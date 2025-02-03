A 10 legjobb készletoptimalizáló szoftver 2025-ben

A készletkezelés minden vállalkozás számára kritikus feladat, de itt van egy meglepő tény: az átlagos kis kiskereskedő az Egyesült Államokban csak 63%-os készletpontosságot ér el.

A bűnös? Gyakran az emberi hiba, amely költséges problémákhoz vezet, mint például a túlzott készletezés vagy az elmulasztott értékesítések.

Ha még mindig táblázatokra támaszkodik a készletkezeléshez, akkor ezekkel a problémákkal szembesülhet.

De van jó hír is! A modern készletoptimalizáló szoftverplatformok megfordíthatják ezt a helyzetet. Ezek az eszközök számos funkcióval rendelkeznek, amelyek hatékonyabbá teszik az ellátási lánc folyamatait – a vonalkód-leolvasóktól az elektronikus adatcsere (EDI) integrációjáig.

A megfelelő szoftverbe való befektetés jelentősen csökkentheti a készletköltségeket, növelheti a hatékonyságot és időt takaríthat meg. Az elmúlt évben a ClickUp csapatommal teszteltük és összeállítottuk a 2024-es év 10 legjobb készletoptimalizáló szoftvermegoldásának listáját, kiemelve, hogy kiknek a legalkalmasabbak, az áraikat és a legfontosabb funkcióikat.

De először is nézzük meg, mire kell figyelni a készletoptimalizáló szoftvereknél!

Mit kell keresnie a készletoptimalizáló szoftverekben?

A megbízható készletoptimalizáló szoftvereknek elsődleges szempontjuknak a pontosságnak kell lennie. Az alábbiakban felsoroljuk, mire kell figyelnie, hogy a szoftver hatékonyan kielégítse üzleti igényeit:

Valós idejű nyomon követés : Győződjön meg arról, hogy a szoftver naprakész készletszinteket és mozgásokat biztosít, hogy elkerülje a készlethiányt és a túlzott készletezést.

Vonalkód-beolvasás : Válasszon olyan rendszereket, amelyek támogatják a vonalkód-beolvasást a termékek hatékony azonosítása és nyomon követése érdekében.

Integrációs képességek : Ellenőrizze, hogy a szoftver integrálható-e POS-, ellátási lánc- és könyvelési rendszereivel a zökkenőmentes adatáramlás érdekében.

Automatikus riasztások : Keressen automatizálási funkciókat, hogy automatikus értesítéseket kapjon az alacsony készletről, a lejárati dátumokról és az újrarendelési pontokról, így elkerülheti a készletproblémákat.

Többcsatornás támogatás : Válasszon olyan szoftvert, amely képes kezelni a készleteket a különböző értékesítési csatornákon, hogy azok szinkronban maradjanak.

Mobil hozzáférhetőség : Győződjön meg arról, hogy a készletkezelő rendszerek kompatibilisek a különböző eszközökkel, hogy növelje a rugalmasságot és a mobilis kezelhetőséget.

Skálázhatóság : Keressen olyan eszközöket, amelyek vállalkozásával együtt növekedhetnek, és képesek kezelni a növekvő adatmennyiséget és a készletek összetettségét, ahogy vállalkozása bővül.

Felhasználóbarát felület: Válasszon egy intuitív platformot, amely csökkenti a betanítási időt és növeli a csapat hatékonyságát.

A 10 legjobb készletoptimalizáló szoftver

Az alábbi listában bemutatom a 2024-es év legjobb készletoptimalizáló szoftvereit. Emellett rövid áttekintést adok az egyes eszközökről, hogy könnyen összehasonlíthassa a lehetőségeket.

1. ClickUp (A legjobb készlettervezéshez, -kezeléshez és -optimalizáláshoz)

Ha olyan eszközt keres, amely kiválóan alkalmas a készlettervezésre és -optimalizálásra, akkor a ClickUp pontosan az, amire szüksége van.

A ClickUp egy működéskezelő eszköz minden méretű vállalkozás számára, a kis startupoktól a nagyvállalatokig. Kiválóan alkalmas e-kereskedelmi műveletek kezelésére, termékállományok kezelésére és célok kitűzésére.

A ClickUp projektmenedzsment platformjával valós időben követheti nyomon a készletadatokat.

A ClickUp projektmenedzsment megoldásávalegyszerűsítheti folyamatait testreszabható irányítópultokkal, amelyek valós idejű mutatókat jelenítenek meg, szervezett listákkal követik nyomon a készleteket, és automatizálják a munkafolyamatokat a feladatok zökkenőmentes végrehajtása érdekében.

A ClickUp irányítópultjai rendkívül sokoldalúak, és 360°-os rálátást biztosítanak a termékinformációkra.

Tegye láthatóvá a rendelkezésre álló termékeket, készleteket és egyéb raktárkészleteket a ClickUp Dashboards segítségével.

Az interfészt igényeinek megfelelően testreszabhatja, személyre szabott állapotok, táblázatok és jelentéskészítő eszközök segítségével. Ráadásul a Dashboard Widgets segítségével könnyedén előhívhatja a fontos adatokat, például a nyomon követett időt és a diagramokat, növelve ezzel készletgazdálkodásának hatékonyságát.

Ha inkább a strukturált elrendezéseket kedveli, akkor a ClickUp táblázatos nézetének biztosan tetszeni fog.

A ClickUp táblázatos nézetével könnyedén elemezheti az adatokat a strukturált információkezelés érdekében.

Lehetővé teszi a költségvetések, készletek és ügyféladatok rendezett sor- és oszlopformátumban történő szervezését. Hozzon létre ClickUp egyéni mezőket, hogy gyakorlatilag bármit rögzíthessen – feladat előrehaladást, fájlcsatolmányokat, csillagbesorolásokat és több mint 15 mezőtípust.

Ha nyomon szeretné követni a készletmozgásokat és a rendelkezésre állást, a ClickUp előre elkészített sablonjai rendkívül hatékonyak. Például a ClickUp készletkezelési sablon egyszerűsíti a nagy vagy összetett készletek kezelését. Segít nyomon követni a készletszinteket, a készletmozgásokat és a költségváltozásokat, valamint felhasználóbarát adatbázisban rendszerezni a termékinformációkat.

Töltse le ezt a sablont Kezelje készleteit és mindig időben pótolja azokat a ClickUp készletkezelési sablonjával.

Ez a sablon a következőket is segít:

Figyelje a készletszinteket, a készletek rendelkezésre állását, a mozgásokat és a költségingadozásokat.

Rendezze el a termékadatok, beleértve az árakat és a képeket, egy felhasználóbarát adatbázisban.

Elemezze a készletek alakulását, hogy megalapozott döntéseket hozhasson az utánpótlásról.

A ClickUp készletjelentés-sablonja tovább növeli a termékek szintjének nyomon követésének pontosságát, betekintést nyújt az ellátási láncba, és racionalizálja a rendelési folyamatot. Ez a sablon lehetővé teszi a készletcélok meghatározását és a kereslet előrejelzését is, így biztosítva, hogy mindig egy lépéssel a potenciális hiányok előtt járjon.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon készletszintjeit, és gyorsan azonosítsa a hiányokat a készletjelentés sablon segítségével.

Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

Gyorsan áttekintheti a készletek szintjét

Könnyen frissítheti az adatokat kódbeírás nélkül

Rendezze a termékeket kategóriákba a könnyű navigálás érdekében.

A ClickUp Automations egy másik funkció, amely jelentősen javíthatja a készletkezelést az ismétlődő feladatok racionalizálásával és a manuális hibák csökkentésével. Az automatizálással beállíthat olyan triggereket, amelyek automatikusan frissítik a készletszinteket, amikor termékeket adnak hozzá vagy távolítanak el, így biztosítva a valós idejű pontosságot.

Automatizálja a készletkezelést a ClickUp Automations segítségével

Az értesítéseket úgy konfigurálhatja, hogy figyelmeztessék Önt, amikor a készlet kritikus szintre csökken, így időben döntést hozhat és újratöltheti a készletet. Ezenkívül az ügyfél-automatizálás segítségével kategorizálhatja és rendszerezheti a készletadatokat, így könnyebben nyomon követheti és elemezheti a trendeket. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem segít megalapozott döntéseket hozni, végső soron javítva a készletkezelés hatékonyságát és termelékenységét.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak meg kell tanulniuk a magas fokú testreszabás használatát.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatérenként és tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Zoho Inventory (legalkalmasabb kis- és középvállalkozások számára)

via Zoho Inventory

A Zoho egy all-in-one szoftvercsomagot kínál, amely különböző alkalmazásokat tartalmaz, például a Zoho CRM-et, egy ügyfélszolgálati rendszert és a Zoho Inventory-t.

A Zoho Inventory olyan funkciókat kínál, mint a készletnyilvántartás, a megrendelések kezelése és a raktárkezelés, így ideális kis- és középvállalkozások számára.

A Zoho integrálható olyan népszerű e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify, az Amazon, az Etsy, az eBay és a ZohoCommerce. Bár integrációs lehetőségei némileg korlátozottak, a Zoho ára versenyképes marad más e-kereskedelmi készletkezelési megoldásokhoz képest.

A Zoho Inventory legjobb funkciói

Hatékonyan kezelje készleteit a vonalkód és a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) technológia segítségével.

Biztosítsa a romlandó áruk időben történő cseréjét

Valós idejű szállítási díjakat biztosít a legnagyobb globális fuvarozóktól.

A Zoho Inventory korlátai

Korlátozott integráció az e-kereskedelmi platformokkal és piacterekkel

Az árak a havi megrendelési mennyiségen alapulnak, így vállalkozásának növekedésével a csomagot is frissítenie kell.

Zoho Inventory árak

Ingyenes csomag (csak 50 megrendelés és egy felhasználó)

Alapcsomag: 39 USD/hó szervezetenként (500 havi megrendeléssel és két felhasználóval)

Professzionális: 99 USD/hó szervezetenként (3000 havi megrendeléssel és két felhasználóval)

Prémium: 159 USD/hó szervezetenként (7500 havi megrendeléssel és két felhasználóval)

Vállalati: 299 USD/hó szervezetenként (15 000 havi megrendeléssel és hét felhasználóval)

Zoho Inventory értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (380+ értékelés)

3. Fishbowl Inventory (A legjobb felhőalapú készletkezelő szoftver)

via Fishbowl Inventory

A nagyra becsült készlet- és ellátási lánc-kezelő szoftver, a Fishbowl zökkenőmentesen integrálódik a QuickBooks-ba, hogy racionalizálja a készletkezelési folyamatokat. A vonalkód-beolvasással növeli a pontosságot, biztosítva a termékek pontos nyomon követését az ellátási lánc egészében, és támogatja a valós idejű készletfigyelést több helyszínen – ideális nagy léptékű műveletekhez.

A szoftver alkatrész-nyomkövető funkciója lehetővé teszi a készletek sorozatszámok, tételszámok vagy lejárati dátumok alapján történő nyomon követését, ami javítja a nyomonkövethetőséget és a szabályoknak való megfelelést, különösen a szigorú szabályozásokkal rendelkező iparágakban.

A Fishbowl Inventory legjobb funkciói

Kiválóan alkalmas nagy léptékű szállítási vállalkozások és gyártók számára.

A Fishbowl rendeléskezelő rendszerével automatizálhatja a megrendelések létrehozását az értékesítési trendek és a készletigények alapján.

A mobilalkalmazással bárhonnan hozzáférhet és kezelheti a készleteket.

A Fishbowl Inventory korlátai

Sok felhasználóval rendelkező vállalatok számára költséges lehet

A további funkciók extra költségekkel járnak.

Fishbowl Inventory árak

Fishbowl Drive : 349 USD/hó két felhasználó számára

Fishbowl Advanced: 399 USD/hó két felhasználó számára

Fishbowl Inventory értékelések és vélemények

G2: 4/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (900+ értékelés)

4. Cin7 (A legjobb omnichannel kiskereskedők számára)

via Cin7

A Cin7 egy felhőalapú készletkezelő eszköz, amely ingyenesen elérhető a Shopify e-kereskedelmi áruházak számára. Számos funkcióval és platformintegrációval rendelkezik.

Ez a webalapú rendszer a Kanban módszert alkalmazza a készletpótlás és az újrarendelés megkönnyítésére, és olyan számviteli funkciókat tartalmaz, mint a FIFO (First In, First Out) módszer.

A Cin7 költséghatékony árazásával tűnik ki a többi közül, amely bármilyen méretű vállalkozás számára megfelelő, és korlátlan számú raktári egység (SKU) kezelésére alkalmas.

A Cin7 legjobb funkciói

Zökkenőmentes áruátvitel a raktárak között

Az automatizált funkciók segítségével gyorsan létrehozhatja a megrendeléseket.

Hozzáférés POS-rendszerekhez és vonalkód-beolvasáshoz minden csomagban

A Cin7 korlátai

Az alapcsomagból hiányoznak olyan funkciók, mint az EDI-kapcsolatok és a 3PL-konfigurációk.

Nincs ingyenes csomag vagy próbaopció.

Cin7 árak

Cin7 Core Standard : 349 USD/hó áron

Cin7 Core Pro : 599 USD/hó áron

Cin7 Core Advanced: 999 USD/hó áron

Cin7 (Core) értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,3 /5 (700+ értékelés)

5. Ordoro (A legjobb szállításhoz és teljesítéshez)

via Ordoro

Az Ordoro olyan funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a szállítás kezelését, a készletek dropshippingjét, a nyílt API-hozzáférést és a fejlett elemzéseket. A platform lehetővé teszi a különböző értékesítési csatornák zökkenőmentes integrációját a teljesítési folyamatok javítása érdekében.

Akár 100 készletelemet, akár 500 000 megrendelést kezel havonta, az Ordoro átfogó exportadat-struktúrája és könyvelési rendszere egyszerűsítheti készletgazdálkodását.

Az Ordoro legjobb funkciói

Modern beszerzési automatizálást kínál a műveletek egyszerűsítéséhez.

Lehetővé teszi a több raktárral rendelkező vállalkozások központosított irányítását.

Csatlakozzon népszerű e-kereskedelmi platformokhoz, mint a Shopify, a Magento és a WooCommerce.

Az Ordoro korlátai

Sok más készletkezelő szoftverrel ellentétben nincs mobil verziója.

A kisvállalkozások számára az árak magasak lehetnek.

Ordoro árak

Szállítás : Ingyenes

Készlet : 349 USD/hó

Dropshipping: 299 USD/hó

Ordoro értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)

6. QuickBooks E-Commerce (A legjobb növekvő e-kereskedelmi vállalkozások számára)

a QuickBooks segítségével

A felhasználóbarát felületéről és robusztus funkcióiról ismert QuickBooks Commerce (korábban TradeGecko) segít a vállalkozásoknak hatékonyan kezelni a készleteket, automatizálni a munkafolyamatokat és elemezni a teljesítményt.

A szoftver automatizálási funkciói lehetővé teszik a vállalkozások számára az ismétlődő feladatok racionalizálását és a manuális hibák csökkentését. Az olyan folyamatok automatizálásával, mint a megrendelések teljesítése, a beszerzési megrendelések generálása és a készletkiigazítások, a szoftver racionalizálja a műveleteket és segít időt megtakarítani.

A QuickBooks E-commerce legjobb funkciói

Könnyedén összekapcsolható a Xero-val a hatékonyabb könyvelés érdekében.

Figyelje a készletek szintjét több helyszínen és csatornán keresztül

Optimalizálja raktári műveleteit olyan funkciókkal, mint a tárolóhelyek kezelése és a válogatási listák.

QuickBooks E-kereskedelem korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a szoftver első használatakor meredek a tanulási görbe.

Korlátozott testreszabási lehetőségek az egyedi üzleti igényekhez

QuickBooks E-kereskedelmi árak

Egyszerű kezdés: 35 USD/hó

Alapvető funkciók: 65 USD/hó

Plusz: 99 USD/hó

Haladó: 235 USD/hó

QuickBooks E-kereskedelem értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: N/A

7. DEAR Systems (A legjobb gyártáshoz és nagykereskedelemhez)

via DEAR Systems

A DEAR Systems felhőalapú ERP-megoldásként kiküszöböli a költséges IT-infrastruktúra, például szerverek és kapcsolók szükségességét.

Ezzel az eszközzel hatékonyan kezelheti az alapanyagoktól a késztermékekig mindent, biztosítva az ellátási lánc zökkenőmentes működését a kezdetektől a végéig. Kiemelkedő jellemzője a kereslet-előrejelzési képessége, amely lehetővé teszi a készletigény pontos előrejelzését, minimalizálva a túlkészleteket és a készlethiányokat.

A platform beszerzési modulja pontossággal és hatékonysággal támogatja beszerzési döntéseit. Szállítói információs oldalt és pénzügyi jelentéskészítő eszközöket tartalmaz.

Azok számára, akik még mindig manuális kereslettervezési módszerekre támaszkodnak, a DEAR Systems olyan eszközöket kínál, amelyek a elavult kapacitástervezést Excelben hatékonyabb, automatizált folyamatokkal helyettesíthetik. Ez biztosítja, hogy a termelés tökéletesen igazodjon a kereslethez, maximalizálva a hatékonyságot és minimalizálva a pazarlást.

A DEAR Systems legjobb funkciói

Az értéklánc-elemzés segítségével azonosítsa és javítsa ellátási láncának minden egyes lépését!

Kapjon értesítéseket, amelyek figyelmeztetik Önt a készletek újratöltésére, amikor a készletek alacsony szintre csökkennek, az újrarendelési pontokról szóló riasztásokkal.

Hozzáférés több mint 300 szabványos jelentéshez részletes betekintés érdekében

A DEAR Systems korlátai

Magas költségei akadályt jelenthetnek a kisvállalkozások számára.

DEAR Systems árak

5 felhasználó esetén 249 USD/hó áron elérhető

DEAR Systems értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

Olvassa el még: Teszteltük a 10 legjobb beszerzési menedzsment szoftvert 2024-ben

8. NetSuite ERP (A legjobb vállalati szintű készletkezeléshez)

a NetSuite ERP-n keresztül

A NetSuite ERP átfogó eszközkészletet kínál, amely a pénzügyi menedzsmenttől a készletellenőrzésig mindenre kiterjed, így egy helyen megtalálható minden, ami a hatékonyság növeléséhez és a növekedés elősegítéséhez szükséges.

A rendszer valós idejű irányítópultjai teljes áttekintést nyújtanak a készletgazdálkodási folyamatokról, segítve Önt abban, hogy magabiztosan hozza meg adat alapú döntéseit.

A NetSuite ERP valós idejű betekintést nyújt a készletek szintjébe, a kereslet előrejelzésébe és a megrendelések kezelésébe, biztosítva, hogy a megfelelő termékek a megfelelő időben a megfelelő helyen legyenek. Ez segít csökkenteni a szállítási költségeket és minimalizálja a készlethiány kockázatát, végső soron javítva az ügyfelek elégedettségét.

A platform zökkenőmentesen integrálódik a logisztikai szoftverekkel, így teljes átláthatóságot és ellenőrzést biztosít a műveletei felett.

A NetSuite ERP legjobb funkciói

Kezelje könnyedén több leányvállalatot, üzleti egységet és jogi személyt, több nyelv és pénznem támogatásával.

Optimalizálja a valós idejű ütemezést és hatékonyan kezelje a készleteket naptárak és Gantt-diagramok segítségével.

Szerezzen globális láthatóságot a beszállítói helyszínkezelés, a disztribúciós követelmények tervezése és a több helyszínes tervezési eszközök segítségével.

A NetSuite ERP korlátai

Megtanulása nehéz, különösen az ERP platform testreszabása esetén.

Korlátozások vonatkoznak az exportálható dokumentumtípusokra, és nem minden információ kerül át megfelelően.

NetSuite ERP árak

Egyedi árazás

NetSuite ERP értékelések és vélemények

G2: 4/5 (3000+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (1500+ értékelés)

Olvassa el még: 10 ingyenes készlet sablon Excelhez, Sheetshez és ClickUphez

9. SAP IBP (A legjobb komplex ellátási láncok készletoptimalizálásához)

via SAP IBP

A gépi tanulási algoritmusok és a valós idejű adatok felhasználásával az SAP IBP pontosan előrejelzi a jövőbeli keresletet, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy készletszintjüket a piaci igényekhez igazítsák.

Egy másik fontos funkció a többszintű készletoptimalizálás (MEIO). Az SAP IBP lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy több helyszínen és a szállítási lánc több szintjén optimalizálják a készleteket. Ez a funkció figyelembe veszi a különböző készletszintek közötti függőségeket, lehetővé téve a hatékonyabb elosztást és a felesleges készletek csökkentését, miközben magas szolgáltatási szintet biztosít.

Emellett támogatja a forgatókönyv-tervezést is, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy értékeljék a különböző döntések lehetséges kimeneteleit, például a beszállítói átfutási idők változásait vagy a vevői kereslet eltolódásait, és kiválasszák a leghatékonyabb stratégiát.

Az SAP IBP legjobb funkciói

Érje el a teljes átláthatóságot, riasztásokat és elemzéseket a teljesítmény méréséhez, a zavarok előrejelzéséhez és a problémák megelőzéséhez.

Végezzen valós idejű szimulációkat különböző üzleti forgatókönyvekhez, hogy megfeleljen a növekvő üzleti igényeknek.

Támogassa a más SAP-rendszerekkel és harmadik féltől származó alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációt a továbbfejlesztett funkcionalitás érdekében.

Az SAP IBP korlátai

A komplexitás és a kiterjedt funkciók miatt megtanulási görbe szükséges

Az eszköz egyes folyamatokhoz RDP technológiát használ, amely nem a legújabb elérhető technológia.

SAP IBP árak

Egyedi árazás

SAP IBP értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. inFlow Inventory (A legjobb felhasználóbarát készletkezeléshez)

via inFlow Inventory

Az inFlow Inventory úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsítse a készletellenőrzést bármilyen méretű vállalkozás számára. Központosítja a készlet- és rendelési adatokat, valós idejű áttekintést nyújtva a készletszintekről és a mozgásokról az Ön disztribúciós központjaiban.

A szoftver legfontosabb funkciói között szerepel a vonalkódos azonosítás, a több helyszínen történő raktárkezelés és a részletes elemzés, amelyek lehetővé teszik a készletek hatékony nyomon követését, újrarendelését és optimalizálását.

Az inFlow Inventory legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható különböző e-kereskedelmi értékesítési platformokkal, beleértve az online piactereket, weboldalakat és fizikai üzleteket, így a készleteket egyetlen felületről kezelheti.

Növelje a pontosságot és a hatékonyságot a készletek átvételében, összeállításában és kezelésében a vonalkód-leolvasás és az RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) segítségével.

Hozzon létre, dolgozzon fel és kövessen nyomon megrendeléseket, valamint tervezzen megrendelési sablonokat a jövőbeli beszerzési ciklusokhoz.

inFlow Inventory korlátai

Skálázhatósági problémák nagy vagy gyorsan növekvő e-kereskedelmi vállalkozások esetében

inFlow Inventory árak

Entrepreneur : 110 USD/hó

Kisvállalkozások : 279 USD/hó

Közepes méretű : 549 USD/hó

Vállalati: 1319 USD/hó

inFlow Inventory értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (450+ értékelés)

A legjobb készletoptimalizáló szoftver kiválasztása az Ön vállalkozásához

A vállalkozások növekedésével a kézi készletnyilvántartás egyre nehezebbé válik, ami hibákhoz, eltévesztett tételekhez és a megrendelések teljesítésének késedelméhez vezethet – ezek a problémák negatívan befolyásolhatják működését.

A felhőalapú készletoptimalizáló rendszerre való átállás átalakító hatással lehet. Egyszerűsíti a készletfigyelést, megkönnyíti a készletszintek kezelését, csökkenti a hibákat és racionalizálja a megrendelések feldolgozását.

Ha készletkezelő vagy vállalkozás tulajdonosa, a ClickUp hatékony megoldást kínál a készletkezelés optimalizálására. Valós idejű nyomon követés, automatizált munkafolyamatok és testreszabható irányítópultok jellemzik, így biztosítva, hogy készletkezelési folyamataid a lehető legzökkenőmentesebbek és leghatékonyabbak legyenek.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget!