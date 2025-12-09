ClickUp 4.0 : la fin de la prolifération du travail

Pendant des années, les équipes se sont retrouvées coincées dans un labyrinthe.

Jongler avec des outils dispersés, passer d'un onglet à l'autre, rechercher le contexte et voir les précieuses heures s'écouler.

Voici les nombres qui empêchent les chefs d'entreprise de dormir :

Prolifération du contexte 2,5 heures sont perdues chaque jour lorsque les membres de l'équipe passent d'une discussion à l'autre, recherchent des fichiers et tentent de se recentrer. : près desont perdues chaque jour lorsque les membres de l'équipe passent d'une discussion à l'autre, recherchent des fichiers et tentent de se recentrer.

Prolifération de l'IA : chaque jour, les équipes passent environ 60 minutes à jongler entre différents Outils d'IA qui ne fonctionnent pas ensemble, ce qui est source de frustration et d'efforts inutiles. chaque jour, les équipes passent environqui ne fonctionnent pas ensemble, ce qui est source de frustration et d'efforts inutiles.

Prolifération des applications: 55 minutes supplémentaires s'écoulent lorsque les utilisateurs passent constamment d'une application à l'autre, essayant de trouver ce dont ils ont besoin et de suivre des flux de travail dispersés. lorsque les utilisateurs passent constamment d'une application à l'autre, essayant de trouver ce dont ils ont besoin et de suivre des flux de travail dispersés.

Cela représente une perte de productivité de 2 500 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Et cela met en évidence un problème bien plus profond : la plus grande menace pour la productivité n'est pas le manque d'efforts, mais la façon dont le travail est géré.

Chez ClickUp, nous avons toujours su qu'il existait une meilleure solution. Depuis le premier jour, notre mission est de rendre la productivité plus élevée en remplaçant tous les logiciels de travail et en éliminant la prolifération des contextes.

Nous avons construit rapidement. Nous avons livré sans relâche. Nous avons créé une plateforme massive et unifiée. Mais aujourd'hui, les fondations sont achevées. C'est une nouvelle ère pour ClickUp. Une ère qui ne se définit pas uniquement par la vitesse, mais aussi par un savoir-faire obsessionnel et une qualité sans compromis.

Nous avons imaginé quelque chose d'inédit : une plateforme où vos tâches, vos documents, vos discussions, vos réunions et vos connaissances convergent vers un système unique et flexible. Conçue avec soin, jusque dans les moindres détails. Une convergence entre les logiciels, les personnes et l'IA.

Présentation de la première plateforme d'IA convergente au monde : ClickUp 4. 0

Qu'est-ce que ClickUp 4.0 ?

ClickUp 4.0 est l'endroit où tout votre travail et toute votre collaboration se déroulent.

Nous l'avons entièrement repensée en accordant une attention particulière à chaque détail. Chaque flux de travail semble avoir une connexion. Chaque expérience a été affinée, peaufinée et améliorée pour offrir une sensation de fluidité.

Lorsque tout votre travail converge vers un environnement de travail intelligent et bien pensé, tout se met en place naturellement. Concrètement, cela se traduit par :

Un calendrier qui comprend enfin vos priorités et bloque automatiquement des plages horaires dans votre emploi du temps en conséquence.

Une IA capable de se souvenir instantanément des éléments à mener issus de cet appel individuel de la semaine dernière.

Des agents qui trient vos tâches, mettent en place des projets et interviennent pour répondre à vos questions.

Un environnement de travail unique et élégamment conçu qui rassemble les tâches, les documents, les objectifs, le chat et l'automatisation alimentée par l'IA.

ClickUp 4.0 se concentre sur le problème précis que nous avons initialement cherché à résoudre : la fragmentation causée par des outils de travail déconnectés et un contexte dispersé. Mais cette fois-ci, nous l'avons résolu en accordant une attention particulière à l'expérience de l'utilisateur, rendant chaque clic intuitif.

C'est là que tout change, grâce à un logiciel conçu selon une nouvelle norme.

ClickUp 4.0 offre les fonctionnalités et les mises à niveau les plus demandées par notre communauté.

Ces améliorations éliminent les frictions, multiplient votre productivité et vous redonnent le contrôle de votre journée. Voici les nouveautés :

Navigation personnalisée 4.0 : Tout ce dont vous avez besoin, exactement là où vous en avez besoin

Votre barre latérale dans ClickUp 4.0 est fluide et personnalisable.

Cela marque la fin de la taxation par basculement: vous disposez désormais d'un onglet pour discuter, d'un autre onglet pour les procédures opératoires normalisées et d'une toute nouvelle fenêtre pour votre IA.

Dans ClickUp 4.0, la nouvelle barre latérale unifiée offre une hiérarchie convergente, regroupant les tâches, les documents, le chat, les Tableaux blancs, les tableaux de bord, le Calendrier et bien plus encore pour un accès facile.

Navigation personnalisée : créez votre propre barre latérale avec des sections personnalisées afin d'organiser votre travail à votre guise.

Hiérarchie convergente : accédez aux tâches, aux documents, au chat, à l'IA et plus encore à partir d'un espace unique et unifié.

Éléments épinglés : gardez vos tâches les plus importantes à portée de main en épinglant des espaces, des listes ou des documents dans votre barre latérale.

Filtrage rapide : accédez instantanément aux espaces, aux messages non lus ou aux messages privés grâce aux nouveaux filtres de la barre latérale.

Une expérience plus claire et plus simple : profitez d'une interface épurée et intuitive qui vous permet de mieux vous concentrer et de mieux contrôler vos tâches.

Collaboration et chat IA : le contexte, capturé là où vous travaillez

La plupart des plateformes se contentent de regrouper des fonctionnalités. ClickUp 4.0 va plus loin en rendant chaque outil contextuel et interconnecté.

Lorsque le chat, les réunions, les notes de réunion, l'IA et les tâches sont regroupés sur une seule plateforme, il suffit de demander à votre IA de créer et d'attribuer des tâches à partir de la réunion de vendredi dernier, et cela est terminé en quelques secondes !

Votre environnement de travail ClickUp fonctionne désormais comme une source unique d'informations et un centre de collaboration pour la gestion de projet de bout en bout.

Voici comment votre flux de travail reste facilement connecté dans ClickUp :

Chat IA unifié : ClickUp Chat est désormais convergé avec le reste de votre travail. Chaque discussion est connectée à vos tâches, vos documents et vos projets. Plus besoin de changer d'onglet, plus besoin de chercher des réponses. Tout ce dont vous avez besoin se trouve au même endroit, vous êtes donc toujours au courant et votre IA dispose d'un contexte à 100 %.

Réunions instantanées : vous devez passer un appel ? Lancez vous devez passer un appel ? Lancez SyncUp , notre service d'appel vidéo et audio natif, directement depuis le chat. Les réunions, les notes et les actions à mener sont toutes enregistrées et reliées entre elles. La nouvelle fonctionnalité « Intranet Posts » vous permet de diffuser des mises à jour, de célébrer les victoires et de maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde, le tout depuis ClickUp.

AI Notetaker : enregistrez et transcrivez vos réunions avec enregistrez et transcrivez vos réunions avec AI Notetaker afin de capturer chaque détail, avec des résumés, des points clés, des actions à mener, etc.

Notes exploitables : transformez instantanément vos notes de réunion et vos fils de discussion en transformez instantanément vos notes de réunion et vos fils de discussion en tâches ClickUp , afin qu'aucun élément ne passe entre les mailles du filet.

Transcriptions consultables : toutes les discussions et transcriptions sont consultables via toutes les discussions et transcriptions sont consultables via ClickUp Brain , grâce à des instructions en langage naturel.

Obtenez ClickUp AI Notetaker pour transcrire vos réunions, créer des tâches et des éléments à mener, et déléguer du travail

Agenda personnel : votre journée, parfaitement organisée, automatiquement

Le Personal Planner de ClickUp 4.0 est votre super-pouvoir pour un travail concentré et bien plus encore.

Découvrez un calendrier personnalisé où toutes vos réunions et tout votre travail sont soigneusement organisés pour vous chaque jour. Vous pouvez enfin oublier la planification, la reprogrammation ou la coordination manuelle.

Lorsque des changements surviennent, l'IA ajuste votre calendrier en conséquence, afin que vous ayez toujours le temps de vous concentrer et d'accomplir vos tâches.

Planification assistée par l'IA : laissez l'IA gérer le chaos de la planification en bloquant automatiquement les créneaux horaires pour vos priorités et vos réunions les plus importantes.

Calendrier intégré : consultez les emplois du temps de vos collègues, organisez des réunions avec eux et affichez votre calendrier comme vous le souhaitez.

Blocage de temps : faites glisser les tâches vers votre Calendrier pour les planifier sans effort, en vous assurant d'allouer le temps nécessaire à chaque tâche sans vous surcharger.

Sessions de concentration : réservez facilement du temps pour vous concentrer sur votre travail et laissez l'IA s'occuper du reste à mesure que vos priorités évoluent.

Contexte dans les réunions : reliez les évènements aux tâches et aux documents, afin que tout soit connecté et exploitable.

Teams Hub : une clarté totale, sans suivi constant

Le Teams Hub est un tout nouveau moyen de suivre les activités de votre équipe.

Les analyses, les priorités et les capacités sont regroupées en un seul endroit, ce qui permet aux responsables d'avoir une visibilité instantanée sur la charge de travail de leur équipe. Plus besoin de deviner sur quoi travaillent vos collaborateurs ou si les délais sont réalistes.

Votre Teams Hub comprend :

Visualisation de la structure organisationnelle : voyez qui fait partie de chaque équipe et affichez les profils individuels et ceux de l'équipe pour plus de contexte.

Flux d'activité en temps réel : chaque équipe dispose d'un flux, ce qui vous permet de voir les dernières activités et mises à jour de n'importe quelle équipe dans ClickUp.

Priorités classées par ordre d'importance : consultez une liste classée par ordre d'importance des tâches sur lesquelles chacun se concentre dans votre Teams Hub, et sachez exactement à quelle place se trouve une tâche dans la liste de chacun.

Capacité et analyse : voyez instantanément sur quoi chacun travaille, visualisez les capacités de l'équipe et identifiez les domaines dans lesquels vous pourriez manquer de ressources.

Résumés rapides alimentés par l'IA : laissez l'IA résumer les mises à jour importantes afin que vous soyez toujours au courant.

Relevés de temps intégrés : sachez exactement combien de travail est facturable et combien de temps les projets prennent réellement grâce aux relevés de temps intégrés.

ClickUp Brain et Ambient IA Agents : votre productivité multipliée

Accédez à plusieurs modèles d'apprentissage automatique (LLM), effectuez des recherches sur le Web en temps réel, obtenez des réponses hautement contextuelles à vos questions liées au travail, et bien plus encore via ClickUp Brain.

Les fonctionnalités de ClickUp 4.0 redéfinissent complètement ce que signifie avoir des coéquipiers numériques.

ClickUp Brain agit comme votre assistant de productivité toujours disponible, prêt à créer des tâches, rédiger des documents, résumer des discussions et répondre à vos questions dès que vous en avez besoin.

Il existe également des agents IA ambiants: des assistants intelligents qui savent quand vous aider sans que vous ayez à le leur demander. Ces assistants personnalisables et autonomes fonctionnent en arrière-plan, envoyant de manière proactive des mises à jour sur les projets, répondant aux questions posées dans les chats et effectuant les tâches répétitives dès que cela est nécessaire, et non lorsque vous pensez à les déléguer.

Le résultat : un environnement de travail où les tâches fastidieuses disparaissent, où le flux d'information est instantané et où votre équipe est libre de se concentrer sur les tâches stratégiques à fort impact.

Assistant de productivité : ClickUp Brain travaille à vos côtés et est équipé pour exécuter plus de 500 flux de travail différents.

Barre de commande IA : il suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour ouvrir la nouvelle barre de commande IA à partir de n'importe quel commentaire et obtenir des actions contextuelles telles que la création d'une tâche avec tous les détails du fil de discussion, la rédaction d'une réponse pertinente ou le résumé d'un long fil de discussion.

Plusieurs modèles d'IA : interagissez directement avec ChatGPT, Claude, Gemini et bien d'autres, et accédez à des modèles premium et à une recherche Web en temps réel, le tout à partir d'une seule interface.

Agent de réponses en direct : lorsque quelqu'un pose une question dans ClickUp Chat, votre agent de réponses en direct intervient automatiquement et fournit une réponse, de sorte qu'aucun humain n'a besoin d'intervenir.

Agents IA personnalisés pour le travail : créez vos propres agents en les associant à des déclencheurs personnalisés et à des sources de connaissances provenant de votre environnement de travail ClickUp ou d'applications connectées.

Mises à jour automatisées des projets : configurez des agents pour qu'ils se chargent des mises à jour de statut à votre place et recevez des rapports quotidiens ou hebdomadaires détaillés, envoyés à vous ou à votre équipe, pour toute liste, tâche ou discussion.

💫 Profitez du meilleur de ClickUp sur votre ordinateur de bureau/PC avec Brain MAX, une super application IA autonome ! Votre centre de commande ClickUp : trouvez instantanément le contexte caché dans les tâches, récupérez des documents et obtenez des mises à jour en temps réel sur les projets, où que vous soyez.

Demandez tout ce que vous voulez aux meilleurs modèles d'IA : travaillez avec GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet et bien d'autres sans avoir à jongler entre les abonnements.

Recherche dans les applications en connexion : localisez rapidement les fichiers enfouis et trouvez des réponses sans perdre de temps à fouiller dans Google Drive ou dans les fils de discussion.

Recherche approfondie sur le Web : transformez des heures de recherche en quelques minutes grâce à une analyse alimentée par l'IA et des citations claires et fiables.

Soyez quatre fois plus productif grâce à Talk to Text: vous parlez, l'IA tape et effectue les modifications en cours ! Utilisez la dictée perfectionnée par l'IA dans n'importe quelle application, personnalisée pour vous. vous parlez, l'IA tape et effectue les modifications en cours ! Utilisez la dictée perfectionnée par l'IA dans n'importe quelle application, personnalisée pour vous.

Listes personnelles : votre liste à faire privée, exactement comme vous en avez besoin

Les listes personnelles dans ClickUp 4.0 vous permettent d'organiser et de suivre vos tâches personnelles grâce à une liste privée dans votre environnement de travail ClickUp. Elles agissent comme un espace fourre-tout où vous pouvez centraliser vos priorités.

Visualisez votre liste personnelle à votre guise : choisissez votre affichage ClickUp préféré, tel que l'affichage sous forme de vue Liste ou de vue Tableau.

Organisez vos projets, vos idées et vos tâches : planifiez votre journée, suivez vos objectifs et gérez votre charge de travail, le tout dans votre espace dédié au sein de ClickUp.

Importez des tâches depuis d'autres listes : ajoutez rapidement des tâches à votre liste personnelle pour y accéder et les gérer facilement.

Quelles sont les prochaines étapes pour ClickUp 4.0 ?

Voici ce sur quoi nous travaillons et ce que nous nous apprêtons à lancer dans les semaines à venir.

Sous-dossiers (bêta) : organisation granulaire

Nous sommes ravis de répondre à l'une des principales demandes de la communauté : la possibilité d'imbriquer des dossiers les uns dans les autres ! Vous pouvez désormais organiser votre environnement de travail avec des dossiers à l'intérieur d'autres dossiers, tout en bénéficiant de toutes les fonctionnalités puissantes que vous attendez de nos dossiers. Pensez aux rapports descendants, aux vues personnalisables, aux permissions héritées, et bien plus encore.

Champs personnalisés par type de tâche (bêta) : flexibilité ultime, aucune perte d'informations

Suivez précisément ce qui importe pour chaque type de travail. Les champs personnalisés par type de tâche vous permettent d'adapter les champs de données à des flux de travail spécifiques, afin que chaque équipe dispose du contexte dont elle a besoin, sans submerger les autres avec des détails trop précis.

L'avenir du travail, dès aujourd'hui

Avec ClickUp 4.0, le travail devient enfin un jeu d'enfant. Chaque tâche, chaque flux de travail, chaque discussion se trouve désormais dans un environnement de travail unique et très intuitif.

Vous sentirez la différence dès la première fois que vous ouvrirez votre barre latérale, dès la première fois que vous poserez une question à Brain, dès la première fois que votre équipe passera de l'idée à l'exécution sans perdre une miette.

Bienvenue dans l'ère de la convergence. Bienvenue dans ClickUp 4.0 !