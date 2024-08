7 modèles gratuits d'invites AI pour ChatGPT

Génératrice Outils d'IA comme ChatGPT peuvent améliorer l'efficacité de multiples processus d'entreprise, qu'il s'agisse de la création de contenu, du marketing ou du développement de produits. ChatGPT peut-il vous écrire une campagne d'e-mail ? Oui. Qu'en est-il de la rédaction d'une équipe commerciale ? Absolument !

ChatGPT peut réduire les coûts de travail et apporter des idées novatrices à votre travail. Mais le hic, c'est qu'il faut savoir lui "parler" pour qu'il opère son travail.

Comme ses réponses sont basées sur le traitement du langage naturel (NLP), vous devez chuchoter la bonne combinaison de mots - communément appelés "prompts" - à l'oreille de son IA pour générer des réponses constructives. 👂

Bien sûr, composer des invites pour extraire les bonnes informations de ChatGPT est un art en soi. Les gens passent des mois à apprendre les tenants et les aboutissants du logiciel, à regarder des tutoriels ou à s'inscrire à des cours - mais vous pouvez prendre un raccourci avec les modèles IA.

Dans cet article, nous vous présentons sept modèles d'IA gratuits de premier ordre avec des invitations ChatGPT adaptées à différents contextes et scénarios. Nous vous expliquons également comment utiliser ces outils en toute confiance !

Qu'est-ce qu'une invite IA ?

Selon Andrej Karpathy (ancien titre de Tesla IA, travaillant aujourd'hui pour OpenAI, le créateur de ChatGPT), " [...] Le nouveau langage de programmation le plus populaire est l'anglais ." Au lieu d'un code complexe, vous pouvez utiliser le langage conversationnel de tous les jours avec l'IA (intelligence artificielle) pour obtenir les résultats souhaités, qu'il s'agisse d'écrire un livre ou de concevoir un.. stratégie de marketing .

Rédiger des invitations IA est cependant plus facile à dire qu'à faire.

Les chatbots comme ChatGPT sont conçus pour continuer à apprendre, de sorte que leurs réponses aux invites non structurées sont aléatoires. Parfois, vous obtenez des réponses détaillées et cohérentes avec des entrées simples. D'autres fois, vous devrez vous contenter de réponses factuellement incorrectes ou tout simplement absurdes.

Maintenant, considérez un modèle IA comme un cheat sheet for communicating with ChatGPT (feuille de route pour communiquer avec ChatGPT) et les outils d'IA similaires. 🤖

Il contient des invitations à fort effet de levier, rédigées par des experts et conçues pour faire de la magie avec les modèles de langage de l'IA. Vous obtenez des réponses pointues sans effort manuel supplémentaire, ce qui, en fin de compte, vous aide à.. travailler plus vite et plus intelligemment.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'invite IA ?

Un modèle IA (intelligence artificielle) utile doit être :

Facile à utiliser : Il ne doit pas contenir d'instructions difficiles à suivre pour la chasse ou la création d'invites. Dans la plupart des cas, le modèle propose des invites prêtes à l'emploi, modélisées pour générer la réponse ciblée

: Il ne doit pas contenir d'instructions difficiles à suivre pour la chasse ou la création d'invites. Dans la plupart des cas, le modèle propose des invites prêtes à l'emploi, modélisées pour générer la réponse ciblée Précis : Le bon modèle devrait inclure des invites claires et spécifiques que vous pouvez simplement copier et coller dans la boîte de dialogue de l'IA avec un minimum de modifications. La longueur et la structure de l'entrée doivent être appropriées, en particulier pour le ChatGPT

: Le bon modèle devrait inclure des invites claires et spécifiques que vous pouvez simplement copier et coller dans la boîte de dialogue de l'IA avec un minimum de modifications. La longueur et la structure de l'entrée doivent être appropriées, en particulier pour le ChatGPT Adaptable : Il doit vous permettre de modifier, de fusionner, de supprimer ou d'ajouter des invites pour créer une bibliothèque unique d'entrées correspondant à vos besoins

: Il doit vous permettre de modifier, de fusionner, de supprimer ou d'ajouter des invites pour créer une bibliothèque unique d'entrées correspondant à vos besoins collaboratif : Il doit vous permettre de mettre en évidence, de regrouper et de partager des invitations précieuses avec votre équipe afin de réduire les essais et les erreurs liés au processus d'alimentation

: Il doit vous permettre de mettre en évidence, de regrouper et de partager des invitations précieuses avec votre équipe afin de réduire les essais et les erreurs liés au processus d'alimentation contextuel à un rôle : En raison du vaste champ d'application des invites IA, il est préférable de choisir un modèle qui s'adresse à un rôle ou à une expertise en particulier, comme par exemple :

Rédaction Le marketing Développement d'applications Gestion de projet

: En raison du vaste champ d'application des invites IA, il est préférable de choisir un modèle qui s'adresse à un rôle ou à une expertise en particulier, comme par exemple :

À faire une bonne invite, IA$$a ?

Dans le contexte de l'IA, les invites agissent comme des lumières de guidage cruciales, orientant l'IA pour qu'elle génère le contenu souhaité et de haute qualité. Ces instructions permettent d'exploiter le plein potentiel des outils d'IA tels que ChatGPT. Voici quelques raisons pour lesquelles une invite IA bien structurée fait partie intégrante de votre expérience en matière d'IA.

Précision : Une bonne invite, aide à maintenir la précision des sorties de l'IA en définissant des directives claires pour la tâche. Le résultat est un contenu de haute qualité précisément adapté à vos besoins.

Gain de temps: Des invitations précises éliminent le besoin de corrections constantes, ce qui permet de gagner un temps précieux. Cela contribue à la productivité globale.

Contrôle: Des invites efficaces vous permettent d'orienter l'IA dans une direction particulière, ce qui vous procure un meilleur contrôle sur sa production et garantit l'alignement sur vos exigences.

Pertinence: Des invites de qualité aident à produire des réponses cohérentes et pertinentes. Sans elles, les réponses pourraient s'éloigner de vos besoins réels, ce qui entraînerait un gaspillage de ressources.

Apprentissage: Les invites forment la pierre angulaire d'une meilleure compréhension des outils IA. En perfectionnant vos invites, vous découvrez les capacités et les limites de l'IA, débloquant ainsi tout son potentiel.

En fin de compte, une bonne invite IA permet d'obtenir des résultats de meilleure qualité, d'optimiser le temps et de s'assurer que vous tirez le meilleur parti de votre outil IA. En somme, c'est votre porte d'entrée vers une expérience fructueuse en matière d'IA.

7 modèles gratuits d'invitations IA à utiliser dans ChatGPT

Nous avons trié sur le volet les sept meilleurs modèles d'IA de ClickUp pour optimiser l'utilisation par votre équipe d'outils tels que ChatGPT. Chaque modèle met l'accent sur des invites, des instructions pour une spécialisation particulière :

Marketing RH et recrutement Gestion des produits Rédaction Rédaction Gestion de projet Ingénierie

Ces modèles peuvent vous aider à débloquer des possibilités passionnantes pour votre entreprise. Découvrons leur travail et explorons les applications pertinentes pour chacun d'entre eux.

1. ClickUp ChatGPT Modèle d'invites, instructions pour le marketing

ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Template (en anglais)

Vous voulez faire passer vos efforts de marketing au niveau supérieur ? Ne cherchez pas plus loin que le ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de marketing . Il s'agit d'un coffre au trésor de 600+ invites pour vous aider à démarrer des campagnes innovantes, à engager le dialogue avec le public cible et à lui apporter de la valeur, ainsi qu'à stimuler les équipes commerciales.

Que vous rédigiez des titres d'annonces Google ou que vous ayez besoin d'idées de boutons d'appel à l'action, ce modèle facile à utiliser est la solution qu'il vous faut. Il divise les invitations en 40+ catégories, notamment :

Image de marque et position

Marketing d'affiliation

Copie d'annonce Facebook

Instagram

Marketing d'évènement

Imaginons que vous vendiez des bijoux en ligne et que vous deviez rédiger une description de produit pour un collier en zircone qui s'adapte parfaitement à toute tenue décontractée.

Dans ce cas, vous ouvrirez le modèle, trouverez la catégorie Descriptions de produits et plongerez dans le pool d'invitations disponibles. Une option compatible pourrait être : "_Veuillez rédiger une description de produit adaptée à notre site Web et comprenant des [informations personnalisables] sur notre [produit/service]."

Pour le marketing SEO, essayez les invites qui vous aident à rédiger une description de produit riche en mots clés pour mieux vous classer dans les résultats des moteurs de recherche. Vous avez également la possibilité d'incorporer des le persona de l'utilisateur dans l'invite, instructions.

Vous avez des idées pour augmenter le nombre de discussions ? Mélangez-les pour créer des invitations personnalisées à l'intérieur du modèle et enregistrez-les pour une utilisation ultérieure !

2. ClickUp ChatGPT Prompts for HR & Recruiting Template (anglais)

ClickUp ChatGPT Prompts for HR & Recruiting Template (en anglais)

Les professionnels des ressources humaines consacrent souvent une grande partie de leur temps à des tâches administratives répétitives. Avec le ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle RH , vous pouvez tirer parti des conseils alimentés par l'IA pour :

Développer des stratégies pour naviguer dans de nombreux processus RH

Créer des forfaits de développement de carrière pour les employés

Rédiger du contenu comme une description de poste,manuel de l'employéune lettre de motivation ou une annonce

Le modèle répartit 140+ modèles en 10 groupes ciblés, y compris les listes d'emploi, les guides d'intégration et l'évaluation des performances . Modifiez et personnalisez le modèle pour ajouter de nouvelles invitations que vous jugez utiles pour votre organisation. Partagez votre sagesse en matière de ressources humaines avec votre équipe en un seul clic ! 🦉

Supposons que vous soyez une assistante RH essayant de trouver des idées amusantes.. activités de renforcement de l'esprit d'équipe pour votre équipe commerciale. Dirigez-vous vers les invitations pour les réunions d'équipe et utilisez : "Rédigez une liste d'activités de team building et de brise-glace engageants pour les réunions de l'équipe commerciale, visant à favoriser la collaboration et à renforcer la dynamique de l'équipe"

Ce modèle regorge de ressources pour vous aider à construire un environnement de travail positif. Explorez les options permettant d'encourager le partage d'idées, d'offrir une reconnaissance et des récompenses, de recueillir les commentaires des employés ou de promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée !

Bien qu'il s'adresse principalement aux professionnels des ressources humaines, ce modèle peut également aider les demandeurs d'emploi grâce à des instructions pour la création d'une lettre de motivation, d'une demande d'emploi et de réponses aux questions d'entretien les plus courantes.

3. ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de gestion des produits

ClickUp ChatGPT Prompts pour le modèle de gestion de produit

En tant que chef de produit vous devez constamment analyser les marchés, les conditions de la concurrence et une avalanche de commentaires de la part des clients avant d'élaborer votre prochaine stratégie. Il est facile de saturer ses sens et de perdre la vue d'ensemble.

Les ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de gestion des produits peut vous sortir de l'ornière, en vous faisant gagner du temps grâce à 130+ invites élaborées. Les instructions sont réparties dans 13 catégories, couvrant la gestion des produits des cas d'utilisation tels que :

Développement de fonctionnalités

Page d'atterrissage

Test utilisateur

Conception UX

Lancement du produit

Supposons que vous ayez le forfait de mener une recherche sur le comportement des utilisateurs pour une application de productivité pour les adolescents. Le modèle vous paramètre avec plusieurs invitations détaillées de ChatGPT pour les entretiens avec les utilisateurs. Vous pouvez utiliser les invites exactes du modèle ou y apporter des modifications expérimentales.

Une invite achevée peut ressembler à ceci : "Expliquer le processus de conception et de réalisation d'un entretien avec un utilisateur pour une application de productivité destinée aux adolescents, en fournissant des fournisseurs prestataires pour la préparation des questions d'entretien, la sélection des participants et la gestion du processus d'entretien."

Nous vous recommandons d'essayer les invites Analyse qualitative du modèle si vous avez du mal à identifier les thèmes dominants dans les données de recherche. Elles peuvent être très utiles pour amener ChatGPT à interpréter des récits complexes ayant une incidence sur votre produit. 📢

Release Notes est un autre ensemble d'invites utiles pour travailler sur les problèmes liés aux nouvelles fonctionnalités, aux améliorations et aux corrections de bugs avec l'aide de l'IA.

4. ClickUp ChatGPT Modèle d'invites, instructions pour l'écriture

ClickUp ChatGPT Prompts pour le modèle d'écriture

Le bloc de l'écrivain n'est jamais agréable. Vous fixez le papier (ou l'écran) pendant des heures et vous vous démolissez, mais vous ne parvenez pas à trouver une once d'inspiration. Faites confiance à la ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle d'écriture pour réanimer votre étincelle créative et afficher vos vraies couleurs ! ✍️

Avant de parler de ce que le modèle offre, précisons qu'il ne s'agit pas d'une baguette magique pour assister les plagiaires qui cherchent à reconditionner le travail de quelqu'un d'autre.

Au contraire, il est conçu pour apporter une assistance à l'ensemble du processus d'écriture, en particulier dans les quatre domaines suivants :

Générer des idées pourcréer toutes sortes de contenusy compris des articles de blog et des guides Offrir des perspectives nouvelles pour susciter l'intérêt de vos lecteurs cibles Explorer de nouvelles approches pour rédiger un article particulier Donner un aperçu détaillé de votre style d'écriture

Le modèle vous permet d'accéder à 200+ invites dans 20 catégories, des blogs et biographies aux thèses et fanfictions.

Voyons maintenant une application typique du modèle : Écrire des romans !

Nous appellerons notre auteur Riley. Mon travail porte sur une œuvre fantastique intéressante mais se met à procrastiner un sous-produit redoutable du blocus de l'écrivain.

Tout ce que Riley a à faire, c'est de se rendre dans la section Nouvelles. Il peut personnaliser et introduire l'invite suivante dans ChatGPT : "Aidez-moi à élaborer un calendrier d'écriture pour mon roman de [genre], qui traite de [sujet/thème principal du roman], en gardant à l'esprit que je peux consacrer [nombre d'heures par semaine ] à l'écriture"

Que faire si Riley est à court d'idées pour les rebondissements de l'intrigue ? Cette invite, peut-être, peut l'aider : "Quelles sont les idées d'intrigues innovantes pour un nouveau roman de $$$a qui pourraient apporter une touche unique à la narration traditionnelle ?"

Pour les auteurs étouffés par les délais, ce modèle offre un suivi du temps des rappels et des outils d'estimation de durée pour faciliter les livraisons programmées.

5. ClickUp ChatGPT Prompts for Copywriting Template (en anglais)

ClickUp ChatGPT Prompts for Copywriting Template (en anglais)

ChatGPT est l'un des outils les plus Outils d'IA pour la rédaction de textes publicitaires existent, mais leur qualité dépend des invitations lancées par l'utilisateur. Se rabattre sur le ChatGPT Invitations pour le modèle de copywriting pour bénéficier de la rédaction assistée par l'IA et susciter l'intérêt de vos lecteurs avec des copies de qualité et informatives.

Ce modèle IA gratuit propose 600+ invites pour vous aider à rédiger des contenus de classe en fonction de groupes cibles, tels que les milléniaux, les passionnés de santé, les propriétaires d'entreprise ou les investisseurs

Voici comment utiliser ce modèle:

Lancez le modèle et accédez à la section Copywriting Trouvez la sous-catégorie d'invite qui vous intéresse, comme la description d'un épisode de podcast, le texte d'une page d'atterrissage, une publicité sur les médias sociaux ou des scripts vidéo Choisissez l'invite qui correspond à votre intention, par exemple inciter le lecteur à acheter un produit, à participer à un évènement ou à s'inscrire à un service Remplacez les variables entre parenthèses par des informations pertinentes Copiez l'invite, instructions sur ChatGPT

Vous pouvez ajouter des éléments de confiance à votre texte avec des invitations à intégrer des citations de clients, des histoires de réussite, ou d'autres données utiles qui valident votre produit !

6. ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de gestion de projet

ClickUp ChatGPT Prompts pour le modèle de gestion de projet

Les outils alimentés par l'IA ont simplifié les complications des gestion de projet (PM). À titre d'instance, ChatGPT peut faire le gros du travail lié aux données pour vous lorsque la création de forfaits de projet ou la gestion des horaires des équipes . Plus vos invitations sont précises, plus vous pouvez vous attendre à de meilleures suggestions.

Tirez parti de la fonction ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de gestion de projet ce modèle permet de simuler des solutions potentielles à des problèmes quotidiens de gestion de projet. Il contient environ 200 invitations, instructions pour vous aider :

Choisir la solution idéale méthodologie de gestion de projet idéale (comme agile ou waterfall)

Créer des tâches et automatiser les tâches répétitives

Élaborer des échéanciers d'achevé

Remue-méningesdes stratégies pour l'exécution du projet Adapter les solutions en fonction de l'évaluation des risques etl'analyse des parties prenantes Développer un système de suivi

Si vous essayez de trouver des solutions en respectant des contraintes de temps ou de budget, explorez les collections d'invites du modèle pour Budgétisation et contrôle des coûts, Méthode du chemin critique et Gestion des ressources.

Par exemple, vous essayez de prévoir les problèmes de budgétisation qui pourraient survenir dans un nouveau projet de logiciel. Allez aux invites Budgétisation et contrôle des coûts et essayez cette option : "Expliquer les défis courants rencontrés lors de la gestion du budget et des coûts du projet dans le développement de logiciels, et fournir des solutions potentielles à ces difficultés."

Utilisez l'entrée modifiée et regardez ChatGPT concevoir des moyens d'éviter les conflits liés à la budgétisation. Si vous aimez une suggestion qui sort des sentiers battus, vous pouvez poursuivre votre discussion avec ChatGPT pour obtenir des indications sur la mise en œuvre de la solution. 💡

7. ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle d'ingénierie

ClickUp ChatGPT Prompts pour le modèle d'ingénierie

La communication des problèmes d'ingénierie peut s'avérer particulièrement délicate ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle d'ingénierie facilite les choses.

L'un des points forts du modèle est ses prompts pour les données non structurées. Il s'agit généralement d'un défi à relever, et la perspective de l'IA peut vraiment être utile.

Imaginons que vous à la tête d'une grande équipe d'ingénieurs et vous avez remarqué que vos employés ne sont pas sur la même longueur d'onde. À cela peuvent s'ajouter des conflits non résolus et des résultats contre-productifs, mais comment y remédier ?

Au lieu de perdre des heures à trouver de vagues solutions, il suffit d'aller sur le modèle et d'essayer cette invite : "_Développez un outil qui renforce la collaboration entre les membres de l'équipe, en facilitant la communication et en améliorant le processus de développement global."

Vous disposez de 200+ invitations ChatGPT pour commencer, mais il n'est pas nécessaire de toutes les faire défiler. ClickUp les a classés en plus d'une douzaine de cas d'utilisation, notamment Codage IA les rapports de bug, l'analyse des données, les spécifications techniques, et la gestion de l'information les rétrospectives de sprint . Vous en avez même une pour les invitations à la rédaction technique, idéale pour créer des manuels d'utilisateur, des propositions et des rapports de recherche de qualité professionnelle !

Les invites disponibles sont conçues en tenant compte des dernières tendances et technologies, de sorte que vous pouvez penser à autant d'applications que vous pouvez imaginer. Les utilisateurs du modèle sont pour la plupart des développeurs de logiciels, des scientifiques de données, des programmeurs, des concepteurs et des.. Testeurs d'assurance qualité .

Bonnes pratiques de l'invite, instructions IA

Avant de vous plonger dans le monde des modèles et des invites IA, voici quelques bonnes pratiques à garder à l'esprit :

Veillez à ce que vos invitations soient brèves et effacées. N'oubliez pas que ChatGPT et les autres outils d'IA ont une capacité d'attention limitée !

Ne vous contentez pas de copier-coller les invites de la bibliothèque de modèles. Apportez des modifications qui correspondent à votre contexte. Cela aidera l'outil IA à mieux comprendre votre intention et à fournir des résultats plus pertinents.

Expérimentez différentes invites pour déclencher des réponses uniques. Une même invite peut avoir plusieurs interprétations, donc la mélanger peut conduire à des suggestions diverses.

Ne vous fiez pas uniquement à l'IA. Utilisez votre propre jugement et votre expérience pour évaluer les résultats.

Gardez une trace des invitations qui fonctionnent le mieux pour vous et réutilisez-les à l'avenir.

Soyez patient avec lesOutils d'IA comme ChatGPT. Il faudra peut-être quelques essais pour obtenir le résultat souhaité, mais la persévérance mènera à la réussite !

Erreurs courantes à éviter dans les invitations de l'IA

Inviter l'IA avec précision est un art, mais certaines erreurs courantes peuvent entraver le processus et dégrader la qualité du résultat. Examinons les principaux pièges à éviter :

Instructions vagues : Les instructions ambiguës peuvent embrouiller l'IA et conduire à des réponses moins utiles. Veillez à ce que vos invitations soient spécifiques et bien définies.

Les instructions ambiguës peuvent embrouiller l'IA et conduire à des réponses moins utiles. Veillez à ce que vos invitations soient spécifiques et bien définies. Invitations excessivement longues: Surcharger l'IA avec des invites lourdes conduit souvent à une perte de concentration. Essayez d'être concis tout en étant détaillé dans vos invites.

Surcharger l'IA avec des invites lourdes conduit souvent à une perte de concentration. Essayez d'être concis tout en étant détaillé dans vos invites. Syntaxe incorrecte: Les erreurs de syntaxe dans les invites peuvent nuire considérablement à la capacité de l'IA à comprendre le contexte. Vérifiez deux fois que vos instructions ne comportent pas de problèmes de syntaxe.

Les erreurs de syntaxe dans les invites peuvent nuire considérablement à la capacité de l'IA à comprendre le contexte. Vérifiez deux fois que vos instructions ne comportent pas de problèmes de syntaxe. Manque de contexte: Le fait de fournir un contexte insuffisant peut donner lieu à des résultats incorrects. Incluez toujours des détails vitaux dans vos invites, instructions.

Le fait de fournir un contexte insuffisant peut donner lieu à des résultats incorrects. Incluez toujours des détails vitaux dans vos invites, instructions. Faire trop confiance à l'IA: Si les outils d'IA peuvent être utiles, il est essentiel de ne pas leur confier des tâches complexes pour lesquelles ils ne sont pas conçus. Utilisez l'IA comme un outil et non comme un substitut.

Si les outils d'IA peuvent être utiles, il est essentiel de ne pas leur confier des tâches complexes pour lesquelles ils ne sont pas conçus. Utilisez l'IA comme un outil et non comme un substitut. Ignorer les suggestions de l'IA: Parfois, l'IA peut suggérer des invitations à effectuer des changements. Ces suggestions peuvent être précieuses, il faut donc être ouvert à la révision.

En évitant ces erreurs courantes, vous pouvez utiliser efficacement les invitations de l'IA pour générer les réponses les plus précises et les plus utiles.

Exemples d'invitations, instructions de l'IA pour ChatGPT

Créer les bonnes invitations peut améliorer de manière significative vos interactions avec les programmes d'IA comme ChatGPT. Pour vous donner une longueur d'avance, voici quelques exemples pour différents cas d'utilisation :

Exemples d'invites IA pour le marketing

"Générez 5 titres d'appel uniques pour une nouvelle ligne de soins de la peau biologiques attirant les consommateurs soucieux de l'environnement."

"Rédiger un objet d'e-mail persuasif pour une newsletter mettant en avant notre dernière collection de mode."

"Créez des méta-descriptions convaincantes pour notre nouvelle intervalle de produits de fitness axés sur la perte de poids."

"Suggérer des légendes attrayantes pour des posts Instagram faisant la promotion de notre nouveau restaurant végétalien."

"Rédiger un texte pour une publicité Facebook engageante faisant la promotion de nos prochaines soldes d'été annuelles."

Exemples d'invitations IA pour les RH et le recrutement

"Veuillez rédiger une description de poste pour un rôle d'ingénieur logiciel de niveau entrée dans notre organisation."

"Suggérez des activités engageantes de renforcement de l'équipe pour notre prochaine réunion virtuelle."

"Préparez un e-mail de réponse à un candidat rejeté après la dernière série d'entretiens"

"Inventer un ensemble de cinq questions générales d'entretien comportemental."

"Concevoir une ligne directrice pour délivrer un retour d'information lors des entretiens d'évaluation"

Exemples d'invitations IA pour la gestion des produits

"Définissez les grandes lignes d'un forfait de lancement d'un nouveau produit pour une application de modification en cours."

"Suggérez cinq façons de recueillir et d'intégrer les commentaires des clients dans notre stratégie de développement de produits."

"Rédigez un ensemble de notes de version pour la nouvelle fonctionnalité de reprise après sinistre de notre logiciel."

"Identifier les facteurs de risque potentiels susceptibles de retarder la mise à jour de notre logiciel."

"Élaborer un court message à l'intention des clients expliquant les problèmes potentiels lors de la migration du produit."

Exemples d'invitations à la rédaction d'IA

"Proposez trois rebondissements intéressants pour un roman de science-fiction."

"Rédigez un paragraphe d'ouverture plein de suspense pour un roman policier."

"Rédiger les grandes lignes d'un article de blog de voyage engageant qui présente des fonctionnalités hors du commun."

"Générer des questions qui font réfléchir pour une discussion de club de lecture sur un récent best-seller."

"Proposer cinq fins différentes pour un roman d'amour"

Copywriting IA Invitation, Instructions Exemples

"Rédigez une description de produit attrayante pour notre nouvel intervalle de bougies faites à la main."

"Concevez un titre de panneau d'affichage accrocheur pour la campagne marketing d'une salle de sport."

"Créez un appel à l'action persuasif pour un e-mail de collecte de fonds."

"Composer un teaser intriguant pour notre prochain to drop"

"Rédigez un communiqué de presse attrayant annonçant l'entrée en bourse de notre entreprise."

Gestion de projet IA invite, instructions exemples

"Rédiger une courte proposition de projet pour le développement d'une application bancaire mobile."

"Générer un ensemble de tâches pour la phase de conception d'un projet de refonte de site web."

"Élaborez un forfait de communication pour un projet de développement de logiciel d'une durée de six mois."

"Concevoir une déclaration sur la portée du projet pour le lancement de l'application d'une start-up."

"Fournir un agenda pour une réunion de lancement de projet."

Exemples d'invitations à l'IA dans le domaine de l'ingénierie

"Décrypter l'énoncé du problème pour créer un modèle d'apprentissage automatique permettant de prédire le cours des actions."

"Détailler une feuille de route de solution étape par étape pour optimiser le temps de chargement d'un site web de commerce électronique."

"Rédiger un guide de dépannage logiciel pour résoudre les problèmes de connexion des utilisateurs."

"Donnez les grandes lignes d'une description technique d'une nouvelle technologie de batterie pour les voitures électriques."

"Rédiger un rapport de progression pour un projet de développement d'infrastructures d'une durée de six mois."

Faites-en plus en moins de temps avec les meilleurs modèles d'invitations IA

Nous n'en sommes qu'aux prémices, mais on peut déjà dire que Générateurs d'art IA et assistants d'écriture ont rendu la création accessible à tous.

Les modèles d'invitations, instructions de l'IA listés peuvent vous faire gagner du temps et de l'argent sur des processus d'entreprise essentiels comme le marketing et le service à la clientèle. Mais si vous recherchez une assistance plus concrète soutenue par l'IA pour vos objectifs, essayez ClickUp AI un assistant alimenté par l'IA.

ClickUp AI peut vous aider à trouver des idées et à les mettre en œuvre travailler plus rapidement sans avoir recours au ChatGPT. Utilisez-le pour faire du brainstorming idées pour les startups créer des mémoires de projet, améliorer votre écriture , rédiger une lettre de motivation, et bien d'autres choses encore ! ✏️