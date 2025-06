Améliorations apportées au tableau de bord pour suivre le travail sous tous les angles

Les entreprises optimisent judicieusement leurs dépenses et assurent le suivi de leurs objectifs avec une précision sans précédent. Elles peuvent ainsi prendre des décisions éclairées et s'assurer que chaque dollar dépensé contribue à leur réussite globale.

C'est pourquoi les tableaux de bord ClickUp sont essentiels : ils extraient les informations relatives aux projets de l'ensemble de l'environnement de travail afin de donner aux utilisateurs une visibilité instantanée et en temps réel sur la progression et les performances. Cela aide les équipes à suivre les tâches, à prendre des décisions éclairées et à s'assurer que chacun est responsable des objectifs fixés.

Il n'est plus nécessaire de passer d'un outil à l'autre pour obtenir des informations sur un projet : la consolidation est désormais la norme. ✨

Votre réussite, en images

Les tableaux de bord ClickUp constituent le centre de contrôle de mission ultime pour les équipes. Ils offrent une visibilité complète et de haut niveau sur les projets, sans complexité inutile, et favorisent la collaboration au sein d'équipes modernes et interfonctionnelles.

Nous sommes ravis de partager une nouvelle série de mises à jour très demandées. Chaque amélioration a été spécialement conçue pour vous aider à suivre de plus près l'avancement de votre travail et vous donner les moyens d'agir, le tout sans quitter votre tableau de bord.

Allons-y :

1. Affichage détaillé : explorez vos données en profondeur

Nous nous efforçons constamment de combler le fossé entre les informations et l'action. Et grâce à l'affichage détaillé, les utilisateurs peuvent y parvenir sans effort.

Utilisez l'affichage détaillé dans les tableaux de bord ClickUp pour modifier ou mettre à jour les tâches dans le diagramme afin de faciliter les modifications

En cliquant sur le diagramme circulaire, le diagramme à piles ou les cartes de calcul, les utilisateurs peuvent accéder aux tâches qui contribuent au diagramme et les modifier.

Les utilisateurs peuvent ainsi afficher clairement les détails spécifiques à chaque tâche, identifier les goulots d'étranglement, reconnaître les modèles et les tendances, et prendre des décisions éclairées basées sur des informations en temps réel, le tout sans avoir à quitter leur tableau de bord.

PS : les cartes de diagrammes à barres prendront également en charge l'affichage détaillé dans un avenir proche !

La mise à jour manuelle de vos cartes basées sur le temps appartient désormais au passé ! La période glissante vous permet de configurer votre intervalle de temps en intervalles clairs.

Mettez à jour et ajustez automatiquement les intervalles de temps des demandes ou des tickets entrants grâce à la période glissante dans les tableaux de bord ClickUp

Les indicateurs affichés seront automatiquement mis à jour en temps réel et vous n'aurez plus à ajuster manuellement les périodes chaque semaine. Voici quelques façons d'utiliser la période glissante :

Bugs signalés au cours des 7 derniers jours

Tickets d'assistance soumis au cours du mois dernier

Demandes de conception qui ont été remplies au cours du dernier trimestre

Dites adieu aux rapports obsolètes et bonjour au suivi automatisé. ⏱️

3. Filtres de groupes mixtes : personnalisez les affichages de votre tableau de bord

La personnalisation est cruciale lorsqu'il s'agit de rapports. C'est pourquoi nous avons introduit les filtres de groupes mixtes, une fonctionnalité qui vous permet de combiner les opérateurs « Et » et « Ou », vous offrant ainsi plus de flexibilité dans la création de tableaux de bord personnalisés qui répondent à vos besoins.

Les nouveaux filtres de groupes mixtes dans les tableaux de bord ClickUp vous permettent de personnaliser davantage vos filtres à l'aide des opérateurs « et » et « ou »

Par exemple, supposons que vous souhaitiez voir les tâches d'un emplacement spécifique dont la date d'échéance est aujourd'hui ou avant, ainsi que les tâches dont la date de début est également aujourd'hui ou avant. Vous pouvez désormais obtenir ce résultat à l'aide d'un filtre qui ressemble à ceci :

((Date d'échéance aujourd'hui ou avant) OU (Date de début aujourd'hui ou avant)) ET Emplacement...

Ce niveau de personnalisation vous permet de créer des tableaux de bord hyper-spécifiques qui répondent exactement à vos besoins.

4. Nouvelles cartes Sprint : livrez de meilleurs produits plus rapidement

Pour compléter notre liste d'améliorations apportées aux tableaux de bord, voici trois nouvelles cartes Sprint ! Chaque carte offre aux équipes logicielles une visibilité complète pour suivre leurs objectifs de sprint et surveiller la progression de leur équipe.

Cartes Burndown 🔥

Vérifiez si votre équipe est en bonne voie par rapport à ce qui a été validé.

Les cartes Burndown personnalisées dans les tableaux de bord ClickUp vous permettent de suivre la progression par rapport aux heures ou aux points de sprint que vous avez initialement prévus

Cartes Burnup 🔥

Visualisez la quantité de travail achevée et la portée totale du projet.

Les cartes Burnup dans les tableaux de bord ClickUp vous permettent de voir comment vous évoluez vers l'achèvement du sprint ou du projet

Cartes Velocity 🏃‍♀️

Mesurez le travail moyen accompli par votre équipe au cours de vos 3 à 10 derniers sprints et améliorez la précision de vos prévisions.

Les cartes Sprint Velocity de ClickUp dans les tableaux de bord vous offrent des informations plus précises et plus fiables pour prévoir l'avancement des projets

Ces nouvelles cartes s'inscrivent dans notre volonté de vous aider à suivre les sprints de la manière qui vous convient le mieux. Il vous suffit d'ajouter la carte à votre tableau de bord, et le tour est joué : vous êtes sur la bonne voie pour créer des rapports en toute simplicité. 📈

Bientôt disponible dans les tableaux de bord près de chez vous : une carte de liste de tâches entièrement repensée

Enfin, nous travaillons d'arrache-pied à la mise à niveau de notre carte Tableau de bord la plus utilisée : la liste des tâches !

Cette amélioration vous évitera d'avoir à quitter votre tableau de bord pour accéder à une liste distincte afin d'examiner les tâches d'un projet.

Grâce à ces nouvelles modifications, vous pourrez :

Modifiez les tâches et les sous-tâches en ligne

Personnalisez votre affichage

Rechercher des tâches

Ce sera comme avoir une vue Liste entièrement intégrée dans votre tableau de bord ! Restez à l'affût de cette fonctionnalité et d'autres mises à jour à venir pour les tableaux de bord. 👀

Créez le tableau de bord de vos rêves

Vous souhaitez suivre la progression d'un projet ou rester informé des objectifs de votre entreprise? Les tableaux de bord peuvent vous aider !

Les tableaux de bord ClickUp offrent aux utilisateurs une vue à 360° de leur travail. Alors que nous entrons dans la seconde moitié de l'année, c'est le moment idéal pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs 2023.

Grâce à des mises à jour en temps réel et à des indicateurs personnalisables, vous obtiendrez les informations dont vous avez besoin pour rester au top, collaborer plus efficacement avec votre équipe et rester informé de l'évolution de votre entreprise.

Commencez dès maintenant et découvrez dès aujourd'hui les avantages des tableaux de bord ClickUp !