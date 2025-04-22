10 modèles gratuits de tableaux d'humeur en PPT, Slides et ClickUp

Fini le temps où créer des tableaux d'humeur DIY signifiait empiler des magazines, découper des images et les coller sur de grands tableaux. Bien sûr, c'était une approche pratique et amusante, mais soyons honnêtes, elle devenait très vite fatigante.

Aujourd'hui, les tableaux d'humeur numériques sont à la mode. Non seulement ils sont amusants à utiliser, mais ils offrent un canevas numérique gratuit et sans encombrement pour rassembler et présenter vos idées. ✨

Et si vous ne voulez pas partir de zéro, un modèle de tableau d'humeur vous donne une longueur d'avance. Qu'il s'agisse de réfléchir à des idées de marque, de concevoir une nouvelle interface logicielle ou de préparer un scénario pour votre prochaine série de contenus, ces modèles vous aideront à donner vie à vos idées créatives.

Pour vous aider à lancer votre prochain projet, nous avons rassemblé 10 des meilleurs modèles de tableau d'humeur gratuits rationaliser votre processus créatif . Vérifions-les.

Qu'est-ce qu'un Tableau d'humeur ?

Un modèle de Tableau d'humeur est une toile numérique prédéfinie qui vous aide à organiser et à présenter vos idées créatives. Ainsi, au lieu de partir d'une page blanche, vous commencez avec une structure qui vous indique où et comment placer les images, les couleurs, les polices de caractères et d'autres éléments de conception.

Ces modèles présentent plusieurs avantages :

Simplifier le Tableau d'humeur, surtout si vous êtes débutant et que vous avez du mal à partir de zéro

Accélérer le processus deprocessus de conception puisque la structure de base est déjà en place pour créer des tableaux d'humeur

Assurer une présentation cohérente du tableau d'ambiance avec des thèmes, des émotions et des récits communs

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de Tableau d'humeur ?

Un bon modèle de tableau d'humeur ne doit pas seulement être visuellement attrayant. Il doit également être parfaitement fonctionnel. Décortiquons les fonctionnalités clés à prendre en compte pour que le modèle que vous aurez choisi amplifie votre flux créatif et stimule votre productivité :

Disposition claire et organisée pour communiquer efficacement des idées et desles plans conceptuels Interface glisser-déposer pour ajouter rapidement des éléments de conception (textes, photos, etc.), les redimensionner et les déplacer

Arrière-plans, couleurs et caractères personnalisables pour s'adapter à l'ambiance de votre projet

Assistance pour divers types de contenu tels que les images, les vidéos, les formes et les liens cliquables

Intégration transparente avec des sources d'images de stock (pour un accès facile à des visuels de haute qualité) et des fichierslogiciel de gestion de projet (pour superviser l'exécution) 🛠️

Compatible avec différents appareils pour que vous puissiez y accéder et le peaufiner n'importe où, n'importe quand

Outils de collaboration pour les équipes qui doivent travailler ensemble sur un modèle

10 modèles de tableaux d'humeur gratuits à utiliser en 2024

Choisir le bon modèle signifie trouver celui qui s'adapte parfaitement à votre projet. Nous avons sélectionné 10 modèles qui répondent à différents besoins. Jetez un coup d'œil à ces modèles gratuits et voyez lequel vous convient le mieux.

1. Modèle de Tableau d'humeur ClickUp

Rassembler l'inspiration et les idées dans un seul endroit coloré

Vous travaillez sur un projet créatif où vous devez jongler avec des détails comme l'expérience utilisateur, la typographie et les couleurs ? Si c'est le cas, vous allez adorer Le modèle de Tableau d'humeur de ClickUp .

Ce modèle vous permet de classer vos inspirations dans les catégories suivantes : interface utilisateur, icônes, illustrations, site web, typographie et palette de couleurs. Et comme il a été créé en Tableaux blancs ClickUp vous pouvez facilement l'adapter à votre convenance.

Vous et votre équipe pouvez collaborer visuellement sur le même canevas à l'aide du stylo, du surligneur et de la souris carte mentale des outils. Vous pouvez également utiliser du texte, des notes adhésives et des connecteurs pour ajouter un contexte à vos idées de conception et établir des connexions entre elles.

Bien que toutes ces fonctionnalités soient formidables, ce n'est même pas la meilleure partie. Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp vous permettent de passer en toute transparence de le brainstorming d'idées à leur mise en suivi, tout en gardant une trace de votre progression. ⏳

Ce modèle est parfait pour les graphistes, les professionnels UI/UX et les équipes de produits qui cherchent à rationaliser leurs flux de travail créatifs tout en gardant toutes les parties prenantes sur la même page.

2. Modèle de tableau de bord ClickUp

Le modèle de Tableau d'orientation de ClickUp vous permet de capturer, de hiérarchiser et de suivre les idées de produits de manière transparente

Si vous vous êtes déjà senti perdu dans l'organisation d'un tas d'idées lors de la planification de nouveaux produits d'entreprise ou de la refonte de produits existants, Le modèle de Tableau de bord de ClickUp est là pour dissiper le brouillard.

Il est conçu pour vous permettre de rassembler toutes vos idées de produits dans un seul espace et d'évaluer celles qui méritent d'être mises en œuvre et dans quelle commande. Cela signifie que pour chaque idée de produit, vous serez en mesure de réfléchir aux points suivants :

Produit: Le nom de votre produit et ce qu'il fait

Le nom de votre produit et ce qu'il fait Vision: L'impact que vous souhaitez obtenir avec le produit

L'impact que vous souhaitez obtenir avec le produit Groupe cible: À qui le produit est destiné

À qui le produit est destiné Besoins: Problème que votre produit résout pour le groupe cible

Problème que votre produit résout pour le groupe cible **Objectifs Business : comment le produit profitera à votre entreprise

Grâce aux affichages polyvalents du modèle, l'organisation devient un jeu d'enfant :

Apprenez à utiliser le modèle à l'aide des détails affichés dans la vue "Commencer ici"

Stockez toutes les idées de produits dans la vueTableau de vision Recueillir les idées de produits de votre équipe à l'aide du formulaire Vision du produit

Concentrez-vous sur les idées de produits les plus importantes grâce à l'affichage des priorités

À qui s'adresse ce modèle ? Les équipes de produits et les entrepreneurs qui cherchent à rationaliser leurs activités processus de développement de produits par le biais d'une idéation organisée, une communication effacée des objectifs de la productivité et de l'exécution stratégique.

3. ClickUp Vision Modèle de Tableau blanc

Trouvez l'état idéal pour votre prochain projet avec ce modèle de tableau blanc de vision

S'appuyant sur le modèle précédent, cette Modèle de Tableau blanc ClickUp Vision fait passer vos sessions de brainstorming collaboratif au niveau supérieur avec un modèle de Tableau blanc interactif .

Ce modèle Fonctionnalité du Tableau blanc est axée sur les interactions créatives, pratiques et en temps réel afin que vous et votre équipe puissiez former et affiner votre vision du produit. Les designers peuvent facilement l'utiliser pour s'inspirer d'idées d'aménagement intérieur de magasin, d'échantillons de texture, de différentes dispositions, d'un échantillon de collage, ou même pour créer un espace pour les prises de vue de produits.

Vous pouvez disposer et organiser visuellement les idées de produits à l'aide de photos, d'illustrations et de notes autocollantes, créant ainsi une feuille de route que tout le monde peut comprendre d'un seul coup d'œil. 🗺️

Vous voulez vous assurer que votre projet est fructueux ? session de brainstorming fructueuse ? Utiliser Documents ClickUp pour définir et partager les objets de la session à l'avance. Ainsi, chaque membre de l'équipe arrive prêt, armé d'idées et de points de vue, ce qui stimule la productivité de la session.

4. Modèle de storyboard ClickUp

Construisez et visualisez la structure et les flux de votre histoire en un coup d'œil avec le modèle de storyboard de ClickUp

Que vous soyez un cinéaste, un écrivain ou un propriétaire d'entreprise cherchant à améliorer votre expérience client, Modèle de storyboard de ClickUp est un outil utile pour structurer vos flux de travail créatifs. Il fournit un canevas dédié où vous pouvez visualiser vos idées et les décomposer en scènes ou étapes claires et distinctes.

La créativité se nourrit de flexibilité, et ce modèle l'a bien compris. Vous pouvez mélanger les scènes pour affiner les flux de l'histoire et les dupliquer en fonction de la longueur de votre récit. Qu'il s'agisse d'un processus concis en trois étapes ou d'un processus créatif complexe, ce modèle vous permet d'élaborer un plan de travail en trois étapes modèle de storyboard s'adapte à vos besoins.

Si vous travaillez sur des films et des jeux, utilisez la Box de chaque scène comme référentiel pour capturer des détails tels que les actions, les dialogues et les effets sonores, afin qu'aucun détail ne soit perdu dans la traduction.

En revanche, si vous êtes propriétaire d'une entreprise ou faites partie d'une équipe chargée de l'expérience client, vous pouvez utiliser les Box pour capturer les points de contact clés, les interactions et les commentaires afin d'analyser votre.. parcours client et améliorer l'expérience client. 🤩

5. Modèle de plan d'histoire ClickUp

Préparez votre prochain article de manière plus organisée grâce au modèle de plan d'article de ClickUp

Celui-ci s'adresse à tous les conteurs. Si vous êtes fan du modèle de storyboard précédent, vous allez adorer le modèle de storyboard de ClickUp Modèle de plan d'histoire ClickUp encore plus.

Ce n'est un secret pour personne : si la narration est un art, c'est aussi une science structurée. Ce modèle donne à vos histoires l'ossature structurée dont elles ont besoin, afin que vous puissiez consacrer toute votre énergie à la narration que vous êtes le seul à pouvoir raconter.

Vous pouvez l'utiliser pour créer des plans de chapitres, les décomposer en scènes, organiser des intrigues, construire des caractères et gérer les emplacements.

Au-delà de ces fonctionnalités organisationnelles, le modèle de plan de récit fait également office de compte personnel. Il vous permet de fixer des dates d'échéance pour l'achèvement des différentes scènes de votre récit et de suivre votre progression à l'aide de statuts tels que À faire, En cours et Achevé.

Ce modèle vous permet non seulement d'être organisé, mais aussi d'achever votre récit dans les délais impartis. Après tout, le temps, c'est de l'argent. 💸

6. Modèle de mappage des histoires d'utilisateurs ClickUp

Construisez et personnalisez votre plan d'histoire de l'utilisateur avec un modèle de tableau blanc flexible et préformaté dans ClickUp

À faites-vous des efforts pour comprendre les besoins réels de vos utilisateurs lors de la planification d'un forfait ? À faire en sorte que votre équipe reste alignée sur les objectifs et les priorités du produit ? Cartographie de l'histoire de l'utilisateur est une méthode éprouvée pour visualiser et organiser les tâches autour des besoins des utilisateurs lors du développement d'un produit. Cependant, sans une structure claire, elle peut devenir chaotique et accablante.

C'est précisément là que le Le modèle de mappage des histoires d'utilisateurs de ClickUp de ClickUp est très pratique. Il est conçu pour simplifier ce processus pour vous et votre équipe en vous permettant de vous concentrer sur un seul produit ou une seule fonctionnalité à la fois.

Il vous aide à approfondir les interactions avec les utilisateurs en planifiant les personas d'utilisateurs, les activités des utilisateurs, les étapes de réalisation des activités par les utilisateurs et les détails dont les utilisateurs ont besoin pour achever chaque étape. Il est ainsi facile d'identifier les domaines à améliorer afin que votre équipe puisse canaliser ses efforts de manière stratégique.

Si vous faites partie d'une équipe produit dont la priorité est de garder les besoins de l'utilisateur au centre de ses préoccupations, de démystifier leurs parcours et de comprendre ce qui doit être amélioré, alors ce modèle est fait pour vous.

7. ClickUp Design Tableau Modèle

Planifiez et exécutez vos projets de conception avec le modèle de Tableau de conception de ClickUp

Le modèle Modèle de Tableau de conception ClickUp est conçu pour les équipes et les agences qui cherchent à rationaliser leurs processus de conception, du forfait au lancement. 📅

Il est livré avec certaines des tâches générales pour typiques projets de conception comme déterminer les objectifs du projet et les indicateurs clés de performance, la recherche en matière de conception, le brainstorming et le lancement de produits.

Vous pouvez attribuer chaque tâche du processus de conception à un membre de l'équipe, en paramétrer la priorité et ajouter une date limite. De plus, vous pouvez organiser et suivre les tâches en fonction de :

Étapes de conception: Briefing, stratégie de marque, conception, marketing, jour du lancement et retour d'information

Briefing, stratégie de marque, conception, marketing, jour du lancement et retour d'information Statut d'approbation: En attente, approuvé et révision

En attente, approuvé et révision Type de révision: Aucune, révision mineure et révision majeure

La fonctionnalité la plus remarquable de ce modèle est la flexibilité de ses affichages, qui répondent aux besoins suivants différents styles de travail et les préférences en matière de visualisation :

Récapitulatif du projet : Une liste de toutes les tâches de conception

Une liste de toutes les tâches de conception Processus de conception : Une vue Tableau des tâches regroupées selon leurs étapes de conception

Une vue Tableau des tâches regroupées selon leurs étapes de conception Par priorité: Visualiser les tâches parniveaux de prioritéavec les tâches urgentes et de haute priorité en haut

Visualiser les tâches parniveaux de prioritéavec les tâches urgentes et de haute priorité en haut Par statut: Une vue Tableau pour la mise à jour du statut des tâches et la visualisation de la progression

Une vue Tableau pour la mise à jour du statut des tâches et la visualisation de la progression Révisions: Une liste des tâches qui doivent être révisées

Une liste des tâches qui doivent être révisées Échéancier: Disposition visuelle des durées et des échéances des tâches

Si vous cherchez à garder vos projets de conception - qu'il s'agisse de conception graphique, de conception Web, de conception d'applications, etc tableau des idées est ce qu'il vous faut pour concrétiser votre projet.

8. Modèle de Tableau d'humeur inspirant par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Inspiring-Mood-Tableau-Template-by-Template.net\_.jpg Modèle de Tableau d'humeur inspirant avec plusieurs photos par Template.net /$$$img/

via Template.net

Si vous êtes à la recherche d'un créateur de Tableau d'humeur qui vous motivera à atteindre vos objectifs personnels et professionnels, alors ceci pourrait bien être ce dont vous avez besoin. Il est très flexible, vous pouvez donc ajouter des citations, des collages de photos ou des emojis qui vous rendent heureux et vous inspirent.

Ce Tableau d'inspiration peut être téléchargé dans différents formats, tels que Microsoft Word, Google Docs et Adobe Illustrator.

Vous pouvez également choisir de la modifier directement sur le site Web de Template.net, qui propose une vaste bibliothèque de photos, d'illustrations, d'autocollants et de cadres. Et si vous voulez le rendre encore plus personnel, vous pouvez choisir de télécharger vos propres images.

9. Modèle de présentation de Tableau d'humeur par Beautiful.ai

via Beautiful.ai

Si vous êtes architecte d'intérieur, styliste de mode ou photographe et que vous cherchez à organiser et à présenter vos idées à votre équipe ou à vos clients, le modèle de présentation Mood Tableau de Beautiful.ai est l'outil idéal.

Ce Tableau d'humeur de design d'intérieur se distingue par son organisation simple et claire. Il est divisé en sections clés qui aident à communiquer la vision de votre projet :

Contexte: Définissez le projet, sa cible et votre client. Cela permet de situer le contexte et de s'assurer que tout le monde a une vue d'ensemble

Définissez le projet, sa cible et votre client. Cela permet de situer le contexte et de s'assurer que tout le monde a une vue d'ensemble **Couleurs : présentez la palette de couleurs que vous avez choisie pour définir l'ambiance et le style du projet

Photographie: Inclure des photos qui correspondent à la vision du projet, qu'elles proviennent du client ou de vos recherches

Vous pouvez facilement personnaliser ce modèle à l'intérieur de Beautiful.IA pour d'autres cas d'utilisation comme les tableaux d'humeur de la mode et du mariage. Lorsque vous êtes prêt à partager, exportez-le dans des formes telles que PowerPoint, JPG et PDF.

10. Tableau d'humeur de la marque PowerPoint Template par 24Slides

via 24Slides

Lorsque vous démarrez un projet de rebranding il est clé d'avoir une orientation visuelle claire. Ce modèle vous aide à le faire. Vous pouvez ajouter des éléments visuels tels que des palettes de couleurs, des photos et des illustrations uniques pour montrer à votre équipe à quoi ressemblera votre nouvelle marque.

Pour stimuler votre flux créatif, le modèle vous donne des exemples tels que "Vintage Life", "The Cinema", "The Rainbow" et "Ocean" pour inspirer votre rebranding.

Si vous êtes déjà familiarisé avec Microsoft PowerPoint, il vous sera très facile de personnaliser ce modèle pour l'adapter à vos besoins.

Les bonnes pratiques du Tableau d'humeur

Pour créer un Tableau d'humeur efficace, il ne suffit pas d'assembler et d'organiser des éléments visuels. Il s'agit d'une sélection réfléchie et d'une conception stratégique. Pour vous aider à créer des tableaux d'humeur remarquables, voici quelques bonnes pratiques à prendre en compte :

1. Commencez par un concept Effacées: Avant de commencer, comprenez clairement ce que vous essayez de communiquer avec votre tableau d'humeur. Il peut s'agir de la vision d'un projet, de la personnalité d'une marque, de l'esthétique d'un design ou d'un scénario.

2. Définissez vos éléments de mise en forme: Identifiez les éléments essentiels qui donneront forme à votre tableau d'humeur. Il peut s'agir d'images, de palettes de couleurs, de typographies, de textures, de motifs ou même de notes de texte. Ces éléments doivent véhiculer l'ambiance, l'atmosphère et le style que vous essayez de projeter.

3. Choisissez une structure logique: Organisez votre Tableau d'humeur de manière à ce qu'il ait un sens pour l'observateur et qu'il corresponde à vos objectifs. Vous pouvez choisir de regrouper les éléments par couleur, par matériau, par thème ou par une autre catégorie. La clé est de s'assurer que votre tableau d'humeur est logiquement structuré et facile à comprendre.

4. Privilégiez les images de haute qualité: Les images de haute résolution et de qualité supérieure donnent à votre tableau d'humeur un aspect plus professionnel et plus percutant. Les images de mauvaise qualité ou pixellisées peuvent détourner l'attention de votre vision.

5. Assurez la cohésion: Bien que votre tableau d'humeur puisse contenir divers éléments, il devrait y avoir un thème ou une esthétique unificatrice qui relie tous les éléments entre eux. Cela permet de créer un récit visuel cohérent et de rendre votre tableau d'humeur plus efficace.

6. Laissez de la place à la flexibilité: L'un des grands avantages des tableaux d'humeur est leur capacité à évoluer. Au fur et à mesure que vos idées ou vos projets se développent, vous aurez peut-être besoin d'adapter votre tableau d'humeur. Veillez donc à ce que votre tableau soit flexible et puisse s'adapter aux changements.

7. Utilisez un modèle de Tableau d'humeur: Si vous ne savez pas par où commencer, l'utilisation d'un modèle de Tableau d'humeur peut simplifier grandement le processus. Il vous fournit un point de départ structuré et peut vous faire gagner du temps.

8. Collaborez: Si le projet implique une équipe, assurez-vous d'obtenir la contribution de tous les membres. Cela garantit la diversité des points de vue et des idées et peut améliorer l'efficacité globale de votre tableau d'humeur.

9. Restez concentré: Veillez à ce que votre tableau d'humeur ne soit pas trop encombré. Bien que vous souhaitiez présenter divers éléments et idées, évitez d'en ajouter trop pour ne pas vous laisser submerger et détourner l'attention du concept principal.

N'oubliez pas qu'un Tableau d'ambiance bien conçu ne se contente pas d'inspirer et d'informer, mais qu'il fournit également une direction visuelle et un objectif qui aident à orienter tout projet créatif vers la réussite.

Donnez vie à votre vision grâce aux tableaux d'ambiance

Les tableaux d'humeur sont utiles pour organiser et visualiser vos idées, vos pensées et vos forfaits. Choisir la bonne maquette pour votre projet stimule la créativité et la productivité de votre équipe.

Vous souhaitez améliorer votre productivité et donner vie à votre propre tableau d'humeur ? Les modèles de tableau d'humeur de ClickUp, qui s'intègrent parfaitement aux fonctionnalités de gestion de projet, sont justement conçus pour cela. 🦾

Au-delà des tableaux d'humeur, La vaste (et gratuite) bibliothèque de modèles de ClickUp répond à un intervalle varié de processus d'entreprise afin que vous puissiez optimiser tous les aspects de vos flux de travail. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour commencer !