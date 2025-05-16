10 meilleurs logiciels d'entrée de données (Reviews & ; Pricing) 2025

Il y a toujours une chose sur laquelle tout le monde est d'accord : le nettoyage des données est la pire des choses.

C'est pourquoi il est si important de de paramétrer votre base de données et pourquoi il est clé d'investir dans un logiciel d'entrée de données intuitif et efficace pour aider à la maintenance de l'information pour les années à venir !

Que nous le voulions ou non, les feuilles de calcul occupent une grande place dans nos journées. Et même si nous ne l'avouerons jamais à notre patron (et peut-être même à nous-mêmes), nous ne savons pas ce que nous ferions sans ces formules et ces tableaux croisés dynamiques !

Mais il faut une attention quotidienne et un soin réfléchi pour s'assurer que vos paramètres sont à jour et complètement achevés. Surtout si l'on considère l'importance des informations que nous stockons ! Vous êtes peut-être d'enrichir votre CRM de superviser le budget d'un projet ou de gérer les envois de bogues - autant de tâches qui requièrent la plus grande attention.

Mais à faire pour trouver un logiciel à la fois fiable et performant ? Nous allons vous montrer 🙂

Lisez et apprenez tout ce que vous devez rechercher dans votre prochain outil d'entrée de données et 10 des meilleurs logiciels pour ce travail ! Trouvez des comparaisons de fonctionnalités détaillées, des limites, des informations sur les prix, des évaluations et plus encore.

Que faut-il rechercher dans un outil d'entrée de données ?

Les meilleurs outils d'entrée de données offrent plus que de simples feuilles de calcul pour organiser l'information, ils se connectent directement à votre.. flux de travail pour vous aider à gérer les projets, les bugs, les clients et bien plus encore, le tout à partir du même tableau ou diagramme.

Cependant, de nombreuses fonctionnalités clés des logiciels d'entrée de données diffèrent de celles de la plupart des logiciels d'entrée de données logiciels de gestion de projet auquel vous êtes peut-être habitué. Tout en la gestion du flux de travail si la gestion du flux de travail, la collaboration et la création de tâches sont des éléments essentiels des deux types de logiciels, les fonctionnalités indispensables à rechercher dans votre prochain outil d'entrée de données sont les suivantes :

Affichages multiples - y compris Tableurs ClickUp des listes et des diagrammes pour comprendre vos données sous tous les angles

Tableaux de bord, aperçus et rapports pour une vue d'ensemble de l'analyse de vos données

Automatisations ou des formules pour gagner du temps sur les tâches répétitives éléments d'action et les calculs

Filtrage, regroupement et tri avancés pour accéder rapidement à des informations spécifiques

Intégrations avec outils de gestion de projet des outils de collaboration, et plus encore, pour apporter des fonctions et un contexte supplémentaires à votre base de données

Importation et exportation de données pour constituer rapidement des bases de données et les partager facilement

Fonctionnalités de création de formulaires pour envoyer les commentaires des utilisateurs directement à votre base de données

Bien que cela semble beaucoup, il y a encore tant de choses qu'un logiciel d'entrée de données efficace peut faire pour vous - il ne s'agit là que de l'essentiel ! La bonne nouvelle, c'est que de nombreux outils répondent à ces critères, voire les dépassent ! Et heureusement pour vous, nous avons parcouru le web pour trouver les 10 logiciels qui remplissent le mieux cette fonction.

10 meilleurs logiciels d'entrée de données en 2024

Maintenant que nous avons couvert les bases, il est temps de mettre ces connaissances à l'épreuve ! Avec la taille de votre équipe, la base de clients, le budget et le style de travail global à l'esprit choisissez l'outil d'entrée de données qui non seulement répondra à vos besoins, mais évoluera avec vous au fur et à mesure que votre entreprise se développe !

Commencez ici avec notre liste éprouvée des 10 meilleurs logiciels d'entrée de données pour les équipes de tous les secteurs d'activité. Accédez à des ventilations détaillées des fonctionnalités, des inconvénients, des informations sur les prix, et plus encore. Nous avons même ajouté une ressource de modèle gratuite et entièrement personnalisable pour lancer votre processus de construction de base de données. 📈

1. ClickUp

Démarrer avec ClickUp

</div>

Vue Tableur de ClickUp

L'entrée de données est un élément essentiel du flux de travail de toute équipe, mais il s'agit souvent d'un processus lent et fastidieux. Les tâches d'entrée de données manuelles peuvent entraîner des erreurs qui pourraient potentiellement conduire à des délais non respectés ou à un gaspillage de ressources. ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour les équipes afin de réduire le temps consacré aux rapports et de créer une base de données centrale !

Grâce à l'interface conviviale de ClickUp, les processus d'entrée de données sont rationalisés et simplifiés. Toutes les modifications ou mises à jour que vous apportez aux éléments de la tâche sont automatiquement synchronisées pour une visibilité totale. De plus, de puissants outils d'automatisation sont intégrés, ce qui vous permet de paramétrer des déclencheurs et des rappels personnalisés pour que tout le monde reste sur la bonne voie en ce qui concerne les tâches essentielles.

Au final, vos flux de travail deviennent plus rapides et plus fluides, ce qui vous permet de revenir à ce qui est le plus important : faire avancer votre entreprise !

Essayer Modèle de feuille de calcul modifiable de ClickUp et commencez à construire des bases de données visuelles dès aujourd'hui !

Modèle de feuille de calcul modifiable ClickUp

ClickUp meilleures fonctionnalités

Plus de 1 000 intégrations pour rassembler toutes les données et informations pertinentes dans une seule plateforme

Créez des relevés de temps, des rapports et des aperçus personnalisés avec des widgets de suivi du temps Plus de 15 affichages personnalisables du flux de travail pour gérer les tâches sous tous les angles

Rapports et Tableaux de bord pour un aperçu instantané et de haut niveau de votre travail

Barre de recherche et centre de commande pour trouver n'importe quoi dans votre environnement de travail

Gratuit et accessible ressources d'aide webinaires, et assistance en ligne

50+ Automatisation des tâches pour rationaliser le flux de travail de n'importe quel projet

Statuts de tâches personnalisés pour indiquer visuellement la progression du projet

Un vasteBibliothèque de modèles pour chaque cas d'utilisation

Limites de ClickUp

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

La richesse des paramètres peut créer une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Prix ClickUp

Forfait Free Forever

Forfait Unlimited: 7$/mois par membre

7$/mois par membre Forfait Business: 12$/mois par membre

12$/mois par membre **Forfait Enterprise Contactez ClickUp pour une tarification personnalisée Évaluations et critiques de ClickUp

Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

: 4.7/5 (3 500+ commentaires) G2 : 4.7/5 (5,400+commentaires)

2. nTask

via nTâche nTask est une gestion des tâches nTask est une plateforme de gestion des tâches conçue pour aider les responsables à gérer les processus d'entrée manuelle de données de manière efficace et en toute sécurité. Avec la plateforme nTask, les managers peuvent créer des listes de tâches et assigner des tâches spécifiques aux membres de l'équipe ou à des groupes d'utilisateurs en toute simplicité. Non seulement cela permet de rationaliser les processus d'entrée de données, mais cela garantit également que toutes les tâches sont correctement traitées dans les délais impartis.

La plateforme nTask permet aux responsables de suivre facilement le statut de chaque tâche, depuis son attribution jusqu'à son achèvement. Il est ainsi plus facile pour les managers de suivre la progression de leur équipe et de s'assurer que les données sont saisies avec précision et dans les temps. Des fonctionnalités intégrées telles que le suivi du temps permettent aux managers d'évaluer rapidement les performances de leur équipe et d'apporter les changements nécessaires.

nTask meilleures fonctionnalités

Suivi Relevé de temps pour la vérification des données

Partage de documents et gestion de fichiers

Résumés financiers pour le suivi des budgets des projets

Budgétisation

nLes limites des tâches

Joindre des pièces jointes volumineuses lors du partage prend plus de temps que la normale

Convient uniquement aux équipes de moins de 50 membres

Prix de nTask

Premium : A partir de 20$/mois pour 5 utilisateurs

: A partir de 20$/mois pour 5 utilisateurs Business : A partir de 60$/mois pour 5 utilisateurs

: A partir de 60$/mois pour 5 utilisateurs Enterprise : Contactez nTask pour plus de détails

Capterra: 4.2/5 (100+ commentaires)

4.2/5 (100+ commentaires) G2: 4.4/5 (10+ avis)

3. Zoho Formulaires

via Formulaires Zoho Zoho Forms est un outil en ligne de création de formulaires et de collecte de données conçu pour aider les équipes à réduire la paperasserie inutile. Avec Zoho Forms, les utilisateurs peuvent créer des formulaires électroniques personnalisés pour leurs besoins spécifiques, puis les partager avec leur équipe ou le grand public. Les formulaires peuvent servir à recueillir de l'information auprès des clients, des employés, des fournisseurs ou de tout autre groupe qui a besoin de recueillir des données.

Une fois créés, les formulaires peuvent être envoyés et les informations recueillies sur une plateforme sécurisée en temps réel. Toutes les données collectées par Zoho Forms sont accessibles dans le cloud, de sorte que les utilisateurs peuvent les afficher à tout moment. Avec des fonctionnalités intégrées comme les documents automatisés des notifications, des analyses et des rapports, collaboration en temps réel entre les membres de l'équipe et le stockage sécurisé des données, Zoho Forms centralise vos systèmes d'entrée de données.

Learn how to créer un formulaire dans Excel !

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Forms

Formulaires Web réactifs à soumettre et à consulter de n'importe où

Catalogue de colonnes tabulaires pour effectuer des tâches

Capacités de traitement du langage naturel

plus de 30 types de champs aux propriétés personnalisables

Limites de Zoho Forms

Il n'y a pas beaucoup d'options de modèles de formulaires

Si un utilisateur veut revenir à un formulaire plus tard, il doit d'abord enregistrer un extrait de code. Cela peut décourager l'utilisateur moyen

Prix de Zoho Forms

De base : 10$/mois, facturé annuellement

: 10$/mois, facturé annuellement Standard : 25 $/mois, facturé annuellement

: 25 $/mois, facturé annuellement Professionnel : 50 $/mois, facturé annuellement

: 50 $/mois, facturé annuellement Premium : 90 $/mois, facturation annuelle

Capterra: 4.5/5 (90+ reviews)

4.5/5 (90+ reviews) G2: 4.3/5 (90+ reviews)

4. Fluix

via Fluix Le fluix est un gestion de flux de travail sans code est un logiciel qui aide les équipes à rationaliser leurs processus d'entreprise. Grâce à cet outil, les équipes peuvent facilement transférer des informations de documents papier vers une forme numérique, réduisant ainsi le temps et les coûts liés à l'entrée manuelle de données. Il permet également aux utilisateurs de capturer et de gérer les données critiques de manière plus efficace et efficiente, offrant ainsi une meilleure visibilité et une meilleure compréhension des données.

Le logiciel donne aux utilisateurs la possibilité de personnaliser les règles de validation des données pour chaque champ, garantissant ainsi que les données capturées sont conformes à leurs réunions. Les équipes peuvent intégrer ce logiciel à des systèmes externes, ce qui facilite la création de flux de travail rationalisés. Fluix permet également aux utilisateurs d'accéder à toutes les informations nécessaires à partir d'un emplacement unique, ce qui leur donne un meilleur contrôle sur leurs données d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Fluix

Intégrations Microsoft Power BI (Business Intelligence) et Tableau pour générer des rapports

Automatisation des tâches de routine pour automatiser les processus manuels

Images avec géolocalisation

API et extraction de données

Limites de Fluix

Les fonctions avancées sont des fonctionnalités supplémentaires payantes

Modèles et options de personnalisation limités

Prix de Fluix

Fluix commence à 30$/utilisateur par mois avec un minimum de 10 utilisateurs

Capterra: 4.8/5 (40+ reviews)

4.8/5 (40+ reviews) G2: 4.8/5 (10+ avis)

Bonus: Modèles de fiches d'information !

5. FoxTrot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Foxtrot.png Outils logiciels d'entrée de données Foxtrot /$$$img/

via FoxTrot FoxTrot est une plateforme d'automatisation d'entreprise conçue pour aider les équipes à travailler plus intelligemment, à gagner du temps et à augmenter leur productivité globale. Cette puissante plateforme permet d'automatiser les tâches fastidieuses de back-office, telles que la planification des réunions, l'allocation des ressources, la gestion des données du personnel, le suivi des achats des clients et la prévision des revenus.

FoxTrot facilite la collaboration entre les équipes et la prise de meilleures décisions en créant des tableaux de bord et des rapports personnalisés, offrant aux utilisateurs une image achevée de l'ensemble de l'organisation en temps réel. Grâce aux outils automatisés de FoxTrot, vous pouvez surveiller les performances des processus, accéder à des analyses détaillées et générer des prévisions financières plus précises. A partir de analyse du flux de travail à l'optimisation des ressources, FoxTrot aide les équipes à prendre des décisions plus intelligentes qui favorisent la progression et maximisent l'efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de FoxTrot

Automatisation des fichiers et des dossiers pour organiser les données non structurées

Exécution de SQL (Structured Query Language)

Création et modification en cours de scripts

Journal central d'activité et d'audit

Limites de FoxTrot

Manque de gestion avancée des tâches par rapport à d'autres logiciels d'entrée de données

Options de personnalisation limitées pour s'adapter aux préférences personnelles

Prix de FoxTrot

Contactez FoxTrot pour connaître les tarifs

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

6. Typeform

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Typeform.png Logiciel d'automatisation de l'entrée des données Typeform /$$$img/

via TypeformTypeform est une plateforme de traitement de données intuitive et rapide !)

Prix de Typeform

Basic : 25$/mois, facturé annuellement

: 25$/mois, facturé annuellement Plus : 50$/mois, facturé annuellement

: 50$/mois, facturé annuellement Business : 83 $/mois, facturation annuelle

Capterra: 4.7/5 (600+ commentaires)

4.7/5 (600+ commentaires) G2: 4.5/5 (600+ commentaires)

7. Infini

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Infinity.png Infinity BPO Services logiciel d'entrée de données /$$$img/

via L'infini Infinity BPO Services est une société d'externalisation des processus d'entreprise qui fournit des services de nettoyage des données pour aider les équipes à améliorer leur productivité et leur précision. Le nettoyage des données consiste à examiner méticuleusement les bases de données, les feuilles de calcul et d'autres sources de données pour y déceler des divergences ou des erreurs afin d'en garantir l'exactitude.

Le nettoyage des données est un processus essentiel qui doit être achevé rapidement pour garantir l'exactitude de vos données. Il consiste à supprimer de votre base de données les enregistrements incomplets, invalides, inexacts ou non pertinents, afin que vous puissiez prendre des décisions plus éclairées. Une solution rapide est nécessaire, car trop de temps consacré au nettoyage des données peut entraîner des coûts et des retards inutiles, ainsi que des erreurs et des divergences dans les données.

Infinity meilleures fonctionnalités

Capture et modification en cours des images

Entrée des données relatives aux demandes d'indemnisation

Nettoyage des données

Traitement Excel

Les limites d'Infinity

L'installation initiale et l'intégration peuvent être un processus long, en fonction des services demandés

Prix d'Infinity

Contacter Infinity pour connaître les tarifs

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

8. Axe Zed

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Zed-Axis.png Zed Axis logiciel d'automatisation de l'entrée des données /$$$img/

via Axe Zed Zed Axis est un outil d'importation/exportation de données pour QuickBooks. La plateforme basée sur le cloud permet aux utilisateurs de télécharger des informations simultanément et de garantir l'exactitude de toutes leurs transactions. Son outil d'entrée de données par lots est spécialement conçu pour aider les équipes à saisir de grandes quantités de données dans QuickBooks.

Lors de l'importation via Axis, vous avez trois choix : dupliquer, ignorer ou écraser toutes les transactions existantes. Pour simplifier encore les choses, vous pouvez facilement ajuster les options d'importation pour qu'elles fassent cela à votre place. Teams Axis permet de rationaliser les opérations, de réduire les coûts et de laisser à votre équipe plus de temps pour se concentrer sur les principaux objets de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Zed Axis

Capacités de gestion des données, y compris la mise en lot des transactions

Planification des fonctions pour gérer les données de l'entreprise

Importation des entrées du journal de QuickBooks Desktop

Contrôle de la qualité des données et réplication

Limites de l'axe Zed

Assistance limitée à la collaboration en temps réel

Manque d'options de personnalisation

Prix de Zed Axis

Abonnement annuel (licence logicielle uniquement) Importation : $145 Importation et exportation : 235 Importation, Exportation et Auto : $325

Abonnement annuel Plus (Licence de logiciel et options d'assistance) Importation : $285 Importation et exportation : $390 Importation, exportation et auto : $495



Capterra: 4.1/5 (10+ reviews)

4.1/5 (10+ reviews) G2: N/A

9. Tabidoo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Tabidoo.png tabidoo logiciel d'entrée de données /$$$img/

via Tabidoo Tabidoo est une solution basée sur le cloud conçue pour aider les équipes à créer des applications de base de données personnalisées. En rassemblant toutes vos données en un seul endroit, elle permet aux utilisateurs de trouver rapidement ce dont ils ont besoin tout en facilitant considérablement la collaboration au sein des équipes et entre elles.

Tabidoo vous aide à suivre les informations plus facilement en rationalisant des éléments tels que les fonctions de recherche, les versions et les notifications. Il assiste un large intervalle de formes pour les fichiers et les données structurées, et ses puissants moteurs permettent aux utilisateurs d'afficher des vues dynamiques des données et d'accéder rapidement aux informations pertinentes. La plateforme offre également une expérience utilisateur intuitive avec une interface mobile facile à utiliser par glisser-déposer, ce qui permet aux utilisateurs d'être rapidement opérationnels.

Tabidoo meilleures fonctionnalités

Fonctionnalité d'importation et d'exportation de données à partir de feuilles de calcul Excel

Affichages des données sous forme de tableau, de Kanban et de Calendrier

Types de données personnalisables

Utilisateurs, rôles et permissions de droits

Limites de Tabidoo

Forfait Free limité avec des fonctions basiques par rapport à d'autres logiciels d'entrée de données

Absence d'une variété d'affichages pour la gestion des données

Prix de Tabidoo

Contactez Tabidoo pour connaître les tarifs

Capterra: 4.8/5 (5+ reviews)

4.8/5 (5+ reviews) G2: N/A

les notes de Tabidoo : Capterra: 4,8/5, 5+ notes G2: N/A

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir sur le site web de la Commission /blog?p=65484 les outils de base de données Mac /%href/

!

10. Conexiom

via Conexiom Conexiom est un logiciel cloud permettant aux équipes d'automatiser leurs processus de documents commerciaux. La plateforme rationalise les activités chronophages, ce qui permet aux entreprises de se concentrer sur des projets stratégiques et d'établir de meilleures relations avec les clients.

Les équipes peuvent accéder aux documents depuis n'importe quel ordinateur ou appareil dans un environnement sûr et sécurisé. Les Business bénéficient également de fonctionnalités telles que la validation automatisée des documents, les règles et la logique d'entreprise personnalisables, les délais de traitement courts et les intégrations. Ces fonctionnalités clés aident les équipes à gagner du temps et de l'argent en réduisant l'entrée manuelle de données et en augmentant la productivité des équipes. Conexiom offre aux équipes une visibilité et un contrôle complets sur les outils d'entrée de données.

Les meilleures fonctionnalités de Conexiom

Rapports et tableaux de bord pour une visibilité sur la vitesse de traitement des documents

Outils d'administration pour gérer les utilisateurs, les paramètres et le processus d'entrée de données

Extraction de données à partir de n'importe quel document

Règles d'entreprise, logique et recherches

Limites de Conexiom

Manque de fonctionnalités de collaboration d'équipe

Options de personnalisation limitées

Prix de Conexiom

Contactez Conexiom pour connaître les tarifs

Capterra: 4.7/5 (30+ reviews)

4.7/5 (30+ reviews) G2: 4.6/5 (50+ commentaires)

Créer facilement des bases de données détaillées avec ClickUp

Chacun de ces outils offre des tonnes de fonctionnalités pour rationaliser votre processus de saisie de données et organiser l'information, mais une seule option fait tout cela en créant des solutions mur à mur pour les équipes et les entreprises de tous les secteurs. Et cet outil est ClickUp . 🙂

Créez des feuilles de calcul rapidement et efficacement en utilisant la vue Tableur pour gérer tout, des inventaires aux informations sur les clients. Transmettez même le contexte critique d'un seul coup d'œil avec la vue Champs personnalisés de ClickUp pour intégrer les pièces jointes, les évaluations et les pourcentages de progression dans vos colonnes de tâches.

Glisser-déposer des tâches sur une vue ClickUp Tableur pour une organisation simple

De plus, l'affichage des formulaires dans ClickUp permet de transformer les envois de bogues et les commentaires des clients en tâches exploitables. Organisez ensuite les entrées en fonction de leur priorité dans un tableau propre et fonctionnel.

Mais le meilleur dans tout cela ? Tout cela est proposé à absolument sans frais ! S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à optimiser vos processus d'entrée de données en un rien de temps.