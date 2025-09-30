A 21 legjobb AI-eszköz marketingügynökségek számára a 2026-os év sikeres lezárásához

Előfordult már, hogy egy táblázatot bámult, elmerülve az ügyféladatokban, és próbált mintákat találni a következő kampányához? Vagy küzdött az új tartalom létrehozásával, miközben szűk határidőkkel és korlátozott erőforrásokkal kellett szembenéznie? És a kampány teljesítményével kapcsolatos végtelen oda-vissza viták az ügyfelekkel?

Ezek olyan kihívások, amelyekkel sok marketinges nap mint nap szembesül, különösen akkor, ha a rendelkezésre álló eszközök nem elégségesek. De mi lenne, ha lenne egy asszisztense, aki elvégezné az unalmas feladatokat, így Ön a kreativitásra és a stratégiára koncentrálhatna?

Itt jön képbe a mesterséges intelligencia. Az AI-alapú marketingeszközök segítenek a marketingügynökségeknek okosabb és személyre szabottabb eredményeket elérni. És a legjobb az egészben? Időt takarít meg, és kevesebb erőfeszítéssel jobb eredményeket ér el.

Készen áll arra, hogy új szintre lépjen az AI segítségével? Fedezzük fel a marketingügynökségek számára legalkalmasabb 21 AI-eszközt, amelyekkel idén megállíthatatlan lesz.

Egy AI-eszköz kiválasztása olyan, mintha új csapattagot vennél fel. Olyanra van szükséged, amely megkönnyíti az életedet, zökkenőmentesen integrálódik és valódi értéket teremt. Íme, mire érdemes figyelni:

Automatizálás és intelligencia: Keressen olyan eszközöket, amelyek elvégzik az ismétlődő feladatokat, mint például a bejegyzések ütemezése vagy az e-mailes marketingkampányok küldése. Használja az AI-t az eredmények javítására, például a küldési időpontok optimalizálására vagy kulcsszavak ajánlására 🤖

Integrációk: 🔌 Az AI-alapú marketingeszközeinek tökéletesen illeszkedniük kell a jelenlegi rendszeréhez. Ellenőrizze, hogy rendelkeznek-e beépített integrációkkal vagy API-kkal olyan eszközökhöz, mint a Google Analytics, a HubSpot, a Google Drive, a Figma, a Twilio stb. Minél zökkenőmentesebb az integráció, annál könnyebb az AI számára az adatok lekérése és a feladatok automatizálása

Felhasználóbarát kialakítás: Ha a csapata nehezen boldogul a szoftverrel, nem fogja látni a befektetés megtérülését. Válasszon olyan AI-eszközöket, amelyek felhasználóbarátok, drag-and-drop szerkesztővel, egyszerű irányítópulttal és hasznos oktatóanyagokkal rendelkeznek, így marketingesei azonnal munkába állhatnak 💁

Testreszabás és irányítás: Válasszon olyan AI-eszközöket, amelyeket testreszabhat – legyen szó automatizálási szabályok beállításáról, az AI-tartalom hangvételének módosításáról vagy a nyomon követendő mutatók kiválasztásáról. A marketingügynökségek számára készült rugalmas AI-eszközökkel az AI az Ön elképzelései szerint fog működni, és nem fordítva 💡

Árak és skálázhatóság: Győződjön meg arról, hogy az eszköz illeszkedik a költségvetéséhez és a növekedéséhez. Néhány marketingügynökségek számára készült AI-eszköz ingyenes csomagokat vagy megfizethető árkategóriákat kínál, míg mások drágák lehetnek. Ellenőrizze, hogyan működik az árazás – felhasználónként, használat alapján vagy átalánydíj formájában –, és hogy skálázható-e a növekedésével együtt 💸

Elemzés és jelentések: Egy megbízható eszköznek teljesítménymutatókat kell nyújtania az eredmények bemutatásához. Például egy 📊 Egy megbízható eszköznek teljesítménymutatókat kell nyújtania az eredmények bemutatásához. Például egy AI-alapú tartalommarketing-platform SEO-pontszámot vagy az elkötelezettségre vonatkozó előrejelzést adhat

Biztonság és szabályozási megfelelés: A marketingügynökségek érzékeny adatokat kezelnek. Győződjön meg arról, hogy az AI szoftvere erős biztonsági védelemmel rendelkezik, és megfelel az olyan szabályozásoknak, mint a GDPR stb. 🔒

Kezdje egy világos céllal, és ennek alapján értékelje az eszközöket. Sok ügynökség alacsony kockázatú kísérleti programmal és ingyenes próbaverzióval kezdi, hogy elemezze az adatokat és megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz eredményeket hoz.

Az AI-eszközök mindenütt jelen vannak, de ezek a legjobb választások ügynöksége sikerének elősegítéséhez.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú tartalomkezeléshez és marketing munkafolyamatokhoz)

Készítsen könnyedén marketinges e-maileket, esettanulmányokat, blogbejegyzéseket és hirdetési szövegeket a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp az a munkahelyi alkalmazás, amelyet a marketingcsapatok imádnak. Ügynökségek számára ez a kampányok irányító központja, ahol kezelhetik a projekteket, a tartalmi naptárakat és az ügyfélfeladatokat, sőt, akár marketing szövegeket is készíthetnek. Röviden: olyan, mintha egy alkalmazásban lenne projektmenedzser, tartalomszerkesztő és elemző.

Ráadásul a ClickUp beépített AI-asszisztenst, a ClickUp Brain-t kínál, amely segít a szövegek megírásában, új ötletek kidolgozásában és a hosszú dokumentumok összefoglalásában. Szüksége van közösségi média bejegyzésekre vagy blogvázlatra? A rendszer másodpercek alatt elkészíti azokat, a márka hangvételéhez és tartalmi stratégiájához igazítva.

Képzelje el egy olyan asztali AI-társat, amely összekapcsolja az információkat a ClickUp munkaterületén és a kapcsolódó harmadik féltől származó alkalmazásokban, mint például a Slack, a Google Drive és mások. Az intelligens betekintéseinek felhasználásával tájékoztatja kampányait… ez teljesen megváltoztatja a játékszabályokat, igaz? Megkérdezheti tőle a Google Sheets jelentései alapján a legjobban teljesítő kampányait, letöltheti a kreatív briefeket a Google Docs-ból, ellenőrizheti az ügyfelek visszajelzéseit a Slack szálakban, majd közvetlenül a ClickUp-ban készíthet új hirdetési szövegeket – mindezt anélkül, hogy lapokat kellene váltania.

Ez a ClickUp Brain MAX! És ez még csak a jéghegy csúcsa!

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain és a Brain MAX segítségével képeket is generálhat marketingkampányaihoz, és több LLM között válthat – a Claude-tól a ChatGPT-n át a Gemini-ig és a DeepSeek-ig –, miközben csak egy eszközért fizet!

A ClickUp Automations segítségével automatizálhatja a rutinmunkákat is, mint például a feladatok kiosztását, az állapotfrissítéseket és az értesítéseket. Például amikor egy tervező befejezi egy elem kidolgozását, a ClickUp automatikusan értesítheti az ügyfelet, vagy áthelyezheti a feladatot a szövegíró sorába.

💡 Profi tipp: A ClickUp Autopilot Agents funkciója ezeket az „ha-akkor” szabályokat valódi AI-csapattársakká alakítja. Ahelyett, hogy csak feladatokat mozgatnának ide-oda, önállóan is végrehajthatnak műveleteket, például válaszolhatnak az ügyfelek kérdéseire a ClickUp Chatben, elkészíthetik a kampányállapot-jelentéseket, vagy felismerhetik az akadályokat, mielőtt a határidők lejárnának. Gondoljon rájuk úgy, mint digitális ügyfélmenedzserekre, akik csendben futnak a háttérben, és gondoskodnak arról, hogy a projektek a terv szerint haladjanak, anélkül, hogy Önnek egy ujját is meg kellene mozdítania. Válaszoljon az ismétlődő kérdésekre a ClickUp Chat csatornákon, automatizálja a napi és heti jelentéseket, osztályozza és rendelje hozzá az üzeneteket, adjon hozzá emlékeztetőket és még sok mást a ClickUp Autopilot Agents segítségével

A ClickUp legjobb funkciói

Feladatok automatizálása: A ClickUp Brain képes feladatokat létrehozni csevegésből, vagy alfeladatokat generálni egy feladat nevéből. Például a „közösségi média kampány elindítása” feladatot felbonthatja „vizuális elemek tervezése”, „feliratok írása” és „bejegyzések ütemezése” alfeladatokra, ezzel időt takarítva meg és segítve a csapatot a feladatok nyomon követésében.

Valós idejű összefoglalók: Összefoglalhatja a rengeteg adatot – projektfrissítéseket, ügyfél-visszajelzéseket, kampányeredményeket – a ClickUp Brain segítségével. Szüksége van a kampány állapotára? Az AI összefoglalja a feladatok tevékenységét, a megjegyzéseket és a prioritásváltozásokat, azonnal kiemelve a legfontosabb frissítéseket és akadályokat

Kommunikáció és együttműködés: A ClickUp Brain segítségével a marketingcsapatok folyamatosan összhangban maradnak az AI-alapú csevegőrobotokkal. Kérdezze meg: „Mi a helyzet a Facebook-hirdetési kampánnyal?”, és az AI azonnal megjeleníti a legfrissebb információkat. Emellett valós idejű feladatadatok felhasználásával segít professzionális e-mail-válaszok megfogalmazásában is.

Fordítás és lokalizáció: A ClickUp Brain több nyelvre fordítja a tartalmát, miközben az üzenet világos és releváns marad.

Tudásmenedzsment: Tartsa összehangoltan csapatát azáltal, hogy valós idejű válaszokat szerez a Workspace wikikből és Tartsa összehangoltan csapatát azáltal, hogy valós idejű válaszokat szerez a Workspace wikikből és a Connected Searchből . Kérdezze meg: „Mi a következő termékbevezetés ütemterve?”, és az AI azonnali, pontos részleteket szolgáltat.

Projekttervezés és szervezés: Szerezze be a ClickUp Brain-t, hogy gyorsan elkészíthesse a projektterveket, meghatározza a mérföldköveket és létrehozza az ütemterveket. Például létrehozhat egy közösségi média kampány ütemtervet olyan feladatokkal, mint a tartalomkészítés, a tervezés és az ütemezés.

Leírás és jegyzetelés: A ClickUp AI Notetaker automatikusan leírja az értekezleteket, és ezeket a jegyzeteket összefoglalókba alakítja, amelyek tartalmazzák a teendőket, a következő lépéseket és az egyes feladatokért felelős személyeket.

Videó visszajelzés: A ClickUp Clips a tökéletes megoldás videó visszajelzések megosztására (és fogadására), valamint kampányvideók, marketingstratégiák és egyéb anyagok élőben történő bemutatására.

A ClickUp korlátai

A ClickUp rengeteg funkcióval rendelkezik, ami eleinte nyomasztónak tűnhet, de intuitív felhasználói felülete megkönnyíti a testreszabást és a navigációt

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

📮ClickUp Insight: Hétfői lehangoltság? Kiderült, hogy a hétfő a heti termelékenység gyenge láncszeme (a szójáték nem szándékos), a munkavállalók 35%-a tartja a legkevésbé produktív napnak. Ez a visszaesés annak tudható be, hogy hétfő reggel időt és energiát kell fordítani a frissítések és a heti prioritások felkutatására. Egy olyan, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, mint a ClickUp, segíthet ebben. Például a ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense, másodpercek alatt „felzárkóztathat” minden fontos frissítésre és prioritásra. A munkához szükséges minden, beleértve az integrált alkalmazásokat is, kereshető a ClickUp Connected Search segítségével. A ClickUp tudásmenedzsmentjével könnyű létrehozni egy közös referenciapontot a szervezet számára! 💁

2. Jasper AI (A legjobb AI szövegíró tartalmakhoz és marketing szövegekhez)

A Jasper AI olyan, mint egy igény szerinti kreatív szövegíró, amely segít tartalmakat készíteni blogokhoz, közösségi médiához, e-mailekhez és egyebekhez. Emberhez hasonló szövegeket generál, és több nyelven is működik, így könnyen elérhetővé teszi a különböző közönségeket.

És a legjobb az egészben? Nem kell az eszközök között váltogatnia. Ehhez még egy Chrome-bővítmény is tartozik, így könnyen használhatja, miközben különböző weboldalakon és alkalmazásokban dolgozik.

A Jasper legjobb funkciói

Több mint 50 sablon áll rendelkezésre Instagram-feliratokhoz, termékleírásokhoz és SEO-barát blogbevezetőkhöz. Írja be a kulcsszavakat vagy egy rövid leírást, és azonnal kapjon variációkat

Megtanulja a stílusútmutatót, a termékkatalógust és a korábbi tevékenységeket, hogy a tartalom mindig illeszkedjen a márka arculatához

Kiváló minőségű képeket generál hirdetésekhez, blogokhoz és céloldalakhoz – csak írja le, mire van szüksége

A Jasper Boss Mode funkciója AI-parancsokkal gyorsítja fel a hosszú szövegek írását. Írja be: „Írj egy bekezdést az AI-ről a marketingben”, és a program elkészíti

A Jasper korlátai

A szűkebb témák vagy a technikai témák esetében jelentős szerkesztésre lehet szükség. Ez pontatlanságokat is eredményezhet, ezért a tényellenőrzés elengedhetetlen.

A nagy léptékű használat drágává válik az alacsonyabb csomagok szóköz-korlátai miatt. A gazdag funkciók elsajátítása szintén időt igényel.

A Jasper árai

Pro: 69 USD/hó, legfeljebb 5 felhasználóig

Creator: 49 USD/hó 1 felhasználó számára

Üzleti: Egyedi árazás 10 vagy több fős marketingcsoportok számára

Jasper értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra értékelések: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

3. Copy.ai (A legjobb AI írási asszisztens rövid szövegekhez és ötleteléshez)

A Copy.ai automatizálja a tartalomkészítési munkafolyamatokat, ezzel időt takarít meg és növeli a termelékenységet. Másodpercek alatt generál blogbejegyzéseket, közösségi média-bejegyzéseket és marketing szövegeket, így az egyik legnépszerűbb AI-eszközzé vált azoknak a marketingeseknek és tartalomkészítőknek, akiknek gyors, következetes tartalomra van szükségük.

Egy kiemelkedő funkció a „Blogbejegyzés-varázsló”, amely a kulcsszavak és a cím alapján gyorsan elkészíti a vázlatot és megírja a tartalom első változatát.

A Copy.ai olyan fájl- és dokumentációs funkciókat is tartalmaz, mint az Infobase és a Teamspaces. Az Infobase lehetővé teszi az irányelvek, hivatkozások és hosszú formátumú tartalmak tárolását, míg a Teamspaces strukturáltan és hozzáférhetően tárolja a tartalmakat, lehetővé téve az együttműködést és a verziókezelést.

A Copy.ai legjobb funkciói

Több mint 90 sablon áll rendelkezésre különböző tartalmi igényekhez, például digitális hirdetések szövegéhez, e-kereskedelmi leírásokhoz és közösségi média bejegyzésekhez.

Több mint 25 nyelven támogatja a tartalomkészítést, így sokoldalúan használható a globális felhasználók számára

Intuitív felülettel rendelkezik, így mind a kezdők, mind a tapasztalt írók könnyen hozzáférhetnek és használhatják a funkcióit

A Copy.ai korlátai

Egyes generált szövegekből hiányzik az a sajátos márkaérzék vagy kreativitás, amit egy ember hozzáadhatna. Gyakran emberi beavatkozásra van szükség a finomításhoz

Egyes felhasználók jobb projekt- és fájldokumentációs funkciókat szeretnének

A Copy.ai árai

Ingyenes csomag

Starter: 49 USD/hó 1 felhasználó számára

Advanced: 249 USD/hó 5 felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

Copy.ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

4. Frase (A legjobb AI SEO tartalomgenerátor és optimalizáló)

A Frase egy mesterséges intelligencián alapuló marketingeszköz, amelyet kifejezetten tartalom-marketingesek és SEO-orientált ügynökségek számára fejlesztettek ki. Segít a blogbejegyzések, céloldalak vagy bármely, organikus forgalomra irányuló tartalom kutatásában, megírásában és optimalizálásában.

Ezen felül a Frase ingyenes, AI-alapú bekezdésátíró eszközt is kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy átfogalmazzák a mondatokat vagy bekezdéseket az olvashatóság javítása vagy a tartalom hangvételének módosítása érdekében. Kipróbálhatja az AI-alapú csevegőrobotját is, amely a webhelye tartalmát felhasználva válaszol a látogatók kérdéseire.

A Frase legjobb funkciói

Gyorsan készít SEO-összefoglalókat a legnépszerűbb oldalak elemzésével, a legfontosabb címsorok, kérdések, statisztikák és kifejezések kivonásával

A Frase AI Writer a SEO-brief alapján készít bekezdéseket a megadott címsorok alá, a legnépszerűbb cikkekből merítve az információkat.

A tárgyalt témák és kulcsszavak alapján valós idejű optimalizálási pontszámot számol ki

A Frase korlátai

Az új felhasználók számára a Frase felülete és funkciói bonyolultnak tűnhetnek

Az eszköz nem biztos, hogy megfelel a mélyreható szakterületi ismereteket igénylő, rendkívül speciális témák esetében

A Frase árai

Ingyenes csomag

Alapszint: 45 USD/hó 1 felhasználó számára

Csapat: 115 USD/hó 3 felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

Frase értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 330 értékelés)

Vizuális tartalom és tervezés Szoftverek

5. Adobe Firefly Video Model (A legjobb gyors, AI által generált videoklipek készítéséhez)

Az Adobe Firefly Video Model lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy leíró szöveg beírásával vagy referencia képek feltöltésével 1080p felbontású, öt másodperces videoklipeket készítsenek. Képzelje el, hogy beírja: „egy hullámon szörföző golden retriever, filmszerű stílusban”, és pontosan ezt látja egy 5 másodperces videóban.

Az eszköz az Adobe Creative Cloud csomagjába is integrálva van, így a Firefly-ban létrehozott tartalmakat további lépések nélkül finomíthatja a Premiere Pro vagy az After Effects alkalmazásokban.

És a legjobb az egészben? Az eszköz az Adobe Stock és a nyilvános tartalmak alapján lett betanítva. Ez azt jelenti, hogy bármit is hoz létre, azt nyugodtan felhasználhatja kereskedelmi projektjeiben, anélkül, hogy licenckérdések miatt aggódnia kellene.

Az Adobe Firefly Video Model legjobb funkciói

Lehetővé teszi a kamera beállításainak, például a szögnek, a mozgásnak és a zoomnak az irányítását, így finomhangolhatja a perspektívát és a mozgást az AI által generált klipekben

Füst, lencsefény és eső hatások, valamint egyszerű animációk, például neonfény és hulló hó hozzáadása – kézi szerkesztés nélkül

A hangalámondásokat több nyelvre fordítja, miközben megőrzi a beszélő hangját és a videóban valósághűen szinkronizálja az ajkmozgást

Az Adobe Firefly Video Model korlátai

A Firefly 5 másodperces, 1080p felbontású és 24 FPS-es videoklipjei hosszabb vagy nagy felbontású projektek esetén nem biztos, hogy megfelelőek lesznek.

Nehézségek az emberközpontú tartalmakkal, ami kevésbé valósághű ábrázoláshoz vezet

Az Adobe Firefly Video Model árai

Standard: 9,99 USD/hó

Pro: 29,99 USD/hó

Adobe Firefly Video Model értékelések és vélemények

G2: (4,6/5, több mint 50 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Midjourney (A legjobb képváltozatok generálásához)

A Midjourney egy AI-alapú eszköz, amely szöveges utasításokat lenyűgöző képekké alakít. Olyan, mintha a művészeti csapata a nap 24 órájában rendelkezésre állna. Szüksége van egy koncepcióvázlatra, egy hirdetés háttérképére vagy egy gyors makettre, amit megmutathat az ügyfélnek? Csak írja be az ötletét, és a Midjourney perceken belül elkészíti.

A marketingügynökségek számára ez azt jelenti, hogy fotós vagy grafikus segítségére nincs szükségük ahhoz, hogy figyelemfelkeltő vizuális elemeket készítsenek a közösségi médiához, blogokhoz, hirdetésekhez és storyboardokhoz. Ráadásul nincs szükség bonyolult szoftverekre sem. A Midjourney a Discordon keresztül működik: egyszerűen csak leírja, mit szeretne, és az AI életre kelti azt.

A Midjourney legjobb funkciói

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kép URL-re hivatkozva vagy művészeti stílust megadva irányítsák a stílust, például „merész, modern technológiai hirdetés” vagy „luxus divatmagazin”.

Minden promptból négy variációt generál. Válassza ki a kedvencét, javítsa fel a felbontást, vagy kérjen további variációkat

Lehetővé teszi a kép meghatározott területeinek célzott módosítását

Közösségi szobákat kínál, ahol a marketingesek bevált ötleteket osztanak meg egymással, például: „kontrasztos termékfotó filmszerű megvilágítással”

A Midjourney korlátai

Alapértelmezés szerint az összes generált kép nyilvános. A lopakodó mód elrejti őket a Midjourney.com oldalon, de nem a nyilvános Discord-csatornákon.

A Discord felülete bonyolultnak tűnhet azok számára, akik nem ismerik a platformot

A Midjourney árai

Alapcsomag: 10 USD/hó

Standard: 30 USD/hó

Pro: 60 USD/hó

Mega: 120 USD/hó

Midjourney értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Canva (A legjobb marketingeszközök vizualizálásához)

Egy másik népszerű eszköz a marketingügynökségek és egyéni vállalkozók számára készült AI-eszközök listáján a Canva. A Canva AI Image Generator segítségével könnyedén készíthet kiváló minőségű vizuális elemeket kampányokhoz, hirdetésekhez és márkaépítéshez. Egyszerűen írja be a szöveget, válasszon stílust – akvarell, filmes, neon, színes ceruza vagy retrowave – és pillanatok alatt lenyűgöző, márkájához illő képeket kap.

Kiemelkedő funkciója az AI-alapú betűtípus- és színajánlások, amelyek automatikusan biztosítják, hogy a tervek összhangban legyenek a márka arculatával. Ráadásul a Canva több AI-alapú képgenerátorral is integrálható, például a Magic Media, a Dream Lab, a DALL·E és az Imagen programokkal, így végtelen kreatív lehetőségeket kínál a marketingcsapatok számára.

A Canva legjobb funkciói

Több ezer azonnal használható sablon áll rendelkezésre mindenre – Instagram-sztorikhoz, brosúrákhoz, e-mail fejlécéhez és még sok máshoz

A Magic Write szövegötleteket generál, míg a Magic Design egyetlen bemeneti adatból többféle tervezési variációt hoz létre

A Háttér eltávolító funkció azonnal eltávolítja a háttérképet a fotókról – tökéletes megoldás termékfotókhoz

Lehetővé teszi, hogy ügynöksége vagy ügyfele logóival, színeivel és betűtípusaival létrehozzon egy „márkakészletet”. Az AI ezeket alkalmazza a tervekre, hogy egységes megjelenést biztosítson.

A Canva korlátai

Az AI által generált képeken torzulások lehetnek, különösen az emberi anatómia esetében. Ez kézi javításokat igényel.

Az ingyenes felhasználók korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek az AI-funkciókhoz, meghatározott használati korlátokkal

A Canva árai

Ingyenes (legfeljebb 50 kép generálása)

Pro: 15 dollár havonta

Csapatok: 10 USD/hó/felhasználó

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (4400+) értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 500 értékelés)

8. HubSpot (A legjobb marketingautomatizáláshoz)

A HubSpot egy kiváló, AI-alapú B2B marketing szoftver, amely egy helyen egyesíti a CRM-et, az e-mail marketinget, a közösségi média kezelését és a tartalomkészítést. Ez azt jelenti, hogy a marketingügynökségek eszközváltás nélkül kezelhetik ügyfeleik digitális marketingkampányait az elejétől a végéig.

A HubSpot ügyfélkapcsolat-kezelő megoldása segítségével az ügynökségek egy helyen követhetik nyomon az összes ügyfélkapcsolatot, az ügyfélérdeklődésektől kezdve az értékesítési folyamatig. Részletes jelentéseket és elemzéseket is biztosít, így az ügynökségek világos képet adhatnak ügyfeleiknek a kampányok teljesítményéről és a befektetés megtérüléséről.

És igen, a HubSpot natívan integrálódik a ClickUp-pal!

A HubSpot legjobb funkciói

Kifinomult automatizálási funkciókat kínál, beleértve az e-mailes munkafolyamatokat, a potenciális ügyfelek ápolását és a csepegtető kampányokat

A HubSpot mesterséges intelligenciájú asszisztense, a ChatSpot segítségével egyszerű angol nyelven tehet fel kérdéseket, például: „mutasd meg a múlt hónap legnépszerűbb blogbejegyzéseit” vagy „készíts egy nyomonkövető e-mailt az X potenciális ügyfélnek”.

A HubSpot vizuális munkafolyamat-készítőjével drag and drop módszerrel hozhat létre „ha… akkor” automatizálási ágakat

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Gmail, az Outlook, a WordPress és a Slack, és egy alkalmazásbolttal is rendelkezik, amely még több lehetőséget kínál.

A HubSpot korlátai

Míg az alapvető funkciók felhasználóbarátok, a fejlett eszközök, mint például a marketingautomatizálás és az egyedi jelentések, tanulási időt igényelhetnek.

A Professional és Enterprise csomagok drágák lehetnek, ha a kapcsolattartói lista növekszik

A HubSpot árai

Ingyenes

Marketing Hub Starter: 20 USD/hó 1 felhasználó számára

Starter ügyfélplatform: 20 USD/hó 1 felhasználó számára

Marketing Hub Professional: 890 USD/hó 3 felhasználói helyre (további helyek ára 50 USD/hó)

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó-tól 5 felhasználói licenc esetén

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4300 értékelés)

9. Zapier (A legjobb kódolás nélküli automatizáláshoz)

A Zapier egy mesterséges intelligencián alapuló marketingautomatizációs platform, amely különböző alkalmazásokat kapcsol össze, és kódolás nélkül továbbítja az adatokat közöttük. Képzelje el úgy, mint egy hidat, amely összeköti kedvenc alkalmazásait – például a Gmailt, a Slacket és a Google Sheetset – és lehetővé teszi számukra, hogy automatikusan együttműködjenek.

A Zapier segítségével „Zaps”-okat hozhat létre, amelyek egyszerű munkafolyamatok, amelyek egy alkalmazásban műveleteket indítanak el, amikor egy másikban valami történik. Például egy új Gmail-e-mail automatikusan hozzáadhat egy sort a Google Táblázatokhoz.

A ClickUp és a Zapier integrációjának segítségével összekapcsolhatja ClickUp-fiókját több száz alkalmazással, és javíthatja termelékenységét.

Az eszköz használata egyszerű. Csak válasszon ki egy kiváltó eseményt, például „új potenciális ügyfél”, és egy műveletet, például „Slack-üzenet küldése”. Állítsa be az adatok összekapcsolását az alkalmazások között, majd kapcsolja be a funkciót.

Az ügynökségek számára a Zapier automatizálja a mindennapi feladatokat, például a Facebook Lead Ads-ből származó potenciális ügyfelek hozzáadását a HubSpot-hoz, vagy az új blogbejegyzések megosztását az X-en. Ez időt takarít meg, egyszerűsíti a munkafolyamatokat és kiküszöböli az ismétlődő feladatokat.

A Zapier legjobb funkciói

Több mint 7000 alkalmazással összekapcsolható, a Gmail és a Mailchimp olyan nagy nevektől kezdve a szűkebb réteget megcélzó eszközökig.

Lehetővé teszi az if-else logika hozzáadását szűrőkkel és útvonalakkal, így a műveletek kritériumok alapján testreszabhatók, például: „ha a lead webináriumból származik, akkor X-et hajtson végre; ha Facebook-hirdetésekből származik, akkor Y-t hajtson végre”.

Több lépésből álló Zaps-okat hozhat létre, ahol egy kiváltó esemény elindít egy sorozatot, például egy CRM-kapcsolat hozzáadását, egy Google Sheet frissítését és egy személyre szabott e-mail elküldését.

Lehetővé teszi a Zaps megosztását a csapattagokkal és az ügyfélfiókok között (a megfelelő jogosultságokkal)

A Zapier korlátai

A Zapier árazása feladatokon (műveleteken) alapul. A nagy volumenű felhasználók, például az ezernyi potenciális ügyfelet kezelő ügynökségek számára magasabb szintű csomagra lehet szükség

Az olyan fejlett funkciók, mint a több lépésből álló Zaps, a feltételes logika és az AI-integrációk elsajátítása időbe telhet.

A Zapier árai

Örökre ingyenes

Professional: 29,99 USD/hó

Csapat: 103,50 USD/hó

Vállalat: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 2900 értékelés)

10. AppLovin (A legjobb mobilalkalmazás-marketinghez)

Ha ügynöksége elsősorban mobilalkalmazások marketingjével foglalkozik – például játékok promóciójával, az alkalmazáson belüli hirdetések optimalizálásával és hasonló feladatokkal –, az AppLovin kiváló kiegészítője lehet eszköztárának. Ez egy AI-alapú marketingplatform, amelynek célja, hogy segítse az alkalmazásokat a felhasználók megszerzésében és a bevételek növelésében.

Az AppLovin számos eszközt kínál, többek között hirdetési hálózatot, mediációs platformot és adatelemzést. De az igazi varázslat a gépi tanulási technológiájában rejlik, amely biztosítja, hogy a megfelelő hirdetések a megfelelő felhasználókhoz jussanak el a maximális ROI elérése érdekében.

Az AppLovin legjobb funkciói

Több hirdetési kreatívot generál és tesztel, algoritmusok segítségével kiválasztva a legjobban teljesítőket a különböző közönségszegmensek számára

Kezelje az alkalmazáson belüli header biddinget és a valós idejű árversenyt, hogy minden hirdetésmegjelenítésért a legmagasabb ajánlatot kapja

Egységes irányítópultot kínál, amely egy helyen követi nyomon a felhasználók megszerzését, az elkötelezettséget és a bevételszerzést

Az AppLovin korlátai

Nem alkalmas szélesebb körű digitális marketing feladatok kezelésére, például webes hirdetések vagy e-mailek esetében

A közvetített hálózatok beállítása és az olyan elemzések megértése, mint az LTV és a CPI, egy bizonyos tanulási folyamatot igényel.

Az AppLovin árai

Egyedi árazás

AppLovin értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Közösségi média kezelő platformok

11. Hootsuite OwlyWriter AI (A legjobb a közösségi média feliratok generálásához)

A Hootsuite egy régóta bevált közösségi média kezelő eszköz, amely segít az ügynökségeknek a bejegyzések ütemezésében, az interakciók nyomon követésében és több fiók kezelésében egy helyen.

2025-ben a Hootsuite elindította az OwlyWriter AI-t, egy olyan mesterséges intelligencia eszközt, amely szociális média feliratokat és ötleteket generál. Csak adjon meg egy feladatot, és az eszköz vonzó feliratokat készít olyan platformokra, mint az Instagram, a Twitter és a Facebook. Szükség szerint a hangnemet is beállíthatja: lehet laza, vicces vagy professzionális.

Ez az AI-eszköz segít új tartalmi ötleteket generálni, valamint a legjobban teljesítő bejegyzéseit különböző platformokon újra felhasználni. Emellett integrálva van a Hootsuite platformba is. Tehát, ha már használja a Hootsuite-ot, az OwlyWriter AI zökkenőmentesen illeszkedik a munkafolyamatába.

A Hootsuite OwlyWriter AI legjobb funkciói

Megvizsgálja a legjobban teljesítő tartalmait, és javaslatokat tesz azok átírására vagy finomítására egy új közönség számára

Előnyt biztosít Önnek, függetlenül attól, hogy konkrét témákhoz keres-e bejegyzésötleteket, vagy csak inspirációt keres

Blogokat és cikkeket alakít át közösségi média bejegyzésekké

Segít előre tervezni és időben elkészíteni a bejegyzéseket különleges alkalmakra

A Hootsuite OwlyWriter AI korlátai

Előfordulhat, hogy a felhasználóknak módosítaniuk kell a feliratokat, hogy azok illeszkedjenek a márkájuk hangvételéhez

Az OwlyWriter AI a Hootsuite fizetős csomagjainak része, ami kisvállalkozások számára drága lehet

Hootsuite OwlyWriter AI árak

Professional : 99 USD/hó egy felhasználó számára (éves számlázás)

Csapat : 249 USD/hó három felhasználó számára (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Hootsuite OwlyWriter AI értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3700 értékelés)

12. Lately.ai (A legjobb hosszú tartalmak közösségi médiás bejegyzésekbe való átalakításához)

A Lately.ai egy olyan marketingplatform, amely mesterséges intelligenciát és idegtudományt használ, hogy hosszú formátumú tartalmait, például blogbejegyzéseket, podcastokat és videókat, többféle, vonzó közösségi média bejegyzéssé alakítsa át.

Például egy 30 perces webináriumot tweet méretű részletekké alakíthat, vagy kiválaszthatja a legfontosabb idézeteket egy 1000 szavas cikkből a LinkedIn-bejegyzésekhez. Ezen felül nyomon követi az egyes bejegyzések teljesítményét, és ezeket az adatokat felhasználva finomítja a jövőbeli tartalmi javaslatokat.

És a legjobb az egészben? A Lately.ai felhasználóbarát felülete révén azok is könnyedén használhatják, akik nem rendelkeznek mélyreható technikai ismeretekkel.

A Lately.ai legjobb funkciói

Támogatja a különböző nyelveket, beleértve az angolt, a spanyolt, az olaszt, a portugált, a japánt és a németet, így alkalmas különböző piacokra és közönségekre

Átfogó elemzéseket kínál, értékes betekintést nyújtva a tartalom teljesítményébe és a közönség elkötelezettségébe, hogy tájékoztassa és finomítsa a marketingstratégiákat

Beépített ütemezési funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a bejegyzések tervezését és közzétételét több közösségi média platformon

Lately.ai korlátai

Nem ideális új ötletek nulláról történő generálásához

Drágábbak, mint az alapvető ütemezők, beállításukhoz fiókcsatlakozások és AI-betanítás szükséges

Lately.ai árak

Starter : 19 USD/hó

Growth : 239 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Lately.ai értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (15+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

13. Buffer (A legjobb a közösségi média bejegyzéseinek ütemezéséhez)

A Buffer egy népszerű közösségi média-ütemező eszköz, amelyet egyszerű, letisztult felületéért kedvelnek. Segít a felhasználóknak bejegyzéseket ütemezni, nyomon követni a teljesítményt, valamint interakcióba lépni a közönséggel olyan platformokon, mint a Facebook, az Instagram, a LinkedIn, az X (Twitter) és a Pinterest.

Az eszköz rendelkezik egy AI-asszisztenssel is, amely posztötleteket generál, feliratokat javasol, sőt, a meglévő tartalmakat is újrahasznosíthatja.

Például adjon meg neki egy cikk linkjét vagy néhány pontot, és az ezekből közösségi média bejegyzéseket készíthet. Vagy kérhet tőle egy vázlatot egy adott témáról, és az egy szilárd kiindulási pontot adhat Önnek.

A Buffer legjobb funkciói

Lehetővé teszi, hogy a Buffer csapatmunkájának segítségével (fizetős csomagok esetén) tervezeteket nyújtson be az ügyfelek jóváhagyására.

Lehetővé teszi, hogy vázlatokban ötleteket gyűjtsön a bejegyzésekhez anélkül, hogy azokat azonnal ütemezné. Összekapcsolhatja AI-vel is, hogy ötleteket generáljon, azokat vázlatként elmentse, majd a legjobbakat finomítsa és ütemezze.

A közösségi média teljesítményéről, például az interakciókról és a követők számáról nyújt átfogó képet, anélkül, hogy túlzottan bonyolult lenne.

Lehetővé teszi a több fiókból érkező megjegyzésekre/üzenetekre való válaszadást egy beérkező levelek mappában

A Buffer korlátai

Olyan funkciók hiánya, mint a közösségi média figyelése és a fejlett versenytárs-elemzés

Az AI-asszisztens javaslatokat generál, de nem tanulja meg a márka hangját

A Buffer árai

Örökre ingyenes

Essentials : 6 USD/hó/csatorna 1 felhasználó számára

Csapat : 12 USD/hó/csatorna, korlátlan felhasználói számmal

Vállalati: Egyedi árazás

A Buffer értékelései és véleményei

G2: 4,3/5 (több mint 1000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

14. Surfer SEO (A legjobb az oldalon belüli SEO-optimalizáláshoz)

Ha ügynöksége SEO-blogokat vagy weboldalakat készít, a Surfer SEO segíthet abban, hogy az első helyet szerezze meg a keresőmotorok találati oldalain.

Az AI és az adatelemzés segítségével működő, felhőalapú platformot úgy tervezték, hogy segítse a digitális marketingeseket a tartalmak keresőmotorokhoz való optimalizálásában. Olyan, mintha egy SEO-szakértő szerkesztő ülne az írója mellett, és valós időben adna visszajelzést a cikkről.

A Surfer elemzi az adott kulcsszóra vonatkozó legnépszerűbb oldalakat, és útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy mit érdemes tartalmaznia a tartalmának – a kulcsszavaktól a címsorokon át a tartalom hosszáig.

A Surfer SEO legjobb funkciói

Vázlatot készít kulcsszó-alapú javaslatokkal a szókészletre, a címsorokra, a képekre és a kulcsszavakra vonatkozóan. Írás közben pontszámot (0–100) ad, amely emelkedik, ahogy a releváns témákat tárgyalja

Mesterséges intelligencián alapuló ellenőrzőlistát kínál heti SEO-feladatokkal, például kulcsszavak hozzáadásával vagy visszalinkelések építésével, hogy tartalma mindig optimalizált maradjon

Elemezi a SERP-et, hogy megmutassa az összefüggéseket, például a szavak számát és a rangsort, és segít azonosítani a tartalmi hiányosságokat a Google Search Console segítségével

A böngészőbővítményen keresztül valós idejű kulcsszó-keresési adatokat és javaslatokat nyújt, miközben a Google-on keres

A Surfer SEO korlátai

Egyes felhasználók úgy találják, hogy a Surfer által a tartalomcsoportokhoz javasolt kulcsszavak nem állnak szoros kapcsolatban az eredeti témával

A költségek egyesek számára túl magasak, ami megnehezíti a kisvállalkozások számára a finanszírozást

Ez nem egy teljes körű AI-megoldás a tartalomkészítéshez vagy -szerkesztéshez

A Surfer SEO árai

Essential: 99 USD/hó, legfeljebb 30 cikk és 5 AI-cikk

Scale: 219 USD/hó, legfeljebb 100 cikk és 20 AI-cikk esetén

Vállalati: Egyedi árazás

Surfer SEO értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 530 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 400 értékelés)

15. Clearscope (A legjobb kulcsszó-kutatáshoz és tartalomoptimalizáláshoz)

A Clearscope egy kiváló SEO-tartalomoptimalizáló eszköz, amely mesterséges intelligenciát és természetes nyelvfeldolgozást használ, hogy segítsen Önnek keresőbarát tartalmakat létrehozni. Fő célja annak biztosítása, hogy tartalma jó helyezést érjen el, és értéket nyújtson az olvasóknak.

Elemzi a szakterületén legnépszerűbb cikkeket, és azonosítja a tartalmába beépítendő legfontosabb kulcsszavakat, kifejezéseket és al témákat. Számos ügynökség a Clearscope-ot az írókkal együttműködve használja – a Clearscope-jelentés átadása számukra olyan, mintha útitervet adnának a cikkbe beépítendő tartalomról.

A Clearscope legjobb funkciói

Értékeli a tartalmát (A+–F) és javaslatokat tesz a rangsor javításához használható kulcsszavakra

Integrálható a Google Docs-szal és a WordPress-szel, így az írók platformváltás nélkül is megtekinthetik az élő javaslatokat

Kapcsolódó kulcsszavakat és témákat talál. A „social media strategy” (közösségi média stratégia) kifejezésre a Clearscope a legnépszerűbb oldalak alapján olyan kifejezéseket javasolhat, mint „content calendar” (tartalomnaptár), „engagement rate” (elkötelezettségi arány) vagy „ROI” (befektetés megtérülése).

Egyszerű felületet kínál, így az írók könnyedén követhetik az utasításokat anélkül, hogy túlterhelteknek éreznék magukat

A Clearscope korlátai

A kisebb marketingügynökségek számára ez drágának tűnhet, mivel nincs olcsóbb csomag az alkalmi használatra.

A tartalomoptimalizálásra összpontosít, nem pedig a SEO minden területére. Ráadásul nem foglalkozik technikai auditokkal vagy linkelemzéssel.

A Clearscope árai

Essentials: 189 USD/hó

Üzleti: 399 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Clearscope értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 60 értékelés)

16. Grammarly (A legjobb AI-alapú tartalomszerkesztéshez)

A Grammarly egy AI-alapú írási asszisztens, amely minden marketingügynökség eszköztárában megtalálható. Valós idejű javaslatokat kínál a nyelvtan, a helyesírás, az írásjelek, a világosság és a hangnem tekintetében. Ráadásul zökkenőmentesen működik minden eszközön – legyen szó böngészőbővítményről, asztali alkalmazásról vagy mobilalkalmazásról.

Bár nem kifejezetten marketing célokra készült, a Grammarly jelentősen javítja bármilyen szöveg minőségét – a hirdetések szövegétől az e-maileken át a blogbejegyzésekig – azáltal, hogy felismeri a hibákat és javításokat javasol.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a hangnemfelismerés és a szövegrészletek átírása, biztosíthatja, hogy tartalma ne csak hibátlan legyen, hanem a célközönség igényeire is szabott.

A Grammarly legjobb funkciói

Generatív AI-asszisztens segítségével ötleteket gyűjthet, szövegvázlatokat készíthet és finomíthatja írásait – kiválóan alkalmas az írói blokk leküzdésére

Írás közben kiszűri a helyesírási, nyelvtani és központozási hibákat, és gyors javításokat kínál

Javaslatokat nyújt a marketing szövegek érthetőségének és tömörségének javításához

Személyre szabott hangnem- és hangvétel-javaslatok a márka hangjának következetességének biztosításához

A Grammarly Premium verziója plágiumellenőrzést is tartalmaz az eredetiség biztosítása érdekében

A Grammarly korlátai

Gyakran kihagyja a kontextust, vagy szándékos döntéseket jelöl meg

Egyes felhasználók szerint a Grammarly funkciói asztali böngészőkön jobban működnek, mint mobilalkalmazásokon.

A hangnem beállítások ellenére a Grammarly mesterséges intelligenciája néha túl formális hangvételűvé teheti a tartalmat

A Grammarly árai

Ingyenes

Premium: 12 USD/hó-tól (éves számlázás)

Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó áron kezdődik (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 7000 értékelés)

Reklám- és kampánykezelő szoftverek

17. Omneky (A legjobb hirdetési kampányok optimalizálásához)

Képzelje el, hogy hirdetéseinek készítését automatizálhatja, személyre szabhatja és méretezhetővé teheti, anélkül, hogy megizzadna. Pontosan ezt teszi az Omneky. Mesterséges intelligenciát használ, hogy segítsen a vállalkozásoknak a hirdetési kampányok – beleértve a képeket és videókat is – egyszerű létrehozásában, kezelésében és optimalizálásában.

Az Omneky nem áll meg ennél: képes a vizuális elemek és szövegek több változatát előállítani, majd azok teljesítménye alapján finomhangolni őket. A rengeteg közösségi hirdetést futtató marketingügynökségek számára ez azt jelenti, hogy az AI-alapú betekintésnek köszönhetően felgyorsíthatják a kreatív folyamatot, és kideríthetik, mi nyeri el a közönség tetszését.

Az Omneky legjobb funkciói

Hirdetésváltozatokat generál azáltal, hogy képeket választ ki, kivág, szöveget ad hozzá és színeket választ a márkájához igazodva

Automatizálja a többváltozós tesztelést azáltal, hogy kísérleteket futtat a hirdetési platformokon, és különböző vizuális elemek és szövegek kombinációit teszteli

Mesterséges intelligencia alapján nyert betekintést nyújt, például hogy „a mosolygó arcok növelik az elkötelezettséget” vagy „az »50% kedvezmény« ösztönzi a konverziókat”, ezzel formálva a jövőbeli kampányokat

Integrálható hirdetési platformokkal (Facebook, Instagram, Google) a valós idejű adatok lekéréséhez és a kampányok automatikus módosításához a beállított küszöbértékek alapján

Az Omneky korlátai

A fizetett hirdetések kreatív optimalizálására szakosodott Omneky túl drága lehet azoknak az ügynökségeknek, amelyek fizetett kampányai korlátozottak.

Lehet, hogy ez nem ideális megoldás új márkák vagy olyanok számára, akik nem rendelkeznek korábbi kampányadatokkal.

Nem alkalmas kis hirdetési költségvetéssel rendelkező ügynökségek számára

Az Omneky árai

Product Generation Pro: 25 USD/hó-tól

Creative Generation Pro: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Omneky értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

18. Anyword (A legjobb AI-alapú szövegíráshoz)

Az Anyword egy mesterséges intelligencián alapuló szövegíró platform, amely marketing szövegeket generál hirdetésekhez, e-mailekhez, céloldalakhoz és egyebekhez. Az adatvezérelt szövegírásra való összpontosítás teszi egyedivé: nem csak szöveget ír, hanem előre jelzi is, hogy az adott szöveg milyen teljesítményt fog nyújtani az elkötelezettségi vagy konverziós pontszám alapján.

Ezenkívül az Anyword adatokat használ az üzenetek optimalizálására, segítve a felhasználókat abban, hogy próba-hiba nélkül válasszák ki a leghatékonyabb tartalmakat. Ez gyorsabb, hatékonyabb kampányokat tesz lehetővé, amelyek valószínűleg jobb eredményeket hoznak.

Az Anyword legjobb funkciói

Többféle szövegváltozatot generál különböző felhasználási esetekhez, például hirdetésekhez, e-mailekhez és termékleírásokhoz. Csak adja meg a kontextust, és a rendszer gyorsan elkészít több lehetőséget.

Az AI és a hirdetési adatok felhasználásával az Anyword „Performance Prediction Score” (teljesítmény-előrejelzési pontszám) funkciója megjósolja, melyik szöveg fogja leginkább lekötni vagy konvertálni a közönségét.

A márka hangjához igazodik a meglévő tartalmak vagy SEO-irányelvek felhasználásával

A szöveget a különböző ügyfélprofilokhoz igazítja, és célzott üzeneteket hoz létre

Az Anyword korlátai

Kreatív hozzájáruláshoz emberi iránymutatásra van szükség

A konverziós pontszámok hasznosak, de nem garantálnak eredményt. Használja őket iránymutatásként, de a kritikus szövegeket mindig végezzen A/B teszteléssel.

Az árak korlátozzák a tervben szereplő kreditek alapján létrehozható másolatok számát.

Az Anyword árai

Starter: 49 USD/hó-tól

Adatvezérelt: 99 USD/hó-tól

Üzleti: 499 USD/hó-tól

Vállalati: Egyedi árazás

Anyword értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 350 értékelés)

19. Optmyzr (A legjobb PPC-kampányok optimalizálásához)

Az Optmyzr egy olyan AI-platform, amelyet azért hoztak létre, hogy hatékonyabbá és eredményesebbé tegye a kattintásalapú hirdetési kampányok kezelését, különösen a Google Ads és a Microsoft Ads esetében.

Nyomon követheti hirdetései teljesítményét, azonosíthatja a trendeket, sőt, módosításokat is végrehajthat a ROI javítása érdekében. Emellett előre elkészített sablonokat is kínál olyan feladatok automatizálásához, mint az ajánlatok módosítása, a jelentések készítése vagy a kulcsszavak kezelése.

Ezekkel az automatizálási és AI-alapú marketingeszközökkel a manuális feladatok helyett a stratégiára koncentrálhat. Röviden: olyan, mintha egy PPC-szakértő dolgozna éjjel-nappal, hogy kampányait a helyes úton tartsa, és minden lehetőséget kihasználjon.

Az Optmyzr, mint e-kereskedelmi AI-eszköz, módosítja a legjobban teljesítő termékek ajánlatait, és jelzi a feed-problémákat, például az hiányzó adatokat vagy a nem megfelelő címeket.

Az Optmyzr legjobb funkciói

Az adatok alapján praktikus ajánlásokat kínál, amelyeket egyetlen kattintással alkalmazhat

Lehetővé teszi egyéni szabályok beállítását vagy előre elkészített sablonok használatát olyan feladatok automatizálásához, mint a magas ROI-jú kulcsszavakra vonatkozó ajánlatok emelése vagy a gyengén teljesítő hirdetéscsoportok felfüggesztése.

Egyedi irányítópultokat és fejlett szűrési lehetőségeket kínál, valamint integrálható a Google Analytics-szel a mélyebb betekintés érdekében. Emellett ügyfelek és platformok közötti jelentéskészítést is lehetővé tesz.

Az Optmyzr korlátai

Időbe telik megtanulni, mely optimalizálásokra érdemes támaszkodni, és hogyan kell helyesen beállítani a küszöbértékeket

Kisebb ügynökségek esetében a költségek hatással lehetnek a haszonkulcsra

Az Optmyzr árai

Optmyzr Core: 249 USD/hó-tól

Optmyzr értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 190 értékelés)

20. Drift (A legjobb AI-alapú chatbotokhoz és beszélgetésalapú marketinghez)

A Drift egy beszélgetésalapú marketingplatform, amely mesterséges intelligenciával működő chatbotokat használ a weboldal látogatóinak bevonására, potenciális ügyfelek megszerzésére és olyan feladatok automatizálására, mint például a potenciális ügyfelek minősítése. A cél az, hogy az ügyfelekkel folytatott beszélgetések személyre szabottabbak, automatizáltabbak és hatékonyabbak legyenek.

A marketingügynökségek számára a Drift a statikus űrlapokat egy interaktív csevegőrobotra cseréli, amely valós időben minősíti a látogatókat, foglal le találkozókat és ápolja a potenciális ügyfeleket. Ez egyszerűsíti a folyamatot mind a vállalkozás, mind az ügyfél számára.

A Drift legjobb funkciói

A Drift chatbotja célzott kérdésekkel minősíti a potenciális ügyfeleket, és a válaszok alapján irányítja őket

Személyre szabja a csevegéseket az ismételt látogatók felismerésével, és a felhasználói viselkedés alapján célzott üzeneteket kínál

Lehetővé teszi az élő csevegés átadását olyan értékes események alapján, amelyek figyelmeztetik az ügyintézőket

Mobilalkalmazást kínál, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy útközben is válaszoljanak

Tartalmaz e-mail- és videóintegrációkat a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez és ápolásához

A Drift korlátai

A Drift fejlett minősítési rendszere túlzottnak bizonyulhat az alapvető ügyfélszolgálati csevegések esetében

A kezdőcsomagból hiányoznak olyan fejlett funkciók, mint az AI-tesztelő eszközök, az útválasztás és az AI-chatbot.

Egyes felhasználók alkalmanként hibákról is beszámolnak a mobilalkalmazás kapcsán

A Drift árazása

Egyedi árazás

Drift értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1250 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 190 értékelés)

21. Amazon Personalize (A legjobb személyre szabott ajánlásokhoz)

Az Amazon Personalize az AWS egyik szolgáltatása, amely segít a vállalkozásoknak személyre szabott élményt nyújtani a felhasználóknak. Elemezi az ügyfelek viselkedését és preferenciáit, hogy személyre szabott termék- vagy tartalomajánlásokat nyújtson, növelve ezzel az elkötelezettséget és az elégedettséget.

Az e-kereskedelemmel, médiával vagy hasonló üzletágakkal foglalkozó marketingügynökségek számára az Amazon Personalize biztosítja a szükséges, készre fejlesztett mesterséges intelligenciát, így nem kell aggódnia a komplex algoritmusok nulláról történő felépítése miatt.

Az Amazon Personalize legjobb funkciói

Generatív mesterséges intelligenciát használ ajánlásokhoz vonzó témák létrehozására, javítva a személyre szabást

Bejelentkezés a strukturálatlan adatokból, például a termékleírásokból és a véleményekből nyert információk alapján, az ajánlások javítása érdekében

Könnyen összekapcsolható más AWS-szolgáltatásokkal és harmadik féltől származó alkalmazásokkal, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy személyre szabott ajánlásokat integráljanak meglévő munkafolyamataikba

Az Amazon Personalize korlátai

A beállításhoz az ügynökségeknek együtt kell működniük egy fejlesztővel vagy AWS-szakértővel.

Az ajánlások kevésbé lehetnek hatékonyak alacsony forgalmú vagy korlátozott múltbeli adatokkal rendelkező weboldalak esetében.

Az AWS konzol használatához és az eredmények nyomon követéséhez némi felhőalapú ismeretre van szükség

Az Amazon Personalize árai

Egyedi árazás

Amazon Personalize értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (25 értékelés)

Fokozza marketingügynöksége munkafolyamatát a ClickUp segítségével

Egy ügynökség vezetése azt jelenti, hogy több projektet és határidőt kell egyszerre kezelni. A marketingügynökségek számára legalkalmasabb AI-eszközök ezt a káoszt zökkenőmentes, hatékony munkafolyamatokká alakíthatják.

Az itt felsorolt eszközök közül sok közül választhat konkrét igényeinek megfelelően, de van egy, amelyet mindenképpen ki kell próbálnia, ha valóban tízszeresére szeretné növelni termelékenységét: a ClickUp!

A ClickUp Brain segítségével olyan mesterséges intelligencia-társat kap, amely elvégzi az unalmas feladatokat – automatizálja a feladatokat, megfogalmazza a tartalmakat és összefoglalja a legfontosabb frissítéseket. Röviden: elvégzi a monoton munkát, így csapata az igazán fontos dolgokra koncentrálhat: a célok elérésére és az eredmények elérésére.

Ráadásul a feladatkezelés, a kommunikáció és a dokumentáció egyetlen, AI-alapú integrált platformon való összevonásával a ClickUp a kontextusváltás és a váltási terhek megoldása.

Szeretné elősegíteni marketingügynöksége növekedését?