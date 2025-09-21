A 13 legjobb AI-ügynök az értékesítési csapatok számára 2025-ben

Csapatod túlteljesíti a kvótát, de milyen áron?

Órák mennek veszendőbe a CRM-ek frissítésével, ugyanazon elérési lehetőségek átírásával, soha nem megvalósuló találkozók előkészítésével. Minél jobban növekszik a folyamat, annál nehezebb a lassítás nélkül történő bővítés.

Itt jönnek képbe az értékesítési AI-ügynökök, amelyek segítenek abban, hogy bevételi motorja teljes sebességgel működjön.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a legjobb AI-ügynököket, amelyek segítenek a potenciális ügyfelek generálásában, a kapcsolatfelvétel személyre szabásában és a folyamatok mozgásban tartásában. 🚀

A legjobb AI-ügynökök az értékesítéshez egy pillantásra

Az alábbi táblázatban összehasonlítjuk az összes, az értékesítéshez használható mesterséges intelligencia ügynököt, amelyeket alább bemutatunk. 📊

Eszköz Legalkalmasabb A legjobb funkciók Árak* ClickUp Értékesítési munkafolyamat-automatizálás és ügyfélkommunikációCsapat mérete: Egyéni vállalkozók, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Pipeline-elemzések, értékesítési automatizálás, hívás-átírások és egységes munkaterület-kezelés Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Salesforce Einstein Prediktív lead scoring és intelligens CRM automatizálás vállalati szintenCsapat mérete: Vállalatok Üzletkötési eredmények előrejelzése AI-pontszámmal és automatizált feladatfrissítésekkel Ára: 500 USD/hó felhasználónként (Enstein Sales) Apollo AI AI-vezérelt potenciális ügyfelek felkutatása és automatizált többcsatornás ügyfélkapcsolatokCsapat mérete: Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok AI-alapú e-mail sorrendiség, szándékalapú potenciális ügyfelek pontozása és automatizált kimenő személyre szabás Ingyenes csomag elérhető; ára 59 USD/hó/felhasználó (Basic) Clari Bevételi előrejelzés és üzletek ellenőrzése valós idejű AI-elemzésekkelCsapat mérete: Közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Pipeline-kockázatok felismerése és automatizált CRM-karbantartás Egyedi árazás Artisan Autonóm AI értékesítési képviselők, akik úgy vonzzák és minősítik a potenciális ügyfeleket, mint az emberekCsapat mérete: Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok AI értékesítési ügynökök kimenő hívásokhoz és e-mailekhez, emberhez hasonló beszélgetési folyamatok és naptárfoglalás-integráció Egyedi árazás Regie. ai A vevői személyiségekhez és szándékokhoz igazított, AI által generált értékesítési folyamatokCsapat mérete: Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok AI által generált e-mailek és sorozatok létrehozása, kampányok tesztelése és LinkedIn üzenetek személyre szabása Egyedi árazás Claygent Kutatási automatizálás és AI-alapú értékesítési intelligencia gazdagításaCsapat mérete: Egyének, kisvállalkozások Prospektkutatás AI-ügynökökkel és több forrásból származó adatok gyűjtése az ügyfél-elégedettség érdekében. Ingyenes csomag elérhető; 149 USD/hó-tól (Starter) Gong AI-alapú beszélgetéselemzés és üzletkötési kockázatfelismerésCsapat mérete: Közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok AI-alapú híváselemzés, üzletkötési intelligencia, valós idejű coaching-elemzések és értékesítők teljesítményének nyomon követése a konverziós arányok növelése érdekében. Egyedi árazás Lavender AI Valós idejű e-mailes coaching és AI-optimalizált értékesítési üzenetekCsapat mérete: Egyének, kisvállalkozások Valós idejű e-mailes coaching, személyre szabott tippek és értékesítési irányítópult Ingyenes csomag elérhető; 29 USD/hó-tól (Starter) Hubspot Sales Hub Integrált AI-eszközök, amelyek támogatják a teljes értékesítési folyamatot egy CRM-en belülCsapat mérete: Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok AI tartalomasszisztens, értékesítési e-mail automatizálás, üzletkötési folyamatok kezelése, natív CRM integráció Ingyenes csomag elérhető; 20 USD/hó-tól (Starter) Drift AI-alapú csevegőrobotok, amelyek valós időben minősítik a potenciális ügyfeleket és ütemezik a találkozókatCsapat mérete: Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok AI-alapú csevegőrobotok, valós idejű potenciális ügyfelek minősítése az ügyfelekkel való interakciók alapján, valamint találkozók foglalása csevegésen keresztül. Egyedi árazás Humantic AI Személyiségalapú vásárlói betekintés és hiper-személyre szabott értékesítési elkötelezettségCsapat mérete: Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok Vásárlói személyiség és ügyfélélmény-elemzések, adaptív kommunikációs javaslatok és személyiséggazdagítás az ügyfélkapcsolatokhoz. Ingyenes csomag elérhető; 40 USD/hó (Pro) áron Zökkenőmentes AI Valós idejű B2B kapcsolattartók felkutatása és AI-vezérelt potenciális ügyfelek generálásaCsapat mérete: Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok AI-alapú lead generálás, valós idejű kapcsolattartási adatok és Chrome-bővítmény a potenciális ügyfelek felkutatásához. Ingyenes csomag elérhető; egyedi árazás

Mik azok az AI ügynökök az értékesítésben?

Az értékesítéshez használt mesterséges intelligencia (AI) ügynökök speciális asszisztensek, akik a bevételi munkafolyamat során a rutin, adatközpontú feladatokat végzik el.

A statikus chatbotokkal vagy egyszerű automatizálási szabályokkal ellentétben ezek az ügynökök a CRM-ből, a kommunikációs naplófájlokból és a harmadik féltől származó integrációkból tanulnak, hogy előre lássák az igényeket és önállóan cselekedjenek.

Használhatja őket új potenciális ügyfelek felkutatására szándékjelek alapján, kapcsolatfelvételek megfogalmazására és személyre szabására, sőt, a folyamatok állapotának figyelemmel kísérésére is. A legjobb AI értékesítési ügynökök a múltbeli adatokat felhasználva frissítik viselkedésüket, finomítják az e-mailek hangvételét, a nyomon követés ritmusát és a feladatok prioritásait valós időben.

Mit kell keresnie egy értékesítési AI-ügynökben?

Az AI-ügynökök használata az értékesítésben átalakíthatja működését, de csak akkor, ha a megfelelő követelményeknek megfelelnek. Íme néhány fontos szempont, amelyet figyelembe kell venni a kiválasztáskor. 👇

Integrálható a CRM-jével: Kétirányú szinkronizálás a Salesforce, a HubSpot vagy a nyilvántartási rendszerével, hogy az üzletkötési adatok mindig naprakészek legyenek.

Hiper-személyre szabott ügyfélkapcsolat-építés: E-maileket és közösségi média üzeneteket készít valós idejű kontextusok, például az üzlet állapota, korábbi interakciók és a vevői szándék jelei alapján.

A nagy értékű tevékenységeket részesíti előnyben: egyedi kritériumok (pl. az üzlet mérete és a lezárás valószínűsége) alapján pontozza a potenciális ügyfeleket és lehetőségeket, és megjeleníti a következő legjobb lépéseket.

Automatizálja a megbeszéléseket és a nyomon követést: Leírja a hívásokat, kivonja a teendőket, és különböző felhasználási esetekhez nyomon követési összefoglalókat készít manuális beavatkozás nélkül.

Proaktív értékesítési folyamat-elemzéseket nyújt: felismeri a kockázatos ügyleteket, előrejelzi az eredményeket, és figyelmezteti Önt a rendellenességekre, mielőtt azok hatással lennének az értékesítési célokra.

Támogatja a többcsatornás potenciális ügyfelek felkutatását: leadeket gyűjt, kapcsolatokat bővíti és kampányokat indít e-mailben, telefonon és a közösségi médiában.

💡 Profi tipp: A Harvard Business Review szerint ahelyett, hogy a termék jellemzőit emelné ki, arra kell összpontosítania, hogy az hogyan válaszol az ügyfelek konkrét igényeire vagy kihívásaira. Például a termelési folyamatok bemutatásáról áttérhet egy megható ügyfél történet megosztására, ami jobb elkötelezettséget eredményez.

A legjobb AI-ügynökök az értékesítéshez

Íme a legjobb AI-ügynökök, amelyek megkönnyítik az értékesítési vezetők mindennapjait. 🎯

1. ClickUp (A legjobb az értékesítési munkafolyamatok automatizálásához és az ügyfelekkel való kommunikációhoz)

Tervezzen okosabb értékesítési munkafolyamatokat a ClickUp Brain segítségével Használja a ClickUp Brain-t értékesítési segédként – a nagy potenciállal rendelkező ügyfelek azonosításától a csapat coachingján át a kapcsolatfelvétel stratégiájának kidolgozásáig.

Ha folyamatosan több tucat eszköz között ugrálsz az ügyfélkapcsolatok kezelése, a CRM frissítése vagy a megbeszélések előkészítése érdekében, akkor a ClickUp a megoldás.

Ez a világ első konvergens AI munkaterülete, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést egyesít egy alkalmazásban, kontextusfüggő AI segítségével, amely gyorsabb és okosabb munkavégzést tesz lehetővé.

A ClickUp for Sales Teams platform segítségével skálázható ügynöki munkafolyamatokat hozhat létre automatizált tevékenységkövetéssel, valós idejű irányítópultokkal és AI-alapú feladatfrissítésekkel.

Találjon gyorsabban válaszokat a ClickUp Brain kontextustudatos funkciójával.

A ClickUp hatékony AI-csomagjának középpontjában a ClickUp Brain áll, egy kontextustudatos AI-motor, amely megérti az egész munkaterületét, beleértve a feladatokat, az ütemterveket, a dokumentumokat, a csevegéseket, és még a csatlakoztatott harmadik féltől származó eszközöket is, mint például a Salesforce és a Google Drive.

Például megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy azonnal összefoglalja a pipeline tevékenységét. Beírhat természetes kérdéseket, például: „Mi a helyzet a második negyedévben megakadt vállalati üzletekkel?”, és azonnali válaszokat kaphat a feladatokból, megjegyzésekből és címkékből.

Jelölje meg a folyamatban elakadt feladatokat, és rangsorolja őket a ClickUp Brain segítségével.

Emellett feltárhatja a folyamat különböző szakaszaiban elakadt feladatokat, hogy meghatározza a prioritásokat, és utasíthatja a Brain-t, hogy dolgozzon ki egy tervet azokhoz.

🧠 Érdekes tény: A ClickUp Brain az összes átiratot kereshetővé téve az értékesítési hívásokból is nyerhet információkat. A trükk? Ne felejtsd el meghívni a ClickUp AI Notetaker alkalmazást a hívásaidra, hogy automatikusan rögzítse és leírja azokat! Kereshető átiratok a ClickUp AI Notetaker segítségével

A ismétlődő munkafolyamatokat bízza a ClickUp Autopilot Agentsre!

Ha ahelyett, hogy üzleteket kötne, manuálisan frissíti a feladatokat, hagyja, hogy a ClickUp Autopilot Agents segítse Önt.

Állítson be egyedi triggereket az időigényes, ismétlődő feladatok automatizálásához a ClickUp Autopilot Agents segítségével.

Ezek a kódolás nélküli AI-asszisztensek közvetlenül a ClickUp munkaterületén belül működnek, és automatizálják az értékesítési folyamat ismétlődő részeit – a felvételtől és a végrehajtástól a jelentéskészítésig. Így működik: beállít egy kiváltó tényezőt, például egy potenciális ügyfél áttérése a folyamat következő szakaszába, hozzáad feltételeket, például „csak akkor, ha vállalati ügyletről van szó”, és megosztja a feladatok végrehajtására vonatkozó utasításokat. Mostantól minden alkalommal, amikor a kiváltó tényező bekövetkezik és a feltételek teljesülnek, az ügynök önállóan lép akcióba.

Mindezt egy egyszerű, kódolás nélküli építő segítségével állíthatja be, ahol megadhatja az ügynöknek, hogy mit keressen, mit tegyen és milyen információkhoz férhessen hozzá. Igen, Ön szabályozhatja, hogy az ügynök milyen ismereteket használjon, beleértve a Dokumentumokat, Feladatokat és Csevegést, így az mindig a megfelelő kontextusban fog cselekedni.

📌 Például, amikor egy űrlapon keresztül beérkezik egy magas értékű lead, amely megfelel az ICP kritériumoknak, az értékesítési automatizálási eszköz azt a senior AE-hez rendeli, megjelöli az üzletet a munkaterületén, és értesíti az értékesítési alelnököt a csevegőben.

Tudja meg, hogyan hozhatja létre saját automatikus ügynökét közvetlenül csapatunk szakértőitől:

💡 Profi tipp: Egy hasznos ügynök létrehozásához átgondolt, részletes utasításokra van szükség. A ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával ezeket az utasításokat diktálhatja, így az ügynökök létrehozása négyszer gyorsabb, mint a gépelés! A ClickUp Brain MAX egy asztali AI szuperalkalmazás, amely összefogja az összes munkakörnyezetét, és hozzáférést biztosít több LLM-hez – többek között a Geminihez, a Claude-hoz és a ChatGPT-hez –, így a legproduktívabb formájában dolgozhat, anélkül, hogy az alkalmazások túlterheltségének és az AI terjedésének áldozatává válna.

Gyors tervezés, végrehajtás és nyomon követés a ClickUp sablonokkal

Ha pedig egyszerűbbé szeretné tenni az értékesítési munkafolyamatok tervezését, kezdje a ClickUp értékesítési terv sablonjával.

Ezt követően a ClickUp értékesítési nyomkövető sablonja előre megadott állapotokat kínál, mint például Cél elérve és Folyamatban, 12 egyéni mezőt a szállítási költségek, egységárak és nyereséghányadok rögzítéséhez, valamint több nézetet az értékesítési volumen havi vagy termék szerinti bontásához.

Ingyenes sablon letöltése Értékelje az egyéni és a csapat előrehaladását a ClickUp Sales Tracker sablon segítségével.

Bármilyen méretű csapat számára tervezve, lehetővé teszi az egyéni és a csapat előrehaladásának valós idejű értékelését, az értékesítési folyamatok optimalizálását és a bevételeket növelő legfontosabb trendek azonosítását.

Központi helyre van szüksége az összes potenciális ügyfél adatainak tárolásához? Használja a ClickUp Sales CRM sablont az összes kapcsolat, hívás és ügylet nyomon követéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

Dokumentáció központosítása: Használja /Write with AI funkcióval automatikusan írhat és személyre szabhatja az értékesítési elérhetőségeket. Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a munkafolyamatokhoz közvetlenül kapcsolódó élő dokumentáció létrehozásához, megosztásához és karbantartásához, miközben a beépítettfunkcióval automatikusan írhat és személyre szabhatja az értékesítési elérhetőségeket.

Valós idejű együttműködés: A ClickUp Chat segítségével valós idejű, kontextusgazdag kommunikációt valósíthat meg feladataival párhuzamosan. A ClickUp Chat segítségével valós idejű, kontextusgazdag kommunikációt valósíthat meg feladataival párhuzamosan.

Értékesítési bemutatók készítése: A ClickUp Clips segítségével rögzítheti, leírhatja és összefoglalhatja a hívásokat, így a hosszú bemutatókat rövid, könnyen emészthető következő lépésekre, teendőkra és személyre szabott ügyfélszolgálati teendőkra bontja. A ClickUp Clips segítségével rögzítheti, leírhatja és összefoglalhatja a hívásokat, így a hosszú bemutatókat rövid, könnyen emészthető következő lépésekre, teendőkra és személyre szabott ügyfélszolgálati teendőkra bontja.

Szüntesse meg a szűk keresztmetszeteket: Hozzon létre egyedi Hozzon létre egyedi ClickUp irányítópultokat , hogy a haladást kumulatív áramlás, burnup, burndown vagy sebesség diagramokkal vizualizálja.

Minden potenciális ügyfél nyomon követése: Használja Használja a ClickUp CRM-et a potenciális ügyfelek, üzletek és értékesítési tevékenységek valós idejű nyomon követéséhez, majd váltson a Lista, Kanban, Táblázat vagy Idővonal nézetek között, hogy az illeszkedjen a csapata munkamódszeréhez.

Csökkentse a felesleges munkát: Készítsen kód nélküli Készítsen kód nélküli ClickUp automatizálásokat a legördülő menü segítségével vagy egyszerű angol nyelvű utasításokkal a ClickUp Brainben, hogy kezelje a szabályalapú, ismétlődő értékesítési feladatokat, mint például az új leadek automatikus hozzárendelése, az üzlet stádiumának frissítése a szerződés aláírásakor, a nyomonkövetési emlékeztetők küldése vagy a feladatátadás létrehozása, amikor egy lehetőség lezárul.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciók miatt meredek a tanulási görbe

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul:

Imádom a ClickUp sokoldalúságát és azt, hogy csapatunk bármilyen helyzethez igazíthatja – ez nem csak egy projektmenedzsment eszköz, hanem egy teljes operatív központ számunkra! Mindent kezelünk, az ügyfelek munkájától a CRM-ig, és imádjuk a rugalmas lehetőségeket és a beépített automatizálásokat. Azt is szeretjük, hogy a ClickUp folyamatosan fejlődik, és hogy figyelnek az ügyfeleikre!

Imádom a ClickUp sokoldalúságát és azt, hogy csapatunk bármilyen helyzethez igazíthatja – ez nem csak egy projektmenedzsment eszköz, hanem egy teljes operatív központ számunkra! Mindent kezelünk, az ügyfelek munkájától a CRM-ig, és imádjuk a rugalmas lehetőségeket és a beépített automatizálásokat. Azt is szeretjük, hogy a ClickUp folyamatosan fejlődik, és hogy figyelnek az ügyfeleikre!

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti a feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.

2. Salesforce Einstein (A legjobb prediktív lead scoring és intelligens CRM automatizálás vállalati szinten)

via Salesforce Einstein

A Salesforce Einstein egy beágyazott AI réteg a Salesforce Customer 360 platformján belül, amelynek célja, hogy fejlett gépi tanulást (ML) és prediktív elemzéseket közvetlenül a Sales Cloudba integráljon.

Az automatizálást beépíti az értékesítési munkafolyamat minden aspektusába, segítve a csapatokat a nagy értékű potenciális ügyfelek felkutatásában, a nagy léptékű ügyfélkapcsolatok kialakításában, a folyamatok naprakészségének fenntartásában és az ügyfelekkel folytatandó beszélgetések előkészítésében adat alapú betekintéssel. Az Einstein minden üzletből, beszélgetésből és kattintásból tanul, hogy javaslatokat tegyen, kiemelje a kockázatokat és tartalmat generáljon.

A Salesforce Einstein legjobb funkciói

Einstein SDR Agent segítségével, amely automatizálja a potenciális ügyfelek felkutatását és a bejövő potenciális ügyfeleket. Használja az AI-t a potenciális ügyfelek generálásához azsegítségével, amely automatizálja a potenciális ügyfelek felkutatását és a bejövő potenciális ügyfeleket.

Javítsa az értékesítők teljesítményét szerepjáték-szimulációkkal és generatív AI-alapú visszajelzésekkel az Einstein Sales Coach segítségével.

Készítsen és telepítsen AI-ügynököket az Agentforce segítségével az értékesítési műveletek kezeléséhez, mindezt az Einstein Trust Layer biztonsági réteg védelme alatt.

Vezesse be az Einstein Scoring rendszert az üzletek prioritásainak meghatározásához, és használja a prediktív pontozást a potenciális ügyfelek kiemeléséhez.

A Salesforce Einstein korlátai

A fejlett beállításokhoz fejlesztői támogatásra vagy technikai szakértelemre lehet szükség.

A rendszer nagy adatmennyiség vagy összetett munkafolyamatok esetén lassulhat.

Salesforce Einstein árak

Einstein Sales: 500 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Salesforce Einstein értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Salesforce Einsteinről a valódi felhasználók?

Íme egy rövid részlet a G2 értékeléséből:

A Salesforce Sales Cloud segítségével nagyon könnyen kezelhetem a potenciális ügyfeleimet, kapcsolataimat és ügyleteimet egy helyen... Néha ez egy kicsit nyomasztó lehet, különösen, ha még nem ismeri az embert. Annyi funkció és gomb van, hogy eltarthat egy ideig, mire megtanulja, hol van minden. Ezenkívül, ha az adminisztrátor nem állítja be megfelelően, egyes dolgok zavarosnak tűnhetnek, vagy extra lépéseket igényelhetnek. Erőteljes, de nem mindig azonnal felhasználóbarát.

A Salesforce Sales Cloud segítségével nagyon könnyen kezelhetem a potenciális ügyfeleimet, kapcsolataimat és ügyleteimet egy helyen... Néha ez egy kicsit nyomasztó lehet, különösen, ha még nem ismeri az embert. Annyi funkció és gomb van, hogy eltarthat egy ideig, mire megtanulja, hol van minden. Ezenkívül, ha az adminisztrátor nem állítja be megfelelően, egyes dolgok zavarosnak tűnhetnek, vagy extra lépéseket igényelhetnek. Erőteljes, de nem mindig azonnal felhasználóbarát.

3. Apollo AI (A legjobb AI-vezérelt potenciális ügyfelek felkutatásához és automatizált többcsatornás ügyfélkapcsolatokhoz)

via Apollo AI

Az Apollo egy AI-alapú piacra lépési motor, amely automatizálja a potenciális ügyfelek felkutatásától a folyamatok kezeléséig minden folyamatot. Több mint 275 millió kapcsolattartóból és 70 millió vállalatból merít, és valós idejű állásváltozásokkal, technológiai fejlesztésekkel és vásárlási szándékra utaló jelekkel egészíti ki az adatokat.

Miután meghatároztad az ideális ügyfélprofilt (ICP), az Apollo AI azonosítja a leginkább megfelelő potenciális ügyfeleket, és prioritásba helyezi őket olyan viselkedési jelek alapján, mint az e-mailek megnyitása, a webhely látogatások és a kimenő interakciók története. Ezeket az információkat aztán az egyes potenciális ügyfelek helyzetéhez igazított üzenetküldési javaslatokká alakítják, így a csapatok az értékesítési munkafolyamatot megszakítás nélkül használhatják az AI-t az adatelemzéshez.

Az Apollo AI legjobb funkciói

Próbálja ki a Pipeline Builder alkalmazást, hogy több mint 65 szűrő, szándékjelzés és valós idejű kiegészítés segítségével azonosítsa az ideális potenciális ügyfeleket.

Szerezzen automatikusan generált találkozó-összefoglalókat, nyomon követéseket és következő lépéseket a Call Assistant intelligens átírási és hívás előtti betekintési funkcióival.

Indítson el többcsatornás sorozatokat AI-személyre szabott e-mailekkel, egy kattintással kezdeményezhető hívásokkal és beépített kézbesítési védelemmel.

Szerezzen részletes információkat, például a sikeres hívásmintákról, az ellenvetések kezelésének stratégiáiról és az üzenetküldési stratégiákról az Apollo AI Chatbot és híváselemző rendszerén keresztül.

Az Apollo AI korlátai

Egyes felhasználók szerint a kapcsolattartási adatok csak körülbelül 65%-ban pontosak, különösen a mobilszámok és az EMEA régiók esetében.

A legfontosabb funkciók a magasabb szintű csomagokhoz tartoznak, ami a alapszintű felhasználók számára hiányos ügyfélkapcsolat-építési munkafolyamatokat eredményez.

Apollo AI árak

Ingyenes

Alap: 59 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 99 USD/hó felhasználónként

Szervezet: 149 USD/hó felhasználónként

Apollo AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

4. Clari (A legjobb bevétel-előrejelzéshez és üzletek ellenőrzéséhez valós idejű AI-elemzésekkel)

via Clari

A Clari egy AI-alapú értékesítési eszköz, amelyet olyan bevételi csapatok számára fejlesztettek ki, amelyeknek pontosságra, átláthatóságra és ellenőrzésre van szükségük az egész értékesítési csatornában. Minden a Revenue Context™-en fut, egy saját fejlesztésű intelligencia rétegen, amely minden interakcióból, üzletből, előrejelzésből és CRM-frissítésből jeleket gyűjt, hogy egy új típusú, végrehajtásra tervezett AI-ügynököket működtessen.

A valós idejű üzletek ellenőrzésétől a precíziós coachingon és e-mail generáláson át, az eszköz ügynökei mindent elintéznek. Áttekintik a folyamat kockázatait, meghatározzák a következő lépéseket, személyre szabott e-maileket generálnak, és ajánlásokat tesznek a bevételi szervezet minden szintjén.

A Clari legjobb funkciói

Diagnosztizálja az üzletek állapotát az AI Deal Inspection segítségével, és vizsgálja meg a nyitott lehetőségeket a bevált nyerési kritériumok alapján, valamint fedezze fel a végrehajtás hiányosságait.

Fogja meg a témákat az AI Smart Topics segítségével, és derítse ki az üzletkötés szempontjából kritikus jelzéseket, mint például az árnyomás vagy a kockázati tényezők a telefonhívásokból, e-mailekből és megbeszélésekből.

AI Smart Feed segítségével válogatott összefoglalót kaphat a képviselők tevékenységének legfontosabb pillanatairól, így korán reagálhat a jelzésekre, Azsegítségével válogatott összefoglalót kaphat a képviselők tevékenységének legfontosabb pillanatairól, így korán reagálhat a jelzésekre, javítva az értékesítési termelékenységet.

Írjon élesebb e-maileket az AI Smart Prospecting és Follow-Ups segítségével az értékorientált ügyfélszerzés érdekében.

A Clari korlátai

Az oszlopnézetek nem minden felhasználó számára könnyen testreszabhatók.

Az értékesítőknek párhuzamos táblázatokat kell vezetniük a részletes ügyletkövetéshez.

Clari árak

Egyedi árazás

Clari értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Clari-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés így fogalmaz:

Tetszik, hogy a Clari milyen egyszerű és könnyen használható, amikor a fontos üzleteimet nézem, és frissítem az árakkal, a szakaszokkal és az időbélyegekkel kapcsolatos következő lépéseket. Emellett könnyű előre jelezni a havi, negyedéves és éves eredményeket a vezetőmmel, amikor a jelentéseket és a folyamatot nézzük. Nem tetszik, hogy bizonyos mutatókat csak akkor tudok frissíteni, ha előbb a Salesforce Lightning Opportunity-ben módosítottam őket. Ettől eltekintve minden nagyon egyszerűen használható és kezelhető.

Tetszik, hogy a Clari milyen egyszerű és könnyen használható, amikor a fontos üzleteimet nézem, és frissítem az árakkal, a szakaszokkal és az időbélyegekkel kapcsolatos következő lépéseket. Emellett könnyű előre jelezni a havi, negyedéves és éves eredményeket a vezetőmmel, amikor a jelentéseket és a folyamatot nézzük. Nem tetszik, hogy bizonyos mutatókat csak akkor tudok frissíteni, ha előbb a Salesforce Lightning Opportunity-ben módosítottam őket. Ettől eltekintve minden nagyon egyszerűen használható és kezelhető.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 21%-a szerint munkanapjuk több mint 80%-át ismétlődő feladatok végzésével töltik. További 20% szerint az ismétlődő feladatok napjuk legalább 40%-át veszik igénybe. Ez a munkahét közel fele (41%), amelyet olyan feladatokra fordítanak, amelyek nem igényelnek sok stratégiai gondolkodást vagy kreativitást (például a nyomon követő e-mailek 👀). A ClickUp AI ügynökök segítenek megszüntetni ezt a monoton munkát. Gondoljon a feladat létrehozására, emlékeztetőkre, frissítésekre, találkozói jegyzetekre, e-mailek megírására, sőt, teljes munkafolyamatok létrehozására! Mindezt (és még többet) pillanatok alatt automatizálhatja a ClickUp segítségével, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással. 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

5. Artisan (A legjobb autonóm AI értékesítési képviselők számára, akik emberként vonzzák és minősítik a potenciális ügyfeleket)

via Artisan

Az Artisan egy teljes körű, AI-alkalmazottak által működtetett kimenő motor. Ava, az AI SDR, intelligens automatizálással helyettesíti a hagyományos potenciális ügyfelek felkutatásának manuális, ismétlődő munkáját. A megfelelő potenciális ügyfelek megcélzásától a hiper-személyre szabott elérhetőség kialakításáig kezeli az egész kimenő munkafolyamatot.

Az AI Playbooks segítségével egységesítheti üzeneteinek hangvételét és elérhetőségét, valamint biztosíthatja a legjobb gyakorlatok vállalati szintű bevezetését. Eközben az analitikai irányítópultok segítségével valós időben láthatja, mely fiókok vesznek részt a tevékenységben, ami segít a célzás finomításában.

Az Artisan legjobb funkciói

Vezessen be e-mailes és LinkedIn kód nélküli elérhetőségi munkafolyamatokat a szekvenciaépítővel.

Ava Data Miner eszközével pontosan meghatározhatja a magas vásárlási szándékú potenciális ügyfeleket, amely technográfiai, firmográfiai és szándékadatokkal, például álláshirdetésekkel és finanszírozási hírekkel foglalkozik.

Kezelje az e-mailek kézbesíthetőségét, hogy azok ne kerüljenek a spam mappába, valós idejű postafiók-állapotfigyelés, dinamikus küldési korlátok és automatikus e-mail-bemelegítés segítségével.

A beépített adatbázis segítségével több mint 300 millió B2B kapcsolathoz férhet hozzá több mint 200 országban.

Kézműves korlátozások

Hiányzik a jelentések részletessége, mivel a válaszidő nyomon követése magában foglalja a leiratkozásokat is, ami torzítja az eredményeket.

Az üzenetek általánosnak, robotikusnak tűnnek, és hiányzik belőlük a személyre szabottság.

Artisan árazás

Egyedi árazás

Mesterséges értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Használja a BANT (Budget, Authority, Need, Timing) keretrendszert beszélgetési útmutatóként. Ahelyett, hogy azt kérdezné: „Ki a döntéshozó?”, próbálja meg inkább azt: „Ki más szokott még beleszólni az ilyen vásárlásokba?”. Ez természetesebbnek hangzik, és mélyebb kontextust ad.

6. Regie. ai (A legjobb AI-generált értékesítési folyamatokhoz, amelyek a vevői személyiségekhez és szándékokhoz igazodnak)

via Regie.ai

A RegieOne egy AI-alapú értékesítési platform, amelyet olyan értékesítési csapatok számára terveztek, amelyeknek nagy léptékű személyre szabott ügyfélkapcsolatokra van szükségük. Itt az emberi képviselők és az AI-ügynökök együtt dolgoznak mindenben, a megkeresendő személyek tervezésétől a naptárba való bejegyzésig. Intelligens tartalmakat és valós idejű visszajelzéseket használ, hogy növelje a csatorna tetején lévő értékesítések hatékonyságát és eredményességét.

A platform AI Content Engine és AI Messaging funkciói sablonokat írnak és teljes kimenő programokat hoznak létre a márka hangján, az ICP-megállapítások és a korábbi teljesítményadatok alapján. A kadenciák személyre szabott e-maileket, LinkedIn-üzeneteket, hívási szkripteket és hangpostai üzeneteket tartalmaznak, amelyek mind automatikusan alkalmazkodnak a vevő iparágához, beosztásához és a vásárlási folyamatban elfoglalt helyéhez.

Regie. ai legjobb funkciói

Indítsa el az automatikus pilótát a potenciális ügyfelek felkutatásához, a kapcsolattartási adatok gazdagításához és a teljes kimenő folyamatok futtatásához.

Használja a platformba beépített AI Dialer funkciót, hogy nagy mennyiségű hívást bonyolítson le, akár kilenc párhuzamos hívással minden potenciális ügyfél profiljához.

Hagyja, hogy az AI-ügynökök azonosítsák a látogatókat, gazdagítsák a kapcsolattartási adatokat, és a viselkedés alapján kezdjék el a kapcsolatépítést.

Regie. ai korlátai

Nincs elég rugalmasság a kampányok módosításához

Előfordul, hogy az eszköz nem megfelelő elemeket tartalmazó tartalmat generál (pl. nem releváns helyzetben kávézás meghívást javasol).

Regie. ai árak

Egyedi árazás

Regie. ai értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Regie. ai-ről a valódi felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

Belső értékesítési menedzserként mindig lehetetlennek tűnt megtanítani az értékesítőknek, hogyan kell írni. […] A Regie. ai az Ön nyers ötleteiből holisztikus értékesítési kampányt hoz létre, amely a elfoglalt vezetők számára optimalizált. Nagyon könnyű túlgondolni az e-mailes ügyfélkapcsolat-építést, amikor kétségei vannak. A Regie. ai eltávolítja ezt az akadályt! Az e-mailek néha túl egyszerűek. Ritkán használom a generált kampányukat „dobozból kivéve". Csakúgy, mint a ChatGPT, ezt is leginkább ötletgenerátorként/indítópadként érdemes használni. Az írói blokk azonban már a múlté!

Belső értékesítési menedzserként mindig lehetetlennek tűnt megtanítani az értékesítőknek, hogyan kell írni. […] A Regie. ai az Ön nyers ötleteiből holisztikus értékesítési kampányt hoz létre, amely a elfoglalt vezetők számára optimalizált. Nagyon könnyű túlgondolni az e-mailes ügyfélkapcsolat-építést, amikor kétségei vannak. A Regie. ai eltávolítja ezt az akadályt! Az e-mailek néha túl egyszerűek. Ritkán használom a generált kampányukat „dobozból kivéve”. Csakúgy, mint a ChatGPT, ezt is leginkább ötletgenerátorként/indítópadként érdemes használni. Az írói blokk azonban már a múlté!

7. Claygent (A legjobb kutatási automatizáláshoz és AI-alapú értékesítési intelligencia-gazdagításhoz)

via Claygent

A Claygent a Clay AI-alapú kutatási ügynöke, amely felváltja az értékesítési csatornákat lassító unalmas, monoton munkát. Integrálja a LinkedIn, a Crunchbase és a CRM-je forrásokból származó firmográfiai, technográfiai és szándékadatok. Az eszköz AI Profiler funkciója azonosítja a vásárlási hajlandóság szempontjából leginkább ígéretes célszámlákat, és automatikusan több lépésből álló elérési sorozatokat generál.

A Claygentnek bármit megkérdezhet, a „Ez a vállalat távoli munkavégzésre alkalmas?”-tól a „Ki szerepelt az utolsó esettanulmányukban?”-ig, és ő megkeresi a válaszokat. Az intelligens ütemezője megtervezi a találkozók napirendjét, és összefoglalja a korábbi kapcsolattartási pontokat, a vásárlók kihívásait és a versenytársakról szóló információkat.

A Claygent legjobb funkciói

Keresse meg az esettanulmányokban vagy a legújabb blogbejegyzésekben említett személyeket, hogy ellenőrizze, még mindig aktívak-e.

Az AI Formula Generator segítségével testreszabhatja, hogy mikor és hogyan gazdagodnak az adatok a természetes nyelvfeldolgozás segítségével.

Feltételes szabályok segítségével automatikusan válassza ki a legmegfelelőbb adatforrást minden egyes bővítéshez régió, iparág vagy vállalatméret alapján.

A Claygent korlátai

200 kérés/perc korlátozást érvényesít, ami hatással van a tömeges listaimportra.

A fiókok pontszáma 30 percenként frissül, ami késlelteti a valós idejű prioritások átrendezését.

Claygent árak

Ingyenes

Starter: 149 USD/hó felhasználónként

Explorer: 349 USD/hó felhasználónként

Pro: 800 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Claygent értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? 2005-ben Kyle MacDonald egy piros gemkapoccsal indult, és elhatározta, hogy valami jobbra cseréli. 14 cserén keresztül, amelyek során halacskás tollatól motoros szánig, végül pedig filmszerepig jutott, végül egy kanadai házra cserélte! Ez egy példa arra, hogy az értékesítés a kreativitásról, a kitartásról és a kapcsolatok építéséről szól.

8. Gong (A legjobb AI-alapú beszélgetéselemzés és üzletkötési kockázatfelismerés)

via Gong

A Gong egy bevételi intelligencia platform, amely AI-t használ az értékesítési csatorna rögzítésére, elemzésére és kontextusba helyezésére, így adat alapú betekintést nyújtva. A hagyományos lead-generáló eszközöktől eltérően ez a platform az értékesítési beszélgetések után történtekre koncentrál. A Conversation AI leírja és megjelöli az üzletkötés szempontjából kritikus pillanatokat, mint például az árral kapcsolatos kifogások, a versenytársak említése és a döntéshozók jelzései.

Az értékesítési vezetők imádják, mert segít felismerni, mi működik, coachingolni az értékesítőket és megakadályozni a veszélybe került üzleteket, mielőtt azok meghiúsulnának. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a Meeting IQ, az értékesítők gyorsan áttekinthetik a korábbi beszélgetéseket, megtudhatják, ki vesz részt a hívásban, és mit kell mondaniuk, így mindig egy lépéssel előrébb járnak.

A Gong legjobb funkciói

Szimuláljon valós értékesítési beszélgetéseket az AI Trainer segítségével, az AI-vezérelt szerepjátékok segítségével, amelyek a tényleges ügyfélviselkedésen, ellenvetéseken és személyiségeken alapulnak.

Szerezzen üzleteket több mint 300 beszélgetési jel és saját módszertana segítségével, hogy javítsa a nyerési esélyeket és a pipeline-bizalmat az AI Deal Predictor segítségével.

AI Theme Spotter segítségével felismerheti a piaci változásokat, és felfedezheti az új ellenérveket, a versenytársakra való hivatkozásokat és Azsegítségével felismerheti a piaci változásokat, és felfedezheti az új ellenérveket, a versenytársakra való hivatkozásokat és az értékesítési célokat a hívásadatokban.

Az AI Call Reviewer segítségével gyorsabban tud edzeni, és automatikusan azonosíthatja a beszélgetési mintákat, hiányosságokat és edzésre alkalmas pillanatokat.

A Gong korlátai

A standard csomagoknál a nyers felvételek tárolási ideje 24 hónapra korlátozódik.

A beépített könyvtáron túl nem támogatja a teljesen testreszabható híváscímkézési taxonómiákat.

Gong árak

Egyedi árazás

Gong értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (500+ értékelés)

Mit mondanak a Gongról a valódi felhasználók?

Egy felhasználó megosztotta ezt a visszajelzést:

A Gong valóban segített értékesítési csapatunk növekedésében azáltal, hogy AE-jeinket egy irányba terelte, és folyamatosan erősebb értékesítőkké fejlesztette őket. Néha a keresési funkció nem működik megfelelően, és a bejelentkezés lassú. Ezen kívül nincs panaszom. Ez a két dolog pedig tényleg apróság.

A Gong valóban segített értékesítési csapatunk növekedésében azáltal, hogy AE-jeinket egy irányba terelte, és folyamatosan erősebb értékesítőkké fejlesztette őket. Néha a keresési funkció nem működik megfelelően, és a bejelentkezés lassú. Ezen kívül nincs panaszom. Ez a két dolog pedig tényleg apróság.

9. Lavender AI (A legjobb valós idejű e-mailes coachinghoz és AI-optimalizált értékesítési üzenetekhez)

via Lavender AI

A Lavender AI közvetlenül a beérkező levelek mappájában található, valós időben elemzi az e-mail vázlatokat, és értékelést ad azok hangneméről, személyre szabottságáról, felépítéséről és hosszáról. Ötvözi a viselkedéspszichológiát, az értékesítési írás legjobb gyakorlatait és az AI-alapú javaslatokat, hogy segítsen az értékesítőknek növelni a válaszadási arányt és csökkenteni a küldés idejét.

A valódi kiemelkedő szereplő itt az Ora, a Lavender intelligens AI értékesítési ügynöke. Segít az első kapcsolatfelvétel megfogalmazásában azáltal, hogy személyre szabott, élő ügyféladatokkal egészíti ki a szöveget, és a címzett pszichológiájához igazítja a hangnemet.

A Lavender AI legjobb funkciói

Pontosan értékelje az e-maileket az Email Coach segítségével, és írás közben azonnal megkapja a válaszadási arány pontszámát és hasznos tippeket.

Vezessen be személyre szabott megoldásokat nagy léptékben a Personalization Assistant segítségével, amely potenciális ügyfelek adatait, híreket, személyiségjegyeket és javasolt bemutatkozásokat gyűjt össze.

Lavender Anywhere segítségével, és hozza ki a coaching erejét bármely e-mail platformon. Használja az értékesítési terv sablonokat segítségével, és hozza ki a coaching erejét bármely e-mail platformon.

A Lavender AI korlátai

Kizárólag az e-mailes ügyfélkapcsolatokra összpontosít, és nem támogatja a hívásokat, a találkozókat vagy a többcsatornás ritmust.

A túl szigorú hangnemre vonatkozó szabályok néha hátrányosan érintik a kontextusnak megfelelő e-maileket.

Lavender AI árak

Alap: Ingyenes

Starter: 29 USD/hó felhasználónként

Egyéni Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Csapatcsomag: 99 USD/hó felhasználónként

Lavender AI értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Az 1930-as években a filmstúdiók rájöttek, hogy a potenciális mozinézőknek legalább hétszer kell látniuk egy film reklámját, mielőtt eldöntenék, hogy megnézik-e. Ez a felismerés vezetett a „7-es szabály” kialakulásához, egy marketingelvhez, amely szerint egy potenciális ügyfélnek legalább hétszer kell találkozni egy márka üzenetével, mielőtt cselekszik.

via HubSpot Sales Hub

A HubSpot Sales Hub egy AI-alapú CRM eszköz, amely segít az értékesítési csapatoknak a megfelelő időzítésre, kontextusra és relevanciára koncentrálni az üzletek lezárása érdekében. Egy platformon egyesíti a potenciális ügyfelek felkutatását, az elkötelezettséget és a folyamatok kezelését.

A Sales Hubot az teszi különlegessé, hogy szorosan integrálódik a szélesebb HubSpot CRM ökoszisztémába, ami különösen hatékonnyá teszi azoknak az értékesítési vezetőknek, akik teljes átláthatóságot szeretnének a értékesítési folyamatban. Az intelligens értesítések és a valós idejű tevékenységkövetés szintén segít a képviselőknek abban, hogy pontosan a megfelelő pillanatban lépjenek kapcsolatba a potenciális ügyfelekkel.

A HubSpot Sales Hub legjobb funkciói

Célozzon meg jobb potenciális ügyfeleket a Breeze Prospecting Agent segítségével, amely AI-alapú potenciális ügyfelek értékelését és értékesítési kutatást tesz lehetővé.

Hozzon létre személyre szabott elérési folyamatokat a Sequences segítségével, és indítson el dinamikus, több lépésből álló e-mail és feladat munkafolyamatokat.

Gyorsítsa fel a folyamatokat az AI Guided Selling segítségével, amely lehetővé teszi a képviselők számára, hogy intelligens feladatlisták, napi üzletösszefoglalók és prioritás szerinti teendőlisták alapján dolgozzanak.

Készüljön fel az értekezletekre és kövesse nyomon azokat azonnal egy intelligens ütemezővel, amely automatikusan rögzíti az értekezletek eredményeit, generálja a nyomon követéseket és tele tartja a naptárát.

A HubSpot Sales Hub korlátai

Az e-mail sorozatok nem rendelkeznek a fejlettebb eszközökben megtalálható finom elágazási logikával vagy feltételes munkafolyamatokkal.

Az előrejelzés alapvető és kevésbé alkalmazkodó a nagy, több termékkel foglalkozó értékesítési szervezetek számára.

HubSpot Sales Hub árak

Ingyenes

Starter: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 100 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 150 USD/hó felhasználónként

HubSpot Sales Hub értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a HubSpot Sales Hub-ról a valós felhasználók?

Íme egy első kézből származó vélemény a G2 értékeléséből:

Az automatizálás, a szervezés, a kommunikáció, a funkcionalitás, a marketing képességek és még sok más rendkívül hasznosnak bizonyultak a szervezetünk számára! […] Integráltuk a PandaDoc-ot, és a két rendszer zökkenőmentesen működik együtt. Nagyon elégedettek vagyunk a HubSpot Sales teljesítményével. Tudjuk, hogy a lehetőségek jók, és csak időbe telik kitalálni, melyik a legmegfelelőbb a funkcionalitáshoz, de ebben segített a HubSpot értékesítési csapata.

Az automatizálás, a szervezés, a kommunikáció, a funkcionalitás, a marketing képességek és még sok más rendkívül hasznosnak bizonyultak a szervezetünk számára! […] Integráltuk a PandaDoc-ot, és a két rendszer zökkenőmentesen működik együtt. Nagyon elégedettek vagyunk a HubSpot Sales teljesítményével. Tudjuk, hogy a lehetőségek jók, és csak időbe telik kitalálni, melyik a legmegfelelőbb a funkcionalitáshoz, de ebben segített a HubSpot értékesítési csapata.

11. Drift (A legjobb AI-csevegőrobotok, amelyek valós időben minősítik a potenciális ügyfeleket és foglalnak megbeszéléseket)

via Salesloft

A Drift, amely ma már a Salesloft platformjának része, segít az értékesítési csapatoknak kezelni a bejövő webhelyforgalmat azáltal, hogy valós időben rögzíti és továbbítja a potenciális ügyfeleket. Testreszabható csevegési forgatókönyveket és továbbítási logikát használ, hogy azonosítsa a vásárlási szándékot jelző jeleket, és éjjel-nappal bevonja a látogatókat.

Azoknál a csapatoknál, amelyek nagymértékben támaszkodnak bejövő vagy fiókalapú stratégiákra, ez egyben AI e-mail marketing eszközként is funkcionál, amely biztosítja, hogy egyetlen szándékjelzés se maradjon figyelmen kívül. A platform értékes segítséget nyújt a potenciális ügyfelek gyors felkutatásában és minősítésében, még mielőtt egy emberi képviselő beavatkozna.

A Drift legjobb funkciói

Automatizálja a bejövő potenciális ügyfelek rögzítését a Drift Chat Agent segítségével, amely azonnal kezeli a potenciális ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket.

Minősítse és irányítsa a potenciális ügyfeleket valós időben a cégadatok, a viselkedés vagy a CRM-adatok alapján, biztosítva, hogy a komoly szándékú látogatók közvetlenül a megfelelő eladóhoz kerüljenek.

A teljesítményelemzés segítségével, amely közvetlenül kapcsolódik a Salesloft Deals és Forecast moduljaihoz, hangolja össze a csevegés eredményeit a pipeline céljaival.

A Drift korlátai

Hatékonysága jelentősen csökken, ha nincs nagy bejövő forgalom.

A komplex útválasztási helyzetekben a zökkenőmentes ügynöki átadásokhoz egyedi logika vagy megoldásokra lehet szükség.

Drift árak

Egyedi árazás

Drift értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 4100 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

12. Humantic AI (A legjobb személyiségalapú vásárlói betekintés és hiper-személyre szabott értékesítési elkötelezettség)

via Humantic AI

A Humantic AI segít az értékesítési képviselőknek személyre szabni az ügyfélkapcsolat-építést azáltal, hogy a vállalati adatok helyett a személyiségre vonatkozó információkat használja. Olyan tényezőket vizsgál, mint a közösségi média aktivitás és a kommunikációs stílus, hogy olyan profilokat hozzon létre, amelyekből kiderül, hogy az egyes potenciális ügyfelek hogyan szeretik, ha megkeresik őket.

A „Dominancia, Befolyás, Stabilitás és Lelkiismeretesség” (DISC) személyiségmodellt használva gyakorlati tippeket ad, például hogy milyen üzeneteket kerüljön el, hogyan építsen bizalmat, és hogy az egyes érdekelt felek hogyan hoznak döntéseket. Emellett generatív AI-t is integrál az értékesítésbe. Mindezek együttesen hasznos eszközzé teszik a több döntéshozóval rendelkező komplex szervezeteknek értékesítő csapatok számára, akiknek nagy léptékben kell személyre szabniuk az ügyfélkapcsolatokat.

A Humantic AI legjobb funkciói

Csatlakozzon a Google vagy az Outlook naptárhoz, hogy betekintést nyerjen a résztvevőkbe, beleértve az egyes résztvevők döntési stílusát és kommunikációs preferenciáit.

Használja a Vásárlási bizottság térképeket , hogy vizuálisan ábrázolja a döntéshozók közötti befolyást, összehangoltságot és személyiségbeli egyezőséget.

Javítsa ügyfélszerzési stratégiáit az omnichannel-gazdagítással, amely a vásárlói jellemzőket olyan platformokba vonzza, mint az Outreach vagy a Salesloft.

A Humantic AI korlátai

A személyiségprofilok több héttel elmaradhatnak a legutóbbi szerepkörváltozásoktól vagy az újonnan közzétett tartalmaktól.

A nyilvánosan elérhető közösségi jelzésekre való támaszkodás a profilokat a közösségi médiában aktívabb potenciális ügyfelek felé torzíthatja.

Humantic AI árak

Szervezet

Startup: 275 USD/hó

Növekedés: 1050 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Egyéni

Pro: 40 USD/hó (éves számlázás)

Szakértő: 50 USD/hó

Tulajdonos: 75 USD/hó

Humantic AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Humantic AI-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott erről az eszközről egy G2-es értékelő:

A Humantic AI felbecsülhetetlen értékű eszköz volt a hálózatépítésben és a összetartó projektcsapatok felépítésében. A személyiségjegyek elemzésére és előrejelzésére való képessége lehetővé tette számomra, hogy hatékonyan testre szabjam kommunikációs stratégiáimat, elősegítve az erősebb kapcsolatok és együttműködés kialakítását. Ugyanakkor észrevettem, hogy a niche szerepek személyiségértékelésében néha eltérések vannak, és korlátozottak a testreszabási lehetőségek, hogy a eszközt teljes mértékben az adott üzleti igényekhez igazítsák.

A Humantic AI felbecsülhetetlen értékű eszköz volt a hálózatépítésben és a összetartó projektcsapatok felépítésében. A személyiségjegyek elemzésére és előrejelzésére való képessége lehetővé tette számomra, hogy hatékonyan testre szabjam kommunikációs stratégiáimat, elősegítve az erősebb kapcsolatok és együttműködés kialakítását. Ugyanakkor észrevettem, hogy a niche szerepek személyiségértékelésében néha eltérések vannak, és korlátozottak a testreszabási lehetőségek, hogy a eszközt teljes mértékben az adott üzleti igényekhez igazítsák.

via Seamless AI

A Seamless. AI azoknak az értékesítési vezetőknek készült, akiknek elegük van az elavult lead listákból és a szétkapcsolt munkafolyamatokból. A Seamless. AI másodpercek alatt azonosítja, ellenőrzi és gazdagítja a kapcsolattartói és vállalati adatokat. B2B CRM szoftverként működik, amely AI-val rétegezett keresőmotorként több mint 1,3 milliárd üzleti kapcsolattartó és 121 millió vállalati profil adatát vonja be.

Ez jó a precízen célzott potenciális ügyfél listák összeállításához, a manuális kutatásra fordított idő csökkentéséhez, valamint a csatorna kezdeti szakaszainak automatizálásához magas konverziós adatokkal.

A Seamless AI legjobb funkciói

Aktiválja a Vásárlói szándék funkciót, hogy azonosítsa a már piacon lévő és vásárlásra kész potenciális ügyfeleket.

Használja ki az adatok gazdagítását, hogy bármilyen részleges kapcsolatot teljes profilrá alakítson e-mailekkel, telefonszámokkal és vállalati információkkal.

Használja az AI-kutatást, hogy információkat gyűjtsön bármely potenciális ügyfélről, vállalati háttérről, finanszírozási előzményekről vagy vásárlói személyiségekről.

A zökkenőmentes AI korlátai

A valós idejű adatgyűjtés hamis pozitív eredményeket hozhat, különösen a munkaváltás vagy az e-mail érvényessége esetén.

A Salesforce vagy a HubSpot rendszerbe történő tömeges importálás során előfordulhatnak duplikált adatok vagy helytelenül megadott kapcsolattartók.

Zökkenőmentes AI-árazás

Ingyenes

Egyedi árazás

Zökkenőmentes AI-értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,0/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Seamless AI-ről a valódi felhasználók?

Egy figyelemre méltó G2-vélemény:

Nagyon tetszik, hogy a Seamless. AI segítségével olyan könnyű megtalálni a pontos elérhetőségeket és a vállalati adatokat. Szupergyors, és az adatok mindig naprakészek, ami rengeteg időt takarít meg nekem, amikor döntéshozókat kell felkutatnom. Ráadásul a platform nagyon intuitív, így könnyen belevághatok és elvégezhetem a feladatokat anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesnem. […]

Nagyon tetszik, hogy a Seamless. AI segítségével olyan könnyű megtalálni a pontos elérhetőségeket és a vállalati adatokat. Szupergyors, és az adatok mindig naprakészek, ami rengeteg időt takarít meg nekem, amikor döntéshozókat kell felkutatnom. Ráadásul a platform nagyon intuitív, így könnyen belevághatok és elvégezhetem a feladatokat anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesnem. […]

🔍 Tudta? A hideghívások sikeraránya alacsony. A hideghívásoknak csak körülbelül 2,3%-a eredményez sikeres találkozót vagy értékesítést, ami arra készteti a vállalatokat, hogy bejövő és kapcsolatalapú értékesítési módszereket alkalmazzanak.

Lehetővé teszi a teljes értékesítési folyamat automatizálását a ClickUp segítségével

Lássuk be: az értékesítés automatizálásához nem kell tucatnyi egymástól független eszköz. Miután megvizsgáltuk a legjobb értékesítési AI-ügynököket, egy dolog világos: az egyszerűség, a gyorsaság és az intelligens automatizálás nyer.

A ClickUp segítségével megszüntetheti a munkaterhelés elszóródását, és egyetlen platformot kap, ahol az AI-ügynökök kezelik a rutin munkafolyamatokat, például a folyamatok frissítését, a potenciális ügyfelek kiosztását és a feladatok nyomon követését. A ClickUp Brain másodpercek alatt összefoglalja az üzleteket, automatikusan generál e-mail válaszokat, és felületre hozza a munkaterületéről származó betekintéseket.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és alakítson minden érintkezési pontot bevétellé! ✅