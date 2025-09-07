Ingyenes éttermi beosztás sablonok a személyzet tervezésének egyszerűsítéséhez

Előfordult már, hogy két pincér jelent meg ugyanarra a műszakra, miközben a szakács felhívta őket, hogy megkérdezze, be vannak-e osztva? Ez történik, ha az alkalmazottak beosztása találgatáson alapul.

Egy áttekinthető éttermi beosztás megoldja ezt a problémát. Az egész csapatnak megmutatja, ki mikor és hol dolgozik. Ezenkívül kiegyensúlyozza a műszakidőket, elkerüli a zavarokat és biztosítja a zökkenőmentes működést. Emellett a munkavállalók elégedettségét is növeli, és biztosítja számukra a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, amelyre szükségük van ahhoz, hogy felkészülten és koncentráltan jelenjenek meg a munkahelyen.

Nem kell új beosztást firkálnia a táblára vagy SMS-ekkel bajlódnia. Az ingyenes éttermi beosztási sablonok megkönnyítik a dolgát. Csak adja meg csapata adatait, és folytassa az üzletvezetést.

Ebben az útmutatóban megtudhatja, mik ezek a sablonok, mi teszi őket jónak, és hozzáférhet a ClickUp legjobb ingyenes éttermi beosztási sablonjaihoz, amelyeket azonnal használatba vehet.

Mik azok az éttermi beosztás sablonok?

Az éttermi beosztás sablon egy kész elrendezés, amely segít a műszakok szervezésében, a szerepek kiosztásában és a csapat munkaidejének kezelésében. Ahelyett, hogy a beosztást a semmiből építené fel, csak beírja a neveket, szerepeket és a műszakok kezdési idejét egy előre beállított formátumba, így egyszerűsítve a beosztások létrehozásának folyamatát.

A legtöbb sablon heti ütemterv formátumot követ, így rugalmasan igazíthatja a személyzetet az üzleti igényekhez és a munkavállalók rendelkezésre állásához.

Akár menedzser, akár műszakvezető, az alkalmazottak beosztási sablonjának használata segít a csapat szervezettségének fenntartásában és a termelékenység növelésében.

A világos munkarenddel mindenki tudja, mikor és hol van rá szükség. A sablonok különböző formátumokban érhetők el: táblázatok, nyomtatható PDF-ek vagy digitális eszközök. Az ingyenes éttermi beosztás sablonok gyakran jól teljesítenek, különösen kis csapatok vagy független éttermek esetében.

💡 Profi tipp: Ha éttermet vezet, az erőforrás-kezelés megértése jelentősen megkönnyítheti az ütemtervezést. Segít okosabban tervezni, hatékonyabban kihasználni a csapatot, és elkerülni a személyzet túlterhelését.

Éttermi beosztás sablonok

Az alábbi éttermi beosztás sablonok segítenek nyomon követni a munkaidőt és kevesebb stresszel irányítani a csapatot. De mi lenne, ha az éttermi beosztás valóban gyerekjáték lenne?

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, ezt a lehetőséget valósággá tudja tenni. Tervezze meg a személyzet műszakjait, kövesse nyomon a készletek szállítását, és kezelje a heti akciókat egy helyen. A testreszabható nézetek és emlékeztetők segítségével a konyhája zökkenőmentesen fog működni, és csapata mindig szinkronban lesz.

1. ClickUp alkalmazott munkarend-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp alkalmazottak munkarend-sablonjával vizualizálhatja a heti műszakokat és a csapat kapacitását.

A munkavállalók ütemezéséhez nem csak a naptár kitöltése szükséges. Egyensúlyba kell hoznia a munkaterhelést, ellenőriznie kell a munkaerőköltségeket, és be kell tartania a munkaügyi törvényeket – mindezt úgy, hogy közben kezelnie kell a last minute változásokat is. A ClickUp munkavállalói munkarend-sablonja segít átvenni az irányítást azáltal, hogy egyszerűsíti a műszakok tervezését, javítja a munkaterhelés átláthatóságát, és biztosítja, hogy csapata a tervek szerint működjön.

Ez a sablon képes:

🔑 Ideális: olyan vezetők számára, akik rugalmasságot, átláthatóságot és könnyű használatot ötvöző ütemezési eszközt keresnek.

📖 Olvassa el még: A legjobb Microsoft Excel alternatívák

2. ClickUp ütemterv-blokkoló sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp ütemezési blokkoló sablon segítségével blokkolhat időt feladat típus, helyszín vagy rendelkezésre állás szerint.

A produktivitás fenntartása nem csupán a teendőlisták megírását jelenti. Szüksége van egy világos ütemtervre, amely megmutatja, mire kell összpontosítania és mikor, így segítve az idő hatékony beosztását. A ClickUp ütemterv-blokkoló sablon segít pontosan megtervezni a napját, hetét vagy hónapját. Megadja a feladatok kezeléséhez szükséges struktúrát, elkerüli a túlterhelést és segít a nap folyamán összpontosítani.

Ez a sablon képes:

Ossza fel idejét napi, heti vagy havi ClickUp nézetekre a rugalmas tervezés érdekében.

A Feladatütemező űrlap és a Tevékenységek nézet segítségével szervezze meg a feladatokat.

Kövesse nyomon az előrehaladást olyan egyéni állapotokkal, mint „Teendő”, „Folyamatban” és „Befejezve”.

A rendelkezésre állás, a feladat típusa és a helyszín alapján rendelje hozzá a munkákat az egyéni mezők segítségével.

Csökkentse a kiégést reális, kiegyensúlyozott beosztások létrehozásával.

🔑 Ideális: vezetők és csapatvezetők számára, akik célszerűen szeretnék megtervezni napjaikat, és csökkenteni szeretnék a strukturálatlan feladatokra fordított időt.

3. ClickUp munkaváltási ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Work Shift Schedule Template segítségével oszthatja be a műszakokat, jelölheti a távolléteket és nyomon követheti a napi személyzeti igényeket.

A rotációs műszakok gyorsan kaotikusakká válhatnak, különösen részmunkaidős alkalmazottak, hirtelen távollétek és utolsó pillanatban bekövetkező változások esetén. A ClickUp munkaműszak-ütemterv sablonja segít mindezt lassítás nélkül kezelni.

Azok számára készült, akiknek egyértelmű ütemezésre, gyors módosításokra és valós idejű áttekintésre van szükségük arról, hogy ki dolgozik és ki nem.

Ez a sablon képes:

A műszakbeosztás, a lista és a kezdőképernyő nézetek segítségével megtekintheti a heti lefedettséget.

Kövesse nyomon a távolléteket olyan mezőkkel, mint „Műszak”, „Távollét” és „A távollét oka”.

Figyelje a műszakok állapotát az „Elvégzendő”, „Folyamatban” és „Elvégezve” egyéni állapotokkal.

Jelölje meg a szabadnapokat és módosítsa a feladatok elosztását anélkül, hogy megzavarná a teljes ütemtervet.

Tartsa egyszerűnek az ütemezést a gyors tempójú, hetente változó műveletekhez.

🔑 Ideális: műszakvezetők és étteremvezetők számára, akiknek naponta változó helyzeteket kell kezelniük anélkül, hogy szem elől tévesztenék, ki van bent, ki van kint és miért.

💡 Profi tipp: Egy étteremben nem minden feladat egyformán fontos. A prioritások meghatározásának elsajátításával könnyebben összpontosíthat a valóban fontos dolgokra, legyen az a vacsoraidőre való felkészülés vagy egy utolsó pillanatban beérkező foglalás kezelése. Szeretné fejleszteni ezt a készségét? Ez az útmutató a feladatok prioritásainak meghatározásáról gyakorlati lépéseket kínál, amelyek segítenek a tervhez tartani magát.

4. ClickUp műszakjelentés-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp műszakjelentés-sablon segítségével rögzítheti a legfontosabb műszakfrissítéseket, problémákat és csapatátadásokat.

Amikor egy műszak véget ér, a legfontosabb az, hogy mi kerül átadásra a következő csapatnak. A hiányzó jegyzetek vagy a hiányos frissítések felboríthatják a következő csapat egyensúlyát. A ClickUp műszakjelentés-sablon ezt hivatott megakadályozni.

A hangsúly a műszak során történt események pontos dokumentálásán van, a személyzet teljesítményétől a váratlan problémákig.

Ez a sablon képes:

Gyűjtse össze a strukturált műszakfrissítéseket a beépített ClickUp Forms segítségével.

Dokumentálja a személyzet teljesítményét, az incidenseket és a nyitott feladatokat.

A jelentéseket egy központi irányítópultba táplálja be, hogy a vezetők átláthassák a helyzetet.

Kövesse nyomon a mintákat, jelölje meg az ismétlődő problémákat, és ismerje fel a legjobb teljesítményt nyújtókat!

Adjon hozzá mezőket a jóváhagyásokhoz és a vezetői megjegyzésekhez, hogy a visszajelzések megvalósíthatóak legyenek.

🔑 Ideális: Étteremtulajdonosok és műszakvezetők számára, akiknek megbízható átadásokra, teljesítménykövetésre és az egyes műszakok időintervallumokon túli nyilvántartására van szükségük.

📣 Ügyfélvélemény: Ryan Lamb, a Chick-fil-A operatív partnere így nyilatkozott: Egyre több időt töltöttünk adminisztratív feladatokkal, ütemezéssel és egyebekkel. A ClickUp segített megfordítani ennek hatását a vállalkozásunkra. Egyre több időt töltöttünk adminisztratív feladatokkal, ütemezéssel és egyebekkel. A ClickUp segített megfordítani ennek hatását a vállalkozásunkra.

5. ClickUp óránkénti ütemterv-sablon

Ingyenes sablon letöltése Ossza fel a napját koncentrált óránkénti feladatokra, és kövesse nyomon a munkaerőköltségeket a ClickUp óránkénti ütemterv-sablonjával.

Egy forgalmas étteremben a nap gyorsan telik. A felkészülés korán kezdődik, a kiszolgálás hullámokban zajlik, és a szüneteket pontosan kell időzíteni. A ClickUp óránkénti ütemterv-sablon pontosan ilyen precíziós feladatokra lett kialakítva. Ez a keretrendszer valós idejű betekintést nyújt a feladatok időzítésébe, a költségekbe és a személyzet teljesítményébe, így minden óra hatékonyabban telik.

Ez a sablon képes:

Kövesse nyomon az óránkénti feladatokat, kifizetéseket és a feladatok gyakoriságát egy helyen.

Naplózza a személyzet teljesítményét és munkaidejét, hogy gyorsan felismerje a trendeket.

A könnyebb tervezés érdekében bontsa le az ütemterveket és a munkaerőköltségeket személyenként.

A szolgáltatás zavartalan működése mellett módosítsa a napi lefedettséget.

🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akiknek naprakészen kell követniük a műszakok időzítését, figyelemmel kell kísérniük a munkaerőköltségeket, és minden feladatot átláthatóan kell kezelniük.

6. ClickUp személyzeti beosztási sablon

Ingyenes sablon letöltése Rendezze a személyzetet szerep, csapat vagy helyszín szerint, hogy egyszerűsítse az ütemezést és nyomon kövesse a rendelkezésre állást a ClickUp személyzeti beosztási sablon segítségével.

A személyzet nyomon követése nem csupán a beosztáson szereplő nevek megfigyelését jelenti. Egy pillantással át kell látnia a szerepeket, a helyszíneket és a rendelkezésre állást. A ClickUp személyzeti beosztási sablonja egyszerű módszert kínál mindezek rendezett nyomon követésére.

Ez a sablon képes:

Szervezze a személyzetet szerepkör, osztály, műszak vagy helyszín szerint.

Tárolja a kapcsolattartási adatokat és a csapat részleteit egy központi helyen

Rendezés és szűrés a munkák gyors és pontos kiosztásához

Kövesse nyomon és optimalizálja a szabadságokat , hogy elkerülje az ütemterv-konfliktusokat.

Minden információt áttekinthető, táblázatos formában jelenítsen meg.

🔑 Ideális: Étteremvezetők és HR-csapatok számára, akiknek világos, naprakész beosztásra van szükségük, amely támogatja az intelligens ütemezést és biztosítja a csapat zökkenőmentes működését.

📖 Olvassa el még: A legjobb étkezéskezelő szoftverek, amelyeket érdemes kipróbálni

7. ClickUp PTO naptár sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezzen a csapat tagjainak távolléteit figyelembe véve, rögzítve a szabadságok típusait és megtekintve a szabadnapokat a ClickUp PTO naptár sablonban található megosztott naptárban.

A szabadidő a munka része. De ha éttermet vezet, egy hiányzó műszak mindent felboríthat. A ClickUp PTO naptár sablonja segít előre tervezni. Megmutatja, ki mikor és miért van szabadnapon, így előre tervezhet, biztosíthatja a személyzetet, és elkerülheti a last minute ütemtervezési zűrzavart.

Ez a sablon képes:

Naplózza a szabadságokat órára pontosan, az ok és a jóváhagyás részleteivel együtt.

Mutassa meg a szabadságtípusokat, hogy felismerje a trendeket és biztosítsa a méltányosságot.

Jelenítse meg a lefedettséget a ClickUp naptárban a gyors tervezés érdekében.

Segítünk Önnek, hogy a személyzeti hiányosságok még mielőtt hatással lennének a szolgáltatásra, megelőzze azokat.

🔑 Ideális: Étteremvezetők és HR-munkatársak számára, akiknek világos, megbízható módszerre van szükségük a szabadságkérelmek kezeléséhez és a személyzeti hiányok elkerüléséhez.

👀 Tudta? A 9/80-as munkarend minden második héten egy teljes szabadnapot biztosít a csapatoknak, anélkül, hogy csökkentenék a munkaidőt. Ez az irodákban népszerű, de a koncepció új módszerekre inspirálhatja Önt, hogy rugalmasságot építsen étterme ütemtervébe.

8. ClickUp 24 órás ütemterv-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp 24 órás ütemterv-sablonjával egész napos lefedettséget biztosíthat a nonstop üzemeltetéshez.

Ha étterme a nap 24 órájában nyitva tart, nem engedheti meg magának, hogy elveszítse az időérzékét. Minden óra számít. A ClickUp 24 órás ütemterv-sablonja olyan helyek számára készült, ahol nincs lassulás – ahol az éjszakai műszakban dolgozóknak, az előkészítő csapatoknak és a rotációs műszakoknak mind összehangoltan kell dolgozniuk.

Ez a sablon képes:

Ütemezzen műszakokat, szüneteket és fontos feladatokat egy teljes 24 órás idővonalon.

Kövesse nyomon a jegyzeteket, a csapat bejelentkezéseit és a napi problémákat valós időben.

Osztja ki a feladatokat és módosítsa azokat menet közben, anélkül, hogy elveszítené a rálátást.

Rögzítse a nap teljes ritmusát, ne csak a feladatlistákat!

Tartsa összehangoltan a gyorsan változó csapatokat és biztosítsa a stabil működést

🔑 Ideális: Étteremvezetők és műszakvezetők számára, akiknek egész napos lefedettségre van szükségük káosz nélkül – órákonként, feladatonként.

9. ClickUp csapatütemterv-sablon

Ingyenes sablon letöltése Koordinálja a feladatokat és a műszakokat a csapatában a ClickUp csapatütemterv-sablon segítségével.

Egy éttermi csapat vezetése nem csupán a beosztás kifüggesztését jelenti. Biztosnak kell lennie abban, hogy csapata képes kezelni a napot. A ClickUp csapatbeosztási sablon teljes áttekintést nyújt a személyzetről és feladataikról, így mindenki szervezett marad, a lefedettség kiegyensúlyozott, és a napi szolgáltatás zavartalanul működik.

Ez a sablon képes:

Rendeljen szerepeket pozíció, részleg vagy állomás szerint a teljes csapat átláthatósága érdekében.

Segítsen az új alkalmazottaknak a tiszta feladatkiosztással a helyes úton maradni

Lehetővé teszi a műszakok gyors módosítását, ha valaki beteget jelent vagy megnő a kereslet.

Kerülje el a beosztások átírását azáltal, hogy a feladatokat áthelyezi ahelyett, hogy újratervezné a beosztást.

Tartsa fenn a magas átláthatóságot, hogy gyorsan felismerje és kijavítsa a lefedettségi hiányosságokat.

🔑 Ideális: étteremvezetők és felügyelők számára, akik szeretnék csökkenteni a zavart, egyértelműen delegálni a feladatokat, és biztosítani, hogy az egész csapat ugyanabba az irányba haladjon.

10. ClickUp műszakváltási jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése Dokumentálja a műszakok közötti felelősségeket és nyitott kérdéseket a ClickUp műszakváltási jelentés sablonjával.

Amikor egy műszak véget ér és egy másik kezdődik, a részletek fontosak. A ClickUp műszakváltási jelentés sablonja segít csapatának megosztani a legfontosabb frissítéseket, nyomon követni a függőben lévő feladatokat és jelölni a problémákat, mielőtt azok eszkalálódnának.

Ez a sablon képes:

Rögzítse a befejezett feladatokat, az incidenseket és a nyitott felelősségi köröket.

A műszakok időpontjait, a munkavállalók nevét és a munkák összefoglalását egy helyen tárolhatja.

Jelölje meg a kihívásokat, hogy a következő csapat gyorsan tudjon cselekedni.

Biztosítson egyértelmű, megismételhető formátumot minden műszakváltáshoz.

Javítsa a felelősségvállalást és csökkentse a hibákat az átadások során.

🔑 Ideális: Étteremvezetők és műszakfelelősök számára, akiknek megbízható módszerre van szükségük a műszakok tevékenységének dokumentálásához és a zökkenőmentes átadáshoz.

11. ClickUp havi munkarend-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg a feladatokat, rendeljen hozzájuk felelősöket, és tartsa nyomon a havi műveleteket a ClickUp havi munkarend-sablonjával.

A ClickUp havi ütemterv-sablonja segít átlátni a nagy képet: mit kell tenni, mikor és ki a felelős. Teljes képet ad arról, hogy mit kell elvégezni, ki végzi el és mikor, így a feladatok, a csapatok és az ütemtervek kezelése zökkenőmentesen zajlik.

Ez a sablon képes:

Tervezze meg a hónapra vonatkozó feladatokat egyértelmű határidőkkel és felelősökkel.

Kövesse nyomon az előrehaladást, frissítse a prioritásokat , és szükség szerint módosítsa a terveket.

Rögzítse a legfontosabb részleteket, mint például a költségek, a feladat típusok és a tulajdonos.

Segítsen a csapatoknak összhangban maradni a nagy célokkal és a napi feladatokkal kapcsolatban.

Csökkentse a last minute rohanást strukturált havi tervezéssel.

🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akiknek havi szintű működést kell tervezniük, a személyzetet koordinálniuk kell, és gondoskodniuk kell a zökkenőmentes működésről.

📖 Olvassa el még: Hatékony projektütemterv készítése csapata projektjéhez

12. ClickUp 2-2-3 ütemterv-sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje a rotációs műszakbeosztásokat a ClickUp 2-2-3 ütemterv-sablon segítségével, hogy egyensúlyt teremtsen a munkaterhelés között.

Ha minden nap nyitva tart, olyan beosztásra van szüksége, amely biztosítja a munkavállalók folyamatos munkavégzését anélkül, hogy kiégnének. A ClickUp 2-2-3 beosztási sablonja pontosan erre a célra készült.

Ez a sablon segít megvalósítani egy 2-2-3-as munkarendet, amely biztosítja a műszakok méltányosságát és a csapatok újbóli motiváltságát, anélkül, hogy a következetesség vagy a teljesítmény romlana.

Ez a sablon képes:

Kövesse a 28 napos ciklusban a 2 nap munka, 2 nap szabadnap, 3 nap munka rotációt.

Ossza ki a szerepeket, például szakács, pincér vagy menedzser, hogy a feladatok egyértelműek legyenek.

Kövesse nyomon a jelenléteket , és tartsa egyenletesnek a személyzet létszámát a műszakok között.

Csökkentse a kiégést azáltal, hogy minden csapattag számára egyensúlyt teremt a munka és a pihenés között.

Támogassa a folyamatos működést, szünetek és találgatások nélkül.

🔑 Ideális: olyan vezetők számára, akik éjjel-nappal működő üzletet vezetnek, és olyan rotációs beosztásra van szükségük, amely egyensúlyt teremt a lefedettség és a munka-magánélet egyensúlya között.

13. ClickUp szolgáltatások munkaidő-nyilvántartási sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a munkavállalók óráit, bérét és szabadságát a ClickUp napi munkaidő-nyilvántartási sablonjával.

A szolgáltatásalapú éttermekben az órákat nyomon követve könnyebben megértheti, hova kerül minden perc és dollár. A ClickUp szolgáltatásidő-nyilvántartási sablonja segít ebben. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a munkaerő-nyomon követést, javítsa az ütemtervezési döntéseket és pontosabbá tegye a bérszámfejtést, anélkül, hogy extra adminisztrációra lenne szükség.

Ez a sablon képes:

Naplózza a ledolgozott órákat, a betegszabadságokat és a szabadságokat

Kövesse nyomon az óradíjakat, és számolja ki automatikusan a teljes bért!

Figyelje a munkavállalók teljesítményét a munkaerő-költségek kezelése érdekében.

Napi, heti és havi nézeteket kínál a trendek felismeréséhez.

Használja ki a ClickUp integrációkat a népszerű bérszámfejtési eszközökkel való integrációhoz.

🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akiknek nyomon kell követniük a munkavállalók óráit, kezelniük kell a munkaerőköltségeket és biztosítaniuk kell a hatékony ütemezést.

14. ClickUp személyes ütemterv-elérhetőségi sablon

Ingyenes sablon letöltése Ossza meg és kezelje az egyéni rendelkezésre állást, hogy elkerülje az ütemterv-konfliktusokat a ClickUp személyes ütemterv-rendelkezésre állás sablonjával.

Vannak napok, amikor minden elszalad. A feladatok halmozódnak, a műszakok átfedik egymást, és senki sem tudja biztosan, ki is áll rendelkezésre. A ClickUp személyes ütemterv-sablon segít megoldani ezt a problémát.

Ez a sablon segít Önnek előnyt szerezni azzal, hogy láthatóvá, szervezetté és könnyen kezelhetővé teszi a rendelkezésre állást. Rugalmas csapatok számára készült, amelyeknek egyértelműségre van szükségük, anélkül, hogy oda-vissza kellene egyeztetniük.

Ez a sablon képes:

Jelölje meg az óránkénti rendelkezésre állást, és jelölje meg az ütemterv-ütközéseket.

Naplózza az értekezleteket, a műszakokat, a személyes időt és a jegyzeteket egy helyen.

Könnyítse meg a vezetők számára a valós idejű rendelkezésre állás alapján történő ütemezését.

Segítsen az alkalmi vagy több feladatot ellátó személyzetnek a változó műszakok között is szervezett maradni.

Tartsa áttekinthetővé az ütemterveket anélkül, hogy szöveges üzenetekre vagy szétszórt üzenetekre kellene támaszkodnia.

🔑 Ideális: részmunkaidős alkalmazottak, étteremvezetők vagy csapatvezetők számára, akiknek egyszerű módszerre van szükségük a rendelkezésre állás megosztásához és kezeléséhez, anélkül, hogy oda-vissza kellene levelezniük.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 32%-a küzd azzal, hogy személyes időt szakítson magának, mégis csak 14% jelöli be azt a naptárában. Ha nincs beütemezve, akkor nem is védett! 📆 A ClickUp naptár segít lefoglalni a személyes időket, például a megbeszéléseket. Szinkronizálható külső naptárakkal, lehetővé teszi ismétlődő munka- és személyes időblokkok beállítását, valamint az események vagy feladatok húzásával és elhelyezésével könnyen módosíthatja a beosztását. Ne hagyja, hogy a last minute munkák behatoljanak a szabadidejébe! 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

15. Éttermi beosztás sablon a Workfeed-től

via Workfeed

Az Excel táblázatok is alkalmasak erre a feladatra, de gyakran több munkát okoznak, mint amennyit megtakarítanak. A Workfeed ingyenes éttermi beosztás sablonjával heti beosztásokat készíthet a szokásos formázási gondok nélkül.

Ez egy egyszerű Excel-fájl, amely segít a szervezettség fenntartásában anélkül, hogy teljes értékű szoftvert kellene vásárolnia.

Ez a sablon képes:

Testreszabhatja a kezdési napokat, a műszakidőket és a munkavállalók nevét.

Használja a legördülő menüket a szerepkörök kiosztásához és a kézi adatbevitel csökkentéséhez.

Tartsa heti ütemtervét áttekinthető és könnyen olvasható formában.

Segítsen minimalizálni a műszakok közötti konfliktusokat anélkül, hogy tovább bonyolítaná a helyzetet.

Használja praktikus megoldásként, mielőtt átállna a fejlett eszközökre.

🔑 Ideális: kis étterem tulajdonosok és műszakvezetők számára, akik egyszerű, szerkeszthető, könnyen megosztható és frissíthető ütemtervet szeretnének.

16. Éttermi beosztási sablon a Toasttól

via Toast

A műszakok, a feladatok és a munkaidő kezelése egy forgalmas étteremben megterhelő feladat lehet. A Toast éttermi beosztási sablonja egyszerű módszert kínál a szervezettség fenntartására anélkül, hogy a folyamatot túlbonyolítaná. Ez a sablon Excelben készült, könnyen testreszabható, és ideális azoknak az éttermeknek, amelyek extra szoftver nélkül szeretnének rendszert teremteni.

Ez a sablon képes:

Rendeljen szerepeket, állítsa be a műszakidőket, és adja meg az alkalmazottak nevét.

Automatikusan számolja ki a teljes óraszámot, hogy könnyebben kezelhesse a munkaerőköltségeket.

Tiszta, ismétlődő elrendezést kínálunk heti használatra.

Gyorsan frissítheti az ütemtervet, anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesnie.

Praktikus alternatívát kínál a teljes körű ütemezési platformok helyett.

🔑 Ideális: Étteremvezetők és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik egyszerű, hatékony módszert keresnek a heti személyzeti beosztások szervezéséhez és a munkaórák nyomon követéséhez.

17. Éttermi személyzeti beosztás sablon táblázatkezelő programmal a GooDocs-tól

via GooDocs

A Goodocs egyszerű éttermi személyzeti beosztási sablonja a gyors tervezéshez készült, zavaró tényezők nélkül. Google Sheets és Excel programokban egyaránt működik, így extra eszközök vagy alkalmazások nélkül is azonnal használatba veheti, testreszabhatja és megoszthatja csapatával.

Ez a sablon képes:

Sorolja fel a munkavállalók nevét és beosztását, például pincér, vendéglátó vagy szakács.

Tervezze meg a hét minden napjára a műszakokat egy áttekinthető heti táblázat segítségével.

Támogassa a reggeli, déli és esti műszakokat rugalmas formázással.

Használjon színkódokat, hogy az ütemtervek egy pillantásra könnyebben olvashatók legyenek.

Kinyomtatható vagy digitálisan megosztható a csapat gyors tájékoztatásához.

🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akik egyszerű, szerkeszthető beosztást szeretnének, amelyet könnyű kitölteni, kinyomtatni és kifüggeszteni a szünet szoba falára.

📖 Olvassa el még: Projekt eredmények kezelése sablonokkal és példákkal

18. Színes éttermi beosztás a GooDocs-tól

via GooDocs

A Goodocs színes éttermi ütemterv-sablonja gyors frissítésekre és egyértelmű kommunikációra lett tervezve. A Google Slides és a PowerPoint programokban készült, könnyen megnyitható, szerkeszthető és megjeleníthető a csapat számára – nincs szükség beállításra vagy tanulási időre.

Ez a sablon képes:

Rendelje hozzá a munkavállalók nevét, szerepét és műszakidejét egy egyszerű elrendezésben.

Használjon színkódolt napokat, hogy a heti beosztás könnyebben áttekinthető legyen.

Helyezzen el helyet megjegyzéseknek, például céloknak, eseményeknek vagy készletemlékeztetőnek.

Kinyomtatható vagy digitálisan megjeleníthető, hogy az egész csapat láthassa.

Segítsen mindenkinek összhangban maradni komplex eszközök és időkövetés nélkül.

🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akik vizuális, könnyen szerkeszthető heti beosztást szeretnének, amelyet a személyzet gyorsan elolvashat és kérdés nélkül követhet.

19. Éttermi munkaidő-beosztási sablon a Restaurantowner.com weboldalról

A RestaurantOwner.com éttermi munkaidő-beosztási sablonja Excelben készült, és világosan felvázolja az összes apró és nagy részletet. Akár 100 alkalmazottat is beoszthat 20 részlegbe – éttermi személyzet, konyha, bár, stb.

Ez a sablon képes:

A legördülő menük segítségével akár 50 műszakotípust is hozzárendelhet a gyorsabb ütemezés érdekében.

Támogassa a dupla műszakokat és a komplex személyzeti igényeket

Automatikusan összesítse a heti órákat és a munkaerőköltségeket, hogy ellenőrizhesse a költségvetését.

Hat hétre előre tervezzen, hogy hosszú távú tervezést és esemény-előkészítést végezzen.

Biztosíts egyértelmű, egyszerű elrendezést, amely nagy létszámú csapatok számára készült.

🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akiknek részletes, Excel-alapú eszközre van szükségük a műszakok ütemezéséhez, a munkaerőköltségek nyomon követéséhez és a részlegek közötti lefedettségi hiányok elkerüléséhez.

20. Éttermi beosztás sablon a 7Shifts-től

via 7Shifts

A 7shifts éttermi beosztás Excel sablon egyszerű, áttekinthető és gyors tervezésre készült. Excelben nyitható, és tiszta heti elrendezést kínál, ahová beírhatja a neveket, szerepeket és műszakidőket.

Ez a sablon képes:

Könnyedén adja meg az alkalmazottak nevét, beosztását és műszakidejét.

Használja a legördülő menüket a gyakori pozíciókhoz, mint például pincér, vendéglátó és bárpultos.

Hetente másolható és újra felhasználható az egységes ütemezés érdekében.

Nyomtassa ki, tegye ki, vagy ossza meg csapatával, ahogy szükséges.

Tartsa áttekinthetővé az ütemterveket extra beállítások vagy funkciók nélkül.

🔑 Ideális: Étteremvezetőknek, akik egyszerű, bonyolult szoftverek használata nélkül szeretnék hetente beosztani a személyzetet.

Mi jellemzi a jó éttermi beosztási sablont?

Most, hogy eljutott idáig a blogban, honnan tudja, melyik éttermi beosztási sablon a legmegfelelőbb az Ön számára?

A jól megtervezett éttermi beosztás sablonok segítik a csapat szervezettségét, csökkentik a zavarokat és segítik a munkaerő-költségek ellenőrzését. Emellett strukturálják a heti tervezést és támogatják a műszakok jobb lefedettségét.

Az ideális éttermi beosztási sablonnak a következő főbb jellemzőkkel kell rendelkeznie:

Világos műszakstruktúra : Határozza meg a napi műszakidőket : Határozza meg a napi műszakidőket a munkavállalók munkaidő-nyilvántartásai alapján, hogy biztosítsa a reggeli, ebéd és vacsora szolgáltatások teljes lefedettségét.

Feladat- és szerepkör-hozzárendelési mezők : Rendeljen hozzá feladatokat és szerepköröket – pincérek, szakácsok, vendéglátók –, hogy mindenki tisztában legyen a felelősségi körével.

Heti ütemterv elrendezés : Tekintse meg mind a hét napot egy helyen, hogy megtervezhesse a személyzetet és elkerülje a hiányosságokat.

Munkaidő-nyomon követés : Figyelje a teljes ledolgozott óraszámot a munkaerőköltségek kezelése és a túlórák elkerülése érdekében.

Alkalmazottak rendelkezésre állása szakasz : Jegyezze fel a csapat rendelkezésre állását, hogy csökkentse az ütemtervvel kapcsolatos konfliktusokat és a last minute változásokat.

Jegyzetek és kommunikációs felület : Hagyjon helyet a vezető jegyzeteinek vagy a műszakra vonatkozó emlékeztetőinek.

A munka és a magánélet egyensúlyának támogatása : lehetőség a műszakok tisztességes felosztására és a személyzet kiégésének megelőzésére

Nyomtatható és digitális formátum: Könnyen megosztható a csapattal, akár papíron, akár online.

Tegye rendbe az éttermi beosztást a ClickUp segítségével

A személyzeti beosztás elkészítése nem olyan, mintha hiányzó darabokkal kellene kirakós játékot megoldani. A ClickUp segítségével elhagyhatja a táblát, és könnyedén kezelheti étterme beosztását.

Tervezze meg a műszakokat, kövesse nyomon a munkaerőköltségeket, rögzítse a rendelkezésre állást, és végezzen azonnali módosításokat – mindezt egy áttekinthető munkaterületen. Nincs több SMS-ezés, nyomtatott táblázatokra való firkálás vagy utolsó pillanatban felmerülő hiányosságok kezelése. Csak egy egyszerűsített rendszer, amely biztosítja a csapat összehangoltságát és a szolgáltatás zökkenőmentességét.

Több mint 1000 sablonnal (beleértve a fent látható éttermi beosztási sablonokat is) a ClickUp segítségével szervezett maradhat, miközben kiváló ételeket szolgál fel és remek csapatot vezet.

✨ Készen áll az ütemterv egyszerűsítésére? Regisztráljon a ClickUp-ra és kezdje el ingyen – örökre.