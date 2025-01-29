A 10 legjobb AI eszköz a B2B marketinghez

Mivel a B2B vásárlók 90%-a az interneten keres új beszállítókat, a digitális tér elsajátítása elengedhetetlen az üzleti sikerhez.

Ugyanakkor nyomás nehezedik arra, hogy mindent megtegyünk, a potenciális ügyfelek generálásától és az ügyfelekkel való kapcsolattartástól az általános marketingstratégia optimalizálásáig.

A márka konzisztenciájának és üzeneteinek biztosítása ebben a káoszban szinte lehetetlennek tűnik. ?

Amíg az AI be nem lép a képbe.

A közelmúltban több AI-eszközzel is találkoztam a B2B marketing területén. Marketinggel foglalkozó szakemberként még soha nem láttam ilyen intelligens technológiai ugrást.

Ebben a blogbejegyzésben összeállítottam egy listát a B2B marketinghez legalkalmasabb 10 mesterséges intelligencia eszközről, beleértve azok előnyeit és hátrányait, árait és értékeléseit.

De először is: mi a legfontosabb?

A megfelelő B2B marketing eszköz kiválasztása döntő jelentőségű lehet termékének sikerében. Íme néhány, véleményem szerint elengedhetetlen funkció, amelyet érdemes keresni a B2B marketinghez használt AI eszközökben:

Marketing automatizálás: Keressen olyan AI-alapú eszközöket, amelyek marketing automatizálási funkciókkal rendelkeznek, hogy automatizálhassa az ismétlődő feladatokat. Ez felgyorsítja az e-mail marketing, a közösségi média posztolás, a tartalommarketing és egyéb folyamatok munkafolyamatait.

AI integrációk: A B2B marketinghez használt AI eszközök segítségével gyorsan elemezheti az ügyféladatokat, előre jelezheti a viselkedést és személyre szabott marketingüzeneteket fogalmazhat meg, így tehermentesítheti csapatát, és kampányait okosabbá és hatékonyabbá teheti.

Skálázhatóság: Ahogy vállalkozása növekszik, digitális marketingeszközei is növekedniük kell. Képesnek kell lenniük a növekvő adatmennyiség és felhasználói szám kezelésére, kisvállalkozások és nagyvállalatok számára egyaránt kínált funkciókkal és csomagokkal.

Vezető menedzsment: Válasszon egy B2B marketing eszközt, amely egyszerűsíti a vezető menedzsmentet. Elég hatékonynak kell lennie ahhoz, hogy megragadja a vezetőket, potenciáljuk alapján pontozza őket, és végigvezesse őket az értékesítési csatornán.

Testreszabás: Keressen olyan eszközöket, amelyek bőséges testreszabási lehetőségeket kínálnak a műszerfalak, jelentések és munkafolyamatok tekintetében. A platform rugalmas testreszabása a csapat igényei alapján lehetővé teszi a SaaS-csapatok jobb összehangolását

Együttműködés: Válasszon olyan AI marketing szoftvert, amely valós idejű együttműködést tesz lehetővé, így csapata zökkenőmentesen megoszthatja a jegyzeteket, kezelheti a feladatokat és közösen dolgozhat a kampányokon.

Költséghatékony: Végül vegye figyelembe a költségeket. Nem a legolcsóbb megoldást kell megtalálni, hanem azt, amelyik a legjobb ár-érték arányt kínálja a funkciók és szolgáltatások tekintetében.

Most, hogy már tudja, mit kell keresnie az ideális B2B marketing eszközben, íme egy áttekintés a legjobb AI eszközökről a B2B marketinghez:

1. ClickUp (A legjobb feladatkezeléshez és együttműködéshez)

Képzelje el, hogy minden marketingfeladata, projektje és kommunikációja egy helyen található. Ez a ClickUp!

A ClickUp marketing szoftverét választottam a B2B marketinghez legalkalmasabb AI eszközként, mert rugalmas és testreszabható a CRM, marketing és értékesítési csapatok egyedi igényeihez.

Javítsa marketingstratégiáját a funkciók közötti együttműködéssel, a projekt előrehaladásának valós idejű nyomon követésével és a ClickUp adat alapú betekintésével.

Több mint 15 testreszabható nézettel, több mint 1000 harmadik féltől származó integrációval és egy kiterjedt sablonkönyvtárral a ClickUp feleslegessé teszi a több eszköz használatát, és új szintre emeli B2B marketing tevékenységét.

Van azonban néhány funkció, amelyet mindenképpen ki szeretnék emelni marketing szempontból. A nagy marketingcsapatok gyakran több tucat (vagy akár több száz?) kampányt futtatnak vagy készítenek elő bármelyik pillanatban. Ráadásul ott van még a BAU-tartalom és a közösségi média flywheel, amelyek soha nem állhatnak le. Mindezek kezelésére a tökéletes megoldás egy ügyes eszköz, a ClickUp Automations. Az ismétlődő és időigényes feladatok automatizálásával hetente több órányi munkát takaríthat meg.

A ClickUp-nál rengeteg tartalmat hozunk létre, és egy nagy volumenű tartalomkörnyezetben a ClickUp Automations forradalmi változást hoz. Proaktívak maradunk azáltal, hogy az automatizálásokat úgy állítjuk be, hogy azok a publikálás után egy bizonyos idő elteltével a oldal rangsorolása alapján optimalizálási feladatokat indítsanak el. Ha a rangsor nem felel meg elvárásainknak, például 90 nap után nem szerepel az 1. oldalon, akkor automatikusan optimalizálási feladat jön létre, amely arra ösztönöz minket, hogy tegyünk lépéseket és javítsuk a oldal teljesítményét.

Nagyon tetszik az integrált AI asszisztens, a ClickUp Brain is. Ez rengeteg dolgot elvégez a marketingcsapatunk számára: hibátlan szövegeket ír, segít blogvázlatok készítésében, adatokat válogat, hogy betekintést nyújtson, és minden kérdésünkre válaszol a ClickUp-ban végzett munkánkkal kapcsolatban... Ráadásul másodpercek alatt standup jelentéseket és értekezlet-összefoglalókat generál. ?

Mesterséges intelligenciával írjuk marketinges standupjainkat és összefoglaló jelentéseinket.

A ClickUp legjobb funkciói

Fejlessze tartalmi stratégiáját az AI segítségével: Készítsen kampányötleteket, tartalmi összefoglalókat, blogbejegyzéseket, esettanulmányokat, e-maileket és még sok mást a ClickUp Brain segítségével, az AI asszisztenssel, amely felgyorsítja a tartalomkészítési folyamatot.

Pontos tervezés: A ClickUp Calendar segítségével a hosszú távú terveket napi szinten megvalósítható feladatokká alakíthatja. Tervezzen és ütemezzen marketingeseményeket, webináriumokat, termékbemutatókat és egyéb B2B marketingtevékenységeket. A ClickUp Calendar segítségével a hosszú távú terveket napi szinten megvalósítható feladatokká alakíthatja. Tervezzen és ütemezzen marketingeseményeket, webináriumokat, termékbemutatókat és egyéb B2B marketingtevékenységeket.

Dokumentáció egyszerűsítése: Készítsen és osszon meg marketinganyagokat, márkairányelveket és termékdokumentációkat belső és külső érdekelt felek számára Készítsen és osszon meg marketinganyagokat, márkairányelveket és termékdokumentációkat belső és külső érdekelt felek számára a ClickUp Docs segítségével.

Optimalizálja teljesítményét: A ClickUp Dashboards segítségével figyelemmel kísérheti a legfontosabb marketingmutatókat, mint például a lead generálás, a konverziós arányok és a ROI. A ClickUp Dashboards segítségével figyelemmel kísérheti a legfontosabb marketingmutatókat, mint például a lead generálás, a konverziós arányok és a ROI.

Munkafolyamat-integráció: Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 200 natív integrációhoz, beleértve a HubSpot, Slack, Zoom és másokat, növelve ezzel marketingcsapatának hatékonyságát és munkafolyamat-kezelését.

A ClickUp korlátai:

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, ami az új felhasználók számára meredek tanulási görbét jelent.

A webes verzióban elérhető bizonyos funkciók még nem biztos, hogy elérhetők a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. HubSpot (A legjobb marketing automatizáláshoz)

A HubSpot az egyik legismertebb B2B CRM szoftver a piacon. Ez az AI-alapú ügyfélplatform marketing, értékesítés, ügyfélszolgálat és operációs csapatok számára készült eszközöket ötvöz. Ebben a cikkben a Marketing Hubot vettük górcső alá.

Ez a B2B marketing szoftver AI-alapú eszközöket tartalmaz a potenciális ügyfelek generálásához, az értékesítési folyamatok automatizálásához, chatbotok fejlesztéséhez, a számlázás automatizálásához, valamint tartalom létrehozásához és kezeléséhez nagy léptékben.

A HubSpot Marketing Hub egy marketing automatizálási szoftver, amely segít vonzani és lekötni a célközönséget. Segít személyre szabott kommunikációt létrehozni, hatékony kampányokat futtatni, egyedi jelentésekkel nyomon követni a teljesítményt és növelni az üzleti eredményeket.

A HubSpot legjobb funkciói:

Készítsen személyre szabott hirdetési kampányokat, és kövesse nyomon azok hatékonyságát a potenciális ügyfelek vásárlókká alakításában.

Készítsen részletes ügyfélprofilokat a célzott vásárlókról, hogy azok alapján megtervezhesse a tartalomkészítést és a csatornák kiválasztását a célzott elérhetőség érdekében.

Használja ki a HubSpot AI-csomagját marketingtartalmak megírásához, csevegőrobotok létrehozásához, munkafolyamatok egyszerűsítéséhez és prediktív elemzések elvégzéséhez néhány perc alatt.

Használjon fejlett jelentéskészítő eszközöket az ügyféladatok elemzéséhez, hogy megértse ügyfelei útját, nyomon kövesse a kampányok teljesítményét, és intelligens, adatalapú döntéseket hozzon.

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat feltételek és kiváltó események alapján, hogy automatizálja a potenciális ügyfelek pontozását, a nyomon követést, az e-maileket és a belső értesítéseket.

Dinamikus űrlapokkal rögzítheti a látogatók elérhetőségi adatait, és automatikusan hozzáadhatja azokat az adatbázisához.

A HubSpot korlátai:

A funkciók elsajátítása időt igényel és további oktatóanyagokat igényel, különösen a kezdők számára.

Az áruk más AI digitális marketingeszközökhöz képest magas lehet, ami egyes felhasználók számára drágává teszi őket.

HubSpot árak:

Ingyenes

Marketing Hub Starter: 20 USD/hó/felhasználó

Starter Customer Platform: 20 USD/hó/felhasználó

Marketing Hub Professional: 890 USD/hó (3 felhasználói hely, éves szerződés)

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó (5 felhasználói hely)

HubSpot értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)

3. Surfer SEO (a legjobb AI-alapú tartalomoptimalizáláshoz)

A Surfer SEO, amely mesterséges intelligenciával működik, célja a tartalom optimalizálása a keresőmotorok számára. A kulcsszó-kutatáson keresztül nyert betekintéssel a Surfer segít vállalkozásának olyan tartalmat létrehozni, amely jó helyezést ér el és vonzza a célközönséget.

Ez az egyik legismertebb AI eszköz a B2B marketing területén, ha keresőmotor-optimalizálásról van szó. A tartalmamat a kulcsszavak sűrűsége, olvashatósága, hossza, a fejlécek használata és más, a rangsorolást javító kritikus tényezők alapján értékeli.

Amikor én vagy a csapatom valamelyik tagja szerkesztést végez, az valós időben látható a pontszámmérőn.

A Surfer SEO legjobb funkciói:

Kapjon hasznos javaslatokat a blogbejegyzések és weboldalak optimalizálásához, a tartalom teljesítményének és rangsorolásának javításához.

Készítsen adatközpontú tartalmi stratégiát, tervezzen és szervezzen témákat a niche piac átfogó lefedése érdekében.

Használja a Surfer AI-t a belső linkek automatikus beillesztéséhez vagy a tartalom szemantikai kulcsszavakkal történő optimalizálásához néhány perc alatt.

Integrálja őket a Google Docs, a WordPress, a Jasper és más programokkal az egyszerű együttműködés és a platformok közötti együttműködés érdekében.

Az AI-minták és a természetellenes nyelv azonosításával, valamint a Humanizer funkcióval javíthatja cikkének természetes hangvételét.

A Surfer SEO korlátai

A tartalomszerkesztő és az audit funkciók kreditjei minden számlázási ciklus végén lejárnak, és nem vihetők át a következő ciklusra.

Az új AI-szerkesztő drága, ezért kisebb vállalkozások vagy egyéni felhasználók számára kevésbé elérhető.

A kutatási eredmények beillesztése a „további tartalom” mezőbe nem hatékony a kis tokenméret miatt, ami azt jelenti, hogy az AI elfelejti vagy figyelmen kívül hagyja a bevitt adatok nagy részét.

Surfer SEO árak

Alapvető: 89 USD/hó (30 cikk)

Ár: 129 USD/hó (100 cikk)

Scale AI: 219 USD/hó (100 cikk és 10 AI-cikk)

Vállalati: Egyedi árazás

Surfer SEO értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 300 értékelés)

4. Sprout Social (A legjobb a közösségi média kezeléséhez)

A hatékony B2B marketinghez nem elég a közösségi médiában való jelenlét – stratégiai megközelítésre van szükség, amely valódi hatást eredményez. Itt jön be a képbe a Sprout Social.

A Sprout Social egy all-in-one közösségi média menedzsment platform. Intuitív funkciókat kínál az AI-tartalom generálásának, közzétételének és elemzésének egyszerűsítéséhez.

A Sprout Social gyorsan integrálható az Ön teljes technológiai rendszerébe, lehetővé téve marketing- és ügyfélszolgálati csapatainak a szoros együttműködést. A globális Salesforce partnerség és a közösségi hálózatok integrációja lehetővé teszi a jelenlegi munkafolyamatok zökkenőmentes fenntartását. AI-képességei segítenek Önnek és csapatának az ismétlődő munkák automatizálásában, így erőfeszítéseiket a stratégia és a döntéshozatalra összpontosíthatják.

A Sprout Social legjobb funkciói:

Egyszerűsítse a tartalomkészítést megosztott könyvtárak, naptárak és együttműködési eszközök segítségével.

Hallgassa meg a legfontosabb témákkal kapcsolatos közösségi beszélgetéseket, és vonjon le releváns következtetéseket, hogy az ügyfelek véleménye alapján integrált marketingstratégiát alakítson ki.

Használja a Sprout Social AI-t egyedi keresési lekérdezések létrehozásához, posztok tartalmának vagy feliratok generálásához, ajánlások megszerzéséhez és ismétlődő feladatok, például a publikálás automatizálásához.

Szerezzen be személyre szabott marketingelemzéseket az összes jelentős platformról, és készítsen egyedi jelentéseket, amelyek megfelelnek üzleti céljainak.

Tervezze meg és tegye közzé tartalmait az Instagramon, a Twitteren, a Facebookon, a LinkedInen és a TikTokon az Optimal Send Times segítségével, amely összehangolt tervezést biztosít a bejegyzésekhez.

A Sprout Social korlátai:

Több fiók kezelése zavaros és költséges lehet, különösen ügynökségek számára.

A Sprout nem tölti be a YouTube-hozzászólások adatait, és bizonyos bejegyzéseket nem vesz fel a jelentésekbe, ami befolyásolhatja a mutatókat.

Az AI Assist csak a drágább fizetős csomagokban érhető el.

Sprout Social árak:

Alapcsomag: 249 USD/hó

Professzionális: 399 USD/hó

Haladó: 499 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Sprout Social értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (500+ értékelés)

5. Ahrefs (A legjobb versenyképességi elemzéshez)

Ha valamit megtanultam marketingesként, az az, hogy az adatok a sikeres SEO stratégiák mozgatórugói. Az Ahrefs ezt a hatalmat az Ön ujjhegyére helyezi.

Az Ahrefs egy átfogó SEO-kutatási, elemzési és auditálási platform. Segít a B2B-vállalkozásoknak optimalizálni online jelenlétüket, célzott forgalmat generálni és fejleszteni marketing ICP-jüket.

Az eszköz kiválóan alkalmas alacsony versennyel rendelkező kulcsszavak és vendégblogolási lehetőségek felkutatására, hogy javítsa tartalommarketing-tervét. Használhatja azt arra is, hogy nyomon kövesse versenytársai marketingtevékenységeit.

Az Ahrefs legjobb funkciói:

A Website Audit segítségével azonosíthatja és kijavíthatja webhelye SEO-problémáit, biztosítva ezzel az optimális teljesítményt és a jobb keresési rangsort.

Használja a Rank Trackert, hogy figyelemmel kísérje webhelye teljesítményét a keresőmotorokban, miközben valós időben megmutatja az előrehaladást és a fejlesztendő területeket.

Végezzen versenytárs-elemzést a Site Explorer segítségével, fedezze fel a legjobban teljesítő tartalmaikat, és azonosítsa a backlink-lehetőségeket.

A Content Explorer segítségével hasznos információkat szerezhet a népszerű tartalmakról és a potenciális linképítési lehetőségekről, ami segít Önnek olyan vonzó cikkeket írni, amelyek rezonálnak a közönségével.

Az Ahrefs korlátai:

Az Ahrefs prémium funkciói drágák lehetnek, ami sok felhasználó számára kevésbé hozzáférhetővé teszi őket.

A tartalomkereső funkció gyakran irreleváns eredményeket ad, ami megnehezíti a minőségi tartalomötletek megtalálását.

Az új csomagok szigorú használati korlátozásokkal rendelkeznek, például havonta csak 600 esemény engedélyezett.

Ahrefs árak:

Lite: 129 USD/hó

Alapcsomag: 249 USD/hó

Haladó: 449 USD/hó

Vállalati: 14 990 USD/év

Ahrefs értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

6. Zapier (a legjobb kódolás nélküli automatizáláshoz)

A Zapier a technológiai eszközök közötti kapcsolatok kialakításának legjobb módja, amely lehetővé teszi több ezer alkalmazás automatizálását és integrálását.

Több mint 5000 integrációval lehetővé teszi egyedi munkafolyamatok létrehozását, amelyek racionalizálják marketingkampányait és kiküszöbölik az ismétlődő feladatokat – mindezt egyetlen sor kód írása nélkül.

Akár potenciális ügyfeleket kezel, e-mail kampányokat futtat, vagy ügyfelekkel kommunikál, a Zapier segít automatizálni ezeket a folyamatokat, javítva az ügyfél-elkötelezettséget és az általános marketingtevékenységeket.

A Zapier legjobb funkciói:

Az új webhelyes potenciális ügyfeleket automatikusan továbbítja a B2B CRM szoftverébe (pl. Salesforce vagy HubSpot) az azonnali rögzítés érdekében.

Továbbítsa az ügyfélszolgálati üzeneteket a közösségi platformokról a Slackre vagy e-mailre, így gyorsítva a válaszadási időt és növelve az ügyfélelégedettséget.

Válasszon több mint 6000 harmadik féltől származó alkalmazás közül, többek között a HubSpot, Typeform, Mailchimp, Shopify és mások közül, hogy integrálja azokat marketing szoftverével.

Használja a Zapier drag-and-drop automatizálási eszközét, hogy egyedi zappokat (automatizálásokat) hozzon létre triggerek, if-else feltételek és akcióelemek segítségével több ezer alkalmazás és adatforrás közül.

Használja ki a kész automatizálási sablonok, triggerek és akcióelemek kiterjedt könyvtárát.

Egyszerűen építsen automatizálást úgy, hogy egyszerű nyelven leírja, mit szeretne automatizálni a Zapier beszélgető AI-jával.

A Zapier korlátai:

A Zapierben a logikai elágazások számának van egy korlátja.

Bár a Zapier kiválóan alkalmas a munkafolyamatok automatizálására, marketingadatok elemzésére és vizualizálására nem alkalmas.

Zapier árak:

Örökre ingyenes

Professzionális: 29,99 USD/hó

Csapat: 103,50 USD/hó

Vállalat: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények:

G2 értékelések: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

7. Chatfuel (a legjobb chatbotok létrehozásához és kezeléséhez)

A Chatfuel intuitív felületével egyedi igényeinek megfelelő egyedi chatbotokat hozhat létre. Akár értékesítési segítségre, keresztértékesítésre, ügyfélszolgálatra vagy értékes visszajelzések gyűjtésére van szüksége, létrehozhat egy chatbotot.

Ezek azonban nem csak véletlenszerű igen/nem chatbotok, hanem intelligens botok, amelyek virtuális asszisztenseként működnek, és zökkenőmentesen kommunikálnak az ügyfelekkel a weboldalakon, a Facebookon, a WhatsAppon és az Instagramon. Mivel a Chatfuel a WhatsApp API hivatalos szolgáltatója, Ön megkapja a hitelesített zöld jelvényt.

A Chatfuel legjobb funkciói:

Hozzon létre automatizált beszélgetési forgatókönyveket, amelyek megértik az ügyfelek igényeit és preferenciáit, termékeket ajánlanak és kérdésekre válaszolnak.

Használja ki a beépített ChatGPT modellt a természetesebb és emberibb beszélgetésekhez az ügyfelekkel.

A Chatfuel beépített CRM funkciójával könnyedén szegmentálhatja, minősítheti és exportálhatja az összes potenciális ügyfelet, amelyet a chatbot rögzít.

Integrálja őket olyan alapvető B2B marketing eszközökkel, mint a Google Sheets, a Calendly és a Zapier.

A Chatfuel korlátai:

Egyes felhasználók a Chatfuel felületét kevésbé intuitívnak, a beállítási folyamatot pedig időigényesnek találják.

A Chatfuel csak az ügyfél-elkötelezettségre és a potenciális ügyfelek generálására korlátozódik, ezért nem ideális választás kiterjedt B2B marketing stratégiákhoz.

Chatfuel árak:

Üzleti: 14,99 USD/hó (Facebook és Instagram)

Üzleti: 34,49 USD/hó (Whatsapp)

Vállalati: 300 dollártól

Chatfuel értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. 6Sense (A legjobb adat alapú marketinghez)

A 6Sense egy hatékony marketingeszköz, amely segít a vevői út elején felismerni a jövedelmező üzleteket, és gyorsan lezárni azokat, hogy növelje bevételeit.

Ez az AI marketing eszköz nyomon követi a potenciális vásárlók tevékenységét a weboldalán, és valós időben meghatározza a vásárlói szándékot . Prediktív intelligenciája segít új potenciális ügyfeleket találni és keresztértékesítési lehetőségeket felfedezni a megfelelő pillanatban.

Ezenkívül a Revenue AI mesterséges intelligenciát használ, hogy segítsen felismerni a nagy értékű potenciális ügyfeleket, előre jelezni a jövőbeli értékesítéseket és intelligens, adatalapú döntéseket hozni. A pontos B2B adatkészletek minden szükséges, naprakész üzleti információt megadnak ahhoz, hogy marketing- és értékesítési erőfeszítéseit a vásárlásra kész ügyfelekre összpontosítsa, növelve konverziós arányait és a lehető legjobban kihasználva erőforrásait.

A 6Sense AI segít Önnek pontos üzenetek kidolgozásában, hogy vonzza őket, és önállóan ütemezzen meg találkozókat – automatizálva ezzel a teljes marketing munkafolyamatot.

A 6Sense legjobb funkciói:

Fedezze fel azokat a vállalatokat, amelyek érdeklődnek termékei iránt, vagy aktívan kutatják versenytársait a B2B szándékadatok segítségével.

Hozzon létre célzott hirdetési kampányokat, amelyek elérik a kívánt vállalkozásokat és magánszemélyeket, és amelyekkel ellenőrizheti a hirdetések elhelyezkedését és a költségvetést.

Használja a mesterséges intelligenciát releváns, márkájához illeszkedő e-mail kampányok kidolgozásához, amelyek beszélgetéseket indítanak el és több találkozót eredményeznek.

Fedezze fel a rejtett harmadik féltől származó vásárlási jelzéseket, és használja a vásárlóiról szóló információkat, hogy valós időben hiper-személyre szabott kampányokat hozzon létre.

A 6Sense korlátai:

A hirdetési felület lehetne felhasználóbarátabb, jobb adatláthatósággal minden hirdetés esetében.

Bár az integrációk általában egyszerűek, némi korlátozásnak lehetnek kitéve.

6Sense árak:

Ingyenes

Csapat: Egyedi árazás

Növekedés: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

6Sense értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Metadata (legalkalmasabb hirdetéskezeléshez és kereslet generáláshoz)

A Metadata egy B2B digitális marketing megoldás, amely automatizálja az olyan feladatokat, mint a közönségépítés, a fizetett kampányok futtatása és a bevétel optimalizálása.

A gépi tanulás segítségével a Metadata megérti az ideális ügyfélprofilját, nagy potenciállal rendelkező közönségeket épít fel, többcsatornás kampányokat kezel és optimalizálja azokat a jövedelmezőség érdekében. Így Ön és csapata olyan feladatokra koncentrálhat, mint a márkaépítés vagy az ügyfélkezelési stratégiák kidolgozása.

A metaadatok legjobb tulajdonságai:

Indítson és kezeljen több csatornán egyszerre végzett split teszteket, és azonosítsa a leghatékonyabb hirdetéseket, közönségeket és ajánlatokat.

Célozza meg a nagy potenciállal rendelkező vásárlókat minden csatornán, például a LinkedIn, a Facebook és az Instagram oldalakon.

Figyelje és ossza újra a költségvetést a legjobban teljesítő kampányok között, maximalizálva a ROI-t.

Több mint 20 ellenőrzött üzleti attribútummal gazdagíthatja az újonnan konvertált leadeket – automatikusan.

Viselkedési vagy firmográfiai kritériumok alapján személyre szabhatja a weboldal elemeit, például a címsorokat, a közösségi bizonyítékokat és az üzeneteket a vásárlói személyiségek alapján.

Metadatok korlátai:

A Metadata ára kis- és középvállalkozások, valamint induló cégek számára drága.

A Facebookon a potenciális ügyfelek minősége és mennyisége nem felel meg a felhasználók elvárásainak.

Metadatok árazása:

Metadata demand hub: 5000 dollár/hó áron

Metadatok értékelései és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Vimeo (a legjobb AI-alapú videomarketinghez)

Az emberek 91%-a nézi meg a bemutató videót, hogy megismerje a terméket vagy szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy a videomarketing a legtöbb SaaS marketingstratégia szerves része.

A Vimeo egy AI-alapú videomarketing platform, amely segít a vállalkozásoknak lenyűgöző videós élményekkel megszólítani a közönségüket. A felhasználóbarát kezelőeszközökkel videókönyvtárát jól szervezett és biztonságos állapotban tarthatja, biztosítva a tartalom zökkenőmentes hozzáférhetőségét és védelmét.

Integrálja videóit webhelyébe, céloldalaira és e-mail kampányaiba, hogy magával ragadja közönségét és növelje a konverziókat.

A Vimeo legjobb funkciói:

Készítsen lenyűgöző videókat könnyedén a felhasználóbarát szerkesztőeszközökkel, amelyekkel effekteket, szöveget és egyéb elemeket adhat hozzá, hogy tartalma kiemelkedjen a többi közül.

Közvetítse eseményeit élőben vagy on-demand módon, hogy szélesebb közönséget érjen el és maximalizálja az elkötelezettséget.

Hozzon létre bevételi lehetőségeket videóinak hirdetésekkel, előfizetésekkel és egyéb bevételszerző eszközökkel történő monetizálásával, így tartalmát nyereséges eszközzé alakítva.

A Vimeo korlátai:

A YouTube-hoz hasonló platformokhoz képest a Vimeo kisebb közönséggel rendelkezik.

A bevételszerzési lehetőségek korlátozottak, ami potenciálisan csökkenti a vállalkozások bevételi lehetőségeit.

Vimeo árak:

Starter : 20 USD/hó (60 videó)

Standard : 33 USD/hó (120 videó)

Haladó : 108 USD/hó (500 videó)

Vállalati: Egyedi árazás

Vimeo értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Testreszabható marketing sablonok a ClickUp-tól

Szeretné hatékonyabbá tenni marketingtevékenységeit? Próbálja ki a ClickUp testreszabható marketing sablonjait! Tökéletesek az időmegtakarításhoz és kampányai színvonalának emeléséhez.

1. Közösségi média tartalomterv sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp közösségi média tartalomterv-sablonja segít Önnek a közösségi média tartalmának létrehozásában, tervezésében és kezelésében.

A ClickUp közösségi média tartalomterv-sablonja előre megtervezi a bejegyzéseket, így biztosítva a közösségi média oldalakon való következetes posztolást. Ez a sablon egyszerűsíti a közösségi média bejegyzések ötletelését és ütemezését az alábbiak révén:

Célok és célkitűzések meghatározása a közösségi média marketing tevékenységek sikerének méréséhez

Könnyen követhető terv készítése a tartalom létrehozásához és időmegtakarításhoz

Maradjon naprakész a piaci trendekkel, hogy megőrizze versenyelőnyét

3. Marketingcsapatok sablonja

Töltse le ezt a sablont A ClickUp marketingcsapatok sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítse a marketingfolyamatok racionalizálását.

Mivel a távoli csapatok ma már minden szervezetben elterjedtek, a központi műveleti központ fenntartása kihívást jelent, mivel a folyamatok hiányosságai és megszakadásai egyre nyilvánvalóbbá válnak.

A ClickUp Marketing Teams Template olyan megoldást kínál, amely lehetővé teszi marketingcsapatainak, hogy az üzleti növekedéssel együtt bővüljenek, összefogják munkájukat, javítsák a láthatóságot a szervezeten belül, és gyorsan reagálhassanak a piaci változásokra. A következőképpen egyszerűsíti a csapatmenedzsmentet:

Gondoskodjon arról, hogy minden csapattag megértse a saját szerepét és felelősségét.

A csapaton belüli kommunikáció és együttműködés javítása

Az egyes projektek előrehaladásának nyomon követése

4. Tartalommarketing-terv sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tartalommarketing-terv sablonja segít megtervezni, nyomon követni és mérni tartalommarketing-tevékenységeinek sikerét.

Akár új terméket indít, akár folyamatban lévő kampányokat kezel, a ClickUp segít Önnek a ClickUp tartalommarketing-terv sablonjával. Ez segít Önnek strukturált tervezési módszert kidolgozni, egyszerűsítve a folyamatot és hatékonyabbá és eredményesebbé téve tartalmát. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Összpontosítson a leghatékonyabb tartalmi stratégiákra a maximális hatás elérése érdekében.

Határozza meg egyértelműen a célközönségét, és hozzon létre releváns tartalmat!

Készítsen átfogó stratégiát a tartalomkészítés és -terjesztés irányításához.

5. Marketing akcióterv sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp marketing akcióterv sablonja segít megtervezni és nyomon követni marketing feladatait.

Koncentráljon erőfeszítéseire, kövesse nyomon az előrehaladást, módosítsa stratégiáit, és azonosítsa a fejlesztendő területeket a ClickUp marketing akcióterv sablonjával. Ez a sablon biztosítja a struktúrát, a láthatóságot és az eszközöket a hatékony, eredményeket hozó marketing tervek elkészítéséhez. Ezen felül a következőket is lehetővé teszi:

Nézze meg, hogyan alkalmazzák marketingstratégiáját a különböző csatornákon

Pontosan kövesse nyomon a költségvetéshez és az ütemtervhez viszonyított előrehaladást.

Dolgozzon zökkenőmentesen csapatával a taktikák és projektek kidolgozásában.

6. Marketingjelentés-sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp marketingjelentés-sablonja segít nyomon követni a marketingtevékenységeket és azok teljesítményét.

A marketingjelentés olyan, mint egy mesekönyv, amely elárulja, hogy egy vállalkozás milyen eredményeket ér el marketingtevékenységével. De ezeknek a jelentéseknek az elkészítése nehéz feladat lehet!

Ekkor találtam rá a ClickUp marketingjelentés-sablonjára. Ez egy olyan varázseszköz, amely megkönnyíti a következőket:

Figyelje a marketingtevékenységeket és kövesse nyomon az üzleti teljesítményt

Készítsen informatív grafikonokat és képeket, amelyek segítenek elmagyarázni a történetet.

Ismerje meg jobban célközönségét!

Melyik a legjobb AI eszköz a B2B marketinghez?

Ezek közül az AI marketingeszközök közül számomra a ClickUp emelkedik ki, mint átfogó kampánykezelő és termelékenységi eszköz.

A ClickUp AI technológiát alkalmaz a munkafolyamatok racionalizálására, a csapatmunka javítására és a feladatkezelés hatékonyságának növelésére, így értékes eszközzé válik azoknak a B2B marketingeseknek, akik digitális marketingfolyamataikat szeretnék optimalizálni.

