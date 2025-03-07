A 13 legjobb Sudowrite alternatív eszköz írók számára 2025-ben

A kreatív írás terén a szerzők gyakran egészséges szkepticizmussal tekintenek az AI írási eszközökre. Végül is a történetmesélés olyan mesterség, amelyben a szavak száma kevésbé fontos, mint a szív.

Ezért volt a Sudowrite olyan, mint egy friss levegő a írók számára. Kiemelkedő funkciója, a Story Engine, valami rendkívülit ígért: a képességet, hogy egy egész könyvet generáljon a semmiből.

A működés módja az, hogy beállítod az alapelemeket: a műfajt, a szereplőket és a vázlatot. Lehetőséged van ezeket a részleteket magad kidolgozni. Ha azonban különösen lusta vagy, kattints a „Generate” gombra, és hagyd, hogy a Sudowrite végezze el a munkát.

Bár a Sudowrite fantasztikus ötletek kitalálásához, gondolatok rendszerezéséhez és szakaszok gyors módosításához, az írók gyakran megjegyzik, hogy az AI kimenete kissé üresnek tűnhet, ismétlődő mintákkal, amelyek nem teljesen tükrözik az általuk keresett hitelességet.

Kezdődik az alternatívák keresése.

Hogy időt takarítson meg (és elkerülje az írói blokkot), íme 13 Sudowrite alternatíva, amelyek célja az írási folyamat egyszerűsítése a kreativitás rovására.

Mit kell keresnie egy Sudowrite alternatívában?

Az írók egyedi kihívásokkal szembesülnek – legyen szó írói blokkról, bonyolult cselekmény megszervezéséről vagy az eredetiség megőrzéséről. Egy jó Sudowrite alternatíva ezeket a akadályokat kell, hogy leküzdje, miközben praktikus megoldásokat kínál. Íme, mire kell figyelni az AI tartalomkészítő eszközöknél:

Hatékony brainstorming támogatás : Az íróknak olyan eszközökre van szükségük, amelyek nehéz kreatív válságok idején is ötleteket adnak. Keressen olyan alternatívákat, amelyek új irányokat inspirálnak, miközben tiszteletben tartják az Ön egyedi hangját.

Kifinomult írási segítség : A hangnemet, a szövegfolyamatot vagy a stílust javító eszközök jelentősen megváltoztathatják a helyzetet. Az olyan funkciók, mint a megfogalmazás átírása vagy a hang testreszabása, inkább segítségként kell, hogy szolgáljanak, nem pedig a kreativitásod helyettesítőjeként.

Az eredetiség támogatása : Az eredetiség fontos. Az alternatívának kerülnie kell a klisék túlzott használatát, és helyette lehetővé kell tennie, hogy értelmes, eredeti tartalmat alkosson.

Könnyű szervezés : A Sudowrite Story Bible-hez hasonló funkciók a karakterek, a beállítások vagy az idővonalak kezeléséhez, amelyek egyszerűsíthetik a komplex narratívákat és felszabadíthatják a mentális teret a kreatív ötletek számára.

Megtérülő ár : Az írók gyakran szűkös költségvetéssel dolgoznak. Egy jó AI írási eszköznek elérhető csomagokat kell kínálnia, ésszerű hitelkerettel, vagy akár ingyenes verziót is alkalmi használatra.

Következetesség és pontosság: Az ismétlődő cselekményelemek vagy a helytelenül elhelyezett karakterekhez hasonló hibák megzavarják az írás folyamatát. Válasszon olyan eszközöket, amelyek minimalizálják a szerkesztési munkát és megbízható eredményeket produkálnak.

A 13 legjobb Sudowrite alternatíva

A továbbiakban bemutatjuk a Sudowrite legjobb alternatíváit:

1. ClickUp (A legjobb AI-tartalomkészítéshez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

Készítsen néhány perc alatt kiváló minőségű tartalmakat, amelyek megfelelnek márkájának irányelveinek a ClickUp Brain segítségével.

Az írási folyamat egy forgószél, amelyben mellékcselekmények, új karakterek és utolsó pillanatban végzett szerkesztések kavarognak egyszerre. Ennek eredményeként minden nyomon követése nyomasztó feladatnak tűnik.

Itt jön be a ClickUp – egy sokoldalú platform, amely ötvözi a feladatok szervezését, a SEO projektmenedzsmentet és a mesterséges intelligenciát, hogy egyszerűsítse a kreatív írási folyamatot.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő ClickUp Brain megérti az írók előtt álló kihívásokat. Megtanulja az írásstílusodat, és zökkenőmentesen integrálódik a platformba, támogatást nyújtva a ClickUp egyéb funkcióival, hogy a tartalomkészítés gyorsabb és könnyebb legyen.

Akár a ClickUp Docs-ban készít tartalmat, akár jegyzetekből foglalja össze a legfontosabb pontokat, akár új ötleteket gyűjt, a ClickUp Brain úgy lett kialakítva, hogy időt takarítson meg és javítsa munkáját.

🍪 Bónusz: Néha a szerzők és a tartalomalkotók szeretnek hangfelvételt készíteni, hogy rögzítsék gondolataikat. A ClickUp mesterséges intelligenciája segít részletes táblázatok létrehozásában a kutatáshoz és a hangjegyzetek szöveggé történő átírásában.

Írók és marketingesek számára az ihlet nem mindig jön a legalkalmasabb pillanatban. A ClickUp Docs segítségével rögzítheted az ötleteidet, amikor csak eszedbe jutnak – legyen az egy cselekményfordulat vagy a tökéletes blogcím.

Ráadásul a platform elősegíti az együttműködést. Visszajelzésre van szüksége? Ossza meg vázlatát egy csapattársával, és kapjon valós idejű javaslatokat, így a tartalomkészítés egy együttműködőbb folyamattá válik.

A valós idejű szerkesztés segítségével azonnali visszajelzést adhat a ClickUp Docs segítségével

Miután elkészült a vázlat, a ClickUp Brain automatizálja a szerkesztést és a lektorálást, biztosítja a nyelvtani pontosságot, összehangolja a márka hangvételével, és finomítja a végső eredményt – mindezt úgy, hogy Önnek idő marad a történetmesélésre koncentrálni.

Valószínűleg már tudja, milyen fontos a munkafolyamat-kezelés a tartalomkészítésben. Ha tehát egyszerűsíteni szeretné az AI munkafolyamat-automatizálást, fedezze fel a ClickUp Automations szolgáltatást. Több mint 100 integrációval összeköti a folyamat minden lépését, a tervezéstől a közzétételig.

Automatizáld a tartalomkészítést és a jóváhagyási folyamatot a ClickUp Automations segítségével, hogy időt takaríts meg

📌 Példa: Tegyük fel, hogy Ön egy tartalomíró, akinek túl sok blogbejegyzés határideje szerepel a naptárában. A ClickUp Automations segítségével beállíthat egy szabályt, amely automatikusan feladatot rendel a szerkesztőjéhez, miután a vázlatot „Kész a felülvizsgálatra” jelöléssel látta el. Ezzel egyidejűleg a szerkesztőt Slacken vagy e-mailben értesítheti, így biztosítva a zökkenőmentes átadást anélkül, hogy manuálisan kellene nyomon követnie a folyamatot.

🧠 Tudta-e: Tanulmányok szerint a vállalatok 91%-a tartja elengedhetetlennek a marketing automatizálást, 25%-uk pedig széles körben alkalmazza azt. Noha egyesek aggódnak a költségek miatt, az automatizálás előnyei a legtöbb vállalkozás számára messze meghaladják a kiadásokat.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Brain : AI-alapú segítséget nyújt a tartalom könnyű megfogalmazásához, finomításához és leírásához.

Dokumentumok tartalomkészítéshez : Lehetővé teszi az írók számára, hogy egy helyen rögzítsék ötleteiket, megfogalmazzák tartalmukat és zökkenőmentesen együttműködjenek.

Munkafolyamat-automatizálás : automatizálja a tartalomkészítést , a feladatok átadását, az állapotfrissítéseket és az értesítéseket, hogy a projektek hatékonyan haladjanak előre.

Integrált feladat létrehozás : Lehetővé teszi a feladatok közvetlen létrehozását a Docs és a Whiteboards alkalmazásokban, beágyazott erőforrásokkal együtt.

Célok összehangolása : összekapcsolja a feladatokat a tágabb célokkal, biztosítva, hogy erőfeszítései egyértelmű, mérhető eredményekhez vezessenek.

Időkövetés: Figyelemmel kíséri a tartalom megírására, szerkesztésére és véglegesítésére fordított időt, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és javítsa a csapat hatékonyságát.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a funkciók sokasága túlnyomó lehet, de a gyorsabb elsajátításhoz útmutatókat vehetnek igénybe.

A mobil verzió nem rendelkezik a desktop alkalmazás összes funkciójával és folyékonyságával.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Nagyon tetszik, hogy a ClickUp mennyire testreszabható – alkalmazkodik a munkafolyamataimhoz, függetlenül attól, hogy tartalomnaptárat kezelek vagy egy komplex projektet oldok meg.

Nagyon tetszik, hogy a ClickUp mennyire testreszabható – alkalmazkodik a munkafolyamataimhoz, függetlenül attól, hogy tartalomnaptárat kezelek vagy egy komplex projektet oldok meg.

2. Grammarly (A legjobb a nyelvtan finomításához és a világosság javításához)

via Grammarly

Képzeld el, hogy órákat töltöttél a tökéletes blogbejegyzés megírásával, csak hogy aztán rájöjj, hogy tele van hibákkal, amelyeket a határidő miatt nem vettél észre.

Itt jön be a Grammarly – nem csak nyelvtani ellenőrzőként, hanem írási asszisztensként is, amely segít finomítani a vázlatokat, hogy azok világosabbak, vonzóbbak és hibamentesek legyenek.

A Grammarly különösen hasznos azoknak az íróknak, akik több projektet is egyszerre kezelnek. Az AI-alapú tartalom generálásától a hivatalos e-mailek és kreatív blogbejegyzések stílusának egységesítéséig segít megőrizni írásod konzisztenciáját.

A Grammarly legjobb funkciói

Valós idejű helyesírás- és nyelvtani ellenőrzést kínál több mint 500 000 alkalmazásban és weboldalon.

Segít AI-val tartalmakat generálni blogokhoz, e-mailekhez, közösségi médiához és egyebekhez, hangnem és érthetőség beállításokkal.

Javaslatokat ad az olvashatóság javítására, hogy az olvasók könnyebben megértsék a bonyolult gondolatokat.

Beépített plágiumellenőrzővel rendelkezik, amely biztosítja az eredetiséget és jelzi az ismétlődő tartalmakat.

A javaslatokat a regionális angol nyelvi preferenciákhoz (amerikai vs. brit) igazítja.

A Grammarly korlátai

Túlzottan korrigálja a stilisztikai választásokat, ami miatt az írás robotikusnak tűnhet, ha nem vizsgálják át alaposan.

Az ingyenes verzió funkciói korlátozottak, és gyakran a fizetős csomagok felé tereli a felhasználókat.

Hosszú dokumentumok esetén a teljesítmény kissé lelassulhat, ami késlelteti a visszajelzéseket.

💡 Profi tipp: Nem győzött meg a Grammarly? Semmi gond. Fedezze fel a legjobb Grammarly alternatívákból álló válogatásunkat, hogy javítsa írási készségeit és minden szava számít.

Grammarly árak

Örökre ingyenes

Pro : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9800+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7100+ értékelés)

3. Jasper AI (A legjobb személyre szabott marketingtartalom létrehozásához)

via Jasper AI

Kifejezetten marketingesek számára kifejlesztett Jasper a fejlett mesterséges intelligenciát ötvözi márkád egyedi hangjával, hogy hiteles tartalmat hozzon létre.

Írók számára a Jasper számos, konkrét feladatok elvégzésére tervezett alkalmazást kínál. Hosszú blogbejegyzésre van szüksége? A Jasper tartalomírási sablonjai végigvezetik Önt a folyamaton.

Elakadt egy e-mail sorozat? A Jasper mesterséges intelligenciája személyre szabott e-mail szövegeket generál, amelyek megfelelnek a közönséged preferenciáinak.

💡 Profi tipp: Ha nehezen tudsz olyan tartalmat létrehozni, amely illeszkedik a márkád hangjához, használd a Jasper Brand IQ funkcióját. Ez biztosítja, hogy minden kimenet tükrözze a stílusodat, hangnemedet és irányelveidet. A vizuális alkotók számára az AI Image Suite márkának megfelelő, nagy felbontású vizuális elemeket generál a közösségi médiához, hirdetésekhez és egyebekhez.

A Jasper AI legjobb funkciói

Minden tartalomban megőrzi márkád hangvételét és stílusát azáltal, hogy elemzi és lemásolja egyedi hangodat.

Több mint 90 alkalmazást kínál olyan feladatokhoz, mint blogírás, e-mail sorozatok és közösségi média feliratok, így könnyen el lehet kezdeni a használatát.

Jogdíjmentes, nagy felbontású képeket generál, amelyek összhangban vannak márkád irányelveivel.

Több mint 30 nyelven készít tartalmakat, biztosítva a globális hozzáférhetőséget.

A Surfer SEO segítségével optimalizálhatja a tartalmat a keresőmotorok számára, így könnyedén magasabb rangsort érhet el.

A Jasper AI korlátai

Időbe telik, mire elsajátítja az összes funkcióját és képességét.

Az alternatívákhoz képest az egyéni alkotók vagy kis csapatok számára a költségek magasak lehetnek.

Nehézségek a nem angol nyelveken történő kifinomult szövegek létrehozásával

Jasper AI árak

Alkotó : 39 USD/hó felhasználónként

Pro : 59 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1240+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1840+ értékelés)

Mit mondanak a Jasper AI-ről a valódi felhasználók?

A tartalomgenerálás minősége és az egyedi tartalom biztosításának képessége a legfőbb ok, amiért ezt a platformot választották.

A tartalomgenerálás minősége és az egyedi tartalom biztosításának képessége a legfőbb ok, amiért ezt a platformot választották.

💡 Profi tipp: A Jasper AI a marketingesek számára az első számú választás, de nem ez az egyetlen lehetőség. Fedezze fel útmutatónkat, és ismerje meg a legjobb Jasper AI alternatívákat.

4. Writesonic (A legjobb választás a változatos tartalomformátumokat kereső marketingesek számára)

via Writesonic

Képzeld el, hogy egy zsúfolt tartalomnaptárat kell kezelned – blogbejegyzéseket, hirdetési kampányokat és SEO stratégiákat – mindezt szűk határidőn belül. A Writesonic sokoldalú AI megoldást kínál, amely egyszerűsíti ezt a káoszt.

Azok számára készült, akik egyedül vállalkoznak, marketinggel foglalkoznak, vagy olyan vállalkozásoknak, amelyeknek gyors, magas színvonalú tartalomra van szükségük többféle formátumban. A termékleírásoktól a részletes cikkekig a Writesonic segít megőrizni a márka konzisztenciáját, miközben felgyorsítja a tartalomkészítési folyamatot.

Ami megkülönbözteti a többitől, az az AI rugalmassága, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy olyan modellek között váltsanak, mint a GPT-4 és a Claude, így személyre szabott eredményeket kaphatnak.

A Writesonic legjobb funkciói

Többféle AI modellt (GPT-4, Claude) támogat a sokoldalú tartalomgeneráláshoz.

Integrálható a SurferSEO-val a SERP optimalizáláshoz közvetlenül a szerkesztőben.

Testreszabható Brand Voice funkcióval rendelkezik a következetesség fenntartása érdekében.

AI-alapú tartalom-újrahasznosítást biztosít blogok, podcastok és videók számára.

Tartalmaz plágiumellenőrzőt és humanizálót a minőségbiztosítás érdekében.

💡 Profi tipp: Az AI-t mindig úgy tervezték, hogy együttműködő eszköz legyen, nem pedig önállóan működő. Ha nem szeretné, hogy szövege úgy hangozzon, mint egy robot naplója, itt talál egy útmutatót arról, hogyan lehet az AI-tartalmakat emberibbé tenni.

A Writesonic korlátai

Magasabb használati szint esetén drágább, mint a versenytársak

A SEO-integrációnak hiányzik a dedikált optimalizációs platformoknál megfigyelhető mélység.

Az eredményeket esetleg finomítani kell, hogy azok illeszkedjenek a márka árnyalt hangvételéhez.

Writesonic árak

Ingyenes csomag Pro tervezet: 19 USD/hó Vállalati csomag: Egyedi árazás

Writesonic értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1990+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (2070+ értékelés)

5. Rytr (A legjobb kezdőknek, akik megfizethető AI-tartalomkészítést keresnek)

via Rytr

Ha még nem ismeri az AI-alapú írást, vagy szűkös költségvetéssel dolgozik, a Rytr egyszerű, de hatékony megoldást kínál.

Intuitív kialakításával a Rytr azoknak a marketingeseknek, kisvállalkozás-tulajdonosoknak és AI-rajongóknak szól, akik alapvető szöveg- és képalkotó eszközökre van szükségük.

A Rytr hangnem-illesztési képessége lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy személyre szabják a tartalmat, így egyedi hangot teremtve a márkák vagy projektek számára.

A Rytr legjobb funkciói

Több mint 40 tartalomhasználati eset, beleértve a SEO meta címeket, a közösségi médiás bejegyzéseket és az e-mail sablonokat.

AI hangszín-illesztés a márkákra jellemző hangokhoz

Beépített plágiumellenőrző a tartalom eredetiségének biztosításához

Chrome-bővítmény a munkafolyamatokba való zökkenőmentes integráláshoz

AI-alapú képalkotás helyettesítő vizuális elemekhez vagy tervezési ötleteléshez

A Rytr korlátai

Alapvető funkciókra korlátozódik; hiányoznak a fejlett SEO-integrációk

A kimenetek professzionális használatához jelentős szerkesztésre lehet szükség.

A képalkotás minősége elmarad a speciális eszközöktől

Rytr árak

Ingyenes csomag

Korlátlan csomag : 9 USD/hó felhasználónként

Prémium csomag: 29 USD/hó felhasználónként

Rytr értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Rytr-ről a valódi felhasználók?

A sablonok bőséges választéka egyszerűbbé teszi a tartalomkészítést, és hasznos volt, hogy egy gombnyomással irányítani lehetett az írás hangvételét.

A sablonok bőséges választéka egyszerűbbé teszi a tartalomkészítést, és hasznos volt, hogy egy gombnyomással irányítani lehetett az írás hangvételét.

6. Frase (A legjobb azoknak az íróknak, akik SEO-vezérelt tartalmakra koncentrálnak)

via Frase

A Frase egy fejlett AI írási asszisztens azoknak az íróknak, akiknek prioritás a SEO. A Frase célja, hogy egyszerűsítse a kulcsszó-kutatás és a tartalomoptimalizálás közötti utat, és átfogó platformot biztosít jól kutatott, magas rangú cikkek létrehozásához.

Az összetett SEO-követelményekkel foglalkozó írók értékelni fogják ezt az AI-alapú írási eszközt, amely képes a munkafolyamatok zökkenőmentessé tételére és az ismétlődő feladatok automatizálására.

🍪 Bónusz: Kiemelkedő jellemzője a SEO munkafolyamat, amely valós idejű SERP-elemzést használ a tartalom szerkezetének, a szószámnak és a kulcsszavak használatának javaslatához, így biztosítva, hogy tartalma versenyképes maradjon.

A Frase legjobb funkciói

SEO munkafolyamat, amely elemzi a SERP-eket, hogy javaslatokat tegyen a tartalom felépítésére és optimalizálására.

AI Article Wizard a tartalom létrehozásának lépésről lépésre történő irányításához

Valós idejű tartalomoptimalizálási visszajelzés kulcsszó sűrűség és mélység elemzéssel

WordPress és Google Docs integráció a zökkenőmentes publikálásért

Együttműködési eszközök írási feladatok kiosztásához és kezeléséhez

Frase korlátozások

A fejlett AI funkciók, mint például az Article Wizard, drágább csomagot igényelnek.

Nincs közösségi média és multimédiás tartalomkezelési funkciója

Tanulási görbe az első használatkor

Frase árak

Ingyenes próba

Alapcsomag : 45 USD/hó felhasználónként

Csapatcsomag: 115 USD/hó három felhasználó számára

Frase értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (330+ értékelés)

Mit mondanak a Frase-ről a valódi felhasználók?

A Frase. io egy nagyon világos briefet készít, amelyet íróink követhetnek, ami órákat spórol meg nekünk.

A Frase. io egy nagyon világos briefet készít, amelyet íróink követhetnek, ami órákat spórol meg nekünk.

via QuillBot

A QuillBot írók, diákok és kutatók számára készült, akik gyors, megbízható átfogalmazási és összefoglalási funkciókra van szükségük.

Az AI-alapú eszközök egyszerűsítik a szöveg átfogalmazását, tömör összefoglalók készítését és az eredeti jelentés megőrzését – mindezt egy intuitív felületen.

Ráadásul többféle írásmóddal, nyelvtani ellenőrző funkciókkal és hivatkozásgenerálóval a QuillBot zökkenőmentesen illeszkedik az akadémiai, szakmai és kreatív munkafolyamatokba.

💡 Profi tipp: Szeretne legyőzni a szoros határidőket és a kreativitás visszaesését, miközben megőrzi egyedi hangját? Íme, hogyan használhatja az AI-t a szövegírásban, hogy időt és energiát takarítson meg.

A QuillBot legjobb funkciói

Kilenc átfogalmazási mód, beleértve a kreatív, formális és akadémiai módot

Összefoglaló eszköz a hosszú tartalmak kulcsfontosságú pontokra történő sűrítéséhez

Helyesírás-ellenőrző a hibák azonosításához és javításához

Hivatkozásgenerátor, amely több stílust támogat, például APA és MLA

Böngészőbővítmények és integrációk a Microsoft Word programmal

A QuillBot korlátai

Az ingyenes verzió két átfogalmazási módra korlátozódik.

A parafrazált tartalom olvashatósága érdekében esetenként manuális módosításokra lehet szükség.

Az internetkapcsolattól való függőség

QuillBot árak

Ingyenes csomag

Havi előfizetés : 9,95 USD/hó

Negyedéves tervezet: 6,65 USD/hó

Éves tervezet: 4,17 USD/hó

QuillBot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)

8. Copy. ai (A legjobb a tartalomkészítés méretezéséhez, miközben megőrzi a személyre szabottságot)

A tartalomalkotók és a marketingesek gyakran küzdenek azzal a nyomással, hogy nagy mennyiségben kell magas színvonalú, személyre szabott tartalmakat előállítaniuk, miközben a kreativitásuk blokkolásával is meg kell küzdeniük.

Itt jön be a Copy. ai, amely praktikus megoldást kínál a hatékonyság és a kreativitás közötti egyensúly megteremtésére. Ez az AI-alapú eszköz úgy lett kialakítva, hogy segítsen az íróknak az ismétlődő feladatok elvégzésében, új ötletek kitalálásában és a márka üzeneteinek formátumok közötti következetességének biztosításában.

💡 Profi tipp: Bár az AI-eszközök nem tudják teljes mértékben utánozni az emberi tartalom melegségét és pontosságát, időt és erőfeszítést takarítanak meg. Fedezze fel, hogyan lehet tökéletes egyensúlyt teremteni a minőség és a hatékonyság között a tartalommarketingben az AI használatával kapcsolatos szakértői tippek segítségével.

Copy. ai legjobb funkciói

A tartalmat a márkád hangvételéhez és stílusához igazítja

Automatizálja a tartalomkészítési folyamatokat, például a SEO-összefoglalók vagy e-mail kampányok megírását.

Tartalmak újrahasznosítása több csatornára, például blogokra, e-mailekre és közösségi médiára

Kreatív ötleteket és javaslatokat generál kampányokhoz és marketingstratégiákhoz.

Sablonokat kínál speciális igényekhez, például termékleírásokhoz és hirdetések szövegéhez.

Copy. ai korlátai

Az AI által generált tartalom finomhangolásra szorulhat a árnyaltabb témák esetében.

A munkafolyamat funkciók túlterhelőnek tűnhetnek az új, tapasztalatlan felhasználók számára.

Az ingyenes verzió korlátozott a szavak számát és a fejlett funkciókat illetően.

✍🏻 Megjegyzés: A Copy AI hasznos eszköz, de korlátozott bevitel lehetőségei akadályt jelenthetnek a részletes kutatások vagy a gondolatvezetői tartalmak esetében. Olvassa el útmutatónkat, és fedezze fel a legjobb Copy AI alternatívákat, hogy megtalálja a csapatának leginkább megfelelőt.

Copy. ai árak

Ingyenes csomag: Havonta legfeljebb 2000 szó

Pro csomag: 49 USD/hó

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

9. Simplified (A legjobb all-in-one marketing megoldások kis csapatok számára)

via Simplified

A kisvállalkozások és marketingcsapatok gyakran szembesülnek egyedi kihívásokkal: korlátozott erőforrások kezelésével, miközben magas színvonalú tartalmakat próbálnak létrehozni a közösségi médiában, blogokban és videókban.

Egyszerűsített lépések egy all-in-one megoldásként, amely áthidalja ezeket a hiányosságokat, és egyetlen platformon egyesíti az AI-vezérelt tervezési, írási és videószerkesztő eszközöket.

A Simplified egy komplett tartalom-workflow szoftver, amely csökkenti a több előfizetés szükségességét.

Egyszerűsített legjobb funkciók

AI-alapú grafikai tervezés, videószerkesztés, írás és blogolás eszközeit kínálja egy helyen.

Az AI-alapú márkastílus-útmutatóval biztosítja a konzisztenciát, amely minden projekthez alkalmazkodik.

Kezdőknek szóló útmutatókat kínál a fejlett funkciók gyors elsajátításához és maximális kihasználásához.

Automatizálja és ütemezi a bejegyzéseket a különböző platformokon, tömeges ütemezési funkciókkal.

AI-alapú csevegőrobotok testreszabása kódolás nélkül

Egyszerűsített korlátozások

Néhány fejlett funkció elsajátításához időre van szükség.

Korlátozza a krediteket az ingyenes és alacsonyabb szintű csomagokban

Az AI által generált tervekben és szövegekben alkalmanként következetlenségek fordulnak elő.

Egyszerűsített árazás

Ingyenes csomag

Simplified One : 20 USD/hó felhasználónként

Egyszerűsített növekedés : 85 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Egyszerűsített értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (4930+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (280+ értékelés)

Mit mondanak a Simplified-ről a valódi felhasználók?

Számos előre megtervezett sablon áll rendelkezésre, amelyeket különböző AI technológiák segítségével testreszabhatok. A felhasználói felület egyszerű, és a folyamat megszakítása esetén is elmentésre kerül az elért eredmény.

Számos előre megtervezett sablon áll rendelkezésre, amelyeket különböző AI technológiák segítségével testreszabhatok. A felhasználói felület egyszerű, és a folyamat megszakítása esetén is elmentésre kerül az elért eredmény.

10. ProWritingAid (A legjobb azoknak az íróknak, akik egy all-in-one szerkesztő és tanulási eszközt keresnek)

via ProWritingAid

Az írók számára az önszerkesztés fázisa döntések labirintusa lehet – egyensúlyt kell teremteni a kreativitás és az olvashatóság között, miközben figyelni kell a nyelvtanra, a tempóra és a szöveg folyékonyságára is.

A ProWritingAid azoknak az íróknak szól, akik mélyreható elemzések és megvalósítható javaslatok segítségével szeretnék fejleszteni írási készségeiket.

Átfogó szerkesztési asszisztensként segít a felhasználóknak a nyelvtan, a stílus, az olvashatóság és egyebek finomításában, miközben olyan betekintést nyújt, amely elősegíti az írás hosszú távú fejlesztését.

🍪 Bónusz: A ProWritingAid integrálható olyan népszerű írási platformokba, mint a Google Docs, a Scrivener és a Word, így írók számára zökkenőmentes hozzáférést biztosít különböző médiumokon keresztül.

A ProWritingAid legjobb funkciói

Több mint 20 részletes jelentést nyújt a nyelvtanról, stílusról, olvashatóságról, tempóról és következetességről.

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Scrivener, a Google Docs és a Microsoft Word, így valós időben szerkesztheti szövegeit.

Tartalmaz olyan fejlett eszközöket, mint a történetmesélés fejlesztésére szolgáló Kritika jelentés.

Az egyéni írásstílusokhoz és preferenciákhoz igazított, testreszabható javaslatokat kínál.

Biztonságot garantál banki szintű titkosítással és az algoritmusok képzéséhez nem használ szövegeket.

A ProWritingAid korlátai

A gyors nyelvtani javításokat kereső felhasználók számára túlterhelő lehet.

Lassul a Google Docs hosszú dokumentumok esetén

Nem támogatja teljes mértékben a Mac Word integrációkat.

ProWritingAid árak

Ingyenes csomag

Prémium : 6 USD/hó felhasználónként

Premium Pro: 8 USD/hó felhasználónként

ProWritingAid értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (480+ értékelés)

11. Wordtune (A legjobb azoknak az íróknak, akik sokoldalú, hangnemhez alkalmazkodó AI-támogatást keresnek)

via Wordtune

A Wordtune segít az íróknak az AI-alapú átírás, nyelvtani ellenőrzés és kontextus szerinti javaslatok segítségével javítani a szövegek érthetőségét és hangvételét.

A különböző írásstílusokhoz és hangnemekhez igazodó funkcióival a Wordtune megkönnyíti tartalmának bármilyen célra történő finomítását.

🧠 Tudtad-e: A Wordtune mesterséges intelligenciája legalább öt hiteles forrást értékel, mielőtt ténybeli módosításokat javasolna, így biztosítva a magas színvonalú, megbízható tartalmat.

A Wordtune legjobb funkciói

AI-alapú átírási lehetőségeket kínál a világosság és a hangnem finomításához.

Hangnem-beállítási lehetőséget kínál az informális és formális írásstílusok közötti váltáshoz.

A szövegeket vagy YouTube-videókat azonnal összefoglalja a hatékony tartalomkészítés érdekében.

Támogatja a Google Docs, a Microsoft Word és a böngészőbővítmények zökkenőmentes integrációját.

Tartalmazza a Smart Synonym javaslatokat a szókincs bővítéséhez.

A Wordtune korlátai

Az ingyenes verzióban a napi átírások és összefoglalások száma korlátozott.

Az AI néha robotikus vagy értelmetlen mondatokat javasol.

Küzdelem a finom árnyalatokkal rendelkező vagy nagyon speciális tartalmakkal

Wordtune árak

Alap : Ingyenes

Haladó : 7 USD/hó felhasználónként

Korlátlan : 10 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 8 USD/hó felhasználónként

Wordtune értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Wordtune-ról a valódi felhasználók?

A Wordtune felbecsülhetetlen segítséget nyújtott írásom egyértelműségének és hatékonyságának javításában. Az intuitív javaslatok és a zökkenőmentes felhasználói élmény valóban kiemeli ezt az eszközt a többi közül.

A Wordtune felbecsülhetetlen segítséget nyújtott írásom egyértelműségének és hatékonyságának javításában. Az intuitív javaslatok és a zökkenőmentes felhasználói élmény valóban kiemeli ezt az eszközt a többi közül.

12. ChatGPT (A legjobb sokoldalú, AI-alapú tartalomkészítéshez és ügyfélkapcsolatokhoz)

via ChatGPT

Amikor a határidők közelednek vagy az ötletek elfogynak, az írók gyakran inspirációt vagy másodvéleményt keresnek. A brainstorming, a vázlatok finomítása vagy akár az ismeretlen témák feltárása időigényes akadályt jelenthet.

Tartalomalkotók, szövegírók vagy szerzők számára egy olyan eszköz, amely tükrözi az emberi gondolkodást, döntő jelentőségű lehet.

Akár blogbejegyzést finomít, akár vonzó hirdetési szöveget ír, akár új cselekményvonalat kutat, a ChatGPT sokoldalúsága lehetővé teszi az írók számára, hogy könnyedén kísérletezzenek és iteráljanak.

💡 Profi tipp: A tartalomírók számára a ChatGPT SEO-optimalizálási és kulcsszó-javasolási képessége biztosítja, hogy munkájuk ne csak jól megírt legyen, hanem a megfelelő közönséget is elérje.

A ChatGPT legjobb funkciói

Rugalmas tartalomgenerálás blogokhoz, közösségi médiához, e-mailekhez és szkriptekhez

Kontextusérzékeny, emberhez hasonló beszélgetési válaszokat nyújt.

Támogatja az ügyfélszolgálati és potenciális ügyfelek generálására szolgáló alkalmazásokkal való integrációt.

Fejlett nyelvi funkciókat tartalmaz, beleértve a fordításokat és az összefoglalásokat.

Hatékonyan automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például az e-mail vázlatok és a GYIK-ek.

A ChatGPT korlátai

Alkalmi pontatlanságok és hallucinációk a válaszokban

Finom árnyalatú vagy speciális tartalom esetén emberi felügyeletre van szükség.

ChatGPT árak

Alap : Ingyenes

ChatGPT Plus: 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

13. NovelAI (A legjobb íróknak és digitális művészeknek, akik együttműködő AI segítséget keresnek)

via NovelAI

Minden író szembesül kreatív válságokkal – olyan pillanatokkal, amikor a történet megakad, a szereplők elveszítik hangjukat, vagy a cselekmény még mielőtt igazán elkezdődött volna, máris szétesni látszik. A szépirodalmi írók számára a kihívás még nagyobb, mivel nekik lenyűgöző narratívákat kell szőniük, magával ragadó világokat kell építeniük és olyan szereplőket kell megalkotniuk, akikkel az olvasó azonosulni tud.

A NovelAI társszerzőként és kreatív partnerként lép be a képbe, amelyet kifejezetten fikciós íráshoz terveztek. Eszközei túlmutatnak az egyszerű szöveggeneráláson, segítséget nyújtanak a világépítéshez, a karakterfejlesztéshez és a történetmeséléshez.

A NovelAI legjobb funkciói

Vonzó és koherens történeteket generál, memóriával a kontextus megőrzése érdekében.

Anime stílusú képalkotást kínál egyszerű, címkéken alapuló felülettel.

Tartalmaz testreszabható történetmesélési modulokat különböző műfajokhoz, például romantikus és fantasy művekhez.

Szöveg-beszéd funkcióval rendelkezik, amely életre kelti a narratívákat.

Fejlett eszközei révén támogatja a kiterjedt tudásanyagot és a világépítést.

A NovelAI korlátai

Erősen az anime művészeti stílusokra koncentrál, ami korlátozza a szélesebb körű művészeti preferenciák vonzerejét.

Inkonzisztens kimeneti minőség komplex vagy nagyon specifikus történetindítók esetén

Az előfizetési költségek elriaszthatják az alkalmi felhasználókat.

A NovelAI árai

Ingyenes szint

Tablet Tier : 10 USD/hó felhasználónként

Scroll Tier : 15 USD/hó felhasználónként

Opus Tier: 25 USD/hó felhasználónként

NovelAI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Az AI írási eszközök teljes potenciáljának kiaknázásának titka a promptok elsajátításában rejlik. Merüljön el útmutatónkban, és fedezze fel a legjobb AI írási promptokat marketingesek és írók számára.

Ha bővíteni szeretné eszköztárát, ezek a kiegészítő eszközök egyedülálló funkciókkal segítik az írás, a tartalomkészítés és a SEO stratégiák zökkenőmentes fejlesztését.

Surfer SEO : Ötvözi a tartalomoptimalizálást a SEO stratégiákkal, hogy segítsen az íróknak rangsorolásra kész tartalmakat létrehozni.

Notion AI : AI-támogatást kínál összefoglaláshoz, ötleteléshez és vázlatkészítéshez közvetlenül a csapatmunkára szabott munkaterületen belül.

Hemingway Editor: A komplex mondatok és a gyakori hibák kiemelésével javítja az olvashatóságot, hogy az írás világos és tömör legyen.

A ClickUp profivá teszi a prózát

A ClickUp a hatékony tartalomkészítés gerince.

Nem mi mondjuk ezt, hanem a felhasználók.

Például Sid Babla, a Dartmouth College jóléti programkoordinátora elmesélte, hogyan alakította át a platform a munkafolyamatukat.

A ClickUp segítségével kezeljük és nyomon követjük a közösségi és digitális média tartalomkészítési folyamatunkat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az egyes tartalmak állapotát (folyamatban, szerkesztésre szorul, ütemezett stb.), valamint azt, hogy ki a vezető tervező. Ezenkívül kiküszöböli az oda-vissza e-mailes kommunikációt, mivel az egyes feladatok megjegyzésszekciója felhasználható a feladatok/következő lépések megvitatására és delegálására.

A ClickUp segítségével kezeljük és nyomon követjük a közösségi és digitális média tartalomkészítési folyamatunkat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az egyes tartalmak állapotát (folyamatban, szerkesztésre szorul, ütemezett stb.), valamint azt, hogy ki a vezető tervező. Ezenkívül kiküszöböli az oda-vissza e-mailes kommunikációt, mivel az egyes feladatok megjegyzésszekciója felhasználható a feladatok/következő lépések megvitatására és delegálására.

Hogyan varázsolja el a ClickUp? A ClickUp Docs brainstorming és vázlatkészítéshez, az Automations zökkenőmentes átadáshoz és a ClickUp Brain AI-alapú segítségnyújtáshoz kombinálásával mindenre megoldást kínál az ötleteléstől a publikálásig.

Akár regényíróként a cselekményfordulatokkal küszködik, akár marketingesként kampányokat szervez, a ClickUp segítségével könnyedén nyomon követheti az előrehaladást, feladatok kiosztását, sőt, még az éjszakai ötleteket is leírhatja.

Hozzon létre ingyenes fiókot a ClickUp-on, és szabadítsa fel kreatív potenciálját még ma!