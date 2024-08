10 Alternatives et concurrents de YouTrack en 2024

Dans le domaine de la gestion de projet la loi de Murphy se vérifie souvent : ce qui peut mal tourner, tournera. Une bonne préparation est donc clé, et cela implique de disposer du bon outil pour suivre tous les problèmes potentiels. 🛠️

YouTrack a gagné en popularité grâce à sa polyvalence. Il vous aide à gérer efficacement les tâches et les échéanciers de vos projets. Parallèlement, il vous permet d'enregistrer, de classer et de hiérarchiser les problèmes, qu'il s'agisse de bugs logiciels, de réclamations de clients ou même de demandes internes.

Il est particulièrement utile pour les équipes de développement de logiciels les départements de service à la clientèle et tout groupe qui doit jongler avec des projets complexes tout en traitant de nombreux problèmes.

Mais si le mélange de gestion de projet et de suivi des problèmes de YouTrack n'est pas votre tasse de thé, vous recherchez peut-être un outil avec de meilleures capacités mobiles ou d'intégration. C'est là que nous intervenons !

Nous avons rassemblé les top 10 alternatives à YouTrack en 2024, en examinant leurs fonctionnalités, leurs prix et les évaluations des utilisateurs. Notre guide vous aidera à sélectionner l'outil parfait pour faire monter votre entreprise en flèche.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à YouTrack ?

Lorsque vous recherchez des alternatives à YouTrack, il est essentiel de prendre en compte les qualités clés suivantes :

Fonctionnalité complète : Tout comme YouTrack, l'outil doit offrir un ensemble complet de fonctionnalitéssuivi des problèmes etfonctionnalités de gestion de projetdes diagrammes de Gantt au suivi du temps

: Tout comme YouTrack, l'outil doit offrir un ensemble complet de fonctionnalitéssuivi des problèmes etfonctionnalités de gestion de projetdes diagrammes de Gantt au suivi du temps Flexibilité : Il doit être facile à utiliser pour les équipes techniques et non techniques et suffisamment personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise

: Il doit être facile à utiliser pour les équipes techniques et non techniques et suffisamment personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise Fonctionnalités avancées : Recherchez ungestion de projet agile qui offre des fonctionnalités telles qu'un outil debase de connaissances pour un système de gestion de documents, de puissantesdes capacités d'automatisationet des rapports détaillés

: Recherchez ungestion de projet agile qui offre des fonctionnalités telles qu'un outil debase de connaissances pour un système de gestion de documents, de puissantesdes capacités d'automatisationet des rapports détaillés Développement actif : Choisissez un outil qui évolue continuellement par rapport aux techniques traditionnelles de gestion de projet, avec une équipe de développement proactive qui publie régulièrement de nouvelles fonctionnalités et mises à jour

Les 10 meilleures alternatives à YouTrack à utiliser en 2024

Avec ces éléments cruciaux à l'esprit, explorons les 10 meilleures alternatives YouTrack disponibles aujourd'hui. Que ce soit dans le développement de logiciels ou le marketing numérique, ces outils saupoudreront un peu de poussière magique sur vos flux de travail quotidiens pour vous aider... gérer vos équipes et les projets plus efficacement. ✨

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Plus de 15 affichages dans ClickUp /$$img/

Visualisez vos tâches avec plus de 15 affichages dans ClickUp, y compris Gantt, Tableau et Calendrier

ClickUp est un puissant logiciel tout-en-un outil de gestion de projet avec gratuit modèles de suivi de problèmes conçu pour organiser, hiérarchiser et résoudre efficacement les problèmes. Sa solution mur à mur, armée d'une infrastructure hiérarchique évolutive, gère efficacement les projets complexes en les décomposant en tâches et sous-tâches gérables.

La fonctionnalité la plus remarquable, cependant, est la suivante ClickUp AI . Il abrite une barre d'outils IA intelligente qui génère du contenu écrit adapté à vos besoins, qu'il s'agisse d'un rapport technique, d'une mise à jour d'équipe ou d'un post sur les médias sociaux. De plus, la barre d'outils de ClickUp Outil de gestion de projet d'IA aide à l'automatisation, en prenant en charge des tâches telles que la planification, la création de feuilles de route, et plus encore. C'est comme si vous disposiez d'un gestionnaire de projet personnel et très efficace, disponible 24 h/24 h. ⏰

ClickUp meilleures fonctionnalités

Tableaux de bord entièrement personnalisables avec plus de 15 options de vue comme Gantt, Tableau Kanban et Calendrier pour un aperçu complet du flux de travail et la gestion des ressources

ClickUp Sprints pour dynamiser l'approche agilele forfait de sprint et le processus de développement logiciel

Des fonctionnalités de gestion de projet alimentées par l'IA pour éliminer les tâches répétitives et booster l'efficacité

Des checklists pour garder un œil sur tous les problèmes qui dérangent vos clients

Des priorités pour définir des paramètres clairs et faire en sorte que l'équipe se concentre sur ce qui est important

Suivi du temps en mode natif

plus de 1 000 intégrations logicielles

Les limites de ClickUp

De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées fréquemment, ce qui risque de submerger les nouveaux utilisateurs

Il y a une courbe d'apprentissage

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez lel'équipe commerciale pour un forfait personnalisé

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Raccourci

Via : Raccourci Conçu pour les équipes de développement de logiciels, Shortcut offre une solution élégante pour la gestion de projet et le suivi des problèmes. Son interface épurée de type Kanban aide à prévenir la formation de silos de données,qui maintiennent souvent l'information enfermée dans des groupes spécifiques et entravent la fluidité de la collaboration. La mission de Shortcut est d'abattre ces murs, en ouvrant un espace où les équipes peuvent se connecter en toute transparence, partager leurs idées et travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs. 🥅

Shortcut organise le travail en regroupant les Mon, les unités de tâches de base, en Épiques, qui représentent des initiatives plus larges. Cette structure est particulièrement utile pour les équipes interfonctionnelles car les histoires peuvent appartenir à différents projets et flux de travail. Enfin, ces épiques s'enroulent dans des Jalons, offrant un aperçu de la progression de haut niveau.

Les meilleures fonctionnalités du raccourci

Backlog et sprint planning pour l'organisation du projet

Automatisation des flux de travail et des entreprises gestion des processus pour améliorer l'efficacité

Visualisation de la progression du projet à des fins de suivi

S'intègre à 50 autres plateformes et propose des intégrations personnalisées via l'API

Assistance pour les méthodologies agiles telles que Scrum et Kanban

Interface conviviale avec fonction de recherche

Limites des raccourcis

Le nom générique rend la recherche de ressources difficile

Le forfait Free est plutôt limité

Prix des raccourcis

Free

Teams : 8,50 $/mois par utilisateur

: 8,50 $/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter l'équipe commerciale

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (100+ commentaires)

: 4.3/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (300+ commentaires)

3. Redmine

Via : Redmine Construit à partir du framework Ruby on Rails, Redmine se distingue par sa polyvalence, de gestion de projet polyvalente et open-source avec des fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt, le suivi des problèmes, etc. Il est particulièrement utile pour équipes agiles car il permet l'intégration de plugins qui assistent les équipes de développement Gestion de projet Scrum .

L'outil permet de lier un problème à un projet, à un utilisateur ou à une version de produit. Il affiche également une vue détaillée de la progression de la résolution d'un problème. Sa fonction "Related Issues " permet aux développeurs de lier les problèmes sur la base de diverses relations telles que les doublons, les blocs, les précédents et les suivants, évitant ainsi la redondance et favorisant la simplicité du flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Redmine

Logiciel de suivi systématique des problèmes pour gérer et résoudre efficacement les problèmes

Wiki collaboratifs permettent aux équipes de documenter les forfaits des projets, les notes de réunion, etc

Champs personnalisés pour différents types de données, notamment les problèmes, les projets et les utilisateurs

Paramètres d'attribution des rôles et des permissions pour une définition claire des responsabilités et une sécurité accrue

Des aperçus visuels tels que des diagrammes de Gantt et un calendrier pour une gestion efficace des projetsun suivi efficace des projets et la planification des tâches 📅

Les limites de Redmine

Interface utilisateur obsolète

Courbe d'apprentissage abrupte

Pas d'assistance client

Prix de Redmine

**Free

Redmine évaluations et critiques

G2 : 4/5 (200+ commentaires)

: 4/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (100+ commentaires)

4. Confluence

Via : Confluence Conçu par Atlassian, un éditeur de logiciels renommé, Confluence n'est pas seulement un logiciel de suivi des bugs. Sa superpuissance réside dans la combinaison de la création de documents, de l'organisation des connaissances et de la collaboration de projet dans un environnement de travail centralisé.

Son éditeur de texte convivial, ses modèles prédéfinis et ses pistes d'audit font de Confluence l'un des meilleurs outils de gestion de projet au monde meilleures plateformes de documentation et de suivi des projets d'équipe. Sa fonctionnalité de modification en cours en temps réel est complétée par un système de commentaires intuitif, permettant des commentaires en ligne et sur la page, des likes et des éléments visuels tels que des images, des GIF et des emojis. Lorsque des membres de l'équipe sont étiquetés ou se voient attribuer une tâche, des notifications garantissent que tout le monde est au courant.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Sélection étendue de modèles pour la gestion de projets

Hiérarchie intuitive des pages et capacités de recherche

Collaboration et modification en cours, avec suivi de l'historique des versions

Fonctionnalités d'attribution de rôles pour un contrôle précis des permissions des utilisateurs

plus de 1 000 intégrations logicielles

Sécurité des données grâce au cryptage en transit et au repos

Limites de Confluence

Il peut parfois manquer de réactivité

Certains utilisateurs rencontrent des problèmes de mise en forme, en particulier avec les tableaux

Prix de Confluence

Free

Standard : À partir de 5,75 $/mois par utilisateur

: À partir de 5,75 $/mois par utilisateur Premium : A partir de 11$/mois par utilisateur

: A partir de 11$/mois par utilisateur Enterprise : A partir de 102 500 $/an

: A partir de 102 500 $/an Centre de données : A partir de 27 000 $ pour une licence annuelle

G2 : 4.1/5 (3 000+ commentaires)

: 4.1/5 (3 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (3 000+ commentaires)

5. Asana

Via : Asana Un véritable poids lourd dans le monde des des outils de gestion de projet , Asana est largement utilisé par les grandes équipes qui s'appuient sur une communication continue. Il révolutionne la coordination des équipes et optimise les flux de travail grâce à ses outils visuels robustes.

Le Workflow Builder permet aux chefs d'équipe et aux gestionnaires de projet de mettre en place des paramètres, de rendre compte de la progression et de partager des mises à jour entre les équipes. Il permet la création de règles pour automatiser les processus d'entreprise comme les formulaires pour les demandes organisées et la synchronisation avec d'autres outils couramment utilisés pour une intégration transparente des données.

En mettant l'accent sur la clarté et l'organisation, Asana contrecarre le "chaos" qui peut survenir dans les environnements de travail animés. Sa mission est de fournir un espace cohérent où les équipes peuvent facilement collaborer, attribuer des tâches et suivre leur progression. 📈

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Création et gestion de tâches et sous-tâches avec une propriété et des délais clairs

La fonctionnalité Règles automatise les processus répétitifs

Vues Tableau, Liste, Échéancier et Calendrier pour une visualisation optimale du flux de travail

Fonctionnalité de recherche avancée

Intégration avec plus de 100 outils externes

Un espace dédié aux mises à jour du travail et aux discussions

Limites d'Asana

Vous ne pouvez pas assigner une tâche à deux utilisateurs

Certains utilisateurs pensent que le système est encombré

Prix d'Asana

Basic : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours Premium : 10,99 $/mois par utilisateur

: 10,99 $/mois par utilisateur Business : 24,99 $/mois par utilisateur

: 24,99 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez l'équipe commerciale

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (9 000+ commentaires)

: 4.3/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (12 000+ commentaires)

6. Travail d'équipe

Via : Travail d'équipe Teamwork est un logiciel de gestion des ressources humaines basé sur le cloud logiciel de gestion de projet offrant des flux de travail et des permissions clients hautement personnalisables. Cela en fait un outil robuste particulièrement adapté aux entreprises qui suivent un modèle d'agence ou de services aux clients, comme les agences de marketing.

Teamwork vous permet d'inviter un nombre illimité de clients, et même d'indépendants, à participer à vos projets. Ils ne sont pas de simples observateurs, mais des collaborateurs actifs, capables de faire des commentaires, d'enregistrer leur durée, etc. Des permissions personnalisées vous permettent de définir le niveau d'accès de chaque participant, garantissant ainsi un processus de collaboration sans heurts.

Les meilleures fonctionnalités de Teamwork

Options de personnalisation approfondies pour les flux de travail, les permissions des clients, etc

Des fonctionnalités d'automatisation simplifiées pour une gestion aisée des tâches sur votre site WebTableau Kanban* Outils intégrés de suivi du temps et de gestion financière

S'intègre de manière transparente à plus de 80 outils populaires

Diagrammes de Gantt et dépendances des tâches

Création de modèles personnalisables et suivi des jalons du projet

Limites du travail en équipe

L'outil de discussion pourrait être amélioré

Certains utilisateurs trouvent que la visualisation des données est médiocre en raison des options de diagramme limitées

Prix du travail en équipe

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Démarrage : 5,99 $/mois par utilisateur, trois utilisateurs minimum

: 5,99 $/mois par utilisateur, trois utilisateurs minimum Deliver : 9,99 $/mois par utilisateur, trois utilisateurs minimum

: 9,99 $/mois par utilisateur, trois utilisateurs minimum Croissance : 19,99 $/mois par utilisateur, cinq utilisateurs minimum

: 19,99 $/mois par utilisateur, cinq utilisateurs minimum Échelle : Contacter pour une démonstration et une tarification

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (1 000+ commentaires)

: 4.4/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (800+ commentaires)

7\N- nTask

Via : nTâche nTask vise à simplifier le processus de suivi des problèmes et de gestion des risques au sein des flux de travail des projets, en les rendant plus transparents et plus faciles à gérer.

Grâce à la possibilité d'attribuer des statuts et des niveaux de priorité la plateforme permet à chacun de rester informé des problèmes en cours ou fermés. Cela aide les équipes à identifier rapidement les obstacles potentiels et à concevoir des stratégies efficaces pour y remédier.

nTask est également excellent pour rationaliser la gestion de votre budget grâce à ses méthodes de facturation innovantes. Vous pouvez paramétrer des frais fixes ou des taux horaires par tâche ou ressource, créant ainsi une approche de facturation adaptée aux besoins de votre projet. Cela vous permet de vous concentrer davantage sur le développement des tâches tout en gardant un œil sur la santé financière de votre projet.

nTask meilleures fonctionnalités

Interface facile à utiliser pour créer des tâches, des sous-tâches et passer d'un affichage à l'autre

Fonctionnalité de suivi du temps intégrée dans les tâches, permettant une gestion efficace des heures de travail à travers plusieurs projets

Aperçus de projets effacés affichant les responsabilités individuelles, la capacité hebdomadaire et les budgets

Outils de collaboration robustes, y compris la possibilité de discuter en direct dans les tâches et sous-tâches d'un projet, d'intégrer des vidéos, de joindre des pièces et de partager des URL pour une communication en temps réel

Intégration avec plus de 1 000 applications

Limites de nTask

Le chargement est parfois lent

Il manque des fonctionnalités de rapports avancées

Prix de nTask

Basique : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours Premium : 3$/mois par utilisateur

: 3$/mois par utilisateur Business : 8 $/mois par utilisateur

: 8 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (17 commentaires)

: 4.4/5 (17 commentaires) Capterra : 4.2/5 (100+ commentaires)

8. Trello

Via : Trello Avec son attrait visuel et sa facilité de navigation dans le style Kanban, la simplicité et l'adaptabilité de Trello en font un logiciel de choix, même pour les novices en matière d'outils de gestion de projet.

L'une des fonctionnalités de Trello est son outil d'automatisation sans code appelé Butler. Il vous permet de créer des règles, des boutons et des commandes qui rationalisent et automatisent presque toutes les actions dans Trello. Par exemple, Butler peut automatiquement faire passer une tâche de la liste "À faire" à la liste "À faire", fixer des dates d'échéance et ajouter des membres aux tâches.

Avec Trello, les équipes peuvent partager des fichiers, suivre les échéanciers et gérer les charges de travail. Bien que d'autres plateformes aient des fonctionnalités de gestion de projet plus avancées trello est une excellente option pour les petites équipes et les projets plus simples.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Éditeur par glisser-déposer pour une expérience utilisateur intuitive

Calendriers etéchéanciers de projets pour un aperçu global et un meilleur suivi

Cartes Trello pour l'attribution des tâches, les pièces jointes et la catégorisation

Création de modèles pour les projets récurrents

Automatisation des flux de travail grâce à la fonctionnalité Butler

Intégrations avec plus de 180 autres applications

Les limites de Trello

Options de personnalisation limitées

Absence de diagrammes de Gantt et d'options de suivi du temps

Prix de Trello

Free

Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Enterprise : À partir de 17,50 $$$a par mois et par utilisateur, avec un minimum de 50 utilisateurs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (13 000+ commentaires)

: 4.4/5 (13 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (22 000+ commentaires)

9. Retour à l'utilisateur

Via : Retour utilisateur Créé pour les concepteurs de logiciels, les développeurs et les Business à la recherche d'un système de gestion de projet centralisé, Userback est une plateforme de feedback et de rapports de bug qui porte bien son nom en "remettant l'utilisateur dans le développement" Elle responsabilise les utilisateurs avec des outils de feedback intuitifs et assiste les équipes d'assistance au développement avec des rapports de bug et de problème précis. 🐞

Avec Userback, vous pouvez recueillir des commentaires méticuleux grâce à des captures d'écran annotées et des enregistrements vidéo. En capturant chaque clic, chaque zoom et chaque action de redimensionnement, Userback garantit une compréhension approfondie de la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre logiciel. Cela permet d'améliorer considérablement la réactivité du processus de développement et, en fin de compte, d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs la réussite des clients .

Userback meilleures fonctionnalités

L'identification de l'utilisateur augmente l'efficacité du processus de retour d'information, avec des champs pré-remplis avec les informations de l'utilisateur pour prioriser la réponse et la réussite du client

Flux de travail personnalisés pour rationaliser la gestion de projet

Le Feature Portal centralise les retours d'information, offrant aux utilisateurs une plateforme pour partager leurs réflexions, valider leurs idées, assigner des tâches et suivre la progression

La fonction "Fusionner les commentaires" regroupe les commentaires similaires pour gagner du temps

Intégration transparente avec d'autres outils de gestion de projet tels que GitHub, Slack et Jira

Limites de Userback

Absence de fonctionnalités avancées de gestion de projet

Le nombre limité d'utilisateurs signifie que le prix augmente rapidement pour les équipes plus importantes

Prix de Userback

Démarrage : 59 $ par mois pour 10 utilisateurs ; 4,50 $/mois par utilisateur supplémentaire

: 59 $ par mois pour 10 utilisateurs ; 4,50 $/mois par utilisateur supplémentaire Entreprise : 119 $ par mois pour 15 utilisateurs ; 4,50 $/mois par utilisateur supplémentaire

: 119 $ par mois pour 15 utilisateurs ; 4,50 $/mois par utilisateur supplémentaire Premium : 217 $ par mois pour 25 utilisateurs ; 4,50 $/mois par utilisateur supplémentaire

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.8/5 (160+ commentaires)

: 4.8/5 (160+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (70+ commentaires)

10. Freshservice

Via : Freshservice Freshservice (développé par Freshworks) fournit des outils astucieux pour gérer efficacement les opérations du service desk informatique. Cela englobe tout, depuis les incidents, les changements et les demandes de service jusqu'à des problèmes informatiques plus complexes gestion des opérations . Avec Freshservice, les équipes informatiques peuvent visualiser et gérer leur flux de travail à partir d'un tableau de bord unique.

Freshservice emploie l'IA pour prédire les résultats des projets et les tâches en retard en apprenant des modèles de tâches précédents et des indicateurs de performance, permettant des résolutions d'incidents plus rapides. Il optimise également la productivité des équipes d'assistance avec des suggestions intelligentes pour les agents, réduisant ainsi le temps de traitement des tickets et améliorant la satisfaction globale des clients. 🤖

Les meilleures fonctionnalités de Freshservice

L'automatisation des flux de travail permet d'attribuer automatiquement les tickets aux bons membres de l'équipe

Des rapports et des outils d'analyse robustes pour optimiser les flux de travail et suivre les performances informatiques

Un portail en libre-service où les utilisateurs peuvent créer des tickets, suivre leur statut ou trouver des réponses aux problèmes courants

Des outils de gestion des incidents pour résoudre rapidement les problèmes

Des outils de gestion des versions pour forfaiter les versions, documenter les plans de test et mettre à jour les membres de l'équipe

Des fonctions de gestion de la charge de travail pour contrôler les affectations et garantir des niveaux de charge de travail équilibrés

Limites de Freshservice

Certains utilisateurs trouvent qu'il est difficile de naviguer

Il manque des fonctions de gestion de projet telles que l'affichage du tableau Kanban

Prix de Freshservice

Démarrage : 19$/mois par agent

: 19$/mois par agent Croissance : 49$/mois par agent

: 49$/mois par agent Pro : 95 $/mois par agent

: 95 $/mois par agent Enterprise : 119 $/mois par agent

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (1 000+ commentaires)

: 4.6/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (500+ commentaires)

Faire le bon choix de YouTrack Alternatives

Chacune de ces 10 excellentes alternatives à YouTrack est dotée d'un ensemble robuste de fonctionnalités et de paramètres. Qu'il s'agisse d'une solution complète comme ClickUp qui répond à un large éventail de besoins en matière de gestion de projet, ou d'un outil spécialisé dans le suivi des problèmes ou la collaboration, le marché est riche en options.

Le bon logiciel peut faire toute la différence dans la gestion de vos projets de manière efficace et sans effort. Essayez ClickUp et découvrez les meilleurs outils de collaboration et de gestion de projet !