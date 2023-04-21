Débloquer la collaboration et la créativité : comment les tableaux blancs virtuels dynamisent les agences créatives

Avant l'essor du télétravail, les équipes créatives se réunissaient quotidiennement autour d'un tableau blanc géant pour collaborer.

Qui a dit que cela devait changer simplement parce que notre situation a changé ? ClickUp a modernisé le processus pour donner plus d'autonomie à la main-d'œuvre plus distribuée d'aujourd'hui.

Les tableaux blancs virtuels peuvent aider les agences créatives à définir la portée d'un projet, à créer des tâches exploitables et à examiner et approuver efficacement le travail, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Voici comment :

Définissez la portée de votre projet dans des tableaux blancs

La définition de la portée d'un projet est une étape cruciale du processus créatif, car elle aide les équipes à s'aligner sur une vision commune. Les tableaux blancs ClickUp offrent un espace où les agences créatives et leurs clients peuvent définir ensemble la portée d'un projet.

Les membres des équipes créatives peuvent réfléchir ensemble, noter les exigences des clients et définir les objectifs des projets en temps réel, pour un travail plus efficace et plus agréable !

Avec les tableaux blancs virtuels de ClickUp, vous pouvez facilement créer autant de tableaux que nécessaire, ce qui vous permet de garder vos projets organisés et accessibles.

Personnalisez facilement vos tableaux blancs en y ajoutant des documents, des tâches et bien plus encore

Vous pouvez également utiliser des fonctionnalités telles que les libellés codés par couleur, les commentaires et les pièces jointes pour fournir un contexte supplémentaire et des repères visuels sur la portée du projet. Imaginez la productivité de votre équipe si tout le monde était toujours sur la même page !

Visualisez les exigences, les objectifs et les livrables de votre projet grâce au modèle de tableau blanc « Portée du projet » de ClickUp.

Lancez le brainstorming, la créativité et le développement à partir de tableaux blancs pour les transformer en tâches exploitables

Une fois la portée du projet définie, il est temps de lancer le processus de création et de développement. Les tableaux blancs ClickUp offrent aux agences créatives un espace où elles peuvent réfléchir à des idées, planifier des concepts créatifs et développer des tâches pertinentes.

Les membres de l'équipe peuvent collaborer en temps réel, en ajoutant des idées, des croquis et des notes au tableau blanc. En fait, ces tableaux blancs s'intègrent parfaitement au logiciel et aux fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp, vous permettant de transformer vos idées en tâches utiles en quelques clics.

Vous pouvez attribuer des tâches aux membres de l'équipe, définir des dates d'échéance, ajouter des descriptions et joindre des fichiers sans même quitter votre tableau, ce qui vous permet de passer de l'idée à l'exécution en un clin d'œil.

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour assigner des tâches, étiqueter les personnes assignées et tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre prochaine collaboration

La flexibilité du Tableau blanc offre non seulement une grande polyvalence, mais stimule également la créativité et l'innovation. Grâce à la possibilité d'ajouter des pages Web, des vidéos, des documents, des images et bien plus encore, votre tableau devient la toile ultime pour libérer votre potentiel créatif.

Cela favorise un environnement dynamique et imaginatif qui encourage le flux gratuit d'idées et le développement de solutions innovantes.

Rassemblez votre équipe autour du modèle de tableau d'ambiance ClickUp pour trouver des idées, planifier des projets et développer des tâches.

Bonus : découvrez 10 modèles gratuits de tableaux d'ambiance pour organiser vos idées

Validez les approbations avec vos clients et garantissez la satisfaction finale

Après le processus de création et de développement, il est essentiel de réviser et d'approuver le travail avant de livrer le produit final aux clients. À l'aide d'un tableau blanc, les membres de l'équipe peuvent présenter leur travail, montrer des maquettes de conception et recueillir des commentaires en temps réel.

Les tableaux blancs virtuels de ClickUp facilitent la collaboration avec les clients, même s'ils ne font pas partie de l'équipe interne. Il est facile de leur donner accès et de leur permettre de laisser des commentaires, ce qui accélère le processus d'approbation.

Collaborez plus efficacement avec vos clients ou vos équipes internes grâce aux tableaux blancs virtuels pour stimuler l'innovation

Les tableaux blancs sont un outil révolutionnaire pour les agences créatives. Non seulement ils offrent aux équipes modernes une plateforme collaborative et visuelle, mais ils favorisent également la créativité, l'innovation et une gestion de projet efficace.

En intégrant des tableaux blancs virtuels dans le flux de travail de votre agence créative, vous débloquerez de nouveaux niveaux de productivité et obtiendrez des résultats exceptionnels pour vos clients.

Commencez à hiérarchiser vos tâches en fonction de leur impact et de l'effort requis grâce au modèle de matrice Impact Effort de ClickUp!