munkarenddel mindenki tudja, mikor és hol van rá szükség. A sablonok különböző formátumokban érhetők el: táblázatok, nyomtatható PDF-ek vagy digitális eszközök. Az ingyenes éttermi beosztás sablonok gyakran jól teljesítenek, különösen kis csapatok vagy független éttermek esetében.

💡 Profi tipp: Ha éttermet vezet, az erőforrás-kezelés megértése jelentősen megkönnyítheti az ütemtervezést. Segít okosabban tervezni, hatékonyabban kihasználni a csapatot, és elkerülni a személyzet túlterhelését.

Éttermi beosztás sablonok

Az alábbi éttermi beosztás sablonok segítenek nyomon követni a munkaidőt és kevesebb stresszel irányítani a csapatot. De mi lenne, ha az éttermi beosztás valóban gyerekjáték lenne?

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, ezt a lehetőséget valósággá tudja tenni. Tervezze meg a személyzet műszakjait, kövesse nyomon a készletek szállítását, és kezelje a heti akciókat egy helyen. A testreszabható nézetek és emlékeztetők segítségével a konyhája zökkenőmentesen fog működni, és csapata mindig szinkronban lesz.

1. ClickUp alkalmazott munkarend-sablon

A ClickUp alkalmazottak munkarend-sablonjával vizualizálhatja a heti műszakokat és a csapat kapacitását.

A munkavállalók ütemezéséhez nem csak a naptár kitöltése szükséges. Egyensúlyba kell hoznia a munkaterhelést, ellenőriznie kell a munkaerőköltségeket, és be kell tartania a munkaügyi törvényeket – mindezt úgy, hogy közben kezelnie kell a last minute változásokat is. A ClickUp munkavállalói munkarend-sablonja segít átvenni az irányítást azáltal, hogy egyszerűsíti a műszakok tervezését, javítja a munkaterhelés átláthatóságát, és biztosítja, hogy csapata a tervek szerint működjön.

Ez a sablon képes:

  • A munkavállalók ütemtervét hétféle módon tekintheti meg, többek között heti ütemterv, munkavállalói kapacitás és állapotjelző táblázat formájában.
  • Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását olyan egyéni állapotokkal, mint „Folyamatban” és „Blokkolva”.
  • A ClickUp egyéni mezők segítségével rögzítheti a munkaerőköltségeket, az óradíjakat és a műszakvezetőket.
  • Jelölje meg az ütemterv-konfliktusokat, és csökkentse a kiégést a munkaterhelés kiegyensúlyozásával.
  • Legyen mindig egy lépéssel a munkaügyi előírások előtt a feladatok átláthatóságának és dokumentálásának köszönhetően.

🔑 Ideális: olyan vezetők számára, akik rugalmasságot, átláthatóságot és könnyű használatot ötvöző ütemezési eszközt keresnek.

📖 Olvassa el még: A legjobb Microsoft Excel alternatívák

2. ClickUp ütemterv-blokkoló sablon

A ClickUp ütemezési blokkoló sablon segítségével blokkolhat időt feladat típus, helyszín vagy rendelkezésre állás szerint.

A produktivitás fenntartása nem csupán a teendőlisták megírását jelenti. Szüksége van egy világos ütemtervre, amely megmutatja, mire kell összpontosítania és mikor, így segítve az idő hatékony beosztását. A ClickUp ütemterv-blokkoló sablon segít pontosan megtervezni a napját, hetét vagy hónapját. Megadja a feladatok kezeléséhez szükséges struktúrát, elkerüli a túlterhelést és segít a nap folyamán összpontosítani.

Ez a sablon képes:

  • Ossza fel idejét napi, heti vagy havi ClickUp nézetekre a rugalmas tervezés érdekében.
  • A Feladatütemező űrlap és a Tevékenységek nézet segítségével szervezze meg a feladatokat.
  • Kövesse nyomon az előrehaladást olyan egyéni állapotokkal, mint „Teendő”, „Folyamatban” és „Befejezve”.
  • A rendelkezésre állás, a feladat típusa és a helyszín alapján rendelje hozzá a munkákat az egyéni mezők segítségével.
  • Csökkentse a kiégést reális, kiegyensúlyozott beosztások létrehozásával.

🔑 Ideális: vezetők és csapatvezetők számára, akik célszerűen szeretnék megtervezni napjaikat, és csökkenteni szeretnék a strukturálatlan feladatokra fordított időt.

3. ClickUp munkaváltási ütemterv sablon

A ClickUp Work Shift Schedule Template segítségével oszthatja be a műszakokat, jelölheti a távolléteket és nyomon követheti a napi személyzeti igényeket.

A rotációs műszakok gyorsan kaotikusakká válhatnak, különösen részmunkaidős alkalmazottak, hirtelen távollétek és utolsó pillanatban bekövetkező változások esetén. A ClickUp munkaműszak-ütemterv sablonja segít mindezt lassítás nélkül kezelni.

Azok számára készült, akiknek egyértelmű ütemezésre, gyors módosításokra és valós idejű áttekintésre van szükségük arról, hogy ki dolgozik és ki nem.

Ez a sablon képes:

  • A műszakbeosztás, a lista és a kezdőképernyő nézetek segítségével megtekintheti a heti lefedettséget.
  • Kövesse nyomon a távolléteket olyan mezőkkel, mint „Műszak”, „Távollét” és „A távollét oka”.
  • Figyelje a műszakok állapotát az „Elvégzendő”, „Folyamatban” és „Elvégezve” egyéni állapotokkal.
  • Jelölje meg a szabadnapokat és módosítsa a feladatok elosztását anélkül, hogy megzavarná a teljes ütemtervet.
  • Tartsa egyszerűnek az ütemezést a gyors tempójú, hetente változó műveletekhez.

🔑 Ideális: műszakvezetők és étteremvezetők számára, akiknek naponta változó helyzeteket kell kezelniük anélkül, hogy szem elől tévesztenék, ki van bent, ki van kint és miért.

💡 Profi tipp: Egy étteremben nem minden feladat egyformán fontos. A prioritások meghatározásának elsajátításával könnyebben összpontosíthat a valóban fontos dolgokra, legyen az a vacsoraidőre való felkészülés vagy egy utolsó pillanatban beérkező foglalás kezelése. Szeretné fejleszteni ezt a készségét? Ez az útmutató a feladatok prioritásainak meghatározásáról gyakorlati lépéseket kínál, amelyek segítenek a tervhez tartani magát.

4. ClickUp műszakjelentés-sablon

A ClickUp műszakjelentés-sablon segítségével rögzítheti a legfontosabb műszakfrissítéseket, problémákat és csapatátadásokat.

Amikor egy műszak véget ér, a legfontosabb az, hogy mi kerül átadásra a következő csapatnak. A hiányzó jegyzetek vagy a hiányos frissítések felboríthatják a következő csapat egyensúlyát. A ClickUp műszakjelentés-sablon ezt hivatott megakadályozni.

A hangsúly a műszak során történt események pontos dokumentálásán van, a személyzet teljesítményétől a váratlan problémákig.

Ez a sablon képes:

  • Gyűjtse össze a strukturált műszakfrissítéseket a beépített ClickUp Forms segítségével.
  • Dokumentálja a személyzet teljesítményét, az incidenseket és a nyitott feladatokat.
  • A jelentéseket egy központi irányítópultba táplálja be, hogy a vezetők átláthassák a helyzetet.
  • Kövesse nyomon a mintákat, jelölje meg az ismétlődő problémákat, és ismerje fel a legjobb teljesítményt nyújtókat!
  • Adjon hozzá mezőket a jóváhagyásokhoz és a vezetői megjegyzésekhez, hogy a visszajelzések megvalósíthatóak legyenek.

🔑 Ideális: Étteremtulajdonosok és műszakvezetők számára, akiknek megbízható átadásokra, teljesítménykövetésre és az egyes műszakok időintervallumokon túli nyilvántartására van szükségük.

📣 Ügyfélvélemény: Ryan Lamb, a Chick-fil-A operatív partnere így nyilatkozott:

Egyre több időt töltöttünk adminisztratív feladatokkal, ütemezéssel és egyebekkel. A ClickUp segített megfordítani ennek hatását a vállalkozásunkra.

Egyre több időt töltöttünk adminisztratív feladatokkal, ütemezéssel és egyebekkel. A ClickUp segített megfordítani ennek hatását a vállalkozásunkra.

5. ClickUp óránkénti ütemterv-sablon

Ossza fel a napját koncentrált óránkénti feladatokra, és kövesse nyomon a munkaerőköltségeket a ClickUp óránkénti ütemterv-sablonjával.

Egy forgalmas étteremben a nap gyorsan telik. A felkészülés korán kezdődik, a kiszolgálás hullámokban zajlik, és a szüneteket pontosan kell időzíteni. A ClickUp óránkénti ütemterv-sablon pontosan ilyen precíziós feladatokra lett kialakítva. Ez a keretrendszer valós idejű betekintést nyújt a feladatok időzítésébe, a költségekbe és a személyzet teljesítményébe, így minden óra hatékonyabban telik.

Ez a sablon képes:

  • Kövesse nyomon az óránkénti feladatokat, kifizetéseket és a feladatok gyakoriságát egy helyen.
  • Naplózza a személyzet teljesítményét és munkaidejét, hogy gyorsan felismerje a trendeket.
  • A könnyebb tervezés érdekében bontsa le az ütemterveket és a munkaerőköltségeket személyenként.
  • A szolgáltatás zavartalan működése mellett módosítsa a napi lefedettséget.

🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akiknek naprakészen kell követniük a műszakok időzítését, figyelemmel kell kísérniük a munkaerőköltségeket, és minden feladatot átláthatóan kell kezelniük.

6. ClickUp személyzeti beosztási sablon

Rendezze a személyzetet szerep, csapat vagy helyszín szerint, hogy egyszerűsítse az ütemezést és nyomon kövesse a rendelkezésre állást a ClickUp személyzeti beosztási sablon segítségével.

A személyzet nyomon követése nem csupán a beosztáson szereplő nevek megfigyelését jelenti. Egy pillantással át kell látnia a szerepeket, a helyszíneket és a rendelkezésre állást. A ClickUp személyzeti beosztási sablonja egyszerű módszert kínál mindezek rendezett nyomon követésére.

Ez a sablon képes:

  • Szervezze a személyzetet szerepkör, osztály, műszak vagy helyszín szerint.
  • Tárolja a kapcsolattartási adatokat és a csapat részleteit egy központi helyen
  • Rendezés és szűrés a munkák gyors és pontos kiosztásához
  • Kövesse nyomon és optimalizálja a szabadságokat, hogy elkerülje az ütemterv-konfliktusokat.
  • Minden információt áttekinthető, táblázatos formában jelenítsen meg.

🔑 Ideális: Étteremvezetők és HR-csapatok számára, akiknek világos, naprakész beosztásra van szükségük, amely támogatja az intelligens ütemezést és biztosítja a csapat zökkenőmentes működését.

📖 Olvassa el még: A legjobb étkezéskezelő szoftverek, amelyeket érdemes kipróbálni

7. ClickUp PTO naptár sablon

Tervezzen a csapat tagjainak távolléteit figyelembe véve, rögzítve a szabadságok típusait és megtekintve a szabadnapokat a ClickUp PTO naptár sablonban található megosztott naptárban.

A szabadidő a munka része. De ha éttermet vezet, egy hiányzó műszak mindent felboríthat. A ClickUp PTO naptár sablonja segít előre tervezni. Megmutatja, ki mikor és miért van szabadnapon, így előre tervezhet, biztosíthatja a személyzetet, és elkerülheti a last minute ütemtervezési zűrzavart.

Ez a sablon képes:

  • Naplózza a szabadságokat órára pontosan, az ok és a jóváhagyás részleteivel együtt.
  • Mutassa meg a szabadságtípusokat, hogy felismerje a trendeket és biztosítsa a méltányosságot.
  • Jelenítse meg a lefedettséget a ClickUp naptárban a gyors tervezés érdekében.
  • Segítünk Önnek, hogy a személyzeti hiányosságok még mielőtt hatással lennének a szolgáltatásra, megelőzze azokat.

🔑 Ideális: Étteremvezetők és HR-munkatársak számára, akiknek világos, megbízható módszerre van szükségük a szabadságkérelmek kezeléséhez és a személyzeti hiányok elkerüléséhez.

👀 Tudta? A 9/80-as munkarend minden második héten egy teljes szabadnapot biztosít a csapatoknak, anélkül, hogy csökkentenék a munkaidőt. Ez az irodákban népszerű, de a koncepció új módszerekre inspirálhatja Önt, hogy rugalmasságot építsen étterme ütemtervébe.

8. ClickUp 24 órás ütemterv-sablon

A ClickUp 24 órás ütemterv-sablonjával egész napos lefedettséget biztosíthat a nonstop üzemeltetéshez.

Ha étterme a nap 24 órájában nyitva tart, nem engedheti meg magának, hogy elveszítse az időérzékét. Minden óra számít. A ClickUp 24 órás ütemterv-sablonja olyan helyek számára készült, ahol nincs lassulás – ahol az éjszakai műszakban dolgozóknak, az előkészítő csapatoknak és a rotációs műszakoknak mind összehangoltan kell dolgozniuk.

Ez a sablon képes:

  • Ütemezzen műszakokat, szüneteket és fontos feladatokat egy teljes 24 órás idővonalon.
  • Kövesse nyomon a jegyzeteket, a csapat bejelentkezéseit és a napi problémákat valós időben.
  • Osztja ki a feladatokat és módosítsa azokat menet közben, anélkül, hogy elveszítené a rálátást.
  • Rögzítse a nap teljes ritmusát, ne csak a feladatlistákat!
  • Tartsa összehangoltan a gyorsan változó csapatokat és biztosítsa a stabil működést

🔑 Ideális: Étteremvezetők és műszakvezetők számára, akiknek egész napos lefedettségre van szükségük káosz nélkül – órákonként, feladatonként.

9. ClickUp csapatütemterv-sablon

Koordinálja a feladatokat és a műszakokat a csapatában a ClickUp csapatütemterv-sablon segítségével.

Egy éttermi csapat vezetése nem csupán a beosztás kifüggesztését jelenti. Biztosnak kell lennie abban, hogy csapata képes kezelni a napot. A ClickUp csapatbeosztási sablon teljes áttekintést nyújt a személyzetről és feladataikról, így mindenki szervezett marad, a lefedettség kiegyensúlyozott, és a napi szolgáltatás zavartalanul működik.

Ez a sablon képes:

  • Rendeljen szerepeket pozíció, részleg vagy állomás szerint a teljes csapat átláthatósága érdekében.
  • Segítsen az új alkalmazottaknak a tiszta feladatkiosztással a helyes úton maradni
  • Lehetővé teszi a műszakok gyors módosítását, ha valaki beteget jelent vagy megnő a kereslet.
  • Kerülje el a beosztások átírását azáltal, hogy a feladatokat áthelyezi ahelyett, hogy újratervezné a beosztást.
  • Tartsa fenn a magas átláthatóságot, hogy gyorsan felismerje és kijavítsa a lefedettségi hiányosságokat.

🔑 Ideális: étteremvezetők és felügyelők számára, akik szeretnék csökkenteni a zavart, egyértelműen delegálni a feladatokat, és biztosítani, hogy az egész csapat ugyanabba az irányba haladjon.

10. ClickUp műszakváltási jelentés sablon

Dokumentálja a műszakok közötti felelősségeket és nyitott kérdéseket a ClickUp műszakváltási jelentés sablonjával.

Amikor egy műszak véget ér és egy másik kezdődik, a részletek fontosak. A ClickUp műszakváltási jelentés sablonja segít csapatának megosztani a legfontosabb frissítéseket, nyomon követni a függőben lévő feladatokat és jelölni a problémákat, mielőtt azok eszkalálódnának.

Ez a sablon képes:

  • Rögzítse a befejezett feladatokat, az incidenseket és a nyitott felelősségi köröket.
  • A műszakok időpontjait, a munkavállalók nevét és a munkák összefoglalását egy helyen tárolhatja.
  • Jelölje meg a kihívásokat, hogy a következő csapat gyorsan tudjon cselekedni.
  • Biztosítson egyértelmű, megismételhető formátumot minden műszakváltáshoz.
  • Javítsa a felelősségvállalást és csökkentse a hibákat az átadások során.

🔑 Ideális: Étteremvezetők és műszakfelelősök számára, akiknek megbízható módszerre van szükségük a műszakok tevékenységének dokumentálásához és a zökkenőmentes átadáshoz.

11. ClickUp havi munkarend-sablon

Tervezze meg a feladatokat, rendeljen hozzájuk felelősöket, és tartsa nyomon a havi műveleteket a ClickUp havi munkarend-sablonjával.

A ClickUp havi ütemterv-sablonja segít átlátni a nagy képet: mit kell tenni, mikor és ki a felelős. Teljes képet ad arról, hogy mit kell elvégezni, ki végzi el és mikor, így a feladatok, a csapatok és az ütemtervek kezelése zökkenőmentesen zajlik.

Ez a sablon képes:

  • Tervezze meg a hónapra vonatkozó feladatokat egyértelmű határidőkkel és felelősökkel.
  • Kövesse nyomon az előrehaladást, frissítse a prioritásokat, és szükség szerint módosítsa a terveket.
  • Rögzítse a legfontosabb részleteket, mint például a költségek, a feladat típusok és a tulajdonos.
  • Segítsen a csapatoknak összhangban maradni a nagy célokkal és a napi feladatokkal kapcsolatban.
  • Csökkentse a last minute rohanást strukturált havi tervezéssel.

🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akiknek havi szintű működést kell tervezniük, a személyzetet koordinálniuk kell, és gondoskodniuk kell a zökkenőmentes működésről.

📖 Olvassa el még: Hatékony projektütemterv készítése csapata projektjéhez

12. ClickUp 2-2-3 ütemterv-sablon

Kezelje a rotációs műszakbeosztásokat a ClickUp 2-2-3 ütemterv-sablon segítségével, hogy egyensúlyt teremtsen a munkaterhelés között.

Ha minden nap nyitva tart, olyan beosztásra van szüksége, amely biztosítja a munkavállalók folyamatos munkavégzését anélkül, hogy kiégnének. A ClickUp 2-2-3 beosztási sablonja pontosan erre a célra készült.

Ez a sablon segít megvalósítani egy 2-2-3-as munkarendet, amely biztosítja a műszakok méltányosságát és a csapatok újbóli motiváltságát, anélkül, hogy a következetesség vagy a teljesítmény romlana.

Ez a sablon képes:

  • Kövesse a 28 napos ciklusban a 2 nap munka, 2 nap szabadnap, 3 nap munka rotációt.
  • Ossza ki a szerepeket, például szakács, pincér vagy menedzser, hogy a feladatok egyértelműek legyenek.
  • Kövesse nyomon a jelenléteket, és tartsa egyenletesnek a személyzet létszámát a műszakok között.
  • Csökkentse a kiégést azáltal, hogy minden csapattag számára egyensúlyt teremt a munka és a pihenés között.
  • Támogassa a folyamatos működést, szünetek és találgatások nélkül.

🔑 Ideális: olyan vezetők számára, akik éjjel-nappal működő üzletet vezetnek, és olyan rotációs beosztásra van szükségük, amely egyensúlyt teremt a lefedettség és a munka-magánélet egyensúlya között.

13. ClickUp szolgáltatások munkaidő-nyilvántartási sablon

Kövesse nyomon a munkavállalók óráit, bérét és szabadságát a ClickUp napi munkaidő-nyilvántartási sablonjával.

A szolgáltatásalapú éttermekben az órákat nyomon követve könnyebben megértheti, hova kerül minden perc és dollár. A ClickUp szolgáltatásidő-nyilvántartási sablonja segít ebben. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a munkaerő-nyomon követést, javítsa az ütemtervezési döntéseket és pontosabbá tegye a bérszámfejtést, anélkül, hogy extra adminisztrációra lenne szükség.

Ez a sablon képes:

  • Naplózza a ledolgozott órákat, a betegszabadságokat és a szabadságokat
  • Kövesse nyomon az óradíjakat, és számolja ki automatikusan a teljes bért!
  • Figyelje a munkavállalók teljesítményét a munkaerő-költségek kezelése érdekében.
  • Napi, heti és havi nézeteket kínál a trendek felismeréséhez.
  • Használja ki a ClickUp integrációkat a népszerű bérszámfejtési eszközökkel való integrációhoz.

🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akiknek nyomon kell követniük a munkavállalók óráit, kezelniük kell a munkaerőköltségeket és biztosítaniuk kell a hatékony ütemezést.

14. ClickUp személyes ütemterv-elérhetőségi sablon

Ossza meg és kezelje az egyéni rendelkezésre állást, hogy elkerülje az ütemterv-konfliktusokat a ClickUp személyes ütemterv-rendelkezésre állás sablonjával.

Vannak napok, amikor minden elszalad. A feladatok halmozódnak, a műszakok átfedik egymást, és senki sem tudja biztosan, ki is áll rendelkezésre. A ClickUp személyes ütemterv-sablon segít megoldani ezt a problémát.

Ez a sablon segít Önnek előnyt szerezni azzal, hogy láthatóvá, szervezetté és könnyen kezelhetővé teszi a rendelkezésre állást. Rugalmas csapatok számára készült, amelyeknek egyértelműségre van szükségük, anélkül, hogy oda-vissza kellene egyeztetniük.

Ez a sablon képes:

  • Jelölje meg az óránkénti rendelkezésre állást, és jelölje meg az ütemterv-ütközéseket.
  • Naplózza az értekezleteket, a műszakokat, a személyes időt és a jegyzeteket egy helyen.
  • Könnyítse meg a vezetők számára a valós idejű rendelkezésre állás alapján történő ütemezését.
  • Segítsen az alkalmi vagy több feladatot ellátó személyzetnek a változó műszakok között is szervezett maradni.
  • Tartsa áttekinthetővé az ütemterveket anélkül, hogy szöveges üzenetekre vagy szétszórt üzenetekre kellene támaszkodnia.

🔑 Ideális: részmunkaidős alkalmazottak, étteremvezetők vagy csapatvezetők számára, akiknek egyszerű módszerre van szükségük a rendelkezésre állás megosztásához és kezeléséhez, anélkül, hogy oda-vissza kellene levelezniük.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 32%-a küzd azzal, hogy személyes időt szakítson magának, mégis csak 14% jelöli be azt a naptárában. Ha nincs beütemezve, akkor nem is védett! 📆

A ClickUp naptár segít lefoglalni a személyes időket, például a megbeszéléseket. Szinkronizálható külső naptárakkal, lehetővé teszi ismétlődő munka- és személyes időblokkok beállítását, valamint az események vagy feladatok húzásával és elhelyezésével könnyen módosíthatja a beosztását. Ne hagyja, hogy a last minute munkák behatoljanak a szabadidejébe!

💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

15. Éttermi beosztás sablon a Workfeed-től

Éttermi beosztás sablon
via Workfeed

Az Excel táblázatok is alkalmasak erre a feladatra, de gyakran több munkát okoznak, mint amennyit megtakarítanak. A Workfeed ingyenes éttermi beosztás sablonjával heti beosztásokat készíthet a szokásos formázási gondok nélkül.

Ez egy egyszerű Excel-fájl, amely segít a szervezettség fenntartásában anélkül, hogy teljes értékű szoftvert kellene vásárolnia.

Ez a sablon képes:

  • Testreszabhatja a kezdési napokat, a műszakidőket és a munkavállalók nevét.
  • Használja a legördülő menüket a szerepkörök kiosztásához és a kézi adatbevitel csökkentéséhez.
  • Tartsa heti ütemtervét áttekinthető és könnyen olvasható formában.
  • Segítsen minimalizálni a műszakok közötti konfliktusokat anélkül, hogy tovább bonyolítaná a helyzetet.
  • Használja praktikus megoldásként, mielőtt átállna a fejlett eszközökre.

🔑 Ideális: kis étterem tulajdonosok és műszakvezetők számára, akik egyszerű, szerkeszthető, könnyen megosztható és frissíthető ütemtervet szeretnének.

16. Éttermi beosztási sablon a Toasttól

Éttermi beosztási sablon
via Toast

A műszakok, a feladatok és a munkaidő kezelése egy forgalmas étteremben megterhelő feladat lehet. A Toast éttermi beosztási sablonja egyszerű módszert kínál a szervezettség fenntartására anélkül, hogy a folyamatot túlbonyolítaná. Ez a sablon Excelben készült, könnyen testreszabható, és ideális azoknak az éttermeknek, amelyek extra szoftver nélkül szeretnének rendszert teremteni.

Ez a sablon képes:

  • Rendeljen szerepeket, állítsa be a műszakidőket, és adja meg az alkalmazottak nevét.
  • Automatikusan számolja ki a teljes óraszámot, hogy könnyebben kezelhesse a munkaerőköltségeket.
  • Tiszta, ismétlődő elrendezést kínálunk heti használatra.
  • Gyorsan frissítheti az ütemtervet, anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesnie.
  • Praktikus alternatívát kínál a teljes körű ütemezési platformok helyett.

🔑 Ideális: Étteremvezetők és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik egyszerű, hatékony módszert keresnek a heti személyzeti beosztások szervezéséhez és a munkaórák nyomon követéséhez.

17. Éttermi személyzeti beosztás sablon táblázatkezelő programmal a GooDocs-tól

Táblázatos éttermi személyzeti beosztási sablon: Éttermi beosztási sablonok
via GooDocs

A Goodocs egyszerű éttermi személyzeti beosztási sablonja a gyors tervezéshez készült, zavaró tényezők nélkül. Google Sheets és Excel programokban egyaránt működik, így extra eszközök vagy alkalmazások nélkül is azonnal használatba veheti, testreszabhatja és megoszthatja csapatával.

Ez a sablon képes:

  • Sorolja fel a munkavállalók nevét és beosztását, például pincér, vendéglátó vagy szakács.
  • Tervezze meg a hét minden napjára a műszakokat egy áttekinthető heti táblázat segítségével.
  • Támogassa a reggeli, déli és esti műszakokat rugalmas formázással.
  • Használjon színkódokat, hogy az ütemtervek egy pillantásra könnyebben olvashatók legyenek.
  • Kinyomtatható vagy digitálisan megosztható a csapat gyors tájékoztatásához.

🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akik egyszerű, szerkeszthető beosztást szeretnének, amelyet könnyű kitölteni, kinyomtatni és kifüggeszteni a szünet szoba falára.

📖 Olvassa el még: Projekt eredmények kezelése sablonokkal és példákkal

18. Színes éttermi beosztás a GooDocs-tól

Színes éttermi ütemterv: éttermi ütemterv sablonok
via GooDocs

A Goodocs színes éttermi ütemterv-sablonja gyors frissítésekre és egyértelmű kommunikációra lett tervezve. A Google Slides és a PowerPoint programokban készült, könnyen megnyitható, szerkeszthető és megjeleníthető a csapat számára – nincs szükség beállításra vagy tanulási időre.

Ez a sablon képes:

  • Rendelje hozzá a munkavállalók nevét, szerepét és műszakidejét egy egyszerű elrendezésben.
  • Használjon színkódolt napokat, hogy a heti beosztás könnyebben áttekinthető legyen.
  • Helyezzen el helyet megjegyzéseknek, például céloknak, eseményeknek vagy készletemlékeztetőnek.
  • Kinyomtatható vagy digitálisan megjeleníthető, hogy az egész csapat láthassa.
  • Segítsen mindenkinek összhangban maradni komplex eszközök és időkövetés nélkül.

🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akik vizuális, könnyen szerkeszthető heti beosztást szeretnének, amelyet a személyzet gyorsan elolvashat és kérdés nélkül követhet.

19. Éttermi munkaidő-beosztási sablon a Restaurantowner.com weboldalról

Éttermi munkaidő-beosztási sablon: Éttermi beosztási sablonok
via Restaurantowner.com

A RestaurantOwner.com éttermi munkaidő-beosztási sablonja Excelben készült, és világosan felvázolja az összes apró és nagy részletet. Akár 100 alkalmazottat is beoszthat 20 részlegbe – éttermi személyzet, konyha, bár, stb.

Ez a sablon képes:

  • A legördülő menük segítségével akár 50 műszakotípust is hozzárendelhet a gyorsabb ütemezés érdekében.
  • Támogassa a dupla műszakokat és a komplex személyzeti igényeket
  • Automatikusan összesítse a heti órákat és a munkaerőköltségeket, hogy ellenőrizhesse a költségvetését.
  • Hat hétre előre tervezzen, hogy hosszú távú tervezést és esemény-előkészítést végezzen.
  • Biztosíts egyértelmű, egyszerű elrendezést, amely nagy létszámú csapatok számára készült.

🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akiknek részletes, Excel-alapú eszközre van szükségük a műszakok ütemezéséhez, a munkaerőköltségek nyomon követéséhez és a részlegek közötti lefedettségi hiányok elkerüléséhez.

20. Éttermi beosztás sablon a 7Shifts-től

Éttermi beosztás sablon
via 7Shifts

A 7shifts éttermi beosztás Excel sablon egyszerű, áttekinthető és gyors tervezésre készült. Excelben nyitható, és tiszta heti elrendezést kínál, ahová beírhatja a neveket, szerepeket és műszakidőket.

Ez a sablon képes:

  • Könnyedén adja meg az alkalmazottak nevét, beosztását és műszakidejét.
  • Használja a legördülő menüket a gyakori pozíciókhoz, mint például pincér, vendéglátó és bárpultos.
  • Hetente másolható és újra felhasználható az egységes ütemezés érdekében.
  • Nyomtassa ki, tegye ki, vagy ossza meg csapatával, ahogy szükséges.
  • Tartsa áttekinthetővé az ütemterveket extra beállítások vagy funkciók nélkül.

🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akik egyszerű, bonyolult szoftverek használata nélkül szeretnék hetente beosztani a személyzetet.

Mi jellemzi a jó éttermi beosztási sablont?

Most, hogy eljutott idáig a blogban, honnan tudja, melyik éttermi beosztási sablon a legmegfelelőbb az Ön számára?

A jól megtervezett éttermi beosztás sablonok segítik a csapat szervezettségét, csökkentik a zavarokat és segítik a munkaerő-költségek ellenőrzését. Emellett strukturálják a heti tervezést és támogatják a műszakok jobb lefedettségét.

Az ideális éttermi beosztási sablonnak a következő főbb jellemzőkkel kell rendelkeznie:

  • Világos műszakstruktúra: Határozza meg a napi műszakidőket a munkavállalók munkaidő-nyilvántartásai alapján, hogy biztosítsa a reggeli, ebéd és vacsora szolgáltatások teljes lefedettségét.
  • Feladat- és szerepkör-hozzárendelési mezők: Rendeljen hozzá feladatokat és szerepköröket – pincérek, szakácsok, vendéglátók –, hogy mindenki tisztában legyen a felelősségi körével.
  • Heti ütemterv elrendezés: Tekintse meg mind a hét napot egy helyen, hogy megtervezhesse a személyzetet és elkerülje a hiányosságokat.
  • Munkaidő-nyomon követés: Figyelje a teljes ledolgozott óraszámot a munkaerőköltségek kezelése és a túlórák elkerülése érdekében.
  • Alkalmazottak rendelkezésre állása szakasz: Jegyezze fel a csapat rendelkezésre állását, hogy csökkentse az ütemtervvel kapcsolatos konfliktusokat és a last minute változásokat.
  • Jegyzetek és kommunikációs felület: Hagyjon helyet a vezető jegyzeteinek vagy a műszakra vonatkozó emlékeztetőinek.
  • A munka és a magánélet egyensúlyának támogatása: lehetőség a műszakok tisztességes felosztására és a személyzet kiégésének megelőzésére
  • Nyomtatható és digitális formátum: Könnyen megosztható a csapattal, akár papíron, akár online.

Tegye rendbe az éttermi beosztást a ClickUp segítségével

A személyzeti beosztás elkészítése nem olyan, mintha hiányzó darabokkal kellene kirakós játékot megoldani. A ClickUp segítségével elhagyhatja a táblát, és könnyedén kezelheti étterme beosztását.

Tervezze meg a műszakokat, kövesse nyomon a munkaerőköltségeket, rögzítse a rendelkezésre állást, és végezzen azonnali módosításokat – mindezt egy áttekinthető munkaterületen. Nincs több SMS-ezés, nyomtatott táblázatokra való firkálás vagy utolsó pillanatban felmerülő hiányosságok kezelése. Csak egy egyszerűsített rendszer, amely biztosítja a csapat összehangoltságát és a szolgáltatás zökkenőmentességét.

Több mint 1000 sablonnal (beleértve a fent látható éttermi beosztási sablonokat is) a ClickUp segítségével szervezett maradhat, miközben kiváló ételeket szolgál fel és remek csapatot vezet.

✨ Készen áll az ütemterv egyszerűsítésére? Regisztráljon a ClickUp-ra és kezdje el ingyen – örökre.

