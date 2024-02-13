10 praktikus információkérés (RFI) sablon

A beszállítók nem válaszolnak? Nem Ön a hibás, hanem az RFI-je. 🤷

Egyetlen projekt sem indul el úgy, hogy minden szükséges berendezés és kellék már rendelkezésre állna. Ahhoz, hogy egy adott hardvert vagy új szoftvert beszerezzen, követnie kell a szokásos beszerzési folyamatot, amely a beszállítóktól vagy szolgáltatóktól való információkéréssel kezdődik.

A folyamat formalizálásához először információkérés (RFI) dokumentumot kell elküldenie a szállítónak, amelynek alapján az eldönti, hogy együttműködik-e Önnel.

Az RFI-sablonok elengedhetetlenek, ha professzionálisabb megjelenéssel és hangnemben szeretne jó benyomást tenni a beszállítókra. Az RFI-dokumentumok szabványosított folyamata pedig Ön és csapata beszerzési folyamatait is sikerre vezeti.

Ezek a dokumentumok előre megtervezett mezőkkel rendelkeznek az adatok hivatalos rögzítéséhez, így az információgyűjtési folyamat mindkét fél számára gyors és egyszerű. Nem tudja, hol találja a tökéletes sablont? Mi segítünk!

Kiválasztottuk a 10 legfunkcionálisabb információkérés sablont , amelyekkel a beszállítókkal való kommunikáció gyerekjáték lesz.

Mi az információkérés?

Az információkérés egy hivatalos dokumentum, amelyet projekt- és feladatmenedzserek, valamint tervezőcsapatok használnak arra, hogy megkérdezzék a potenciális beszállítókat, rendelkeznek-e a szükséges kapacitással egy adott projekthez szükséges szolgáltatások vagy anyagok biztosításához.

A dokumentum felhasználható már megvásárolt termékek, cikkek vagy szolgáltatásokról való érdeklődésre is. A legtöbb RFI ezeknek az öt kategóriának felel meg:

A kérést benyújtó vállalat neve és elérhetőségei A beszerzésre szoruló projekt áttekintése Kérdések a potenciális termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban (termékjellemzők, tapasztalatok és árak) ❓ A válaszok benyújtásának határideje Kontextus szerinti utasítások

Az RFI-t általában több beszállítóhoz is elküldi, és beszállítói listákat hoz létre, hogy információkat gyűjtsön és összehasonlítsa a lehetőségeket a kiválasztási kritériumai alapján. Mivel a beszállítók ugyanazon a dokumentumon belül válaszolhatnak, ez az információcsere nyilvántartásaként is szolgál.

Miért van szüksége RFI-sablonra?

Ahhoz, hogy tökéletes RFI-lapot írjon, koncentráltnak és pontosnak kell lennie. Ezért a tapasztalt vezetők szakértők által készített RFI-sablonokra támaszkodnak a nehéz feladatok elvégzéséhez. 🏋️

Az RFI-sablon egyszerűsíti a beszállítóktól történő információkérés folyamatát . Az információk kinyerésére szolgáló formalizált struktúrát követi. Meghatározott szakaszai biztosítják a külső kommunikáció konzisztenciáját, egyértelműségét és tömörségét, valamint időt és erőfeszítést takarítanak meg Önnek.

Az információkérés sablonok használata számos előnnyel jár, többek között:

Testreszabás : Ezek könnyen szerkeszthetők, hogy megfeleljenek az egyes beszerzési helyzetek egyedi követelményeinek, miközben megőrzik az egységes keretrendszert.

Egyszerű összehasonlítás : A szabványosított formátumok egyszerűsítik a beszállítók válaszait összehasonlító folyamatot, elősegítve a gyorsabb kiválasztást.

Dokumentáció : A sablonok megkönnyítik a beszállítókkal folytatott összes beszélgetés nyomon követését, részletes leírásként vagy bizonyítékként szolgálnak arra vonatkozóan, hogy döntését tisztességesen hozta meg.

Költségcsökkentés: Segítenek csökkenteni a beszerzési tevékenységekkel kapcsolatos adminisztratív költségeket az RFI-folyamat racionalizálásával.

10 praktikus RFI-sablon és űrlap, amelyet érdemes kipróbálni

Az interneten rengeteg RFI-sablon található, mi pedig a legjobbakat gyűjtöttük össze Önnek! Könnyen használható lehetőségeket kínálunk olyan vezető szolgáltatóktól, mint a ClickUp és a TemplateLab. Nézze meg közelebbről az alábbiakban bemutatott exkluzív funkcióikat. 👀

1. ClickUp Standard RFI sablon

Maradjon szervezett, és kövesse nyomon zökkenőmentesen az összes információkérést a ClickUp Standard RFI sablon segítségével.

Maradjon koncentrált és szervezett minden RFI-kezdeményezés vagy beszerzési folyamat során a ClickUp Standard RFI sablon segítségével. Ez a sokoldalú és ingyenes RFI sablon segít összegyűjteni az adatokat minden típusú beszállítótól, központosítani a válaszokat, valamint tisztességes és zökkenőmentes összehasonlításokat készíteni. ⚖️

A dokumentum használatához egyszerűen töltse le, és hozzon létre egy RFI jegy űrlapot a potenciális beszállítók számára. Adjon meg annyi részletet, amennyit csak szeretne, például a kérelmező nevét, osztályát és a határidőt. Küldje el az űrlapot, és kövesse nyomon az állapotokat, például Új kérelem, Visszaigazolás, Törlés, Befejezés és Szállítás. Hasonlítsa össze a kapott válaszokat több testreszabható nézet segítségével.

A Kérések listája nézetben az RFI-k kategóriák szerint vannak rendezve, például Probléma, Javaslat és Módosítás. Van még egy RFI folyamat táblája nézet is, amely a kéréseket kártyákként jeleníti meg egy Kanban táblán. Ezek a kártyák státusz és prioritás szerint vannak csoportosítva a feladatok jobb láthatósága érdekében.

Egyszerű drag-and-drop eszközzel viheti át a kéréseket egyik szakaszból a másikba. Vagy állítson be értékelési kritériumokat az egyes státuszokhoz a folyamat egyszerűsítése érdekében.

A Szállítási ütemterv naptár nézetben a fő hangsúly az egyes kérések határidejére esik, így gyorsan áttekintheti, mi teljesült és mi maradt figyelmen kívül. A határidőket a képernyőn található Időkeret gombra kattintva módosíthatja.

2. ClickUp információkérés sablon

Gyűjtse össze az RFI-adatokat, és könnyedén vezessen egyértelmű nyilvántartást az összes lényeges részletről a ClickUp RFI-válasz sablonjával, amelyet építési projektekhez készítettünk.

Egyszerűbb módszert keres a beszállítói vagy vállalkozói adatok egyértelműbb összegyűjtésére? Ne keressen tovább, mint a ClickUp Request for Information Template, egy hatékony RFI űrlap, amelyet kifejezetten egy könnyen követhető, mégis következetes információgyűjtési folyamat kialakítására terveztek. 🧐

Használja ezt a sablont, hogy könnyedén összegyűjtse a beszállítók adatait, például képesítéseiket, anyagaikat és áraikat. Egyetlen felületen kezelheti több vállalkozó adatait, és valós idejű frissítésekkel követheti nyomon a folyamatot, például az ütemterv, a válaszadási idő vagy az árak változásait.

Ez a funkció különösen előnyös olyan iparágakban, mint az építőipar és a gyártás, ahol a gyakori költségváltozások komoly károkat okozhatnak a költségvetésben. Kövesse nyomon az RFI-válaszokat négy felhasználóbarát nézet segítségével:

RFI benyújtási űrlap megtekintése: Segít ellenőrizni az RFI részleteit, mint például a cím és a leírás, a projekt neve, hatálya és prioritása. RFI napló lista nézet: Összefoglalja az összes RFI adatot állapot szerint csoportosítva, és egyedi mezőket kínál a válaszok, a költségváltozások és az ütemterv-változások számára. Projektpanel nézet: Az RFI-ket projektnév szerint csoportosítva jeleníti meg, javítva ezzel a részlegek közötti levelezést. RFI hatókör táblázat nézet: Az RFI-ket hatókör szerint rendezve jeleníti meg, lehetővé téve a vezetők számára, hogy eldöntsék a szükséges jóváhagyást (ha van ilyen).

Javasoljuk, hogy a ClickUp e-mail funkcióját használja az RFI-dokumentumok szállítóknak történő elküldéséhez, anélkül, hogy platformot kellene váltania.

3. ClickUp beszerzési sablon

A ClickUp beszerzési sablon segítségével hatékonyan navigálhat a teljes beszerzési folyamatban táblázatok, listák és különböző célú dokumentumok segítségével.

Az áruk időbeni és megfelelő mennyiségű beszerzése a beszállítóktól egy stresszes feladat, amely aprólékos tervezést és együttműködést igényel. Bízzon a ClickUp beszerzési sablonjában, hogy az egész folyamat gyerekjáték legyen! 🌳

A nyersanyagok beszerzésével kapcsolatban ez a Workspace sablon mindent lefed, a tervezéstől és koordinációtól a feladatok végrehajtásáig, az árajánlatok elfogadásáig, a készletek felügyeletéig és a szállítási folyamat szabványosításáig.

Nyolc különböző nézet áll rendelkezésre, amelyek segítségével ellenőrizheti a beszerzés minden kritikus szakaszát. Például a Beszerzési standard operatív eljárások dokumentum nézet ideális a csapatok szerepeinek kiosztásához és a jóváhagyási mátrix meghatározásához.

Számos beszállító-központú nézet áll rendelkezésre – például a Fő beszállítói könyvtár és a Beszállítói kockázatok nézet –, amelyek segítségével kategorizálhatja beszállítóit és figyelembe veheti az egyes beszállítókhoz kapcsolódó szállítási kockázatokat. A Beszállítói szintek nézet segítségével a beszállítókat a projekt szempontjából kritikus fontosságú ellátásuk szerint osztályozhatja.

A sablon beépített beérkezési kérelem űrlapot tartalmaz a belső beszerzési kérelmek összegyűjtéséhez. Használja az „Nyitott”, „Felülvizsgálat alatt”, „Aktív tárgyalás” és „Tisztázásra szorul” állapotokat, hogy tájékoztassa csapatát a folyamatban lévő beszerzési feladatokról.

A ClickApps konfigurációk segítségével testreszabhatja a sablont az időkövetés, a függő figyelmeztetések és a mérföldkövek követése számára.

4. ClickUp RFP folyamat sablon

ClickUp RFP folyamat sablon

Készen áll arra, hogy begyűjtse a lelkes ajánlattevők projektjavaslatait? A ClickUp RFP folyamat sablonja segít ebben! Ez a feladat sablon egyszerűsíti a projekt jellemzőit és az objektív értékeléshez szükséges általános kritériumokat, így a javaslatok értékelése gyerekjáték lesz. 🌬️

Az ajánlatkérés (RFP) általában akkor kerül felhasználásra, amikor potenciális beszállítóktól vagy szolgáltatóktól ajánlatokat vagy javaslatokat kérnek, részletesen leírva, hogyan tervezik a projekt végrehajtását, ha őket választják ki a munkára. Ez a feladat sablon ellenőrzőlistákat, elvárásokat és egyéni mezőket tartalmaz, hogy megkönnyítse a zökkenőmentes ajánlatkérési folyamatot és biztosítsa a megbízható beszállítói partnerséget.

Általában öt alapértelmezett kategória alatt adhatja meg a projektjével kapcsolatos legfontosabb részleteket:

Folyamat fázis: Legördülő menüvel lehet kiválasztani a folyamat aktuális szakaszát, például Tervezés, Előkészítés vagy Felülvizsgálat. Legördülő menüvel lehet kiválasztani a folyamat aktuális szakaszát, például Tervezés, Előkészítés vagy Felülvizsgálat. Az automatikus előrehaladási funkcióval ellenőrizheti a feladatok és alfeladatok előrehaladását. Költségvetés: Adja meg az egész RFP-feladatra vagy egy adott alfeladatra elkülönített költségvetést. Mellékletek: Egy fájlmező, amely az alfeladat szükséges bemeneteit és/vagy kimeneteit tárolja. Megbízás dátuma: A szerződés megkötésének dátumát megadó dátum mező A javaslat benyújtásának határideje: A javaslatok benyújtásának határidejét jelző dátummező.

Bár a sablon előre elkészített ellenőrzőlistával rendelkezik, a feladatok és alfeladatok ellenőrzőlistái teljes mértékben testreszabhatók. Miután megkapta az ajánlatokat, használja a ClickUp Milestones funkcióját az üzletek megtárgyalásához és véglegesítéséhez.

5. ClickUp RFP munkaleírás sablon

Készítsen összefoglalót az első projektjéről a beszállítójával, megosztva vele a ClickUp RFP munkaleírás sablonját, egy teljesen testreszabható, előre megtervezett SOW dokumentumot.

A munkaleírás (SOW) nulláról történő megfogalmazása meglehetősen nagy kihívás. Szerencsére a ClickUp RFP munkaleírás-sablon segítségével pillanatok alatt átfogó és professzionális ajánlatokat készíthet. ⏳

A kezdők számára a SOW közös megértést biztosít a projekt eredményeiről és fizetési feltételeiről, így egyértelműbbé és irányítottabbá téve a projektet. Ez a kezdőknek is könnyen használható ClickUp Doc sablon előre megtervezett mezőkkel rendelkezik, amelyekkel könnyedén elkészítheti a minőségi SOW-t. Kezdje azzal, hogy meghatározza a szükséges munkával, annak időtartamával, a kapcsolódó folyamatokkal és az egyes eredmények eléréséhez szükséges erőforrásokkal kapcsolatos mérhető részleteket.

Ha problémája van egy szakasz navigálásával, a sablon beépített útmutatója segíthet. Például, ha nem biztos benne, mit kell hozzáadnia az Engedélyezés szakaszhoz, a dokumentum azt javasolja, hogy magyarázza el, ha a projekt végrehajtásához hardveres vagy szoftveres engedélyre van szükség. Segítséget kérhet az iparágához kapcsolódó szegmensek, például a szerzői jogok és védjegyek, az adatvédelem és a biztonsági törvények beépítése során is.

A ClickUp mesterséges intelligencia támogatást kínál számos írásbeli feladat elvégzéséhez. Próbálja ki a ClickUp AI funkciót, amellyel gyorsan elkészítheti a SOW-kat, prezentációkat és ajánlatokat egy adott hangnem és stílus szerint.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy Ön és beszállítója közösen szerkesszék a munkaleírást (SOW), és megosztott link segítségével valós időben módosítsák azt.

6. ClickUp nyersanyag-beszerzési SOP sablon

Írjon egy szabványos működési eljárást az üzleti tevékenységéhez szükséges anyagok beszerzéséhez, kitöltve az előre elkészített szakaszokat a ClickUp nyersanyag-beszerzési SOP sablon segítségével.

A ClickUp nyersanyag-beszerzési SOP sablon egy másik beszerzésbarát lehetőség a listánkon. Segít fenntartani a beszállítói kapcsolatokat, kezelni a beszerzési munkafolyamatokat, valamint optimalizálni a készletszinteket a pontos szállítások és a hulladékkezelés révén.

Ez a sablon lehetővé teszi a standard működési eljárás (SOP) meghatározását a nyersanyagok állandó ellátásának fenntartása, valamint a működési hatékonyság elősegítése érdekében, minimális eltérésekkel.

Használja a sablon előre elkészített szakaszait az SOP hatékony megírásához. Megadhatja a célt és a hatályt. Ezután vázolja fel a pontos megrendelési lépéseket az Eljárás szakaszban.

Ha a beszerzési feladatot másra bízza, javasoljuk, hogy a félreértések elkerülése érdekében állapítson meg szabványokat a preferált beszállítókra, a kívánt mennyiségre és a költségvetésbe foglalt költségekre vonatkozóan. A sablon végén egy testreszabható GYIK szakasz található.

Ezt a sablont elmentheti a ClickUp Docs-ba, hogy az egész csapat könnyen hozzáférhessen, vagy néhány kattintással csatolhatja a beszállítói vagy kereskedői szerződésekhez. Miután leadta a megrendelést, kövesse nyomon annak előrehaladását a ClickUp Dashboards-on olyan állapotcímkékkel, mint Megrendelés leadva, Jóváhagyásra vár, és Anyagok beérkeztek. A ClickUp automatizálási funkcióival értesítést kaphat kritikus helyzetekről, például alacsony készletszintekről és késedelmes szállításokról.

7. ClickUp beszerzési megrendelőlap sablon

Kövesse nyomon a beszerzési igényeket és figyelje a szállítási határidőket egy helyen a ClickUp beszerzési megrendelőlap sablon segítségével.

Egyszerre több megrendelés érkezik? Egyszerűsítse a beszerzési megrendelési folyamatot a ClickUp beszerzési megrendelőlap sablonjával. 🎁

Ez a sablon célja, hogy egyszerűsítse a bonyolult rendelési ciklusokkal járó adminisztratív terheket. Szállítók és vásárlók számára egyaránt alkalmas. Kap egy Bevezető útmutatót, amely bemutatja, hogyan lehet navigálni a funkciókban gazdag eszközben, hogyan lehet szervezni a készleteket és a szállítási logisztikát, valamint hogyan lehet együttműködni a beszállítókkal.

A sablon egy egyszerű, praktikus beszerzési megrendelőlapot tartalmaz, amely megkönnyíti az adatok bevitelét. Töltse ki a mezőket olyan információkkal, mint a beszerzési megrendelés száma, a megrendelő és a beszállító adatai, az osztály és a beszerzés típusa.

Kövesse nyomon beszerzési/megrendeléseinek folyamatát ezekkel a praktikus állapotjelzőkkel:

Új kérelem Fizetős Beküldés a beszállítóhoz Hozzáadva a készlethez Teljes Elutasítva Számla beérkezése Jóváhagyásra Szállítás közben Beérkezett szállítmányok

Ha Ön beszállító, nyissa meg a sablon Új megrendelések listája nézetét, hogy megtekintse a legújabb megrendeléseket állapotuk szerint csoportosítva. Emellett áttekintheti a megrendeléseket osztályok szerint, és nyomon követheti a fizetési határidőket.

8. Biztonsági kultúra információkérés sablon

Írjon és osszon meg RFI-ket, csatoljon képeket a jobb érthetőség érdekében, és válassza ki könnyedén beszállítóját a Biztonsági kultúra információkérés sablon segítségével.

Az építési munkákhoz szükséges RFI-dokumentumok számos specifikációt és korábbi projektreferenciát tartalmaznak. A Biztonsági kultúra információkérés sablon segítségével megfelelő referenciákkal rendelkező adatokat kereshet olyan tételekhez, mint a javasolt tervrajzok, építési engedélyek, valamint egészségügyi és biztonsági kérdések.

Ez a könnyen használható sablon olyan alapértelmezett mezőket tartalmaz, mint az RFI-szám, a kérelem dátuma és a projekt azonosítója, amelyek segítségével megkönnyítheti az együttműködést a projekt érdekelt feleivel. Külön RFI áttekintés szakaszt tartalmaz, amelyben képek és szövegek is hivatkozhatók.

Az RFI-kérdések tekintetében annyira részletes lehet, amennyire csak akar. A sablon használatához regisztrálnia kell a Safety Culture (korábban iAuditor) platformon.

Miután létrehozta fiókját, egyszerűen megtalálhatja a konkrét RFI-t az egyedi azonosítója alapján. Ezenkívül az RFI-sablont PDF-jelentésként elküldheti, Word, Excel, Google Sheets és Google Docs formátumba exportálhatja, vagy e-mailben külső címzettnek küldheti. ✉️

9. Word RFI (információkérés) sablon a TemplateLab-tól

Használja ezt a Word-sablont, hogy testreszabható RFI-ket hozzon létre különböző beszerzési esetekhez.

Ha nagyon részletes RFI-t keres, amely tartalmazza a szokásos sablonrészeket, használja a TemplateLab Word Request for Information Report (RFI) Template sablonját.

Ez a nyolc oldalas Word-sablon a szokásos szakaszokból áll, címsorokkal, alcímsorokkal, tartalomjegyzékkel és hivatalos megjelenésű címoldallal. Csak a piros színnel írt szöveget kell kicserélnie, hogy a sablont saját igényeihez igazítsa.

Ez a sablon lépésről lépésre segít a részletes RFI megírásában. Utasításokat kap az alapvető szakaszok kitöltéséhez, mint például az RFI célja, célkitűzései, háttéradatok, a jelenlegi rendszer és a felmerült probléma leírása, a kért információk és a műszaki információk.

A sablonok teljes mértékben testreszabhatók, így megváltoztathatja a betűstílusokat, méreteket és színeket, táblázatokat és képeket is beilleszthet, hogy az információk egyértelműek legyenek.

10. Word legjobb általános RFI-sablon az RFP360-tól

Használja ezt a Word-sablont, hogy testreszabható RFI-ket hozzon létre különböző beszerzési esetekhez.

Ha nem kedveli a hosszú és szószaporító sablonokat, akkor az RFP360 Word Best All-Around RFI Template sablonja tetszhet Önnek.

Akár tanácsadási szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat keres, akár egy konkrét projektre van szüksége, amelyhez segítségre van szüksége, ez az ajánlatkérési sablon hatékony eszköz a követelmények tömör formában történő közléséhez a beszállítók számára.

A sablon segítségével öt szakaszban testreszabhatja RFI-jét:

Vállalati információk: Adjon betekintést szervezetébe vagy iparágába Szállítói követelmények: Vázolja fel a potenciális szállítóktól elvárt specifikációkat/készségeket. Projekt leírása: Adjon meg részleteket : Adjon meg részleteket a projekt céljairól és áttekintést a kihívásról. Beküldési irányelvek: Határozottan adja meg, hogyan szeretné megkapni és formázni a válaszokat. Kért információk: Tegyen fel egy sor kérdést, amelyekkel a szállító vállalatáról, tapasztalatáról, javasolt megoldásáról és árairól tudhat meg többet.

Egyszerűsítse a beszerzési rendelési folyamatot!

Ha versenyképes, beszállító-központú környezetben működik, a minőségi RFI-k stratégiai előnyt jelentenek az üzleti tevékenységének. Jó első benyomást keltenek és segítenek megtalálni a megfelelő partnereket. Szerencsére a felsorolt sablonjaink segítségével a kiváló minőségű RFI-formanyomtatványok elkészítése és elküldése gyerekjáték.

A ClickUp sablonkönyvtárában több mint 1000 további, általános célú sablon található, amelyek üzleti tevékenységeinek optimalizálására lettek tervezve. 🦸