A 10 legjobb készletoptimalizáló szoftver 2025-ben

A készletkezelés minden vállalkozás számára kritikus feladat, de itt van egy meglepő tény: az átlagos kis kiskereskedő az Egyesült Államokban csak 63%-os készletpontosságot ér el.
A bűnös? Gyakran az emberi hiba, amely költséges problémákhoz vezet, mint például a túlzott készletezés vagy az elmulasztott értékesítések.
Ha még mindig táblázatokra támaszkodik a készletkezeléshez, akkor ezekkel a problémákkal szembesülhet.
De van jó hír is! A modern készletoptimalizáló szoftverplatformok megfordíthatják ezt a helyzetet. Ezek az eszközök számos funkcióval rendelkeznek, amelyek hatékonyabbá teszik az ellátási lánc folyamatait – a vonalkód-leolvasóktól az elektronikus adatcsere (EDI) integrációjáig.
A megfelelő szoftverbe való befektetés jelentősen csökkentheti a készletköltségeket, növelheti a hatékonyságot és időt takaríthat meg. Az elmúlt évben a ClickUp csapatommal teszteltük és összeállítottuk a 2024-es év 10 legjobb készletoptimalizáló szoftvermegoldásának listáját, kiemelve, hogy kiknek a legalkalmasabbak, az áraikat és a legfontosabb funkcióikat.
De először is nézzük meg, mire kell figyelni a készletoptimalizáló szoftvereknél!
Mit kell keresnie a készletoptimalizáló szoftverekben?
A megbízható készletoptimalizáló szoftvereknek elsődleges szempontjuknak a pontosságnak kell lennie. Az alábbiakban felsoroljuk, mire kell figyelnie, hogy a szoftver hatékonyan kielégítse üzleti igényeit:
- Valós idejű nyomon követés: Győződjön meg arról, hogy a szoftver naprakész készletszinteket és mozgásokat biztosít, hogy elkerülje a készlethiányt és a túlzott készletezést.
- Vonalkód-beolvasás: Válasszon olyan rendszereket, amelyek támogatják a vonalkód-beolvasást a termékek hatékony azonosítása és nyomon követése érdekében.
- Integrációs képességek: Ellenőrizze, hogy a szoftver integrálható-e POS-, ellátási lánc- és könyvelési rendszereivel a zökkenőmentes adatáramlás érdekében.
- Automatikus riasztások: Keressen automatizálási funkciókat, hogy automatikus értesítéseket kapjon az alacsony készletről, a lejárati dátumokról és az újrarendelési pontokról, így elkerülheti a készletproblémákat.
- Többcsatornás támogatás: Válasszon olyan szoftvert, amely képes kezelni a készleteket a különböző értékesítési csatornákon, hogy azok szinkronban maradjanak.
- Mobil hozzáférhetőség: Győződjön meg arról, hogy a készletkezelő rendszerek kompatibilisek a különböző eszközökkel, hogy növelje a rugalmasságot és a mobilis kezelhetőséget.
- Skálázhatóság: Keressen olyan eszközöket, amelyek vállalkozásával együtt növekedhetnek, és képesek kezelni a növekvő adatmennyiséget és a készletek összetettségét, ahogy vállalkozása bővül.
- Felhasználóbarát felület: Válasszon egy intuitív platformot, amely csökkenti a betanítási időt és növeli a csapat hatékonyságát.
A 10 legjobb készletoptimalizáló szoftver
Az alábbi listában bemutatom a 2024-es év legjobb készletoptimalizáló szoftvereit. Emellett rövid áttekintést adok az egyes eszközökről, hogy könnyen összehasonlíthassa a lehetőségeket.
1. ClickUp (A legjobb készlettervezéshez, -kezeléshez és -optimalizáláshoz)
Ha olyan eszközt keres, amely kiválóan alkalmas a készlettervezésre és -optimalizálásra, akkor a ClickUp pontosan az, amire szüksége van.
A ClickUp egy működéskezelő eszköz minden méretű vállalkozás számára, a kis startupoktól a nagyvállalatokig. Kiválóan alkalmas e-kereskedelmi műveletek kezelésére, termékállományok kezelésére és célok kitűzésére.
A ClickUp projektmenedzsment megoldásávalegyszerűsítheti folyamatait testreszabható irányítópultokkal, amelyek valós idejű mutatókat jelenítenek meg, szervezett listákkal követik nyomon a készleteket, és automatizálják a munkafolyamatokat a feladatok zökkenőmentes végrehajtása érdekében.
A ClickUp irányítópultjai rendkívül sokoldalúak, és 360°-os rálátást biztosítanak a termékinformációkra.
Az interfészt igényeinek megfelelően testreszabhatja, személyre szabott állapotok, táblázatok és jelentéskészítő eszközök segítségével. Ráadásul a Dashboard Widgets segítségével könnyedén előhívhatja a fontos adatokat, például a nyomon követett időt és a diagramokat, növelve ezzel készletgazdálkodásának hatékonyságát.
Ha inkább a strukturált elrendezéseket kedveli, akkor a ClickUp táblázatos nézetének biztosan tetszeni fog.
Lehetővé teszi a költségvetések, készletek és ügyféladatok rendezett sor- és oszlopformátumban történő szervezését. Hozzon létre ClickUp egyéni mezőket, hogy gyakorlatilag bármit rögzíthessen – feladat előrehaladást, fájlcsatolmányokat, csillagbesorolásokat és több mint 15 mezőtípust.
Ha nyomon szeretné követni a készletmozgásokat és a rendelkezésre állást, a ClickUp előre elkészített sablonjai rendkívül hatékonyak. Például a ClickUp készletkezelési sablon egyszerűsíti a nagy vagy összetett készletek kezelését. Segít nyomon követni a készletszinteket, a készletmozgásokat és a költségváltozásokat, valamint felhasználóbarát adatbázisban rendszerezni a termékinformációkat.
Ez a sablon a következőket is segít:
- Figyelje a készletszinteket, a készletek rendelkezésre állását, a mozgásokat és a költségingadozásokat.
- Rendezze el a termékadatok, beleértve az árakat és a képeket, egy felhasználóbarát adatbázisban.
- Elemezze a készletek alakulását, hogy megalapozott döntéseket hozhasson az utánpótlásról.
A ClickUp készletjelentés-sablonja tovább növeli a termékek szintjének nyomon követésének pontosságát, betekintést nyújt az ellátási láncba, és racionalizálja a rendelési folyamatot. Ez a sablon lehetővé teszi a készletcélok meghatározását és a kereslet előrejelzését is, így biztosítva, hogy mindig egy lépéssel a potenciális hiányok előtt járjon.
Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:
- Gyorsan áttekintheti a készletek szintjét
- Könnyen frissítheti az adatokat kódbeírás nélkül
- Rendezze a termékeket kategóriákba a könnyű navigálás érdekében.
A ClickUp Automations egy másik funkció, amely jelentősen javíthatja a készletkezelést az ismétlődő feladatok racionalizálásával és a manuális hibák csökkentésével. Az automatizálással beállíthat olyan triggereket, amelyek automatikusan frissítik a készletszinteket, amikor termékeket adnak hozzá vagy távolítanak el, így biztosítva a valós idejű pontosságot.
Az értesítéseket úgy konfigurálhatja, hogy figyelmeztessék Önt, amikor a készlet kritikus szintre csökken, így időben döntést hozhat és újratöltheti a készletet. Ezenkívül az ügyfél-automatizálás segítségével kategorizálhatja és rendszerezheti a készletadatokat, így könnyebben nyomon követheti és elemezheti a trendeket. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem segít megalapozott döntéseket hozni, végső soron javítva a készletkezelés hatékonyságát és termelékenységét.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kezelje a termékek újratöltését és szállítását a ClickUp naptárnézetével. Tekintse meg a megrendelések szállítási ütemtervét és feladatait valós időben a közös ütemtervek és erőforrás-naptárak segítségével.
- Állítson be emlékeztetőket az újratöltéshez a ClickUp Recurring Tasks segítségével.
- A ClickUp integrációja az e-kereskedelmi platformokkal biztosítja a pontos készletadatok szinkronizálását, hogy optimalizálja az üzleti műveleteket és megalapozott döntéseket hozzon.
- Kövesse nyomon a termékértékesítést és kezelje a kapacitást praktikus tervezési eszközökkel, beleértve a kész és szállítói lista sablonokat.
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználóknak meg kell tanulniuk a magas fokú testreszabás használatát.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatérenként és tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Zoho Inventory (legalkalmasabb kis- és középvállalkozások számára)
A Zoho egy all-in-one szoftvercsomagot kínál, amely különböző alkalmazásokat tartalmaz, például a Zoho CRM-et, egy ügyfélszolgálati rendszert és a Zoho Inventory-t.
A Zoho Inventory olyan funkciókat kínál, mint a készletnyilvántartás, a megrendelések kezelése és a raktárkezelés, így ideális kis- és középvállalkozások számára.
A Zoho integrálható olyan népszerű e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify, az Amazon, az Etsy, az eBay és a ZohoCommerce. Bár integrációs lehetőségei némileg korlátozottak, a Zoho ára versenyképes marad más e-kereskedelmi készletkezelési megoldásokhoz képest.
A Zoho Inventory legjobb funkciói
- Hatékonyan kezelje készleteit a vonalkód és a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) technológia segítségével.
- Biztosítsa a romlandó áruk időben történő cseréjét
- Valós idejű szállítási díjakat biztosít a legnagyobb globális fuvarozóktól.
A Zoho Inventory korlátai
- Korlátozott integráció az e-kereskedelmi platformokkal és piacterekkel
- Az árak a havi megrendelési mennyiségen alapulnak, így vállalkozásának növekedésével a csomagot is frissítenie kell.
Zoho Inventory árak
- Ingyenes csomag (csak 50 megrendelés és egy felhasználó)
- Alapcsomag: 39 USD/hó szervezetenként (500 havi megrendeléssel és két felhasználóval)
- Professzionális: 99 USD/hó szervezetenként (3000 havi megrendeléssel és két felhasználóval)
- Prémium: 159 USD/hó szervezetenként (7500 havi megrendeléssel és két felhasználóval)
- Vállalati: 299 USD/hó szervezetenként (15 000 havi megrendeléssel és hét felhasználóval)
Zoho Inventory értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (380+ értékelés)
3. Fishbowl Inventory (A legjobb felhőalapú készletkezelő szoftver)
A nagyra becsült készlet- és ellátási lánc-kezelő szoftver, a Fishbowl zökkenőmentesen integrálódik a QuickBooks-ba, hogy racionalizálja a készletkezelési folyamatokat. A vonalkód-beolvasással növeli a pontosságot, biztosítva a termékek pontos nyomon követését az ellátási lánc egészében, és támogatja a valós idejű készletfigyelést több helyszínen – ideális nagy léptékű műveletekhez.
A szoftver alkatrész-nyomkövető funkciója lehetővé teszi a készletek sorozatszámok, tételszámok vagy lejárati dátumok alapján történő nyomon követését, ami javítja a nyomonkövethetőséget és a szabályoknak való megfelelést, különösen a szigorú szabályozásokkal rendelkező iparágakban.
A Fishbowl Inventory legjobb funkciói
- Kiválóan alkalmas nagy léptékű szállítási vállalkozások és gyártók számára.
- A Fishbowl rendeléskezelő rendszerével automatizálhatja a megrendelések létrehozását az értékesítési trendek és a készletigények alapján.
- A mobilalkalmazással bárhonnan hozzáférhet és kezelheti a készleteket.
A Fishbowl Inventory korlátai
- Sok felhasználóval rendelkező vállalatok számára költséges lehet
- A további funkciók extra költségekkel járnak.
Fishbowl Inventory árak
- Fishbowl Drive: 349 USD/hó két felhasználó számára
- Fishbowl Advanced: 399 USD/hó két felhasználó számára
Fishbowl Inventory értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (200+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (900+ értékelés)
4. Cin7 (A legjobb omnichannel kiskereskedők számára)
A Cin7 egy felhőalapú készletkezelő eszköz, amely ingyenesen elérhető a Shopify e-kereskedelmi áruházak számára. Számos funkcióval és platformintegrációval rendelkezik.
Ez a webalapú rendszer a Kanban módszert alkalmazza a készletpótlás és az újrarendelés megkönnyítésére, és olyan számviteli funkciókat tartalmaz, mint a FIFO (First In, First Out) módszer.
A Cin7 költséghatékony árazásával tűnik ki a többi közül, amely bármilyen méretű vállalkozás számára megfelelő, és korlátlan számú raktári egység (SKU) kezelésére alkalmas.
A Cin7 legjobb funkciói
- Zökkenőmentes áruátvitel a raktárak között
- Az automatizált funkciók segítségével gyorsan létrehozhatja a megrendeléseket.
- Hozzáférés POS-rendszerekhez és vonalkód-beolvasáshoz minden csomagban
A Cin7 korlátai
- Az alapcsomagból hiányoznak olyan funkciók, mint az EDI-kapcsolatok és a 3PL-konfigurációk.
- Nincs ingyenes csomag vagy próbaopció.
Cin7 árak
- Cin7 Core Standard: 349 USD/hó áron
- Cin7 Core Pro: 599 USD/hó áron
- Cin7 Core Advanced: 999 USD/hó áron
Cin7 (Core) értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,3 /5 (700+ értékelés)
5. Ordoro (A legjobb szállításhoz és teljesítéshez)
Az Ordoro olyan funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a szállítás kezelését, a készletek dropshippingjét, a nyílt API-hozzáférést és a fejlett elemzéseket. A platform lehetővé teszi a különböző értékesítési csatornák zökkenőmentes integrációját a teljesítési folyamatok javítása érdekében.
Akár 100 készletelemet, akár 500 000 megrendelést kezel havonta, az Ordoro átfogó exportadat-struktúrája és könyvelési rendszere egyszerűsítheti készletgazdálkodását.
Az Ordoro legjobb funkciói
- Modern beszerzési automatizálást kínál a műveletek egyszerűsítéséhez.
- Lehetővé teszi a több raktárral rendelkező vállalkozások központosított irányítását.
- Csatlakozzon népszerű e-kereskedelmi platformokhoz, mint a Shopify, a Magento és a WooCommerce.
Az Ordoro korlátai
- Sok más készletkezelő szoftverrel ellentétben nincs mobil verziója.
- A kisvállalkozások számára az árak magasak lehetnek.
Ordoro árak
- Szállítás: Ingyenes
- Készlet: 349 USD/hó
- Dropshipping: 299 USD/hó
Ordoro értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,8/5 (70+ értékelés)
6. QuickBooks E-Commerce (A legjobb növekvő e-kereskedelmi vállalkozások számára)
A felhasználóbarát felületéről és robusztus funkcióiról ismert QuickBooks Commerce (korábban TradeGecko) segít a vállalkozásoknak hatékonyan kezelni a készleteket, automatizálni a munkafolyamatokat és elemezni a teljesítményt.
A szoftver automatizálási funkciói lehetővé teszik a vállalkozások számára az ismétlődő feladatok racionalizálását és a manuális hibák csökkentését. Az olyan folyamatok automatizálásával, mint a megrendelések teljesítése, a beszerzési megrendelések generálása és a készletkiigazítások, a szoftver racionalizálja a műveleteket és segít időt megtakarítani.
A QuickBooks E-commerce legjobb funkciói
- Könnyedén összekapcsolható a Xero-val a hatékonyabb könyvelés érdekében.
- Figyelje a készletek szintjét több helyszínen és csatornán keresztül
- Optimalizálja raktári műveleteit olyan funkciókkal, mint a tárolóhelyek kezelése és a válogatási listák.
QuickBooks E-kereskedelem korlátai
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a szoftver első használatakor meredek a tanulási görbe.
- Korlátozott testreszabási lehetőségek az egyedi üzleti igényekhez
QuickBooks E-kereskedelmi árak
- Egyszerű kezdés: 35 USD/hó
- Alapvető funkciók: 65 USD/hó
- Plusz: 99 USD/hó
- Haladó: 235 USD/hó
QuickBooks E-kereskedelem értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: N/A
7. DEAR Systems (A legjobb gyártáshoz és nagykereskedelemhez)
A DEAR Systems felhőalapú ERP-megoldásként kiküszöböli a költséges IT-infrastruktúra, például szerverek és kapcsolók szükségességét.
Ezzel az eszközzel hatékonyan kezelheti az alapanyagoktól a késztermékekig mindent, biztosítva az ellátási lánc zökkenőmentes működését a kezdetektől a végéig. Kiemelkedő jellemzője a kereslet-előrejelzési képessége, amely lehetővé teszi a készletigény pontos előrejelzését, minimalizálva a túlkészleteket és a készlethiányokat.
A platform beszerzési modulja pontossággal és hatékonysággal támogatja beszerzési döntéseit. Szállítói információs oldalt és pénzügyi jelentéskészítő eszközöket tartalmaz.
Azok számára, akik még mindig manuális kereslettervezési módszerekre támaszkodnak, a DEAR Systems olyan eszközöket kínál, amelyek a elavult kapacitástervezést Excelben hatékonyabb, automatizált folyamatokkal helyettesíthetik. Ez biztosítja, hogy a termelés tökéletesen igazodjon a kereslethez, maximalizálva a hatékonyságot és minimalizálva a pazarlást.
A DEAR Systems legjobb funkciói
- Az értéklánc-elemzés segítségével azonosítsa és javítsa ellátási láncának minden egyes lépését!
- Kapjon értesítéseket, amelyek figyelmeztetik Önt a készletek újratöltésére, amikor a készletek alacsony szintre csökkennek, az újrarendelési pontokról szóló riasztásokkal.
- Hozzáférés több mint 300 szabványos jelentéshez részletes betekintés érdekében
A DEAR Systems korlátai
- Magas költségei akadályt jelenthetnek a kisvállalkozások számára.
DEAR Systems árak
- 5 felhasználó esetén 249 USD/hó áron elérhető
DEAR Systems értékelések és vélemények
- G2: Nem elérhető
- Capterra: Nem elérhető
8. NetSuite ERP (A legjobb vállalati szintű készletkezeléshez)
A NetSuite ERP átfogó eszközkészletet kínál, amely a pénzügyi menedzsmenttől a készletellenőrzésig mindenre kiterjed, így egy helyen megtalálható minden, ami a hatékonyság növeléséhez és a növekedés elősegítéséhez szükséges.
A rendszer valós idejű irányítópultjai teljes áttekintést nyújtanak a készletgazdálkodási folyamatokról, segítve Önt abban, hogy magabiztosan hozza meg adat alapú döntéseit.
A NetSuite ERP valós idejű betekintést nyújt a készletek szintjébe, a kereslet előrejelzésébe és a megrendelések kezelésébe, biztosítva, hogy a megfelelő termékek a megfelelő időben a megfelelő helyen legyenek. Ez segít csökkenteni a szállítási költségeket és minimalizálja a készlethiány kockázatát, végső soron javítva az ügyfelek elégedettségét.
A platform zökkenőmentesen integrálódik a logisztikai szoftverekkel, így teljes átláthatóságot és ellenőrzést biztosít a műveletei felett.
A NetSuite ERP legjobb funkciói
- Kezelje könnyedén több leányvállalatot, üzleti egységet és jogi személyt, több nyelv és pénznem támogatásával.
- Optimalizálja a valós idejű ütemezést és hatékonyan kezelje a készleteket naptárak és Gantt-diagramok segítségével.
- Szerezzen globális láthatóságot a beszállítói helyszínkezelés, a disztribúciós követelmények tervezése és a több helyszínes tervezési eszközök segítségével.
A NetSuite ERP korlátai
- Megtanulása nehéz, különösen az ERP platform testreszabása esetén.
- Korlátozások vonatkoznak az exportálható dokumentumtípusokra, és nem minden információ kerül át megfelelően.
NetSuite ERP árak
- Egyedi árazás
NetSuite ERP értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (3000+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (1500+ értékelés)
Olvassa el még: 10 ingyenes készlet sablon Excelhez, Sheetshez és ClickUphez
9. SAP IBP (A legjobb komplex ellátási láncok készletoptimalizálásához)
A gépi tanulási algoritmusok és a valós idejű adatok felhasználásával az SAP IBP pontosan előrejelzi a jövőbeli keresletet, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy készletszintjüket a piaci igényekhez igazítsák.
Egy másik fontos funkció a többszintű készletoptimalizálás (MEIO). Az SAP IBP lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy több helyszínen és a szállítási lánc több szintjén optimalizálják a készleteket. Ez a funkció figyelembe veszi a különböző készletszintek közötti függőségeket, lehetővé téve a hatékonyabb elosztást és a felesleges készletek csökkentését, miközben magas szolgáltatási szintet biztosít.
Emellett támogatja a forgatókönyv-tervezést is, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy értékeljék a különböző döntések lehetséges kimeneteleit, például a beszállítói átfutási idők változásait vagy a vevői kereslet eltolódásait, és kiválasszák a leghatékonyabb stratégiát.
Az SAP IBP legjobb funkciói
- Érje el a teljes átláthatóságot, riasztásokat és elemzéseket a teljesítmény méréséhez, a zavarok előrejelzéséhez és a problémák megelőzéséhez.
- Végezzen valós idejű szimulációkat különböző üzleti forgatókönyvekhez, hogy megfeleljen a növekvő üzleti igényeknek.
- Támogassa a más SAP-rendszerekkel és harmadik féltől származó alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációt a továbbfejlesztett funkcionalitás érdekében.
Az SAP IBP korlátai
- A komplexitás és a kiterjedt funkciók miatt megtanulási görbe szükséges
- Az eszköz egyes folyamatokhoz RDP technológiát használ, amely nem a legújabb elérhető technológia.
SAP IBP árak
- Egyedi árazás
SAP IBP értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. inFlow Inventory (A legjobb felhasználóbarát készletkezeléshez)
Az inFlow Inventory úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsítse a készletellenőrzést bármilyen méretű vállalkozás számára. Központosítja a készlet- és rendelési adatokat, valós idejű áttekintést nyújtva a készletszintekről és a mozgásokról az Ön disztribúciós központjaiban.
A szoftver legfontosabb funkciói között szerepel a vonalkódos azonosítás, a több helyszínen történő raktárkezelés és a részletes elemzés, amelyek lehetővé teszik a készletek hatékony nyomon követését, újrarendelését és optimalizálását.
Az inFlow Inventory legjobb funkciói
- Zökkenőmentesen integrálható különböző e-kereskedelmi értékesítési platformokkal, beleértve az online piactereket, weboldalakat és fizikai üzleteket, így a készleteket egyetlen felületről kezelheti.
- Növelje a pontosságot és a hatékonyságot a készletek átvételében, összeállításában és kezelésében a vonalkód-leolvasás és az RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) segítségével.
- Hozzon létre, dolgozzon fel és kövessen nyomon megrendeléseket, valamint tervezzen megrendelési sablonokat a jövőbeli beszerzési ciklusokhoz.
inFlow Inventory korlátai
- Skálázhatósági problémák nagy vagy gyorsan növekvő e-kereskedelmi vállalkozások esetében
inFlow Inventory árak
- Entrepreneur: 110 USD/hó
- Kisvállalkozások: 279 USD/hó
- Közepes méretű: 549 USD/hó
- Vállalati: 1319 USD/hó
inFlow Inventory értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (450+ értékelés)
Olvassa el még: Mi az áruátvételi bizonylat (GRN) és miért fontos?
A legjobb készletoptimalizáló szoftver kiválasztása az Ön vállalkozásához
A vállalkozások növekedésével a kézi készletnyilvántartás egyre nehezebbé válik, ami hibákhoz, eltévesztett tételekhez és a megrendelések teljesítésének késedelméhez vezethet – ezek a problémák negatívan befolyásolhatják működését.
A felhőalapú készletoptimalizáló rendszerre való átállás átalakító hatással lehet. Egyszerűsíti a készletfigyelést, megkönnyíti a készletszintek kezelését, csökkenti a hibákat és racionalizálja a megrendelések feldolgozását.
Ha készletkezelő vagy vállalkozás tulajdonosa, a ClickUp hatékony megoldást kínál a készletkezelés optimalizálására. Valós idejű nyomon követés, automatizált munkafolyamatok és testreszabható irányítópultok jellemzik, így biztosítva, hogy készletkezelési folyamataid a lehető legzökkenőmentesebbek és leghatékonyabbak legyenek.
Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget!