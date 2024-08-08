10 modèles gratuits d'études de cas en PowerPoint & ; ClickUp

Tout grand projet commence par un plan solide. Mais avant de se plonger dans ce plan, il faut pouvoir s'appuyer sur une analyse de rentabilité claire et concise.

Bonne nouvelle : nous vous proposons des modèles d'analyse de rentabilité de premier ordre que vous pouvez utiliser dans ClickUp et Word.

Qu'est-ce qu'un modèle d'analyse de rentabilité ?

Le modèle d'analyse de rentabilisation est le passeport de votre projet. Un modèle d'analyse de rentabilité détaille le "pourquoi" et le "comment" d'un projet ou d'un changement commercial proposé - ses avantages, son coût, ses risques, ses objectifs, etc.

Qu'il s'agisse de présenter une idée ou d'obtenir une approbation, un modèle d'analyse de rentabilisation fournit la structure dont vous avez besoin.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'analyse de rentabilité ?

Un modèle d'analyse de rentabilisation convaincant ne se limite pas à des chiffres ; il brosse un tableau clair de la situation. Il présente les avantages, attire l'attention sur les risques potentiels et définit des objectifs clairs.

En outre, un modèle d'analyse de rentabilisation solide est polyvalent, convivial et adaptable aux différents besoins de l'entreprise. En fait, plusieurs modèles d'analyse de rentabilisation utilisent une structure similaire pour répondre à ces questions :

Résumé exécutif : Il donne un bref aperçu du projet, des objectifs généraux et des résultats escomptés

: Il donne un bref aperçu du projet, des objectifs généraux et des résultats escomptés Énoncé du problème : il définit clairement le problème auquel vous êtes confronté et ce qui doit être résolu

: il définit clairement le problème auquel vous êtes confronté et ce qui doit être résolu Solution proposée : elle décrit en détail la solution proposée et explique comment elle résoudra le problème

: elle décrit en détail la solution proposée et explique comment elle résoudra le problème Analyse coûts-avantages : Analyse coût-bénéfice : elle fournit une ventilation détaillée des coûts associés à la solution et des avantages financiers potentiels

: Analyse coût-bénéfice : elle fournit une ventilation détaillée des coûts associés à la solution et des avantages financiers potentiels Calendrier du projet : Décrivez le calendrier de mise en œuvre de la solution, y compris les étapes clés - en fait, tout ce qui aidera le chef de projet à garder les choses sur la bonne voie

: Décrivez le calendrier de mise en œuvre de la solution, y compris les étapes clés - en fait, tout ce qui aidera le chef de projet à garder les choses sur la bonne voie Analyse des risques : Identifier les risques potentiels et la manière dont ils seront atténués

: Identifier les risques potentiels et la manière dont ils seront atténués Conclusion : Résumez les raisons pour lesquelles la solution proposée est le meilleur choix pour l'entreprise

10 modèles d'analyse de rentabilité à utiliser en 2024 :

Vous trouverez ci-dessous nos modèles d'analyse de rentabilité préférés sur le marché aujourd'hui.

1. Modèle d'analyse de cas ClickUp

Modèle d'analyse de cas ClickUp

Pour se lancer dans un nouveau projet, il faut des bases solides. Et quoi de mieux qu'une analyse de rentabilité bien structurée pour la poser ? Mais l'élaboration d'un tel document peut s'avérer difficile. Voici le modèle d'analyse de rentabilité de ClickUp votre solution ultime !

Ce modèle d'analyse de rentabilité est votre assistant pour visualiser et comparer rapidement différentes approches d'un problème commercial, déterminer la viabilité de votre projet à l'aide d'une analyse coûts-bénéfices et identifier les facteurs clés de la réussite de votre analyse de rentabilité.

Utilisez les statuts personnalisés de notre modèle d'analyse de rentabilisation pour suivre la progression de votre analyse de rentabilisation et créez des champs personnalisés afin d'aborder cette analyse de rentabilisation de manière systématique. Vous pouvez visualiser les différentes facettes de l'analyse de cas sous la forme d'une vue Doc, d'un diagramme de Gantt, d'une vue Calendrier ou simplement d'une liste de tâches.

Apportez la suite complète d'outils de ClickUp outils de gestion de projet pour cartographier les dépendances entre les tâches et les dates d'échéance réalisables, puis pour suivre automatiquement l'évolution de l'analyse de rentabilisation à l'aide d'automatismes alimentés par l'intelligence artificielle. Ces fonctionnalités font de ClickUp l'un des meilleurs outils de gestion de projet au monde logiciel de gestion des opérations disponible.

Ce modèle d'analyse de rentabilité vous permet d'identifier votre problème commercial et de définir votre objectif commercial dans ClickUp Tasks. Ensuite, vous pouvez faire un brainstorming dans ClickUp Docs afin d'identifier des solutions potentielles pour votre cas d'entreprise.

Enfin, concevez votre feuille de route et assignez des tâches à l'équipe. Vous pouvez suivre automatiquement l'avancement de votre business case grâce à vos statuts personnalisés et mettre en place des check-in réguliers sur le calendrier du projet.

Vous vous lancez dans une nouvelle étude de cas ? Naviguez en toute transparence avec le modèle d'analyse de cas d'entreprise de ClickUp. Télécharger ce modèle

2. Modèle de plan d'affaires ClickUp

Modèle de plan d'affaires ClickUp

Toute entreprise florissante commence par un plan d'affaires solide. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une idée, mais de tracer une voie claire pour la mener à bien. Modèle de plan d'affaires de ClickUp simplifie ce parcours, en vous fournissant un itinéraire efficace pour tracer les grandes lignes :

Des objectifs et une mission clairs comme de l'eau de roche

Une stratégie complète, assortie d'un calendrier d'exécution

Des points de contrôle des performances, des alertes sur les risques et des indicateurs de réussite

Imaginez, et le modèle de ClickUp vous guidera pour l'actualiser !

Pourquoi un Modèle de plan d'affaires essentiel ? Avec le modèle de plan d'affaires de ClickUp, vous pouvez :

Définir précisément vos objectifs et vos aspirations

Dresser le profil de votre public cible et de ses secteurs d'activité

Mettre en évidence votre avantage par rapport à vos concurrents

Élaborer une stratégie visant une croissance exponentielle

Rédiger un résumé pour donner aux investisseurs une vue d'ensemble de toutes vos recherches

Ce document d'analyse de rentabilité méticuleusement conçu utilise des statuts personnalisés afin que vous puissiez naviguer de l'étape en cours à l'étape des révisions et enfin marquer chaque tâche comme étant "terminée" !

Organisez vos tâches à l'aide de champs personnalisés et passez d'une vue à l'autre pour mettre l'accent sur différentes informations en fonction de vos priorités.

L'outil de gestion de projet robuste de ClickUp vous permet d'étiqueter plusieurs coéquipiers, d'imbriquer des sous-tâches dans des tâches plus importantes et de définir des indicateurs de priorité.

Ce logiciel modèle de plan d'affaires est conçu pour que vous puissiez réfléchir à vos objectifs avec votre équipe dans ClickUp Docs, puis détailler l'argument de vente unique de votre produit dans ClickUp Tasks. Exécutez vos objectifs en respectant les délais et le budget à l'aide des diagrammes de Gantt de ClickUp. À la fin du projet proposé, revenez sur vos réalisations à l'aide de ClickUp Goals pour voir où vous avez atteint votre objectif et où vous devez éventuellement revoir votre approche.

Si la réussite commerciale est votre destination, le modèle de plan d'affaires de ClickUp est votre carte. Télécharger ce modèle

3. Modèle de plan d'affaires ClickUp

Modèle de document de plan d'affaires ClickUp

L'élaboration d'un plan d'affaires impeccable peut s'avérer complexe, compte tenu de son importance pour rallier les investisseurs et les parties prenantes. Et s'il existait un outil pour simplifier et enrichir ce parcours ?

Rencontrer Modèle de plan d'affaires de ClickUp clickUp, votre allié pour :

Unifier votre équipe autour d'une vision commune

Rassembler toutes les données essentielles pour un plan détaillé

Centraliser les documents pour une accessibilité sans faille

Lancez-vous dans de nouvelles entreprises ou rajeunissez celles qui existent déjà ; ce modèle gratuit d'analyse de rentabilisation transforme vos aspirations en étapes exécutables. Commencez dès aujourd'hui votre ascension vers la réussite !

Ce modèle ClickUp vous permet de :

L'étendue de votre projet et un plan d'action assorti d'objectifs quantifiables

Des outils de gestion des ressources pour accomplir les tâches pour l'accomplissement des tâches

Des stratégies proactives d'anticipation et d'atténuation des risques

La récupération et la modification instantanées et précises des données

Naturellement, ce modèle comprend une vue Doc, mais en tant que gestionnaire de projet, vous disposez d'options telles que les diagrammes de Gantt, les vues de la charge de travail et les vues du calendrier pour vous aider à voir d'un coup d'œil les informations qui vous importent le plus.

Gardez la main sur votre projet grâce au suivi avancé des commentaires et aux automatismes de l'IA qui permettent à votre flux de travail de se dérouler en douceur en arrière-plan pendant que vous travaillez davantage.

Pour tirer le meilleur parti de ce modèle, commencez par rassembler vos objectifs commerciaux, vos recherches sur le public, vos offres de produits et votre situation financière. Vous pouvez utiliser un logiciel de gestion de la recherche pour vous aider dans cette étape. Ensuite, vous pouvez utiliser la vue en tableau de ClickUp pour présenter un résumé clair et facile à lire, ainsi que votre évaluation du marché et votre évaluation financière à l'intention des investisseurs. Télécharger ce modèle

4. Modèle de plan d'affaires ClickUp Lean

Modèle de plan d'affaires allégé ClickUp

Vous aspirez à concrétiser votre idée d'entreprise, mais vous êtes freiné par les exigences considérables de la planification traditionnelle ? Modèle de plan d'affaires allégé de ClickUp est votre sauveur.

Forgez une stratégie commerciale efficace et succincte, en offrant :

Une vue d'ensemble de votre entreprise

Des plans intuitifs pour élaborer un plan d'affaires convaincant

Une assistance progressive pour étoffer chaque segment du plan

Améliorez vos dossiers commerciaux rapidement et à moindre coût grâce à l'approche simplifiée de ClickUp.

Le modèle vous permet de définir votre activité, de décrire votre marché cible, de fixer des budgets et de créer des objectifs.

Une fois ces étapes franchies, vous pouvez utiliser des statuts personnalisés pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation de vos objectifs. Vous pouvez définir des rappels pour vérifier différents aspects de votre entreprise et utiliser différentes vues pour vérifier vos priorités, réfléchir à des ajouts à votre plan d'affaires ou consulter un calendrier des tâches à accomplir.

Avec ClickUp, transformer votre vision en une entreprise viable n'a jamais été aussi accessible. Simplifiez, établissez des stratégies et réussissez. Télécharger ce modèle

5. Modèle d'étude de cas ClickUp

Modèle d'étude de cas ClickUp

L'élaboration d'une étude de cas influente est un art d'organisation stratégique et d'exécution détaillée. Entrer Le modèle d'étude de cas de ClickUp le modèle d'étude de cas de ClickUp est le compagnon idéal pour orchestrer, encadrer et présenter votre recherche de manière transparente.

Utilisez ce modèle simple d'étude de cas pour rassembler et consolider les données à l'appui de votre étude de cas et tirer des conclusions et des enseignements significatifs de ces informations.

Cette approche des études de cas vous permet de tisser un récit réaliste et percutant qui trouve un écho auprès de votre public. Ces histoires sont un moyen important de valider vos propositions de vente par des résultats concrets. Le fait de raconter les succès de vos clients permet également d'instaurer un climat de confiance avec les prospects.

Vous pouvez faire un brainstorming sur des histoires potentielles avec ClickUp Whiteboards, puis mettre votre plan sur papier avec ClickUp Docs. Ensuite, organisez votre processus de rédaction à l'aide d'une liste de tâches réalisables.

L'IA de ClickUp assistant d'écriture peut vous aider à transformer vos idées en une histoire cohérente. Ensuite, utilisez les outils intégrés de messagerie électronique et d'édition collaborative de ClickUp pour obtenir l'approbation finale du client.

Une bonne étude de cas se distingue par l'efficacité de son contenu outils de marketing d'entreprise . Laissez ClickUp être le vent sous ses ailes. Télécharger ce modèle

6. Modèle de conception d'étude de cas ClickUp

Modèle de conception d'étude de cas ClickUp

Exploitez la puissance des récits convaincants avec Modèle de conception d'étude de cas de ClickUp le modèle d'étude de cas de ClickUp est conçu pour les entreprises désireuses de tisser des histoires de réussite. Une étude de cas bien conçue permet non seulement de partager des réussites, mais aussi de renforcer la crédibilité de votre marque.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Démontrer les problèmes rencontrés par votre client et la façon dont votre offre s'est imposée comme la solution proposée

Présenter des résultats tangibles, affirmant les prouesses de votre produit/service aux clients potentiels

Garantir une présentation organisée et normaliséeprocessus d'entrepriseune conception et une présentation cohérentes de la marque pour toutes les études de cas

Gagner un temps précieux grâce à des processus de recherche, de conception et de publication rationalisés

Utilisez ce modèle pour suivre la progression de votre étude de cas, gérer et visualiser de manière transparente les données qui alimenteront l'étude de cas, et intégrer les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp telles que les sous-tâches imbriquées, les assignations multiples et l'étiquetage des priorités pour faire de la création d'une étude de cas un jeu d'enfant.

Ce modèle vous permet de définir l'objectif de l'étude de cas, de choisir et de décrire votre sujet, de collecter toutes vos données dans une vue en tableau, de rédiger le récit dans ClickUp Docs, puis de créer une liste de tâches pour le marketing et la promotion de votre étude de cas. A modèle de plan de communication peut également être un outil utile à ce stade.

Grâce au modèle de conception innovant de ClickUp, l'élaboration d'études de cas percutantes devient une entreprise organisée et efficace, qui renforce les prouesses narratives de votre marque. Télécharger ce modèle

7. ClickUp Modèle de plan de projet d'analyse d'entreprise

Modèle de plan de projet d'analyse d'entreprise ClickUp

Se lancer dans un projet d'analyse d'entreprise nécessite une planification méticuleuse, l'utilisation des ressources et des objectifs clairs. L'approche de ClickUp Modèle de plan de projet d'analyse d'entreprise est une solution sur mesure qui permet de faire face à ces complexités de manière transparente.

Ce modèle est fait pour vous si vous devez :

Élaborer un plan d'analyse des activités sur mesure en fonction de vos objectifs organisationnels

Effectuer une évaluation des risques et créer des stratégies d'atténuation

S'adapter sans effort à des scénarios changeants et assurer la livraison du projet dans les délais impartis

Permettre à votre équipe de projet de plonger dans les nuances de l'entreprise, en assurant une compréhension holistique des produits, de la clientèle et des facettes opérationnelles

Le modèle de plan de projet d'analyse commerciale ClickUp vous permet de définir la portée et les objectifs de votre plan, d'identifier les personnes clés et leurs rôles, d'élaborer un plan d'action et d'affecter les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs dans les délais et le budget impartis.

Utilisez ClickUp pour constituer votre équipe et lui attribuer des rôles. Vous pouvez documenter les produits à livrer dans ClickUp Docs tout au long du processus et marquer les étapes importantes avec ClickUp Tasks.

Grâce au modèle ClickUp, la planification d'un projet d'analyse commerciale est simplifiée et optimisée pour obtenir des résultats optimaux. Télécharger ce modèle

8. Modèle de plan de développement d'entreprise ClickUp

En savoir plus

Modèle de plan de développement d'entreprise ClickUp

L'élaboration d'un plan d'affaires solide est la pierre angulaire de la réussite entrepreneuriale. Avec une myriade de tâches à gérer et d'objectifs à atteindre, il est impératif de disposer d'un outil rationalisé. Cet outil est Le modèle de plan de développement commercial de ClickUp -votre compagnon idéal pour tracer la trajectoire d'une entreprise prospère.

Grâce à ce modèle, vous pouvez fixer des objectifs précis et réalisables et suivre les progrès accomplis pour les atteindre. Documentez des plans clairs pour répondre à vos aspirations commerciales, mais utilisez le modèle ClickUp's outils de collaboration de ClickUp d'éditer et d'itérer sur ces plans en cours de route.

La beauté de ce modèle est qu'il garantit que toutes les parties prenantes sont synchronisées et alignées parce que vous avez défini des étapes réalisables pour utiliser vos ressources de manière efficace.

Avec le modèle de plan de développement d'entreprise de ClickUp, tracez la voie vers un succès entrepreneurial inégalé ! Télécharger ce modèle

9. Modèle Powerpoint d'analyse de rentabilité par SlideModel

Le modèle PowerPoint Business Case gratuit est un modèle prédéfini moderne pour présenter divers aspects de l'analyse de rentabilité

Améliorez vos présentations d'affaires avec SlideModel's Free Business Case PowerPoint Template (Modèle PowerPoint gratuit de cas d'entreprise) . Conçu pour les professionnels d'aujourd'hui, ce modèle dynamique facilite un discours complet sur les nouvelles initiatives commerciales, en élucidant leur pertinence, leurs objectifs et leur rendement potentiel.

Ce modèle est idéal pour les consultants, les entrepreneurs en herbe et les PME qui souhaitent présenter leur projet ou leur stratégie d'entreprise aux parties prenantes ou aux investisseurs.

Il comprend une diapositive de titre attrayante, des diapositives pour l'introduction, l'énoncé du problème, la proposition de solution, les avantages, la mise en œuvre et les principales conclusions. Vous apprécierez les graphiques vectoriels à caractère humain qui attirent l'attention, les icônes infographiques polyvalentes et le tableau chronologique ondulé pour illustrer les étapes importantes.

Le modèle est entièrement modifiable pour les palettes de couleurs, les arrière-plans et les polices de caractères. L'adaptabilité du modèle garantit son intégration transparente dans diverses présentations.

Bien qu'il soit optimisé pour PowerPoint, vous pouvez également télécharger des versions adaptées à Google Slides et Keynote.

Vous êtes à la recherche d'un support impressionnant pour présenter votre dossier d'entreprise ? Le modèle de SlideModel est à portée de clic. Pour d'autres modèles, explorez leur collection de modèles PowerPoint d'analyse de rentabilité. Obtenez votre copie dès aujourd'hui ! Télécharger ce modèle

10. Modèle de présentation d'une étude de cas par 24slides

Cette diapositive présente une proposition de calendrier pour la mise en œuvre des changements décrits dans votre analyse de rentabilité

Présentation de la Modèle de présentation d'une analyse de rentabilité par 24Slides -Une boîte à outils complète pour les innovateurs et les visionnaires prêts à révolutionner leur organisation. Toute idée révolutionnaire mérite une présentation solide qui en résume l'essence, tant sur le plan financier que technique.

Conçu avec précision, ce modèle propose une série de diapositives instrumentales conçues pour articuler votre idée de manière transparente :

Définissez clairement votre vision et les objectifs stratégiques que vous souhaitez atteindre

Approfondir les défis potentiels, en veillant à ce que les parties prenantes soient bien informées et préparées

Proposez un calendrier clair, en indiquant les étapes importantes et en traçant la trajectoire de votre projet

Chaque diapositive a été méticuleusement conçue pour favoriser la clarté, la conviction et la compréhension. Avec le modèle 24Slides, vous êtes en mesure de présenter une vue d'ensemble de votre idée, en renforçant sa faisabilité et son potentiel de mise en œuvre.

Pour ceux qui s'engagent à créer de la valeur et à défendre des idées transformatrices, ce modèle de présentation d'analyse de rentabilisation est le compagnon idéal. Exprimez, élucidez et exécutez votre vision avec une finesse inégalée. Télécharger ce modèle

Pourquoi ClickUp se démarque dans le domaine des outils d'affaires

Les modèles sont excellents, mais lorsqu'ils sont combinés à une plateforme intuitive offrant des fonctions de gestion de projet robustes ? Cela change la donne.

ClickUp n'est pas seulement une bibliothèque de modèles commerciaux polyvalents. C'est un outil complet conçu pour rationaliser vos projets, optimiser la communication et améliorer la productivité.

De la mise en place de flux de travail à la collaboration avec votre équipe en temps réel, ClickUp intègre de manière transparente tous les aspects de la gestion de projet.

Qu'il s'agisse de rédiger un dossier commercial, de planifier un projet ou de gérer des tâches quotidiennes, ClickUp est votre centre unique, combinant utilité et efficacité inégalée. Plongez dans ClickUp dès aujourd'hui et découvrez l'avenir de la gestion d'entreprise.