10 Best ChatGPT Alternatives for Marketing for 2025

„Az AI el fogja venni a munkánkat!” Az ilyen kijelentések még mindig címlapra kerülnek, és ez már a ChatGPT megjelenése óta így van.

De marketingesként tudom, hogy ez több, mint csak clickbait. Bár úgy tűnhet, hogy folyamatosan azt halljuk, hogy a technológia teljesen fel fogja váltani az embereket, ez nem volt annyira más, amikor a számítógépeket bevezették a munkaerőpiacra. Nézze meg, hova jutottunk velük most!

Akár szereti, akár utálja a mesterséges intelligenciát (AI), egy dolog biztos: nem lehet figyelmen kívül hagyni. A marketingeseknek valamilyen formában be kell fogadniuk az AI asszisztenseket vagy a ChatGPT-t. És minél gyorsabban fogadjuk be, annál jobban tudjuk használni.

De vajon a ChatGPT a megoldás minden marketinggel kapcsolatos kérdésre? Valószínűleg nem. Íme néhány a legjobb ChatGPT alternatívák közül, amelyek közül sok sokkal fejlettebb természetes nyelvfeldolgozást és adatelemzést kínál, mint a ChatGPT. Kezdjük!

Mit kell keresnie a marketinghez használható ChatGPT alternatívákban?

Még mielőtt a ChatGPT megjelent volna, naponta több marketingeszközt is használtunk.

Az AI segítségével azonban az automatizálás és a támogatás új magasságokba emelkedett. Az AI-eszközök gyakran segítenek nekünk tartalom létrehozásában, optimalizálásában, vagy akár marketingtevékenységeink automatizálásában (például AI-chatbot-eszközök), lehetővé téve az emberek számára, hogy a kreatívabb és stratégiai szempontból fontosabb feladatokra koncentráljanak.

Tapasztalatom szerint a ChatGPT néhány hatékony funkciót kínál, de ez nem jelenti azt, hogy ez lenne a legjobb AI marketing eszköz. Számos alternatívát találtam, amelyek szilárd eredményeket hoznak.

Tehát, amikor a marketinghez használható ChatGPT alternatívákat értékeli, figyeljen az alábbi tényezőkre:

Tartalomkészítési funkciók : alkalmas blogbejegyzések készítésére, e-mailek írására, : alkalmas blogbejegyzések készítésére, e-mailek írására, marketingkampányok kezelésére és még sok másra.

AI képalkotás : Hatékony képalkotási funkciókat kínál, amelyek könnyen módosíthatók és fejleszthetők. Mivel ma már néhány : Hatékony képalkotási funkciókat kínál, amelyek könnyen módosíthatók és fejleszthetők. Mivel ma már néhány AI-parancs segítségével képesek vagyunk képeket létrehozni, ez egy fontos kritérium a marketingesek számára.

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) képességek : Megérti és természetes, beszélgetésszerű módon reagál az emberi nyelvre.

Valós idejű információk: Feldolgozza a tartalmakat valós időben, a legfrissebb információk alapján.

Integráció más eszközökkel: Zökkenőmentesen illeszkedik a meglévő marketingeszközökhöz és platformokhoz, egyszerűsítve az általános marketinges munkafolyamatot.

A 10 legjobb ChatGPT alternatíva a marketing területén

Több órát töltöttem ezeknek az eszközöknek a tesztelésével és csapatokkal való együttműködéssel, hogy meglássam, melyik AI-platformok hoznak valóban változást. Miután több felhasználási esetet is megvizsgáltam, találtam néhány kiváló alternatívát a ChatGPT-hez. Tehát, ha a legjobb ChatGPT-alternatívákat keresed a marketinghez, akkor jó helyen jársz.

Az alábbiakban bemutatunk 10 mesterséges intelligenciával működő eszközt marketingfolyamataidhoz, a közösségi média bejegyzések létrehozásától a projektmenedzsmentig és a tartalomoptimalizálásig.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú marketingprojekt-menedzsment és együttműködéshez)

Készítsen részletes marketingeszközöket, például e-maileket, esettanulmányokat, kampányokat, összefoglalókat, blogokat és egyebeket a ClickUp Brain segítségével

Bár a ClickUp egy all-in-one termelékenységi és projektmenedzsment platform, hatékony AI modelleket épített be, amelyek összesítik az összes wikijét, feladatát és marketinginformációját egy zökkenőmentes platformba, a ClickUp Brainbe.

A Brain egy hatékony AI chatbot, amely túlmutat az egyszerű tartalomgeneráláson. Használhatja munkafolyamatok automatizálására, kontextusfüggő marketingtartalom létrehozására és hirdetési kampányainak egyszerűsítésére egy helyen.

Akár gyors közösségi média bejegyzést kell megfogalmaznia, e-maileket írnia, hosszú tartalmakat készítenie, vagy valós időben együtt kell dolgoznia a csapatával, a ClickUp eszközkészlete minden igényét kielégíti. A ClickUp legnagyobb előnye a marketingesek számára kínált speciális szolgáltatások. Az all-in-one ClickUp Marketing platform minden marketing tevékenységét egy központi hubba összpontosítja. Ez lehetővé teszi marketing csapatainak, hogy kampányokat készítsenek, stratégiákat dolgozzanak ki és AI-t használjanak tartalommarketing tevékenységükhöz.

Hozzon létre és kezeljen trigger-alapú vagy cselekvés-alapú automatizálást a ClickUp Automations segítségével

A tartalomgenerálás mellett használja a ClickUp AI-eszközeit a marketing munkafolyamat automatizálásához. A ClickUp Automations segít az AI-automatizálás-készítő használatában, hogy több mint 100 sablon segítségével triggereket vagy cselekvésalapú munkafolyamatokat hozzon létre. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy nyomon kövessék az előrehaladást, delegálják a munkát és betartsák az ütemtervet, mindezt a manuális folyamatok csökkentése mellett.

💡Profi tipp: Ha többet szeretne megtudni a marketing automatizálásról a ClickUp robusztus eszközeivel, olvassa el, hogyan használhatja az AI-t a marketing automatizáláshoz.

ClickUp marketingkampány-összefoglaló sablon

Indítson el bármilyen marketingkampányt egyszerűen a ClickUp marketingkampány-összefoglaló sablon segítségével

Tartalmazza továbbá a használatra kész sablonokat is, mint például a Marketing Campaign Brief sablon, amely világos összefoglalót nyújt a kampányról vagy a márkáról. Ennek eredményeként könnyedén meghatározhatja a márka céljait, irányelveit és az egyes projektfázisok eredményeit.

Ugyanakkor a ClickUp Brain alkalmazást a Docs-on belül is használhatja tartalom generálására vagy releváns információk összeállítására, miközben a kampány rövid leírására és az irányelvekre koncentrálhat. Így, közvetlen összehasonlításban a ClickUp tartalommarketing és szerkesztő eszközök széles skálájával robusztusabb ChatGPT alternatívának tűnik, különösen a marketingesek számára.

A ClickUp legjobb funkciói

Szövegszerkesztés: Jelölje ki a szöveg bármely részét a ClickUp Docs-ban, és az AI-alapú szerkesztő eszközzel azonnal javíthatja azt. Segít optimalizálni a tartalmat az érthetőség érdekében, módosítani a hosszát vagy egyszerűsíteni az üzenetet – mindezt néhány kattintással.

Tartalomírás : Írjon e-maileket, közösségi média tartalmakat vagy blogvázlatokat másodpercek alatt a ClickUp AI írási asszisztensével.

Szövegek összefoglalása: Hosszú e-maileket vagy dokumentumokat foglaljon össze a ClickUp AI összefoglaló eszközével, amely kiemeli a legfontosabb információkat. Az eszköz tömör áttekintéseket és megvalósítható következő lépéseket generál, segítve csapatát a kampány előrehaladásának és a közelgő mérföldköveknek a nyomon követésében.

Promptok : Használja a generatív AI funkciókat több marketingtevékenységhez, például szlogenek, felmérési kérdések javaslásához, marketingkampányok stratégiáinak kidolgozásához és egyebekhez. A : Használja a generatív AI funkciókat több marketingtevékenységhez, például szlogenek, felmérési kérdések javaslásához, marketingkampányok stratégiáinak kidolgozásához és egyebekhez. A ChatGPT Prompts for Marketing sablon , amely több mint 600 marketingpromptot tartalmaz, lehetővé teszi kampányainak optimalizálását és célzott tartalom létrehozását a közönségének.

Integrálja más eszközökkel: Csatlakoztassa a ClickUp-ot a már használt több ezer marketing eszközhöz, a közösségi média ütemező platformoktól a tartalomkezelő rendszerekig. Ez lehetővé teszi, hogy meglévő technológiai eszközeivel több csatornára is létrehozza, szerkessze és ütemezze tartalmát.

A ClickUp korlátai

Az összes funkció felfedezése időbe telik, de a ClickUp súgó központ segítségével könnyebben megtanulhatja a használatukat.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

További információk: A marketing naptárak, a kampánykezelés és a marketingterv-tervezés további marketing sablonokként szerepelnek a ClickUp-ban, amelyeket érdemes megfontolnia csapatának.

2. Copilot (a legjobb ingyenes ChatGPT alternatíva a tartalommarketinghez)

Képek, tartalmak és marketingstratégiák létrehozása a Copilot segítségével

A legjobb ChatGPT alternatívák közül a Microsoft Copilot (korábban Bing AI néven ismert) releváns és naprakész eredményeket nyújt. Könnyen hozzáférhető és használható, és a Microsoft Bing keresőmotoron belül érhető el.

Sok marketinges és közösségi média menedzser használja ezt a kiváló ingyenes AI eszközt, mert segítségével néhány parancs segítségével képeket és tartalmakat lehet generálni.

A Copilot különlegessége, hogy ez az egyetlen ingyenes ChatGPT alternatíva internet-hozzáféréssel, amely lehetővé teszi a valós idejű adatok közvetlen lekérését a webről. Ez akkor hasznos, ha pontos információkra vagy statisztikákra van szüksége a tartalmához.

A Copilot legjobb funkciói

A Microsoft ökoszisztémába integrálva, így kiválóan használható a Microsoft Edge böngészővel és a Microsoft Office eszközökkel, mint az egyik legjobb ingyenes ChatGPT alternatíva.

Tartalmazza a DALLE-3 motort a képek generálásához.

Hasznos többféle formátumú tartalomkészítéshez, a tartalommarketing blogoktól a közösségi média bejegyzéseiig.

A Copilot korlátai

A kimeneti minőség a feladat összetettségétől függően változik.

A teljes funkcionalitáshoz Microsoft-fiók szükséges.

Ha azt szeretné, hogy a képalkotó eszköz szöveget is tartalmazzon a képben, előfordulhat, hogy a generált kép nem tartalmazza a pontos szöveget, vagy gyakran helyesírási hibák találhatók benne.

Copilot árak

Ingyenes verzió a Microsoft csomagban

Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (60+ értékelés)

Capterra: NA

3. HubSpot Breeze AI (a legjobb marketing automatizáláshoz)

A HubSpot Breeze AI segítségével a tartalommarketing automatizálása egyszerűvé válik

Azok számára, akik már használják a Hubspot Sales vagy Marketing Hub szolgáltatást a folyamatokhoz, a Hubspot Breeze AI egy hatékony mesterséges intelligencia asszisztens, amely az automatizálást egy lépéssel tovább viszi.

Ezzel az AI asszisztens eszközzel automatizálhat mindent, az e-mailek és blogok tartalmának írásától az ügyfélinterakciók elemzéséig. Hatékonyan működik a HubSpot CRM és marketing automatizálási eszközeivel, mivel az AI integrálódik a meglévő munkafolyamatokba.

A legjobb az, hogy elemzi az ügyféladatokat és -viselkedést, segítve a marketingeseket olyan célzott kampányok létrehozásában, amelyek jobb eredményeket hoznak.

A Hubspot Breeze AI legjobb funkciói

Segít tartalmat generálni weboldalai bizonyos szakaszaihoz, blogokat írni vagy meglévő tartalmakat átfogalmazni.

Használja az AI-t, hogy jobban megismerje ügyfeleit, és automatizált marketingkampányok segítségével új potenciális ügyfeleket szerezzen.

A Sales Hub mesterséges intelligenciával támogatott funkciói előrejelző értékesítési prognózisokhoz, potenciális ügyfelek felkutatásához és irányított értékesítéshez használhatók.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg és növelje a hatékonyságot.

A Hubspot Breeze AI korlátai

A HubSpot ökoszisztémára korlátozódik, vagyis a Hubspot Breeze AI funkció használatához marketingtevékenységéhez is ezt kell használnia.

A ChatGPT egyéb alternatíváihoz képest meglehetősen drága.

Hubspot Breeze AI árak

Ingyenes

Professzionális ügyfélplatform : 1170 USD/hó

Vállalati ügyfélplatform: 4300 USD/hó

HubSpot Breeze AI értékelések és vélemények:

G2: NA

Capterra: NA

4. Perplexity (A legjobb az AI erejével történő kereséshez)

Használja ki a Perplexity AI keresőmotorjának olyan kulcsfontosságú funkcióit, mint a forráshivatkozás, hogy részletes tartalmat hozzon létre

Sokak szerint a legjobb ChatGPT alternatíva a kutatáshoz, a Perplexity AI kulcsfontosságú funkciói egyedülállóak.

Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho és Andy Konwinski által tervezett mesterséges intelligencia keresőmotor hozzáfér a GPT-4, Claude 3, Mistral Large és a kísérleti házon belüli LLM modellhez, hogy pontosabb és koherensebb válaszokat kapjon.

A marketingesek számára ez azt jelenti, hogy gyorsan megszerezhetik a tartalom ötleteit, releváns statisztikákat gyűjthetnek, vagy akár rövid formátumú tartalmakat is létrehozhatnak, például közösségi média bejegyzéseket és termékleírásokat. A Perplexity AI NLP, vagyis természetes nyelvfeldolgozási képességei biztosítják, hogy a tartalom világos és könnyen érthető legyen, ami ideális olyan tartalmak írásához, amelyek rezonálnak a közönségével.

A Perplexity legjobb funkciói

Kiváló AI eszköz adatelemzéshez, kereséshez és mélyebb kutatáshoz

Fejlett természetes nyelvfeldolgozás a pontos tartalomgeneráláshoz

Mélyebb témákat és al-témákat fedez fel, és hivatkozásokat is megad a generált információkhoz, ami kiemeli a ChatGPT alternatívái közül.

Perplexity korlátai

Hosszú formátumú tartalmak esetében nem olyan erős, mint más ChatGPT alternatívák.

Nem multinodális, mint a Gemini, a Copilot vagy a ChatGPT, ami azt jelenti, hogy kiválóan alkalmas tartalomkeresésre, de nem hatékony problémamegoldásra.

Perplexity árazás

Ingyenes

Előny: 20 USD/hó

Enterprise Pro: 40 USD/hó (legfeljebb 250 alkalmazott)

Perplexity értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: NA

5. Google Gemini (a legjobb kompakt ChatGPT alternatíva)

Szerezzen SEO-barát marketingstratégiákat a Google Gemini -től

A Gemini a Google mesterséges intelligenciával működő asszisztense, amelyet úgy terveztek, hogy a természetes nyelvfeldolgozás és a generatív mesterséges intelligencia erejét többféle felhasználási esetre is kihasználja.

Bár eredetileg Google Bard néven mutatták be, ma már a Google AI ökoszisztéma részeként a Gemini integrált megoldást kínál személyre szabott és SEO-barát tartalom létrehozásához, amely összhangban áll a márka hangjával.

Az eszköz ideális azoknak a marketingeseknek, akik a Google eszközkészletét, például a Google Analytics, Ads és Search Console szolgáltatásokat használják. A Gemini zökkenőmentesen együttműködik a Google Sheets és más szerkesztőeszközökkel is, megkönnyítve a kampányok kezelését, az adatok elemzését és a stratégiák kiigazítását.

A Google Gemini legjobb funkciói

Fejlett nyelvi modellekkel felszerelve, amelyek segítenek többféle tevékenység elvégzésében, például szöveg, kód, képek és hanganyagok létrehozásában.

Szilárd képalkotó képességekkel rendelkezik, amelyekkel néhány egyszerű utasítással AI-alapú képeket hozhat létre.

A Gemini AI-modelleit saját igényeihez és preferenciáihoz igazíthatja, így saját AI-alapú platformokat és eszközöket tervezhet, ezt a keretrendszert alapmodellként felhasználva.

Internetes hozzáféréssel rendelkezik, így naprakész válaszokat ad és olyan tartalmakat generál, amelyek figyelembe veszik a legfrissebb online információkat.

A Google Gemini korlátai

Elsősorban akkor hasznos, ha már használja a Google szolgáltatásait marketing célokra.

Bár a ChatGPT-hez képest jobb, kontextusosabb válaszokat ad, hajlamos a téves információkra és logikai hibákra, különösen az ingyenes csomagban.

A Google Gemini árai

Ingyenes

Gemini Business: 24 USD/felhasználó, havi számlázással

Gemini Enterprise: 36 USD/felhasználó, havi számlázással

Google Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: NA

6. Jasper AI (A legjobb gyors és pontos tartalomkészítéshez)

Fokozza tartalommarketing-stratégiáját a Jasper AI segítségével, amellyel gyorsan és pontosan írhat tartalmakat.

A Jasper, a marketingesek, közösségi média menedzserek és tartalomalkotók számára elengedhetetlen AI írási asszisztens, egy hatékony tartalomalkotási platform, amely kiváló minőségű tartalmakat generál marketingkampányaihoz.

Felhasználóbarát felületéről és sokoldalúságáról ismert, fejlett gépi tanulási képességekkel rendelkezik, amelyek célja, hogy segítsék a marketingeseket a tartalom, blogbejegyzések és cikkek írásától a közösségi média bejegyzéseiig és hirdetések szövegéig mindenben, miközben megőrzik a kontextust.

A Jasper AI legjobb funkciói

Használja a Jasper AI-alapú integrált marketingfunkcióját marketingkampányai optimalizálásához.

Használja a hatékony AI modellt tartalom létrehozásához, beleértve a szövegírást, blogírás, SEO-barát tartalom és még sok más.

Vonzza be a közönséget, és építsen ki egy szilárd, AI-alapú tartalmi stratégiát a meglévő tartalmak újrahasznosításával, optimalizálásával és különböző formátumokba való konvertálásával.

Integrálja a Jaspert biztonságosan a meglévő technológiai rendszerébe a beépített biztonsági funkciók segítségével, hogy adatai védve legyenek.

A Jasper AI korlátai

A Jasper használata némi tanulási időt igényel, különösen azok számára, akik még nem ismerik a generatív mesterséges intelligenciát.

A Pro vagy Business verziót kell beszereznie, hogy hozzáférjen az olyan fejlett funkciókhoz, mint az AI képalkotás és a szerkesztési funkciók.

Ez költséges az ügynökségek számára, mivel a Creator és a Pro csomagokkal csak korlátozott márkahanggal és tudásbázissal rendelkeznek.

Jasper AI árak

Alkotó : 49 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Előny: 69 USD/hó felhasználónként, havi számlázással

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1800+ értékelés)

7. Claude (A legjobb a kiváló minőségű és kontextusfüggő tartalomhoz)

Használja ki Claude kontextusérzékeny funkcióját, hogy kiváló minőségű blogokat és összefoglalókat készítsen!

A Claude egy remek ChatGPT-alternatíva azok számára, akik egy fejlett, többféle felhasználási lehetőséget kínáló nagy nyelvi modellt (LLM) keresnek. Ez az Anthropic által fejlesztett fejlett AI-eszköz arra lett tervezve, hogy árnyalt és kontextusban releváns tartalmat nyújtson.

Ami leginkább tetszik ebben az eszközben, az a nyelv finomságainak megértése, ami ideális azoknak a marketingeseknek, akik jól megírt szövegeket szeretnének létrehozni, amelyek mélyen rezonálnak a közönségükkel. Ráadásul dokumentumokat, PDF-eket és egyéb anyagokat is csatolhat, amelyeket az eszköz elemzi, hogy marketingtartalmat állítson elő, beleértve a márkairányelveket, hosszú formátumú tartalmakat, közösségi média bejegyzéseket és egyebeket.

A Claude legjobb funkciói

Készítsen kiváló minőségű tartalmakat, beleértve cikkeket, e-maileket és közösségi média bejegyzéseket, egyszerű utasítások segítségével.

Fejlett nyelvi modelljeinek köszönhetően kiválóan teljesít a finom árnyalatú írás és a kontextus megértése terén, így ideális marketingtartalmak létrehozásához, amelyek hatékonyan integrálják márkád hangját és stílusát minden kiegészítő anyagban.

Az egyik legjobb kódgeneráló eszköz, amely segít HTML- vagy CSS-kódok írásában, képek JSON-adattá alakításában vagy komplex kódok hibakeresésében anélkül, hogy sok technikai szakértelemre lenne szükség.

Claude korlátai

A megfelelő utasítások megtalálása eleinte kissé nehéz, ellentétben a ChatGPT-vel és néhány más alternatívával.

A kívánt eredmények elérése érdekében több felhasználói beavatkozás lehet szükséges, mint a bevált eszközök esetében.

Claude árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó/fő

Csapat: 25 USD/hó/fő

Vállalati: Egyedi árazás

Claude értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: NA

8. Frase (A legjobb részletes tartalommarketing-elemzésekhez)

Tervezzen és készítsen kutatásalapú összefoglalókat és cikkeket a Frase AI eszközeinek segítségével

Számos AI-eszköz létezik a SEO-optimalizáláshoz, de egyik sem végzi olyan jól a feladatát, mint ez az egyszerű, Frase nevű eszköz. Ez egy AI-alapú írási eszköz, amelyet hosszú formátumú tartalomkészítéshez, kulcsszó-kutatáshoz és SEO-optimalizáláshoz használhat.

A Frase fejlett természetes nyelvfeldolgozási képességeinek segítségével tanulmányozza a niche-ben legjobban teljesítő tartalmakat, és olyan betekintést nyújt, amely segít Önnek informatív és SEO-barát cikkek írásában.

A Frase legjobb funkciói

Elemezze a keresési lekérdezéseket, és hozzon létre kutatásalapú AI-tartalmakat az AI-írási eszközök segítségével.

Mentse el és használja újra a sablonokat, hogy rövidítéseket, AI-utasításokat vagy más ismétlődő munkafolyamatokat hozzon létre.

Készíts átfogó tartalmi összefoglalókat kulcsszóelemzés alapján, és optimalizáld azokat a keresőmotorok számára.

Integráció a Google Docs és a WordPress programokkal

Frase korlátozások

A Frase korlátozott lehet a rendkívül kreatív vagy eredeti tartalom létrehozásában.

Korlátozott keresési lekérdezések még a fizetős csomagok esetében is, csak a csapatok csomagja biztosít korlátlan keresési lekérdezéseket.

Frase árak

Ingyenes próba

Solo : 15 USD/hó

Alap : 45 USD/hó

Csapat: 115 USD/hó (legfeljebb 3 felhasználó)

Frase értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

9. Descript (a legjobb audio- és videomarketinghez)

Hang- és videofájlok azonnali létrehozása és szerkesztése a Descript alkalmazásban

Ha úgy gondolja, hogy a ChatGPT minden felhasználási esetben fantasztikusan működik, akkor gondolja át újra! Segít Önnek audio- és videotartalmak létrehozásában és szerkesztésében? Nos, a Descript biztosan!

A videó- és hangtartalom-előállításhoz legalkalmasabb ChatGPT-alternatívák egyike, a Descript podcastok, webináriumok vagy videomarketing-kampányokhoz használható. Kiemelkedő tulajdonsága, hogy a szövegátirat egyszerű szerkesztésével hang- és videofájlokat is szerkeszthet, ami rendkívül felhasználóbarátvá teszi.

A Descript legjobb funkciói

Könnyen használható videószerkesztő platform, amely lehetővé teszi klipek létrehozását, feliratok hozzáadását, hang javítását, klipek szerkesztését és még sok minden mást.

Hozzon létre egy valósághű, emberinek hangzó narrátort vagy hangot az AI beszédfunkció segítségével.

Írja át a szöveget hangfájlba, amelyet podcastokhoz, videókhoz vagy más tartalomformátumokhoz használhat.

Ez a ChatGPT alternatíva együttműködési funkciókkal rendelkezik csapatprojektekhez, beleértve a beépített megjegyzésekkel történő szerkesztési javaslatok, klipek hozzáadása vagy szerkesztése és még sok más lehetőséget.

A Descript korlátai

Az ingyenes csomag alapvető funkciókat tartalmaz, korlátozott exportálási lehetőségekkel. A fejlett AI-tartalom-generáláshoz fizetős csomagot kell választania.

Az optimális teljesítményhez jó számítógépre van szükség.

Descript árak

Ingyenes

Hobbista : 19 USD/hó személyenként, havi számlázással

Alkotó : 35 USD/hó személyenként, havi számlázással

Üzleti : 50 USD/hó személyenként, havi számlázással

Vállalatok: Egyedi

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (170 értékelés)

10. Surfer SEO (a legjobb SEO és kulcsszavakhoz)

Használja ki a Surfer SEO -barát tartalomkészítési funkcióját, és javítsa tartalmának rangsorolását

Bár számos ChatGPT-hack és prompt segíthet a kreatív írásban vagy a keresőmotorok rangsorolásában, a Surfer SEO az a legjobb eszköz, amelyet találtam a tartalomkészítési folyamat egyszerűsítésére.

Ez az AI-alapú ChatGPT alternatív eszköz segít a marketingeseknek egyedi kulcsszavak és SEO-vezérelt tartalmak, valamint a keresőmotorokhoz optimalizált blogok létrehozásában.

A Surfer egyik kiemelkedő funkciója a tartalomszerkesztő, amely valós idejű visszajelzéseket és ajánlásokat nyújt a legjobban teljesítő cikkek alapján a célszavakhoz. Ez lehetővé teszi, hogy megértsd, mely elemek döntőek a jó rangsoroláshoz, és biztosítja, hogy a megfelelő kulcsszavakkal, címsorokkal és kifejezésekkel írd meg a tartalmat.

A Surfer SEO legjobb funkciói

Egyszerűsített kulcsszó-kutató eszköz, amely segít megtalálni a legjobb kulcsszavakat, beleértve a hosszú farkú kulcsszavakat és a szándékodnak megfelelő kapcsolódó kulcsszavakat.

Blogvázlatokat és javaslatokat készít, amelyek segítenek Önnek a keresőmotorok rangsorolásához optimalizált, magas színvonalú tartalom írásában.

Integrált plágiumellenőrzés és korlátlan AI-ellenőrzés, hogy biztosan eredeti legyen a tartalma.

A Surfer SEO korlátai

Bár minden csomag korlátlan AI-felismerést biztosít, csak a Scale AI és a magasabb szintű csomagok lehetővé teszik az AI-író használatát AI-cikkek generálásához, maximum 10 darabig.

Még a prémium csomagok is korlátozottak az automatikus optimalizálás és a csapattagok számát illetően (a Scale AI csak 5 csapattag meghívását teszi lehetővé).

Surfer SEO árak

Essential: 89 USD/hó (legfeljebb 30 cikk) havi számlázással

Ár: 129 USD/hó (legfeljebb 100 cikk) havi számlázással

Scale AI: 219 USD/hó (legfeljebb 100 cikk, ebből legfeljebb 10 AI által generált cikk) havi számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

Surfer SEO értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (390+ értékelés)

A marketing jövője itt van: erősítse csapatát a ClickUp AI segítségével

Mit tartogat a jövő a marketing és a mesterséges intelligencia számára? A lehetőségek végtelenek! Hamarosan a mesterséges intelligencia sokkal többet fog tudni, mint jelenleg, így csapata szabadon engedheti kreativitását, miközben a mesterséges intelligencia elvégzi a igényes, kevésbé stratégiai, ismétlődő feladatokat.

Például az affiliate marketing esetében az AI azonosítja a megfelelő affiliate partnereket, míg az emberek ezt követően ellenőrizik és felveszik velük a kapcsolatot, hogy egy szilárd affiliate programot építsenek ki. A legfontosabb az egyensúly megtalálása!

A ChatGPT alternatívájaként a ClickUp-ot választanám, mert átfogó segítséget nyújt a marketingstratégiák kidolgozásában és megvalósításában. Előre elkészített marketing sablonokkal és konkrét utasításokkal a ClickUp mesterséges intelligencia asszisztens eszköze segít csapatának a marketingprojektek kezelésében és olyan dokumentumok gyors elkészítésében, mint esettanulmányok vagy marketingtervek.

Még olyan feladatokat is automatizál, mint a blogtartalom összefoglalása közösségi média bejegyzésekbe, vagy a tartalomkészítés egyszerűsítése a hatékony AI írási asszisztens segítségével.

Kezdje még ma az ingyenes próbaidőszakot, és fedezze fel, hogyan javíthatja a ClickUp AI marketingtevékenységeit!