Les 12 meilleurs outils sans code pour les chefs de produit en 2026

Dans le monde en constante évolution de la gestion de produits, disposer des bons outils peut faire toute la différence dans votre capacité à créer et à proposer des produits exceptionnels.

Les outils sans code ont révolutionné le secteur, permettant aux chefs de produit de rationaliser leurs flux de travail, d'améliorer la collaboration et de concrétiser leurs idées sans avoir besoin de connaissances techniques approfondies.

Dans cet article, nous allons passer en revue les meilleurs outils sans code pour les chefs de produit, en examinant leurs principales fonctionnalités, leurs avantages et leurs limites, et nous discuterons également de la manière de choisir la solution idéale pour vos besoins spécifiques ! 🚀

Essayez-vous de jongler entre les feuilles de route des produits, les retours clients, la collaboration au sein de l'équipe et la hiérarchisation des priorités, tout en cherchant à offrir la meilleure expérience utilisateur possible pour votre produit ?

Diriger une équipe de gestion de produits réussie n'est pas une mince affaire.

Dans un paysage technologique en constante évolution, les chefs de produit doivent se tenir informés des dernières tendances et des nouveaux outils tout en restant concentrés sur l'utilisateur final.

Le volume considérable de tâches et de responsabilités peut être accablant et empêcher même les chefs de produit les plus expérimentés, dotés d'excellentes compétences en gestion de produit, d'atteindre leurs objectifs efficacement.

Et soyons réalistes : vous ne pouvez pas tout faire manuellement, quelle que soit la compétence de votre équipe. C'est pourquoi vous avez besoin des meilleurs outils sans code dans votre arsenal.

COMPRENDRE LA DIFFÉRENCE ENTRE LES OUTILS SANS CODE ET LES OUTILS LOW-CODEMicrosoft Power Apps est un exemple de plateforme de développement low-code qui permet de créer rapidement des applications. Les outils low-code comme Power Apps peuvent être utilisés par des personnes n'ayant aucune connaissance en codage. Cependant, le problème est que vous aurez tout de même besoin d'un développeur pour finaliser le projet à un moment ou à un autre.

L'adoption d'outils sans code peut changer la donne pour les chefs de produit, en transformant leur approche des tâches quotidiennes et des objectifs à long terme. Voici quelques-uns des principaux avantages que les outils sans code apportent aux chefs de produit :

1. Développement accéléré

Les outils sans code permettent aux chefs de produit de publier des prototypes, d'itérer rapidement et de lancer des produits plus vite — un processus encore accéléré par des modèles de lancement de produit, sans avoir à faire appel à des ressources de développement. Cela réduit considérablement les délais de mise sur le marché et aide à suivre le rythme des besoins en constante évolution des clients.

2. Une collaboration améliorée

Les plateformes sans code favorisent une meilleure communication et collaboration entre les équipes interfonctionnelles. En supprimant les barrières entre les parties prenantes techniques et non techniques, ces outils garantissent que tout le monde est sur la même longueur d'onde, ce qui a pour résultat un processus de développement de produit plus cohérent.

3. Une créativité stimulée

Grâce aux outils sans code, les chefs de produit peuvent tester de nouvelles idées et de nouveaux concepts sans se soucier des contraintes techniques. Cette liberté stimule l'innovation et aide les chefs de produit à offrir des expériences utilisateur exceptionnelles.

4. Rentabilité

En réduisant au minimum le besoin de codage et de développement intensifs, les outils sans code peuvent réduire considérablement le coût global du développement de produits, permettant ainsi aux chefs de produit d'allouer leurs ressources plus efficacement.

5. Évolutivité et flexibilité

Les plateformes sans code permettent aux chefs de produit de faire évoluer leurs applications et d'apporter facilement des modifications à la volée. Cette flexibilité garantit que les produits peuvent s'adapter à l'évolution des demandes du marché et des besoins des utilisateurs.

L'intégration d'outils sans code à votre boîte à outils de gestion de produit peut considérablement améliorer l'efficacité, la communication et l'innovation, ce qui se traduira au final par de meilleurs produits et des clients plus satisfaits.

Ne manquez pas l'occasion de faire passer votre gestion de produit au niveau supérieur grâce à ces outils puissants !

Bonus : outils de codage basés sur l'IA

Qu'est-ce qui fait un bon outil sans code pour les chefs de produit ?

Il est essentiel de réaliser la sélection du bon outil sans code pour tirer pleinement parti des avantages qu'il offre aux chefs de produit. Mais face à la multitude d'options disponibles, il est crucial de savoir quels facteurs permettent à un outil sans code de se démarquer des autres.

Voici quelques aspects clés à prendre en compte lors de l'évaluation des outils sans code destinés aux chefs de produit :

✅ Interface intuitive

✅ Fonctions complètes

✅ Intégrations transparentes

✅ Personnalisation et extensibilité

✅ Sécurité et conformité robustes

✅ Communauté active et assistance

En gardant ces facteurs à l'esprit, vous pourrez effectuer une sélection en toute confiance d'un outil sans code qui vous permettra, à vous et à votre équipe de gestion de produit, d'obtenir de meilleurs résultats plus rapidement et plus efficacement. ⚡️

Découvrons ensemble les meilleurs outils sans code destinés aux chefs de produit qui vous aideront à rationaliser votre flux de travail, à prendre des décisions éclairées et à propulser votre produit vers de nouveaux sommets. 📈

Le meilleur outil sans code pour la gestion de projet, la collaboration en équipe et la productivité

Planifiez plusieurs projets, gérez les dépendances et hiérarchisez toutes les tâches dans votre échéancier de projet personnalisé grâce à la vue Diagramme de Gantt

ClickUp est un outil de gestion de projet tout-en-un conçu pour améliorer la collaboration et la productivité de votre équipe en proposant des fonctionnalités avancées qui permettent de centraliser l'ensemble du travail de votre équipe en un seul endroit.

Ce qui fait de ClickUp l'un des meilleurs outils de gestion de projet du moment, c'est sa plateforme entièrement personnalisable, conviviale et sans code. Cela signifie que les équipes de toutes tailles, qu'il s'agisse d'entrepreneurs indépendants, de petites entreprises, de grandes entreprises ou de toute autre structure intermédiaire, peuvent configurer ClickUp pour l'adapter à leur flux de travail et à leurs préférences spécifiques, et l'ajuster à mesure que leur entreprise se développe — aucune compétence en codage ni aucune compétence technique n'est requise. 👏

En ce qui concerne les chefs de produit et leurs équipes, ClickUp peut vous aider dans les domaines suivants :

Planification stratégique : créez une représentation visuelle de votre plan, organisez vos idées et reliez-les à des flux de travail et à des tâches avec : créez une représentation visuelle de votre plan, organisez vos idées et reliez-les à des flux de travail et à des tâches avec ClickUp Tableaux blancs

Feuilles de route et gestion de produit : élaborez des feuilles de route claires pour votre équipe grâce aux vues cartes mentales, Échéancier, diagramme de Gantt, Liste ou Tableau : élaborez des feuilles de route claires pour votre équipe grâce aux vues cartes mentales, Échéancier, diagramme de Gantt, Liste ou Tableau

Objectifs : Alignez vos objectifs et restez sur la bonne voie avec ClickUp Objectifs

Collaboration en équipe : échangez des commentaires, recevez des mises à jour en temps réel et restez informé grâce à la vue Chat, aux commentaires et bien plus encore

Suivi des bugs et des problèmes : organisez les retours d'expérience et les priorités, et : organisez les retours d'expérience et les priorités, et simplifiez le suivi des bugs et des problèmes

Flux de travail et automatisation : créez : créez des flux de travail clairs et agiles et accélérez le développement grâce à l'automatisation

Rapports en temps réel et suivi de la progression : suivez les performances et la progression vers les objectifs grâce aux tableaux de bord ClickUp

Intégrez tous vos outils de feedback et de développement : créez des boucles de feedback client pour éclairer vos décisions produit grâce à des intégrations avec Zendesk, Intercom et Zapier. Suivez ensuite l'avancement du développement grâce à des intégrations natives avec GitHub, GitLab et Bitbucket

Créez votre propre ClickApp personnalisée grâce à l'API de ClickUp : L'API de ClickUp vous permet de créer vos propres intégrations personnalisées et des ClickApps afin d'intégrer les fonctions de l'outil dans des applications tierces vous permet de créer vos propres intégrations personnalisées etdes ClickAppsafin d'intégrer les fonctions de l'outil dans des applications tierces

Utilisez les tableaux blancs ClickUp avec des objets, des tâches, des relations et des notes adhésives pour collaborer visuellement avec votre équipe

De plus, tout chef de produit et toute équipe peuvent également se lancer rapidement dans n'importe quel travail et gagner du temps grâce aux modèles ClickUp pour les lancements de produits, les briefs et la planification stratégique, ainsi qu'à d'autres modèles de gestion de produit et de marketing produit.

Télécharger ce modèle Adaptez-vous et agissez plus rapidement grâce au modèle de gestion de produit agile ClickUp

Meilleures fonctionnalités

Plateforme entièrement personnalisable : personnalisez chaque aspect de ClickUp et configurez-le selon vos besoins grâce aux champs personnalisés, aux statuts personnalisés, aux ClickApps et bien plus encore

Plus de 15 vues personnalisées : choisissez parmi plus de 15 façons de visualiser votre travail, notamment l’échéancier, le Tableau, le diagramme de Gantt, et bien plus encore

Fonctionnalité glisser-déposer : cette fonctionnalité facilite et accélère les modifications dans votre environnement de travail ClickUp. Il vous suffit de glisser-déposer des éléments, sans aucune compétence technique requise.

Fonctionnalités d'automatisation : accélérez tous vos processus grâce à des automatisations prêtes à l'emploi et configurez des recettes personnalisées avec l'automatisation ClickUp — aucun codage requis

Documentation : stockez tous vos fichiers liés aux projets, : stockez tous vos fichiers liés aux projets, aux périmètres de travail et à l'entreprise avec ClickUp Docs

Gestion des ressources : surveillez vos ressources grâce à la vue Charge de travail

Capacités d'intégration : connectez ClickUp à plus de 1 000 outils de travail pour regrouper vos applications et rationaliser votre flux de travail

Disponible sur tous les appareils : disponible sur ordinateur, mobile (applications Android et iOS), assistant vocal et navigateur

Guide du chef de produit : découvrez comment : découvrez comment tirer le meilleur parti de ClickUp pour la gestion de produit grâce à ce guide complet

Bibliothèque de modèles : faites votre choix parmi plus de 1 000 modèles adaptés à tous les cas d'utilisation et à toutes les équipes, notamment pour les produits, : faites votre choix parmi plus de 1 000 modèles adaptés à tous les cas d'utilisation et à toutes les équipes, notamment pour les produits, les développeurs de logiciels , le marketing,

Limites

Il faut parfois un certain temps pour se familiariser avec l'intervalle de fonctionnalités

Certaines cartes du tableau de bord ne peuvent pas être exportées dans le forfait Free.

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur l'application mobile

Tarifs

Free Forever : forfait gratuit riche en fonctionnalités

Unlimited : 7 $ par mois et par utilisateur

Tarif entreprise : 12 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis clients

G2 : 4,7 sur 5 (plus de 5 680 avis)

Capterra : 4,7 sur 5 (plus de 3 540 avis)

2. Feathery

Le meilleur outil sans code pour créer des formulaires performants

Créer un formulaire personnalisé avec Feathery

Feathery est un puissant générateur de formulaires destiné aux équipes produit. Cet outil permet aux équipes produit de créer des flux intégrés à l'application pour l'intégration des utilisateurs, les paiements, les demandes et bien plus encore, sans avoir recours à des développeurs.

Les utilisateurs peuvent créer des formulaires entièrement personnalisables grâce à un éditeur visuel de type Webflow, un puissant générateur de logique et plus de 5 000 intégrations, notamment des outils tels que Segment, Stripe et Firebase.

Meilleures fonctionnalités

Formulaires adaptés à votre marque : créez des formulaires personnalisés qui correspondent à l'identité visuelle de votre marque

Éditeur glisser-déposer : concevez et modifiez facilement des dispositions grâce à une interface conviviale

Assistance avancée pour la logique : mettez en œuvre une logique conditionnelle complexe pour créer des formulaires et des flux de travail dynamiques

Intégrations d'applications : effectuez des connexions et interagissez avec plus de 5 000 applications pour étendre les fonctions

SDK React et JavaScript : utilisez des kits de développement logiciel conviviaux pour les développeurs afin de bénéficier de fonctionnalités avancées de validation et de logique personnalisée : utilisez des kits de développement logiciel conviviaux pour les développeurs afin de bénéficier de fonctionnalités avancées de validation et de logique personnalisée

Limites

La mise en route prend plus de temps qu'avec un simple générateur de formulaires comme Google Forms

Les intégrations avancées telles que Plaid nécessitent un forfait payant

Tarifs

Gratuit : Forfait Free

Formule Basic : 50 $ par mois

Pro : 400 $ par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis clients

Product Hunt : 4,7 sur 5 (plus de 20 avis)

3. Amplitude

Meilleur outil sans code pour l'analyse de produit

Affichez les données dans Amplitude pour prendre des décisions plus éclairées concernant l'entreprise

Amplitude est une puissante plateforme d'analyse de produits qui aide les chefs de produit à prendre des décisions fondées sur les données en analysant le comportement des utilisateurs et en comprenant l'impact des fonctionnalités sur l'engagement des utilisateurs.

En offrant une vue d'ensemble des interactions avec les clients, les équipes peuvent repérer les goulots d'étranglement, identifier les fonctionnalités qui fonctionnent et élaborer des stratégies efficaces.

De plus, ses capacités d'analyse prédictive offrent des informations sur le comportement futur des utilisateurs, permettant ainsi aux chefs de produit de garder une longueur d'avance. Cet outil est essentiel pour les chefs de produit qui souhaitent optimiser l'expérience utilisateur et stimuler la croissance.

Meilleures fonctionnalités

Analyse du comportement des utilisateurs : suivez et analysez la manière dont les utilisateurs interagissent avec votre produit pour obtenir des informations précieuses

Analyse de cohortes et segmentation : regroupez les utilisateurs en fonction de caractéristiques ou de comportements partagés, puis analysez ces segments pour obtenir des informations plus ciblées.

Rapports en temps réel : accédez à des données et des informations actualisées dès qu'elles sont disponibles pour prendre des décisions en temps opportun

Tests A/B et expérimentation : testez différentes versions de votre produit ou de vos fonctionnalités et comparez leurs performances afin d'optimiser l'expérience utilisateur et l'engagement

Limites

Une courbe d'apprentissage plus raide pour les débutants

Capacités d'exportation de données limitées

Les tarifs peuvent s'avérer élevés pour les équipes plus importantes

Tarifs

Gratuit : Forfait Free

Croissance : Demandez une démonstration

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis clients

G2 : 4,5 sur 5 (1 964 avis)

Capterra : 4,6 sur 5 (52 avis)

4. Webflow

Meilleur outil sans code pour la conception de sites web

Créer un site web personnalisé avec Webflow

Webflow est un outil de conception web responsive qui permet aux chefs de produit de concevoir, de créer et de lancer des sites web visuellement époustouflants sans écrire une seule ligne de code.

Il combine les aspects visuels de la conception avec les aspects techniques du développement, offrant ainsi une plateforme complète pour créer des sites web professionnels et fonctionnels.

Grâce à ses fonctionnalités de CMS et de commerce électronique, Webflow simplifie également la gestion du contenu du site et des transactions en ligne. Cet outil est indispensable pour les chefs de produit qui souhaitent créer des expériences web attrayantes et interactives.

Meilleures fonctionnalités

Éditeur visuel 2D : utilisez une interface graphique pour concevoir et effectuer des modifications sur votre projet dans un espace bidimensionnel

Outils de conception responsive : créez des designs qui s'adaptent automatiquement et s'affichent parfaitement sur n'importe quel appareil, des ordinateurs de bureau aux téléphones mobiles

CMS : gérez facilement le contenu de votre site, comme les articles de blog et autres collections

Interactions et animations personnalisées : créez des interactions et des animations uniques pour renforcer l'engagement et l'expérience de l'utilisateur

Limites

Fonctionnalités natives de commerce électronique limitées

Réservé à l'hébergement Webflow

Tarifs

Starter : Forfait Free

Basic : 18 $ par mois

CMS : 29 $ par mois

Entreprise : 49 $ par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis clients

G2 : 4,4 sur 5 (469 avis)

Capterra : 4,6 sur 5 (18 avis)

5. Framer

Meilleur outil sans code pour le prototypage

Concevez et publiez des sites web adaptatifs avec Framer

Framer est un outil sans code qui permet aux chefs de produit de créer des prototypes interactifs et haute fidélité sans aucune programmation.

Il comble le fossé entre la conception et le développement, permettant une collaboration fluide entre les deux.

Grâce à sa riche bibliothèque de composants et à ses nombreuses options de personnalisation, Framer offre un environnement polyvalent pour le prototypage et les tests utilisateurs. Cet outil est idéal pour les chefs de produit qui souhaitent rationaliser le processus de conception et améliorer la convivialité de leurs produits.

Meilleures fonctionnalités

Composants interactifs : utilisez des composants prêts à l'emploi ou personnalisés qui réagissent aux actions des utilisateurs, améliorant ainsi l'interactivité de vos conceptions

Collaboration et partage : travaillez en toute fluidité avec les membres de votre équipe, partagez vos conceptions et recueillez des commentaires au sein même de la plateforme

Intégrations avec des outils de conception : effectuez des connexions avec des logiciels de conception populaires pour fluidifier votre flux de travail de conception et importer ou exporter des ressources

Système de conception intégré : tirez parti d'un cadre existant de normes et de composants de conception pour assurer la maintenance de la cohérence de vos créations

Limites

Assistance limitée pour les animations avancées

Des connaissances de base en code peuvent être nécessaires pour utiliser les fonctionnalités avancées.

Tarifs

Gratuit : Forfait Free

Mini : 10 $ par mois

Forfait Basic : 20 $ par mois

Pro : 30 $ par mois

Business : Tarification personnalisée

Avis clients

G2 : 4,4 sur 5 (55 avis)

Capterra : 4,6 sur 5 (16 avis)

6. Bubble

Meilleur outil sans code pour créer des applications web

Créez des applications interactives multi-utilisateurs pour les navigateurs Web de bureau et mobiles avec Bubble

Bubble est une plateforme sans code qui permet aux chefs de produit de concevoir, développer et lancer facilement des applications web avec de nombreuses fonctionnalités.

Son éditeur visuel et ses flux de travail personnalisables permettent un prototypage et un développement rapides, réduisant ainsi le temps et l’effort habituellement nécessaires.

De plus, les solides capacités d'intégration de Bubble en font une solution complète pour créer des applications complexes sans avoir besoin de coder. Cet outil est idéal pour les chefs de produit à la recherche d'une plateforme de développement robuste et tout-en-un.

Meilleures fonctionnalités

Éditeur glisser-déposer : utilisez une interface intuitive pour concevoir et organiser des éléments en toute simplicité, sans avoir besoin de coder

Générateur visuel de bases de données : créez et gérez des bases de données de manière visuelle, ce qui simplifie le processus d'organisation et de manipulation des données

Flux de travail personnalisables : adaptez vos flux de travail à vos besoins spécifiques pour améliorer votre productivité et votre efficacité

Un écosystème riche en plugins : tirez parti d'une large gamme de plugins pour bénéficier de fonctions supplémentaires et d'une intégration transparente avec d'autres outils ou plateformes

Limites

Performances limitées pour les applications à grande échelle

Une courbe d'apprentissage plus raide

Ne convient pas au développement d'applications mobiles natives

Tarifs

Gratuit : Forfait Free

Mini : 10 $ par mois

Forfait Basic : 20 $ par mois

Pro : 30 $ par mois

Business : Contactez-nous pour connaître nos tarifs

Avis clients

G2 : 4,4 sur 5 (55 avis)

Capterra : 4,6 sur 5 (16 avis)

7. Retool

Créez des outils internes avec Retool

Retool est une plateforme sans code qui permet aux chefs de produit de créer rapidement des outils internes personnalisés en effectuant la connexion entre eux et leurs bases de données et API existantes.

Son interface intuitive de type glisser-déposer et ses composants prêts à l'emploi vous permettent de créer facilement des outils adaptés aux besoins spécifiques de votre entreprise.

De plus, les fonctionnalités de sécurité robustes de Retool garantissent la protection de vos données. Cet outil constitue une solution puissante pour les chefs de produit qui cherchent à rationaliser leurs processus internes et à améliorer leur efficacité.

Meilleures fonctionnalités

Générateur d'interface utilisateur par glisser-déposer : cette fonctionnalité vous permet de concevoir et d'organiser facilement les éléments de votre interface utilisateur, sans avoir besoin de coder.

Composants prédéfinis : utilisez des éléments prêts à l'emploi pour accélérer le processus de développement et assurer la maintenance de la cohérence de votre conception

Intégration avec les bases de données et API courantes : effectuez une connexion transparente avec une grande variété de bases de données et d'API, ce qui vous permet de récupérer, de manipuler et d'afficher des données provenant de différentes sources de données

Contrôle d'accès basé sur les rôles : mettez en place différents niveaux d'accès en fonction des rôles des utilisateurs, afin de garantir que ceux-ci ne puissent accéder qu'aux informations et fonctionnalités pertinentes pour leur rôle

Limites

Personnalisation limitée du design

Les tarifs peuvent s'avérer élevés pour les entreprises et les équipes de grande taille

Tarifs

Gratuit : Forfait Free

Équipe : 10 $ par mois

Tarif entreprise : 20 $ par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis clients

G2 : 4,7 sur 5 (159 avis)

Capterra : 4,4 sur 5 (69 avis)

Découvrez ces alternatives à Retool!

8. Airtable

Meilleur outil sans code pour le stockage de données

Utiliser la fonctionnalité de rapports d'Airtable pour gérer un pipeline commercial

Airtable est un outil de base de données flexible et sans code qui allie la simplicité d'utilisation d'un tableur aux fonctionnalités d'une base de données.

Il permet aux chefs de produit d'organiser et de visualiser les données de différentes manières, ce qui améliore la collaboration et la prise de décision.

Grâce à ses formulaires intégrés et à ses fonctionnalités d'automatisation, Airtable simplifie également la collecte et le traitement des données. Cet outil est un excellent choix pour les chefs de produit qui cherchent à améliorer la gestion des données et à rationaliser les flux de travail.

Meilleures fonctionnalités

Vues personnalisables : adaptez l'affichage et l'organisation de vos données à vos besoins spécifiques, ce qui facilite leur analyse et leur interprétation.

Formulaires et automatisations intégrés : utilisez des formulaires prêts à l'emploi pour collecter des données et configurez des automatisations afin de rationaliser les tâches répétitives et d'améliorer votre efficacité.

Un écosystème d'intégration riche : effectuez des connexions en toute transparence avec une multitude d'autres outils et plateformes, afin d'améliorer les fonctions et de créer un flux de travail unifié.

Collaboration et partage : travaillez avec votre équipe sur des projets communs, partagez facilement des données et recueillez des commentaires, le tout au sein de la plateforme.

Limites

Fonctionnalités limitées en matière de rapports et d'analyse

Une courbe d'apprentissage plus raide par rapport aux tableurs traditionnels

Tarifs

Gratuit : Forfait Free

En plus : 12 $ par place et par mois

Pro : 24 $ par place et par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis clients

G2 : 4,6 sur 5 (2 126 avis)

Capterra : 4,7 sur 5 (1 782 avis)

9. Zapier

Meilleur outil sans code pour l'automatisation des flux de travail

Connectez des services web et effectuez l'automatisation des tâches répétitives avec Zapier

Zapier est une plateforme d'automatisation qui permet aux chefs de produit de connecter et d'automatiser des tâches entre différentes applications, rationalisant ainsi leurs flux de travail.

Grâce à son interface conviviale et à ses nombreuses intégrations d'applications, il permet aux équipes d'automatiser les tâches répétitives et de gagner un temps précieux.

De plus, ses Zaps en plusieurs étapes fournissent la flexibilité nécessaire pour créer des flux de travail complexes. Zapier est un outil indispensable pour les chefs de produit qui cherchent à booster leur productivité et à optimiser leurs opérations.

Meilleures fonctionnalités

Interface conviviale : cette fonctionnalité offre une disposition conviviale et des commandes intuitives, ce qui permet à tout le monde de naviguer et d'utiliser la plateforme en toute simplicité

Zaps en plusieurs étapes : configurez des séquences d'actions d'automatisation entre différentes applications, ce qui vous permet de créer facilement des flux de travail complexes et automatisés

Flux de travail personnalisables : concevez et adaptez vos flux de travail pour répondre à vos besoins spécifiques, et améliorez ainsi votre productivité et votre efficacité

Limites

Assistance limitée pour les automatisations complexes

Peut s'avérer coûteux en cas d'utilisation intensive

Tarifs

Gratuit : Forfait Free

En plus : 12 $ par place et par mois

Pro : 24 $ par place et par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis clients

G2 : 4,5 sur 5 (1 085 avis)

Capterra : 4,7 sur 5 (2 577 avis)

10. Landbot

Meilleur outil sans code pour créer des chatbots

Créez des chatbots de discussion, des pages d'accueil et des sites web de discussion, des sondages interactifs, des bots de génération de prospects et bien plus encore avec Landbot

Landbot est un générateur de chatbot sans code qui aide les chefs de produit à créer des interfaces de discussion pour leurs produits et services.

Son éditeur par glisser-déposer et ses modèles prédéfinis facilitent la création de chatbots attrayants et alimentés par l'IA.

De plus, les fonctionnalités d'analyse et de rapports de Landbot fournissent des informations sur les interactions avec les clients, ce qui contribue à améliorer leur engagement et leur satisfaction. Cet outil est idéal pour les chefs de produit qui cherchent à améliorer la communication et l'assistance client.

Meilleures fonctionnalités

Éditeur par glisser-déposer : grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez facilement concevoir et organiser les éléments de votre interface sans avoir besoin de compétences en codage.

Modèles prédéfinis : utilisez des modèles prêts à l'emploi pour accélérer le processus de création tout en garantissant un rendu professionnel et cohérent.

Intégrations avec des plateformes populaires : effectuez une connexion en toute transparence avec divers autres outils et plateformes populaires, ce qui améliore les fonctions de l'outil et permet un flux de travail unifié.

Analyses et rapports : accédez à des informations précieuses et générez des rapports détaillés pour effectuer le suivi des performances et prendre des décisions éclairées.

Limites

Capacités limitées en matière de traitement du langage naturel

Pas d'assistance par chatbot vocal

Les tarifs peuvent être élevés pour les forfaits haut de gamme

Tarifs

Sandbox : Forfait Free

À partir de : 39 $ par mois

Pro : 99 $ par mois

Entreprise : 300 $ par mois

Avis clients

G2 : 4,7 sur 5 (259 avis)

Capterra : 4,5 sur 5 (66 avis)

11. Glide

Meilleur outil sans code pour le développement d'applications mobiles

Créez des applications mobiles, personnalisez des interfaces et bien plus encore avec Glide

Glide est une plateforme sans code qui permet aux chefs de produit de créer des applications mobiles visuellement attrayantes à partir des données de Google Sheets.

Son générateur d'applications intuitif et la synchronisation des données en temps réel avec Google Sheets permettent aux chefs de produit de créer et de gérer des applications en toute simplicité.

De plus, les modèles personnalisables et la riche bibliothèque de composants de Glide permettent la création d’expériences mobiles uniques et conviviales. Cet outil est un excellent choix pour les chefs de produit qui souhaitent développer et déployer rapidement des applications mobiles sans avoir à écrire de code.

Meilleures fonctionnalités

Créateur d'applications intuitif : cette fonctionnalité offre une interface conviviale qui simplifie le processus de création d'applications, sans nécessiter de compétences en codage

Synchronisation des données en temps réel avec Google Sheets : synchronisez vos données avec Google Sheets en temps réel, afin que votre application affiche toujours les informations les plus récentes

Modèles personnalisables : tirez parti de modèles prêts à l'emploi que vous pouvez modifier selon vos besoins, ce qui accélère le processus de création tout en conservant un aspect professionnel

Bibliothèque de composants riche : profitez d'une bibliothèque complète de composants prédéfinis, qui vous permet d'ajouter facilement diverses fonctionnalités à votre application

Limites

Limité à Google Sheets comme source de données

Pas d'assistance pour les fonctionnalités des applications natives

Évolutivité limitée pour les applications de grande envergure

Tarifs

Pro : 99 $ par mois

Entreprise : 249 $ par mois

Enterprise : 799 $ par mois

Avis clients

G2 : 4,7 sur 5 (359 avis)

Capterra : 4,5 sur 5 (92 avis)

12. Coda

Meilleur outil sans code pour la documentation

Regroupez vos documents, feuilles de calcul et outils de création sur une seule et même plateforme avec Coda

Coda est une plateforme sans code polyvalente qui permet aux chefs de produit de créer des documents collaboratifs, des feuilles de calcul et des applications, le tout au sein d'une seule et même interface.

En supprimant les barrières entre les outils de productivité traditionnels, Coda permet de créer un environnement de travail plus flexible et plus collaboratif.

Grâce à ses composants personnalisables et à ses fonctionnalités d'automatisation, il facilite la rationalisation des flux de travail et la gestion efficace des tâches. Cet outil est indispensable pour les chefs de produit qui souhaitent améliorer la collaboration et la productivité au sein de leurs équipes.

Meilleures fonctionnalités

Canvas flexible pour les documents et les feuilles de calcul : cette fonctionnalité vous permet de combiner de manière transparente du texte, des données et des composants interactifs sur un seul canvas, créant ainsi un environnement de travail plus dynamique et plus attrayant.

Composants et modèles personnalisables : tirez parti d'une variété d'éléments et de modèles modifiables pour concevoir votre environnement de travail en fonction de vos besoins spécifiques.

Automatisation et intégrations : automatisez les tâches répétitives et effectuez des connexions en toute transparence avec divers autres outils, afin d'améliorer les fonctions et de rationaliser les flux de travail.

Fonctionnalités de collaboration et de partage : travaillez avec votre équipe sur des projets communs, partagez facilement des données et recueillez des commentaires, le tout au sein même de la plateforme.

Limites

Fonctionnalités limitées des applications mobiles

Une courbe d'apprentissage plus raide pour les débutants

Les performances peuvent être ralenties avec des documents volumineux

Tarifs

Gratuit : Forfait Free

Pro : 12 $ par mois

Équipe : 36 $ par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Avis clients

G2 : 4,7 sur 5 (393 avis)

Capterra : 4,7 sur 5 (87 avis)

Ces outils sans code offrent toute une gamme de fonctionnalités pour aider les chefs de produit à rationaliser leurs flux de travail, à améliorer la collaboration et à développer des produits innovants. Qu'il s'agisse d'applications de gestion de projet sans code, de générateurs de formulaires ou d'outils d'automatisation sans code, ces plateformes sans code peuvent transformer votre façon de travailler.

En évaluant les fonctionnalités et les limites de chaque outil, vous pourrez prendre une décision éclairée quant à celui qui correspond le mieux à vos besoins et exigences spécifiques.

Prêt à révolutionner la façon dont vous gérez votre processus de développement de produits ? Découvrez ClickUp, la plateforme tout-en-un de productivité et de gestion de projet idéale pour les chefs de produit qui souhaitent accélérer le développement de leurs produits, améliorer la collaboration et mieux gérer leurs produits.

Auteur invité :

Michael Kilcullen est responsable de la croissance et compte plus de 5 ans d'expérience dans le domaine du SaaS B2B. Lorsqu'il n'est pas à son bureau, on peut le trouver en train de surfer, de jouer au golf ou au pickleball sous le soleil de Floride.