A 11 legjobb Rytr AI alternatíva az okosabb tartalomkészítéshez 2026-ban

Bár az AI és az emberi tartalom közötti vita még korántsem ért véget, sok szervezet már elkezdte kihasználni a mesterséges intelligencia erejét.

A Rytrhez hasonló AI írási eszközök és számos más , esszéket író alkalmazás segítségével gyorsabban és könnyebben hozhat létre magas színvonalú, vonzó és SEO-optimalizált tartalmakat, mint valaha.

A Rytr egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens, amely különböző formátumú tartalmak létrehozását segíti elő olyan funkciókkal, mint az AI-alapú automatikus kiegészítés, a nyelvtani ellenőrző és a szövegátfogalmazó generátor. Egyes felhasználók azonban arról számoltak be, hogy szerkesztési lehetőségei korlátozottak, és ára magasabb, mint más eszközöké.

De nincs ok aggodalomra, hiszen rengeteg Rytr-alternatíva létezik ( a ClickUp segít neked!).

Ez a blog bemutatja a Rytr AI leghatékonyabb alternatíváit, azok funkcióit, árait és egyebeket.

A legjobb Rytr AI alternatívák áttekintése

Nézd meg az alábbi listát, amelyben összefoglaljuk a legjobb Rytr-alternatívákat.

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp All-in-one projekt- és tartalomkezelés, AI-alapú írás és automatizálás, testreszabható irányítópultok és munkafolyamat-nézetek, valós idejű csevegés, dokumentumok és integrációk Magánszemélyek, ügynökségek és minden méretű vállalkozás, akik hatékonyan szeretnének AI-tartalmakat létrehozni Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Jasper AI A márka hangjának következetessége, kampányfolyamatok és AI-sablonok , együttműködési eszközök, valamint marketingplatformokkal való integrációk Közepes méretű cégek és vállalkozások, amelyek márkás marketingtartalmakat hoznak létre Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 49 dollár/hónap/fő-től kezdődik Copy.ai Több mint 90 szövegírási eszköz, csapatmunka, többnyelvű támogatás, munkafolyamat-automatizálás Többnyelvű tartalmakat készítő nagy- és középvállalkozások vagy ügynökségek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 49 dollár/hó/fő-től kezdődik Anyword Prediktív elemzés és tartalomértékelés, csatornaoptimalizálás, adatalapú betekintés, valamint AI-alapú szövegírás hirdetésekhez és céloldalakhoz Teljesítményalapú marketingkampányokon dolgozó marketingcsapatok és ügynökségek Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 49 dollár/hónap/fő-től kezdődik Scalenut SEO-kutatás és -optimalizálás, témakörök csoportosítása, AI-alapú hosszú formátumú tartalom és tartalmi összefoglalók Nagy mennyiségű SEO-tartalmat készítő vállalkozások és ügynökségek Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 49 dollár/hónap/fő-től kezdődik Sudowrite Ötletelés és vázlatkészítés, történetbővítés, kreatív ötletek, átírási segítség Kreatív írási projektekben dolgozó magánszemélyek Ingyenes próba elérhető, a fizetős csomagok ára 19 dollár/hó/fő-től kezdődik Describely Termékleírások tömeges generálása, SEO-optimalizálás, termékadatok kezelése, e-kereskedelmi integrációk Minden méretű e-kereskedelmi csapat, amely terméklistákat készít Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 19 dollár/hó/fő-től kezdődik Frase. io Tartalmi összefoglalók és SERP-elemzés, AI-alapú írás és optimalizálás, témakutatás, SEO-tartalom értékelés Közepes méretű cégek és vállalkozások, amelyek SEO-tartalmakat szeretnének létrehozni Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 45 dollár/hó/fő-től kezdődik Grammarly Valós idejű nyelvtani és érthetőségi javaslatok, hangnemfelismerés, plágiumellenőrző, csapatelemzés Magánszemélyek és vállalkozások, akik javítani szeretnék tartalmaik minőségét Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollár/hó/fő-től kezdődik ChatGPT Beszélgető AI, ötletelés és koncepcióalkotás, tartalomkészítés, kódolás és kutatási segítség Kutatás céljából multimodális AI-t kereső magánszemélyek, vállalkozások és nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollártól kezdődik havonta, személyenként Writesonic Több mint 100 tartalmi sablon, AI cikk-/blogíró, chatbot és képgenerátor, API-hozzáférés Kisvállalkozások és nagyvállalatok, amelyek gyorsan szeretnének többféle tartalmat létrehozni Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hó/fő-től kezdődik

A Rytr AI korlátai

A Rytr AI néhány korlátja a következő:

Korlátozott szövegszerkesztési lehetőségek : A Rytr-ből hiányzik a Visszavonás gomb, és csak minimális támogatást nyújt a formázott szövegekhez (pl. szövegkiemelés), ami megnehezítheti a szerkesztési folyamatot

Korlátozó karakterkorlát : A platform alacsony havi karakterkorlátot szab, amit sok felhasználó korlátozónak tart más AI írási eszközökhöz képest

Elavult nyelvi modellek : A Rytr olyan nyelvi modelleket használ, amelyek elavultnak tűnnek, ami csökkenti az eszköz relevanciáját és hatékonyságát

Korlátozott funkciókészlet : A versenytársakhoz képest kevesebb eszközt és testreszabási lehetőséget kínál, ami korlátozza a sokoldalúságát

A funkciókhoz képest magas ár: A Rytr árait magasnak tartják, különösen azokhoz az AI-eszközökhöz képest, amelyek robusztusabb funkcionalitást kínálnak

🧠 Érdekesség: A tartalommarketingesek 90%-a tervezi AI-eszközök használatát tartalommarketing-tevékenységeinek támogatására.

De van egy jó hír: nem kell ragaszkodnia a Rytr AI-hez. Számos Rytr AI alternatíva kínál több funkciót alacsonyabb áron.

A 11 legjobb Rytr AI alternatíva

Több AI blogírási eszközt is értékeltünk, hogy meghatározzuk a Rytr leghatékonyabb alternatíváit. Ebben a részben bemutatjuk az eredményeinket, beleértve az egyes eszközök funkcióit, korlátait és árait.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt találsz egy részletes összefoglalót arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú tartalomkészítéshez és munkafolyamat-kezeléshez)

Készíts hatékony tartalmakat, kezelj munkafolyamatokat, kövesd nyomon a projektfrissítéseket, és működj együtt a csapattal – mindezt a ClickUp-on belül

Ha olyan egyetlen platformot keresel, amely tartalomkészítést és hatékony projektmenedzsmentet kínál, akkor a ClickUp az ideális választás. Ez több, mint egy termelékenységi eszköz; inkább a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely kreatív partnerként és munkafolyamat-kezelőként működik.

Az AI-támogatott írás és ötletelés segítségével a ClickUp Brain segít ötleteket generálni, tartalmat vázlatot készíteni és a szöveget finomítani – mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia a feladatot vagy a dokumentumot. Akár hosszú blogbejegyzéseket, kampányterveket vagy tartalmi naptárakat készít, a beépített AI felgyorsítja az írási feladatokat, miközben Ön továbbra is szervezett marad.

Használd ki a ClickUp Brain előnyeit, és készíts tartalmat egyszerűen csak utasítások megadásával

Ami igazán megkülönbözteti a ClickUp projektmenedzsment platformját, az az intelligens javaslatok és a munkafolyamat-automatizálás kombinációja. A ClickUp Brain a projektciklus egészében működik, a projektterv kidolgozásától a megbeszélésekig.

Blogot, e-mailt vagy beszédet kell írnia? Csak hozzon létre egy új dokumentumot a ClickUp Docs-ban, és használja a Write with AI opciót a szükséges tartalom elkészítéséhez. Ossza meg a csapatokkal egy kattintással, vagy exportálja PDF-ként.

És tudod, mi a legjobb? Ha a ChatGPT-t vagy a kedvenc AI írási asszisztensedet szeretnéd használni, azt közvetlenül a munkaterületedről teheted meg!

Dolgozzon több LLM-mel közvetlenül a Clickup munkaterületéről

A ClickUp Automations több mint 100 automatizálási eszközével automatizálhatja a rutin projektfeladatokat, egyszerűsítheti az ismétlődő tevékenységeket, kioszthatja a munkát és nyomon követheti az előrehaladást – így több időt fordíthat az alkotásra és kevesebbet az irányításra.

A ClickUp több mint 15 feladatnézetet és több mint 1000 szabványos sablont kínál a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez. Ezek a sablonok zökkenőmentes tartalomtervezést, stratégiai dokumentációt és valós idejű csapatmunkát tesznek lehetővé, így egy platformon belüli megoldást kínálnak.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A funkciók hatalmas száma nyomasztó lehet

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ahogy Heather L., ügyfélkapcsolati menedzser fogalmaz:

Nagyra értékelem, hogy a Click-up folyamatosan fejlődik a szoftverinnováció terén, különösen az AI térnyerésével. Az AI-eszközök, amelyeket beépítettek a platformba, időt takarítottak meg a produkciós csapatunknak a feladatok létrehozásában, a feladatleírások vagy az értekezletek összefoglalásainak megírásában.

2. Jasper AI (A legjobb marketingtartalom-készítéshez)

via Jasper AI

Ha összehasonlítjuk a Jasper AI-t és a Rytr-t, a Jasper AI tűnik a jobb írási asszisztens szoftvernek. Eredményorientált, és segít a vállalat megfelelő üzenetének közvetítésében. Az eszköz megtanulja a márkád stílusát és hangvételét, hogy minden tartalom tökéletesen illeszkedjen a márkához, legyen szó írásos tartalomról vagy képekről.

Feltöltheted saját stílusútmutatódat, termékinformációidat és vállalati adataidat, vagy hagyhatod, hogy a Jasper átvizsgálja a weboldaladat. Miután megértette a hangvételedet (közvetlen és barátságos), úgy ír, mintha te magad tennéd, biztosítva az összhangot az összes tartalomban.

A Jasper AI legjobb funkciói

Célzd meg a globális közönséget több mint 30 nyelv támogatásával

Használd ki az AI App Library -t kiváló minőségű céloldalak, briefek és egyéb marketingtartalmak létrehozásához

Biztosítsd az eredetiséget a Jasper Copyscape-alapú plágiumellenőrzőjével

Válassz több mint 50 sablon közül – az e-mail tárgyaktól a LinkedIn-bejegyzésekig és még sok másig

A Jasper AI korlátai

Hiányzik belőle az a kreativitás, amit egy emberi író hozna, ezért további finomításra szorul

A Jasper AI árai

Creator: 49 USD/hó/felhasználó

Pro: 69 USD/hó/felhasználó

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a Jasper AI-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit ír egy G2-es értékelés:

Bár a platform fantasztikus és az egyik legjobb AI írási eszköz, amit valaha használtam, az ügyfélszolgálatuk igazán kiemeli őket a többi közül. Már több mint egy éve vagyok ügyfelük, és már nem is tesztelek más eszközöket, mert egyik sem ér fel hozzájuk. Könnyen használható, könnyen integrálható, és naponta használom. Köszönet Meredithnek, a vezető termékspecialistának, hogy a legjobb élményt nyújtotta nekem!

3. Copy.ai (A legjobb gyors, azonnal használható marketing szövegekhez)

A Rytr AI alternatíváinak listáján a következő a Copy.ai, az első Go-to-Market (GTM) AI platform, amelyet a teljes GTM-stratégiád hatékonyságának és termelékenységének növelése érdekében hoztak létre. Több mint 90 sablonnal ez az AI írási asszisztens a tartalmi igények széles skáláját elégíti ki.

Az Infobase funkciója a legfontosabb márkainformációkat tárolja, hogy segítsen pontos, kontextusérzékeny tartalmak létrehozásában. Az interjúk, események vagy értékesítési beszélgetések gyorsan kifinomult szöveggé alakíthatók, a leiratok elemzésével, amely kiemeli a lényeges információkat, miközben megőrzi az eredeti hangvételt.

A Copy.ai legjobb funkciói

Értékesítési és marketinges anyagok több nyelvre történő lokalizálása

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például az e-mail kampányokat és az adatelemzést, hogy növelje a csapatok termelékenységét

Javítsd a keresőmotorokban való láthatóságodat a meta leírásokra, címcímkékre és konkrét kulcsszavak integrálására vonatkozó, gyakorlatban is alkalmazható javaslatokkal, hogy javítsd

A Copy.ai korlátai

Korlátozza a promptok hosszát, ami olyan AI-generált tartalmakhoz vezet, amelyek robotosnak tűnhetnek és hiányzik belőlük az emberi érintés

A Copy.ai árai

Ingyenes

Starter: 49 USD/hó/felhasználó

Advanced: 249 USD/hó öt felhasználói helyre

Vállalati: Egyedi árazás

Copy.ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Copy.ai-ról?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő:

Amikor digitális marketingesként kezdtem, a Copy.ai volt az útmutatóm a minőségi tartalom írásában és előállításában. A szoftver felületét egyszerűnek és felhasználóbarátnak találom. A Copy.ai-t használom közösségi média bejegyzésekhez és termékleírásokhoz, blogbevezetőkhöz és weboldal szövegekhez. A szoftverben leginkább azt szeretem, hogy az árazási modell figyelembe veszi azokat a kezdőket, akik még csak most kezdik karrierjüket tartalom-marketingesként. Emellett nagyon jó ügyfélszolgálatuk is van. E-maileket kapok tőlük a legújabb funkcióik használatáról.

📖 Olvassa el még: A legjobb Copy.ai alternatívák és versenytársak

4. Anyword (A legjobb AI-íráshoz, prediktív teljesítményértékeléssel)

via Anyword

Az Anyword egy teljesítményorientált AI szövegíró platform, amelyet azoknak a marketingeseknek szabtak, akik üzeneteik hatását szeretnék maximalizálni. Az adatok elemzését kreatív írással ötvöző egyedülálló képessége biztosítja, hogy minden tartalom a tartalmi céljaidhoz legyen optimalizálva.

Az adatközpontú szerkesztő segít a marketingeseknek optimalizált szövegeket készíteni azáltal, hogy a közzététel előtt megjósolja azok teljesítményét. A Predictive Performance Score (előrejelző teljesítménypontszám) segítségével értékeli a tartalmi variációkat az elkötelezettség és a konverziós potenciál mutatói alapján.

Olyan funkciókkal, mint a célközönség-személyiségcélzás és a több mint 100 előre elkészített marketing-sablon, ez az AI írási asszisztens segít a vállalkozásoknak eredeti, személyre szabott, hatékony hirdetések, e-mailek, blogbejegyzések és közösségi média-posztok megalkotásában és előállításában, csupán alapvető AI írási utasítások megadásával.

Az Anyword legjobb funkciói

Tanítsd meg az AI-t a márkád egyedi hangvételére és üzeneteire az egységes eredmények érdekében

Növelje tartalmának láthatóságát a beépített SEO-optimalizálási funkciók segítségével

Optimalizáld a szövegeket bárhol, ahol írsz, a Chrome-bővítmény segítségével

Anyword korlátozások

Az új felhasználóknak nehezebb lehet megtanulni, mint más Ryter AI alternatívákat

Az Anyword árai

Starter: 49 USD/hó

Data-Driven: 99 USD/hó

Üzleti: 499 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Anyword értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 390 értékelés)

👀 Tudtad? A kutatások szerint a generatív AI-modellek, mint például a GPT-4, olyan kreativitási szintű tartalmakat tudnak előállítani, amelyek összehasonlíthatók az emberekével, bár csak az emberek kis százaléka képes felülmúlni a legkreatívabb AI-k eredményeit.

📖 Olvassa el még: Hogyan használható az AI a dokumentációhoz?

5. Scalenut (A legjobb SEO-központú, hosszú formátumú tartalomkészítéshez)

via Scalenut

A belső csapatok, ügynökségek és SEO-stratégák számára tervezett Scalenut az egyik legsokoldalúbb AI-alapú tartalomkészítő eszköz a piacon, amely kulcsszókutatást, tartalomtervezést, -készítést, -optimalizálást és -elemzést kínál. Tartalomoptimalizálója természetes nyelvfeldolgozást használ a meglévő tartalom értékeléséhez és a SEO-val kapcsolatos fejlesztések javaslatához.

Egy másik figyelemre méltó funkció a Cruise Mode cikkíró, amely mindössze öt lépésben generál SEO-optimalizált, emberközpontú, hosszú formátumú tartalmakat. Ezenkívül integrálja a SERP-adatokból, a versenytársak elemzéséből és a valós idejű statisztikákból származó információkat is.

A Scalenut legjobb funkciói

Integráld a Traffic Analyzer funkcióját a Google Search Console-ba, hogy nyomon követhesd a weboldal mutatóit, mint például a forgalmat, a megjelenítéseket és a kattintási arányokat

Találj témákat és kapcsolódó kulcsszócsoportokat, hogy szakértői pozíciót építs ki és organikus forgalmat generálj

Optimalizáld belső és külső linképítési stratégiáidat

A Scalenut korlátai

Az integrációk hiánya, például a WordPress-szel, gátolhatja a munkafolyamat hatékonyságát

A Scalenut árai

Essential csomag: 49 USD/hó​

Growth Plan: 79 USD/hó​

Pro csomag: 149 USD/hó

Kezelési szolgáltatás: Egyedi árazás

Scalenut értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Scalenutról a valódi felhasználók?

A G2 értékelése szerint

Imádom, hogy a Scalenutban egyszerre ennyi mindent el tudok intézni a blog létrehozásával és a keresőoptimalizálással kapcsolatban. A SEO-pontszám és a fejlesztési javaslatok megtekintésének lehetősége miatt kétségtelenül ez az egyik legjobb AI-eszköz a piacon.

📖 Olvassa el még: A legjobb Anyword-alternatívák hatékony marketingtartalmak készítéséhez

6. Sudowrite (A legjobb választás regényíráshoz és kreatív íráshoz)

via Sudowrite

Ez a Rytr AI alternatíva a kreatív szakembereknek szól. Ha íróként valaha is nehezen indult be egy új történet, vagy nehezen tudta követni a bonyolódó cselekményt, a Sudowrite frissítő, AI-alapú megközelítést kínál a kreatív íráshoz. Két funkciójáról ismert, a Brainstorm és a Canvas, amelyek mindkettő arra szolgálnak, hogy az írási folyamat kevésbé legyen nyomasztó és sokkal inspirálóbb.

A Brainstorm olyan, mint egy kreatív partner, amely segít új ötleteket kitalálni karakterekhez, cselekményekhez, fordulatokhoz, vagy akár egész világokhoz. Csak adjon meg neki egy írási témát vagy koncepciót, és javaslatokat generál, amelyek beindítják a fantáziáját.

Aztán ott van a Canvas, egy vizuális munkaterület, amely lehetővé teszi, hogy szervezd a történeted elemeit egy strukturált, interaktív elrendezésben. Megtervezheted a karakterek ívét, a cselekmény pontjait, a helyszíneket és még sok mást – ez tökéletes ahhoz, hogy koncentrált maradj, és a történeted kezdettől végig koherens legyen.

A Sudowrite legjobb funkciói

Készíts részletes vázlatot regényekhez, beleértve a szereplőket, a szinopszist és a fejezetek felépítését

Készíts élénk képeket a Describe funkcióval, amely mondatszintű szinonimaszótárként működik a gazdagabb leírások érdekében

Finomítsd írásodat alternatív megfogalmazásokkal, hogy növeld az érthetőséget és a közönség érdeklődését

A Sudowrite korlátai

A hosszabb szövegek koherenciájának fenntartása további szerkesztést igényel a következetesség biztosítása érdekében

A Sudowrite árai

Hobbi és diák: 19 USD/hó

Professional: 29 USD/hó

Max: 59 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Sudowrite értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Sudowrite-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit ír egy G2-es értékelés:

Számos eszközt kínál, amelyek segítenek a történet egyes részeinek megírásában és átírásában. A történetbiblia beépítése nagy segítséget jelent, így nem kell több eszközt használni. Az AI mind a kéziratban, mind a történetbiblia-ban működik, így gyorsan kidolgozhatod a történet minden aspektusát.

📖 Olvassa el még: A legjobb Sudowrite alternatív eszközök írók számára

7. Describely (A legjobb nagy mennyiségű e-kereskedelmi termékleírásokhoz)

via Copysmith

Ha egy nagy e-kereskedelmi áruházat vagy termékkatalógust kezel, a tartalomkészítés bonyolult és időigényes feladat lehet. Ez az a terület, ahol a Copysmith Describely alkalmazása igazán kiemelkedik, mivel gazdag, SEO-barát termékleírásokat, címeket és meta-címkéket generál tömegesen.

A Describely termékadatok gazdagítása segít megszabadulni a táblázatoktól és a szétszórt adatoktól. Egy áttekinthető központi felületet biztosít, ahol kezelheti az összes terméktartalmát, és magas konverziós arányú leírásokat készíthet.

Gyorsan készíthetsz kiváló minőségű tartalmakat, optimalizálhatod őket a SEO szempontjából, és egységes márkahangot tarthatsz fenn. Ez az all-in-one megoldás a hatékony és eredményes e-kereskedelmi tartalom létrehozásához.

A Describely legjobb funkciói

Készíts és szerkessz termékleírásokat és képeket nagy mennyiségben, hogy időt takaríts meg és biztosítsd az egységességet

Valós időben együttműködhet, így a csapatok zökkenőmentesen szerkeszthetik és publikálhatják a tartalmakat

Könnyedén integrálható a legjobb e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify, a WooCommerce és a Salsify – hamarosan elérhető lesz az Amazon és a Wix integráció is.

A Describely korlátai

A versenytársakhoz képest magas árak, különösen a kezdőcsomag korlátozott kreditjei miatt

A Describely árai

Starter csomag: 19 USD/hó

Professional csomag: 59 USD/hó

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Describely értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Describely-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Imádom ezt a terméket. Rendkívül testreszabható, és lehetővé teszi számomra, hogy ügyfeleim leírásait tömegesen frissítsem, így azok nem lesznek ugyanazok, mint amit minden más kiskereskedő használ. Az egyedi tartalom elengedhetetlen a jó Google-rangsoroláshoz!

8. Frase.io (A legjobb kutatásalapú SEO-tartalmakhoz)

A Frase.io kiváló választás azoknak az íróknak és SEO-szakembereknek, akik gyorsan szeretnének magas rangú tartalmakat létrehozni. Kiemelkedő funkciói közé tartozik a Wikipedia Concept Map, egy olyan eszköz, amely vizuálisan ábrázolja az adott témához kapcsolódó al témákat. Ez megkönnyíti a niche szempontok, a releváns összefüggések és a rejtett al témák felfedezését, segítve Önt abban, hogy gazdagabb, átfogóbb tartalmakat alkosson.

Ezenkívül ott van a Topic Planner, amely elemzi a kulcsszavadra vonatkozó 20 legnépszerűbb Google-eredményt, és kivonja a legfontosabb témákat és kérdéseket, így segítve, hogy perceken belül strukturált, adatokon alapuló tartalmi vázlatokat készíts. Ezek a funkciók együttesen teszik a Frase.io-t egy intelligens, SEO-orientált platformmá a tartalom tervezéséhez és létrehozásához.

A Frase.io legjobb funkciói

Kövesse nyomon és mérje az organikus növekedést a Google Search Console integrációjával

Készíts átfogó tartalmi vázlatokat a legfontosabb versenytársak vázlatainak elemzésével és a releváns felhasználói kérdések azonosításával

Optimalizálja a meglévő tartalmakat, vagy hozzon létre új anyagokat AI segítségével, több nyelv támogatásával

A Frase.io korlátai

További lektorálásra van szükség, mivel a nyelvtani ellenőrző funkció nem bizonyult elég megbízhatónak

A Frase.io árai

Alapcsomag: 45 USD/hó

Csapat: 115 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Pay As You Go: rangsorolásra kész AI-dokumentumok, dokumentumonként 3,50 dollártól

Frase.io értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 330 értékelés)

📮 ClickUp Insight: A válaszadóink 37%-a használja az AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írás, a szerkesztés és az e-mailek írását. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök közötti váltást jelent, például a tartalomgeneráló eszköz és a munkaterület között. A ClickUp segítségével AI-alapú írási támogatást kapsz a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket – mindezt úgy, hogy közben megmarad a teljes munkaterület kontextusa.

📖 Olvassa el még: A legjobb AI-eszközök marketingügynökségek számára a sikerhez

9. Grammarly (A legjobb valós idejű nyelvtani és érthetőségi javításokhoz)

via Grammarly

Lássuk be: akár fontos e-mailt írsz, blogbejegyzést készítesz, vagy egyszerűen csak frissíted a LinkedIn-profilodat, az, ahogyan mondasz valamit, ugyanolyan fontos, mint az, amit mondasz. Itt jön képbe a Grammarly.

A Grammarly egy valós idejű írási asszisztens, amelyet úgy terveztek, hogy kommunikációja világos, kifinomult és hatásos legyen, függetlenül attól, hogy hol ír. Nyelvtani eszköze nem csupán az alapvető elírásokat szűri ki. Segít finomhangolni a mondatszerkezetet, az írásjeleket és a szóválasztást, hogy javuljon a szöveg érthetősége és folyékonysága.

Eközben a hangnem-felismerő funkció elemzi az üzeneted érzelmi hangnemét (például barátságos, professzionális vagy határozott), és javaslatokat kínál, hogy segítsen megtalálni a megfelelő hangnemet a közönséged számára.

A Grammarly legjobb funkciói

Szerezz AI-alapú javaslatokat, amelyek segítségével könnyedén megírhatod és finomíthatod szövegedet

Ellenőrizd a tartalmadat egy hatalmas adatbázisban, hogy nincs-e benne plágium, és így biztosítsd az eredetiségét!

Készíts pontos hivatkozásokat olyan stílusokban, mint az APA, az MLA és a Chicago, hogy megőrizd a hitelességedet

A Grammarly korlátai

Néha olyan javításokat javasol, amelyek nem felelnek meg a szándékolt jelentésnek, különösen a nevek és a szakszavak esetében

A Grammarly árai

Ingyenes csomag

Pro csomag: 12 USD/hó tagonként

Üzleti csomag: 15 USD/hó tagonként

Enterprise csomag: Egyedi árazás

A Grammarly értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 7100 értékelés)

👀 Tudta? A fogyasztók körülbelül 50%-a képes felismerni az AI által generált tartalmakat, és míg egyesek kedvelik azokat, mások elfordulnak tőlük, ha gyanítják, hogy az AI készítette őket.

📖 Olvassa el még: A legjobb Grammarly alternatívák és versenytársak

10. ChatGPT (A legjobb sokoldalú AI-beszélgetésekhez és ötletek generálásához)

via ChatGPT

Ha összehasonlítjuk a Grammarly-t és a ChatGPT-t, a ChatGPT egy gyorsabb és átfogóbb Rytr AI alternatíva. Az OpenAI által fejlesztett ChatGPT egy hatékony, AI-alapú eszköz, amely segít ötletelni, írni, szerkeszteni és akár kutatni is, mindezt egy helyen.

A platform számos lehetőséget kínál, beleértve az egyedi GPT-ket és a multimodális funkciókat. Az egyedi GPT-k segítségével létrehozhat egy olyan ChatGPT-verziót, amely pontosan az Ön igényeire van szabva, legyen szó márka hangvételéről, írásstílusáról vagy munkafolyamatáról.

Multimodális képességeinek köszönhetően a ChatGPT képes megérteni és reagálni szövegekre, képekre, fájlokra és akár hangra is, így a felhasználói élmény rugalmasabb, mint valaha.

A ChatGPT legjobb funkciói

Sűrítsd össze a hosszú dokumentumokat, átiratokat vagy cikkeket tömör, könnyen emészthető összefoglalókba

Készíts vázlatokat blogbejegyzésekhez, esszékhez, forgatókönyvekhez vagy jelentésekhez – alcímekkel és logikus felépítéssel

Ellenőrizd írásodat nyelvtani, helyesírási, központozási és szövegfolyamat szempontjából; írd át vagy fogalmazd át a zavaros mondatokat a jobb érthetőség érdekében

A ChatGPT korlátai

A személyre szabás hiánya, mivel gyakran túl általános válaszokat ad, amelyek nem feltétlenül foglalkoznak a konkrét, árnyalt kérdésekkel

A ChatGPT árai

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó

Pro: 200 USD/hó

Csapat: 30 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

A ChatGPT értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

11. Writesonic (A legjobb gyors, több formátumú tartalom generálásához)

via Writersonic

Ha all-in-one tartalomkészítő segédprogramot keresel, próbáld ki a Writesonicot. A Writesonicot olyan marketingesek, vállalkozók és írók számára tervezték, akiknek gyorsan szükségük van kiváló minőségű tartalomra. A Writesonic az AI-t egy könnyen használható felülettel ötvözi, így az írás még szoros határidők mellett is könnyedén megy.

Az AI Writer funkciója tökéletes hosszú formátumú tartalmak, például blogok, cikkek és céloldalak elkészítéséhez, mindössze néhány kattintással. Adsz neki egy utasítást, és ő SEO-barát, strukturált tartalmat szállít, amely készen áll a közzétételre.

A Writesonic emellett kínálja a Chatsonic-ot is, egy olyan csevegőrobotot, amely ideális valós idejű beszélgetésekhez, kutatáshoz és kreatív ötleteléshez. Még az internetről is gyűjt adatokat, hogy mindig naprakész legyen.

A Writesonic legjobb funkciói

Bővítse és javítsa tartalmát további részletek és mélység hozzáadásával

Könnyedén átfogalmazhatja a meglévő szöveget, hogy javítsa annak érthetőségét és vonzerejét, miközben megőrzi az eredeti jelentést.

Készítsen optimalizált meta címeket és leírásokat, hogy javítsa webhelye keresőmotorokban való láthatóságát és kattintási arányát

A Writesonic korlátai

Egyes felhasználók szerint drága, különösen kis csapatok vagy egyéni felhasználók számára

A Writesonic árai

Alapcsomag: 20 USD/hó

Lite: 49 USD/hó

Standard: 99 USD/hó​

Professional: 249 USD/hó

Advanced: 499 USD/hó

Enterprise: 1499 USD/hó (éves szerződés szükséges)

A Writesonic értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 2100 értékelés)

Mit mondanak a Writesonicról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy milyen könnyű kiválasztani a kívánt cikkeket referenciaként, amikor egy SEO-cikk vázlatát készítem. Egyes eszközök ezt a legjobb 20-ra korlátozzák. Részletes lépéseket is tartalmaz, amelyeket a tartalomkészítő könnyen testreszabhat, hogy minőségi AI-tartalmat hozzon létre. Semmiképpen sem hasonlítható össze az emberi munkával, de nagyon közel áll hozzá.

📖 Olvassa el még: A legjobb Writesonic alternatívák és versenytársak

Bővítse tartalomprogramját a ClickUp segítségével

A megfelelő AI írási eszköz kiválasztása döntő jelentőségű lehet a tartalomkészítésben, különösen, ha az alapoknál tovább szeretnél lépni. Bár a Rytr remek kiindulópont, számos hatékony Rytr AI alternatíva kínál fejlettebb funkciókat, jobb skálázhatóságot és mélyebb testreszabási lehetőségeket.

Akár hosszú formátumú tartalmakat, SEO-optimalizálást, vagy a márkád hangvételéhez illő eszközöket keresel, minden írásstílushoz és üzleti igényhez találsz tökéletes megoldást.

És ha emellett egy okosabb módszert keres a tartalmi munkafolyamatok szervezésére, a csapattal való együttműködésre és az írásbeli projektek nyomon követésére, akkor feltétlenül próbálja ki a ClickUp-ot.

Ez nem csupán feladatkezelésre szolgál – ez egy teljes körű termelékenységi platform, amely remekül együttműködik kedvenc AI-eszközeiddel.