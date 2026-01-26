Cartesia vs Elevenlabs : comparaison [année]

La plupart des équipes choisissent une plateforme de synthèse vocale en se basant sur une liste de fonctionnalités, puis se rendent compte trop tard qu'elles ont optimisé le mauvais élément. Des temps de réponse ultra-rapides n'ont aucune importance si votre podcast a un son robotique, et des voix de qualité studio sont inutiles si votre chatbot a un temps de latence d'une demi-seconde!

Ce guide compare Cartesia IA et ElevenLabs à l'aide d'indicateurs qui déterminent réellement le succès ou l'échec de votre projet vocal, afin que vous puissiez cesser de tergiverser et commencer à diffuser des contenus audio efficaces.

Cartesia IA vs ElevenLabs en un coup d'œil

Vous avez besoin d'un outil de synthèse vocale (TTS) pour générer des fichiers audio à voix IA, mais il peut être difficile de déterminer lequel vous convient le mieux. Le marché est divisé entre les outils conçus pour la vitesse et ceux conçus pour la qualité, et choisir le mauvais outil peut faire échouer votre projet. C'est là tout l'enjeu du débat Cartesia AI vs ElevenLabs.

Pour simplifier, voici un bref aperçu.

Fonctionnalité/Catégorie Cartesia IA ElevenLabs Principal atout Interactions vocales en temps réel et à faible latence Audio ultra-réaliste et expressif sur le plan émotionnel Idéal pour Agents vocaux, service client, téléphonie Livres audio, podcasts, voix off professionnelles Latence ~40 ms (Sonic 3) Supérieure (qualité optimisée) Bibliothèque vocale Voix nettes de 8 kHz axées sur la téléphonie Vaste bibliothèque avec une profondeur émotionnelle Clonage vocal Outils de conception vocale Clonage vocal professionnel Personnalisation Contrôle de la vitesse/du volume Température, contrôle émotionnel Tarifs* Les forfaits payants commencent à 5 $/mois, facturés mensuellement Les forfaits payants commencent à 5 $/mois, facturés mensuellement

Le choix approprié dépend entièrement de vos besoins : vitesse pour les interactions en temps réel ou expressivité émotionnelle pour créer un contenu captivant.

Avant d'entrer dans les détails techniques, il est utile de comprendre comment ces plateformes de synthèse vocale s'intègrent dans le paysage plus large des applications /IA. Regardez cette vidéo pour découvrir divers cas d'utilisation de l'IA et voir comment la technologie vocale transforme les industries :

Aperçu de Cartesia IA

Cartesia AI est une plateforme de synthèse vocale spécialement conçue pour les applications vocales en temps réel où une latence minimale est essentielle. C'est le choix idéal pour les IA vocales interactives, telles que les bots de service client, les planificateurs de rendez-vous et les assistants téléphoniques qui doivent être réactifs.

Les enjeux sont extrêmement importants pour la synthèse vocale, car les humains sont très sensibles à la parole humaine. Chaque milliseconde de retard rend la discussion artificielle et maladroite, ce qui peut frustrer les utilisateurs et entraîner des taux d'abandon élevés. Votre bot finit par donner l'impression d'être, eh bien, un bot. 🤖

Les agents vocaux doivent répondre instantanément, 85 % des responsables du service client testant actuellement l'IA conversationnelle en 2025.

C'est pourquoi vous avez besoin d'une plateforme TTS conçue dès le départ pour la vitesse.

Voici ce qui rend Catesia IA si rapide :

Modèles Sonic : les modèles vocaux de Cartesia, notamment Sonic 2 et Sonic 3, sont conçus pour une synthèse rapide. Le modèle Sonic 3 peut atteindre une latence aussi faible que 40 millisecondes, ce qui est suffisamment rapide pour permettre une discussion naturelle et fluide.

Optimisation de la téléphonie : ses voix sont réglées pour un son 8 kHz, la norme pour les lignes téléphoniques. Cela réduit le bruit de fond et garantit la clarté pendant les appels, même si cela implique de sacrifier une partie de la richesse que vous souhaiteriez pour un podcast.

Approche API-first : la plateforme est conçue pour les développeurs qui ont besoin la plateforme est conçue pour les développeurs qui ont besoin d'intégrer une API vocale dans leurs applications, et non pour les créateurs de contenu à la recherche d'une interface web simple.

Cartesia sacrifie une partie de la profondeur émotionnelle au profit d'une vitesse incroyable. Les voix sont claires et professionnelles, mais elles peuvent manquer de la nuance expressive nécessaire pour raconter des histoires ou présenter des contenus de vente persuasifs.

Tarifs Cartesia

La gestion des coûts d'un centre de contact à fort volume peut être un véritable casse-tête, en particulier avec une tarification imprévisible au caractère. Cartesia utilise un modèle de tarification basé sur des crédits, conçu pour les équipes qui utilisent beaucoup le service. La structure tarifaire comprend généralement :

Offre gratuite : un nombre défini de crédits pour permettre aux développeurs de tester l'API et de créer des prototypes

Forfait Pro : 5 $/mois

Startup : 49 $/mois

Échelle : 299 $/mois

Entreprise : forfaits tarifaires personnalisés disponibles pour les déploiements à grande échelle, comme les centres de contact traitant des milliers d'appels par jour

Ce modèle est conçu pour les équipes qui effectuent fréquemment des requêtes API. Comme toujours, vous devez vérifier les tarifs exacts sur le site web de Cartesia.

Aperçu d'ElevenLabs

ElevenLabs est une plateforme de synthèse vocale réputée pour produire certaines des voix IA les plus réalistes et les plus expressives sur le plan émotionnel. Elle est devenue la norme dans le secteur pour les créateurs de contenu, les éditeurs et les spécialistes du marketing qui ont besoin d'un son de haute qualité pour captiver leurs auditeurs.

Les voix off générées par IA à l'aide d'un logiciel de synthèse vocale, telles qu'elles sont utilisées dans certains livres audio et vidéos, peuvent parfois sembler monotones et robotiques. Elles vous font complètement sortir de l'expérience. Lorsque votre contenu doit toucher votre public sur le plan émotionnel, une voix générique et sans vie ne suffit tout simplement pas.

Vous avez besoin d'une plateforme de synthèse vocale qui privilégie avant tout le réalisme et la profondeur émotionnelle.

Voici pourquoi ElevenLabs est le meilleur choix pour un contenu de qualité :

Bibliothèque de voix expressives : la plateforme propose une vaste collection de voix préenregistrées avec une grande variété de tonalités, d'accents et d'intervalles émotionnels.

Clonage vocal professionnel : vous pouvez créer une réplique numérique quasi parfaite d'une voix spécifique à partir de quelques minutes d'audio seulement. Cette fonctionnalité est idéale pour la maintenance de la cohérence de la marque ou pour permettre à un PDG de narrer des annonces à l'échelle de l'entreprise.

Contrôle émotionnel granulaire : grâce à des paramètres tels que le curseur « température », vous pouvez régler avec précision le degré d'expressivité ou de retenue d'une voix, ce qui vous donne un contrôle de niveau professionnel qui peut grâce à des paramètres tels que le curseur « température », vous pouvez régler avec précision le degré d'expressivité ou de retenue d'une voix, ce qui vous donne un contrôle de niveau professionnel qui peut améliorer le naturel de 21 % grâce à des ajustements prosodiques.

Génération de contenu long format : ElevenLabs est optimisé pour les textes plus longs, en conservant une prosodie naturelle (le ElevenLabs est optimisé pour les textes plus longs, en conservant une prosodie naturelle (le rythme et l'intonation de la parole ) tout au long des chapitres d'un livre audio.

Cette priorité accordée à la qualité s'accompagne d'une latence plus élevée, ce qui rend cet outil moins adapté aux agents vocaux en temps réel. Cependant, pour les contenus préenregistrés tels que les podcasts ou les voix off de vidéos, le réalisme inégalé vaut bien le temps de traitement supplémentaire.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des chats, des e-mails et des feuilles de calcul.

Tarifs ElevenLabs

Investir dans une qualité vocale haut de gamme peut sembler un engagement important, surtout lorsque vous ne savez pas combien de caractères vous utiliserez chaque mois. ElevenLabs propose un modèle d'abonnement à plusieurs niveaux basé sur des limites de caractères, ce qui vous permet de choisir un forfait adapté à vos besoins de production.

Les niveaux disponibles comprennent généralement :

Free

Starter : 5 $/mois

Créateur : 11 $/mois

Pro : 99 $/mois

Échelle : 330 $/mois

Entreprise : 1 320 $/mois

Entreprise : forfaits personnalisés avec assistance dédiée pour les besoins des entreprises

La puissante fonctionnalité Professional Voice Cloning est généralement réservée aux forfaits haut de gamme. Sa qualité supérieure la rend idéale pour tout projet où la performance vocale est essentielle.

Comparaison des fonctionnalités de Cartesia IA et ElevenLabs

Voici les fonctionnalités spécifiques qui importent le plus lorsque vous choisissez entre ces deux plateformes. Chaque comparaison de fonctionnalités comprend un verdict rapide pour vous aider à prendre une décision plus rapidement. 🛠️

Qualité et naturel de la voix

Lorsque vous créez un contenu audio, la voix est tout. Une voix claire et professionnelle peut être parfaite pour un menu téléphonique, mais elle semblerait étrange dans le cadre d'un thriller policier !

Cartesia IA : produit des voix claires et professionnelles. Elles sont optimisées pour une meilleure clarté dans les environnements téléphoniques, ce qui signifie qu'elles permettent de couper le bruit de fond lors d'un appel téléphonique. La qualité sonore est fiable, mais peut sembler légèrement mécanique, ce qui la rend idéale pour les discussions transactionnelles où l'objectif principal est de transmettre des informations.

ElevenLabs : connu pour produire certaines des connu pour produire certaines des voix IA les plus réalistes du marché. L'audio comprend des schémas respiratoires naturels, des inflexions subtiles et des nuances émotionnelles authentiques. Il excelle dans la transmission d'un style spécifique, qu'il s'agisse d'une voix chaleureuse et amicale pour un appel commercial ou d'une voix autoritaire pour un module de formation.

🏆 Le verdict : ElevenLabs l'emporte en termes de qualité vocale pure et de naturel. Choisissez Cartesia uniquement lorsque la clarté dans un environnement téléphonique bruyant est plus importante que la profondeur émotionnelle.

Latence et performances en termes de vitesse

Dans une discussion en temps réel, une latence de 500 ms augmente les chevauchements et les silences, ce qui rend les discussions peu naturelles. Si votre agent vocal IA ne parvient pas à suivre le rythme, les utilisateurs seront frustrés et raccrocheront.

Cartesia IA : conçu pour les applications en temps réel où une faible latence est indispensable. Son modèle Sonic 3 peut générer du son en seulement 40 millisecondes, ce qui permet un flux de discussion naturel. Il utilise le streaming audio, de sorte que les utilisateurs entendent la réponse presque instantanément.

ElevenLabs : privilégie la qualité audio plutôt que la vitesse, ce qui entraîne une latence plus élevée. Bien que son modèle Flash v2. 5 soit plus rapide, il n'est toujours pas assez rapide pour la plupart des agents vocaux en temps réel qui nécessitent des temps de réponse inférieurs à 100 ms. Il est mieux adapté au traitement par lots, où vous générez un fichier audio entier en une seule fois.

🏆 Le verdict : Cartesia l'emporte haut la main en matière de vitesse. Si vous développez un agent vocal en temps réel ou un système téléphonique interactif, sa faible latence est essentielle.

Capacités de clonage vocal

Parfois, une voix préenregistrée ne suffit pas. Vous pouvez avoir besoin de reproduire la voix d'une personne spécifique pour assurer la cohérence de votre marque ou de créer une voix unique pour un caractère.

Cartesia IA : propose des outils de « conception vocale » qui vous permettent de personnaliser les voix existantes en ajustant des paramètres tels que la vitesse et le volume. Cependant, il ne propose pas de véritable clonage vocal personnalisé à partir d'un échantillon audio.

ElevenLabs : sa fonctionnalité Professional Voice Cloning permet de créer une réplique numérique quasi parfaite d'une voix à partir de quelques minutes d'audio de haute qualité. Cette fonctionnalité est extrêmement utile pour créer une voix de marque cohérente dans tous vos contenus audio. Les voix clonées conservent même leur intervalle émotionnel.

🏆 Le verdict : ElevenLabs est clairement le gagnant en matière de clonage vocal. Si vous avez besoin de créer une voix personnalisée pour votre marque ou de reproduire la voix d'une personne en particulier, sa technologie est bien plus performante.

Personnalisation et contrôlabilité de la voix personnalisée

Quel niveau de contrôle souhaitez-vous exercer sur le résultat final ? Certaines équipes recherchent un résultat simple et fiable, tandis que d'autres ont besoin de diriger la voix IA comme un acteur.

Cartesia IA : simplifie les choses grâce à des commandes simples de vitesse et de volume. Avec moins de modèles vocaux parmi lesquels choisir, il y a moins de fatigue décisionnelle et les commandes sont faciles à utiliser pour les développeurs.

ElevenLabs : offre un contrôle précis grâce à des paramètres de « température » (le degré d'expressivité d'une voix) et de « stabilité » (son degré de cohérence). Cela vous permet de donner à la voix un ton joyeux, triste ou urgent, mais cela implique également une courbe d'apprentissage plus raide.

🏆 Le verdict : ElevenLabs offre un contrôle plus précis. Cartesia est un meilleur choix pour les équipes qui souhaitent obtenir des résultats fiables et cohérents sans avoir à modifier une douzaine de paramètres.

Assistance linguistique et bibliothèque vocale

Votre projet nécessite-t-il plusieurs langues ou des accents régionaux spécifiques ? La taille et la diversité de la bibliothèque vocale peuvent être un facteur décisif.

Cartesia IA : prend en charge plusieurs langues avec des voix spécialement optimisées pour la téléphonie. La bibliothèque est plus ciblée, privilégiant la clarté des appels téléphoniques plutôt qu'une vaste sélection d'accents.

ElevenLabs : dispose d'une immense bibliothèque vocale couvrant de nombreuses langues, accents et styles d'élocution. Il ajoute régulièrement de nouvelles voix et fournit même l'assistance pour le clonage vocal multilingue, permettant à une voix clonée de parler couramment différentes langues.

🏆 Le verdict : ElevenLabs dispose d'une bibliothèque vocale plus vaste et plus diversifiée. Si la sélection de Cartesia est suffisante pour de nombreuses applications d'entreprises, les équipes qui ont besoin d'accents spécifiques ou d'une large couverture linguistique trouveront davantage d'options chez ElevenLabs.

Cartesia IA vs ElevenLabs sur Reddit

Les utilisateurs réels offrent une perspective précieuse qui va au-delà des listes de fonctionnalités.

Un utilisateur de r/TextToSpeech, discutant de l'utilisation de Cartesia pour les jeux vidéo, a déclaré :

Nous développons des jeux vidéo voix-à-voix, donc la latence et le coût sont très importants pour nous, mais nous avons un seuil minimum de qualité que nous sommes prêts à accepter. Nous utilisons Cartesia Sonic. Latence inférieure à 200 ms, environ 2 $/heure (beaucoup moins cher que la plupart des alternatives commerciales). Basé sur le clonage vocal. Commandes de lecture. C'est le meilleur outil que nous ayons trouvé pour répondre à nos besoins très spécifiques.

En revanche, un utilisateur de r/selfpublish a partagé son expérience avec un projet de narration :

J'ai dû utiliser ElevenLabs pendant un certain temps au travail et j'en ai profité pour tester l'outil avec quelques-uns de mes propres textes. Le meilleur compliment que je puisse lui faire, c'est que c'est un outil spectaculaire pour la révision. J'utilise fréquemment les fonctionnalités de synthèse vocale de Microsoft Word pour me faire lire mes chapitres, ce qui m'aide à identifier les fautes de frappe et les phrases maladroites que je n'aurais pas remarquées autrement. ElevenLabs est bien meilleur que Word à cet égard.

J'ai dû utiliser ElevenLabs pendant un certain temps au travail et j'en ai profité pour tester l'outil avec quelques-uns de mes propres textes. Le meilleur compliment que je puisse lui faire, c'est que c'est un outil spectaculaire pour la révision. J'utilise fréquemment les fonctionnalités de synthèse vocale de Microsoft Word pour me faire lire mes chapitres, ce qui m'aide à identifier les fautes de frappe et les phrases maladroites que je n'aurais pas remarquées autrement. ElevenLabs est bien meilleur que Word à cet égard.

L'Internet est parvenu à un consensus. Les développeurs qui créent des systèmes interactifs louent la vitesse de Cartesia, tandis que les créateurs de contenu qui ont besoin d'un son expressif de haute qualité préfèrent presque toujours ElevenLabs.

Découvrez ClickUp, le meilleur moyen de tirer parti de Cartesia IA et ElevenLabs

Le choix d'un outil de synthèse vocale n'est qu'une pièce du puzzle. Votre équipe est toujours obligée de jongler entre les scripts dans une application, les commentaires dans une autre et les plans de projet dans un tableur. Cette fragmentation du travail, c'est-à-dire la dispersion des activités entre plusieurs outils déconnectés qui ne communiquent pas entre eux, crée un flux de travail désordonné et incohérent où le contexte est perdu, les délais ne sont pas respectés et la frustration s'accumule.

Éliminez la dispersion du travail en intégrant l'ensemble de votre processus de production de contenu dans ClickUp, l'environnement de travail IA convergent : une plateforme unique où les projets, les documents et les discussions cohabitent, alimentée par une IA contextuelle qui comprend votre travail.

Au lieu de simplement générer du contenu audio, vous pouvez gérer l'ensemble du cycle de vie de votre contenu, de l'idée à la publication, en un seul endroit.

Éliminez les documents éparpillés et collaborez en temps réel avec ClickUp Docs. Rédigez, modifiez et collaborez sur des scripts et des notes de spectacle au même endroit où vous gérez vos tâches. Grâce à la collaboration en temps réel, vos rédacteurs, éditeurs et comédiens peuvent travailler ensemble simultanément, et tout commentaire peut être transformé en une tâche réalisable afin que les retours ne soient jamais perdus.

Mettez fin aux transferts manuels et aux vérifications constantes de statut grâce aux automatisations ClickUp. Vous pouvez configurer des règles simples pour automatiser votre flux de travail. Par exemple, lorsque le statut d'un script passe à « Approuvé », vous pouvez automatiquement créer une nouvelle tâche pour le comédien voix off et en informer le chef de projet.

Transformez vos notes de réunion éparpillées en actions structurées grâce à ClickUp AI Notetaker. Cet outil peut participer à vos réunions, fournir une transcription complète et un enregistrement vidéo, et générer un résumé des décisions clés et des actions à mener. Désormais, les sessions de brainstorming et les révisions de scripts sont instantanément capturées et converties en tâches.

Obtenez des réponses instantanées et rédigez du contenu plus rapidement en interrogeant ClickUp Brain. Comme il dispose du contexte complet de vos tâches, documents et discussions, il peut vous aider à rédiger des scripts, à résumer de longs fils de discussion ou à répondre à des questions sur le statut d'un projet. Vous pouvez même @mentionner Brain dans un commentaire de tâche, comme vous le feriez avec un collègue.

Utilisez plusieurs LLM à partir d'une seule interface !

Et cerise sur le gâteau : ClickUp Super Agents.

Créez un super agent avec un contexte de travail à 100 % pour rédiger une première ébauche de votre script audio et l'attribuer à votre expert en scripts. Générez votre voix off IA, puis configurez votre agent pour qu'il passe à la tâche suivante, à savoir la production. Lorsque le statut passe à « Voix off prête »,

ClickUp ne remplace pas votre outil de synthèse vocale ; il centralise l'ensemble de votre flux de travail audio.

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails.

Devriez-vous choisir Cartesia IA ou ElevenLabs pour votre équipe ?

Voici comment choisir entre les deux plateformes.

Choisissez Cartesia IA si : vous développez des agents vocaux en temps réel, vous développez des agents vocaux en temps réel, des bots de service client ou des systèmes téléphoniques interactifs pour lesquels la vitesse est le facteur le plus important. Sa faible latence est inégalée.

Choisissez ElevenLabs si : vous créez des livres audio, des podcasts ou des voix off vidéo où l'expressivité émotionnelle et la qualité vocale sont essentielles pour captiver votre public. Son clonage vocal est également de loin supérieur.

Dans de nombreux cas, une entreprise peut même utiliser les deux : Cartesia pour son infrastructure de service client et ElevenLabs pour son contenu marketing.

Quelle que soit la plateforme de synthèse vocale que vous choisissez, le flux de travail associé à la création de scripts, aux boucles de rétroaction et au suivi des projets nécessite un hub central pour que tout reste organisé. Une voix puissante n'est efficace que si le processus qui la sous-tend est fluide.

Regroupez tout le travail lié à votre contenu vocal en un seul endroit. Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp, gratuitement.