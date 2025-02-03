ClickUp blog
A 10 legjobb készletoptimalizáló szoftver 2025-ben

2025. február 3.

A készletkezelés minden vállalkozás számára kritikus feladat, de itt van egy meglepő tény: az átlagos kis kiskereskedő az Egyesült Államokban csak 63%-os készletpontosságot ér el.

A bűnös? Gyakran az emberi hiba, amely költséges problémákhoz vezet, mint például a túlzott készletezés vagy az elmulasztott értékesítések.

Ha még mindig táblázatokra támaszkodik a készletkezeléshez, akkor ezekkel a problémákkal szembesülhet.

De van jó hír is! A modern készletoptimalizáló szoftverplatformok megfordíthatják ezt a helyzetet. Ezek az eszközök számos funkcióval rendelkeznek, amelyek hatékonyabbá teszik az ellátási lánc folyamatait – a vonalkód-leolvasóktól az elektronikus adatcsere (EDI) integrációjáig.

A megfelelő szoftverbe való befektetés jelentősen csökkentheti a készletköltségeket, növelheti a hatékonyságot és időt takaríthat meg. Az elmúlt évben a ClickUp csapatommal teszteltük és összeállítottuk a 2024-es év 10 legjobb készletoptimalizáló szoftvermegoldásának listáját, kiemelve, hogy kiknek a legalkalmasabbak, az áraikat és a legfontosabb funkcióikat.

De először is nézzük meg, mire kell figyelni a készletoptimalizáló szoftvereknél!

Mit kell keresnie a készletoptimalizáló szoftverekben?

A megbízható készletoptimalizáló szoftvereknek elsődleges szempontjuknak a pontosságnak kell lennie. Az alábbiakban felsoroljuk, mire kell figyelnie, hogy a szoftver hatékonyan kielégítse üzleti igényeit:

  • Valós idejű nyomon követés: Győződjön meg arról, hogy a szoftver naprakész készletszinteket és mozgásokat biztosít, hogy elkerülje a készlethiányt és a túlzott készletezést.
  • Vonalkód-beolvasás: Válasszon olyan rendszereket, amelyek támogatják a vonalkód-beolvasást a termékek hatékony azonosítása és nyomon követése érdekében.
  • Integrációs képességek: Ellenőrizze, hogy a szoftver integrálható-e POS-, ellátási lánc- és könyvelési rendszereivel a zökkenőmentes adatáramlás érdekében.
  • Automatikus riasztások: Keressen automatizálási funkciókat, hogy automatikus értesítéseket kapjon az alacsony készletről, a lejárati dátumokról és az újrarendelési pontokról, így elkerülheti a készletproblémákat.
  • Többcsatornás támogatás: Válasszon olyan szoftvert, amely képes kezelni a készleteket a különböző értékesítési csatornákon, hogy azok szinkronban maradjanak.
  • Mobil hozzáférhetőség: Győződjön meg arról, hogy a készletkezelő rendszerek kompatibilisek a különböző eszközökkel, hogy növelje a rugalmasságot és a mobilis kezelhetőséget.
  • Skálázhatóság: Keressen olyan eszközöket, amelyek vállalkozásával együtt növekedhetnek, és képesek kezelni a növekvő adatmennyiséget és a készletek összetettségét, ahogy vállalkozása bővül.
  • Felhasználóbarát felület: Válasszon egy intuitív platformot, amely csökkenti a betanítási időt és növeli a csapat hatékonyságát.

A 10 legjobb készletoptimalizáló szoftver

Az alábbi listában bemutatom a 2024-es év legjobb készletoptimalizáló szoftvereit. Emellett rövid áttekintést adok az egyes eszközökről, hogy könnyen összehasonlíthassa a lehetőségeket.

1. ClickUp (A legjobb készlettervezéshez, -kezeléshez és -optimalizáláshoz)

Ha olyan eszközt keres, amely kiválóan alkalmas a készlettervezésre és -optimalizálásra, akkor a ClickUp pontosan az, amire szüksége van.

A ClickUp egy működéskezelő eszköz minden méretű vállalkozás számára, a kis startupoktól a nagyvállalatokig. Kiválóan alkalmas e-kereskedelmi műveletek kezelésére, termékállományok kezelésére és célok kitűzésére.

A ClickUp projektmenedzsment platformja
A ClickUp projektmenedzsment platformjával valós időben követheti nyomon a készletadatokat.

A ClickUp projektmenedzsment megoldásávalegyszerűsítheti folyamatait testreszabható irányítópultokkal, amelyek valós idejű mutatókat jelenítenek meg, szervezett listákkal követik nyomon a készleteket, és automatizálják a munkafolyamatokat a feladatok zökkenőmentes végrehajtása érdekében.

A ClickUp irányítópultjai rendkívül sokoldalúak, és 360°-os rálátást biztosítanak a termékinformációkra.

ClickUp műszerfal
Tegye láthatóvá a rendelkezésre álló termékeket, készleteket és egyéb raktárkészleteket a ClickUp Dashboards segítségével.

Az interfészt igényeinek megfelelően testreszabhatja, személyre szabott állapotok, táblázatok és jelentéskészítő eszközök segítségével. Ráadásul a Dashboard Widgets segítségével könnyedén előhívhatja a fontos adatokat, például a nyomon követett időt és a diagramokat, növelve ezzel készletgazdálkodásának hatékonyságát.

Ha inkább a strukturált elrendezéseket kedveli, akkor a ClickUp táblázatos nézetének biztosan tetszeni fog.

A ClickUp táblázatos nézet
A ClickUp táblázatos nézetével könnyedén elemezheti az adatokat a strukturált információkezelés érdekében.

Lehetővé teszi a költségvetések, készletek és ügyféladatok rendezett sor- és oszlopformátumban történő szervezését. Hozzon létre ClickUp egyéni mezőket, hogy gyakorlatilag bármit rögzíthessen – feladat előrehaladást, fájlcsatolmányokat, csillagbesorolásokat és több mint 15 mezőtípust.

Ha nyomon szeretné követni a készletmozgásokat és a rendelkezésre állást, a ClickUp előre elkészített sablonjai rendkívül hatékonyak. Például a ClickUp készletkezelési sablon egyszerűsíti a nagy vagy összetett készletek kezelését. Segít nyomon követni a készletszinteket, a készletmozgásokat és a költségváltozásokat, valamint felhasználóbarát adatbázisban rendszerezni a termékinformációkat.

Kezelje készleteit és mindig időben pótolja azokat a ClickUp készletkezelési sablonjával.
Töltse le ezt a sablont
Kezelje készleteit és mindig időben pótolja azokat a ClickUp készletkezelési sablonjával.

Ez a sablon a következőket is segít:

  • Figyelje a készletszinteket, a készletek rendelkezésre állását, a mozgásokat és a költségingadozásokat.
  • Rendezze el a termékadatok, beleértve az árakat és a képeket, egy felhasználóbarát adatbázisban.
  • Elemezze a készletek alakulását, hogy megalapozott döntéseket hozhasson az utánpótlásról.

A ClickUp készletjelentés-sablonja tovább növeli a termékek szintjének nyomon követésének pontosságát, betekintést nyújt az ellátási láncba, és racionalizálja a rendelési folyamatot. Ez a sablon lehetővé teszi a készletcélok meghatározását és a kereslet előrejelzését is, így biztosítva, hogy mindig egy lépéssel a potenciális hiányok előtt járjon.

Kövesse nyomon készletszintjeit, és gyorsan azonosítsa a hiányokat a készletjelentés sablon segítségével.
Töltse le ezt a sablont
Kövesse nyomon készletszintjeit, és gyorsan azonosítsa a hiányokat a készletjelentés sablon segítségével.

Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

  • Gyorsan áttekintheti a készletek szintjét
  • Könnyen frissítheti az adatokat kódbeírás nélkül
  • Rendezze a termékeket kategóriákba a könnyű navigálás érdekében.

A ClickUp Automations egy másik funkció, amely jelentősen javíthatja a készletkezelést az ismétlődő feladatok racionalizálásával és a manuális hibák csökkentésével. Az automatizálással beállíthat olyan triggereket, amelyek automatikusan frissítik a készletszinteket, amikor termékeket adnak hozzá vagy távolítanak el, így biztosítva a valós idejű pontosságot.

ClickUp automatizálások
Automatizálja a készletkezelést a ClickUp Automations segítségével

Az értesítéseket úgy konfigurálhatja, hogy figyelmeztessék Önt, amikor a készlet kritikus szintre csökken, így időben döntést hozhat és újratöltheti a készletet. Ezenkívül az ügyfél-automatizálás segítségével kategorizálhatja és rendszerezheti a készletadatokat, így könnyebben nyomon követheti és elemezheti a trendeket. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem segít megalapozott döntéseket hozni, végső soron javítva a készletkezelés hatékonyságát és termelékenységét.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Kezelje a termékek újratöltését és szállítását a ClickUp naptárnézetével. Tekintse meg a megrendelések szállítási ütemtervét és feladatait valós időben a közös ütemtervek és erőforrás-naptárak segítségével.
  • Állítson be emlékeztetőket az újratöltéshez a ClickUp Recurring Tasks segítségével.
  • A ClickUp integrációja az e-kereskedelmi platformokkal biztosítja a pontos készletadatok szinkronizálását, hogy optimalizálja az üzleti műveleteket és megalapozott döntéseket hozzon.
  • Kövesse nyomon a termékértékesítést és kezelje a kapacitást praktikus tervezési eszközökkel, beleértve a kész és szállítói lista sablonokat.

A ClickUp korlátai

  • Az új felhasználóknak meg kell tanulniuk a magas fokú testreszabás használatát.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap
  • Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatérenként és tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Zoho Inventory (legalkalmasabb kis- és középvállalkozások számára)

Zoho
via Zoho Inventory

A Zoho egy all-in-one szoftvercsomagot kínál, amely különböző alkalmazásokat tartalmaz, például a Zoho CRM-et, egy ügyfélszolgálati rendszert és a Zoho Inventory-t.

A Zoho Inventory olyan funkciókat kínál, mint a készletnyilvántartás, a megrendelések kezelése és a raktárkezelés, így ideális kis- és középvállalkozások számára.

A Zoho integrálható olyan népszerű e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify, az Amazon, az Etsy, az eBay és a ZohoCommerce. Bár integrációs lehetőségei némileg korlátozottak, a Zoho ára versenyképes marad más e-kereskedelmi készletkezelési megoldásokhoz képest.

A Zoho Inventory legjobb funkciói

  • Hatékonyan kezelje készleteit a vonalkód és a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) technológia segítségével.
  • Biztosítsa a romlandó áruk időben történő cseréjét
  • Valós idejű szállítási díjakat biztosít a legnagyobb globális fuvarozóktól.

A Zoho Inventory korlátai

  • Korlátozott integráció az e-kereskedelmi platformokkal és piacterekkel
  • Az árak a havi megrendelési mennyiségen alapulnak, így vállalkozásának növekedésével a csomagot is frissítenie kell.

Zoho Inventory árak

  • Ingyenes csomag (csak 50 megrendelés és egy felhasználó)
  • Alapcsomag: 39 USD/hó szervezetenként (500 havi megrendeléssel és két felhasználóval)
  • Professzionális: 99 USD/hó szervezetenként (3000 havi megrendeléssel és két felhasználóval)
  • Prémium: 159 USD/hó szervezetenként (7500 havi megrendeléssel és két felhasználóval)
  • Vállalati: 299 USD/hó szervezetenként (15 000 havi megrendeléssel és hét felhasználóval)

Zoho Inventory értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (90+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (380+ értékelés)

3. Fishbowl Inventory (A legjobb felhőalapú készletkezelő szoftver)

Fishbowl Inventory
via Fishbowl Inventory

A nagyra becsült készlet- és ellátási lánc-kezelő szoftver, a Fishbowl zökkenőmentesen integrálódik a QuickBooks-ba, hogy racionalizálja a készletkezelési folyamatokat. A vonalkód-beolvasással növeli a pontosságot, biztosítva a termékek pontos nyomon követését az ellátási lánc egészében, és támogatja a valós idejű készletfigyelést több helyszínen – ideális nagy léptékű műveletekhez.

A szoftver alkatrész-nyomkövető funkciója lehetővé teszi a készletek sorozatszámok, tételszámok vagy lejárati dátumok alapján történő nyomon követését, ami javítja a nyomonkövethetőséget és a szabályoknak való megfelelést, különösen a szigorú szabályozásokkal rendelkező iparágakban.

A Fishbowl Inventory legjobb funkciói

  • Kiválóan alkalmas nagy léptékű szállítási vállalkozások és gyártók számára.
  • A Fishbowl rendeléskezelő rendszerével automatizálhatja a megrendelések létrehozását az értékesítési trendek és a készletigények alapján.
  • A mobilalkalmazással bárhonnan hozzáférhet és kezelheti a készleteket.

A Fishbowl Inventory korlátai

  • Sok felhasználóval rendelkező vállalatok számára költséges lehet
  • A további funkciók extra költségekkel járnak.

Fishbowl Inventory árak

  • Fishbowl Drive: 349 USD/hó két felhasználó számára
  • Fishbowl Advanced: 399 USD/hó két felhasználó számára

Fishbowl Inventory értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (200+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (900+ értékelés)

4. Cin7 (A legjobb omnichannel kiskereskedők számára)

Cin7
via Cin7

A Cin7 egy felhőalapú készletkezelő eszköz, amely ingyenesen elérhető a Shopify e-kereskedelmi áruházak számára. Számos funkcióval és platformintegrációval rendelkezik.

Ez a webalapú rendszer a Kanban módszert alkalmazza a készletpótlás és az újrarendelés megkönnyítésére, és olyan számviteli funkciókat tartalmaz, mint a FIFO (First In, First Out) módszer.

A Cin7 költséghatékony árazásával tűnik ki a többi közül, amely bármilyen méretű vállalkozás számára megfelelő, és korlátlan számú raktári egység (SKU) kezelésére alkalmas.

A Cin7 legjobb funkciói

  • Zökkenőmentes áruátvitel a raktárak között
  • Az automatizált funkciók segítségével gyorsan létrehozhatja a megrendeléseket.
  • Hozzáférés POS-rendszerekhez és vonalkód-beolvasáshoz minden csomagban

A Cin7 korlátai

  • Az alapcsomagból hiányoznak olyan funkciók, mint az EDI-kapcsolatok és a 3PL-konfigurációk.
  • Nincs ingyenes csomag vagy próbaopció.

Cin7 árak

  • Cin7 Core Standard: 349 USD/hó áron
  • Cin7 Core Pro: 599 USD/hó áron
  • Cin7 Core Advanced: 999 USD/hó áron

Cin7 (Core) értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,3 /5 (700+ értékelés)

5. Ordoro (A legjobb szállításhoz és teljesítéshez)

Ordoro
via Ordoro

Az Ordoro olyan funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a szállítás kezelését, a készletek dropshippingjét, a nyílt API-hozzáférést és a fejlett elemzéseket. A platform lehetővé teszi a különböző értékesítési csatornák zökkenőmentes integrációját a teljesítési folyamatok javítása érdekében.

Akár 100 készletelemet, akár 500 000 megrendelést kezel havonta, az Ordoro átfogó exportadat-struktúrája és könyvelési rendszere egyszerűsítheti készletgazdálkodását.

Az Ordoro legjobb funkciói

  • Modern beszerzési automatizálást kínál a műveletek egyszerűsítéséhez.
  • Lehetővé teszi a több raktárral rendelkező vállalkozások központosított irányítását.
  • Csatlakozzon népszerű e-kereskedelmi platformokhoz, mint a Shopify, a Magento és a WooCommerce.

Az Ordoro korlátai

  • Sok más készletkezelő szoftverrel ellentétben nincs mobil verziója.
  • A kisvállalkozások számára az árak magasak lehetnek.

Ordoro árak

  • Szállítás: Ingyenes
  • Készlet: 349 USD/hó
  • Dropshipping: 299 USD/hó

Ordoro értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)

6. QuickBooks E-Commerce (A legjobb növekvő e-kereskedelmi vállalkozások számára)

QuickBooks
a QuickBooks segítségével

A felhasználóbarát felületéről és robusztus funkcióiról ismert QuickBooks Commerce (korábban TradeGecko) segít a vállalkozásoknak hatékonyan kezelni a készleteket, automatizálni a munkafolyamatokat és elemezni a teljesítményt.

A szoftver automatizálási funkciói lehetővé teszik a vállalkozások számára az ismétlődő feladatok racionalizálását és a manuális hibák csökkentését. Az olyan folyamatok automatizálásával, mint a megrendelések teljesítése, a beszerzési megrendelések generálása és a készletkiigazítások, a szoftver racionalizálja a műveleteket és segít időt megtakarítani.

A QuickBooks E-commerce legjobb funkciói

  • Könnyedén összekapcsolható a Xero-val a hatékonyabb könyvelés érdekében.
  • Figyelje a készletek szintjét több helyszínen és csatornán keresztül
  • Optimalizálja raktári műveleteit olyan funkciókkal, mint a tárolóhelyek kezelése és a válogatási listák.

QuickBooks E-kereskedelem korlátai

  • Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a szoftver első használatakor meredek a tanulási görbe.
  • Korlátozott testreszabási lehetőségek az egyedi üzleti igényekhez

QuickBooks E-kereskedelmi árak

  • Egyszerű kezdés: 35 USD/hó
  • Alapvető funkciók: 65 USD/hó
  • Plusz: 99 USD/hó
  • Haladó: 235 USD/hó

QuickBooks E-kereskedelem értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: N/A

7. DEAR Systems (A legjobb gyártáshoz és nagykereskedelemhez)

DEAR Systems
via DEAR Systems

A DEAR Systems felhőalapú ERP-megoldásként kiküszöböli a költséges IT-infrastruktúra, például szerverek és kapcsolók szükségességét.

Ezzel az eszközzel hatékonyan kezelheti az alapanyagoktól a késztermékekig mindent, biztosítva az ellátási lánc zökkenőmentes működését a kezdetektől a végéig. Kiemelkedő jellemzője a kereslet-előrejelzési képessége, amely lehetővé teszi a készletigény pontos előrejelzését, minimalizálva a túlkészleteket és a készlethiányokat.

A platform beszerzési modulja pontossággal és hatékonysággal támogatja beszerzési döntéseit. Szállítói információs oldalt és pénzügyi jelentéskészítő eszközöket tartalmaz.

Azok számára, akik még mindig manuális kereslettervezési módszerekre támaszkodnak, a DEAR Systems olyan eszközöket kínál, amelyek a elavult kapacitástervezést Excelben hatékonyabb, automatizált folyamatokkal helyettesíthetik. Ez biztosítja, hogy a termelés tökéletesen igazodjon a kereslethez, maximalizálva a hatékonyságot és minimalizálva a pazarlást.

A DEAR Systems legjobb funkciói

  • Az értéklánc-elemzés segítségével azonosítsa és javítsa ellátási láncának minden egyes lépését!
  • Kapjon értesítéseket, amelyek figyelmeztetik Önt a készletek újratöltésére, amikor a készletek alacsony szintre csökkennek, az újrarendelési pontokról szóló riasztásokkal.
  • Hozzáférés több mint 300 szabványos jelentéshez részletes betekintés érdekében

A DEAR Systems korlátai

  • Magas költségei akadályt jelenthetnek a kisvállalkozások számára.

DEAR Systems árak

  • 5 felhasználó esetén 249 USD/hó áron elérhető

DEAR Systems értékelések és vélemények

  • G2: Nem elérhető
  • Capterra: Nem elérhető

Olvassa el még: Teszteltük a 10 legjobb beszerzési menedzsment szoftvert 2024-ben

8. NetSuite ERP (A legjobb vállalati szintű készletkezeléshez)

NetSuite ERP
a NetSuite ERP-n keresztül

A NetSuite ERP átfogó eszközkészletet kínál, amely a pénzügyi menedzsmenttől a készletellenőrzésig mindenre kiterjed, így egy helyen megtalálható minden, ami a hatékonyság növeléséhez és a növekedés elősegítéséhez szükséges.

A rendszer valós idejű irányítópultjai teljes áttekintést nyújtanak a készletgazdálkodási folyamatokról, segítve Önt abban, hogy magabiztosan hozza meg adat alapú döntéseit.

A NetSuite ERP valós idejű betekintést nyújt a készletek szintjébe, a kereslet előrejelzésébe és a megrendelések kezelésébe, biztosítva, hogy a megfelelő termékek a megfelelő időben a megfelelő helyen legyenek. Ez segít csökkenteni a szállítási költségeket és minimalizálja a készlethiány kockázatát, végső soron javítva az ügyfelek elégedettségét.

A platform zökkenőmentesen integrálódik a logisztikai szoftverekkel, így teljes átláthatóságot és ellenőrzést biztosít a műveletei felett.

A NetSuite ERP legjobb funkciói

  • Kezelje könnyedén több leányvállalatot, üzleti egységet és jogi személyt, több nyelv és pénznem támogatásával.
  • Optimalizálja a valós idejű ütemezést és hatékonyan kezelje a készleteket naptárak és Gantt-diagramok segítségével.
  • Szerezzen globális láthatóságot a beszállítói helyszínkezelés, a disztribúciós követelmények tervezése és a több helyszínes tervezési eszközök segítségével.

A NetSuite ERP korlátai

  • Megtanulása nehéz, különösen az ERP platform testreszabása esetén.
  • Korlátozások vonatkoznak az exportálható dokumentumtípusokra, és nem minden információ kerül át megfelelően.

NetSuite ERP árak

  • Egyedi árazás

NetSuite ERP értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (3000+ értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (1500+ értékelés)

Olvassa el még: 10 ingyenes készlet sablon Excelhez, Sheetshez és ClickUphez

9. SAP IBP (A legjobb komplex ellátási láncok készletoptimalizálásához)

SAP IBP
via SAP IBP

A gépi tanulási algoritmusok és a valós idejű adatok felhasználásával az SAP IBP pontosan előrejelzi a jövőbeli keresletet, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy készletszintjüket a piaci igényekhez igazítsák.

Egy másik fontos funkció a többszintű készletoptimalizálás (MEIO). Az SAP IBP lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy több helyszínen és a szállítási lánc több szintjén optimalizálják a készleteket. Ez a funkció figyelembe veszi a különböző készletszintek közötti függőségeket, lehetővé téve a hatékonyabb elosztást és a felesleges készletek csökkentését, miközben magas szolgáltatási szintet biztosít.

Emellett támogatja a forgatókönyv-tervezést is, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy értékeljék a különböző döntések lehetséges kimeneteleit, például a beszállítói átfutási idők változásait vagy a vevői kereslet eltolódásait, és kiválasszák a leghatékonyabb stratégiát.

Az SAP IBP legjobb funkciói

  • Érje el a teljes átláthatóságot, riasztásokat és elemzéseket a teljesítmény méréséhez, a zavarok előrejelzéséhez és a problémák megelőzéséhez.
  • Végezzen valós idejű szimulációkat különböző üzleti forgatókönyvekhez, hogy megfeleljen a növekvő üzleti igényeknek.
  • Támogassa a más SAP-rendszerekkel és harmadik féltől származó alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációt a továbbfejlesztett funkcionalitás érdekében.

Az SAP IBP korlátai

  • A komplexitás és a kiterjedt funkciók miatt megtanulási görbe szükséges
  • Az eszköz egyes folyamatokhoz RDP technológiát használ, amely nem a legújabb elérhető technológia.

SAP IBP árak

  • Egyedi árazás

SAP IBP értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

10. inFlow Inventory (A legjobb felhasználóbarát készletkezeléshez)

inFlow Inventory
via inFlow Inventory

Az inFlow Inventory úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsítse a készletellenőrzést bármilyen méretű vállalkozás számára. Központosítja a készlet- és rendelési adatokat, valós idejű áttekintést nyújtva a készletszintekről és a mozgásokról az Ön disztribúciós központjaiban.

A szoftver legfontosabb funkciói között szerepel a vonalkódos azonosítás, a több helyszínen történő raktárkezelés és a részletes elemzés, amelyek lehetővé teszik a készletek hatékony nyomon követését, újrarendelését és optimalizálását.

Az inFlow Inventory legjobb funkciói

  • Zökkenőmentesen integrálható különböző e-kereskedelmi értékesítési platformokkal, beleértve az online piactereket, weboldalakat és fizikai üzleteket, így a készleteket egyetlen felületről kezelheti.
  • Növelje a pontosságot és a hatékonyságot a készletek átvételében, összeállításában és kezelésében a vonalkód-leolvasás és az RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) segítségével.
  • Hozzon létre, dolgozzon fel és kövessen nyomon megrendeléseket, valamint tervezzen megrendelési sablonokat a jövőbeli beszerzési ciklusokhoz.

inFlow Inventory korlátai

  • Skálázhatósági problémák nagy vagy gyorsan növekvő e-kereskedelmi vállalkozások esetében

inFlow Inventory árak

  • Entrepreneur: 110 USD/hó
  • Kisvállalkozások: 279 USD/hó
  • Közepes méretű: 549 USD/hó
  • Vállalati: 1319 USD/hó

inFlow Inventory értékelések és vélemények

  • G2: 4. 1/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (450+ értékelés)

Olvassa el még: Mi az áruátvételi bizonylat (GRN) és miért fontos?

A legjobb készletoptimalizáló szoftver kiválasztása az Ön vállalkozásához

A vállalkozások növekedésével a kézi készletnyilvántartás egyre nehezebbé válik, ami hibákhoz, eltévesztett tételekhez és a megrendelések teljesítésének késedelméhez vezethet – ezek a problémák negatívan befolyásolhatják működését.

A felhőalapú készletoptimalizáló rendszerre való átállás átalakító hatással lehet. Egyszerűsíti a készletfigyelést, megkönnyíti a készletszintek kezelését, csökkenti a hibákat és racionalizálja a megrendelések feldolgozását.

Ha készletkezelő vagy vállalkozás tulajdonosa, a ClickUp hatékony megoldást kínál a készletkezelés optimalizálására. Valós idejű nyomon követés, automatizált munkafolyamatok és testreszabható irányítópultok jellemzik, így biztosítva, hogy készletkezelési folyamataid a lehető legzökkenőmentesebbek és leghatékonyabbak legyenek.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget!

