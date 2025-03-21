A 10 legjobb élelmiszer-kezelő szoftver, amelyet érdemes kipróbálni 2025-ben

Az élelmiszeripari vállalkozás vezetése számtalan mozgó alkatrész szervezését igényli. Folyamatos nyomás nehezedik a megrendelések feldolgozására, az élelmiszerköltségek és a hulladék minimalizálására, a készletek nyomon követésére, az étkezések tervezésére és az ellátási igények előrejelzésére, miközben a legmagasabb szintű ügyfélszolgálatot kell biztosítani.

Ilyen esetekben a táblázatok már nem működnek. Nincs automatizálásuk, kézi bejegyzéseket és frissítéseket igényelnek, és hajlamosabbak az emberi hibákra. Ilyenkor van szükség élelmiszer-kezelő szoftverre.

De nem könnyű megtalálni a megfelelő élelmiszer-kezelő eszközt. Míg egyesek az élelmiszer-biztonsági műveletekhez a legalkalmasabbak, mások a készletkezelést helyezik előtérbe, míg megint mások a menü- és receptkezelésre koncentrálnak.

Hogy megkönnyítsük a dolgát, összeállítottuk a 2025-ös év tíz legjobb élelmiszer-kezelő szoftverének listáját. Olvassa el, és derítse ki, melyik felel meg az Ön igényeinek!

Mit kell keresnie az élelmiszer-kezelő szoftverekben?

Bár az egy méretű megoldás nem működik, amikor a megfelelő élelmiszer-kezelő eszköz kiválasztásáról van szó, itt van néhány funkció, amelyre figyelnie kell:

Készletkezelés : Válasszon olyan élelmiszer-kezelő szoftvert, amely lehetővé teszi : Válasszon olyan élelmiszer-kezelő szoftvert, amely lehetővé teszi egy készletkezelő rendszer létrehozását a megrendelések szervezéséhez és nyomon követéséhez, az alapanyagok és azok lejárati idejének figyelemmel kíséréséhez, az újrarendelési szintek beállításához stb.

Élelmiszerbiztonsági előírások betartása : Szerezzen be olyan eszközöket, amelyek HACCP-kompatibilis funkciókkal rendelkeznek, és automatikus riasztásokat küldenek, ha az előírások nem teljesülnek, vagy a lejárati idő közeledik.

Valós idejű jelentések és elemzések : Válasszon olyan élelmiszer-kezelési platformokat, amelyek lehetővé teszik testreszabható irányítópultok létrehozását és részletes jelentések készítését az élelmiszerköltségekről, az értékesítésről, a készletszintekről stb.

Integrációs képességek : Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz zökkenőmentesen integrálható a POS- és könyvelési rendszerekkel, hogy egységes rendszert hozzon létre és egyszerűsítse a pénzügyi menedzsmentet.

Mobil hozzáférés: Válasszon olyan eszközöket, amelyekkel mobilalkalmazás segítségével nyomon követheti a készleteket, jóváhagyhatja a folyamatokat és kezelheti a megrendeléseket útközben is.

💡Profi tipp: Tervezzen előre a bővíthetőséget. Válasszon olyan szoftvert, amely a jelenlegi működésének háromszorosát is képes kezelni. Ez biztosítja, hogy a szoftver képes legyen kielégíteni jövőbeli növekedési igényeit.

A 10 legjobb élelmiszer-kezelő szoftver

1. ClickUp (a legjobb az élelmiszer-kezelés egyszerűsítéséhez)

Kezelje az élelmiszer-megrendeléseket, a készleteket és a számlázást a ClickUp segítségével

Az élelmiszeripari vállalkozás vezetése olyan, mint a lángoló tányérok zsonglőrködése: a készletek nyomon követése, a személyzet beosztásának kezelése, a szállítások koordinálása, a beszállítókkal való kommunikáció, a kiváló ügyfélszolgálat biztosítása stb. Könnyű túlterheltté válni.

De ez csak akkor igaz, ha nincs olyan hatékony eszközöd, mint a ClickUp.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához, amely egyszerűsíti az élelmiszer-kezelést. A sokoldalú platform ötvözi a CRM-funkciókat az intuitív munkafolyamat-kezeléssel, így kiemelkedő választás élelmiszergyártók és étteremvezetők számára.

A ClickUp élelmiszergyártóknak szánt CRM-je lehetővé teszi, hogy egyszerűen, egy helyen racionalizálja az ügyfélkommunikációt és kezelje az ügyfélkapcsolatokat.

A ClickUp CRM-jévelautomatizálhatja az átadásokat, kezelheti a folyamatokat, nyomon követheti a megrendeléseket, előre jelezheti az eladásokat, és automatizálhatja a munkafolyamatokat, például a menü jóváhagyását, a megrendelések feldolgozását, a számlázást és egyéb készletkezelési feladatokat.

A több mint 10 testreszabható ClickUp nézettel a Kanban táblák, listák, táblázatok és naptár nézetek segítségével mindent nyomon követhet, az alapanyagok készletétől a vásárlói megrendelésekig. A Térkép nézet segítségével több raktárhelyet és szállítási zónát is kezelhet.

Kezelje a folyamatokat, az ügyfélkapcsolatokat és a megrendeléseket a ClickUp rugalmas nézetével

A ClickUp Brain segít automatizálni az ismétlődő feladatokat, mint például az élelmiszer-biztonsági ellenőrzések, a személyzet beosztása stb. Használhatja ügyféladatok elemzésére és AI-alapú betekintés megszerzésére, hogy megalapozott döntéseket hozhasson. Az AI segítségével összefoglalhatja a recepteket és étkezési terveket, valamint valós idejű készletfrissítéseket kaphat.

Készítsen heti étlapot éttermének a ClickUp Brain segítségével

De ez még nem minden: a ClickUp több ezer testreszabható sablont is kínál az élelmiszer-kezelés egyszerűsítéséhez. Például a ClickUp étkezés-tervezési sablon segít az étkezés előkészítésének racionalizálásában.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp étkezés-tervező sablonjával gyorsan megtervezheti az étkezéseket és rendszerezheti a recepteket.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Tervezze meg étkezéseit drag-and-drop listák segítségével

Nyomon követheti az alapanyagokat és a bevásárlólistákat

Rendezze a recepteket mappákba, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek.

Hasonlóképpen, a ClickUp több készletkezelési sablonnal is rendelkezik, például a ClickUp éttermi készletkezelési sablonnal, amely segít valós időben nyomon követni a készleteket, valamint szervezni a megrendeléseket és a szállításokat.

A ClickUp legjobb funkciói

Valós idejű együttműködés : Dolgozzon együtt másokkal receptek, menütervezés, készletnyilvántartás és élelmiszer-biztonsági irányelvek dokumentálása terén : Dolgozzon együtt másokkal receptek, menütervezés, készletnyilvántartás és élelmiszer-biztonsági irányelvek dokumentálása terén a ClickUp Docs segítségével.

Munkafolyamatok automatizálása : Automatizálja a megrendeléseket, a rutin jellegű beérkező megrendeléseket, a nyomon követéseket, az élelmiszer-biztonsági megfelelőségi ellenőrzéseket és a műszakemlékeztetőket, a menü jóváhagyásokat stb. : Automatizálja a megrendeléseket, a rutin jellegű beérkező megrendeléseket, a nyomon követéseket, az élelmiszer-biztonsági megfelelőségi ellenőrzéseket és a műszakemlékeztetőket, a menü jóváhagyásokat stb. a ClickUp Automations segítségével.

Készletkezelés : Jegyezze fel az összes apró részletet, a készletnyilvántartástól és a beszállítói információktól kezdve az összetevőkig, kövesse nyomon a készletegységeket, jelölje meg a sürgős szállításokat stb. : Jegyezze fel az összes apró részletet, a készletnyilvántartástól és a beszállítói információktól kezdve az összetevőkig, kövesse nyomon a készletegységeket, jelölje meg a sürgős szállításokat stb. a ClickUp Tasks segítségével.

Központosított információk : A ClickUp Dashboards segítségével betekintést nyerhet az ügyfelek visszajelzéseibe, a készletek szintjébe, az élelmiszer-pazarlásba, az alkalmazottak teljesítményébe, az értékesítési adatokba, a megrendelések teljesítésébe stb.

Integrációk: Több mint 1000 eszköz integrálása, beleértve a POS-t is, a jobb készletgazdálkodás, a rendszerek közötti gyorsabb kommunikáció és a jobb ügyfélélmény érdekében.

A ClickUp korlátai

A ClickUp funkcióinak száma kezdetben túlnyomó lehet a felhasználók számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez az alkalmazás számtalan módon használható. Miután megismerkedett a rendelkezésre álló funkciókkal, hihetetlenül testreszabható. A tervezési tartalom legkisebb egysége „feladat” néven szerepel, azonban ez többféle módon is használható, nem csak feladatként (ami nagyszerű). Ez átnevezhető például „elemre”.

Ez az alkalmazás számtalan módon használható. Miután megismerkedett a rendelkezésre álló funkciókkal, hihetetlenül testreszabható. A tervezési tartalom legkisebb egysége „feladat” néven szerepel, azonban ez többféle módon is használható, nem csak feladatként (ami nagyszerű). Ez átnevezhető például „elemre”.

🍭 Bónusz: Ismerje meg, hogyan automatizálhatja élelmiszer-kezelési munkafolyamatait, és hogyan tehet többet!

2. SmartSuite (A legjobb megoldás a konyhai munkafolyamatok és a készletnyilvántartás egy helyen történő kezeléséhez)

via SmartSuite

A SmartSuite egy munkamenedzsment platform az élelmiszeripari vállalkozások működésének szervezéséhez. Az eszköz intuitív, kódolás nélküli felületén egyedi megoldásokat hozhat létre menütervezéshez, készletnyilvántartáshoz és receptkezeléshez.

A beépített automatizálási funkcióval optimalizálhatja a rendelési folyamatokat és a konyhai munkafolyamatokat. Ezenkívül a platform összekapcsolási funkciójával összekapcsolhatja az élelmiszereket azok tápértékével, biztosítva ezzel az élelmiszer-biztonsági előírások betartását.

A SmartSuite legjobb funkciói

Kössön össze rekordokat, hogy összekapcsolja menüelemeit a költségekkel, a készletekkel stb., így minden információ egy helyen lesz elérhető.

Készítsen megrendelőlapokat a receptek részleteivel, a készletek számával, a beszállítók adataival stb.

Hozzon létre munkafolyamat-automatizálásokat az élelmiszerköltségek automatikus kiszámításához és a készletküszöbértékek alapján újrarendelési figyelmeztetések kiváltásához.

A SmartSuite korlátai

Nehéz megtanulni. Bizonyos mértékű adatbázis-ismeretet igényel.

Néha nehéz megtalálni a konkrét elemeket, mivel nincs mapparendszer, amely segít a dolgok rendszerezésében.

A nagy adatbázisok importálása kihívást jelenthet

SmartSuite árak

Ingyenes

Csapat : 12 USD/felhasználó/hónap

Professional : 28 USD/felhasználó/hónap

Enterprise: 41 USD/felhasználó/hónap

SmartSuite értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: 5/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a SmartSuite-ról a valós felhasználók?

A SmartSuite intuitív felülete biztosítja, hogy csapatunk minimális képzéssel is könnyedén eligazodjon a funkciók között és azokat kihasználja. Bár a SmartSuite széles körű automatizálási eszközöket kínál, úgy találjuk, hogy néhány alapvető automatizálási funkció még nem elérhető. Hasznosak lennének olyan fejlesztések, mint a jobban testreszabható munkafolyamat-automatizálás és az integráció más automatizálási platformokkal. Ezek a kiegészítések csökkentenék a manuális beavatkozások szükségességét és növelnék a hatékonyságot az egész működésünkben.

A SmartSuite intuitív felülete biztosítja, hogy csapatunk minimális képzéssel is könnyedén eligazodjon a funkciók között és azokat kihasználja. Bár a SmartSuite széles körű automatizálási eszközöket kínál, úgy találjuk, hogy néhány alapvető automatizálási funkció még nem elérhető. Hasznosak lennének olyan fejlesztések, mint a jobban testreszabható munkafolyamat-automatizálás és az integráció más automatizálási platformokkal. Ezek a kiegészítések csökkentenék a manuális beavatkozások szükségességét és növelnék a hatékonyságot működésünkben.

📖 További információk: CRM-tippek az ügyfelek kezeléséhez

3. MarginEdge (A legjobb számlázás, élelmiszerköltség-számítás és menüelemzéshez)

via MarginEdge

A MarginEdge hasznos eszköz lehet, ha egyszerűsíteni szeretné a háttérirodai műveleteket. Egyszerű mobil szkenneléssel digitalizálja és feldolgozza a számlákat, így nincs szükség manuális adatbevitelre. A MarginEdge integrálható könyvelési és POS-megoldásokkal, így zökkenőmentes számlázási rendszert hoz létre.

A MarginEdge felhasználói leginkább a valós idejű receptköltség-számítás funkcióját kedvelik. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy valós időben lássa az élelmiszerköltségeket, így megalapozott döntéseket hozhat az árakról és a menüről. Ezenkívül segít a készletek számlálásában és az élelmiszer-felhasználás, a hulladék stb. nyomon követésében jelentések segítségével.

A MarginEdge legjobb funkciói

Rögzítse a számlaadatokat, beleértve a kézzel írt jegyzeteket is, digitálisan mobilalkalmazás, e-mail, platformra való feltöltés stb. segítségével.

Készítse elő és kezelje a recepteket központilag, hogy könnyebben képezhesse az új alkalmazottakat.

Hasonlítsa össze a menü teljesítményét bizonyos kategóriákban, és azonosítsa a nyereséges termékeket az eladások alapján.

Fizessen a beszállítóknak többféle módon – csekkel, hitelkártyával vagy az Autopay segítségével ütemezett fizetésekkel.

A MarginEdge korlátai

A mobilalkalmazásból hiányzik számos funkció, különösen a számlák szerkesztése és a függőben lévő jóváhagyások terén.

A rendszer hibás, ami gyakori üzemzavarokhoz vezet, például a számlák nem kerülnek továbbításra, vagy a képernyő befagy.

Előfordulhat, hogy pontatlan megrendelések kerülnek be a rendszerbe, például helyesírási hibák, duplikált bejegyzések, ugyanazon termék különböző nevei stb.

MarginEdge árak

MarginEdge : 330 dollár helyszínenként/hónapban

MarginEdge + Freepour: 480 dollár helyszínenként/hónapban

MarginEdge értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a MarginEdge-ről a valós felhasználók?

Ez egy hatékony eszköz, amely segít éttermi vállalkozásunkban. A MarginEdge segítségével meghatározzuk az étlapon szereplő ételek árait, árfigyelmeztetéseket állíthatunk be, elemezhetjük az étlapot, nyomon követhetjük a készleteket, fizethetjük a számlákat és még sok minden mást. A rendszerben azonban van néhány hiba, különösen a receptkészítőben.

Ez egy hatékony eszköz, amely segít éttermi vállalkozásunkban. A MarginEdge segítségével meghatározzuk az étlapon szereplő ételek árait, árfigyelmeztetéseket állíthatunk be, elemezhetjük az étlapot, nyomon követhetjük a készleteket, fizethetjük a számlákat és még sok minden mást. A rendszerben azonban van néhány hiba, különösen a receptkészítőben.

📖 További információk: Ingyenes Google Docs menüsablonok

4. Agilysys Foodservice Management (A legjobb a műveletek racionalizálásához és a vendégélmény javításához)

via Agilysys

Az Agilysys egy átfogó vendéglátási megoldás, amely szállodák, kaszinók, üdülőhelyek, hajózási társaságok, sőt egészségügyi intézmények és egyetemek étkeztetési szolgáltatásai számára is rendelkezésre áll. A platform racionalizálja az étel- és italellátást (F&B) és a készletkezelést, és egységes rendszert biztosít a vendéglátás minden területének kezeléséhez – az ingatlankezeléstől a POS-ig.

Összességében az Agilysys segít a vendégprofilok, a fizetések feldolgozása és az élelmiszer-készletek kezelésében, és széles körű élelmiszer-szolgáltatási menedzsment eszközökkel biztosítja a jobb szolgáltatást.

Az Agilysys Foodservice Management legjobb funkciói

Egyszerűsítse a foglalási folyamatot, és gondoskodjon a vendégek zökkenőmentes elszállásolásáról egy egyszerű foglalási rendszer segítségével.

Kezelje mindent a megrendeléstől a számlázásig, az üzleti pénzügyekig és a POS-technológiákig.

Egyszerűsítse az éttermek, szállodák és készletek elemzését, hogy fontos információkat szerezzen a vendégek preferenciáiról és az üzleti teljesítményről.

Agilysys Foodservice Management korlátai

Legjobban az Agilysys POS rendszerrel működik. Más POS rendszerek integrálása korlátozott funkcionalitást eredményezhet.

Agilysys Foodservice Management árak

Egyedi árazás

Agilysys Foodservice Management értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Agilysys Foodservice Managementről a valós felhasználók?

Könnyen telepíthető és egyszerű felhasználói felület. Az új alkalmazottak betanítása egyszerű, és a munkaerő-forgalom is csökken. Azonban néhány menü felületének megjelenése és vizuális elemei frissítésre szorulnak.

Könnyen telepíthető és egyszerű felhasználói felület. Az új alkalmazottak betanítása egyszerű, és a munkaerő-forgalom is csökken. Azonban néhány menü felületének megjelenése és vizuális elemei frissítésre szorulnak.

📖 További információk: A legjobb készletoptimalizáló szoftverek

5. FoodPro® (A legjobb kis méretű élelmiszeripari vállalkozások számára)

via FoodPro ®

Az Aurora Information Systems által fejlesztett FoodPro® azoknak a kis élelmiszergyártóknak és étteremvezetőknek szól, akik élelmiszer-előállítási, tervezési és ellenőrzési rendszert keresnek. Ez egy integrált, többfelhasználós platform, amely lehetővé teszi a készletek előrejelzését és ellenőrzését, az élelmiszer-előállítás figyelemmel kísérését, étkezési tervek készítését, valamint pénzügyi elemzések elvégzését a haszonkulcsok megismerése és a költségvetés ellenőrzése érdekében.

A FoodPro® legjobb funkciói

Tervezzen ciklusos menüket, ACI menüket és standard menüket az egyes kiszolgáló helyek számára, figyelembe véve az élelmiszer-pazarlás és a költségek csökkentését.

A korábbi adatok alapján pontos vendégszámot jósolhat, és hatékony étkezési tervet készíthet.

Készítsen pénzügyi jelentéseket, az alapvető eredménykimutatásoktól kezdve a beszerzésekig, a helyszíni költségösszefoglalókig, az ételkészítési költségekig stb.

A FoodPro® korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek. Ha élelmiszeripari vállalkozásként fejlett testreszabási igényekkel rendelkezik, akkor ez nem biztos, hogy a legjobb választás.

Hasonló eszközökhöz képest kevésbé intuitív felhasználói felület

FoodPro® árak

Egyedi árazás

FoodPro® értékelések és vélemények

G2 : Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

📖 További információk: Ingyenes vacsora menütervező sablonok

6. Crunchtime (A legjobb éttermi műveletek kezelésére)

via Crunchtime

Ha érezni kezdi az élelmiszerárak emelkedésének, a változó élelmiszer-biztonsági előírásoknak és a munkaerő-problémáknak a nyomását az élelmiszeriparban, a Crunchtime segíthet a folyamatok javításában és a szabályoknak való megfelelésben.

A Crunchtime, amely a készletkezelésről és a munkaerő-feladatokról ismert, központi irányítópultot biztosít a helyszínek megtekintéséhez, a készletrendelések nyomon követéséhez, valamint a receptek és menük kezeléséhez. Emellett egyedi jelentéskészítő és ütemezési eszközökkel, valamint hibaelhárítási forrásokkal is rendelkezik, ami kezdőbarát platformmá teszi.

A szoftver legfőbb előnye, hogy „drill-down” funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a magas szintű éttermi adatok áttekintéséről a részletes adatokra navigáljon.

A Crunchtime legjobb funkciói

Automatizálja a napi és heti személyzeti beosztásokat, és automatikus figyelmeztetésekkel küldjön emlékeztetőket.

Kapjon pontos AI-javaslatokat az élelmiszer-előkészítési mennyiségekről, a beszerzési megrendelésekről és az értékesítésről a korábbi fogyasztási adatok, az üzlet PAR-szintjei, a rendelkezésre álló készletek stb. alapján.

Kövesse nyomon a -40 °C és 85 °C közötti hőmérsékleteket, hogy biztosítsa az élelmiszer-biztonsági előírások betartását.

Az elemző eszközökkel valós idejű adatokat kaphat az élelmiszerköltségekről, a munkaerő-piaci trendekről és a képzési programokról.

Crunchtime korlátai

Sablonok használata nélkül nehéz a rendelési útmutatókat megszervezni, és nincs hely a paritásösszeg hozzáadására.

Tablettákhoz hasonló mobil eszközökről nem igazán lehet sablonokat használni a szoftverhez való hozzáféréshez.

A szoftver nem elég rugalmas a felhasználói beállítások tekintetében. Szűrői korlátozottak, és bizonyos widgeteket nem lehet áthelyezni a felhasználói hatékonyság érdekében.

Crunchtime árak

Egyedi árazás

Crunchtime értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Crunchtime-ról a valós felhasználók?

Ha hagyományos étteremvállalkozásról van szó, akkor a CrunchTime megfelel az Ön igényeinek, és meglehetősen könnyen használható a műveletekhez. Ugyanakkor a változtatások lassan történnek, és a termék az elmúlt években stagnált. A kommisszáriusi modul nem került átalakításra, és nem túl jól megtervezett.

Ha hagyományos étteremvállalkozásról van szó, akkor a CrunchTime megfelel az Ön igényeinek, és meglehetősen könnyen használható a műveletekhez. Ugyanakkor a változtatások lassan történnek, és a termék az elmúlt években stagnált. A kommisszáriusi modul nem került átalakításra, és nem túl jól megtervezett.

🧠 Tudta? 2023-ban a szállodák több mint 80%-a jelentett munkaerőhiányt. Ez szükségessé teszi olyan technológiák bevezetését, amelyek automatizálják a rutinmunkákat, pontos előrejelzések alapján ütemezik a munkavállalók munkáját és javítják a működési hatékonyságot.

7. Restaurant365 (A legjobb számviteli és bérszámfejtési feladatokhoz)

via Restaurant365

A Restaurant365 egy étteremkezelő platform, amely megváltoztathatja az élelmiszeripari vállalkozás irányításának módját. A platform kiemelkedik pénzügyi jelentéseivel, bérszámfejtési és könyvelési funkcióival, készlet- és munkaerő-kezelési lehetőségeivel, valamint POS-integrációs képességeivel.

Bár a szoftver nem kezdőbarát, tetszhet Önnek böngészőalapú hozzáférhetősége és automatizált könyvelési eszközei miatt, amelyek pontos nyomon követéssel segítenek csökkenteni az élelmiszerköltségeket és maximalizálni a jövedelmezőséget.

A Restaurant365 legjobb funkciói

Állítson be méltányos borravaló-elosztási paramétereket, és automatizálja a borravaló-kezelési folyamatokat, hogy értékes időt takarítson meg.

Használja a munkaerő- és értékesítési jelentéseket az értékesítés előrejelzéséhez és a személyzet ütemezéséhez több helyszínen.

Készítsen központi katalógusokat és rendelési útmutatókat, hogy biztosítsa az egységes élelmiszer-előkészítési gyakorlatot és az összetevők használatát az összes telephelyen.

A Restaurant365 korlátai

Néhány felhasználó szerint a készletkezelő rendszer bonyolult, különösen a receptkezelő funkciók lehetnének felhasználóbarátabbak.

A szoftver sok funkciója és komplex felülete miatt megtanulása időigényes.

A bankszámlák egyeztetése bonyolult lehet, és a korábbi időszakok hibáinak kijavítása időigényesnek bizonyulhat.

Restaurant365 árak

Essentials : 499 USD/hó helyszínenként, negyedéves számlázással

Professzionális : 749 USD/hó helyszínenként, negyedéves számlázással

Egyedi árazás

Restaurant365 értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Restaurant365-ről a valódi felhasználók?

Nagyon értékelem, hogy minden szükséges információ egy helyen található. Egy kattintással több információt is lekérhetek, így egyszerre több dolgot is figyelemmel kísérhetek és felügyelhetek. A szoftver minden szintű számítógépes ismeretekkel rendelkező felhasználó számára könnyen kezelhető. Ezzel az eszközzel pénzügyileg stabilabb vállalkozásokat működtetek. A 365-öt egész nap használjuk a vállalkozásunkban, az ügyfélszolgálat gyors és hatékony, megbízható utánkövetéssel. Azonban a régi stílusú esztétikai felület. Úgy néz ki, mint egy Windows 95 program, szemben egy tisztább, áttekinthetőbb felülettel.

Nagyon értékelem, hogy minden szükséges információ egy helyen található. Egy kattintással több információt is lekérhetek, így egyszerre több dolgot is figyelemmel kísérhetek és felügyelhetek. A szoftver minden szintű számítógépes ismeretekkel rendelkező felhasználó számára könnyen kezelhető. Ezzel az eszközzel pénzügyileg stabilabb vállalkozásokat működtetek. A 365-öt egész nap használjuk a vállalkozásunkban, az ügyfélszolgálat gyors és hatékony, megbízható utánkövetéssel. Azonban a régi stílusú esztétikai felület. Úgy néz ki, mint egy Windows 95 program, szemben egy tisztább, áttekinthetőbb felülettel.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelő megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

8. Toast (A legjobb fizetésfeldolgozáshoz)

via Toast

A Toast POS-t, készletnyilvántartást és konyhai menedzsmentet kombinál. Ez egy felhasználóbarát eszköz AI-alapú készletnyilvántartási rendszerrel, amely lehetővé teszi a számlák beolvasását és a készletszintek valós idejű frissítését.

Használhatja a konyhai műveletek koordinálására, a vendégtér és a háttériroda műveleteinek kezelésére, a menü teljesítményének nyomon követésére, sőt, a beépített bérszámfejtési rendszerrel a bérszámfejtés kezelésére is.

A Toast legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi borravaló-szabályokat, automatizálja a borravaló elosztását és egyszerűsítse a borravaló jelentését.

Csökkentse a várakozási időt és javítsa a személyzet hatékonyságát a Toast éttermi kioszkokkal, ahol a vendégek személyre szabhatják rendeléseiket.

A Kitchen Display System segítségével irányíthatja a megrendeléseket, megtekintheti a közelgő megrendeléseket és készíthet konyhai termelékenységi jelentéseket.

Testreszabhatja az egyes helyszínek menüjét, központilag kezelheti a jelentéseket, és egyetlen irányítópultról irányíthatja a műveleteket.

A Toast korlátai

Korlátozott jelentéskészítési funkciók

Egyes felhasználók szerint az ügyfélszolgálat gyakran nem reagál a megkeresésekre.

A díj, beleértve a hitelkártya-feldolgozási díjat, nagyon magas.

Toast árak

Ingyenes

Point of Sale : 69 dollártól/hónap

Készítse el a sajátját: Egyedi árazás

Toast értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Toastról a valós felhasználók?

A Toasttal való együttműködés a beállítás során remek és egyszerű volt. Ahogy nőttünk, a támogatásuk is szilárd maradt. Nem olyan, mint más POS-ok, amelyeket korábban használtunk. A jelentésekkel azonban még van mit javítani... a legtöbb adat megvan, csak nem egyértelmű, hogyan lehet megszerezni a szükséges információkat, és nekik kell az adatokat kiadniuk és e-mailben elküldeniük. Emellett az ügyfelek kiszolgálására szolgáló menük néha kissé bonyolultak lehetnek, 2-3 szint mélységig kell lehaladni, hogy egy 8 unciás barna sört rendelhessünk.

A Toasttal való együttműködés a beállítás során remek és egyszerű volt. Ahogy nőttünk, a támogatásuk is szilárd maradt. Nem olyan, mint más POS-ok, amelyeket korábban használtunk. A jelentésekkel azonban még van mit javítani... a legtöbb adat megvan, csak nem egyértelmű, hogyan lehet megszerezni a szükséges információkat, és nekik kell az adatokat kiadniuk és e-mailben elküldeniük. Emellett az ügyfelek kiszolgálására szolgáló menük néha kissé bonyolultak lehetnek, 2-3 szint mélységig kell lehaladni, hogy egy 8 unciás barna sört rendelhessünk.

🧠 Tudta? A vendéglátóipari POS-rendszerek piaca várhatóan 2025-ben 13,35 milliárd dollárról 2034-re 28,06 milliárd dollárra nő, ami 8,6%-os éves átlagos növekedési rátát jelent.

9. FoodStorm (A legjobb omnichannel megrendelések leadására és kezelésére)

via FoodStorm

A FoodStormot tekintsd az élelmiszeripari szolgáltatók irányítóközpontjának. Akár cateringes, élelmiszer-kereskedő vagy étteremvezető vagy, aki több mint 100 megrendelést kezel, a platform mindent központosít – a termeléstől és a megrendeléskezeléstől a marketingig és az ügyfélkommunikációig.

A FoodStorm segítségével közvetlenül telefonhívásokból, e-mailekből vagy üzletek kioszkjaiból adhatja le megrendeléseit, szervezheti az egész konyháját, és naptár nézetben ellenőrizheti a közelgő megrendeléseket és eseményeket. A legjobb rész? Testreszabhatja az elemeket, az árakat és a menüket, gombokat és kategóriákat adhat hozzá a megrendelési oldalakhoz, és akár képeket is hozzáadhat a menükhöz az AI képgenerátor segítségével.

A FoodStorm legjobb funkciói

Adjon le és kezeljen megrendeléseket több csatornán keresztül, például üzletekben található kioszkokon, szolgáltató pultokon, e-mailben és telefonon.

Kezelje a személyes átvételi megrendeléseket, figyelje a fizetési állapotokat, és kezelje a súly alapján értékesített termékeket az ünnepi forgalomkezelés segítségével.

A Kitchen Display System segítségével a beérkező megrendeléseket a konyha képernyőin jelenítheti meg.

A FoodStorm korlátai

Néhány felhasználó szerint a FoodStorm nem nyújt megfelelő támogatást és fiókkezelést.

Az alkalmazás mobil eszközökön nehezen használható. Csak az alapvető funkciókat fedi le.

Élelmiszer rendelése a megrendelőtől eltérő címzettnek zavaró lehet.

FoodStorm árak

Egyedi árazás

FoodStorm értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (30 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a FoodStormról a valós felhasználók?

A FoodStorm könnyen használható és nagyon funkcionális. Az ügyfélszolgálat páratlan, és imádjuk a testreszabási lehetőségeket, amelyekkel könnyedén megszerezhetjük a csapatunk számára szükséges információkat. A menüpontok és csomagok bevitel is nagyon egyszerű. Azonban néhány jelentés nem annyira testreszabható, mint más programok, amelyeket használtunk, de a FoodStorm felár ellenében testreszabott jelentéseket is kínál, ami nagyszerű.

A FoodStorm könnyen használható és nagyon funkcionális. Az ügyfélszolgálat páratlan, és imádjuk a testreszabási lehetőségeket, amelyekkel könnyedén megszerezhetjük a csapatunk számára szükséges információkat. A menüpontok és csomagok bevitel is nagyon egyszerű. Azonban néhány jelentés nem annyira testreszabható, mint más programok, amelyeket használtunk, de a FoodStorm felár ellenében testreszabott jelentéseket is kínál, ami nagyszerű.

10. Computrition (A legjobb kórházi étkeztetési szolgáltatások kezeléséhez)

via Computrition

A Computrition teljesen integrált vendéglátóipari szoftvercsomagja segít a szervezeteknek, különösen a kórházaknak, táplálkozási és élelmiszer-szolgáltatásaik kezelésében. A szoftver segítségével kezelhet mindent, ami az élelmiszer-szolgáltatással kapcsolatos – a receptektől és menükön át a költségvetésig, a készletig, a beszállítókig és az ételek elosztásáig.

A platform kiemelkedő jellemzője, hogy összekapcsolja a recepteket az allergénekkel és az étrendi korlátozásokkal. Automatikusan kijavítja és módosítja a menüket, biztosítva az élelmiszerbiztonságot és a betegek minőségi ellátását.

A Computrition legjobb funkciói

Személyre szabott étkezési jegyek generálása a betegek választásai és preferenciái alapján

Automatizálja a táplálkozáskezelést, a menücsere és -javításokat, és kövesse nyomon a betegek étkezési előzményeit.

A CI Smart Forecasting segítségével előre jelezheti az ellátási igényeket, hogy csökkentse az élelmiszer-pazarlást.

A számítástechnika korlátai

Az étlapon található speciális vagy személyre szabott megjegyzések helye korlátozott.

A tanulási görbe meredek, egyes funkciók túl sok kattintást igényelnek.

A Computrition árai

Egyedi árazás

Computrition értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Hozza meg a helyes döntést, és alakítsa át élelmiszeripari vállalkozásának működését!

Az élelmiszer-ipari menedzsment szoftverek valóban elengedhetetlenek a műveletek egyszerűsítéséhez, a hibák csökkentéséhez és a hatékonyság javításához. De a megfelelő szoftver megléte is döntő fontosságú.

Például, ha Ön egy nagyvállalat, amelynek fejlett testreszabási igényei vannak, akkor a FoodPro® vagy a Crunchtime szoftverek nem lesznek elegendőek, mivel ezeknek a eszközöknek korlátozott funkcióik vannak. Másrészt egy robusztus megoldás, mint a ClickUp, lehet az Ön számára a tökéletes választás.

A ClickUp számos funkcióval segíti Önt az élelmiszer-kezelés minden területén – a készletek és alapanyagok nyomon követésétől a receptek és menük tervezésén, az árak elemzésén, az élelmiszer-biztonsági előírások betartásán és az eladások előrejelzésén át egészen más feladatokig.

Értékelje üzleti igényeit, és derítse ki, melyik eszköz felel meg minden követelménynek. Ha ez a ClickUp, fedezze fel még ma a platformot. Regisztráljon ingyen!