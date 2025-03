10 modèles gratuits de diagrammes de places pour simplifier la planification

Qu'il s'agisse d'un mariage élégant ou d'un évènement de travail, le forfait est une tâche étonnamment difficile. Des choses comme la répartition des places semblent faciles jusqu'à ce que vous soyez plongé jusqu'aux genoux dans une feuille Excel de bricolage et qu'une migraine vous guette.

Nous vous recommandons vivement de sauter cette étape et d'utiliser un modèle de diagramme de places à la place. 🙌

Les modèles de plan de table vous aident à visualiser la place des personnes dans une salle ou lors d'un évènement. Et ils sont indispensables dans toutes les situations où des places sont attribuées.

Nous avons mis en avant 10 modèles de diagrammes de places qui vous aideront à aligner votre liste d'invités sur votre forfait - et à éviter les prises de tête.

$a$ Qu'est-ce qu'un diagramme de places ?

Un diagramme de places représente visuellement l'emplacement des personnes dans une salle ou un lieu. Il indique l'emplacement de chaque chaise, souvent regroupée en tables, groupes, lignes, sections ou niveaux avec des nombres, des lettres, des couleurs ou des noms pour plus de commodité.

Les diagrammes de places sont utiles pour :

Les mariages

Les évènements et célébrations d'entreprise

Les présentations professionnelles

Les conférences d'entreprise

Environnements de travail à places assises

Salles de classe

Les diagrammes vous permettent de concevoir un forfait indiquant l'emplacement de chaque invité ou participant, de sorte que vous sachiez qu'il y a assez d'espace pour tout le monde. Ils vous permettent également d'éloigner Lindsey de Kim afin d'éviter les chamailleries lors de la fête de mariage (les jeux sont cependant faits sur la piste de danse).

Les diagrammes de places les plus efficaces commencent par des modèles modifiables. Recherchez un diagramme modifiable qui vous permette de changer le nombre, la taille et la position des tables et des chaises.

L'utilisation de logiciel de forfaits d'évènements rend les choses plus faciles à gérer, surtout si vous travaillez avec quelque chose d'intuitif comme Tableaux blancs ClickUp .

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp avec des objets, des tâches, des relations et des stickies pour collaborer visuellement avec votre équipe

Voici la répartition :

Trouvez le meilleur outil de diagramme de place oumodèle de planification d'évènement Choisir la forme des tableaux (tables longues, tables rondes, tables en U, tables rectangulaires, etc.) et les positionner Décidez si vous aurez une table d'honneur (ou table VIP) et où la placer Organisez les tableaux en fonction de la taille et de la forme de la salle Créez des nombres, des noms ou des couleurs pour les tableaux Regrouper les invités ou les participants (par exemple, amis, services, équipes, intérêts communs, ordre alphabétique, etc.) Choisissez des places assignées, en tenant compte des questions d'accessibilité Imprimez des copies physiques (diagrammes de places imprimables pour la victoire)

Certains diagrammes assignent les personnes à un tableau et laissent les invités décider où ils s'assiéront autour de ce tableau. D'autres prévoient une place pour chaque personne. C'est à vous de choisir le niveau de détail.

10 modèles gratuits de diagrammes de places

Vous êtes probablement impatient de passer aux choses sérieuses, alors permettez-nous de vous présenter 10 des meilleurs modèles de diagramme de salle.

Et puisque gestion de projet d'évènement est assez difficile sans se soucier de la tarification, chaque modèle de cette liste est gratuit ! 💸

1. ClickUp Classroom Seating Chart Tableau blanc Template (Modèle de diagramme des places de la salle de classe au tableau blanc)

ClickUp Classroom Seating Chart Tableau blanc Template (Modèle de tableau blanc pour les salles de classe)

Le ClickUp Modèle de tableau blanc pour le plan de salle de classe est un outil indispensable pour les éducateurs. Il est également parfait pour les évènements de formation, les séminaires et les fêtes de mariage.

Utilisez le modèle de diagramme de salle modifiable de ClickUp pour visualiser la disposition de votre salle de classe et créer un diagramme de salle organisé avec la fonction meilleur logiciel de Tableau blanc .

Ce modèle dispose d'outils pour maintenir la distanciation sociale, le code couleur de chaque tableau et le suivi des horaires et des notes des étudiants. Le diagramme minimaliste peut s'adapter à n'importe quel nombre de places dans n'importe quelle taille de salle ou de lieu.

Les fonctionnalités de collaboration et les mises à jour en temps réel permettent également aux étudiants (ou aux invités) de participer au choix de leurs places. Vous pouvez également prendre le contrôle complet de la conception du diagramme des places pour votre salle de classe. Les fonctionnalités éducatives de ClickUp sont accessibles sur le forfait Free Forever et conçues pour aider les héros de la classe partout dans le monde. Elles sont également utiles aux gestionnaires de projets d'évènements, aux organisateurs de mariages et à toute personne qui organise un évènement ou crée un plan de table. Télécharger ce modèle

2. ClickUp Modèle de forfait de travail pour l'organisation d'un mariage

ClickUp - Modèle de cahier des charges pour l'organisation d'un mariage

Le modèle Modèle de forfait de travail pour l'organisation d'un mariage ClickUp va au-delà d'un diagramme de places pour une réception de mariage. Après tout, l'attribution des tableaux n'est qu'un élément parmi d'autres sur la liste des préparatifs de mariage.

Utilisez ce modèle pour établir des échéanciers et des délais clairs pour chaque tâche, de la confirmation des RSVP à l'organisation des fournisseurs, pour la réception.

Ce modèle de planification de mariage forfaitaire simplifie le processus en rassemblant tout dans un seul tableau de bord. Vous pouvez définir et documenter le forfait travail pour chaque fournisseur, coordonner et communiquer avec toutes les personnes concernées, et définir le forfait travail pour l'ensemble de l'équipe de planification du mariage. Les fonctionnalités de ClickUp's Events vous permettent également de suivre et de gérer les tâches, les délais et les budgets afin de vous permettre de forfaiter une fête inoubliable à chaque fois. Le forfait Free Forever vous donne un accès illimité à des modèles, des affichages, des calendriers et bien plus encore. Télécharger ce modèle

3. ClickUp Modèle de plan de gestion de classe

ClickUp Modèle de plan de gestion de classe

Le plan de gestion de la classe ClickUp Modèle de plan de gestion de classe donne aux éducateurs tout ce dont ils ont besoin pour créer un environnement de classe prospère. 🧑‍🎓

Utilisez cet outil pour créer un aperçu organisé de votre classe, du comportement des élèves, des notes, des forfaits de cours et de tout ce dont vous avez besoin.

Ce modèle contient tout ce dont vous avez besoin pour créer des attentes, des objectifs et des buts gérables pour les élèves. Il simplifie également la communication avec les élèves et les parents, l'organisation des ressources, les forfaits de cours et les opérations quotidiennes.

ClickUp vous couvre, que vous ayez besoin d'un modèle d'itinéraire un outil de création de diagrammes de places, un outil de collaboration, ou tout cela à la fois. Et le meilleur ? Vous n'avez rien à payer ! Les membres Free Forever ont accès à des dizaines d'outils, de modèles, d'affichages et de fonctionnalités de personnalisation sans aucune limite. Télécharger ce modèle

4. Modèle de procédures opératoires normalisées pour la salle de conférence ClickUp

Modèle de procédures opératoires normalisées pour la salle de conférence ClickUp

Le modèle Modèle de procédures opératoires normalisées pour la salle de conférence ClickUp mon travail de planification et de coordination d'une salle de conférence réussie.

Utilisez-le pour rationaliser l'ensemble du processus de planification d'une salle de conférence, de la réservation au nettoyage, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux.

Ce modèle fait tout. Vous pouvez normaliser les procédures de la salle, suivre les fournitures et l'équipement, éliminer les doubles réservations et profiter de réunions fluides et efficaces à chaque fois. Et comme ClickUp possède de fantastiques fonctionnalités de collaboration, il améliorera la communication pour que tout le monde soit sur la même page.

ClickUp change la donne pour les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe du monde entier. Ceux qui souhaitent aller plus loin que le modèle de procédures opératoires normalisées de ClickUp pour les salles de conférence ont également accès aux éléments suivants des modèles d'agenda de conférence , modèles de rencontre avec l'équipe et bien d'autres choses encore sur le forfait Free Forever. Les possibilités sont infinies. Télécharger ce modèle

5. ClickUp Modèle de plan d'évènement

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-How-To-Plan-Event-Template.jpeg ClickUp Modèle de planification d'évènements https://clickup.com/templates/how-to-plan-event-t-31nhtc0 Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle ClickUp Modèle de planification d'évènements est essentiel pour les organisateurs de fêtes et d'évènements, les gestionnaires de projets et toute autre personne essayant d'organiser un rassemblement mémorable. 🥳

Utilisez ce modèle de type checklist pour garder une trace de tout ce que vous devez faire avant le jour de votre évènement, achevé avec des délais, des mises à jour de la progression et des fonctionnalités de collaboration.

Ce modèle comporte des fonctionnalités permettant de faire le compte à rebours jusqu'au jour de votre évènement, de suivre votre budget et vos dépenses, d'enregistrer les RSVP et de créer des listes de tâches détaillées. Invitez les membres de votre équipe, les invités et les autres parties prenantes à mettre à jour leur progression en temps réel et à maintenir les lignes de communication ouvertes.

Utilisez les fonctionnalités d'Événements de ClickUp pour aller au-delà de cette liste de choses à faire et passer à la gestion d'événements et d'échéanciers, aux invitations à des événements et au partage de tâches. Vous pouvez afficher votre évènement sous tous les angles et accéder à des modèles gratuits et personnalisables pour tout ce dont vous avez besoin.

Et tout cela est disponible sur notre forfait Free Forever. 🙌 Télécharger ce modèle

6. Modèles de diagrammes de places SmartDraw

via SmartDraw

Le modèle de diagramme de places SmartDraw est un forfait simple pour les mariages et autres évènements.

Utilisez-le pour choisir un plan d'étage, choisir la taille et la forme des tableaux, et organiser le tout avec des diagrammes simples et des listes d'invités. Vous commencerez par un plan de table préétabli pour des types d'évènements spécifiques et vous pourrez ensuite personnaliser votre diagramme.

Ce modèle vous permet de nommer les tables, d'attribuer des numéros de place et de créer des listes de personnes qui s'assiéront à chaque tableau. Vous pouvez également visualiser l'ensemble du lieu ou de la salle avec laquelle vous travaillez pour vous assurer que les participants ou les invités au mariage disposent de suffisamment d'espace pour se déplacer confortablement.

En fonction de l'utilisation que vous prévoyez de faire de votre diagramme, SmartDraw vous permet de faire glisser et de déposer des portes, des appareils et d'autres fonctionnalités de la pièce pour obtenir une vue de face ou de vous en tenir aux tables et aux chaises pour afficher une perspective de haut en bas. L'application est gratuite pendant sept jours. Après l'essai gratuit, le prix est de 5,95 $. Télécharger ce modèle

7. Visual Paradigm Online Modèle de diagramme de places

via Visual Paradigm Online

Le modèle de diagramme de places de Visual Paradigm Online est une solution simple pour tous les organisateurs d'évènements.

Visual Paradigm Online (alias VP Online) propose une collection de diagrammes personnalisables pour vous donner une longueur d'avance dans la création de votre prochain forfait. Vous pouvez enregistrer les diagrammes sous forme de fichiers JPG, PNG, SVG et PDF et utiliser les symboles et accessoires fournis pour représenter le lieu ou la salle de votre évènement.

Choisissez parmi plusieurs modèles pour les restaurants, les salles de classe, les mariages, les espaces de vie et les bureaux. Ajoutez ensuite des tableaux, des bureaux, des chaises et des places assignées pour suivre l'emplacement de chacun et le nombre d'invités que vous accueillez.

Commencez à créer votre diagramme gratuitement et souscrivez au forfait Free de VP Online, qui vous permet d'utiliser plusieurs des fonctionnalités du programme. Les utilisateurs Free se heurtent à des limites d'activité quotidienne, à des limites de taille de fichier et à des fonctionnalités avancées verrouillées, mais vous devriez disposer de tout ce dont vous avez besoin pour créer des plans de table de base sans avoir à dépenser quoi que ce soit. Télécharger ce modèle

8. Canva Wedding Seating Chart Template (Modèle de diagramme des places pour un mariage)

via Canva

Le modèle de plan de table de mariage de Canva est une option fantastique pour les diagrammes de places plus fantaisistes. Il possède des fonctionnalités de base que vous pouvez facilement personnaliser en quelques minutes. 🙌

Utilisez ce modèle pour créer des dispositions de table simples, en donnant à chaque table un nom d'identification pour garder les choses organisées. Au bas du modèle, vous pouvez dresser la liste des invités qui s'assiéront à chaque tableau.

Ce modèle est parfait pour ceux qui veulent des tables assignées sans places spécifiques. Et comme Canva est conçu pour la personnalisation, vous pouvez ajuster les couleurs ou choisir parmi d'autres listes de diagrammes de places pour vous approprier le modèle.

Canva peut également travailler pour créer des invitations de mariage et d'autres documents à forte teneur en design ou en photos dont vous avez besoin pour votre évènement. Le forfait Free vous permet d'utiliser la plupart des fonctionnalités pour faire votre travail. Les utilisateurs gratuits seront confrontés à des limites pour la taille des fichiers, le stockage, le nombre de documents et la façon dont chaque document peut être partagé, enregistré ou imprimé. Télécharger ce modèle

9. Modèle de diagramme de places pour la fête de mariage par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Word-Bridal-Shower-Seating-Chart-Template.jpeg Modèle de diagramme de places pour la fête de mariage par Template.net /$$$img/

via Template.net

Le modèle de diagramme de table pour la fête de mariage de Template.net est une option de qualité avec des décorations florales et des fichiers graphiques.

Utilisez ce modèle pour dresser la liste des invités assignés à chaque numéro de table afin que tout le monde soit sur la même page à l'arrivée des invités.

Ce modèle floral est facile à modifier, vous permettant de personnaliser les polices et le nombre de tables / invités à votre douche nuptiale. Il est simple et peut également être utilisé pour la place des invités de mariage dans des lieux de petite à moyenne taille où vous n'avez pas besoin d'un plan de la disposition des tableaux. 🌸

Après avoir créé un compte gratuit, les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement trois modèles par jour sur Template.net. Vous aurez également accès à divers autres modèles pour presque tous les évènements que vous aurez à forfaiter. Télécharger ce modèle

10. Modèle de diagramme de places EdrawMax

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/EdrawMax-Seating-Chart-Template.jpg Exemples et modèles de diagrammes de places EdrawMax /$$img/

via EdrawMax

Le modèle de plan de table EdrawMax est une option qui vous permet de créer un diagramme de table simple à envoyer à vos invités.

Utilisez ce modèle pour créer un plan du lieu, des numéros de table, des numéros de places attribuées et dresser la liste des invités qui occuperont chaque espace. Vous pouvez également appliquer un code couleur pour que les invités puissent facilement trouver leur place.

Le modèle de diagramme de salle gratuit propose plusieurs types de lieux, tailles de tableau et dispositions des places. Et si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin sur ce modèle, vous aurez accès à d'autres modèles de diagrammes de places qui pourraient répondre à vos besoins.

EdrawMax propose un essai gratuit de 15 jours pour accéder à ses modèles 2D et commencer à planifier votre évènement. Une fois l'essai terminé, les frais d'adhésion mensuels commencent à 14,95 $. Télécharger ce modèle

Les places simplifiées

Vous voulez réduire le stress de vos forfaits ? Ces modèles gratuits de diagrammes de places sont un excellent point de départ.

Ils sont indispensables à toute personne désireuse d'organiser et de forfaiter les places de manière efficace, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de projet d'évènement, d'un enseignant ou d'un couple cherchant à économiser de l'argent sur l'organisation de son mariage.

Les modèles de diagrammes de places permettent de s'assurer que tout le monde est assis confortablement et à la bonne place à chaque fois. Essayez-les vous-même et voyez comment ils peuvent améliorer votre expérience de planification. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui - c'est gratuit !