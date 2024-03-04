A 10 legfontosabb termelékenységi influencer végső listája [2025-ös kiadás]

A közösségi média hálózatok továbbra is rekordszámú felhasználót vonzanak ( 2023-ban 4,9 milliárd, ami a világ népességének több mint 60%-a!). Az olyan platformok, mint a Facebook, az Instagram és a TikTok megteremtették az alapját egy újabb jövedelmező piaci résnek: az influencer marketingnek. Világszerte több mint 50 millió influencerrel az iparág várhatóan 2024 végére 24 milliárd dollárra nő.

Miközben az emberek világszerte az idővel versenyeznek, hogy összehangolják a munkát, a családot, a barátokat és a házimunkát, egy influencer csoport különösen népszerűvé vált: a termelékenységi influencerek.

Ezek a befolyásos személyek termelékenységi tippeket és trükköket kínálnak a napirend szervezéséhez és a figyelemelterelő tényezők leküzdéséhez, hogy a leghatékonyabb változata lehessen önmagának. De a több száz termelékenységi befolyásoló közül melyiket érdemes követnie?

Ebben a cikkben bemutatunk 10 termelékenységi influencert, akik minőségi tartalmakat publikálnak, amelyek számtalan embert inspirálnak pozitív szokások kialakítására és a munka-magánélet egyensúlyának javítására. ⏰

A termelékenységi influencerek felemelkedése a közösségi média platformokon

A termelékenységet befolyásoló személyek és vállalkozók segítenek azonosítani és kiküszöbölni a termelékenység növelésének útjában álló akadályokat. Gyakorlati tippjeik, személyes tapasztalataik és támogatásuk kifejezetten a digitális eszközöktől függő életmódunkhoz igazodnak.

Ezek a befolyásos személyek gyakran a modern munkakörnyezet kihívásaira koncentrálnak. Bár rendelkezünk ügyes technológiákkal és eszközökkel, amelyek ösztönzik a munkában való együttműködést, a kommunikációt és a hatékonyságot, a kihívások, mint például a gyakori multitasking, a kontextusváltás, a túlzott számú megbeszélés és a kiégés, elég frusztrálóak lehetnek.

Persze nem tudsz több órát hozzáadni a napodhoz, és nem tudsz klónozni magad, de megtanulhatod, hogyan szervezd meg az idődet és tartsd fenn a motivációdat, hogy mindent elvégezz a teendőlistádról. A termelékenységi influencerek aranyat érő betekintést nyújtanak, hogy segítsenek leküzdeni a modern kor kihívásait és szakmai és személyes sikereket elérni.

Ezek a befolyásos személyek általában a következő témákkal foglalkoznak:

A koncentráció fenntartása otthoni munkavégzés közben

Digitális minimalizmus vagy digitális méregtelenítés

Mentális jólét és önápolás

Egyedi tervezési és prioritásrendezési rendszerek

„Meg tudom csinálni” gondolkodásmód

Érzelmi önuralom

10 vezető termelékenységi influencer, akiket érdemes követni

Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb termelékenységi influencerről a népszerű közösségi média platformokon, olyan kritériumok alapján, mint a tartalom minősége, a közösségi elkötelezettség és a követők száma. Kezdjük is! ?

1. Tim Ferriss

Öt New York Times és Wall Street Journal bestsellerrel, egy sikeres podcasttal és több mint 1,5 millió Instagram-követővel Tim Ferriss a termelékenységi influencerek szupersztárja!

Ferriss befektető, vállalkozó és életmódguru, aki 4-Hour önsegítő könyvsorozatáról híres. Könyvei segítenek abban, hogy különböző életterületeken, például a munkában, az étkezésben és a testmozgásban is produktívabbá válj. Például The 4-Hour Workweek című könyve arról szól, hogyan lehet elhagyni a hagyományos 9-5-ös életmódot, kevesebbet dolgozni és többet keresni. ?

Ferris két másik termelékenységi könyvet is kiadott, a Tools of Titans és a Tribe of Mentors címűeket, amelyek a világ legjobb teljesítményű szakembereinek pozitív szokásait, meggyőződéseit és tanácsait gyűjtik össze. Tapasztalataik arra ösztönzik az embereket, hogy fejlesszék termelékenységi gondolkodásmódjukat, és ambiciózus célok felé törekedjenek.

Nincs ideje könyveket olvasni? Ferriss Instagram-profilján rengeteg termelékenységgel kapcsolatos tippet és trükköt találhat – több mint 2000 bejegyzés foglalkozik olyan témákkal, mint a hatékonyság, a kreativitás és a halogatás elleni küzdelem. A fiók a munkahatékonysági kérdésekkel foglalkozik, és tanácsokat oszt meg az egészséges életmódról, valamint a fizikai és mentális jólét fontosságáról.

Ha kedveli az audio tartalmakat, hallgassa meg az influencer üzleti podcastját, a The Tim Ferriss Show-t, ahol rengeteg motiváló sikertörténetet hallhat. A podcastok teljes szövege elérhető Ferriss weboldalán.

Közösségi média fiókok

2. Ali Abdaal

Ali Abdaal, egykori orvos és a világ egyik legnépszerűbb termelékenységi influencere, 2017-ben kezdte karrierjét, amikor egészségügyi és termelékenységi témájú videókat kezdett közzétenni a YouTube-on. Ma Ali YouTube-csatornájának több mint ötmillió feliratkozója van, és hatalmas Instagram-rajongótábora is van, több mint 700 000 követővel!

Tartalma elengedhetetlen mindenki számára, aki önismeretet szeretne építeni és produktívabbá válni. Videóiban és bejegyzéseiben arról beszél, hogyan lehet kevesebb munkával többet elérni, és rávilágít a fegyelem javítására és a szorongás kezelésére.

Abdaal, a Cambridge-i Egyetem egykori hallgatója, podcastjaiban gyakran beszélget sikeres vállalkozókkal és más befolyásos személyiségekkel, és mélyebbre ás a termelékenységi stratégiákban, amelyek segítenek elérni a szakmai célokat és teljesebb személyes életet élni.

A befolyásoló személyiség Feel-Good Productivity (Jó érzés a termelékenység) című könyvet publikált, amelyben a siker tudományos alapú megközelítését tárgyalja, és kiemeli, hogy a termelékenység titka nem a kemény munka, hanem inkább a jó érzés. ?

Közösségi média fiókok

3. Sierra Honeycutt

Senki sem érti jobban az időgazdálkodás fontosságát, mint a szülők. Gyerekekkel, házimunkával, munkával, házi feladatokkal, sportedzésekkel és főzéssel kell foglalkozniuk, és valahogy még időt is kell szakítaniuk a társasági életre és a pihenésre. ?

Sierra Honeycutt anyai tippjei és termelékenységi szokásai (ahogyan ő maga írja Instagram-profiljában) megkönnyíthetik az életét! Kétgyermekes anyaként úgy döntött, hogy megosztja a termelékenységi tudását és tippjeit a világgal. Instagram-fiókja főként a szülői szerepre és az életmódra összpontosít – itt találhat ajánlásokat szórakoztató tevékenységekre gyerekekkel, pihentető lefekvési és bőrápolási rutinokra, valamint étkezési ötletekre.

Sierra a otthon és a konyha szervezésével is foglalkozik, valamint takarítási és termelékenységi tippeket is ad. Értékes betekintést nyerhet a rutinok kialakításába és betartásába, valamint a szabadidő maximális kihasználásába a jólétet elősegítő gyakorlatok és a személyes kapcsolatok érdekében.

Sierra Instagram-fiókján jelenleg több mint 1000 bejegyzés és több mint 20 gondosan rendszerezett kiemelt bejegyzés található, így rengeteg anyagot böngészhetsz.

Közösségi média fiókok

4. Laura Vanderkam

Laura Vanderkam Instagram-profiljának körülbelül 15 000 követője van, és posztjainak nagy része öt gyermekéről, nyaralásairól, családjáról és barátairól szól. Egy pillantás a profiljára azonban nem elég ahhoz, hogy megismerjük fantasztikus eredményeit: Laura kilenc könyvet publikált és három podcastot vezetett!

Ha időgazdálkodási problémáid vannak, akkor feltétlenül olvasd el a 168 Hours című könyvét, amely elmagyarázza, milyen előnyökkel jár a heti időd felosztásának optimalizálása a feladatok között. A heti 168 óra több mint elegendő ahhoz, hogy megcsináld, amit akarsz, anélkül, hogy az önmagadról való gondoskodás vagy az általános jóléted rovására menne. A gyakorlati útmutató olyan sikeres emberek tapasztalatait osztja meg, akiknek ez sikerült!

Egy másik kiadvány, amely segíthet Önnek a termelékenység növelésében, az Off the Clock. Ebben Laura arról beszél, hogy az időérzékelés megváltozása hogyan vezethet egy termelékeny és élvezetes élethez. ?

Közösségi média fiókok

5. James Clear

James Clear a New York Times bestseller Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones (Atomi szokások: egyszerű és bevált módszer a jó szokások kialakítására és a rossz szokások leküzdésére) című könyv szerzője. A könyv világszerte több mint 15 millió példányban kelt el!

A könyv egy egyszerű filozófiát hirdet: a rutinod apró változtatásai átalakíthatják szokásaidat, és kivételes eredményekhez vezethetnek. Megtanít arra, hogyan lehetsz minden nap 1%-kal jobb, hogyan kerülheted el a termelékenységi utazás során elkövetett gyakori hibákat, és hogyan győzheted le a motiváció hiányát.

A könyv sokkal több, mint száraz elmélet – olyan olimpiai aranyérmesek, üzleti vezetők és díjnyertes művészek történeteit tartalmazza, akik apró jó szokásokra támaszkodtak, hogy javítsák önértékelésüket és átalakítsák életüket.

Nem kell megvennie a könyvet, hogy élvezhesse a befolyásoló bölcsességét. Látogasson el a weboldalára, iratkozzon fel a heti 3-2-1 hírlevélre, és csatlakozzon több mint hárommillió elégedett előfizetőhöz.

James Clear apró lépésekkel történő produktivitási megközelítése igazi hírességgé tette őt – Instagram-profilját több mint 1,5 millió követő látogatja. Görgessen végig a profilon, hogy megkapja a napi adag motiváló idézeteket, amelyekkel tovább haladhat.

Tipp: Nézze meg a Clear Instagram-profiljának kiemelt bejegyzéseit – ott megtalálja az Atomic Habits című könyv egy ingyenes fejezetét. ⚛️

Közösségi média fiókok

6. Marie Kondo

A termelékenység alacsony szintjének egyik lehetséges oka a környezete lehet – ha az rendetlen vagy kaotikus, az elvonhatja a figyelmét a céljairól, sőt szorongást és stresszt is okozhat.

Marie Kondo, akit Konmari néven ismernek, segíthet búcsút inteni a rendetlenségnek és olyan teret teremteni, ahol motiváltnak és inspiráltnak érezheti magát. Ő az egyik legnépszerűbb rendrakási szakértő a világon, aki egyedülálló szervezési technikájáról, a KonMari módszerről ismert. Megközelítése az, hogy ahelyett, hogy a felesleges dolgok kidobására koncentrálnánk, inkább csak azokat a tárgyakat tartsuk meg, amelyek örömet okoznak, még akkor is, ha nem feltétlenül szükségesek.

Ha különösen érdekli a munkaterületének rendezése, olvassa el Marie Joy at Work című könyvét, amely praktikus tippeket tartalmaz az asztal és az elme rendezéséről, valamint a termelékenység növeléséről.

Érdekesség: Marie a Netflix valóságshow-sorozatának, a Tidying Up With Marie Kondo sztárja, szóval itt van a következő maratoni sorozatnézésed! ?

Közösségi média fiókok

7. Brian Tracy

Brian Tracy motivációs előadó és elismert szerző, aki több mint 70 könyvet írt, és a termelékenység területén is jól ismert név.

Az egyik leghíresebb könyve az Eat That Frog! (Edd meg azt a békát!) című mű. Ebben megemlíti, hogy először a legnehezebb feladatokat kell elvégezni a teendőlistán, hogy a halogatás helyett a cselekvés kerüljön előtérbe, növelje a termelékenységet, és határozott magabiztossággal nézzen szembe a napjával. Tracy azt is megvitatja, hogy a fegyelem, az elszántság és a világos döntéshozatal segítségével hogyan lehet gyorsabban elérni a célokat.

Tracy Instagram-profilja több mint egymillió követővel rendelkezik, és rengeteg információval szolgál mindazok számára, akik fejleszteni szeretnék célkitűzési készségeiket. Felfedezheted a termelékenységet növelő trükköket, és megtanulhatod, hogyan:

Gondolkodjon hosszú távon a SMART célkitűzéssel

Használjon holisztikus megközelítéseket, például gyakorolja a hálaérzetet és a pozitív megerősítéseket.

Tartsa fenn a motivációját

Az influencerek profilja rávilágít arra is, hogy a különböző időgazdálkodási technikák hogyan befolyásolhatják jelentősen a munka és a magánélet egyensúlyát, és hogyan segíthetnek gyorsabban reagálni a problémákra.

Közösségi média fiókok

8. Marie Forleo

Marie Forleo bestseller szerző, üzleti coach és, ahogy Oprah Winfrey fogalmazott, a következő generáció gondolkodási vezetője. ?

Marie a Everything is Figureoutable című könyvéről ismert. A könyv kiemelkedik a termelékenység területén, mivel fenntartható megoldást kínál a hatékonyság fenntartására: a gondolkodásmód megváltoztatását.

A könyv olyan betekintést nyújt, amely átképezi az agyát, hogy pozitívabban gondolkodjon és leküzdje az álmai megvalósítását gátló kihívásokat. Megtanulhatja azokat a szokásokat, amelyek segítenek elérni a céljait, kezelni az idő- és pénzügyi korlátokat, megbirkózni a kritikával és erős munkamorált kialakítani.

Marie aktív az Instagramon, ahol rendszeresen posztol a termelékenység révén elért üzleti sikerekről, a túlterheltség és a bizonytalanság leküzdéséről, valamint a lelkünkkel vagy belső irányító rendszerünkkel összhangban való munkavégzésről.

Ő vezeti a MarieTV online heti műsort és a The Marie Forleo podcastot, amelyek tele vannak megvalósítható ötletekkel az üzleti élet, a szervezés és a termelékenység terén. ?

Közösségi média fiókok

9. Shawn Achor

Shawn Achor influencer, szerző és kutató, aki egyedülálló megközelítéssel rendelkezik a sikerhez: a boldogság szemszögéből vizsgálja azt. Szerinte nem a siker vezet a boldogsághoz, hanem éppen fordítva. ?

The Happiness Advantage című könyvében Shawn arról beszél, hogy a tudatos boldogságválasztás hogyan vezet a termelékenység javulásához, a kreativitás és a problémamegoldás fejlesztéséhez, valamint a stressz csökkentéséhez. Tanításai a munkához való pozitív hozzáállás és a szándékos vezetéssel történő ambiciózus célok felé való haladás köré épülnek. Ahogy Shawn mondja:

Lehet, hogy nincs hatalmunk irányítani a világot, de megvan a hatalmunk, hogy MEGVÉDJÜK a benne rejlő jót.

Ha hirtelen lehetetlennek tűnik egy új gondolkodásmód elsajátítása, olvassa el a Before Happiness című könyvét. Gyakorlati stratégiákat javasol, amelyekkel a pozitív változás kevésbé erőltetett és könnyebben megvalósítható.

Szeretné még jobban megérteni a személyes boldogságprojektje és a termelékenység közötti kapcsolatot? Nézze meg Achor TED-előadását, amely több mint 25 millió megtekintést kapott!

Közösségi média fiókok

10. Seth Godin

Ha a marketing területén dolgozik, akkor követnie kell Seth Godint! Üzletemberként és egykori dot com üzleti vezetőként Godin több évtizedes marketing tapasztalattal rendelkezik, amelyet mások oktatására használ fel.

Az évek során Godin 21 bestsellert írt. Témái között szerepelnek a marketing és a munka különböző aspektusai, valamint értékes tippek az akadályok leküzdéséhez a kitartás és a gondolkodásmód megváltoztatása révén, hogy kreativitása új szintre lépjen.

Godin egyike a marketing témájú legnépszerűbb blogok szerzőinek, ezért mindenkinek érdemes megnéznie, aki érdeklődik ez iránt a szakterület iránt.

Ha vezető szeretne lenni, fedezze fel Godin altMBA műhelyét. Megtanulja elfogadni a bizonytalanságot és megszerzi a hatékony vezetéshez szükséges önbizalmat.

Érdekesség: Seth Godin 2018-ban bekerült a Marketing Hall of Fame-be.

Közösségi média fiókok

Kövesse jobban a termelékenységi tanácsokat, és érjen el sikereket a ClickUp segítségével!

A termelékenységi influencerek világa inspiráló, de a kedvenc csatornáidról beérkező információk mennyisége elsöprő lehet. Számos termelékenységi tipp és stratégia létezik, amelyet érdemes lenne alkalmazni, de hol kezdj hozzá?

Éppen ezért érdemes olyan termelékenységi platformot használni, mint a ClickUp – ez egy integrált projekt- és feladatkezelő megoldás, amely segít megvalósítani az influencerektől elsajátított értékes ismereteket, és gyorsabban elérni a termelékenységi céljaidat.

1. Teremtsen egészséges egyensúlyt a munka és a magánélet között a ClickUp Tasks segítségével

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást, hogy a komplex feladatokat kisebb, könnyebben kezelhető lépésekre bontsa.

Ha feljegyzi minden személyes és szakmai feladatát és teendőjét, az segíthet a munkák pontosabb szervezésében, fontossági sorrendbe állításában és delegálásában, valamint abban, hogy figyeljen a termelékenységet gátló tényezőkre, amelyek eltérítik a pályáról. A ClickUp Tasks segítségével könnyebben fogja tudni szervezni a napját! ?

Akár egyszerű napi ütemtervet, akár bonyolult termék szállítási tervet készít, a ClickUp Tasks segít Önnek. Lehetőségek:

Adjon hozzá kontextust minden elemhez a ClickUp egyéni mezőkkel, mint például a legördülő menü, a weboldal, az előrehaladás vagy a pénz – így minden munkával kapcsolatos adat egy helyen marad, ami segít megőrizni a termelékenységét.

A ClickUp használatának célja a feladatok tervezése, hogy ésszerűen rugalmas ütemterveket készítsen, szemmel tartsa a határidőket, és szükség esetén pánik nélkül módosítson. ?

Gyakran elfelejti a heti megbeszéléseket, a bevásárlást vagy az órákat? A ClickUp segítségével könnyen kezelheti az ismétlődő feladatokat. Néhány kattintással hozhat létre napi, heti vagy havi ismétlődő feladatokat, és így biztosan betarthatja a menetrendjét.

Ha szereti a teendőlistákat, a ClickUp egy teljesen testreszabható listakészítő eszközként is működik! Készítse el a listáját a semmiből, vagy használja a platform teendőlista-sablonjait, hogy időt takarítson meg. Ezek a sablonok különböző témákban érhetők el, például önápolás és utazás – csak válassza ki azt, amelyik illik a termelékenységi tervéhez.

ClickUp napi teendőlista sablon példa

2. Gyakorold a tudatos vezetést a ClickUp projektmenedzsment segítségével

Koncentráljon a legfontosabb dolgokra a ClickUp projektmenedzsment segítségével.

Egy projekt keretében a termelékenység annak a mellékterméke, hogy tudatában vagyunk annak, mit kell tenni. Szerencsére a ClickUp projektmenedzsment csomag számos termelékenységi eszközt kínál, amelyekkel vezetőként tudatosságot építhet!

A ClickUp nézeteknek köszönhetően több projekt számára is szervezett munkaterületeket hozhat létre, és azokat különböző perspektívákból figyelheti. Az alapvető nézetektől, mint a listák és a Kanban tábla, a fejlett opciókig, mint a Gantt-diagram és a táblázatos nézetek, minden rendelkezésére áll, amire szüksége van a munkafolyamatok nagyításához, a szállítási kockázatok figyelemmel kíséréséhez és a prioritások újrarendezéséhez.

Akár személyes projektekben, akár csapatban dolgozik, a ClickUp Docs segítségével egyetlen helyen írhatja meg és tárolhatja összes tudásdokumentumát. Mivel minden kéznél van, nem kell időt pazarolnia további adatok keresésére munkaidőben.

Ha termelékenységi terveket készít, fontolja meg a ClickUp AI használatát, a platform beépített AI asszisztensét. Ez lehet az ötletelési partnere, valamint segítségével személyre szabott teendőlistákat, projektismertetőket, e-maileket és egyéb dokumentumokat készíthet. Használhatja hosszú szövegek összefoglalására is, így időt takaríthat meg az olvasással. ⚡

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

Egy másik időtakarékos lehetőség a ClickUp Automations – növelje a termelékenységet, és gondoskodjon arról, hogy ne pazarolja az idejét ismétlődő adminisztratív feladatokra a triggerek és akciók beállításával. A ClickUp gazdag automatizálási könyvtárral rendelkezik, de Ön is létrehozhat sajátot.

A ClickUp projektmenedzsment funkciócsomagjának része a ClickUp Dashboards. Kiváló választás azok számára, akik valós időben frissülő különböző táblázatok és grafikonok segítségével szeretnék vizualizálni termelékenységüket. ?

3. Csökkentse a stresszt egy csúcskategóriás időgazdálkodási csomaggal

Kövesse nyomon a feladatok különböző szakaszait a ClickUp Tasks alkalmazásban.

Az egyes feladatokra fordított idő nyomon követése kiváló stratégia a termelékenység figyelemmel kísérésére és javítására. A ClickUp Time Tracking segítségével csak egy gombra kell kattintania, és a platform elkezdi nyomon követni az időt. ⌛

Mivel a ClickUp iPhone-on, Android -on és asztali számítógépen is elérhető, bármilyen eszközről rögzítheti az időt, és egyszerre több időzítőt is futtathat. Ha elfelejti nyomon követni az időt, az adatokat utólag is hozzáadhatja.

Ha nyomon követi a termelékenységét, minden bejegyzés mellé írjon egy megjegyzést, hogy mire fordította az idejét. Így pontosan nyilvántarthatja tevékenységeit, és kiváló alapot teremthet az előre tervezéshez és annak felismeréséhez, hogy mit tehet a napja egyszerűsítése érdekében.

4. Használja a ClickUp Goals alkalmazást a haladás nyomon követéséhez

A ClickUp segítségével számszerűsíthető célokat állíthat fel magának és csapatának, így egyszerűsítve a termelékenységhez vezető utat. Heti, havi vagy éves ClickUp-célokat állíthat be, és a Dashboard kártyákkal nyomon követheti az előrehaladást.

Ráadásul mindig te irányítod, hogy milyenek legyenek a céljaid. Ha például a Brian Tracy-hez hasonló befolyásos személyiségek által népszerűsített SMART célkitűzési módszert szeretnéd alkalmazni, akkor bármikor használhatod a ClickUp SMART Goals Template sablont, hogy elkészítsd a saját verziódat.

Bontsa le céljait, feladatait, agilis pontjait és projektjeinek állapotát a nagymértékben testreszabható ClickUp 3. 0 Dashboard segítségével.

Kombinálja a termelékenységi influencerek gyakorlati tanácsait a ClickUp-pal

A termelékenységi influencerek inspirálhatnak Önt, és bennfentes tippeket és bölcsességeket kínálhatnak az életének megszervezéséhez és a hatékonyság javításához. De ezek a tippek nem sokat érnek, ha nem cselekszik szerintük.

A ClickUp megteremti az alapot ahhoz, hogy a passzív hallgatástól eljuss a befolyásos személyek tanácsainak megvalósításáig. A platform feladat- és projektkezelési lehetőségei megváltoztathatják az életedet, és segíthetnek abban, hogy kiaknázd a nap adta lehetőségeket.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és lépjen be stílusosan a termelékenység birodalmába! ?