Whisper vs Google Speech-to-Text : lequel choisir ?

Dans la bataille entre Whisper et Google Speech-to-Text, tout dépend de qui comprend le mieux (même lorsque votre micro capte le mixeur de votre voisin).

Whisper, le modèle open source d'OpenAI, offre une reconnaissance vocale très précise grâce à plusieurs modèles entraînés sur différentes langues. Il est flexible, prend en charge le réglage fin et offre des performances impressionnantes dans les environnements bruyants.

Google Speech-to-Text, qui fait partie de la suite Google Cloud Speech, est un outil de transcription IA éprouvé. Avec une transcription en temps réel, une intégration facile et une assistance solide pour les API de conversion de la parole en texte, il est conçu pour gérer plusieurs locuteurs, différents accents et beaucoup de bruit de fond.

Considérez ce blog comme votre décodeur pour deux puissants systèmes de reconnaissance vocale automatique (ASR), car choisir le bon service de transcription ne devrait pas nécessiter l'intervention divine (ou un doctorat en linguistique).

Qu'est-ce que Whisper ?

Whisper est un modèle open source développé par OpenAI pour la reconnaissance vocale automatique (ASR).

Il est conçu pour transcrire des fichiers audio dans différentes langues avec une précision impressionnante, même dans des conditions loin d'être idéales (comme des enregistrements chaotiques dans un café).

Grâce à ses multiples modèles entraînés sur divers ensembles de données linguistiques, Whisper offre des fonctionnalités de reconnaissance vocale très flexibles pour divers cas d'utilisation, des podcasts aux outils de développement.

👀Anecdote : Whisper d'OpenAI a été entraîné à partir d'un énorme ensemble de données supervisées multilingues et multitâches collectées sur le Web pendant 680 000 heures.

Meilleures fonctionnalités de Whisper

Alors, pourquoi Whisper IA se démarque-t-il ? Voici un aperçu des fonctionnalités exceptionnelles qui font de Whisper un choix de premier ordre pour les équipes à la recherche d'une grande précision, d'une grande adaptabilité et de performances fiables.

🙋‍♀️ Transcription multilingue

Whisper prend en charge plusieurs langues dès son installation, ce qui le rend idéal pour les applications mondiales, les podcasts et les projets multimédias. Que votre audio soit en anglais, en espagnol ou en swahili, Whisper offre des performances de transcription constantes.

Vous pouvez choisir de recevoir le texte transcrit dans la langue originale du discours ou sous forme de traduction en anglais.

🔊 Gestion efficace des bruits de fond

Contrairement à la plupart des outils de transcription qui ne fonctionnent pas en présence de bruit de fond, Whisper AI reste précis malgré les bavardages, les aboiements ou même les bruits forts, ce qui permet de maintenir un faible taux d'erreurs.

✅ Flexibilité open source et réglages précis

Les développeurs adorent Whisper car il s'agit d'un logiciel open source qui vous permet d'inspecter le code, d'apporter des modifications et de créer des solutions personnalisées.

Grâce à des réglages précis, vous pouvez l'adapter aux applications, aux notes vocales ou au traitement audio en masse.

📝 Documentation claire et API axée sur les développeurs

L'API Whisper est fournie avec une documentation claire, ce qui facilite son intégration dans les flux de travail existants. De plus, grâce à l'assistance active de la communauté OpenAI, vous pouvez vous lancer en un clin d'œil : pas besoin de forums cryptiques ni de tutoriels obsolètes.

Tarifs Whisper

0,006 $ par minute d'audio, facturé à la seconde (soit 0,0001 $ par seconde)

Qu'est-ce que Google Speech-to-Text ?

Google Speech-to-Text est un outil de reconnaissance vocale basé sur le cloud qui convertit l'audio en texte à l'aide des modèles IA avancés de Google Cloud. Il offre une grande précision, un traitement rapide et des performances évolutives pour des tâches telles que les applications vocales ou la transcription d'appels Zoom.

Avec une transcription en temps réel, une assistance linguistique solide et une intégration transparente, c'est une solution incontournable pour les startups et les services de transcription destinés aux entreprises.

Meilleures fonctionnalités de Google Speech-to-Text

Ce qui distingue Google Speech-to-Text, c'est son caractère prêt à l'emploi pour les entreprises. Il est conçu pour les développeurs et les propriétaires de produits qui ont besoin d'une transcription fiable, de performances réactives et d'une assistance sans effort pour plusieurs langues et locuteurs.

Voici quelques fonctionnalités exceptionnelles qui font de cette API de reconnaissance vocale une solution si largement utilisée.

⏲ Options de traitement en temps réel et par lots

Google Speech-to-Text prend en charge la transcription en temps réel et le traitement par lots. Il peut transcrire des interviews en direct ou traiter de fichiers audio volumineux, ce qui le rend idéal pour les créateurs de contenu, les centres d'appels et toute personne traitant un grand nombre d'enregistrements.

🔊 Journalisation des locuteurs et reconnaissance multilingue

Google Speech-to-Text peut distinguer et étiqueter différents locuteurs dans un fichier audio, simplifiant ainsi la transcription des dialogues.

Il offre également une reconnaissance multilingue, parfaite pour les équipes et les entreprises travaillant avec plusieurs langues dans le même enregistrement (bravo à tous ceux qui ont survécu à la fatigue Zoom mondiale).

💪 Suppression efficace du bruit et grande précision

Grâce aux modèles d'apprentissage profond de Google Cloud, Google Speech-to-Text offre une grande précision, même en présence de bruit de fond.

Des cafés bondés aux salles de conférence réverbérantes, sa reconnaissance vocale reste précise, ce qui vous aide à réduire votre taux d'erreur de mots (WER) et à conserver vos transcriptions utilisables sans avoir à les réécrire entièrement.

Google facilite grandement l'intégration de son API à votre application, plateforme ou outil vocal. Grâce à une assistance linguistique complète, une documentation détaillée et des connexions natives à d'autres produits Google Cloud, il s'intègre parfaitement à la plupart des flux de travail existants sans faire perdre de temps ni de sang-froid à votre équipe.

Tarification de Google Speech-to-Text

API Speech-to-Text V1 : 0,024 $ par minute

API Speech-to-Text V2 : 0,016 $ par minute

Whisper vs Google Speech-to-Text : comparaison des fonctionnalités

Avant d'entrer dans le détail des fonctionnalités, voici une comparaison rapide entre Whisper et Google Speech-to-Text pour vous aider à choisir l'outil qui correspond le mieux à vos besoins en matière de transcription.

Fonctionnalité Whisper Google Speech-to-text Transcription en temps réel ✅ ✅ Fonctionnalité hors ligne ✅ ❌ Service basé sur le cloud ❌ ✅ Gestion des bruits de fond ✅ ✅ Journalisation des locuteurs ❌ ✅ Réglage fin ✅ ❌ Optimisé pour les entreprises ❌ ✅ Modèle open source ✅ ❌ Transcription multilingue ✅ ✅

Fonctionnalité n° 1 : assistant IA natif

Si Whisper AI séduit par son charme open source et sa flexibilité, il ne dispose toutefois pas d'assistant IA intégré. Si vous souhaitez bénéficier de résumés générés par IA, de suggestions de notes intelligentes ou d'instructions interactives, vous devrez les ajuster ou les ajouter vous-même.

En revanche, Google Speech-to-Text s'appuie sur la pile IA complète de Google Cloud, qui vous offre des fonctionnalités natives prêtes à l'emploi sans installation manuelle.

C'est comme comparer un kit pour créer votre propre hamburger à un double cheeseburger tout prêt : les deux sont délicieux, mais l'un est nettement plus rapide.

✨ Idéal pour : Whisper : développeurs et équipes qui créent des flux de travail IA personnalisés à partir de zéro

Google Speech-to-Text : utilisateurs qui souhaitent bénéficier d'une transcription intelligente améliorée par l'IA en tant que service prêt à l'emploi sans effort supplémentaire

🏆 Gagnant : Google Speech-to-Text. Avec son intelligence IA intégrée, ses fonctionnalités d'assistant natif et son installation en un clin d'œil, c'est l'option la plus rapide et la plus intelligente dès le départ.

💡 Conseil de pro : Résumez instantanément de longues transcriptions grâce aux résumeurs de transcription IA, parfaits pour aller à l'essentiel.

Fonctionnalité n° 2 : gestion du bruit et précision

Whisper et Google Speech-to-Text gèrent tous deux très bien les bruits de fond.

Whisper a été entraîné à partir de fichiers audio réels et bruyants, il est donc conçu pour fonctionner même lorsque quelqu'un prépare des smoothies à deux mètres de votre micro. Google, quant à lui, exploite la technologie avancée de suppression du bruit et l'apprentissage automatique de Google Cloud.

Concrètement, les deux offrent une grande précision et un faible taux d'erreur (WER) dans les environnements bruyants. Tirez à pile ou face, ou mieux encore, faites votre propre test.

✨ Idéal pour : Whisper : développeurs confrontés à des environnements audio imprévisibles et réels

Google Speech-to-Text : entreprises ayant besoin de transcriptions cohérentes et très précises lors d'appels ou de réunions bruyants

🏆 Gagnant : Égalité. Les deux outils offrent une précision et une résistance au bruit de haut niveau, ce qui rend le choix difficile sans test en conditions réelles.

Fonctionnalité n° 3 : personnalisation et contrôle

Si vous aimez modifier le code, jouer avec plusieurs modèles et ajuster les paramètres pour les adapter à des cas d'utilisation spécifiques, Whisper offre une liberté que l'ASR de Google ne propose pas.

En tant que modèle open source, Whisper permet un réglage fin, vous permettant ainsi d'optimiser le service pour des dialectes spécifiques, des secteurs d'activité particuliers ou cet invité de podcast qui insiste pour marmonner.

Google Speech-to-Text, en comparaison, est davantage un service de transcription prêt à l'emploi, idéal pour sa simplicité, mais moins adapté aux maniaques du contrôle.

✨ Idéal pour : Whisper : bricoleurs, équipes produit et chercheurs qui souhaitent un contrôle approfondi et un réglage précis

Google Speech-to-Text : équipes qui préfèrent la commodité à la personnalisation

🏆 Gagnant : Whisper. Avec son accès open source, ses capacités de réglage fin et son contrôle complet du modèle, c'est la boîte à outils rêvée pour les développeurs pratiques.

Fonctionnalité n° 4 : facilité d'intégration

Vous avez besoin d'une API de reconnaissance vocale qui s'intègre facilement à votre infrastructure technologique ? Google a la solution. Du déploiement transparent via Google Cloud à la synchronisation avec d'autres services tels que Gmail, Meet ou Docs, cette API est conçue pour les entreprises qui souhaitent réduire leurs efforts de développement.

Bien que flexible, Whisper nécessite une installation et une intégration manuelles, ce qui peut demander plus d'efforts pour démarrer, sauf si vous êtes à l'aise avec les scripts et les flux de travail.

✨ Idéal pour : Whisper : utilisateurs avancés qui n'ont pas peur de se retrousser les manches

Google Speech-to-Text : start-ups, entreprises et tous ceux qui ont besoin d'une installation rapide

🏆 Gagnant : Google Speech-to-Text. Des API transparentes, une assistance native dans le cloud et une compatibilité instantanée facilitent son intégration dans n'importe quelle pile technologique.

Fonctionnalité n° 5 : Assistance multilingue

Les deux outils prennent en charge plusieurs langues, mais Whisper prend une légère avance grâce à une meilleure transcription multilingue dès le départ. Entraîné sur un ensemble de données gigantesque et diversifié, il gère les dialectes rares et les changements de code comme un champion.

Google prend également en charge plusieurs langues, mais la qualité de la transcription peut varier en fonction de la combinaison linguistique et des schémas vocaux. Si votre fichier audio passe souvent d'une langue à l'autre ou contient des accents mélangés, choisissez Whisper.

✨ Idéal pour : Whisper : Équipes travaillant avec des fichiers audio diversifiés, multilingues ou riches en dialectes

Google Speech-to-Text : Utilisateurs généraux travaillant dans des combinaisons linguistiques courantes

🏆 Gagnant : Whisper. Avec une couverture linguistique plus large et une meilleure reconnaissance des dialectes, c'est la solution idéale pour une transcription véritablement internationale.

Fonctionnalité n° 6 : performances et capacités en temps réel

Si vous recherchez une transcription ultra-rapide en temps réel, Google Speech-to-Text a l'avantage. Il est optimisé pour les charges de travail à faible latence et offre des performances de niveau entreprise qui s'adaptent à tous les appareils.

Whisper prend en charge les cas d'utilisation en temps quasi réel via l'API Whisper, mais n'est pas aussi fluide ni aussi optimisé dès son installation, en particulier lorsqu'il est utilisé sur du matériel bas de gamme.

✨ Idéal pour : Whisper : traitement local et environnements contrôlés

Google Speech-to-Text : pour les entreprises qui ont besoin de rapidité, d'évolutivité et de résultats instantanés

🏆 Gagnant : Google Speech-to-Text. Une transcription en temps réel ultra-rapide et une fiabilité de niveau entreprise lui confèrent un avantage en termes de performances.

Fonctionnalité n° 7 : sécurité des données et accès au cloud

L'infrastructure cloud de Google offre une protection des données conforme aux normes de l'industrie, idéale pour les environnements réglementés. Whisper, en revanche, traite les fichiers audio localement, à moins que vous ne créiez vous-même un flux de travail cloud sécurisé.

Si la sécurité des données est une priorité absolue et que vous ne partez pas de zéro, Google Cloud remporte la palme en matière de conformité.

✨ Idéal pour : Whisper : équipes nécessitant un traitement local uniquement ou la transparence open source

Google Speech-to-Text : entreprises ayant des besoins de conformité stricts et une infrastructure cloud

🏆 Gagnant : Google Speech-to-Text. Avec une sécurité cloud et des normes de conformité de niveau entreprise, c'est le choix le plus sûr pour les environnements réglementés.

Fonctionnalité n° 8 : flexibilité en termes de coûts et d'exploitation

Whisper est gratuit (vous ne payez que si vous utilisez l'API hébergée par OpenAI) et, étant open source, il est idéal pour les développeurs soucieux de leur budget ou les équipes qui effectuent des transcriptions à grande échelle.

Google Speech-to-Text, bien que robuste, fonctionne selon un modèle de paiement à l'utilisation. Si vous transcrivez des heures d'audio, attendez-vous à ce que les coûts s'accumulent rapidement.

✨ Idéal pour : Whisper : développeurs soucieux de leur budget, chercheurs et startups en quête d'expansion

Google Speech-to-Text : les entreprises qui accordent de la valeur à la commodité et sont prêtes à payer pour cela

🏆 Gagnant : Whisper. Gratuit, open source et rentable à grande échelle, il est parfait pour les équipes qui cherchent à maximiser la valeur sans se ruiner.

Whisper vs Google Speech-to-Text : le verdict

Voici un résumé rapide de tout ce que nous avons couvert dans cette comparaison entre Google Speech-to-Text et Whisper IA :

Fonctionnalité IA Whisper Google Speech-to-Text Gestion du bruit et précision Entraîné sur des enregistrements audio réels bruyants ; performant avec les accents et les bruits de fond Suppression avancée du bruit via Google Cloud ; précision tout aussi élevée Personnalisation et contrôle Open source ; ajustement pour les dialectes, les secteurs d'activité ou des locuteurs spécifiques Personnalisation limitée ; service prêt à l'emploi Facilité d'intégration Installation manuelle ; effort de développement supplémentaire requis API transparente, native du cloud, s'intègre aux services Google Assistance multilingue Excellent pour les dialectes divers et le changement de code. Assistance pour la transcription dans plus de 90 langues, ainsi que la traduction vers l'anglais Prend en charge plus de 125 langues/dialectes, mais la qualité peut varier ; modèles multilingues puissants comme USM Assistant IA natif Pas d'assistant IA intégré ; nécessite une installation personnalisée pour les résumés, les notes ou les invites Fonctionnalités d'IA intégrées via la pile IA de Google Cloud ; prêtes à l'emploi Performances En temps quasi réel ; dépend du matériel et de l'installation Optimisé pour une faible latence, transcription en temps réel de qualité entreprise Sécurité des données et accès au cloud Le traitement local est possible ; la configuration de la sécurité dépend de l'utilisateur Sécurité et conformité cloud au niveau de l'entreprise Flexibilité en termes de coûts et d'exploitation Gratuit (auto-hébergé) ou à faible coût via API ; idéal pour une utilisation à grande échelle Paiement à l'utilisation ; peut s'avérer coûteux en cas d'utilisation intensive

Whisper est le meilleur choix si vous accordez de la valeur au contrôle et à la rentabilité, et si vous souhaitez transcrire localement de grands volumes de fichiers audio dans différentes langues à l'aide d'un modèle open source que vous pouvez adapter à vos besoins.

Google Speech-to-Text est idéal si vous avez besoin d'une reconnaissance vocale rapide, évolutive et prête à l'emploi qui offre une fiabilité et une assistance de niveau entreprise, et s'intègre parfaitement aux flux de travail existants, sans aucune modification.

👀Anecdote : il est possible d'exécuter Whisper en mode temps réel sur des appareils intégrés tels que le Raspberry Pi, ce qui rend la reconnaissance vocale avancée accessible sur du matériel à faible consommation d'énergie.

Whisper vs Google Speech-to-Text sur Reddit

Reddit regorge d'informations précieuses sur les outils de transcription utilisés dans le monde réel, et la bataille entre Whisper et Google Speech-to-Text ne fait pas exception.

Commençons par Whisper. Développé par OpenAI, cet outil open source est très apprécié des développeurs et des créateurs indépendants. Les utilisateurs vantent souvent sa capacité à traiter les fichiers audio de mauvaise qualité, comme ceux contenant des bruits de fond, des accents ou des enregistrements de mauvaise qualité.

🗣 Un utilisateur de Reddit a déclaré :

J'utilise WhisperAI, un système de reconnaissance vocale basé sur l'IA qui utilise un modèle d'IA pour transcrire votre discours et qui ne fait presque jamais d'erreurs. Il dispose également de modes que vous pouvez appliquer à votre discours, lui permettant de transformer le texte en tout ce que vous demandez à l'IA de faire.

J'utilise WhisperAI, un système de reconnaissance vocale basé sur l'IA qui utilise un modèle d'IA pour transcrire votre discours et qui ne fait presque jamais d'erreurs. Il dispose également de modes que vous pouvez appliquer à votre discours, lui permettant de transformer le texte en tout ce que vous demandez à l'IA de faire.

Mais tout n'est pas rose. Whisper, en particulier les modèles plus volumineux, peut être très gourmand en ressources. Cela peut être pénible si vous ne disposez pas d'un GPU correct ou si vous ne voulez pas attendre.

🚩 Un commentaire très apprécié résume bien la situation :

OA Whispers existe depuis plus de deux ans, il y a forcément mieux. Mes principales critiques à l'égard de Whisper sont les suivantes : 1. La taille du modèle précis est trop importante ; 2. Il ne prend pas en charge plusieurs langues ; 3. Il n'est pas en temps réel.

OA Whispers existe depuis plus de deux ans, il y a forcément mieux. Mes principales critiques à l'égard de Whisper sont les suivantes : 1. La taille du modèle précis est trop importante ; 2. Il ne prend pas en charge plusieurs langues ; 3. Il n'est pas en temps réel.

Passons maintenant à Google Speech-to-Text. C'est en quelque sorte le « par défaut » pour beaucoup de personnes qui travaillent sur des applications d'entreprise ou tout autre projet nécessitant une évolutivité. Il est rapide, stable et prend en charge une multitude de langues. De plus, il est entièrement basé sur le cloud : il suffit d'envoyer l'audio pour obtenir la transcription. Mais il présente quelques inconvénients.

🚩 Comme l'a dit un utilisateur de Reddit:

J'ai également remarqué que cela empirait de plus en plus. À l'ère actuelle où l'IA progresse, c'est vraiment impardonnable. C'est presque comme si Google nous punissait pour quelque chose. Je l'utilise principalement pour envoyer des SMS, car j'ai les pouces maladroits, mais si je reviens en arrière pour corriger les erreurs, cela me prend trois fois plus de temps.

J'ai également remarqué que cela empirait de plus en plus. À l'ère actuelle où l'IA progresse, c'est vraiment impardonnable. C'est presque comme si Google nous punissait pour quelque chose. Je l'utilise principalement pour envoyer des SMS, car j'ai les pouces maladroits, mais si je reviens en arrière pour corriger les erreurs, cela me prend trois fois plus de temps.

📮 ClickUp Insight : 88 % des utilisateurs que nous avons interrogés utilisent déjà l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de la moitié l'évitent au travail. Pourquoi ? Les raisons habituelles : mauvaise intégration, manque de connaissances et préoccupations en matière de sécurité. ClickUp Brain change la donne. Il s'agit d'un assistant IA intégré qui comprend le langage courant, sécurise vos données et se connecte facilement à vos tâches, documents, discussions et base de connaissances, le tout dans un seul environnement de travail.

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à Whisper et Google Speech-to-Text

Whisper et Google Speech-to-Text sont deux concurrents de poids dans le domaine de la reconnaissance vocale. Mais que faire si vous voulez plus qu'une simple transcription ? Que faire si vous souhaitez transformer cet audio transcrit en informations exploitables, en notes de réunion ou en mises à jour de projet, le tout au même endroit ?

C'est là qu'interviennent les étapes de ClickUp. Il s'agit de bien plus qu'un service de transcription ou d'une API de reconnaissance vocale. C'est un hub de productivité complet avec IA intégrée, documentation intelligente et automatisation qui rendent les outils tels que Whisper et Google Cloud Speech un peu... unidimensionnels.

L'avantage n° 1 de ClickUp : prise de notes par IA

Participez à des réunions, oubliez les notes griffonnées et laissez l'IA prendre des notes à votre place avec ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker prend en charge vos réunions désordonnées, vos visioconférences et vos notes vocales décousues et crée automatiquement des résumés, des éléments d'action et des suivis clairement structurés. Il ne se contente pas de transcrire ce qui a été dit, il comprend le contexte.

Vous n'avez donc plus besoin de passer des heures à écouter des fichiers audio ou de vous inquiéter d'avoir manqué quelque chose d'important lors d'une session de brainstorming. L'outil AI Notetaker fonctionne avec des outils tels que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, capturant les points clés et les convertissant en listes de tâches exploitables.

Vous obtenez plus qu'une simple conversion de la parole en texte : vous obtenez un résumé intelligent et partageable qui aide votre équipe à rester alignée, sans le chaos habituel après les réunions.

ClickUp's One Up #2 : Documents

Transformez des transcriptions simples en documents dynamiques et exploitables avec ClickUp Docs

Alors que Whisper et Google Speech se contentent de convertir la voix en texte, ClickUp vous permet d'aller plus loin en intégrant ce texte dans des documents collaboratifs riches. ClickUp Docs vous permet de transformer les résumés de réunion ou les transcriptions audio en documents vivants, avec des tableaux, des signets, des widgets et des liens vers des tâches.

Vous souhaitez attribuer un suivi à partir de votre transcription ? Il vous suffit de sélectionner le texte et de le convertir en tâche dans le même document.

ClickUp Docs transforme les transcriptions statiques en documents exploitables. Vous pouvez collaborer avec votre équipe, laisser des commentaires, mentionner des collègues et suivre les mises à jour des projets, le tout sans passer d'une application à l'autre ni exporter de fichiers.

💡 Astuce pro : Gagnez du temps grâce à des modèles de notes de réunion prêts à l'emploi pour synchroniser tous les types d'équipes.

Le plus de ClickUp n° 3 : ClickUp Brain (IA)

Si Whisper AI et Google Cloud Speech se concentrent sur l'audio, ClickUp Brain se concentre sur les résultats. Cet assistant IA intégré vous aide à générer des notes, reformuler du contenu, résumer des discussions et même rédiger de la documentation à partir de vos transcriptions.

Extrayez les réponses, les décisions et les éléments d'action de vos notes de réunion avec ClickUp Brain

Il peut également analyser le contexte, extraire les éléments d'action et suggérer les étapes suivantes, sans qu'il soit nécessaire de passer au crible les paragraphes de texte transcrits ou de se soucier de la précision.

Au lieu d'une simple transcription, vous bénéficiez d'un assistant intelligent qui vous aide à exploiter vos données. Idéal pour les propriétaires de produits, les managers très occupés ou toute personne jonglant entre plusieurs modèles, tâches et réunions.

Ainsi, tandis que Whisper offre un traitement local et que l'ASR de Google apporte l'évolutivité du cloud, ClickUp vous offre un assistant de transcription IA puissant ainsi qu'un centre de commande centralisé pour transformer ces mots en travail concret.

Pas d'outils supplémentaires. Pas d'intégrations improvisées. Une seule plateforme élégante qui s'occupe de tout.

💜Bonus : Brain Max de ClickUp fait passer la productivité au niveau supérieur grâce à sa fonctionnalité Talk to Text ultra-rapide. Il vous suffit de parler et Brain Max transforme instantanément vos mots en notes précises et organisées, sans avoir à taper. Que vous capturiez des idées à la volée ou enregistriez des discussions importantes lors d'une réunion, vous ne manquerez plus jamais aucun détail. Avec l'accès aux meilleurs modèles d'IA premium et à toutes vos applications connectées, vous n'aurez plus besoin d'aucun autre assistant IA pour vos activités quotidiennes. Planifiez, exécutez et analysez 4 fois plus rapidement avec Talk to Text sur ClickUp Brain MAX

ClickUp à la rescousse : votre super pouvoir en matière de transcription vous attend

Whisper et Google Speech-to-Text sont au coude à coude. Les deux outils offrent des capacités de reconnaissance vocale impressionnantes, gèrent les bruits de fond comme des pros et prennent en charge un large intervalle de langues.

Si vous recherchez un contrôle et une personnalisation complets, Whisper est fait pour vous. Si vous recherchez une vitesse adaptée aux entreprises et une intégration transparente, Google Speech-to-Text est la solution qu'il vous faut.

Cela dit, si vous recherchez une solution plus intelligente qui ne se contente pas de transcrire, mais qui vous aide réellement à utiliser ce texte, ClickUp est la solution qu'il vous faut. Il s'agit d'une plateforme de productivité élégante, alimentée par l'IA, qui transforme l'audio en action.

Et oui, l'essai est entièrement gratuit. Inscrivez-vous à ClickUp et permettez à votre voix (et à votre équipe) d'en faire plus sans avoir à changer d'onglet mille fois.