Les 12 meilleures alternatives à Method CRM pour 2026

Method CRM fonctionne bien si votre entreprise utilise QuickBooks ou Xero, mais son orientation exclusive vers la comptabilité peut sembler restrictive.

Votre équipe peut rencontrer des difficultés lorsqu'un processus ne s'intègre pas parfaitement dans cet univers centré sur la comptabilité. Cela est particulièrement vrai lorsqu'une transaction est conclue et que le vrai travail commence, vous obligeant à passer à un autre outil et à répéter les mêmes mises à jour sur plusieurs plateformes.

Ce guide présente 12 alternatives à Method CRM qui résolvent ce problème de transfert, en comparant leurs capacités CRM, leur puissance d'automatisation, leurs fonctionnalités de gestion de projet et leur capacité à conserver intact le contexte client, du premier contact à la livraison finale.

Pourquoi opter pour des alternatives à Method CRM ?

Lorsque vos données commerciales sont stockées à un endroit et que l'exécution de vos projets se fait ailleurs, vous perdez votre élan. Votre équipe perd du temps à transférer manuellement les informations, et l'historique complet du client se perd dans la confusion. Si vous vous sentez limité par des options de personnalisation restreintes ou par l'absence de fonctionnalités de gestion de projet robustes, il est temps d'envisager une alternative.

Voici les principales raisons pour lesquelles vous pourriez envisager un changement :

Écosystème d'intégration limité : au-delà de ses intégrations comptables de base, vos options sont rares, ce qui rend difficile la connexion à vos autres outils essentiels.

Pas de gestion de projet intégrée : vous pouvez suivre les prospects, mais une fois qu'une affaire est conclue, vous devez passer à un autre système pour gérer le travail réel, ce qui crée une rupture.

Fonctionnalités d'automatisation de base : l'automatisation des flux de travail manque de puissance et de flexibilité pour gérer des processus complexes en plusieurs étapes à mesure que votre équipe s'agrandit.

Problèmes d'évolutivité : de nombreuses équipes en pleine croissance se heurtent rapidement aux limites de Method CRM, ce qui les oblige à effectuer une migration difficile par la suite.

Données clients cloisonnées : vos informations clients sont bloquées dans la phase de vente et ne suivent pas de flux naturels vers les équipes chargées de la livraison et de l'assistance.

Les alternatives modernes résolvent ces problèmes en fournissant des environnements de travail convergents. Elles regroupent votre CRM, vos projets, vos documents et la communication de votre équipe en un seul endroit, éliminant ainsi la prolifération des outils qui vous ralentit.

Aperçu des alternatives à Method CRM

Voici un bref résumé :

ClickUp Super agents IA ; CRM et projets unifiés ; automatisation de la conversion des transactions en projets Toutes tailles (équipes comblant le fossé entre l’équipe commerciale et la livraison) Free Forever ; forfaits personnalisés disponibles Salesforce Sales Cloud Einstein IA ; Massive AppExchange ; personnalisation illimitée Enterprise (grandes organisations avec des cycles de vente complexes et internationaux) Forfaits payants à partir de 25 $/utilisateur/mois HubSpot CRM Outils de marketing entrant ; CRM de base gratuit ; séquences d'e-mails PME à moyennes entreprises (équipes axées sur le marketing qui développent la génération de prospects) Gratuit ; forfaits payants à partir de 15 $/utilisateur/mois Zoho CRM Zia IA ; Canvas UI Studio ; partie intégrante de la suite Zoho One comprenant plus de 50 applications. Petites entreprises (équipes à la recherche de fonctionnalités avancées à petit budget) Forfaits payants à partir de 14 $/utilisateur/mois Pipedrive Pipeline Kanban visuel ; instructions basées sur les activités ; documents intelligents. Petites et moyennes entreprises (équipes commerciales axées sur la dynamique) Forfaits payants à partir de 19 $/utilisateur/mois monday CRM Tableaux visuels sans code ; tableaux de bord croisés ; grande flexibilité Toutes tailles (équipes souhaitant des flux de travail hautement visuels et personnalisés) Forfaits payants à partir de 12 $/place/mois Dynamics 365 Natif Microsoft 365 ; analyses Power BI ; synchronisation LinkedIn Enterprise (entreprises déjà profondément intégrées à la pile Microsoft) Forfaits payants à partir de 65 $/utilisateur/mois Nutshell Marketing par e-mail intégré ; pipelines simples ; automatisation des pipelines. Petites équipes (équipes commerciales gérant leurs propres actions marketing) Forfaits payants à partir de 19 $/utilisateur/mois Bigin by Zoho Axé sur le pipeline ; téléphonie intégrée ; formulaires Web Micro-équipes/Indépendants (Nouveaux utilisateurs qui trouvent les CRM standard trop complexes) Gratuit ; forfaits payants à partir de 9 $/mois ActiveCampaign Générateur d'automatisation avancé ; Suivi de site ; Notation des prospects Axé sur le marketing (Teams spécialisées dans la gestion sophistiquée des e-mails) Forfaits payants à partir de 15 $/mois Insightly Liaison des relations ; transfert intégré des projets ; objets personnalisés Prestataires de services aux PME (équipes gérant la livraison des projets après-vente) Forfaits payants à partir de 29 $/utilisateur/mois Freshsales Freddy IA ; téléphone/e-mail intégré ; séquences de vente Marché intermédiaire (équipes à croissance rapide utilisant l'IA pour évaluer les prospects) Gratuit ; forfaits payants à partir de 11 $/utilisateur/mois

Les meilleures alternatives à Method CRM

Nous avons examiné chaque outil à travers le prisme des principaux défis rencontrés par les utilisateurs de Method CRM. Notre évaluation s'est concentrée sur les capacités CRM, la facilité d'intégration avec d'autres outils, les fonctionnalités de gestion de projet et la capacité à automatiser les flux de travail. Éliminez la prolifération des outils en utilisant le seul véritable environnement de travail convergent, ClickUp, tandis que d'autres outils excellent dans des domaines spécifiques. ✨

1. ClickUp (idéal pour la gestion du travail basée sur l'IA avec des fonctionnalités CRM intégrées)

Gérez tous vos documents, projets, discussions et bien plus encore sur une plateforme complète avec ClickUp.

Method CRM fonctionne bien lorsque vous vous concentrez sur le suivi des transactions dans un système comptable. Les frictions commencent dès la conclusion d'une transaction. Les détails des clients se trouvent dans le CRM, tandis que le travail réel s'effectue ailleurs. Les projets démarrent sans contexte, les équipes de livraison doivent reconstituer les attentes et les promesses de vente se trouvent dans des e-mails plutôt que dans le système d'enregistrement.

ClickUp est conçu pour les équipes qui souhaitent gérer l'ensemble du cycle de vie des clients en un seul endroit. Au lieu de traiter le CRM et l'exécution des projets comme des phases distinctes, ClickUp les relie au sein d'un seul et même flux de travail. Les prospects, les transactions, les livraisons, la documentation et la communication sont tous regroupés dans le même environnement de travail, de sorte que le contexte ne disparaît pas lorsque la propriété change de mains.

Pendant la phase de vente, les équipes utilisent la structure CRM de ClickUp pour suivre les prospects, les comptes et les opportunités dans des pipelines qui reflètent leur mode de vente réel. Les détails des clients, la valeur des transactions, les échéanciers et les notes restent associés à chaque enregistrement via des champs personnalisés, ce qui permet aux équipes commerciales et de livraison d'avoir une vue partagée de l'évolution de la relation. Cela évite d'avoir à recréer ou à réinterpréter les informations ultérieurement.

Lorsqu'une transaction est marquée comme gagnée, l'automatisation prend le relais. ClickUp Automations peut instantanément convertir la transaction en projet de livraison, attribuer des propriétaires, définir des échéanciers et informer les équipes concernées sans coordination manuelle. Au lieu de s'appuyer sur des transferts ou des messages de suivi, le système garantit que le travail commence immédiatement, avec une propriété et des attentes claires.

Les super agents ClickUp étendent encore davantage cette approche sans intervention. Ils peuvent aider à trier les demandes entrantes, générer des mises à jour des tâches, gérer les suivis de routine et faire avancer le travail en fonction de règles ou d'un contexte prédéfinis. Cela réduit le besoin de vérifications constantes et de mises à jour de statut, permettant aux équipes de se concentrer sur l'exécution plutôt que sur l'orchestration.

Les super agents de ClickUp peuvent gérer les flux de travail de bout en bout, sans intervention humaine.

Au fur et à mesure que le travail avance, ClickUp reste le centre opérationnel. Les tâches, les dépendances et les jalons coexistent avec les informations sur les clients, tandis que ClickUp Brain aide les équipes à comprendre rapidement ce qui se passe dans les transactions et les projets. Il peut résumer l'activité, mettre en évidence les risques et fournir un contexte instantané sans avoir à fouiller dans les dossiers ou les tableaux de bord.

La collaboration et la conservation des connaissances s'effectuent là où le travail est déjà effectué. Les contrats, les propositions, les manuels d'utilisation et les bons de livraison sont documentés dans ClickUp Docs et directement liés aux tâches et aux clients. Les discussions ont lieu dans ClickUp Chat, en lien avec le travail auquel elles font référence, au lieu d'être dispersées entre différents outils. Il s'agit de votre CRM, auquel s'ajoute une couche d'exécution alimentée par l'IA, soutenue par un contexte approfondi !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Modèle CRM ClickUp : bénéficiez d'un cadre prêt à l'emploi pour gérer votre pipeline commercial, avec des étapes personnalisables pour les prospects, les comptes et les transactions, afin de pouvoir commencer immédiatement à suivre votre progression.

ClickUp Brain : utilisez l'assistant IA intégré pour rédiger des communications clients, résumer l'historique des transactions et obtenir des suggestions intelligentes basées sur vos données CRM, le tout dans ClickUp.

ClickUp Automatisations : créez des flux de travail personnalisés sans code pour déplacer automatiquement les transactions entre les différentes étapes, attribuer des tâches de suivi ou envoyer des notifications lorsque le statut d'une transaction change.

Tableaux de bord ClickUp: créez des tableaux de bord visuels pour suivre les indicateurs clés tels que la valeur du pipeline, les taux de conversion et les performances de l'équipe à l'aide des données en temps réel de votre environnement de travail. créez des tableaux de bord visuels pour suivre les indicateurs clés tels que la valeur du pipeline, les taux de conversion et les performances de l'équipe à l'aide des données en temps réel de votre environnement de travail.

Champs personnalisés ClickUp : adaptez votre CRM à votre processus en ajoutant des champs flexibles pour suivre tous les points de données dont vous avez besoin, tels que la valeur des transactions, la source des prospects ou les dates de renouvellement des contrats.

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

Assurez-vous que le contexte client passe de manière transparente des ventes à la livraison en regroupant le CRM, la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe sur une seule plateforme.

Fonctionnalités d'IA natives avec ClickUp Brain : l'IA comprend le contexte de votre environnement de travail pour réaliser l'automatisation des tâches, rédiger des communications et faire ressortir des informations sans avoir besoin d'outils tiers.

Hautement personnalisable sans code : vous pouvez créer un CRM qui correspond exactement à votre flux de travail à l'aide de champs personnalisés, de statuts et d'automatisations, sans avoir besoin de l'aide d'un développeur.

Inconvénients :

Courbe d'apprentissage pour les équipes novices dans l'utilisation de plateformes hautement personnalisables

L'application mobile offre moins de fonctionnalités que la version de bureau.

Les automatisations avancées en plusieurs étapes nécessitent un temps d'installation initial.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis d'utilisateur dit :

ClickUp est extrêmement polyvalent et me permet de créer des solutions pour pratiquement tous les cas d'utilisation ou processus métier. Les automatisations et les agents IA sont également très puissants ! Je peux configurer des actions automatiques via la logique ou via des invites IA pour exécuter à peu près toutes les actions imaginables dans ClickUp. Enfin, il y a le rythme des mises à jour du produit. Des mises à jour de fonctionnalités vraiment importantes sont proposées chaque mois et l'entreprise investit massivement dans sa croissance.

ClickUp est extrêmement polyvalent et me permet de créer des solutions pour pratiquement tous les cas d'utilisation ou processus métier. Les automatisations et les agents IA sont également très puissants ! Je peux réaliser l'installation d'actions automatiques via la logique ou via des invites IA pour exécuter à peu près toutes les actions imaginables dans ClickUp. Enfin, il y a le rythme des mises à jour du produit. Des mises à jour de fonctionnalités vraiment importantes sont proposées chaque mois et l'entreprise investit massivement dans sa croissance.

📖 En savoir plus : Composants CRM : comment gérer et optimiser votre CRM

2. Salesforce Sales Cloud (idéal pour les CRM d'entreprise avec une personnalisation étendue)

via Salesforce

Si vous estimez que votre entreprise a dépassé la structure simplifiée de Method CRM et que vous vous heurtez à ses limites de personnalisation, Salesforce est l'alternative adaptée aux entreprises. Votre processus de vente complexe est contraint de s'adapter à un système rigide et vous ne pouvez pas créer les flux de travail spécifiques dont votre organisation a besoin pour évoluer efficacement. Il s'agit d'un problème courant pour les entreprises qui ont besoin de plus de puissance.

Salesforce Sales Cloud est conçu pour résoudre ce problème en offrant des possibilités de personnalisation quasi illimitées. Contrairement à Method CRM, qui s'appuie sur QuickBooks, Salesforce est une plateforme sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Grâce à sa plateforme Lightning et à sa place de marché AppExchange, vous pouvez créer un CRM qui reflète parfaitement vos opérations commerciales uniques et complexes, en l'intégrant à presque tous les autres systèmes d'entreprise que vous utilisez.

L'IA, appelée Einstein, facilite l'évaluation prédictive des prospects et les prévisions, tandis que ses outils de rapports vous offrent une visibilité approfondie sur chaque aspect de votre cycle de vente. Cependant, cette puissance s'accompagne d'une complexité importante. La mise en œuvre de Salesforce nécessite généralement des administrateurs dédiés ou des consultants externes, ce qui le rend plus adapté aux grandes organisations disposant des ressources nécessaires pour investir dans l'installation et la maintenance continue.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Sales Cloud

Einstein IA : aide les équipes commerciales à se concentrer sur les prospects les plus prometteurs grâce à un système de notation prédictive des prospects, des informations sur les opportunités et l'automatisation de la capture des activités.

Écosystème AppExchange : étend les fonctions bien au-delà du CRM de base grâce à des milliers d'intégrations préconfigurées et d'applications tierces.

Lightning Platform : vous permet de créer des applications, des flux de travail et des automatisations personnalisés adaptés aux processus de vente complexes des entreprises.

Rapports et prévisions avancés : offre une visibilité approfondie sur la santé du pipeline et les prévisions de revenus grâce à des tableaux de bord hautement personnalisables et des prévisions basées sur l'IA.

Avantages et inconvénients de Salesforce Sales Cloud

Avantages :

Personnalisation et évolutivité étendues pour répondre aux besoins complexes des entreprises.

Un écosystème d'intégration complet grâce à son AppExchange.

Capacités d'IA de pointe grâce à sa fonctionnalité Einstein.

Inconvénients :

Une courbe d'apprentissage abrupte qui nécessite des ressources d'administrateurs dédiées.

La mise en œuvre est complexe et nécessite souvent le recours à un consultant.

Peut être fastidieux et trop coûteux pour les petites équipes.

Tarifs de Salesforce Sales Cloud

Suite Starter : 25 $ par utilisateur et par mois

Pro Suite : 100 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : 175 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Salesforce Sales Cloud cloud

G2 : 4,4/5 (plus de 23 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 18 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Salesforce Sales Cloud ?

Un avis d'utilisateur dit :

Ce que je préfère dans Salesforce Sales Cloud, c'est l'intégration transparente qu'il offre à la fois pour l'agent IA et le SDR humain. Sa capacité à centraliser les données est essentielle. Cette fréquence d'utilisation élevée permet à l'IA d'identifier les prospects vraiment intéressants, sur lesquels le SDR humain peut agir instantanément. La facilité d'utilisation et la simplicité de mise en œuvre du système nous ont permis d'être immédiatement opérationnels. De plus, le service client fiable garantit la résolution rapide de tout problème. Cette collaboration transparente est ce qui stimule véritablement l'efficacité et maximise les conversions.

Ce que je préfère dans Salesforce Sales Cloud, c'est l'intégration transparente qu'il offre à la fois pour l'agent IA et le SDR humain. Sa capacité à centraliser les données est essentielle. Cette fréquence d'utilisation élevée permet à l'IA d'identifier les prospects vraiment intéressants, sur lesquels le SDR humain peut agir instantanément. La facilité d'utilisation et la simplicité de mise en œuvre du système nous ont permis d'être immédiatement opérationnels. De plus, le service client fiable garantit que tout problème est rapidement résolu. Cette collaboration transparente est ce qui stimule véritablement l'efficacité et maximise les conversions.

3. HubSpot CRM (le meilleur CRM gratuit avec automatisation du marketing)

via HubSpot

Le coût d'un CRM complet est-il un obstacle pour votre équipe ? Vous vous sentez peut-être coincé, soit en payant pour un outil avec plus de fonctionnalités que vous n'en avez besoin, soit en passant à côté d'une automatisation marketing cruciale parce qu'elle est trop coûteuse. C'est une frustration courante pour les petites entreprises et les startups à la recherche d'une solution puissante mais accessible.

HubSpot CRM répond directement à ce besoin grâce à son modèle freemium très populaire. Le CRM de base est entièrement gratuit et sans limite d'utilisateurs, ce qui en fait une option intéressante pour les équipes qui quittent Method CRM et souhaitent essayer une plateforme avant de s'engager financièrement.

Cet outil est livré avec des outils marketing intégrés, notamment des séquences d'e-mails, des pages de destination et des flux de travail de maturation des prospects, qui relient directement vos campagnes à vos enregistrements CRM. L'interface est claire et intuitive, ce qui permet une adoption rapide. Gardez à l'esprit que si le CRM gratuit est généreux, l'accès à des fonctionnalités de vente et de marketing plus avancées nécessite de passer à des « Hubs » payants, ce qui peut s'avérer coûteux à mesure que votre équipe s'agrandit.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

CRM de base gratuit : bénéficiez gratuitement de la gestion des contacts, du suivi des transactions et des rapports de base pour un nombre illimité d'utilisateurs.

Intégration Marketing Hub : bénéficiez d'une visibilité complète sur l'ensemble du funnel grâce à une connexion transparente entre vos campagnes marketing et votre pipeline commercial.

Séquences d'e-mails et flux de travail : créez des séquences de suivi automatisées et des flux de travail de maturation des prospects directement dans le CRM.

Planificateur de réunions : utilisez l'outil de planification intégré qui se synchronise avec votre Calendrier et enregistre automatiquement les réunions dans les fiches de contact.

Avantages et inconvénients de HubSpot CRM

Avantages :

Un forfait Free généreux sans limite d'utilisateurs pour les fonctionnalités CRM de base.

Excellentes fonctionnalités d'automatisation du marketing pour les équipes axées sur l'inbound marketing.

Une interface intuitive qui ne nécessite qu'une formation minimale.

Inconvénients :

L'accès aux fonctionnalités avancées nécessite des mises à niveau coûteuses vers différents hubs.

Les options de personnalisation sont plus limitées par rapport aux alternatives destinées aux entreprises.

La plateforme peut sembler restrictive à mesure que les processus de l'équipe commerciale deviennent plus complexes.

Tarifs HubSpot CRM

Free

Plateforme client Starter : à partir de 16 $ par mois

Plateforme client personnalisée : à partir de 1 300 $ par mois

Plateforme client d'entreprise : à partir de 4 300 $ par mois

Évaluations et avis sur HubSpot CRM :

G2 : 4,4/5 (plus de 29 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot CRM ?

Un avis d'utilisateur dit :

La configuration a été facile, même si je n'avais jamais utilisé HubSpot auparavant. Il offre de nombreuses fonctionnalités utiles, de la gestion de notre pipeline de ventes à l'automatisation des flux de travail. C'est aussi notre base de données clients. J'apprécie le fait qu'il s'intègre facilement à d'autres plateformes que nous utilisons. Le service client est très réactif et efficace.

La configuration a été facile, même si je n'avais jamais utilisé HubSpot auparavant. Il offre de nombreuses fonctionnalités utiles, de la gestion de notre pipeline de ventes à l'automatisation des flux de travail. C'est aussi notre base de données clients. J'apprécie le fait qu'il s'intègre facilement à d'autres plateformes que nous utilisons. Le service client est très réactif et efficace.

📖 En savoir plus : Comment assurer la réussite de la mise en œuvre d’un système CRM

4. Zoho CRM (idéal pour les petites entreprises à la recherche d'un CRM abordable)

via Zoho CRM

Si vous recherchez plus de puissance que ce qu'offre Method CRM, mais que vous êtes réticent face aux coûts élevés des solutions d'entreprise, vous vous sentez peut-être pris entre deux feux. C'est un défi fréquent pour les petites et moyennes entreprises de taille moyenne qui souhaitent rivaliser avec les grands acteurs du marché.

Zoho CRM est un leader en termes de rapport qualité-prix dans ce domaine, offrant une suite complète de fonctionnalités CRM à des prix nettement plus abordables. Pour les équipes qui quittent Method CRM en raison de coûts ou de limitations fonctionnelles, Zoho offre plus de fonctionnalités pour chaque dollar dépensé. Son assistant IA, Zia, aide à la notation des prospects et aux prévisions de transactions, tandis que sa fonctionnalité Blueprint vous permet de créer des flux de travail visuels pour standardiser votre processus de vente.

De plus, Zoho CRM fait partie de l'écosystème Zoho One, qui regroupe le CRM et des dizaines d'autres applications professionnelles. Cela crée une suite profondément intégrée pour les équipes qui cherchent à consolider leur pile logicielle au-delà du simple CRM, couvrant tout, des finances aux ressources humaines, dans un seul abonnement.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Assistant Zia IA : bénéficiez d'une aide pour l'évaluation des prospects, les prévisions de transactions et la détection des anomalies afin d'aider votre équipe à hiérarchiser efficacement ses efforts.

Automatisation des processus Blueprint : utilisez le générateur de flux de travail visuel pour standardiser vos processus de vente et garantir la cohérence à l'échelle de l'équipe commerciale.

Canva Design Studio : personnalisez l'apparence et le fonctionnement de l'interface CRM en fonction des préférences de votre équipe, sans avoir à écrire de code.

Intégration à l'écosystème Zoho : effectuez une connexion transparente à Zoho Books, Projects, Desk et à des dizaines d'autres applications de la suite Zoho.

Avantages et inconvénients de Zoho CRM

Avantages :

Excellente valeur, avec des fonctionnalités complètes à des prix très compétitifs.

Les puissantes fonctionnalités d'IA de Zia sont disponibles dans tous les forfaits payants.

Un écosystème complet pour les équipes qui souhaitent disposer d'applications professionnelles entièrement intégrées.

Inconvénients :

L'interface utilisateur peut sembler dépassée par rapport aux plateformes CRM plus modernes.

Certaines des fonctionnalités les plus avancées sont réservées aux forfaits supérieurs.

Les délais de réponse du service client peuvent varier en fonction de votre niveau de forfait.

Tarifs de Zoho CRM

Standard : 20 $/mois par utilisateur

Professionnel : 35 $/mois par utilisateur

Enterprise : 50 $/mois par utilisateur

Ultimate : 65 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (plus de 2 700 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 6 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho CRM ?

Un avis d'utilisateur dit :

Zoho CRM se distingue comme une option fiable et abordable, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Son interface intuitive facilite la navigation, même si la maîtrise de certaines fonctionnalités plus avancées peut nécessiter un peu plus de temps. L'installation est facile à suivre, grâce à des instructions claires et des modèles prêts à l'emploi qui contribuent à rationaliser l'expérience. Zoho CRM est conçu pour une utilisation quotidienne et excelle dans la gestion des activités commerciales en cours et des relations avec les clients. La plateforme offre une suite robuste de fonctionnalités, notamment l'automatisation, l'analyse et des informations basées sur l'IA, qui apportent toutes une valeur ajoutée considérable. Le service client est généralement réactif, mais la qualité de l'assistance peut varier en fonction de votre niveau d'abonnement. L'intégration avec d'autres produits Zoho et des services tiers est fluide et flexible, ce qui fait de Zoho CRM une solution polyvalente pour répondre à divers besoins commerciaux.

Zoho CRM se distingue comme une option fiable et abordable, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Son interface intuitive facilite la navigation, même si la maîtrise de certaines fonctionnalités plus avancées peut nécessiter un peu plus de temps. L'installation est facile à suivre, grâce à des instructions claires et des modèles prêts à l'emploi qui contribuent à rationaliser l'expérience. Zoho CRM est conçu pour une utilisation quotidienne et excelle dans la gestion des activités commerciales en cours et des relations avec la clientèle. La plateforme offre une suite robuste de fonctionnalités, notamment l'automatisation, l'analyse et des informations basées sur l'IA, qui apportent toutes une valeur ajoutée considérable. Le service client est généralement réactif, mais la qualité de l'assistance peut varier en fonction de votre niveau d'abonnement. L'intégration avec d'autres produits Zoho et des services tiers est fluide et flexible, ce qui fait de Zoho CRM une solution polyvalente pour répondre à divers besoins commerciaux.

📖 En savoir plus : Les 8 meilleures alternatives à CRM pour améliorer votre entreprise

5. Pipedrive (idéal pour les équipes commerciales grâce à la gestion visuelle du pipeline)

via Pipedrive

Lorsque votre CRM ne vous guide pas sur ce que vous devez faire ensuite, vos commerciaux peuvent perdre leur concentration et les opportunités peuvent être compromises. Pipedrive a été conçu par des commerciaux pour résoudre précisément ce problème.

Sa philosophie est axée sur la vente basée sur les activités, ce qui signifie qu'elle invite votre équipe à se concentrer sur les actions concrètes (appels, e-mails et réunions) qui font avancer les transactions. La pièce maîtresse de la plateforme est son pipeline Kanban visuel, qui rend la progression des transactions intuitive et agréable à gérer.

Cet outil vous aide à voir exactement ce qui doit être fait pour chaque transaction, garantissant ainsi qu'aucun suivi ne soit oublié. Il est intentionnellement conçu pour être un outil de vente pur. Cela signifie que, bien qu'il excelle dans la gestion du pipeline, vous devrez intégrer d'autres outils pour une gestion de projet ou une automatisation du marketing plus robuste.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Gestion visuelle du pipeline : une interface Kanban de type glisser-déposer permet de voir facilement où en est chaque transaction et ce qui doit être fait ensuite.

Vente basée sur les activités : la plateforme vous encourage à planifier des activités pour chaque transaction, garantissant ainsi que vos commerciaux prennent des mesures cohérentes.

Smart Docs : rationalisez votre flux de travail de propositions grâce à des documents traçables qui comportent des signatures électroniques et peuvent être remplis automatiquement avec les données CRM.

Assistant commercial IA : obtenez des suggestions proactives pour vos prochaines étapes, des conseils de performance et des informations sur vos transactions.

Avantages et inconvénients de Pipedrive

Avantages :

Un pipeline visuel exceptionnellement intuitif qui ne nécessite qu'une formation minimale.

L'approche axée sur les activités permet aux équipes commerciales de rester orientées vers l'action et responsables.

Une interface claire et épurée qui ne submerge pas les utilisateurs de fonctionnalités inutiles.

Inconvénients :

Capacités de gestion de projet limitées après la conclusion de la vente

Les fonctionnalités d'automatisation du marketing nécessitent des modules complémentaires ou des intégrations tierces.

Les rapports sont moins personnalisables que ceux proposés par les alternatives destinées aux entreprises.

Tarifs Pipedrive

Essentiel : 24 $/mois par utilisateur

Avancé : 44 $/mois par utilisateur

Professionnel : 64 $/mois par utilisateur

Puissance : 79 $/mois par utilisateur

Enterprise : 129 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (plus de 2 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pipedrive ?

Un avis d'utilisateur dit :

Très axé sur les bonnes activités, et non sur des formulaires fastidieux ou des cases à cocher. Les intégrations entre l'accès à l'ordinateur et au téléphone sont instantanées et vraiment utiles. Je l'utilise tous les jours, où que je sois. Après avoir utilisé plusieurs autres CRM pendant de nombreuses années, je suis convaincu que Pipedrive est le mieux adapté à mes besoins, qui sont axés sur l'équipe commerciale et impliquent un suivi important des services.

Très axé sur les bonnes activités, et non sur des formulaires fastidieux ou des cases à cocher. Les intégrations entre l'accès à l'ordinateur et au téléphone sont instantanées et vraiment utiles. Je l'utilise tous les jours, où que je sois. Après avoir utilisé plusieurs autres CRM pendant de nombreuses années, je suis convaincu que Pipedrive est le mieux adapté à mes besoins, qui sont axés sur l'équipe commerciale et impliquent un suivi important des services.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en affichant les bons documents, discussions et détails des tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

6. monday CRM (idéal pour les flux de travail personnalisables et la collaboration en équipe)

via Monday

Si vous êtes frustré par la structure rigide de Method CRM et que vous aimeriez pouvoir créer un flux de travail commercial qui corresponde exactement à vos attentes, vous n'êtes pas seul. De nombreuses équipes trouvent que les CRM prêts à l'emploi les enferment dans un carcan, plutôt que de s'adapter à leurs processus uniques.

monday CRM s'appuie sur le système d'exploitation monday.com Work OS, très flexible, et offre une solution aux équipes qui recherchent une liberté visuelle et structurelle. Si vous utilisez déjà monday.com pour la gestion de projet, le CRM vous semblera être une extension naturelle. Son interface sans code, de type glisser-déposer, vous permet de créer un CRM personnalisé avec des tableaux, des colonnes et des tableaux de bord sans avoir besoin de connaissances techniques particulières.

Cette approche visuelle vous permet de visualiser facilement l'ensemble de votre processus de vente en un coup d'œil et de collaborer avec votre équipe en temps réel. Cependant, comme il s'agit d'un produit récent basé sur une plateforme de travail générale, certaines des fonctionnalités avancées spécifiques à la vente que l'on trouve dans les CRM dédiés peuvent être moins abouties ou nécessiter une configuration créative.

Les meilleures fonctionnalités de Monday CRM

CRM visuel basé sur des tableaux : utilisez des tableaux hautement personnalisables avec plus de 25 types de colonnes pour suivre tous les points de données de vente imaginables.

Automatisations sans code : créez de puissantes automatisations de flux de travail à l'aide d'une logique « si-alors » simple, sans avoir besoin d'un développeur.

Tableaux de bord croisés : rassemblez les données provenant de plusieurs tableaux de ventes et de projets dans des tableaux de bord unifiés pour une visibilité complète sur le cycle de vie du client.

Écosystème monday.com : intégration transparente avec la gestion des tâches monday pour des transferts fluides entre les équipes commerciales et les équipes de projet après-vente.

Avantages et inconvénients de monday CRM

Avantages :

Une interface très visuelle et intuitive qui ne nécessite que très peu de formation.

Flexibilité de personnalisation exceptionnelle sans avoir à écrire de code

Fonctionnalités de collaboration puissantes, idéales pour la vente en équipe.

Inconvénients :

En tant que produit CRM plus récent, ses fonctionnalités sont moins abouties que celles de ses concurrents bien établis.

Certaines fonctions spécifiques au CRM peuvent nécessiter des solutions de contournement créatives pour être mises en œuvre.

La tarification par place peut entraîner des augmentations de coûts inattendues à mesure que votre équipe s'agrandit.

Tarifs de Monday CRM

Basique : 12 $/mois par utilisateur

Standard : 17 $/mois par utilisateur

Avantage : 28 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur monday CRM

G2 : 4,6/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de monday CRM ?

Un avis d'utilisateur dit :

J'adore la fonctionnalité e-mails et activités de monday CRM, qui étiquette automatiquement les e-mails aux clients et prospects, rendant le suivi incroyablement efficace. Cette automatisation, combinée aux fonctionnalités d'IA, m'aide à extraire sans effort des informations cruciales telles que les dates de suivi et les détails importants. Le Workflow Center est une autre fonctionnalité remarquable, offrant une automatisation améliorée similaire à des instructions « si-alors-que » qui font avancer mon travail et empêchent la stagnation, me permettant ainsi de gagner du temps et de l'argent.

J'adore la fonctionnalité e-mails et activités de monday CRM, qui étiquette automatiquement les e-mails aux clients et prospects, rendant le suivi incroyablement efficace. Cette automatisation, combinée aux fonctionnalités d'IA, m'aide à extraire sans effort des informations cruciales telles que les dates de suivi et les détails importants. Le Workflow Center est une autre fonctionnalité remarquable, offrant une automatisation améliorée similaire à des instructions « if-this-then-that » qui font avancer mon travail et empêchent la stagnation, me permettant ainsi de gagner du temps et de l'argent.

📖 En savoir plus : 10 stratégies CRM pour gérer votre entreprise

7. Dynamics 365 (idéal pour l'intégration dans l'écosystème Microsoft)

via Dynamics 365

Votre organisation utilise-t-elle déjà Microsoft ? Si tel est le cas, vous avez probablement ressenti les inconvénients liés à l'utilisation d'un outil tel que Method CRM qui ne dispose pas d'une connexion native avec Outlook, Teams ou SharePoint.

Dynamics 365 Sales est une solution solide pour remédier à ce problème. C'est le choix CRM naturel pour toute organisation profondément investie dans l'écosystème Microsoft, offrant une intégration native transparente que les autres plateformes ne peuvent égaler. L'outil s'intègre à l'ensemble de la pile métier Microsoft, offrant une expérience unifiée à votre équipe.

Cependant, sa véritable valeur réside dans son intégration à la plateforme Power. Vous pouvez utiliser Power BI pour des analyses avancées, Power Automate pour l'automatisation de flux de travail complexes et Power Apps pour créer des applications métier personnalisées. Il s'agit donc d'une solution destinée aux entreprises, avec la complexité que cela implique, qui convient particulièrement aux sociétés disposant de l'expertise nécessaire pour gérer l'environnement Microsoft.

Les meilleures fonctionnalités de Dynamics 365

Intégration native Microsoft : bénéficiez d'une intégration approfondie et prête à l'emploi avec Outlook, Teams, SharePoint et Excel.

Connexion Power Platform : étendez les capacités de votre CRM avec les tableaux de bord Power BI, les flux de travail Power Automate et les applications Power Apps personnalisées.

Intégration de LinkedIn Sales Navigator : bénéficiez d'une connexion intégrée à LinkedIn pour une vente sociale et une recherche de prospects efficaces.

Informations basées sur l'IA : utilisez l'analyse des relations, la notation prédictive et l'intelligence conversationnelle pour orienter vos efforts de vente.

Avantages et inconvénients de Dynamics 365

Avantages :

Intégration transparente et inégalée pour les organisations centrées sur Microsoft.

La plateforme Power Platform étend considérablement les capacités sans nécessiter de développement personnalisé.

La plateforme intègre de puissantes fonctionnalités d'IA et d'analyse.

Inconvénients :

La mise en œuvre est complexe et nécessite généralement une expertise Microsoft spécialisée.

L'interface utilisateur peut sembler moins intuitive que celle des alternatives CRM plus modernes.

Le modèle de licence, avec ses multiples modules, peut être difficile à comprendre.

Tarifs Dynamics 365

Professionnel de l’équipe commerciale : à partir de 65 $/mois

Entreprise commerciale : à partir de 105 $/mois

Premium de l'équipe commerciale : à partir de 150 $/mois

Microsoft Relationship Sales : à partir de 162 $/mois

Évaluations et avis sur Dynamics 365

G2 : 4,0/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 5 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Dynamics 365 ?

Un avis d'utilisateur dit :

J'utilise principalement Dynamics 365 CRM pour gérer les accréditations de nos partenaires et consulter leur historique en tant que clients. Il est extrêmement utile de disposer de toutes ces informations au même endroit, ce qui facilite le suivi des interactions, la mise à jour des dossiers et garantit une assistance efficace à nos partenaires. Les outils de rapports et l'intégration avec les applications Microsoft sont un véritable atout et facilitent considérablement la collaboration.

J'utilise principalement Dynamics 365 CRM pour gérer les accréditations de nos partenaires et consulter leur historique en tant que clients. Il est extrêmement utile de disposer de toutes ces informations au même endroit, ce qui facilite le suivi des interactions, la mise à jour des dossiers et garantit une assistance efficace à nos partenaires. Les outils de rapports et l'intégration avec les applications Microsoft sont un véritable atout et facilitent considérablement la collaboration.

8. Nutshell (idéal pour un CRM simple avec marketing par e-mail)

via Nutshell

Nutshell combine un CRM simple avec des fonctionnalités intégrées d'email marketing. Il est conçu pour les petites équipes qui recherchent la simplicité sans sacrifier les outils essentiels à leur croissance. Vous pouvez créer et envoyer des campagnes d'e-mailing, des séquences d'automatisation et des newsletters directement depuis le CRM, avec tous vos contacts synchronisés automatiquement.

Cette approche tout-en-un vous permet d'économiser du temps et de l'argent.

L'accent mis par Nutshell sur la simplicité signifie qu'il peut manquer certaines des fonctionnalités avancées de personnalisation ou de rapports dont les grandes entreprises ont besoin. Cependant, pour les petites équipes, il offre une solution claire et efficace pour gérer à la fois les ventes et le marketing en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Nutshell

Marketing par e-mail intégré : créez et envoyez des campagnes par e-mail et des newsletters directement depuis votre CRM, sans avoir besoin d'un outil séparé.

Automatisation du pipeline : configurez l'attribution automatique des prospects, la création de tâches et la progression des étapes en fonction des déclencheurs que vous avez définis.

Séquences d'e-mails personnalisés : envoyez des séquences d'e-mails automatisés individuels pour une communication personnalisée à grande échelle.

Intégration à Google Workspace : bénéficiez d'une intégration approfondie avec Gmail et Google Agenda pour synchroniser et planifier les e-mails de manière transparente.

Avantages et inconvénients de Nutshell

Avantages :

La combinaison des fonctions CRM et marketing par e-mail élimine le besoin d'outils distincts.

Une interface claire et intuitive conçue pour être rapidement adoptée par les petites équipes.

Excellent service client avec une équipe très réactive.

Inconvénients :

Options limitées pour la personnalisation avancée

Les fonctionnalités de rapports sont moins robustes que celles proposées par les alternatives destinées aux entreprises.

Moins d'intégrations tierces par rapport aux plateformes plus importantes

Tarifs Nutshell

Fondation : 19 $/mois par utilisateur

Croissance : 32 $/mois par utilisateur

Avantage : 49 $/mois par utilisateur

Entreprise : 67 $/mois par utilisateur

Enterprise : 89 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Nutshell

G2 : 4,3/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Nutshell ?

Un avis d'utilisateur dit :

Nutshell est facile à adopter et à utiliser au quotidien par les équipes commerciales. L'interface est claire, les pipelines sont flexibles et l'outil prend en charge un processus de vente structuré sans paraître lourd ou surdimensionné. Il offre une bonne visibilité sur les transactions et les activités, ce qui facilite la gestion et l'encadrement de l'équipe.

Nutshell est facile à adopter et à utiliser au quotidien par les équipes commerciales. L'interface est claire, les pipelines sont flexibles et l'outil prend en charge un processus de vente structuré sans paraître lourd ou surdimensionné. Il offre une bonne visibilité sur les transactions et les activités, ce qui facilite la gestion et l'encadrement de l'équipe.

9. Bigin by Zoho CRM (idéal pour les petites équipes qui découvrent le CRM)

via Bigin

Vous faites partie d'une très petite équipe ou vous êtes un entrepreneur indépendant et vous trouvez que même les CRM « simples » comme Method CRM sont trop complexes ? La complexité, le coût et la surcharge de fonctionnalités de la plupart des plateformes CRM peuvent constituer un obstacle majeur pour ceux qui se lancent.

Bigin by Zoho CRM peut vous aider. Il s'agit d'un CRM d'entrée de gamme, axé sur le pipeline, spécialement conçu pour les petites équipes et les particuliers qui découvrent le CRM. Il supprime toutes les fonctionnalités complexes et se concentre sur l'essentiel : la gestion des contacts et la visualisation de votre processus de vente. Cela en fait une première étape idéale pour ceux qui quittent Method CRM à la recherche d'une solution beaucoup plus simple.

Avec Bigin, vous pouvez configurer plusieurs pipelines pour différents processus, utiliser la téléphonie intégrée pour passer et enregistrer des appels, et créer des formulaires Web pour capturer des prospects. Il est conçu pour une installation rapide et une utilisation immédiate.

Les meilleures fonctionnalités de Bigin by Zoho CRM

Pipelines multiples : gérez différents processus de vente, tels que les nouvelles affaires et les renouvellements, dans des pipelines visuels distincts et faciles à comprendre.

Téléphonie intégrée : passez et recevez des appels directement dans le CRM, toutes les activités étant automatiquement enregistrées.

Formulaires Web : créez des formulaires simples de capture de prospects pour votre site Web qui alimentent directement votre pipeline en nouveaux contacts.

Parcours de mise à niveau Zoho CRM : migrez facilement toutes vos données vers la plateforme Zoho CRM complète lorsque votre équipe dépasse les capacités de Bigin.

Avantages et inconvénients de Bigin by Zoho CRM

Avantages :

Une interface extrêmement simple et épurée, conçue pour les débutants en matière de CRM.

Installation rapide nécessitant un minimum de réglages pour démarrer

Une entrée abordable pour les très petites équipes et les utilisateurs individuels.

Inconvénients :

Les options de personnalisation sont très limitées par rapport aux CRM complets.

Les équipes dépasseront probablement ses capacités d'ici un an ou deux.

Moins d'intégrations sont disponibles qu'avec la version complète de Zoho CRM.

Tarifs de Bigin by Zoho CRM

Free

Express : à partir de 9 $/mois

Premier : à partir de 15 $/mois

Bigin 360 : à partir de 21 $/mois

Évaluations et avis sur Bigin by Zoho CRM

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bigin by Zoho CRM ?

Un avis d'utilisateur dit :

Ce que j'apprécie le plus chez Bigin, c'est sa simplicité et sa clarté. Il vous permet de concevoir des pipelines personnalisés et d'organiser le processus commercial sans la complexité des CRM plus importants, ce qui facilite son adoption par l'équipe. Il est très utile pour les PME qui ont besoin d'organiser leur pipeline commercial, de centraliser les informations et d'améliorer le suivi des opportunités. La personnalisation des étapes et des champs permet de l'adapter aux processus réels sans submerger les utilisateurs.

Ce que j'apprécie le plus chez Bigin, c'est sa simplicité et sa clarté. Il vous permet de concevoir des pipelines personnalisés et d'organiser le processus commercial sans la complexité des CRM plus importants, ce qui facilite son adoption par l'équipe. Il est très utile pour les PME qui ont besoin d'organiser leur pipeline commercial, de centraliser les informations et d'améliorer le suivi des opportunités. La personnalisation des étapes et des champs permet de l'adapter aux processus réels sans submerger les utilisateurs.

10. ActiveCampaign (idéal pour le marketing par e-mail avec des fonctionnalités CRM)

via ActiveCampaign

Votre principal défi consiste-t-il à nourrir vos prospects grâce à des campagnes d'e-mails sophistiquées et axées sur le comportement ? Si vous utilisez Method CRM, vous êtes probablement frustré par son manque d'automatisation du marketing.

ActiveCampaign résout ce problème en bouleversant le modèle CRM traditionnel. Il s'agit d'un puissant outil d'automatisation du marketing qui comprend un CRM performant, ce qui le rend parfait pour les équipes dont le processus de vente repose fortement sur la gestion des e-mails. Son générateur d'automatisation visuel est le meilleur de sa catégorie, vous permettant de créer des flux de travail complexes qui réagissent aux ouvertures d'e-mails, aux clics sur les liens et aux visites sur le site web.

L'outil évalue automatiquement les prospects en fonction de leur engagement, segmente votre audience avec précision et déclenche des tâches pour votre équipe commerciale lorsqu'un prospect devient chaud. Si ses fonctionnalités CRM sont solides, elles restent secondaires par rapport à ses capacités d'automatisation du marketing. Les équipes qui ont besoin d'une gestion approfondie et complexe du pipeline commercial peuvent le trouver limité par rapport à un CRM commercial dédié.

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Générateur d'automatisation avancé : utilisez un générateur de flux de travail visuel pour créer des séquences d'automatisation complexes déclenchées par des comportements.

Suivi du site : surveillez le comportement des visiteurs de votre site web et déclenchez des automatisations en fonction des pages qu'ils consultent.

Notation des prospects : notez automatiquement vos prospects en fonction de leur engagement et de leurs données démographiques afin d'aider votre équipe commerciale à hiérarchiser ses actions de prospection.

Délivrabilité des e-mails : bénéficiez d'une solide réputation et d'outils de délivrabilité puissants pour vous assurer que vos e-mails parviennent dans la boîte de réception.

Avantages et inconvénients d'ActiveCampaign

Avantages :

Fonctionnalités d’automatisation du marketing à la pointe du secteur

Fonctionnalités sophistiquées de notation des prospects et de segmentation de l'audience

Taux de délivrabilité des e-mails élevés et excellente réputation

Inconvénients :

Les fonctionnalités CRM sont moins robustes que celles que vous trouverez dans les plateformes CRM dédiées.

L'interface peut sembler complexe pour les utilisateurs qui se concentrent uniquement sur les tâches CRM.

La maîtrise des fonctionnalités d'automatisation avancées nécessite un certain apprentissage.

Tarifs ActiveCampaign

À partir de 15 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ActiveCampaign

G2 : 4,5/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'ActiveCampaign ?

Un avis d'utilisateur dit :

ActiveCampaign est le moteur de mon entreprise. Sans cet outil, mes efforts marketing ne seraient pas aussi réussis et je ne serais pas en mesure d'envoyer en temps opportun des messages contenant des informations pertinentes à mes prospects. Active Intelligence, c'est comme avoir un analyste de marché, un rédacteur, un graphiste et un consultant dans mon équipe marketing.

ActiveCampaign est le moteur de mon entreprise. Sans lui, mes efforts marketing ne seraient pas aussi réussis et je ne serais pas en mesure d'envoyer en temps opportun des messages contenant des informations pertinentes à mes prospects. Et Active Intelligence, c'est comme avoir un analyste de marché, un rédacteur, un graphiste et un consultant dans mon équipe marketing.

11. Insightly (idéal pour la gestion de projet avec intégration CRM)

via Insightly

Votre travail commence-t-il seulement après la conclusion d'un contrat ? Pour de nombreuses entreprises de services, le processus de vente n'est que le prélude à un projet complexe. L'utilisation d'un outil tel que Method CRM crée un décalage important : dès qu'un contrat est marqué comme « conclu », toutes les informations précieuses sur le client sont perdues et votre équipe de projet doit repartir de zéro dans un système distinct.

Insightly comble précisément cette lacune. Il s'agit d'un CRM qui intègre la gestion de projet, vous permettant de convertir une opportunité gagnée directement en projet en un seul clic. Tous les contacts, e-mails et notes du processus commercial sont transférés, ce qui élimine les transferts fastidieux et garantit que votre équipe de livraison dispose de toutes les informations nécessaires.

Sa fonctionnalité de mise en relation vous permet de connecter des contacts, des organisations, des opportunités et des projets, vous offrant ainsi une vue complète à 360 degrés de vos relations clients. Si Insightly comble avec succès le fossé entre les ventes et les projets, il convient de noter que ni ses fonctionnalités CRM ni ses fonctionnalités de gestion de projet ne sont aussi approfondies que celles que vous trouverez dans les meilleurs outils spécialisés de chaque catégorie.

Les meilleures fonctionnalités d'Insightly

Gestion de projet intégrée : convertissez les opportunités gagnées directement en projets, en conservant tout le contexte client et en éliminant le transfert manuel de données.

Liens relationnels : connectez vos contacts, organisations, opportunités et projets pour visualiser l'historique complet et le réseau de vos relations clients.

Barre latérale Gmail et Outlook : accédez à vos données CRM et enregistrez vos e-mails directement depuis votre boîte de réception sans avoir à changer d'application.

Objets personnalisés : créez des structures de données personnalisées pour prendre en charge les informations spécifiques à votre secteur d'activité ou les exigences de l'entreprise uniques.

Avantages et inconvénients d'Insightly

Avantages :

Le transfert unique du CRM vers le projet élimine la perte de contexte lors de la conclusion d'une transaction.

Une visualisation claire des relations fournit une image complète du client.

Un bon rapport qualité-prix pour les équipes qui ont besoin à la fois d'un CRM et d'une gestion de projet basique.

Inconvénients :

Ni les fonctionnalités CRM ni celles de gestion de projet ne sont aussi poussées que celles des outils spécialisés.

L'interface utilisateur peut sembler dépassée par rapport à des alternatives plus modernes.

Les capacités d'automatisation sont plus limitées que celles de nombreux concurrents.

Tarifs Insightly

CRM Plus : 29 $/mois par utilisateur

Professionnel : 49 $/mois par utilisateur

Enterprise : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Insightly

G2 : 4,2/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Insightly ?

Un avis d'utilisateur dit :

Ce que j'apprécie le plus chez Insightly, c'est la façon dont il combine CRM et gestion de projet sur une seule plateforme, ce qui vous permet de suivre un client depuis la première prise de contact jusqu'à la livraison. Il est également très facile à utiliser, avec des flux de travail clairs et une intégration performante des e-mails et du Calendrier.

Ce que j'apprécie le plus chez Insightly, c'est la façon dont il combine CRM et gestion de projet sur une seule plateforme, ce qui vous permet de suivre un client depuis la première prise de contact jusqu'à la livraison. Il est également très facile à utiliser, avec des flux de travail clairs et une intégration solide des e-mails et du Calendrier.

12. Freshsales (idéal pour le scoring des prospects et l'automatisation des ventes basés sur l'IA)

Vos commerciaux passent-ils trop de temps à courir après des prospects froids et pas assez avec ceux qui sont prêts à acheter ?

Freshsales, qui fait partie de l'écosystème Freshworks, répond à ce besoin grâce à son assistant IA, Freddy. Il s'agit d'un CRM moderne conçu pour aider les équipes commerciales à travailler plus intelligemment, sans pour autant travailler plus dur. Freddy IA fournit des scores prédictifs sur les prospects, des informations sur les transactions et des recommandations sur les meilleures actions à entreprendre, permettant ainsi à votre équipe de concentrer son énergie sur les opportunités les plus susceptibles d'aboutir.

En plus de ses capacités d'IA, Freshsales comprend des outils téléphoniques et d'e-mail intégrés, vous permettant de communiquer avec des prospects et d'enregistrer toutes les activités sans quitter le CRM. Il s'intègre également de manière native à d'autres produits Freshworks, tels que Freshdesk, ce qui en fait un choix idéal pour les équipes qui utilisent déjà la suite Freshworks pour le service client ou le marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

Freddy IA : bénéficiez d'une notation prédictive des prospects, d'informations sur les transactions et de recommandations intelligentes tout au long du processus de vente.

Téléphone et e-mail intégrés : utilisez les fonctionnalités natives d'appel et d'e-mail avec enregistrement et suivi automatiques de toutes les communications.

Séquences de vente : créez des séquences d’automatisation multicanales combinant e-mails, appels téléphoniques et tâches pour assurer un suivi cohérent.

Écosystème Freshworks : bénéficiez d'une intégration native avec Freshdesk, Freshmarketer et d'autres produits de la suite Freshworks.

Avantages et inconvénients de Freshsales

Avantages :

De puissantes capacités d'IA sont accessibles à des prix abordables, dans la moyenne du marché.

Les outils de communication intégrés réduisent le besoin de numéroteurs ou de clients de e-mail distincts.

Une interface claire et moderne avec une navigation intuitive

Inconvénients :

Les capacités de Freddy IA varient considérablement en fonction de votre forfait.

Il offre moins d'intégrations tierces que certaines des plus grandes plateformes CRM.

La personnalisation des rapports est plus limitée que dans les alternatives destinées aux entreprises.

Tarifs Freshsales

Croissance : 11 $/mois par utilisateur

Avantage : 47 $/mois par utilisateur

Enterprise : 71 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Freshsales

G2 : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Freshsales ?

Un avis d'utilisateur dit :

J'apprécie le rapport qualité-prix de Freshsales : pour un coût modique, vous bénéficiez d'une suite complète avec de nombreuses fonctionnalités telles que les séquences et l'envoi groupé d'e-mails. La configuration est très simple grâce aux instructions étape par étape. Nous avons créé des champs de compte et une entreprise, et Freshsales fournit des modèles pour d'autres éléments. Nous avons testé la santé des e-mails sans connecter les boîtes de réception, puis nous l'avons testée avec l'installation DKIM, SPF et DMARC sur Freshsales. Vous pouvez utiliser les séquences pour envoyer des e-mails selon une certaine logique, par exemple en envoyant des suivis aux clients qui ont ouvert les e-mails. Cela vous permet d'envoyer des campagnes d'e-mails automatisées, et grâce à l'envoi groupé d'e-mails, nous pouvons envoyer un seul e-mail en tant que campagne et personnaliser chaque aspect de chaque e-mail.

J'apprécie le rapport qualité-prix de Freshsales : pour un coût modique, vous bénéficiez d'une suite complète avec de nombreuses fonctionnalités telles que les séquences et l'envoi groupé d'e-mails. La configuration est très simple grâce aux instructions étape par étape. Nous avons créé des champs de compte et une entreprise, et Freshsales fournit des modèles pour d'autres éléments. Nous avons testé la santé des e-mails sans faire de connexion avec les boîtes de réception, puis nous l'avons testée avec l'installation DKIM, SPF et DMARC sur Freshsales. Vous pouvez utiliser les séquences pour envoyer des e-mails selon une certaine logique, par exemple en envoyant des suivis aux clients qui ont ouvert des e-mails. Cela vous permet d'envoyer des campagnes d'e-mails automatisées, et avec les e-mails groupés, nous pouvons envoyer un seul e-mail en tant que campagne et personnaliser chaque aspect de chaque e-mail.

Améliorez vos méthodes avec ClickUp

Method CRM fonctionne mieux lorsque la comptabilité est au cœur de vos opérations. Mais pour les équipes dont le travail réel commence après la signature du contrat, ce modèle s'effondre rapidement. Le contexte se fragmente, la livraison ralentit et les équipes finissent par assembler des outils juste pour permettre aux clients d'avancer.

Les meilleures alternatives à Method CRM résolvent ce problème en assurant la connexion entre l'équipe commerciale, l'exécution et la collaboration. Certaines excellent dans la gestion du pipeline. D'autres se concentrent sur l'automatisation du marketing ou la personnalisation de l'entreprise. Le choix approprié dépend des points faibles actuels de votre entreprise.

Si votre plus grand défi est le transfert de l’équipe commerciale à la livraison, ClickUp se distingue par sa conception. Il ne se contente pas du suivi des relations avec les clients. Il les transforme en travail structuré, automatise les transitions et conserve le contexte intact, de la première discussion à la livraison finale.

En fin de compte, l'objectif n'est pas de remplacer Method CRM par un autre silo. Il s'agit de choisir un système qui prend en charge la manière dont le travail est réellement effectué. Essayez ClickUp et voyez comment il vous aide à vous concentrer sur l'essentiel !

Foire aux questions

Oui, la plupart des alternatives de cette liste fonctionnent indépendamment des logiciels de comptabilité. Des plateformes telles que ClickUp, HubSpot et Pipedrive offrent des fonctionnalités CRM robustes sans nécessiter QuickBooks ou Xero, bien que beaucoup proposent des intégrations comptables en tant que modules complémentaires optionnels.

Method CRM est conçu pour les petites entreprises qui utilisent QuickBooks, ce qui en fait un produit très spécialisé. Salesforce est une plateforme d'entreprise hautement personnalisable, souvent trop complexe et trop coûteuse pour les petites équipes. Pour les petites entreprises qui n'utilisent pas QuickBooks, des alternatives telles que ClickUp ou Zoho CRM offrent souvent un meilleur équilibre entre puissance et prix abordable.

Concentrez-vous sur la visualisation du pipeline, l'automatisation des flux de travail et la flexibilité d'intégration, car ce sont des domaines courants dans lesquels Method CRM peut être limitatif. Plus important encore, recherchez une plateforme qui établit la connexion entre vos données CRM et vos flux de travail de gestion de projet afin d'éliminer le décalage entre la conclusion d'un contrat et la livraison du travail.