A 10 legjobb Anyword alternatíva hatékony marketingtartalom létrehozásához

A tartalomírás nem mindig sétagalopp. Főleg akkor nem, ha egy üres képernyőt bámul, és próbálja kitalálni a szöveg első vázlatát. Vagy amikor a csapata marketingkampányának közepén kreatív válságba kerül. 🧱

Az Anywordhoz hasonló AI íróeszközökkel soha nem volt ilyen egyszerű olyan vonzó tartalmakat létrehozni, amelyek rezonálnak a közönségével és ösztönzik az elkötelezettséget. A gyakorlati javaslatoktól és fejlesztésektől a teljes blogok, közösségi média bejegyzések és e-mailek létrehozásáig az Anyword olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek a korábban fárasztó tartalomírási folyamatot zökkenőmentes élménnyé alakítják.

Az Anyword azonban messze nem az egyetlen lehetőség az AI írási asszisztensek tengerében. Számos más megoldás is létezik, függetlenül attól, hogy költséghatékonyabb eszközt vagy inkább hosszú formátumú tartalmak kezelésére alkalmasabb eszközt keres.

Hogy segítsünk Önnek, összeállítottunk egy listát 10 fantasztikus Anyword alternatíváról, amelyekkel tartalmát új szintre emelheti!

Mi az Anyword?

Az Anyword egy hatékony AI írási asszisztens, amelynek célja, hogy segítsen Önnek kiváló minőségű blogok, közösségi média bejegyzések, e-mailek vagy bármely más, marketing kampányaihoz elengedhetetlen tartalom létrehozásában. A generált tartalmat a célközönségéhez igazítva a forgalom és a konverziók növelésére összpontosít, függetlenül attól, hogy rövid vagy hosszú tartalomról van szó.

Az eszköz SEO-képességeiről is híres, amelyek között szerepel a releváns kulcsszavak hozzáadása a blogbejegyzésekhez, hogy növelje az érdeklődést és erősítse online jelenlétét a keresőmotorokban. A legjobb módszerekre összpontosít a magas minőségű tartalom létrehozása vagy a tartalom nagy mennyiségben történő létrehozása terén.

Az Anyword teljesítményelemzése segít megérteni, hogyan áll a tartalma a versenytársakhoz képest, így előre jelezheti annak teljesítményét és javaslatokat kaphat a fejlesztéshez. Az írási eszköz mesterséges intelligenciát használ, hogy természetes nyelvfeldolgozási képességek révén visszajelzést adjon.

Végül, az Anyword integrálható olyan népszerű platformokkal, mint a WordPress, a Google Docs és a HubSpot. Chrome-bővítményként is elérhető, így az Anyword mesterséges intelligenciája bármilyen eszközzel is dolgozik, az Ön rendelkezésére áll. 💪

Mint minden más szoftver, az Anyword sem mindenki számára ideális. Számos Anyword alternatíva kínál hasonló tartalomgeneráló funkciókat alacsonyabb áron.

Egyes felhasználók azt is kifogásolták, hogy bár az Anyword segítségével létrehozott tartalom rendkívül kreatív, elég sok tényellenőrzést igényel.

Mit kell keresnie az Anyword alternatíváiban?

Az Anyword alternatíváinak keresésekor vegye figyelembe a következő tényezőket, hogy biztosan megtalálja azt, amelyik tökéletesen megfelel a tartalomírási igényeinek:

Tartalom minősége: Az AI íróeszközének hiteles és vonzó tartalmat kell létrehoznia, amely nem hangzik ismétlődőnek vagy unalmasnak. Írási javaslatok: Hasznos nyelvtani ellenőrzéseket és írási tippeket kell kínálnia a tartalom minőségének javítása érdekében. Könnyű használat: Győződjön meg arról, hogy az Anyword alternatívája intuitív felülettel rendelkezik, amely könnyen használható, még a csapat technikai ismeretekkel nem rendelkező tagjai számára is. Hangnem beállítások: Az eszköznek testreszabhatónak kell lennie a márka hangjához, és kontextusban releváns szöveget kell generálnia. SEO optimalizálás: A legjobb SEO gyakorlatokat kell alkalmaznia, hogy növelje tartalmának láthatóságát a keresőmotorok eredményeiben. Integrációk: Zökkenőmentesen működik együtt az általad rendszeresen használt kommunikációs, termelékenységi és marketingalkalmazásokkal.

A 10 legjobb Anyword alternatíva minőségi tartalomhoz

A ClickUp mesterséges intelligenciája megkönnyíti a marketingcsapatok számára fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

A ClickUp egy rendkívül sokoldalú, minden igényt kielégítő eszköz, amely a marketingkampányok kezelésétől és a projektcélok meghatározásától és nyomon követésétől a csapatmunka és az átfogó feladatkezelésig mindenre kiterjed. Robusztus megoldásokkal rendelkezik, amelyekkel marketingprojekteid minden szempontból és minden szakaszában produktív és szervezett maradhat.

A ClickUp termelékenységi platformjának exkluzív funkciója a ClickUp AI, egy hatékony írási asszisztens, amely kivételes hosszú és rövid formátumú tartalmakat képes létrehozni marketingkampányaihoz. Egyszerűen adja meg a kívánt tartalom típusát, a központi témát és a célközönséget, majd dőljön hátra, míg az eszköz másodpercek alatt tökéletesen testreszabott blogbejegyzéseket, esettanulmányokat, e-maileket vagy termékleírásokat varázsol elő.

A ClickUp AI-hoz könnyen hozzáférhet a ClickUp Docs segítségével, egy olyan funkciócsomaggal, amely lehetővé teszi, hogy valós időben hozzon létre, osszon meg, szerkesszen és együttműködjön minden marketinggel kapcsolatos dokumentumán és anyagán. A ClickUp AI használatával dokumentumaiban finomíthatja írásait, ellenőrizve a nyelvtant, a stílust és az érthetőséget. Emellett átírhatja, átformázhatja vagy egyszerűsítheti a szöveget tömör összefoglalók segítségével.

Nem tudja, hogyan kell a megfelelő kérdéseket feltenni, hogy a legjobb eredményeket érje el a ClickUp AI-vel? Szerencsére a ClickUp kész AI-sablonokat kínál, amelyekkel könnyedén elkészítheti azokat a vonzó és informatív marketinganyagokat, amelyekkel megnyerheti potenciális ügyfelei és meglévő ügyfelei szívét és elméjét! ♥️

A ClickUp legjobb funkciói

Mindenféle tartalom létrehozása marketing célokra

Stílusjavaslatok a tartalom testreszabásához a márka hangjához és a célközönséghez

Témák és vázlatok ötleteinek generálása az írási folyamat elindításához

Tartalom szerkesztése és finomítása

Különböző típusú tartalmakhoz készített sablonok, hogy még többet hozhasson ki az AI-ból

Összefoglalók és teendők generálása dokumentumokból a munkafolyamatok racionalizálása érdekében

Tökéletesen formázott tartalom megfelelő fejlécekkel

A ClickUp korlátai

Az alkalmazás számos funkciója túlnyomó lehet a navigáció szempontjából.

A platform használatának elsajátítása nem elég intuitív az első használatkor.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterületenként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Writesonic

Az Anywordhoz hasonlóan a Writesonic is egy könnyen használható AI-tartalomgenerátor, amely segíti a marketingeseket és a tartalomírókat vonzó, SEO-barát blogbejegyzések, feliratok és szövegek készítésében.

A Writesonic nagy hangsúlyt fektet a pontosságra, a Google tudásgrafikáira építve, hogy marketingkampányaihoz tényeken alapuló, relevánsabb tartalmakat állítson elő. Ezen felül a legjobb SEO-gyakorlatokat is beépíti bejegyzéseibe, hogy növelje az elkötelezettséget és a láthatóságot.

A Chatsonic, a Writesonic hasznos chatbotja lehetővé teszi szövegek vagy képek létrehozását azáltal, hogy természetes nyelven és hangparancsokkal „beszélget” az AI-vel. 🤖

Végül, a tömeges tartalomfeltöltés funkció segítségével egyszerre több mint 1000 tartalmat hozhat létre, ami rendkívül kényelmes, ha rövid időn belül nagy mennyiségű szöveget kell előállítania.

A Writesonic legjobb funkciói

Tartalomgenerálás akár 24 nyelven

Széles körű integrációk

SEO optimalizálás

Tömeges tartalomgenerálás

Chatbot funkció tartalom generálásához természetes nyelvű parancsok segítségével

A márka hangjának testreszabása

A Writesonic korlátai

Megtanulása első használatkor nehéz

Néhány felhasználó panaszkodott a szavak számán alapuló árazásra.

Writesonic árak

Ingyenes

Kis csapat : 13 dollártól/hónap

Freelancer : 16 dollártól/hónap

Vállalati: 500 dollártól/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Writesonic értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

3. Linguix

A Linguix egy mesterséges intelligenciával működő nyelvtani és helyesírás-ellenőrző, amely valós időben segít javítani írásának minőségét és stílusát. Írási asszisztensként is használhatja marketingtartalmak létrehozására, hogy népszerűsítse márkáját vagy vállalkozását.

Az eszköz elsősorban a szövegszerkesztésre helyezi a hangsúlyt, olyan funkciókkal, mint az olvashatósági elemzés, a helyesírás-javítás, a szókincs-bővítés és a stílusjavítás. Ezek segítenek abban, hogy tartalma hibamentes, ugyanakkor vonzó és következetes legyen az olvasók számára.

Ezenkívül szövegátírási és -átfogalmazási funkciókat, valamint plágiumellenőrzőt is kínál. A személyre szabott elemzéssel pedig nyomon követheti írási fejlődését és javulásait. 🤓

A Linguix legjobb funkciói

AI-alapú nyelvtani ellenőrzés és javaslatok

Teljesítményelemzés hosszú formátumú tartalmakhoz

Beépített kontextuskönyvtár

Hangnem-javaslatok az írási asszisztens segítségével

Plagizálásellenőrző a magas színvonalú tartalom biztosításához

A Linguix korlátai

Néhány felhasználó hibákat jelentett

A javaslatok és ajánlások javíthatók

Linguix árak

Ingyenes

Alap: 4,5 USD/hó

Personal Pro: 6,7 USD/hó

Üzleti: 50 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Linguix értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

4. Jasper

A korábban Jarvis néven ismert Jasper egy másik fantasztikus Anyword alternatíva, amely segít Önnek olyan egyedi marketingtartalmakat létrehozni, amelyek pontosan eltalálják a célközönségét. 🎯

A Jasper kiválóan utánozza az Ön írásstílusát és megközelítését, és zökkenőmentesen alkalmazkodik a különböző márkák hangjához. Ezt a Memory funkció segítségével teszi, amely lehetővé teszi, hogy betanítsa az eszközt arra, hogy megértse és reprodukálja márkája identitását minden tartalomban, amelyet különböző kampányokban és csatornákon generál.

A tartalomgeneráláson túl Jasper hasznos elemzéseket, chatbot opciót és beépített plágiumellenőrzőt is kínál. Jasper sablonjai valódi időmegtakarítást jelentenek, mivel előre elkészített utasításokat kínálnak bizonyos tartalomkategóriák generálásához, így segítve Önt a szerszám maximális kihasználásában.

A Jasper legjobb funkciói

A márka hangját minden tartalomtípusban és marketingcsatornában megismétli

Több mint 25 nyelvet támogat

Több mint 50 tartalom sablon

Integrációk népszerű alkalmazásokkal, például szövegszerkesztőkkel és SEO eszközökkel

Márka hangjának testreszabása

A Jasper korlátai

Az eredmények túlságosan általánosak lehetnek más AI-alapú írási segédeszközökhöz képest.

Egyes felhasználók túl drágának tartották

Jasper árak

Alkotó: 39 USD/hó

Csapatok: 99 USD/hó

Üzleti: az árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

5. Copysmith

A Copysmith (amelyet nemrég Describely névre kereszteltek át) egy ügyes eszköz, amelynek célja, hogy segítse az e-kereskedelmi vállalkozásokat online jelenlétük maximalizálásában és márkájuk elérhetőségének növelésében. Lehetővé teszi, hogy kiváló, SEO-barát termékleírásokat és digitális hirdetéseket hozzon létre vagy finomítson, hogy maximális vonzerőt gyakoroljon a potenciális ügyfelekre. 💯

Az eszköz nem csupán egyszerű tartalomgenerálást kínál, hanem segít optimalizálni terméklistáit is azáltal, hogy a mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmakhoz a legnépszerűbb kulcsszavakat javasolja. Támogatja a tömeges tartalomgenerálást is, ami rendkívül hasznos azoknak a vállalkozásoknak vagy csapatoknak, amelyeknek naponta több száz termékleírást és feliratot kell készíteniük.

A Copysmith legjobb funkciói

Sablonkönyvtár

Tömeges tartalomgenerálás

Kulcsszó-kutatás és optimalizálás

Integrálható olyan népszerű e-kereskedelmi eszközökkel, mint a Shopify és a WooCommerce.

A Copysmith korlátai

Az új felhasználók számára nehézséget jelenthet az AI-alapú írási asszisztens eszközök használata.

A felhasználói felület nem optimalizált a legjobb AI-írási élmény érdekében.

Copysmith (Describely) árak

Ingyenes

Core : 90 USD/év

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Copysmith értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

6. Peppertype

A Peppertype egy sokoldalú eszköz, amely mesterséges intelligenciát használ, hogy segítsen a vállalkozásoknak ötleteket kidolgozni és eredeti tartalmakat létrehozni marketing célokra.

A Peppertype szövegszerkesztő felületén zökkenőmentesen együttműködhet és valós időben dolgozhat a marketing szövegeken. Emellett nyelvtani és érthetőségi javaslatokat, valamint plágiumellenőrzést is kap, hogy tartalma könnyen emészthető legyen a célközönség számára.

A Peppertype nyelvi fordítást biztosít, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több mint 30 nyelven hozzanak létre tartalmakat. Emellett értékes marketingelemzéseket is kínál, amelyek segítségével meghatározhatja és felmérheti tartalomkampányai általános teljesítményét.

A Peppertype legjobb funkciói

AI szöveggenerálás és szerkesztés a Pepper Docs-ban

Többnyelvű támogatás

SEO írási asszisztens

Plagizálás-ellenőrző

Elemzés

A Peppertype korlátai

Hosszú tartalmak esetén nem biztos, hogy jól teljesít

A felhasználói felület zavaros lehet

Peppertype árak

Starter : 25 USD/hó felhasználónként

Csapat : 165 USD/hó (öt felhasználó)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Peppertype értékelések és vélemények

Product Hunt: 3. 7/5 (300+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

7. ProWritingAid

A ProWritingAid egy hatékony online szerkesztő és írási eszköz, amely számos nyelvtani ellenőrzést és javaslatot kínál az írásod folyékonyságának és következetességének javításához. AI-képességei lehetővé teszik, hogy egy adott stílus és hangnem használatával szerkeszd, átírj vagy folytasd egy tartalmat.

Az eszköz írási jelentései részletes elemzést nyújtanak az írásos tartalmáról, és meghatározzák a fejlesztésre szoruló területeket. Hasznos tippeket kaphat attól függően, hogy kreatív, üzleti vagy tudományos írásokkal foglalkozik. ✍️

A ProWritingAid legjobb funkciói

Nyelvtani és helyesírás-ellenőrzés

AI-alapú szövegszerkesztés és átírás

Integrálható népszerű szövegszerkesztőkkel

Jelentések írása hasznos tippekkel

Testreszabható beállítások az írásstílus, a hangnem és az egyéni preferenciák tekintetében

A ProWritingAid korlátai

A funkciók használata új felhasználók számára zavaros lehet.

Nem optimalizált a Google Docs számára

ProWritingAid árak

Ingyenes

Prémium : 5 USD/hó

Premium Pro: 6 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ProWritingAid értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

8. Copy. ai

A Copy. ai egy praktikus írási asszisztens, amely mesterséges intelligenciájának szupererejét felhasználva különböző kategóriájú, minőségi marketingtartalmakat állít elő, legyen szó közösségi média bejegyzésekről, hirdetésekről, blogcikkekről vagy termékleírásokról. Emellett megkönnyítheti más, többé-kevésbé unalmas feladatokat is, például a szóközök felkutatását és eltávolítását, valamint új tartalmi ötletek kitalálását.

A Copy. ai Infobase funkciója központi adattárként szolgál, amelyben mindent tárolhat, a márkairányelvektől a szolgáltatásleírásokig. Ez a hatalmas tudásbázis segít az eszköznek olyan tényeken alapuló és kontextusban releváns tartalmakat nyújtani, amelyek összhangban állnak márkájának imázsával és szándékával.

A Copy. ai segítségével elmentheti a gyakran használt írási ötleteket, és újra felhasználhatja őket a tartalom egyszerű létrehozásához. Ezen felül az eszköz lehetővé teszi, hogy munkafolyamatokat hozzon létre marketingtevékenységei keretében, így gyorsabban dolgozhat és könnyebben elérheti céljait. 🏁

A Copy. ai legjobb funkciói

Egyedi tartalom-sugallatok

Integrációk értékesítési és kommunikációs eszközökkel

Kép- és videógenerálás

Tudásbázis releváns tartalom létrehozásához

A Copy. ai korlátai

A generált tartalom természetellenesnek tűnhet

Hosszú tartalmakhoz nem alkalmas

Copy. ai árak

Ingyenes

Pro : 36 USD/hó

Csapat : 186 USD/hó

Növekedés : 1000 USD/hó

Skálázhatóság: 3000 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

9. Rytr

A Rytr promóciós e-mailektől a közösségi média posztokig és hirdetésekig mindent gyorsabban generál, mint amennyi időbe telik neked megírni az utasításokat! Csak annyit kell tenned, hogy kiválasztasz egy használati esetet (blog, közösségi média poszt, hirdetési e-mail), megadsz néhány kontextust és részletet a promptban, és nézed, ahogy a Rytr pillanatok alatt lenyűgöző tartalmat varázsol elő. 👁️

Több mint 30 nyelv támogatásával és a munkafolyamatba való zökkenőmentes integrációjával a Rytr megkönnyíti a minőségi tartalom előállítását az összes marketingcsatornán. Alapvető funkciói mellett a Rytr olyan SEO technikákat is alkalmaz, mint a kulcsszóoptimalizálás, hogy tartalma magasabb pozíciót érjen el a keresőmotorok találati listáján.

A Rytr legjobb funkciói

Több mint 40 sablon és több mint 20 hangopció a személyre szabott tartalom létrehozásához

Több mint 30 támogatott nyelv

SEO funkciók, mint például SERP elemző és kulcsszó generátor

Nyelvtani és helyesírás-ellenőrzés

A Rytr korlátai

Megtérül a befektetés

A felhasználók az interfészt nem intuitívnak találhatják.

Rytr árak

Ingyenes

Megtakarítás : 9 USD/hó

Korlátlan: 25 USD/hó

Rytr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (15+ értékelés)

10. Simplified

A Simplified olyan egyszerű eszköz, amilyennek hangzik. 🌻

Ez egy (többnyire) ingyenes alternatíva az Anywordhoz, amely generatív írási segítséget nyújt marketing kezdeményezéseihez.

A felhasználóbarát AI Copywriter segítségével különböző tartalomformákat hozhat létre, amelyek minden marketingcsatornához és célhoz alkalmasak. Egyszerűen hozzon létre egy dokumentumot a Simplified szerkesztőjében, nevezze el, és adjon meg egy egyszerű parancsot az eszköznek.

Használhatja az eszköz számos AI sablonját is, hogy egyszerűsítse a tartalomkészítési folyamatot, és olyan blogokat, e-maileket vagy közösségi média bejegyzéseket hozzon létre, amelyek tökéletesen igazodnak a közönségéhez.

Egyszerűsített legjobb funkciók

AI tartalom sablonok

Támogatja a hosszú formátumú tartalmakat, például az e-könyveket

Többnyelvű támogatás

Videotartalom létrehozása és szerkesztése

AI szövegátíró

Egyszerűsített korlátozások

Bizonyos funkciók használata zavaros lehet

A sablonok korlátozott elérhetősége

Egyszerűsített árazás (AI Writer)

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó (éves számlázás)

Egyszerűsített értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Emelje magasabb szintre tartalomkészítési képességeit a legjobb Anyword alternatívával: a ClickUp-pal!

A listánkon szereplő minden eszköz méltó Anyword alternatívaként szolgálhat, amely képes ötleteket kidolgozni, tartalmakat létrehozni és finomítani, hogy márkája ragyogjon, és a potenciális ügyfelek hűséges vásárlókká váljanak.

De a ClickUp nem áll meg itt. Túlmutat egy átlagos AI asszisztensen, és segít marketingkampányai minden aspektusának kezelésében, a kezdeti ötleteléstől a sikeres végrehajtásig.

Ha tehát készen áll arra, hogy AI-vel, automatizálással és rengeteg kész sablonnal turbózza fel marketingtevékenységeit, regisztráljon egy ingyenes ClickUp-fiókra, és nézze meg, hogyan működik a gyakorlatban! 🔥