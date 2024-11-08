A 15 legjobb AI blogíró, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni

Unod már az AI írókat, akik mindig ugyanazokat a robotikus tartalmakat állítják elő?

Nem csak te forgatod a szemedet olyan kifejezések hallatán, mint „A gyorsan változó digitális világban”. Ha AI blogíró eszközt keresel, akkor olyanra van szükséged, amely nemcsak SEO-barát, hanem illeszkedik a márkád hangjához is.

Megértem – magam is számtalan AI írási eszközt kipróbáltam.

Mindegyikük nagy eredményeket ígér, de végül csak általános, élettelen szövegeket kapsz. Megérdemelsz egy ennél okosabb AI blogíró eszközt, amely valóban megérti a közönségedet, kiváló minőségű blogtartalmakat generál és kapcsolatot teremt az olvasókkal.

Ebben a 15 legjobb AI blogíró eszköz listában olyan lehetőségeket talál, amelyek személyiséget, kreativitást és hatékonyságot visznek blogírási folyamatába. Ezek a választások segíthetnek Önnek olyan AI-generált tartalom létrehozásában, amely valódi értéket kínál, az első vázlattól a kifinomult, SEO-kompatibilis blogbejegyzésig.

Kezdjük!

Mit kell keresnie egy AI blogíróban?

Az AI írási eszközök kiválasztásakor tartsa szem előtt ezeket a fontos szempontokat. Válasszon olyan eszközt, amely:

Részletes vázlatokat generál

Néha csak egy szilárd kiindulási pontra van szükség. Keressen olyan eszközöket, amelyek gyorsan generálnak világos, szervezett vázlatokat, logikus sorrendben elrendezett főbb pontokkal és alcímekkel.

Konzisztens márka hangot biztosít

A következetesség vonzza az olvasókat. Válasszon egy olyan AI írót, amely megérti a stílusát, legyen az szellemes vagy professzionális, így tartalma mindig illeszkedik a márkájához.

Kiváló minőségű, vonzó tartalmakat hoz létre

Az Ön által választott AI-tartalomkészítő eszközöknek magas színvonalú és releváns tartalmat kell létrehozniuk. Keressen olyan AI-írót, amely logikus, összefüggő mondatokat ír (amelyek zökkenőmentesen kapcsolódnak egymáshoz), releváns statisztikákat használ az állítások alátámasztására, és optimalizálja a tartalom fejlécét.

SEO integrálása

Egy jó AI blogíró eszköznek SEO-barátnak kell lennie, kulcsszó-integrációs és metaadat-beállítási lehetőségekkel. Ez biztosítja, hogy tartalma jobb helyezést érjen el és eljusson a megfelelő közönséghez.

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie, itt az ideje kiválasztani a legjobb AI írási asszisztensek közül a legmegfelelőbbet.

Az év 15 legjobb AI blogírója

Fedezzük fel a legjobb AI blogírókat, amelyek segítségével végleg legyőzheti az írói blokkot:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú tartalomgeneráláshoz és dokumentumkezeléshez)

Használja a ClickUp Brain-t, hogy emberhez hasonló tartalmakat hozzon létre, csak megadva a blog témájának, célközönségének és hangvételének részleteit.

A ClickUp egy mindent magában foglaló tartalomkészítési és -kezelési platform, amely mindenre képes. Lehetővé teszi a blogírási folyamat minden lépésének megtervezését, szervezését, dokumentálását, megírását, szerkesztését és nyomon követését. A brainstormingtól a végső simításokig egyszerűvé teszi a tartalomkészítést és a projektmenedzsmentet, és mindezt egy helyen konszolidálja.

A blogkezelés még egyszerűbbé tétele érdekében a ClickUp számos előre elkészített sablont kínál, például a ClickUp blogkezelési sablont.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon és kezelje blogbejegyzéseit egy központi helyen a ClickUp blogkezelő sablon segítségével.

Használhatom tartalomnaptáram szervezésére, bejegyzésötletek kezelésére és a közzétételi ütemtervek nyomon követésére – testreszabható mezőkkel az állapotfrissítések, a határidők és a csapatfeladatok számára.

Ha mélyebben szeretne elmélyülni a tartalomstratégiában, fedezze fel a ClickUp Blog Planner Template sablonját. A korai ötleteléstől a végső szerkesztésig ez a sablon egy helyen térképezi fel az egész tartalomkészítési folyamatot, hogy könnyebben nyomon követhesse azt.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Blog Planner Template sablonját, hogy fokozza a csapat együttműködését, feladatok kiosztását, és egy pillanat alatt nyomon követhesse blogja fejlődését.

Továbbá a ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-alapú írási asszisztense, a blogkészítést gyerekjátékká teszi.

Írja be a témát, a közönséget és a hangnemet a Brain promptba. Dőljön hátra, és nézze, ahogy a program ötleteket, kifejezéseket, sőt teljes blogbejegyzéseket generál, amelyek illeszkednek az Ön stílusához.

A ClickUp Brain néhány legfontosabb funkciója:

Beépített helyesírás-ellenőrzés: Koncentráljon az írásra, anélkül, hogy a helyesírási hibák miatt aggódnia kellene.

Táblázat készítése: Adatok rendezése vagy információk zökkenőmentes összehasonlítása blogbejegyzéseiben

Automatikus átírás: Írja le a megbeszéléseket és interjúkat a saját tempójában

AI gyors válaszok: Gyorsan reagáljon a visszajelzésekre vagy kérdésekre

💡Profi tipp: Használja a ClickUp időkövető és munkaterhelés-nézet funkcióit együttesen, hogy kezelje csapata termelékenységét a tartalom létrehozása közben. Az időkövető funkcióval láthatja, hogy az egyes feladatokra mennyi időt fordítanak, míg a munkaterhelés-nézet segít egyensúlyba hozni a feladatokat, hogy senki ne legyen túlterhelve.

Mi több? Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy tovább dolgozza ki, szerkessze és rendszerezze blogbejegyzéseit a csapatával együtt. A Docs segítségével:

Szerkessze a tartalmakat a csapattagokkal, kommenteljen, címkézzen és osszon ki feladatokat a platformon belül.

Dokumentumok egyszerű szervezése, keresése és szűrése

Használjon táblázatokat, bannereket, elválasztókat és markdown parancsokat a rendezett, vizuálisan vonzó dokumentumokhoz.

Írjon tartalmat, zavaró tényezők nélkül, egyszerre csak egy sorra vagy bekezdésre koncentrálva.

Egyszerűsítse a dokumentációt és a projektmenedzsmentet a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak kihívást jelenthet az ilyen kiterjedt funkciók és testreszabási lehetőségek között való navigálás.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Copy. ai (A legjobb marketing szövegek létrehozásához)

A Copy. ai egy AI-alapú írási asszisztens, amely gyorsan és hatékonyan hoz létre tartalmakat. Hosszú blogbejegyzések generálásával és beépített sablonokkal ez egy sokoldalú eszköz blogötletek, közösségi média bejegyzések és egyebek létrehozásához. Tökéletes megoldás azok számára, akik a minőség romlása nélkül szeretnék racionalizálni a munkafolyamatukat.

Copy. ai legjobb funkciói

Több mint 25 nyelven hozhat létre tartalmakat többnyelvű marketingtevékenységekhez.

Fordítsa le a tartalmat, és igazítsa azt a különböző kultúrákhoz és piacokhoz

Copy. ai korlátai

A felhasználók plágiummal kapcsolatos aggályokat jelentenek, mivel a szoftver közvetlenül bizonyos weboldalakról tölti le a tartalmat.

A weboldalon felsorolt egyes funkciók a termékben nem elérhetők.

Copy. ai árak

Örökre ingyenes

Kezdő csomag: 49 USD/hó

Haladó: 249 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

További információ: Ingyenes közösségi média tartalomnaptár sablonok Excelben és Sheetsben

3. Jasper (a legjobb AI blogíró hosszú formátumú tartalom létrehozásához)

A Jasper egy népszerű AI eszköz tartalmi ötletek kidolgozásához, dokumentumszerkesztéshez, sablonokhoz és AI-képek generálásához. Segítségével a marketingesek egyedi AI-munkafolyamatokat és alkalmazásokat hozhatnak létre, amelyek megduplázzák a kreativitást a különböző tartalomtípusok között. Ezenkívül támogatja a marketing területén képzett, csevegésalapú AI-asszisztenst, amely segít a tartalom gyors szerkesztésében.

A Jasper legjobb funkciói

Növelje SEO teljesítményét a Surfer SEO integrációval

Készítsen egyedi vizuális elemeket a Jasper Art segítségével

Jasper korlátai

Az alkalmi ténybeli pontatlanságok kézi szerkesztést igényelhetnek.

Nincs testreszabási lehetőség a tartalom típusára, hosszára és szerkezetére vonatkozóan.

Jasper árak

Alkotó: 39 USD/hó/felhasználó

Pro: 59 USD/hó/felhasználó

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1800+ értékelés)

4. Surfer (A legjobb a tartalom SEO-optimalizálásához)

via Surfer

A Surfer megkönnyíti a SEO-barát tartalom írását azáltal, hogy elemzi a legnépszerűbb oldalakat, és világos, adatokkal alátámasztott tippeket ad. Az AI-t felhasználva a tartalommarketingben kulcsszavakat és blogbejegyzés-ötleteket javasol, segít a tartalom strukturálásában, és még azt is megmondja, ha az írása túl bonyolult. Ezenkívül részletes optimalizálási ajánlásokat kínál, beleértve a címsorok, meta leírások és belső linkek javaslatait.

A Surfer legjobb funkciói

Egyszerűsítse a kulcsszavak integrálását a Latent Semantic Indexing (LSI) kulcsszó-ajánlásokkal, amelyek kapcsolódnak az elsődleges kulcsszóhoz.

Azonosítsa a releváns belső és külső linkek hozzáadásának lehetőségeit

A Surfer korlátai

Néha olyan kifejezéseket javasol, amelyek nem felelnek meg az adott stílusú útmutatóknak.

Surfer árak

Alapvető: 99 USD/hó

Ár: 219 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Surfer értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 400 értékelés)

5. Writesonic (A legjobb hirdetési szövegek és céloldalak létrehozásához)

via Writesonic

A Writesonic egy AI írási platform, amely egyszerűsíti a tartalomkészítést független marketingesek, írók és csapatok számára egyaránt. Beépített SEO funkcióival és több mint 80 sablonjával széles körű tartalmi igényeket fed le, a blogbejegyzésektől a céloldalakig. Ha azonban egy niche-specifikus blogíróra van szüksége, akkor bizonyos Writesonic alternatívákat válasszon a nagyobb mélység érdekében.

A Writesonic legjobb funkciói

Hozzáférés valós idejű webes kereséshez és interakciókhoz PDF-ekkel és képekkel

Szerezzen emberhez hasonló hangalámondást tartalmához a platformon belül.

A Writesonic korlátai

Egyes felhasználók problémákat jelentenek a Writesonic előfizetéskezelésével kapcsolatban, többek között előzetes értesítés nélküli életre szóló fiókok visszaminősítésével kapcsolatban.

Writesonic árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 79 USD/hó

Professzionális: 199 USD/hó

Haladó: 399 USD/hó

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1900+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2000+ értékelés)

6. ChatGPT (A legjobb beszélgetésszerű tartalmakhoz és interaktív íráshoz)

via ChatGPT

A ChatGPT egy OpenAI által fejlesztett AI írási asszisztens, amelynek célja, hogy a tartalomkészítést gyorsabbá, vonzóbbá és testreszabhatóbbá tegye. Mélytanulást, konkrétan transzformátor neurális hálózatokat használ a szövegek elemzéséhez és a képzési adatokból tanult minták alapján válaszok létrehozásához. Sokoldalúsága hangnem és stílus tekintetében ideális SEO-barát blogok, közösségi média tartalmak és hosszú cikkek létrehozásához.

A ChatGPT legjobb funkciói

A tényszerű információkon túl kreatív szövegformátumokat is létrehozhat, például verseket, forgatókönyveket vagy dalszövegeket.

A ChatGPT korlátai

Hosszabb beszélgetések során előfordulhat, hogy elveszíti a kontextust, ami ismétlésekhez vagy zavarokhoz vezethet.

ChatGPT árak

Örökre ingyenes

Plusz: 20 dollár/hónap

Csapat: 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

További információk: A legjobb SEO ügynökségi szoftver az organikus forgalom növeléséhez

7. Writer (A legjobb a márkakonszisztens és megfelelő tartalomhoz)

via Writer

A Writer egy AI blogbejegyzés-generátor, amelynek célja, hogy megkönnyítse a tartalomkészítést, az adatelemzést és a munkafolyamatok automatizálását a csapatok számára. Vállalati fókuszáról ismert, és lehetővé teszi a magas színvonalú tartalomkészítést a márka konzisztenciájának megőrzése mellett. Az egyik legjobb blogszerkesztő eszközként a márka, a jogi és az inkluzivitási irányelveket is érvényesíti, hogy a tartalom megfeleljen a szervezeti szabványoknak.

A Writer legjobb funkciói

Használja a vállalati igényekre szabott Palmyra nyelvi modellt, amely biztosítja a relevanciát üzleti kontextusban.

Telepítsen egyedi AI-alkalmazásokat olyan feladatokhoz, mint a digitális asszisztencia, a tartalomkészítés és az összefoglalás.

Írói korlátozások

Nincs lehetőség a vázlatpontok fontossági sorrendjének meghatározására, ami megnehezíti a felhasználók számára, hogy meghatározzák, mely szakaszokat szeretnék kibővíteni, és melyeket szeretnének rövidre fogni.

Írói árak

Örökre ingyenes

Csapat: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Írói értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Frase (A legjobb tartalomoptimalizáláshoz és kutatáshoz)

via Frase

A Frase egyszerűsíti a blogírás folyamatát azáltal, hogy ötvözi a kutatást, a vázlatkészítést és a tartalomgenerálást. Elemezi a legnépszerűbb keresési eredményeket, hogy ötleteket adjon SEO-barát és magas minőségű blogtartalomhoz. Miután elkészült a vázlat, a legfrissebb kutatások alapján megírja a tartalom vázlatát. A beépített szerkesztő SEO-tippeket is ad, így biztosítva, hogy rangsorolt tartalmat állítson elő.

A Frase legjobb funkciói

Vázlatok készítése versenytársak címeinek és AI-javaslatok felhasználásával

Javítsd az olvashatóságot, a SEO-t és a kulcsszavak használatát írás közben!

Frase korlátozások

Esetenként irreleváns kulcsszavakat választ ki, ami megnehezíti a teljes optimalizálást.

Frase árak

Örökre ingyenes

Solo: 15 USD/hó

Alap: 45 USD/hó

Csapat: 115 USD/hó

Frase értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (300+ értékelés)

9. Rytr (A legjobb AI blogíró gyors és megfizethető tartalomgeneráláshoz)

via Rytr

A Rytr egy AI írási eszköz, amely blogbejegyzésektől a közösségi média feliratokig mindent létrehoz. AI blogíróként több mint 40 sablonnal rendelkezik bármilyen típusú tartalomhoz – függetlenül attól, hogy blogvázlatokra, termékleírásokra vagy figyelemfelkeltő feliratokra van szüksége. Ezenkívül a Rytr egyedi hangnem funkciót is kínál, amely a megadott példák alapján utánozza a felhasználó-specifikus írásstílusokat.

A Rytr legjobb funkciói

Válasszon több mint 20 egyedi hangnem közül, például barátságos, formális és határozott.

Hozzon létre tartalmakat több mint 30 nyelven globális közönség számára

A Rytr korlátai

A felhasználók szerint a Rytr szövegszerkesztési funkciói korlátozottak.

Korlátozza az egy munkamenet alatt generált szöveg hosszát

Rytr árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7,50 USD/hó

Prémium: 24,16 USD/hó

Rytr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Anyword (A legjobb teljesítményorientált tartalmakhoz)

via Anyword

Az Anyword egy AI írási eszköz, amelyet nagy hatással bíró, az elkötelezettséget növelő marketingtartalmak létrehozására fejlesztettek ki. A marketingesek igényeinek figyelembevételével tervezték, és olyan hatékony funkciókat kombinál, mint a Copy Intelligence, hogy minden tartalom eljusson a célközönséghez. Az Anyword például megjósolja, hogy a tartalom egyes verziói hogyan fognak teljesíteni, így kiválaszthatja azt az opciót, amelyik a legnagyobb valószínűséggel fog kattintásokat generálni.

Az Anyword legjobb funkciói

Elemezze a meglévő szövegeket, és javasoljon módosításokat a tartalmak iránti érdeklődés növelése érdekében.

A Chrome-bővítmény segítségével közvetlenül a böngészőben érheti el az Anyword AI-t.

Az Anyword korlátai

Esetenként témától eltérő tartalmakat hoz létre, ezért a felhasználóknak a pontosság érdekében módosítaniuk kell a promptokat.

A beépített szószámkorlátozás miatt nehéz a szerszámot hosszú tartalmak létrehozására használni.

Anyword árak

Kezdő csomag: 49 USD/hó

Adatvezérelt: 99 USD/hó

Üzleti: 499 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Anyword. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (300+ értékelés)

11. Article Forge (A legjobb AI-generált tömeges tartalomhoz)

via Article Forge

Az Article Forge egy AI cikkíró, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy minimális erőfeszítéssel hosszú formátumú tartalmakat hozzon létre – 1500 szónál hosszabb cikkeket generál megfelelő szerkezettel és releváns alcímekkel. Ideális nagy projektekhez, mivel egyszerre több blogbejegyzést is létrehoz, így időt takarít meg. Ezenkívül a Google által használtakhoz hasonló AI modelleket alkalmaz, így a SERP-ekhez optimalizált tartalmakat hoz létre.

Az Article Forge legjobb funkciói

Bejelentkezés a weboldalra

Hozzáférés AI-tartalomdetektorhoz és humanizálóhoz a platformon belül

Az Article Forge korlátai

Esetenként helyesírási és nyelvtani hibákat tartalmazó tartalmakat hoz létre.

A nem angol nyelvű tartalmak minősége észrevehetően alacsonyabb, valószínűleg a kettős fordítás miatt.

Article Forge árak

Alap: 13 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Article Forge értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

12. ContentShake AI (A legjobb SEO-optimalizált tartalom létrehozásához)

via ContentShake

A ContentShake egy intuitív AI blogíró eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy egyszerűsítse a tartalomkészítési folyamatot a marketingesek és bloggerek számára. A SEMrush-ba integrálva valós idejű kulcsszó-elemzéseket és tartalomjavaslatokat nyújt, amelyek célközönséged elérésére vannak szabva.

Ezenkívül ez az AI SEO eszköz pontszámmal értékeli szövegét annak optimalizáltsága alapján, és egyszerűsíti a munkafolyamatot azáltal, hogy segít a tartalom írásában, optimalizálásában, sőt több platformra való átalakításában is.

A ContentShake legjobb funkciói

Használja a SEMRush kiterjedt SEO-adatait az optimalizált tartalomkészítéshez.

Tartalom létrehozása hét nyelven

A ContentShake korlátai

Egyes felhasználók úgy érezték, hogy az eszköz általános tartalmat hozott létre, amelyet alaposan át kellett szerkeszteni, hogy kiemelkedjen a többi közül.

A ContentShake árai

Pro: 139,95 USD/hó

Guru: 249,95 USD/hó

Vállalati: 5000 USD/hó áron

ContentShake értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

13. Wordtune (A legjobb meglévő tartalmak átírásához)

via Wordtune

A Wordtune egy AI író, amely átfogalmazza a mondatokat, hogy azok pontosan úgy hangozzanak, ahogy szeretnéd – legyen az informális vagy inkább professzionális stílus. Az egyszerű átírásoktól a fejlett szövegmódosításokig segít íróknak, diákoknak és szakembereknek, hogy világosan és magabiztosan fejezzék ki magukat. Ráadásul a Wordtune ott folytatja, ahol abbahagytad, így segít legyőzni az írói blokkot.

A Wordtune legjobb funkciói

Használja az intelligens AI fordítást, hogy úgy hangozzon, mint egy anyanyelvi angol beszélő.

Bővítse szókincsét pontos szinonimákkal

A Wordtune korlátai

Főként az átírásra összpontosít, és hiányzik belőle a hosszú formátumú tartalom generálása.

Wordtune árak

Örökre ingyenes

Haladó: 6,99 USD/hó

Korlátlan: 9,99 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Wordtune értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

14. Grammarly (A legjobb nyelvtani ellenőrzéshez és íráskészség fejlesztéshez)

via Grammarly

A Grammarly egy AI írási asszisztens, amely kiszűri azokat a kockázatos hibákat, amelyek egyébként károsíthatják márkaképét. Megbízható AI nyelvtani ellenőrzőként generatív AI-t használ a mondatok átírásához, ami különösen hasznos a világosság és a folyékonyság szempontjából. Ezenkívül a prémium csomagok plágiumellenőrzővel is rendelkeznek, hogy a tartalom eredeti maradjon.

A Grammarly legjobb funkciói

Személyre szabott javaslatokat kaphat az írásai és azok olvasói alapján.

A Grammarly korlátai

Néha olyan változtatásokat javasolhat, amelyek megváltoztatják az írás hangvételét vagy stílusát, és kevésbé személyesnek vagy kreatívnak tűnik.

Grammarly árak

Örökre ingyenes

Pro: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7000+ értékelés)

15. Sudowrite (A legjobb kreatív íráshoz)

via Sudowrite

A Sudowrite egy AI írási eszköz kreatív elmék számára, különösen azoknak a fikciós íróknak, akik szeretnék áttörni az írói blokkot és magas színvonalú tartalmat létrehozni. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a Describe, egy egyszerű jelenetet gazdag, érzéki élménnyé tud alakítani, míg a Write segít fenntartani a szöveg folytonosságát azáltal, hogy a következő 300 szót a te stílusodban generálja. Ezen felül integrált plágiumellenőrzővel rendelkezik, amely ellenőrzi a tartalom vázlatainak eredetiségét.

A Sudowrite legjobb funkciói

Használjon Story Bible alkalmazást a fejezetek szervezéséhez.

Használjon olyan eszközöket, mint a Canvas a cselekmény és a karakterek vizualizálásához.

A Sudowrite korlátai

Elsősorban kreatív írásra tervezték, ezért kevésbé alkalmas blogírásra.

Sudowrite árak

Hobbi és diák: 10 USD/hó

Professzionális: 22 USD/hó

Max: 44 USD/hó

Sudowrite értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Írjon blogokat, amelyek a ClickUp Brain segítségével jó helyezést érnek el

Mesterséges intelligencia blogíró eszköz kiválasztásakor keressen olyat, amely többet tud, mint csak a tartalom átfogalmazása. Olyan eszközre van szüksége, amely megérti a témáját és a közönségét, és képes friss, eredeti, kiemelkedő ötleteket generálni. A ClickUp Brain ezt a feladatot kiválóan teljesíti, mivel magas színvonalú, emberhez hasonló tartalmat állít elő, amely jól illeszkedik az olvasókhoz.

De a ClickUp több, mint egy AI írási eszköz. Ez egy átfogó projektmenedzsment platform, amely támogatja az egész tartalomkészítési folyamatot. A brainstormingtól és a tervezéstől a vázlatkészítésig és a szerkesztésig a ClickUp egyszerűsíti a munkafolyamat minden aspektusát.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!