Jasper AI vs. Rytr: Melyik AI írási eszköz a legjobb?

Ahhoz, hogy tartalma hatékony legyen, könnyen érthető nyelven kell írnia, a szöveget a közönséghez (B2B vagy B2C) kell igazítania, és a hangnemet következetesnek kell tartania, anélkül, hogy elhagyná a fontos részleteket.

Mostantól ezeket a feladatokat vagy saját maga végezheti el, vagy AI írási eszközök segítségét veheti igénybe. Ezek az írási asszisztensek az Ön által megadott információk és a tartalmi összefoglaló alapján minőségi tartalmat hoznak létre, megkönnyítve ezzel a különböző típusú tartalmak fejlesztését, javítását és optimalizálását.

Vessünk egy pillantást a mesterséges intelligencia íráshoz legnépszerűbb két SEO-támogató eszközre: a Jasper AI-ra és a Rytr-re.

A tartalomalkotók imádják ezt a két eszközt, mert kiváló minőségű tartalmat generálnak minden üzleti igényükhöz. Vizsgáljuk meg funkcióikat, hogy eldöntsük, melyik lenne a jobb írási partner az Ön cége számára.

Mi az a Jasper AI?

via Jasper AI

A Jasper AI, korábban Jarvis.ai néven ismert, a tartalommarketingesek álma. AI-t és gépi tanulást használ, hogy kiváló minőségű tartalmat állítson elő. Önnek csak a releváns információkat kell megadnia, és be kell írnia, hogy milyen típusú tartalmat szeretne, hogy az eszköz generáljon; a többit az eszköz elvégzi.

Ehhez egy rövid leírásra, a célközönségre, a tartalom hangvételére és a használni kívánt kulcsszavakra van szükség.

A Jasper AI eredményközpontú, biztosítva, hogy a tartalom a márkádat és a közönségedet szem előtt tartva készüljön, így a megfelelő üzenetet tudod közvetíteni.

A Jasper AI funkciói

A Jasper AI képes hosszú és rövid formátumú tartalmakat, valamint platformspecifikus képeket generálni, így egyszerűsíti a tartalomkészítést különböző csatornákon.

Összehasonlítja a tartalmat a SERP versenytársaival, és ennek megfelelően optimalizálja a SEO-t. Az eszköz beépített plágiumellenőrzővel rendelkezik, hogy biztosítsa a generált tartalom egyediségét.

Vessünk egy pillantást a legjobb funkcióira:

Vállalati ismeretek

via Jasper AI

Sok AI-eszköz növeli a sebességet és a tartalom minőségét, de a Jasper AI ennél tovább megy, mivel megismeri a márkád üzeneteit, és ezeknek megfelelően generál tartalmat. Tudásbázis funkcióval rendelkezik, ahová feltöltheted a vállalati információkat, beleértve a stílusútiasításokat, a márka hangjának irányelveit és a háttérinformációkat.

Az eszköz azonosítja a márka üzenetét, hogy a tartalmat az Ön igényeihez igazítsa.

Ez a megközelítés ideális AI-asszisztenssé teszi, amely úgy ír, mintha a csapatának tagja lenne.

Integrált marketingkampányok

via Jasper AI

A Jasper AI az Ön ötletét teljes értékű, többcsatornás kampánnyá alakíthatja. Csak annyit kell tennie, hogy megadja a kampány összefoglalóját vagy rövid leírását, a többit pedig a program elvégzi!

A Jasper AI képes azonosítani a hangnemet és a közönséget, és hosszú és rövid formátumú tartalmakat készíteni, például blogbejegyzéseket, Google-hirdetéseket és közösségi média feliratokat – szinte mindent, amire szükség van egy sikeres kampány lebonyolításához.

Jasper Art

via Jasper AI

Már nem kell stock fotókra támaszkodnia tartalmához. A Jasper AI másodpercek alatt különböző méretű, tartalomhoz kapcsolódó képeket generál.

Ezek a nagy felbontású, 2k px-es képek jogdíjmentesek kereskedelmi felhasználásra, vízjel nélkül. A Jasper AI képgenerátora korlátlan számú generálást tesz lehetővé különböző művészeti stílusokkal, médiumokkal és hangulatokkal, csupán egy prompt megírásával.

Ez egy kiváló eszköz minden közösségi média menedzser számára, amelynek tanulási görbéje rövid.

Egy kattintással történő optimalizálás

via Jasper AI

A Jasper AI azoknak a marketingeseknek készült, akiknek eredményeket hozó tartalomra van szükségük. Folyamatosan figyelemmel kíséri a tartalom teljesítményét, hogy tartalom pontszámokat, elemzéseket és betekintést nyújtson a kimeneti minőségbe.

Ajánlásokat és SEO-eszközöket is kínál a gyengén teljesítő tartalmak javításához. A jól teljesítő tartalmakat újrafeldolgozhatja vagy átalakíthatja különböző marketingcsatornák számára.

Jasper AI árak

Alkotó: 49 USD/hó/felhasználó

Előny: 69 USD/hó/felhasználó

Üzleti: Egyedi árazás

A Jasper AI előnyei

Lehetővé teszi a csapatok közötti együttműködést, megkönnyítve a csoportos tartalomkészítési munkát.

Alkalmazkodik márkád üzenetéhez és stílusútiasításához, és úgy működik, mint csapatod szerves része.

Figyelemmel kíséri a tartalom teljesítményét, betekintést nyújt és ajánlásokat ad az optimalizáláshoz.

Jasper AI hátrányai

A plágiumfelismeréshez hasonló funkciókért további díjakat számolunk fel.

A felhasználóknak kutatást kell végezniük és kiegészítő anyagokat kell feltölteniük, hogy megtanítsák a Jasper AI-t.

A felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megismerjék a Jasper AI funkcióit és jellemzőit.

Mi az a Rytr?

via Rytr

A Rytr egyszerűsíti és javítja az általános tartalomkibocsátást.

Automatikusan egyedi, vonzó tartalmakat generál különböző felhasználási esetekhez, a márkanév és blogbejegyzések kidolgozásától a cselekvésre ösztönző felhívások javításáig.

A Rytr vállalkozások és magánszemélyek számára nyújt szolgáltatásokat, többféle tartalom generálásával, például álláspályázatokhoz használható motivációs levelek, személyes vagy szakmai célú e-mailek, vagy versek írásával.

Nézzük meg, mi teszi a Rytr-t egyedülállóvá.

A Rytr jellemzői

A Rytr a gyors eredményekre összpontosít, és minden igénynek megfelelő egyedi tartalmat biztosít. Funkciói sablonokkal és SEO-eszközökkel egyszerűsítik a tartalomkészítést, hogy kiváló minőségű tartalom szülessen.

Segít a tartalom átfogalmazásában is, hogy az beszélgetősebb vagy informatívabb legyen, és plágiumellenőrzővel is rendelkezik.

Szövegírási keretrendszerek

via Rytr

A SEO eszközök mellett a Rytr olyan speciális írási keretrendszereket követ, amelyek bizonyítottan eredményeket hoznak.

Az eszköz az AIDA (figyelem, érdeklődés, vágy és cselekvés) és a PAS (probléma, izgalom, megoldás) keretrendszereket használja, amelyeket a marketingesek széles körben alkalmaznak, és amelyekről ismert, hogy kiváló minőségű, kevés szerkesztést igénylő tartalmat nyújtanak.

Előre elkészített sablonok

A Rytr több mint 40 előre elkészített sablont kínál különböző tartalomtípusokhoz és felhasználási esetekhez, így előnyt biztosít a tartalomkészítésben. Ezután a mesterséges intelligencia erejét felhasználva javíthatja a tartalmat az üzleti igényeinek megfelelően.

Többnyelvű támogatás

A Rytr közel 30 nyelvet támogat. Bármelyik nyelvre írhat vagy fordíthatja tartalmát. Ez a funkció segít blogbejegyzések, céloldalak, közösségi média bejegyzések és e-mailek létrehozásában egy globális közösség számára.

Hangnem

via Rytr

A Rytr kiváló platform, amely pontosan megfelel az Ön igényeinek, mivel több mint 20 hangnem közül választhat. A tartalmat különböző közönségek és igényekhez igazíthatja, formális, informális, professzionális, barátságos, meggyőző és informatív hangnemek közül választva.

Rtyr árak

Ingyenes csomag: Havonta legfeljebb 10 000 karakter (örökre ingyenes)

Saver Plan: 9 USD/hó

Korlátlan csomag: 29 USD/hó

A Rytr előnyei

Gyorsan generál tartalmat, természetes, jól megírt és pontos eredményt biztosítva.

Több mint 30 nyelvre támogatja a fordítást, megkönnyítve a globális közönséggel való kommunikációt.

Rytr hátrányai

Bár néhány integrációt kínál, az integrációk köre korlátozott lehet a dedikált tartalomkezelési funkciókkal rendelkező platformokhoz képest.

A Rytr által generált hosszú formátumú tartalom ismétlődő lehet, és nem minden tartalomtípushoz alkalmas.

Jasper AI vs. Rytr: funkciók összehasonlítása

A Jasper AI és a Rytr kiváló AI íróeszközök; míg a Jasper AI eredményorientált és a vállalatának megfelelő üzeneteket fogalmaz meg, a Rytr a sebességre összpontosít és sokféle igényre használható. Mindkettő rendelkezik SEO eszközökkel, nyelvtani és plágiumellenőrzőkkel.

Hasonlítsuk össze az egyéb fontos funkciókat is:

1. Hangnem testreszabása

Bármely írási eszköz esetében a hangnem testreszabása elengedhetetlen, különösen akkor, ha különböző típusú tartalmakat hoz létre.

Jasper AI

A Jasper AI megtanulja és alkalmazkodik a márkád üzenetéhez, zökkenőmentesen integrálódik a márkád hangjához és stílusúti mutatóihoz. Úgy működik, mint a csapatod szerves része, képes ötleteket többcsatornás kampányokká alakítani, miközben követi a márka irányelveit.

Rytr

A Rytr több mint 20 variációval kínál testreszabási lehetőségeket, hogy az Ön által kívánt hangnemhez illeszkedjen. Lehetővé teszi, hogy különböző hangnemek közül válasszon a különböző közönségek és célok számára megfelelő, testreszabott tartalom létrehozásához.

Ha összehasonlítja ezt a kettőt a különböző hangnemek kezelése szempontjából, a Jasper AI tűnik a nyertesnek a szervezetek számára, de a Rytr a legalkalmasabb, mint sokoldalú eszköz.

2. Tartalomgenerálás

A generált tartalomnak keresőmotor-optimalizáltnak kell lennie, hogy jó helyezést érjen el és eljusson a megfelelő emberekhez. Nézzük meg, hogyan teljesítenek ezek az eszközök ezen a téren.

Jasper AI

A Jasper AI hosszú és rövid formátumú tartalmakat generál több csatornán, beleértve blogbejegyzéseket, közösségi média feliratokat és termékleírásokat. Emellett platformspecifikus képeket is létrehozhat a generált tartalom kiegészítésére.

Rytr

A Rytr AI-vezérelt algoritmusokat használ, hogy olyan bevált szövegírási formulák alapján állítson elő tartalmat, mint az AIDA és a PAS. Több mint 40 előre elkészített sablont kínál különböző tartalomtípusokhoz és felhasználási esetekhez.

A Jasper AI jobb választás, ha jól teljesítő tartalmat szeretne létrehozni, míg a Rytr a gyors, változatos stílusú tartalomkészítéshez ajánlott.

3. Együttműködés és csapatmunka

Egy jó AI szövegírási eszköz lehetővé teszi, hogy ötletek és tartalmak terén együttműködjön csapatával, megkönnyítve ezzel a végrehajtást.

Jasper AI

A Jasper AI megkönnyíti a csapatmunkát azáltal, hogy naptárat biztosít az együttműködéshez és valós idejű szerkesztést tesz lehetővé. Ezt a naptárat Kanban nézetben tekintheti meg, és feladatok vagy blogbejegyzések munkafolyamatát hozhatja létre a zökkenőmentes projektmenedzsment érdekében.

Rytr

A Rytr lehetővé teszi a csapatok számára, hogy közösen dolgozzanak a tartalomkészítési projektekben. A többfelhasználós hozzáférésnek köszönhetően a csapatok hatékonyan együttműködhetnek a magas színvonalú tartalom előállításában.

A Rytr lehetővé teszi az egyszerű csapatmunkát, de a Jasper AI jobb választás az együttműködéshez, mivel naptárral, különböző nézetekkel és nyomon követési funkciókkal rendelkezik.

4. Integrációs képességek

Az írási asszisztens akkor működik a legjobban, ha az összes tartalmát egy munkaterülethez kapcsolhatja, vagy az AI-eszközét beépítheti a különböző, írási segítséget igénylő eszközökbe.

Jasper AI

A Jasper AI tartalmaz egy Chrome-bővítményt, Google Docs-kompatibilitást és API-hozzáférést, hogy Jaspert dokumentumaiba is beépíthesse. Emellett olyan eszközökkel is integrálható, mint a Google Sheets, a Zapier, a SurferSEO, a Make és a Webflow.

Rytr

A Rytr tartalmaz egy Chrome-bővítményt és API-hozzáférést, hogy minden projektjéhez használhassa a Rytr-t. Emellett integrálható olyan alkalmazásokkal is, mint a Gmail, a Facebook, a Slack, a WordPress, a Medium és az összes népszerű közösségi média platform.

Bár mindkét eszköz csatlakozik a Chrome-hoz, a Jasper AI az üzleti alkalmazásokkal való integrációra összpontosít, míg a Rytr a szabadúszó és a közösségi média platformokkal integrálódik.

5. Árak

A jobb tartalom létrehozásába való befektetés javíthatja az eladásait, a márkaépítést és a kommunikációt, de érdemes megfontolni, hogy mennyit kell ráfordítania.

Jasper AI

A Jasper AI számos árazási csomagot kínál további funkciókkal és testreszabási lehetőségekkel. Viszonylag drága, de saját AI-képgenerátorral rendelkezik.

Rytr

A Rytr ingyenes csomagja több mint 40 sablonhoz és 30 nyelvhez biztosít hozzáférést. Emellett fizetős csomagok is rendelkezésre állnak, amelyek fejlett funkciókat és testreszabási lehetőségeket kínálnak.

Ha gyors és egyszerű megoldást keres, akkor a Rytr ingyenes vagy költséghatékony csomagjai lehetnek hasznosak. Ha fejlett funkciókra van szüksége, akkor a Jasper AI megéri a befektetést.

A Jasper AI jó alternatíva a Rytr AI-hez azoknak a marketingeseknek, akik a teljesítményt tartják szem előtt. Ugyanakkor a Rytr azoknak a marketingeseknek szól, akik személyre szabott, egyedi tartalmat keresnek. Végül is a Jasper AI és a Rytr közötti választás az egyéni preferenciákon, a munkafolyamat követelményein és a tartalomgyártási folyamat konkrét igényein múlik.

Jasper AI vs. Rytr a Redditen

A Reddit segítségét kértük, hogy megoldást találjunk a Rytr és a Jasper AI közötti vitára.

Néhány Reddit-felhasználó a fejlett funkciói miatt a Jasper AI-t részesíti előnyben. Úgy vélik, hogy a Jasper AI teljes körű megoldást kínál mindenféle íráshoz, és állítják, hogy a Jasper jobb minőségű eredményeket produkál.

A tartalom generálása azonban némi munkát igényel, és egy felhasználó szerint „Annyi munkát kell beleölni, hogy olvasható tartalmat kapjunk, hogy akár magunk is megírhatnánk, vagy felvehetnénk valakit, aki megírja.”

De vannak olyan felhasználók is, akik a Jasper szolgáltatásait részesítik előnyben.

„A Jasper pontossága és nyelvezetének minősége [sic] fantasztikus – a Rytr-t tartaléknak fogom használni, amikor elfogynak a Jasper kreditjeim – inkább fizetek a Jaspernek a sokkal jobb szolgáltatásért.”

Azok, akik gyors és egyszerű szövegírásra vágynak, a Rytr-t részesítik előnyben, mivel ez egy olcsóbb lehetőség kiváló minőségű cikkek létrehozásához. Értékelik a gyors, reszponzív és mobilbarát kialakítását. Egy másik felhasználó így fogalmazott:

„Miután közvetlenül teszteltem a GPT3-at és a GPT-NEO-t, a Jarvis-t és másokat... számomra a Rytr briliáns megvalósítású... nem varázslat, de rengeteg időt takarít meg.”

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Jasper AI és a Rytr legjobb alternatíváját

Hallott már a Jasper AI-ről és a Rytr-ről, de gondolt már a ClickUp-ra is?

Ez több, mint egy AI eszköz; ez az Ön partnere minden íráshoz kapcsolódó feladatban. Míg a Jasper AI és a Rytr lenyűgöző funkciókat kínál a tartalomkészítéshez, a ClickUp AI írási asszisztens eszköze a minőségi tartalom létrehozására és a követő intézkedésekre összpontosít, hogy a tartalom a legjobban kihasználható legyen.

Így az írás beilleszthető a folyamatába és a projektmenedzsment eszközébe. Íme néhány fontos funkció, amely a ClickUp-ot vonzó alternatívává teszi:

ClickUp Brain

Írjon és optimalizálja a tartalmat a ClickUp Brain AI Writer for WorkTM segítségével a jobb eredmények érdekében.

Szerette volna már, ha lenne egy okos segédje, aki kívül-belül ismeri a vállalatát? Nos, pontosan erről szól a ClickUp Brain. A ClickUp Brain a ClickUp mesterséges intelligenciája és a világ első neurális hálózata, amely összekapcsolja a feladatait, dokumentumait és embereit. Ezáltal az írási asszisztense jobban ismeri a vállalatát és annak működését.

A ClickUp Brain AI Writer for Work könnyedén generálhat tartalmat az Ön számára. Szüksége van közösségi média bejegyzésekre? Kérdezze meg a ClickUp Brain-t. Ötletekre van szüksége egy kampányhoz? Tegye a ClickUp Brain-t brainstorming partnerévé.

Táblázatokat és sablonokat hozhat létre, tisztíthatja szövegeit és kijavíthatja a nyelvi hibákat. Ez az egyetlen írási partner, amire szüksége van a hatásos tartalom létrehozásához.

ClickUp Docs

Különböző dokumentumokat, ötleteket és munkafolyamatokat valós időben, zökkenőmentesen együttműködve kezelhet egy helyen.

Búcsút inthet a nehézkes dokumentum-együttműködési eszközöknek! A ClickUp Docs segítségével Ön és csapata valós időben együttműködhet, akár ötleteket gyűjtve, akár a végleges tervezetet csiszolgatva.

Dokumentumokat hozhat létre vagy szerkeszthet, és zökkenőmentesen nyomon követheti a változásokat. Ez különösen hasznos, ha egy kampányon dolgoznak együtt egy megosztott dokumentumon, ahol mindenki hozzájárulhat az ötleteivel.

Nem kell aggódnia, hogy időt pazarol az írásformátumokra. Különböző írási sablonok közül választhat, és testreszabhatja őket stílus és funkcionalitás hozzáadásával gombok, bannerek, táblázatok, ikonok és egyebek segítségével.

ClickUp projektmenedzsment

A ClickUp projektmenedzsment funkcióval gyorsabban és hatékonyabban végezheti el a projekteket.

A ClickUp projektmenedzsment funkciójával mindig a terv szerint haladhat.

A kapcsolódó blogmunkafolyamat, dokumentumok, valós idejű irányítópultok, feladatlapok, ütemtervek, erőforrás-elosztó eszközök és az együttműködési lehetőségek segítségével gyorsabban és hatékonyabban hajthatja végre a projekteket.

A ClickUp segítségével könnyedén vizualizálhatja teljes tartalom-pipeline-jét a feladatlapok különböző nézetével. A tartalomnaptárak kezelésétől a marketingkampányok felügyeletéig a ClickUp segítségével nyomon követheti a tartalomprojekteket, és összehangolhatja a csapatokat a közös célok elérése érdekében.

Nincs elhanyagolt feladat, mivel beállíthatja, hogy a feladatok automatikusan kiosztásra kerüljenek az íróknak. Mindezt, valamint az egyének vagy projektek előrehaladását valós idejű irányítópulton követheti nyomon.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó havonta

Üzleti : 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

Válassza ki a kiváló AI-tartalomkészítő eszközt

Bár a Jasper AI és a Rytr az iparág vezető AI íróeszközei, csak innovatív megoldásokat kínálnak a tartalomkészítési folyamat racionalizálására.

De mindannyian tudjuk, hogy a tartalomkészítés nem csupán írásból áll; magában foglalja a helyesírás-ellenőrzést, a blog frissítését, a tartalomkezelést, a SEO-t, a projektmenedzsmentet, a kulcsszó-kutatást és még sok minden mást.

Miért kellene időt és pénzt fordítania egy tartalomkészítési és -kezelési ökoszisztéma létrehozására, amikor a ClickUp mindent egy platformon egyesít?

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és gyorsítsa fel írási folyamatát.