Imaginez : c'est lundi matin, vous avez ouvert un document de planification de sprint, cinq onglets de notes, et quelqu'un vous envoie un message du type :

« Pouvez-vous résumer cela, en extraire les éléments à prendre en compte et les transformer en tâches ? » Vous pourriez utiliser Opus et en rester là. Ou vous pourriez utiliser Sonnet. Ou Haiku. Et selon celui que vous choisirez, vous obtiendrez soit un excellent résultat... soit un résultat rapide... soit un résultat étonnamment coûteux. Ce guide présente les différences pratiques entre Claude Opus 4. 5, Sonnet 4. 5 et Haiku 4. 5, avec des exemples concrets illustrant les points forts de chaque modèle, les situations dans lesquelles ils sont rentables et la manière d'organiser votre équipe pour que les résultats se traduisent réellement en actions. Discutons de la manière de choisir le meilleur modèle Claude pour le travail et des raisons pour lesquelles les équipes les plus intelligentes effectuent la connexion directe de leur IA à l'endroit où se trouvent les projets (avec ClickUp!) au lieu de jongler avec différents outils de chat.

« Pouvez-vous résumer cela, en extraire les éléments à prendre en compte et les transformer en tâches ? »

Vous pourriez utiliser Opus et en rester là. Ou vous pourriez utiliser Sonnet. Ou Haiku.

Et selon celui que vous choisirez, vous obtiendrez soit un excellent résultat... soit un résultat rapide... soit un résultat étonnamment coûteux.

Ce guide présente les différences pratiques entre Claude Opus 4. 5, Sonnet 4. 5 et Haiku 4. 5, avec des exemples concrets illustrant les points forts de chaque modèle, les situations dans lesquelles ils sont rentables et la manière d'organiser votre équipe pour que les résultats se traduisent réellement en actions.

Discutons de la manière de choisir le meilleur modèle Claude pour le travail et des raisons pour lesquelles les équipes les plus intelligentes effectuent la connexion directe de leur IA à l'endroit où se trouvent les projets (avec ClickUp!) au lieu de jongler avec différents outils de chat.

Que sont les modèles Claude d'Anthropic ?

Vous avez probablement déjà entendu parler des modèles d'IA, mais leurs noms peuvent prêter à confusion. Les modèles Claude d'Anthropic sont une famille de grands modèles linguistiques (LLM) conçus pour le travail professionnel et les entreprises. Considérez-les comme une équipe d'assistants IA, chacun doté de compétences différentes. 🛠️

Ces modèles sont connus pour leurs solides capacités de raisonnement, leur priorité accordée à la sécurité et leur longue fenêtre contextuelle (c'est-à-dire la quantité d'informations qu'ils peuvent mémoriser à un moment donné).

Le principal défi pour les équipes consiste à choisir le modèle adapté à la tâche à accomplir.

Si vous utilisez le modèle le plus puissant pour une tâche simple, vous gaspillez de l'argent.

Si vous utilisez un modèle léger pour une tâche complexe, vous obtiendrez des résultats médiocres.

🔮 Petit rappel : la plupart des équipes ne « choisissent pas un modèle Claude » comme le font les développeurs. Elles utilisent Claude via une application de chat ou un outil d’environnement de travail, et le choix du modèle se fait souvent en arrière-plan, par défaut ou par routage. Si vous souhaitez accéder aux derniers modèles de Claude, Gemini et ChatGPT en un seul endroit, essayez ClickUp Brain. Il s'agit de l'assistant IA contextuel natif de ClickUp qui comprend votre travail. Accédez à plusieurs modèles d'IA pour le prix d'un seul avec ClickUp Brain. Au lieu de jongler entre plusieurs abonnements (et de passer d'un onglet à l'autre), vous pouvez utiliser le modèle dont vous avez besoin directement dans votre environnement de travail ClickUp, où se trouvent déjà vos tâches, vos documents et vos projets. Payez pour une seule application d'IA. Bénéficiez d'une flexibilité multi-modèles.

Comment choisir le modèle Claude adapté à votre travail : aperçu des 5 modèles Claude 4.

Si les noms de modèles tels que Opus, Sonnet et Haiku vous font penser « cool... mais lequel dois-je utiliser ? », vous n'êtes pas le seul.

Voici une manière simple d'appréhender le LineUp Claude 4. 5 d'Anthropic : chaque modèle est adapté à un type de travail différent, des requêtes quotidiennes rapides au raisonnement approfondi et à fort enjeu.

Modèle Idéal pour Vitesse Coût (par million de jetons) Claude Opus 4. 5 Raisonnement approfondi, travail complexe en plusieurs étapes, haute précision Le plus lent 5 $ d'entrée / 25 $ de sortie Claude Sonnet 4. 5 Le meilleur « outil quotidien » pour les équipes Équilibré 3 $ d'investissement / 15 $ de rendement Claude Haiku 4. 5 Tâches simples, rapides et à volume élevé Le plus rapide 1 $ investi / 5 $ générés

Examinons de plus près ce que cela signifie pour vous et votre équipe :

Claude Opus 4. 5 : idéal pour les projets complexes qui vous tiennent vraiment à cœur

Considérez Opus 4. 5 comme le spécialiste que vous faites appel pour les problèmes les plus difficiles. Il s'agit du modèle phare, conçu pour les raisonnements complexes et à haut risque qui nécessitent plusieurs étapes pour être résolus. Il excelle dans la compréhension des instructions nuancées et peut exécuter divers types de tâches agentives.

Ce modèle est particulièrement adapté aux tâches qui nécessitent un « temps de réflexion ». Son mode de réflexion prolongé lui permet de réfléchir à un problème avant de donner une réponse. En contrepartie, il est plus lent et plus gourmand en ressources, ce qui le rend inadapté aux questions simples.

via Anthropic

Claude Opus 4. 5 est idéal pour :

Architecture de code complexe et refactorisation sur plusieurs fichiers

Analyse stratégique approfondie nécessitant la prise en compte de différents points de vue.

Synthétiser les informations provenant de plusieurs documents pour un projet de recherche

Toute tâche où la précision et le raisonnement approfondi sont plus importants que la vitesse.

Architecture de code complexe et refactorisation sur plusieurs fichiers

Analyse stratégique approfondie nécessitant la prise en compte de différents points de vue.

Synthétiser les informations provenant de plusieurs documents pour un projet de recherche

Toute tâche où la précision et le raisonnement approfondi sont plus importants que la vitesse.

Claude Sonnet 4. 5 : le meilleur « modèle par défaut » pour le travail réel

Sonnet 4. 5 est le modèle polyvalent et fiable de votre équipe. Il offre le meilleur équilibre entre intelligence et vitesse pour la plupart du travail professionnel quotidien. Il est idéal pour le codage, possède de solides capacités de raisonnement et répond beaucoup plus rapidement qu'Opus, sans le prix élevé. Tout cela en fait le modèle sur lequel votre équipe peut compter toute la journée.

Claude Sonnet 4. 5 est idéal pour :

Rédaction, réécriture et modification en cours (blogs, e-mails, documents)

Assistance au codage (fonctions, révisions, documentation, débogage)

Analyse et résumé de documents et de notes de réunion

Travail opérationnel quotidien nécessitant un bon jugement

Répondre aux questions générales de l'équipe et gérer les communications de l'entreprise

🧠 Anecdote amusante : si vous utilisez Claude Sonnet 4. 5 pour créer un agent du service client, le traitement de 10 000 tickets d'assistance (environ 3 700 jetons chacun en moyenne) vous coûtera environ 22,20 $ au total!

Claude Haiku 4. 5 : le meilleur en termes de rapidité et de rentabilité pour les tâches à volume élevé

Haiku est le sprinter de l'équipe. C'est le modèle le plus rapide et le plus efficace, conçu pour les tâches simples et à volume élevé. Il fournit des réponses quasi instantanées, ce qui le rend parfait lorsque vous voulez des réponses tout de suite.

Il est également particulièrement doué pour suivre des instructions. Bien qu'il soit moins adapté au raisonnement approfondi, vous pouvez utiliser Haiku pour la plupart des questions courantes de votre équipe et réserver les modèles plus puissants pour les cas où vous en avez vraiment besoin. C'est le moyen le plus intelligent d'optimiser l'utilisation de l'IA par votre équipe sans sacrifier la qualité.

Claude Haiku 4. 5 est idéal pour :

Rechercher rapidement des faits ou des définitions

Création de résumés simples de textes

Optimisation des flux de travail d'automatisation à haut volume

Rédigez automatiquement de courtes réponses ou des modèles grâce à des suggestions en temps réel pendant que vous tapez.

Triage et étiquetage des tickets de service client

Rechercher rapidement des faits ou des définitions

Création de résumés simples de textes

Optimisation des flux de travail d'automatisation à haut volume

Rédigez automatiquement de courtes réponses ou des modèles grâce à des suggestions en temps réel pendant que vous tapez.

Le raccourci que la plupart des équipes négligent : répartir le travail en fonction de sa complexité

Le moyen le plus simple d'obtenir de meilleurs résultats et de réduire les coûts est simple :

Utilisez Haiku pour les tâches rapides.

Utilisez Sonnet pour la plupart du travail

Réservez Opus pour les moments où vous avez besoin d'une précision maximale.

💡 Conseil de pro : le moyen le plus rapide de gaspiller une excellente réponse de l'IA est de la laisser dans une fenêtre de chat séparée où personne ne pourra la retrouver. La solution est simple : intégrez votre couche IA à l'endroit où se trouvent déjà vos tâches, vos documents, vos commentaires et vos flux de travail. Dans l'environnement de travail IA convergent de ClickUp, les résultats de l'IA ne sont pas présentés sous forme de texte libre. Avec ClickUp Brain, ils deviennent des tâches connectées : Transformez vos brouillons en documents ClickUp

Transformez vos décisions en tâches ClickUp avec des propriétaires et des dates d'échéance.

Les utilisateurs de ClickUp sont unanimes :

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est la façon dont il centralise l'ensemble de mon flux de travail, me permettant ainsi d'éviter la « fatigue des applications » liée au fait de passer d'un outil à l'autre pour les documents, les tâches et le chat. La vue « Tout » a complètement changé la donne pour moi, car elle offre une vue d'ensemble de tous les projets de mon environnement de travail dans une interface claire. Je trouve également que la personnalisation approfondie des plus de 15 vues différentes, telles que les tableaux Kanban et les cartes mentales, est essentielle pour adapter la plateforme à mes processus créatifs spécifiques. L'IA native, ClickUp Brain, a considérablement amélioré ma productivité en résumant instantanément les longs fils de commentaires et en automatisant les tâches administratives répétitives qui me prenaient tout mon temps le matin.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est la façon dont il centralise l'ensemble de mon flux de travail, me permettant ainsi d'éviter la « fatigue des applications » liée au fait de passer d'un outil à l'autre pour les documents, les tâches et le chat. La vue « Tout » a complètement changé la donne pour moi, car elle offre une vue d'ensemble de tous les projets de mon environnement de travail dans une interface claire. Je trouve également que la personnalisation approfondie des plus de 15 vues différentes, telles que les tableaux Kanban et les cartes mentales, est essentielle pour adapter la plateforme à mes processus créatifs spécifiques. L'IA native, ClickUp Brain, a considérablement amélioré ma productivité en résumant instantanément les longs fils de commentaires et en automatisant les tâches administratives répétitives qui me prenaient tout mon temps le matin.

Vous souhaitez créer votre propre assistant IA sans coder ? Regardez ce guide rapide !

Quel est le meilleur modèle Claude pour chaque tâche de travail ?

Si vous ne savez toujours pas quel modèle Claude choisir pour une tâche spécifique, simplifions les choses en associant chaque modèle à des catégories de travail courantes.

Codage et développement logiciel

Le codage est l'un des principaux atouts de tous les modèles Claude, mais vous devez adapter le modèle à la complexité de la tâche :

Opus 4. 5 : utilisez-le pour les tâches globales telles que la conception d'une architecture logicielle, la refonte du code dans plusieurs fichiers ou le débogage d'un système très complexe. Il est également idéal pour le codage agentique, où l'IA traite un problème étape par étape.

Sonnet 4. 5 : c'est le modèle idéal pour le codage quotidien. Il peut écrire des fonctions, aider à la révision du code, générer de la documentation et gérer les tâches de débogage standard.

Haiku 4. 5 : parfait pour les tâches rapides telles que la vérification de la syntaxe, la génération de simples extraits de code ou la création de modèles standardisés.

Rédaction et création de contenu

Claude excelle dans la rédaction, notamment parce qu'il peut s'adapter à votre ton et à vos directives stylistiques spécifiques. Mais vous souhaiterez peut-être utiliser différents modèles pour différents types de contenus :

Opus 4. 5 : idéal pour développer une stratégie de contenu long format, rédiger des documents techniques complexes ou garantir une image de marque cohérente sur un site web de grande envergure.

Sonnet 4. 5 : le choix idéal pour la plupart des flux de travail de création de contenu , notamment la rédaction d'articles de blog, de textes marketing et de brouillons d'e-mails, ainsi que la modification en cours et la révision du contenu existant.

Haiku 4. 5 : utilisez-le pour rédiger de courts textes destinés aux publications sur les réseaux sociaux, aux objets d'e-mails ou pour générer de nombreuses variantes d'un même texte publicitaire.

Recherche et analyse

Si vous cherchez à prendre des décisions qualitatives basées sur des données, la grande fenêtre contextuelle de Claude est un énorme avantage. Elle peut vous aider à synthétiser les informations contenues dans des documents très longs en très peu de temps.

Opus 4. 5 : parfait pour synthétiser des recherches provenant de plusieurs sources, mener une analyse concurrentielle approfondie ou fournir des recommandations stratégiques basées sur des données complexes.

Sonnet 4. 5 : utilisez-le pour résumer des documents uniques, analyser des notes de réunion afin d'en extraire les éléments d'action ou rédiger des rapports à partir d'un ensemble de données.

Haiku 4. 5 : idéal pour extraire rapidement des informations d'un document, répondre à des questions simples sur un texte ou obtenir un résumé rapide d'un article.

Questions quotidiennes de l'équipe

La plupart des questions au travail sont simples, comme « Quel est le statut de ce projet ? » ou « Résumez ce fil de commentaires. »

Haiku 4. 5 : idéal pour des réponses rapides et légères

Sonnet 4. 5 : votre choix idéal lorsque vous avez besoin d'un résumé clair et fiable ou des prochaines étapes à suivre.

Opus 4. 5 : idéal lorsque la question implique un contexte complexe, des priorités concurrentes ou une prise de décision à enjeux élevés.

👀 Le saviez-vous ? Selon Anthropic, vous pouvez réaliser jusqu'à 90 % d'économies grâce à la mise en cache des instructions et 50 % grâce au traitement par lots à l'aide des modèles Claude Haiku et Sonnet.

Désormais, quel que soit le modèle que vous utilisez, vous devrez lui fournir tout votre contexte de travail pour obtenir une réponse exploitable. Cela ne vous fera guère gagner de temps.

C'est pourquoi vous avez besoin d'une IA directement intégrée à votre environnement de travail. Une IA comme ClickUp Brain. Comme elle est directement intégrée à votre environnement de travail, elle peut générer des réponses là où se trouve le travail – dans les tâches, les documents et les commentaires – sans aller-retour constant.

De plus, votre assistant IA de bureau, ClickUp Brain MAX, vous aide à extraire le contexte de vos applications connectées (telles que Google Drive, Figma, Slack, etc.), afin que vous puissiez tout regrouper au même endroit.

🎥 Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur Brain MAX :

Claude vs ChatGPT vs Gemini pour le travail

Si vous comparez Claude, ChatGPT et Gemini, vous vous posez la bonne question. Mais il est facile de rester bloqué dans le mode « lequel est le meilleur ? ». La vérité est que les trois sont performants. La meilleure question à se poser est « lequel correspond le mieux au travail que vous faites le plus souvent » et comment votre équipe utilise réellement l'IA au quotidien.

Voici une analyse pratique :

Atouts principaux Raisonnement, codage, travail dans un contexte étendu Connaissances étendues, écosystème de plugins Intégration à Google Workspace, multimodal Style d'écriture Nuancé, respecte bien les guides de style Polyvalent, conversationnel Efficace, factuel Idéal pour les équipes qui utilisent Accès API autonome, flux de travail de codage Besoins variés en matière de plugins Google Docs, Sheets, Gmail

Claude : idéal pour les documents longs, les travaux structurés et la rédaction minutieuse

Claude tend à exceller lorsque le travail devient dense — pensez aux longs PDF, aux spécifications détaillées, aux documents de politique générale ou aux raisonnements en plusieurs étapes où vous avez besoin que le modèle reste cohérent.

Choisissez Claude si votre équipe effectue beaucoup de tâches suivantes :

Lecture de longs contextes + résumé

Rédaction technique et sorties structurées

Planification en plusieurs étapes, codage et travail consistant à « garder une trace des détails ».

Travaillez là où le ton et la clarté comptent (documents, e-mails, communications avec les clients)

Quand cela peut sembler moins idéal : si votre travail dépend fortement de nombreux plugins tiers ou si vous souhaitez une application « tout-en-un ».

ChatGPT : le meilleur assistant polyvalent + un écosystème étendu

ChatGPT est souvent l'outil d'IA par défaut le plus facile à utiliser, car il est polyvalent et largement adopté. Il est performant dans les domaines de la rédaction, du brainstorming, de l'analyse et du codage. Il est particulièrement efficace lorsque vous recherchez un assistant IA capable de passer d'une tâche à l'autre en une seule fois.

Choisissez ChatGPT si vous souhaitez :

Un modèle polyvalent « qui fait un peu de tout »

Idéation, réécriture et itération du contenu efficaces

Un vaste écosystème d'outils et d'intégrations (selon le forfait)

La plupart des membres de votre équipe savent déjà comment l'utiliser.

Les points moins idéaux : les flux de travail longs et comportant plusieurs étapes peuvent devenir confus sans une structure claire, et la qualité peut varier en fonction de la précision de vos invitations et de vos instructions.

Gemini : idéal si vous utilisez Google Workspace

Gemini est un choix judicieux pour les équipes déjà profondément intégrées à l'écosystème Google. Il est particulièrement utile lorsque votre travail se déroule dans Docs, Gmail, Slides ou Sheets et que vous souhaitez bénéficier d'une assistance IA directement dans ces applications.

Choisissez Gemini si votre équipe passe la majeure partie de la journée à :

Flux de travail Gmail + Google Docs

Rapports et planification nécessitant beaucoup de feuilles de calcul

Collaboration native Google et organisation des fichiers

Tâches de productivité rapides et « dans le flux »

Quand cela peut sembler moins idéal : si la plupart du contexte et des flux de travail de votre entreprise se trouvent en dehors de Google Workspace.

De nombreuses équipes ne se contentent pas d'en choisir un seul. Elles utilisent plusieurs modèles, en fonction du travail à accomplir, par exemple un pour la rédaction et les documents, et un autre pour la recherche ou l'automatisation.

Le véritable avantage réside dans le fait de s'assurer que le modèle que vous utilisez est facilement accessible pour votre équipe. La qualité du résultat doit également être constante. Et vous gagnerez surtout du temps en connectant votre IA au travail qu'elle est censée prendre en charge.

À l'inverse, lorsque votre équipe finit par utiliser un mélange de tout, cela peut créer une prolifération massive de l'IA, c'est-à-dire une multiplication imprévue d'outils et de plateformes d'IA sans supervision ni stratégie. Avec 78 % des employés qui apportent leurs propres outils d'IA au travail, vous risquez des failles de sécurité et une dispersion des connaissances de l'organisation sur différentes plateformes.

📮ClickUp Insight : 22 % de nos répondants restent méfiants quant à l'utilisation de l'IA au travail. Parmi ces 22 %, la moitié s'inquiète pour la confidentialité de leurs données, tandis que l'autre moitié n'est tout simplement pas sûre de pouvoir se fier aux informations fournies par l'IA. ClickUp répond à ces deux préoccupations en mettant en place des mesures de sécurité robustes et en générant des liens détaillés vers les tâches et les sources pour chaque réponse. Ainsi, même les équipes les plus prudentes peuvent commencer à profiter d'un gain de productivité sans se soucier de la protection de leurs informations ou de la fiabilité des résultats obtenus.

Comment ClickUp Brain connecte les modèles d'IA à votre flux de travail

La plupart des outils d'IA sont très efficaces pour répondre à des questions, mais ils restent en dehors de votre travail. Vous obtenez donc une réponse utile... puis vous devez la copier-coller dans vos tâches, la réécrire dans un document et rechercher le contexte dans différents onglets.

ClickUp Brain change la donne. Il intègre l'IA directement dans votre environnement de travail, afin qu'elle puisse utiliser le contexte déjà présent dans vos tâches, vos documents et vos discussions, et transformer les réponses en actions sans transfert fastidieux.

Voici comment cela transforme votre flux de travail :

IA connectée : vous pouvez poser des questions sur vos projets et obtenir des réponses basées sur vos données réelles. Par exemple, vous pouvez taper @brain dans un commentaire de tâche et lui demander de résumer le fil de discussion ou de suggérer les prochaines étapes.

IA connectée : vous pouvez poser des questions sur vos projets et obtenir des réponses basées sur vos données réelles. Par exemple, vous pouvez taper @brain dans un commentaire de tâche et lui demander de résumer le fil de discussion ou de suggérer les prochaines étapes.

@mentionnez Brain dans un canal de discussion ClickUp, un commentaire ou un message privé pour bénéficier d'une assistance IA contextuelle là où vous travaillez.

Accès multi-modèles : ne vous demandez plus quel outil d'IA utiliser. ClickUp Brain vous permet d'accéder à Claude, ChatGPT et d'autres modèles à partir d'une seule interface, afin que vous puissiez toujours choisir le meilleur pour la tâche à accomplir.

L'IA en contexte : générez du contenu, des résumés et des actions à entreprendre directement dans un générez du contenu, des résumés et des actions à entreprendre directement dans un document ou une tâche ClickUp . Le résultat est déjà là où il doit être : plus besoin de copier-coller ni de changer de contexte

Accès multi-modèles : ne vous demandez plus quel outil d'IA utiliser. ClickUp Brain vous permet d'accéder à Claude, ChatGPT et d'autres modèles à partir d'une seule interface, afin que vous puissiez toujours choisir le meilleur pour la tâche à accomplir.

L'IA en contexte : générez du contenu, des résumés et des actions à entreprendre directement dans un document ou une tâche ClickUp. Le résultat est déjà là où il doit être : plus besoin de copier-coller ni de changer de contexte.

Imaginez, rédigez et peaufinez vos résultats avec ClickUp Brain dans ClickUp Docs.

Automatisation adaptée au travail : connectez les informations fournies par l'IA à vos flux de travail. Par exemple, vous pouvez configurer une automatisation intelligente pour que l'IA analyse les demandes entrantes et les attribue automatiquement au bon membre de l'équipe.

Automatisation adaptée au travail : connectez les informations fournies par l'IA à vos flux de travail. Par exemple, vous pouvez configurer une automatisation intelligente pour que l'IA analyse les demandes entrantes et les attribue automatiquement au bon membre de l'équipe.

💡 Conseil de pro : si vous voulez une IA qui fasse plus que répondre à des questions, ClickUp Super Agents est conçu pour fonctionner comme des collègues IA quasi humains qui vivent au sein de vos flux de travail. Ils peuvent voir et comprendre comment le travail est relié entre les tâches, les documents, le chat, les réunions, les calendriers et les outils connectés, ce qui leur permet de gérer les flux de travail 24 heures sur 24 en tenant compte de tout le contexte. Contrairement aux outils de chat autonomes, les Super Agents sont conçus pour fonctionner dans le cadre des connaissances, des permissions et des garde-fous de votre entreprise, ce qui les rend beaucoup plus pratiques pour une mise en œuvre réelle en équipe.

Grâce à une IA véritablement intégrée, vous éliminez les pertes de productivité liées à la fragmentation du travail (ou à la dispersion des tâches entre plusieurs applications). Votre contenu généré par l'IA est immédiatement exploitable. Votre assistant IA devient un véritable membre de l'équipe qui comprend le travail de vos collaborateurs.

Du choix du modèle à la dynamique réelle

Choisir le bon modèle Claude est une première étape judicieuse. Utilisez Haiku pour les tâches rapides, Sonnet pour la plupart de votre travail quotidien et réservez Opus pour les raisonnements complexes et approfondis. Le « meilleur » modèle dépend autant de vos besoins spécifiques que des références du secteur.

Mais le plus grand avantage vient de la connexion de l'IA à votre flux de travail réel. Lorsque votre assistant IA dispose du contexte complet de vos projets, documents et discussions, il passe du statut de simple outil à celui de partenaire puissant. Les équipes qui intègrent l'IA directement dans leurs systèmes de travail verront leur productivité augmenter bien davantage que celles qui utilisent des outils de chat autonomes.

Prêt à découvrir une IA qui connaît réellement votre travail ? Commencez gratuitement avec ClickUp et constatez la différence.

Foire aux questions (FAQ)

Oui, et c'est l'approche recommandée. Acheminez les requêtes simples vers Haiku, le travail standard vers Sonnet et les raisonnements complexes vers Opus afin d'optimiser à la fois les performances et les coûts.

Haiku est plus rapide et plus efficace pour les requêtes simples et rapides, tandis que Sonnet offre un raisonnement plus solide et plus nuancé pour les tâches nécessitant plus de profondeur. La plupart des équipes utilisent les deux en fonction de la tâche à accomplir.

Opus 4. 5 est idéal pour les tâches complexes et à haut risque telles que l'analyse stratégique ou le codage en plusieurs étapes. Pour les requêtes simples, Sonnet ou Haiku seront tout aussi performants.