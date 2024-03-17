Comment constituer une équipe efficace au travail ?

Si vous avez la chance d'embaucher des gens, assurez-vous d'embaucher des gens à qui vous pouvez enseigner, mais aussi des gens qui vont vous apprendre des choses

Jeff Bezos, magnat de l'entreprise et PDG d'Amazon

Comme Bezos, chaque dirigeant a sa version idéale de ce que devrait être son équipe de rêve. Certains recherchent des compétences techniques, d'autres pensent que les compétences non techniques ont plus de poids, d'autres encore donnent la priorité à l'éducation formelle, certains recherchent des candidats avec lesquels il est facile de travailler, tandis que d'autres préfèrent des personnes qui remettent en question le statut quo - les paramètres sont subjectifs.

Une fois que vous avez trouvé la ou les bonnes personnes pour votre organisation, vous devez faire un effort supplémentaire pour les aider à s'intégrer dans votre équipe et les retenir à long terme.

Qu'est-ce que le team building ?

La constitution d'une équipe est un élément essentiel de la réussite d'une entreprise. Il s'agit de la création d'un groupe cohésif où les individus travaillent ensemble à la réalisation d'objectifs partagés

Son principal objectif est d'améliorer les performances de l'équipe, de stimuler le moral et de promouvoir un environnement de travail positif. Lorsque vous vous concentrez sur les stratégies de renforcement de l'équipe, vous :

Faciliter la communication etcollaboration sur le lieu de travail Améliorer les compétences en matière de résolution de problèmes et de prise de décision

Instaurer la confiance et le respect mutuel entre les membres de l'équipe

Clarifier les rôles et les responsabilités

Faire naître un sentiment d'appartenance

La création d'une équipe réussie dépend fortement du système d'embauche, de la culture interne de l'équipe, du leadership et de l'organisation de l'équipe le management d'équipe processus. Mais devinez quoi ? Il y a un côté amusant à la stratégie - les exercices de constitution d'équipe.

Du simple brise-glace aux tâches plus complexes de résolution de problèmes, les activités de consolidation d'équipe peuvent être de différents types

Briser la glace pour aider les membres de l'équipe à se familiariser (et à se sentir à l'aise) les uns avec les autres. Par exemple, en jouant à Deux vérités et un mensonge ou à Bingo humain

Exercices de confiance pour renforcer la confiance et la camaraderie entre les membres de l'équipe. Des activités telles que le nœud humain ou la chute de confiance sont de ce type

Les défis de résolution de problèmes qui exigent des membres de l'équipe qu'ils agissent en tant qu'unité. Par exemple, les défis de la salle d'évasion ou la chasse au trésor

Activités créatives pour rompre la monotonie des horaires quotidiens et laisser libre cours à la créativité. Par exemple, l'organisation d'ateliers d'art ou de cours de cuisine

pour rompre la monotonie des horaires quotidiens et laisser libre cours à la créativité. Par exemple, l'organisation d'ateliers d'art ou de cours de cuisine Exercices de communication pour améliorer les compétences en matière de communication verbale et non verbale. Quelques exemples populaires sont le dessin dos à dos ou le défi des yeux bandés

En fonction de votre installation de travail (hybride, télétravail ou sur site), vous pouvez organiser des versions intérieures, extérieures ou virtuelles d'activités amusantes de renforcement de l'équipe.

Avantages de la constitution d'une équipe

En tant que manager, chef d'équipe ou professionnel des ressources humaines, vous pouvez avoir un impact durable sur votre culture de travail en organisant des activités de renforcement de l'esprit d'équipe.

Voici quelques-uns de leurs avantages :

Renforcer les relations : Les activités de renforcement de l'esprit d'équipe aident les membres de votre équipe à établir des connexions personnelles, ce qui les rend plus à l'aise pour travailler ensemble

: Les activités de renforcement de l'esprit d'équipe aident les membres de votre équipe à établir des connexions personnelles, ce qui les rend plus à l'aise pour travailler ensemble Faciliter une meilleure communication : Mon travail dans des paramètres informels améliore la façon dont les membres de l'équipe échangent des idées et des commentaires au travail

: Mon travail dans des paramètres informels améliore la façon dont les membres de l'équipe échangent des idées et des commentaires au travail Développer les capacités de résolution de problèmes : Le fait de travailler ensemble sur des défis permet à votre équipe d'affiner ses compétences en matière de gestion de problèmes complexes au travail

: Le fait de travailler ensemble sur des défis permet à votre équipe d'affiner ses compétences en matière de gestion de problèmes complexes au travail Promouvoir l'empathie : Un évènement de renforcement de l'équipe (l'inversion des rôles, par exemple) aide les participants à voir les choses du point de vue des autres, ce qui leur permet de mieux se comprendre

: Un évènement de renforcement de l'équipe (l'inversion des rôles, par exemple) aide les participants à voir les choses du point de vue des autres, ce qui leur permet de mieux se comprendre Renforcer l'unité de l'équipe : Les expériences partagées créent un lien fort entre les coéquipiers, ce qui facilite la collaboration sur les projets et la résolution des conflits dans le respect

Voici un guide étape par étape pour créer une équipe soudée contre vents et marées :

1. Assigner un objectif clair à votre équipe

**Selon $$$a$ Étude McKinsey la majorité (82%) des employés estiment qu'il est important d'avoir une raison d'être, et 72% pensent que la raison d'être devrait avoir plus de poids que les bénéfices.

Voici une feuille de route pour connecter les performances de votre équipe aux objectifs plus larges de l'organisation :

Définir la vision et les objectifs: Articulez la vision et les objectifs de l'équipe et communiquez-les régulièrement. Par exemple, vous pouvez commencer vos réunions d'équipe mensuelles par un rappel de la mission de l'organisation et des raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites

Articulez la vision et les objectifs de l'équipe et communiquez-les régulièrement. Par exemple, vous pouvez commencer vos réunions d'équipe mensuelles par un rappel de la mission de l'organisation et des raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites Fixez des objectifs SMART: Créez des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps qui s'alignent sur la mission de l'équipe

Créez des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps qui s'alignent sur la mission de l'équipe **Liez les tâches à la mission : montrez comment les tâches et les projets individuels contribuent à la mission ou à l'objectif général

Un outil de gestion de projet et d'objectif comme ClickUp **Outre l'organisation des tâches, il établit une relation claire entre les efforts individuels et les résultats du projet. Cet outil aide les travailleurs à visualiser la contribution de leur travail à l'ensemble du projet.

Comprenons-le à l'aide d'un exemple.

Supposons que vous dirigiez une entreprise de SaaS et que votre mission soit d'accroître la notoriété de la marque et de susciter l'engagement grâce à un contenu de haute qualité. Votre objectif SMART peut être d'augmenter le trafic organique vers le blog de 20 % au cours des six prochains mois.

Vous pouvez maintenant utiliser Objectifs ClickUp pour décomposer l'objectif en cibles plus petites, telles que la recherche de mots clés, l'analyse des concurrents, la création de briefs de contenu, la rédaction de blogs, la modification en cours, la publication et la distribution sur les canaux sociaux. Ajouter des assignés pour les cibles. Tous les assignés peuvent suivre leur progression grâce à un indicateur visuel.

Fournissez/demandez un retour d'information spécifique, obtenez des transcriptions automatisées des notes vocales et levez les doutes plus rapidement grâce à ClickUp Clips

Fournissez un retour d'information clair et rapide sur la conception des images avec Révision de ClickUp une fonctionnalité qui permet d'ajouter, d'assigner et de résoudre des commentaires sur n'importe quel fichier PNG, GIF, JPEG, WEBP, vidéo ou PDF

Fournissez un retour d'information clair sur les images grâce à la fonctionnalité de Révision de ClickUp

Après avoir téléchargé un fichier en tant que pièce jointe à une tâche, cliquez sur le fichier pour l'ouvrir. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez " Ajouter des commentaires " Vous pouvez ensuite cliquer n'importe où sur la pièce jointe pour ajouter un commentaire. Cette fonctionnalité permet d'éviter toute confusion lorsqu'il s'agit de donner un avis sur la conception dans ClickUp

Faites un brainstorming, planifiez des projets, tracez les phases d'un projet, dessinez des diagrammes et laissez libre cours à vos idées sur un canevas interactif grâce à Tableaux blancs ClickUp

Collaborez sur des idées en utilisant le tableau blanc virtuel de ClickUp Whiteboards

Organisez les idées et les tâches dans une forme non linéaire, visualisez les relations entre les concepts, décomposez les projets en tâches et sous-tâches individuelles, et créez des structures hiérarchiques avec Cartes mentales ClickUp les cartes mentales ClickUp sont parfaites pour un exercice de renforcement de l'esprit d'équipe

Développez des idées/projets complexes et donnez-leur une structure adéquate grâce aux cartes mentales ClickUp

Bonus: 16 meilleurs logiciels de tableau blanc numérique pour favoriser la collaboration en équipe En plus de ces outils, vous pouvez accéder à la vaste bibliothèque de modèles gratuits de ClickUp. Vous pouvez personnaliser les cadres pré-fabriqués pour simplifier la communication et la gestion d'équipe :

Modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp

Organisez vos calendriers de réunions, vos objectifs et vos canaux de communication dans une plateforme unifiée avec le modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp

Gardez le cap sur les responsabilités des uns et des autres, mettez en place des canaux de communication (tels que les réunions virtuelles, l'e-mail ou la collaboration sur le Tableau blanc), planifiez les réunions et définissez les objectifs des réunions avec le modèle de matrice de communication et de réunion de ClickUp Le modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp. Il vous aide à :

Optimiser la façon dont les membres de l'équipe partagent l'information entre eux

entre eux Établir des procédures standard pour des vérifications régulières

pour des vérifications régulières Hiérarchiser les tâches essentielles en fixant des objectifs de communication

Ceci est utile pour les équipes de taille moyenne à grande, où il est difficile de contrôler plusieurs canaux de communication, parties prenantes et priorités concurrentes à partir d'un seul point de contact.

Modèle de plan de gestion d'équipe de ClickUp

Obtenez un aperçu détaillé de toutes les tâches et opérations de votre flux de travail avec le modèle de plan de gestion d'équipe de ClickUp

Conçu pour les équipes interfonctionnelles, Le modèle de plan de gestion d'équipe de ClickUp vous aide à suivre les tâches en cours dans les différents services et à vérifier leur progression en temps réel.

Voici comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ce cadre :

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe

aux membres de l'équipe Définir des estimations de durée pour chaque tâche, assigner des dates d'échéance et marquer les priorités

pour chaque tâche, assigner des dates d'échéance et marquer les priorités Maintenir un registre des performances globales de l'équipe, des réalisations, des préoccupations actuelles et de la progression des engagements

des performances globales de l'équipe, des réalisations, des préoccupations actuelles et de la progression des engagements **Les membres de l'équipe doivent être conscients des obstacles potentiels et s'y attaquer sans tarder

4. Relever rapidement les défis

Chaque équipe est confrontée à des défis à un moment ou à un autre, mais la façon dont vous les abordez peut faire toute la différence. Créez un environnement de travail où les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour aborder les problèmes et les obstacles. Encouragez une communication ouverte afin de pouvoir résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.

Par exemple, si un membre de l'équipe est confronté à un chevauchement de responsabilités, vous pouvez lui allouer des ressources supplémentaires. Vous pourrez ainsi le décharger de certaines tâches et respecter les délais.

Lorsque des conflits ou des problèmes surviennent, mettez en place un processus simple pour les résoudre. Il peut s'agir simplement de la possibilité de faire part de ses préoccupations par le biais d'un retour d'information direct au manager ou au chef d'équipe, ou de contrôles réguliers (réunions quotidiennes/hebdomadaires) pour discuter des obstacles.

5. Veillez au bien-être de vos employés

Vous souhaitez constituer une équipe soudée, résiliente et motivée pour relever tous les défis

Pour leur donner cette force, vous devez donner la priorité au bien-être de chaque membre de l'équipe :

Encouragez les pauses régulières pour prévenir l'épuisement professionnel et les problèmes de santé

pour prévenir l'épuisement professionnel et les problèmes de santé Offrez des congés payés suffisants pour encourager le repos et la recharge

pour encourager le repos et la recharge Donner accès à des programmes d'assistance tels que des services de conseil, des programmes de bien-être ou des formations à la pleine conscience et les aider à prendre soin de leur santé mentale

tels que des services de conseil, des programmes de bien-être ou des formations à la pleine conscience et les aider à prendre soin de leur santé mentale Fixer des attentes réalistes et permettre des paramètres de travail flexibles (dans la mesure du possible) pour promouvoir un équilibre sain entre le travail et la vie privée

Bonnes pratiques pour la constitution d'une équipe

Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez contribuer à un renforcement efficace de l'équipe :

1. Reconnaître les efforts et les réalisations

Selon SurveyMonkey, 82% des employés considèrent la reconnaissance comme un élément important du bonheur au travail. Reconnaître le travail accompli renforce le moral, motive les membres de l'équipe, améliore les taux de rétention et renforce votre équipe.

Voici comment vous pouvez mettre en œuvre cette pratique sur votre lieu de travail :

Célébrez les jalons: Il peut s'agir simplement d'un coup de chapeau lors des réunions, de primes en espèces ou d'une grande fête pour l'atteinte d'une étape importante d'un projet

Il peut s'agir simplement d'un coup de chapeau lors des réunions, de primes en espèces ou d'une grande fête pour l'atteinte d'une étape importante d'un projet **Mettre en place des programmes de reconnaissance : "Employé du mois" ou "Prix du joueur d'équipe", par exemple, afin de reconnaître officiellement les efforts exceptionnels. Utilisez des outils de reconnaissance des employés pour rationaliser le processus d'identification et d'appréciation des membres de l'équipe

Par exemple, Zappos, filiale d'Amazon, connue pour son service à la clientèle irréprochable, a mis en place un programme de reconnaissance des employés maîtrisé la reconnaissance de pair à pair . Dans le cadre du programme Zollar, les membres de l'équipe Zappos gagnent de l'argent virtuel en faisant du bénévolat, qu'ils peuvent utiliser pour acheter des éléments dans la boutique Zollar.

2. Créer un sentiment d'appartenance La recherche de BetterUp ont révélé que l'appartenance au lieu de travail entraîne une augmentation de 56 % des performances professionnelles et réduit le risque de rotation de 50 %.

Ainsi, lorsque les membres de l'équipe ont le sentiment d'être un élément important de l'organisation et que leur contribution compte, ils se sentent plus heureux, plus validés dans leur rôle et moins susceptibles de partir.

Voici quelques conseils pour créer une communauté soudée sur votre lieu de travail :

Culture inclusive: Créez un environnement inclusif - organisez des activités de renforcement de l'équipe telles que des ateliers de groupe, des déjeuners d'équipe ou même un petit voyage et encouragez tout le monde à y participer

Créez un environnement inclusif - organisez des activités de renforcement de l'équipe telles que des ateliers de groupe, des déjeuners d'équipe ou même un petit voyage et encouragez tout le monde à y participer Processus d'intégration: Concevez un processus d'intégration qui aide les nouveaux employés à s'intégrer en douceur et à se sentir les bienvenus. **Par exemple, vous pouvez désigner un mentor ou un compagnon pour les aider à s'intégrer dans le lieu de travail et dans leur rôle au cours des premières semaines

Concevez un processus d'intégration qui aide les nouveaux employés à s'intégrer en douceur et à se sentir les bienvenus. **Par exemple, vous pouvez désigner un mentor ou un compagnon pour les aider à s'intégrer dans le lieu de travail et dans leur rôle au cours des premières semaines Communication ouverte: Mettez en place une communication transparentedes stratégies de communication transparentes afin que les membres de l'équipe puissent exprimer leurs idées et leurs préoccupations sans hésitation. Utiliserdes outils de collaboration à distance pour réaliser des sondages, programmer des sessions de rattrapage régulières ou fournir un retour d'information/discuter de problèmes en temps réel ou de manière asynchrone

3. Identifier les points forts de chaque membre de l'équipe

Lors de l'attribution des rôles et des responsabilités, tenez compte des points forts de vos employés. En jouant sur leurs points forts, vous leur permettrez d'affiner leurs compétences existantes, vous les rendrez plus confiants et vous stimulerez les performances de l'équipe.

Voici comment vous pouvez mettre en œuvre cette pratique :

Évaluation des points forts: Utilisez des outils tels queStrengthsFinder de Clifton (rebaptisé StrengthsFinder 2.0) ou les évaluations DISC pour identifier les forces et les préférences des membres de l'équipe Inventaire des compétences: Créer un inventaire des compétences ou une matrice pour cartographier les points forts de chaque membre de l'équipe et leur adéquation avec les besoins du projet Exploiter les points forts: Attribuer les tâches en fonction des points forts de chacun. Par exemple, une personne douée pour la communication pourrait diriger les présentations aux clients, tandis qu'une personne soucieuse des détails pourrait s'occuper de la planification du projet **Des entretiens individuels réguliers permettent de discuter des objectifs de carrière et de la manière dont vous pouvez aider les membres de l'équipe à exploiter leurs points forts (par exemple, en leur proposant des formations, des outils ou des conseils)

4. Investissez dans le développement professionnel de votre équipe

Portez un intérêt particulier à l'apprentissage et au développement de vos employés.

Selon le LinkedIn Workplace Learning Report 2024 (rapport sur l'apprentissage sur le lieu de travail) , les entreprises dotées d'une forte culture d'apprentissage connaissent un taux de rétention plus élevé (57 %) que les entreprises dotées d'une culture d'apprentissage modérée (27 %).

Voici comment vous pouvez créer une pratique de L&D solide :

Créer un forfait de développement: Aider les membres de l'équipe à définir des objectifs de développement personnel et les compétences/ressources dont ils ont besoin pour les atteindre

Aider les membres de l'équipe à définir des objectifs de développement personnel et les compétences/ressources dont ils ont besoin pour les atteindre **Proposez des formations : organisez des ateliers internes sur des thèmes pertinents et encouragez les membres de l'équipe à suivre des cours externes ou à obtenir des certifications. Allouez du temps pour le développement professionnel pendant les heures facturables afin d'encourager l'apprentissage

Exemples d'activités de team building populaires pour le travail

Plongeons dans quelques activités créatives de team building en entreprise pour aider vos Teams à bien se connaître et rendre le travail amusant !

1. Salle d'évasion virtuelle

Objectifs: Améliorer la collaboration au sein de l'équipe les compétences en matière de résolution de problèmes et de communication entre les membres de l'équipe.

Installation: Utilisez une plateforme en ligne qui propose des salles d'évasion virtuelles (par exemple, The Escape Game) ou créez une salle personnalisée à l'aide de plateformes de création de médias interactifs (par exemple, ThingLink).

Comment jouer:

1. Regrouper les participants (idéalement 4 à 6 membres par équipe)

2. Présenter le scénario ou le thème de la salle d'évasion virtuelle (par exemple, résoudre un mystère ou s'échapper d'une maison hantée)

3. Donner accès à la salle virtuelle ou partager les documents contenant les indices, les énigmes et les défis

4. Les membres de l'équipe doivent travailler ensemble pour résoudre des énigmes, trouver des indices cachés et achever des tâches dans une limite de temps donnée (généralement 30 à 60 minutes)

5. Encouragez-les à communiquer efficacement, à se répartir les rôles (prise de notes, résolution d'énigmes, etc.) et à collaborer pour progresser dans les épreuves

6. Organisez des discussions et un débriefing après le jeu pour discuter des stratégies, de la dynamique de groupe et des contributions individuelles

2. Deux vérités et un mensonge

Objectifs: Créer des liens, encourager les discussions entre les membres de l'équipe, briser la glace et améliorer l'engagement des employés.

Installation: Rassemblez tous les participants dans une salle de réunion virtuelle ou dans un espace physique et demandez à chacun d'entre eux de penser à deux vérités et à un mensonge à leur sujet.

Comment jouer:

1. Expliquez les règles : chaque participant partage à tour de rôle ses trois affirmations (dans n'importe quelle commande)

2. Une fois que chaque membre a partagé ses trois affirmations, le reste de l'équipe discute et devine quelle affirmation est le mensonge

3. Une fois que tout le monde a deviné, le participant révèle le mensonge et partage la vérité qui se cache derrière chaque déclaration.

4. Faites tourner les tours jusqu'à ce que tous les participants aient partagé

3. Chasse au trésor

Objet: Promouvoir le travail d'équipe, la résolution de problèmes et la créativité.

Setup:

Préparez une liste d'éléments ou de tâches que les équipes devront trouver ou achever - soyez créatifs !

Déterminez les limites ou la zone où se déroulera la chasse au trésor

Comment jouer:

1. Répartissez les participants en équipes de 3 à 5 membres

2. Distribuer la liste de la chasse au trésor à chaque équipe

3. Fixer une limite de temps aux équipes pour achever la chasse (en général 30 à 60 minutes)

4. Les coéquipiers doivent travailler ensemble pour trouver les éléments ou achever les tâches figurant sur la liste

5. Les équipes peuvent utiliser des outils de communication (tels que des talkies-walkies ou des applications de messagerie) pour se coordonner et rendre compte de la progression

6. À l'expiration de la limite de temps, réunissez toutes les équipes et passez en revue leurs résultats. Attribuez des points en fonction du plus grand nombre de tâches achevées ou d'éléments trouvés

4. Tous attachés

Objectif: Développer le travail d'équipe, la communication et les compétences de leadership par le biais d'un défi physique de résolution de problèmes.

Setup:

Rassembler les membres de l'équipe dans un emplacement physique

Répartissez-les en petits groupes de 2 à 4 personnes

Comment jouer:

1. Attachez les mains des membres de l'équipe l'une à l'autre à l'aide d'une chaîne

2. Donnez-leur un objectif à atteindre tout en maintenant leur connexion physique. Il peut s'agir d'achever un jeu de société ou un puzzle, ou d'accomplir des tâches telles que préparer un sandwich ou attacher des chaussures

3. L'équipe qui achève la tâche en un minimum de temps gagne

5. Spectacle de talents

**Objectif : encourager la créativité et l'expression personnelle et découvrir les talents cachés.

Setup:

Décidez de l'heure et du lieu (virtuel ou physique) du concours de talents

Inviter les participants à préparer les numéros à présenter

Comment jouer:

1. Invitez chaque membre de l'équipe à présenter son talent. Il peut s'agir de danse, de chant, de peinture, d'écriture de poèmes, d'histoires, de contes, de rap, etc

2. Vous pouvez également transformer l'évènement en une compétition amicale et inviter des juges à évaluer les performances

3. Remettre des prix ou des souvenirs à chaque participant

💡 Conseil de pro: La prochaine fois que vous organiserez des jeux de renforcement de l'esprit d'équipe (virtuels ou en personne), utilisez Le logiciel de gestion d'évènements de ClickUp . Facilitez tout, du forfait et de la collaboration à l'exécution, et déchargez vos épaules de toute charge supplémentaire !

Commencez à constituer votre Teams avec ClickUp

Votre réseau est votre valeur nette, et votre équipe est votre force. Votre réseau ou vos connexions peuvent vous apporter des pistes, mais c'est votre équipe qui les nourrit et les entretient grâce à des produits de haute qualité. C'est donc une sage décision d'entreprise que d'investir votre temps, vos efforts et vos ressources dans la constitution d'une équipe.

Et devinez quoi ? Il est plus facile de créer une dynamique d'équipe forte lorsque vous disposez de la bonne technologie.

Avec une plateforme complète de gestion de projet et de travail telle que ClickUp, vous pouvez renforcer les membres de votre équipe en leur permettant de collaborer comme ils le souhaitent, de partager leurs idées, de suivre leur progression, de se concentrer sur leur développement personnel, et bien plus encore.

Formez l'équipe de vos rêves- démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui !