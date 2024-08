10 meilleures applications de planification et d'agenda AI en 2024

Vous en avez assez de planifier manuellement tous vos rendez-vous et réunions ? N'ayez crainte : les calendriers alimentés par l'IA sont là !

Ces agendas utilisent une intelligence artificielle de pointe pour vous simplifier la vie, mieux l'organiser et la rendre plus amusante. Croyez-nous, ils vont révolutionner votre journée de travail.

Alors, sans plus attendre, plongeons dans les assistants de calendrier IA qui prennent d'assaut le monde du travail. Des widgets pratiques à la planification intelligente en passant par les rappels de liste de tâches personnalisés, ces calendriers ont tout pour plaire. ✨

Que faut-il rechercher dans les applications de calendrier IA ?

AI applications de calendrier ne doivent pas se contenter d'automatiser la prise de rendez-vous ou la reprogrammation de réunions récurrentes. Avec les puissantes applications de Outils d'IA avec les outils d'intelligence artificielle, vous pouvez demander bien plus à votre application de planification.

Voici ce que vous devez rechercher dans votre assistant de calendrier IA :

Planification intelligente : Trouvez un assistant de planification IA capable de rechercher les meilleurs créneaux horaires pour réserver ou planifier des réunions, des tâches importantes et des pauses

Modèles : Il n'est pas toujours facile de partir de zéromodèles d'horaires de travail pour vous donner une base pour votre semaine de travail

Il n'est pas toujours facile de partir de zéromodèles d'horaires de travail pour vous donner une base pour votre semaine de travail Fonctionnalités de collaboration: Si vous utilisez votrelogiciel de gestion des tâches pour travailler avec des indépendants ou des membres de l'équipe, recherchez des fonctions de collaboration telles que l'ajustement du fuseau horaire et des liens automatiques ou personnalisés pour les réunions d'équipe

Commodité: Recherchez des fonctions qui changent la donne, comme les blocs de temps par glisser-déposer et la possibilité de planifier des tâches séparément pour les heures personnelles et les heures de travail, ou de déterminer les fenêtres de disponibilité

Il n'y a pas lieu de craindre d'en demander trop à l'IA d'aujourd'hui de planification quotidienne ! Pensez aux choses qui vous prennent du temps lorsque vous planifiez votre travail et trouvez une application qui les automatise.

Les 10 meilleurs plannings et calendriers IA à utiliser en 2024

Prêt à automatiser la gestion de vos tâches ? Préparez-vous à dire adieu aux tracas de la planification et bonjour à un monde de gestion du temps pratique !

</div>

Obtenez une vue d'ensemble pour mieux anticiper et organiser votre travail quotidien, vos rappels et les événements de votre calendrier avec ClickUp Home

Cerveau ClickUp est le seul Outil de gestion de projet par l'IA spécialement adapté à votre rôle. Il fait partie de notre approche tout-en-un de la productivité et de la gestion de projet, et il portera votre productivité à de nouveaux sommets.

Nous disposons de centaines d'outils d'IA étayés par des recherches pour couvrir tous les rôles et tous les cas d'utilisation, afin que vous puissiez consacrer plus de temps aux choses importantes. Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps aux choses importantes, Tâches ClickUp fait partie de notre logiciel de planification des tâches qui peut vous aider à planifier, organiser et collaborer sur n'importe quel projet. ClickUp offre une vue puissante du calendrier qui permet de gérer plusieurs calendriers ou de planifier des réunions à partir d'une seule vue. Il propose également de puissants outils de gestion des tâches, notamment des sous-tâches, des fils de commentaires, des balises, des listes de contrôle, des champs personnalisés, des tâches récurrentes et même une fonctionnalité de transfert automatisé !

Bien que ClickUp Brain ne permette pas de planifier des tâches (pour l'instant !), la fonction d'intelligence artificielle utilise le traitement du langage naturel pour une rédaction, un brainstorming et une communication clairement assistés par l'IA. Les utilisateurs peuvent également accéder à des modèles de gestion du temps tableaux blancs, Messages-guides ChatGPT et plusieurs autres fonctionnalités pour vous faciliter la vie. 🌻

En outre, le gestionnaire de projet IA de ClickUp Brain donne des récapitulatifs instantanés et des mises à jour de l'état d'avancement des tâches dans la vue du calendrier, de sorte que vous n'avez pas besoin de basculer vers un autre écran pour les vérifier.

Gagnez du temps avec ClickUp Brain

Vous avez beaucoup de choses à faire et vous ne savez pas quoi faire en premier ? Demandez à ClickUp Brain. Posez une question personnalisée ou utilisez l'un des messages-guides intégrés, tels que :

quelles sont mes tâches urgentes ?

sur quoi dois-je travailler ensuite ?

quelles sont mes tâches en retard ?

quelles sont les tâches ouvertes et qui me sont assignées ?

L'AI Knowledge Manager de ClickUp vérifiera les tâches ouvertes et les priorités pour vous aider à déterminer ce qui doit être fait.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp :

ClickUp s'intègre à plus de 1 000 outils de gestion de projet et de CRM, y compris Zoom, Gmail, Google Calendar, Outlook, Calendly, Microsoft Excel, Slack et Chrome

Personnalisez votre gestion du temps avec plus de 35 ClickApps qui peuvent vous aider dans l'automatisation des tâches, l'attribution de points Sprint et l'ajout de données de champs personnalisés

Rationalisez la collaboration avec votre équipe en utilisant des assignations multiples, des fils de commentaires pour chaque tâche, des enregistrements d'écran partageables et la possibilité d'assigner des commentaires comme éléments d'action

Utilisation sur n'importe quel appareil ou système d'exploitation, y compris MacOS, Android, Windows, Linux, iOS et les navigateurs web

Obtenez des mises à jour de tâches en temps réel dans votre calendrier avec l'aide du gestionnaire de projet IA de ClickUp Brain

Bénéficiez de l'aide du gestionnaire de connaissances alimenté par l'IA pour localiser vos tâches urgentes et en retard

Planifiez ou réservez des réunions, mettez à jour vos tâches et optimisez votre journée de travail grâce à une interface utilisateur intuitive, des fonctions de glisser-déposer, des tutoriels détaillés, une communication en temps réel, des notifications personnalisables, plusieurs vues du calendrier, et une interface utilisateur convivialeModèle de calendrier de ClickUp

Prenez le contrôle de votre emploi du temps et atteignez vos objectifs avec le modèle de calendrier de ClickUp

Limitations de ClickUp :

Certains commentaires font état d'une courbe d'apprentissage lors de la première utilisation des fonctionnalités de ClickUp (nous avons résolu ce problème avec de nombreux tutoriels gratuits)

ClickUp AI n'est pas disponible dans le plan gratuit pour toujours

Prix de ClickUp :

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/mois par utilisateur payé annuellement

$7/mois par utilisateur payé annuellement Entreprise: 12$/mois par utilisateur payé annuellement

12$/mois par utilisateur payé annuellement Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

ClickUp ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (8,400+ reviews)

4.7/5 (8,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Récupérer

via Récupérer Reclaim est destiné à tous les fans de Google. Utilisez cet outil intelligent pour gérer un emploi du temps chargé grâce au blocage automatique du temps et à des routines pratiques, le tout sans quitter Google Calendar.

Vous pouvez utiliser Reclaim pour optimiser la planification des réunions, des voyages et des événements de votre calendrier personnel. Comprenez où va votre temps tout au long de la semaine afin de trouver les meilleurs moments pour vos activités quotidiennes et de mieux planifier vos réunions.

Les meilleures caractéristiques de Reclaim :

Les fonctions principales de blocage du temps et de collaboration vous permettent d'assigner et d'organiser des réunionsclasser le travail par ordre de priorité pour chaque membre de l'équipe

Intègre votre liste de tâches à Google Calendar pour faciliter le suivi de tout ce qui doit être fait

Les fonctions d'intelligence artificielle permettent de planifier automatiquement des réunions pour les membres de votre équipe et les utilisateurs, tout en définissant des jours sans réunion pour un travail sérieux et approfondi

La planification intelligente permet de trouver du temps pour les tâches prioritaires que vous voulez accomplir en premier, de trouver des habitudes de planification et des tâches que vous effectuez régulièrement pendant les heures où vous disposez de la bande passante nécessaire

Récupérez vos limites :

Certains utilisateurs trouvent que la version gratuite est trop limitée pour être utile

L'absence d'une fonction de commentaires intégrée peut entraver la collaboration au sein de certaines équipes

Prix de Reclaim :

Lite: Gratuit

Gratuit Starter: $8/mois par utilisateur payé annuellement

$8/mois par utilisateur payé annuellement Entreprise: 12 $/mois par utilisateur payé annuellement

12 $/mois par utilisateur payé annuellement Entreprise: 18 $/mois par utilisateur payé annuellement

Reclaim ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (10+ reviews)

4.7/5 (10+ reviews) Capterra: N/A

3. Trevor

via Trevor Trevor est une application de planification IA qui utilise le blocage du temps pour planifier les tâches importantes de votre vie professionnelle et personnelle à l'aide d'un système de glisser-déposer. Gérez visuellement tout ce qui se dispute votre attention, du temps de trajet aux tâches en retard, en temps réel, à l'aide d'un tableau de bord pratique.

Cet outil de planification peut vous aider à concentrer votre attention sur des tâches individuelles, à attribuer automatiquement des durées à vos tâches et à vous rappeler les échéances à venir. Laissez votre assistant de planification IA attribuer des durées de tâches, fournir des suggestions et rédiger des plans d'action pour que vous vous sentiez comme un super-héros. 🦸

Trevor meilleures fonctionnalités :

Intégration avec Todoist, Microsoft Outlook, Google Calendar et Google Tasks pour vous faciliter la vie et gérer la disponibilité plus efficacement (notamment pour vos contacts)

Les fonctions de planification automatisée utilisent des algorithmes intelligents de blocage de temps pour vous tenir au courant

Regroupez toutes vos tâches personnelles et professionnelles en un seul endroit pour une gestion pratique de votre calendrier et une expérience utilisateur simple

Glissez-déposez des tâches vers de nouveaux jours afin de pouvoir faire face aux annulations et aux inévitables imprévus de la vie

Limitations de Trevor :

L'absence de commentaires d'utilisateurs sur les sites d'évaluation populaires peut rendre difficile de savoir à quoi s'attendre

L'offre gratuite ne permet pas d'accéder à de nombreuses fonctionnalités et outils

Prix de Trevor :

Plan gratuit

Plan Pro: $29.99/an par utilisateur payé annuellement

Trevor ratings and reviews :

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Mouvement

via Mouvement Motion utilise l'apprentissage automatique pour vous aider à planifier vos journées et celles de votre équipe. Cet assistant de planification exploite la puissance de l'IA pour élaborer des programmes quotidiens réalistes à partir de vos nombreuses réunions, tâches et projets.

Utilisez-le comme un plugin de navigateur pour planifier des suivis, partager des liens de planification et rejoindre des appels à partir de n'importe quelle page sans avoir à entrer et sortir de votre calendrier. Vous pouvez également l'utiliser comme assistant personnel mobile ou de bureau pour l'emmener partout avec vous.

Les meilleures fonctionnalités de Motion :

L'intégration avec des outils populaires permet aux petites entreprises et aux chefs de projet occupés de tout suivre à partir d'un tableau de bord pratique

Réduirechangement de contexte et protégez votre temps de travail ininterrompu grâce à la hiérarchisation automatique des tâches

Motion sert d'assistant virtuel intelligent, en construisant vos journées de travail, en reprogrammant le travail non fait et en limitant les réunions pour que vous puissiez vous concentrer

Ajoutez un temps tampon pour vous permettre de souffler entre deux tâches et protégez vos week-ends pour réduire le stress

Limitations de Motion :

Certains utilisateurs signalent que les tâches classées par ordre de priorité ne s'affichent pas dans le calendrier Motion

Certains commentaires mentionnent que de nombreuses fonctionnalités nécessitent des clics, ce qui peut prendre plus de temps que d'autres assistants de calendrier IA

Prix de Motion :

Individuel: 19$/mois payé annuellement

19$/mois payé annuellement Équipe: 12 $/mois par utilisateur payé annuellement

G2: 4.3/5 (60+ commentaires)

4.3/5 (60+ commentaires) Capterra: 3.7/5 (10+ avis)

5. Clara

via Clara Clara est un logiciel d'aide à la décision alimenté par l'IA logiciel d'assistant virtuel qui simplifie la planification individuelle et collective. Utilisez un logiciel intelligent directement à partir de votre boîte de réception pour planifier et reprogrammer vos rendez-vous, de sorte que tout ce que vous avez à faire est d'être à l'heure. 🤩

Clara communique en langage naturel par email, interagissant avec les membres de l'équipe et les clients comme vous le feriez. CC Clara dans n'importe quel email et votre assistante virtuelle IA coordonnera les heures, suivra pour une communication opportune, finalisera les heures de réunion, et les ajoutera à votre calendrier pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de Clara :

Clara fonctionne directement depuis votre boîte de réception, il n'est donc pas nécessaire de télécharger une application ou un programme de bureau

Réduit les tâches fastidieuses et répétitives et permet d'économiser des heures chaque mois en gérant les courriels de va-et-vient souvent nécessaires pour coordonner les horaires

Planifie des réunions, fixe des rappels et crée des liens de réunion pour vous dès qu'une heure est confirmée

Apprend vos préférences pour réduire le nombre de reprogrammations

Limites de Clara :

Fonctionnalités limitées par rapport à d'autres calendriers AI et logiciels de planification

Les utilisateurs doivent payer l'abonnement de niveau supérieur pour changer le nom "Clara" et dissimuler l'utilisation de l'IApour communiquer avec les clients et les clients

Prix de Clara :

Essentiel: 99$/mois par utilisateur payé mensuellement

99$/mois par utilisateur payé mensuellement Professionnel: 199 $/mois par utilisateur payé mensuellement

199 $/mois par utilisateur payé mensuellement Exécutif: 399 $/mois par utilisateur payé mensuellement

G2: 4.5/5 (2+ reviews)

4.5/5 (2+ reviews) Capterra: N/A

6. Dans le sens des aiguilles d'une montre

via Dans le sens des aiguilles d'une montre Clockwise est un calendrier IA qui optimise vos semaines de travail en créant des horaires plus intelligents pour vous et toute votre équipe. Laissez ce puissant assistant virtuel transformer vos préférences en horaires qui vous font gagner du temps et vous aident à donner le meilleur de vous-même.

Ce planificateur IA peut automatiquement déplacer des réunions flexibles, éviter les conflits d'horaires et de trouver les moments les plus efficaces pour chaque activité. Le sens des aiguilles d'une montre crée des blocs de temps de concentration afin que vous puissiez trouver votre état de fluidité.

Dans le sens des aiguilles d'une montre, les meilleures caractéristiques :

Intégration avec des outils tels que Google Calendar, Asana et Slack

Planifie automatiquement les réunions entre collègues dans le calendrier de chaque membre de l'équipe pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde

Minimise les distractions et les notifications pendant les périodes de concentration afin d'optimiser votre journée de travail

Le tableau de bord du chef de projet permet de visualiser en un coup d'œil la bande passante de l'équipe grâce à des analyses en temps réel

Limites dans le sens des aiguilles d'une montre :

Les utilisateurs signalent un manque d'intégration et de synchronisation avec certains outils comme Salesforce

Certains commentaires font état d'une interface peu intuitive et de difficultés à supprimer des événements du calendrier

Prix de Clockwise :

Gratuit

Équipes: $6.75/mois par utilisateur payé annuellement

$6.75/mois par utilisateur payé annuellement Entreprise: 11,50 $/mois par utilisateur payé annuellement

11,50 $/mois par utilisateur payé annuellement Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Clockwise ratings and reviews :

G2: 4.8/5 (30+ reviews)

4.8/5 (30+ reviews) Capterra: N/A

7. Kronologic

via Kronologique Kronologic est un calendrier IA conçu pour les équipes de vente. Il envoie des des invitations à des réunions au bon moment et avec le bon message. Augmentez votre engagement, vos taux de conversion et votre chiffre d'affaires. 💸

Grâce à un système d'engagement commercial piloté par l'IA, le système Calendar First de Kronologic contacte des leads qualifiés à partir des calendriers de vos représentants pour augmenter vos taux d'acceptation en 1 clic. Vous pouvez l'utiliser pour des choses comme les demandes de démonstrations, les leads de chatbot, les leads d'événements virtuels, la vente croisée, la vente incitative et la conversion freemium.

Les meilleures fonctionnalités de Kronologic :

Intégrations avec des outils populaires tels que Salesforce, HubSpot et Microsoft Office 365

Conçu pour les équipes de vente à fort volume dans des secteurs tels que le B2B, la finance, la construction, la sécurité, les logiciels et l'automobile

Plusieurs produits et fonctionnalités, notamment l'e-mail, l'invitation, les représentants et le lancement rapide

L'assistant IA négocie les détails de la réunion afin que vos représentants puissent se concentrer sur la vente et éviter les allers-retours liés à la planification

Limitations kronologiques :

Certains commentaires font état d'une courbe d'apprentissage abrupte lors de la première utilisation de l'interface

Certains utilisateurs signalent des réunions programmées sans tenir compte des différents fuseaux horaires, ce qui entraîne une perte de temps et de prospects

Prix de Kronologic :

Individuel: 6$/mois payé mensuellement

6$/mois payé mensuellement Petite équipe: 112 $/mois par utilisateur payé annuellement

112 $/mois par utilisateur payé annuellement Équipes: 1 000 $/mois par équipe de 10 personnes payé annuellement

1 000 $/mois par équipe de 10 personnes payé annuellement Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.2/5 (250+ commentaires)

4.2/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (5+ avis)

8. Calendrier

via Calendrier Calendar est un planificateur d'IA conçu pour aider les équipes à organiser leurs réunions et à suivre le temps passé sur les tâches chaque jour. Exploitez la puissance de l'apprentissage automatique pour obtenir des suggestions intelligentes sur le moment, l'endroit et la manière d'organiser les réunions les plus efficaces.

Grâce à un tableau de bord simple, Calendar offre une vue d'ensemble de votre semaine de travail pour vous aider à rester sur la bonne voie et à planifier des journées efficaces. Utilisez les fonctions de collaboration pour vous assurer que les membres de votre équipe sont sur la même longueur d'onde.

Les meilleures fonctionnalités de Calendar :

S'intègre à plus de 12 outils, dont Google Calendar, iCloud Calendar et Zoom

Créez des plages horaires à l'aide de modèles de réunion en ligne et de pages de planification personnalisables pour suivre votre journée

Partagez des liens de calendrier personnalisés et permettez au destinataire de planifier une réunion en fonction de vos disponibilités en ligne

L'application de planification ajoute automatiquement les réunions à votre calendrier pour éviter les allers-retours d'e-mails et vous faire gagner du temps

Limitations du calendrier :

Les fonctions avancées ne sont pas disponibles sur la version gratuite

Certains commentaires mentionnent des fonctions de personnalisation limitées

Prix du calendrier :

Basic: Gratuit

Gratuit Standard: 20$/mois par utilisateur payé annuellement

20$/mois par utilisateur payé annuellement Pro: $24/mois par utilisateur payé annuellement

$24/mois par utilisateur payé annuellement Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Calendar ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (60+ commentaires)

4.7/5 (60+ commentaires) Capterra: 5/5 (2+ avis)

9. Todoist

via Todoist Todoist existe depuis 2007 en tant qu'application de liste de tâches et de gestionnaire de tâches conçue pour organiser votre travail et votre vie personnelle. Retrouvez de la clarté dans votre journée en organisant toutes vos tâches dans un tableau de bord visuel.

Avec des espaces de travail personnalisables, des filtres et des feuilles de route pour les équipes, Todoist est utile pour les indépendants comme pour les entreprises, et ne montre guère son âge. Et vous pouvez utiliser sa reconnaissance du langage naturel pour remplir instantanément votre liste de tâches et gagner des heures chaque semaine.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist :

Intégration avec plus de 100 outils et applications pour étendre les fonctionnalités et rendre vos journées de travail plus pratiques

Le tri automatique des tâches, les rappels et les filtres personnalisés permettent à Todoist d'être plus efficacede hiérarchiser votre travail pour plus d'efficacité, qu'il s'agisse de votre disponibilité pour une réunion de groupe ou de votre propre emploi du temps

Créez des projets, des tâches et des sous-tâches pour organiser votre travail et vos projets personnels

Partager des projets avec les membres d'une équipe et ajouter des extensions conviviales pour maximiser la fonctionnalité pour tout le monde

Limitations de Todoist :

Certains commentaires font état d'une courbe d'apprentissage abrupte lors de la prise en main de l'interface

Certains utilisateurs signalent des problèmes techniques lors de la création de nouvelles tâches

Prix de Todoist :

Personnel Débutant: Gratuit

Gratuit Personnel Pro: 4$/mois par utilisateur payé annuellement

4$/mois par utilisateur payé annuellement Team Starter: Gratuit (actuellement en beta)

Gratuit (actuellement en beta) Team Business: $6/mois par utilisateur payé annuellement

Notes et critiques de Todoist :

G2: 4.4/5 (700+ commentaires)

4.4/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,200+ avis)

10. Lindy

via Lindy.ai Lindy est l'outil le plus récent de cette liste - parce qu'il est encore en version bêta ! Il s'agit d'un calendrier d'IA et d'un assistant virtuel qui augmente l'efficacité et la productivité des tâches personnelles et professionnelles.

Lindy possède plusieurs fonctionnalités, de la gestion du calendrier à la rédaction d'e-mails en passant par l'automatisation des tâches, chacune d'entre elles étant conçue pour vous aider à gérer vos journées de manière plus efficace, en vous aidant à obtenir un peu plus de disponibilité dans votre journée. Inscrivez-vous dès maintenant sur la liste d'attente du test bêta pour être parmi les premiers à tester ce calendrier et agenda AI.

Lindy meilleures caractéristiques :

Intégration avec des dizaines d'outils populaires pour synchroniser tout ce dont vous avez besoin pour votre flux de travail dans un espace simple

Options de personnalisation pour des cas d'utilisation spécifiques, tels quecalendriers des ressourcesles options de personnalisation pour des cas d'utilisation spécifiques tels que les calendriers des ressources, le marketing, les ventes et le recrutement, vous permettent d'adapter Lindy à votre poste

Éliminez les allers-retours pour la planification des réunions et laissez l'IA de Lindy rationaliser le processus

Résolution automatique des conflits de planification grâce à une hiérarchisation intelligente des priorités

Limitations de Lindy :

Pas de structure tarifaire ni de date de lancement

L'absence d'évaluations sur les principales plateformes d'évaluation limite l'information aux utilisateurs potentiels

Prix de Lindy :

Les informations sur les prix seront disponibles lorsque Lindy sera sorti de la phase bêta

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Planifier pour réussir avec AI Planner & Calendar Apps

Avec un choix de 10 assistants de calendrier et planificateurs IA fantastiques, vous êtes prêt à planifier votre réussite ! Il est temps d'exploiter la puissance de l'IA pour rester organisé, productif et au top chaque jour.

Ne passez plus d'innombrables heures à déterminer les heures de réunion, à planifier et à reprogrammer des tâches, et à essayer d'obtenir des résultats d'organiser votre calendrier en ligne .

Il est temps que tout le monde tire parti des technologies puissantes d'aujourd'hui afin d'avoir plus de temps pour les bonnes choses de la vie. Happy hour, nous voilà ! 🍸

Allez-y, essayez-en un - votre futur vous remerciera !