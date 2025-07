10 modèles Jira pour une gestion du changement en douceur en 2025

Le changement est inévitable, mais le chaos ne l'est pas forcément.

En moyenne, les organisations subissent cinq changements majeurs tous les trois ans, et ce nombre ne fait qu'augmenter. Pourtant, malgré leur fréquence, la plupart des transitions ont du mal à aboutir. Une mauvaise planification, une communication confuse et une propriété mal définie font dérailler même les meilleures équipes.

C'est pourquoi un processus de gestion du changement structuré est essentiel, en particulier lorsque vous travaillez avec des outils tels que Jira. Avec le modèle de gestion du changement Jira adapté, les responsables informatiques, les responsables du changement et les équipes Agile peuvent rationaliser chaque étape de la mise en œuvre, de l'évaluation des risques aux approbations.

Dans cet article, nous vous expliquons comment utiliser efficacement les modèles de gestion des changements Jira pour faciliter la gestion des équipes, minimiser les perturbations et garantir que chaque changement apporte une réelle valeur ajoutée à votre entreprise.

Et si ceux-ci ne vous conviennent pas, nous vous présenterons également des modèles ClickUp fiables que vous pourrez utiliser à la place !

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de gestion des changements Jira ?

Un modèle de gestion des changements Jira solide aide les équipes à gérer les transitions sans oublier d'étapes ou de détails critiques. Sur la base d'études sur les changements informatiques réussis, voici les éléments à prendre en compte lors du choix ou de la création de votre modèle :

Aperçu et documentation clairs : résumez la : résumez la demande de changement , les objectifs et les systèmes concernés, avec un espace pour joindre les plans du projet et les fichiers d'assistance

Outils d'évaluation des risques : incluez des champs pour évaluer l'impact, classer les types de changements (standard ou urgents, par exemple) et définir les étapes d'atténuation

Planification de la communication : mappez les mises à jour, le calendrier et les canaux de communication des parties prenantes afin que tout le monde reste informé

Échéancier et détails de mise en œuvre : décomposez les dates clés, les phases et les tâches, y compris le déploiement, les tests et la formation

Flux de travail automatisés : intégrez Jira Service Management pour rationaliser les approbations et suivre la progression

Points de contrôle de conformité : ajoutez des étapes pour vérifier que les changements respectent les politiques internes et les réglementations externes afin de satisfaire l'objectif de : ajoutez des étapes pour vérifier que les changements respectent les politiques internes et les réglementations externes afin de satisfaire l'objectif de la gestion des changements dans la mise en œuvre du projet

Collecte de commentaires : fournissez des canaux permettant aux parties prenantes de donner leur avis en continu afin de faciliter : fournissez des canaux permettant aux parties prenantes de donner leur avis en continu afin de faciliter la gestion réactive des flux de travail

Révision post-changement : incluez un espace pour documenter les résultats, les leçons apprises et les prochaines étapes

10 modèles de gestion du changement Jira

Les modèles Jira constituent un point de départ solide pour les équipes qui cherchent à rationaliser l'installation de leurs projets grâce à des paramètres, des champs et des permissions prêts à l'emploi, en particulier pour les cas d'utilisation dans les domaines des logiciels, de l'informatique et de l'agilité. Et ils ne sont pas réservés aux développeurs.

Avec quelques ajustements, vous pouvez réutiliser les modèles Jira pour des scénarios tels que la gestion des changements, l'intégration ou les audits de processus.

Voici quelques modèles Jira pour tous types d'équipes et de services :

1. Modèle de gestion des changements ITSM

via Jira

La gestion des changements informatiques sans processus clair peut facilement dégénérer en chaos : approbations manquées, temps d'arrêt imprévus et équipes désynchronisées. Le modèle de gestion des changements Jira ITSM est conçu pour mettre de l'ordre dans ce chaos.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Intégrez les demandes de changement, les évaluations des risques et les étapes de mise en œuvre dans un flux de travail centralisé

Permettez une collaboration en temps réel entre les parties prenantes des services informatiques, commerciaux et de conformité pour des approbations transparentes

Fournissez une documentation prête pour les audits et assurez le suivi de chaque changement, réduisant ainsi les risques de non-conformité

📌 Idéal pour : les responsables des services informatiques et les administrateurs système à la recherche d'une méthode structurée, conforme et native à Jira pour gérer le changement au sein de l'infrastructure numérique.

2. Modèle de gestion des services juridiques

via Jira

Le modèle Jira Legal Service Management est conçu pour simplifier et standardiser les opérations juridiques. Il aide les équipes juridiques à gérer les demandes entrantes, à hiérarchiser les charges de travail et à suivre la progression de manière centralisée et transparente.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Automatisez la réception et le tri des demandes juridiques, réduisant ainsi les suivis manuels

Utilisez des flux de travail personnalisables pour garantir la conformité avec les politiques juridiques internes et les réglementations externes

Suivez les accords de niveau de service (SLA) et la progression pour établir des rapports sur les performances et les goulots d'étranglement de l'équipe juridique

📌 Idéal pour : les responsables des opérations juridiques, les juristes d'entreprise et les équipes chargées de la conformité qui ont besoin d'un moyen structuré et traçable pour gérer les demandes de services juridiques dans Jira.

3. Modèle de gestion des services marketing

via Jira

Lorsque les demandes de changement (des changements de marque aux changements de stratégie de communication) commencent à affluer de plusieurs services, cela peut vite devenir chaotique sans un système clair de réception et de suivi. Le modèle Jira Marketing Service Management rationalise les flux de travail axés sur le changement. Il aide les équipes à gérer les demandes, à hiérarchiser les tâches et à suivre les approbations.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Rationalisez la réception des demandes de changement marketing provenant de plusieurs services

Utilisez les flux d'approbation intégrés pour maintenir vos campagnes et vos messages sur la bonne voie

Facilitez la collaboration entre les équipes juridiques, produit et direction pour accélérer la mise sur le marché

📌 Idéal pour : les responsables marketing et les chefs de projet qui ont besoin de structure, de rapidité et de responsabilité tout en naviguant dans un environnement en constante évolution.

4. Modèle de gestion des services généraux

via Jira

Les équipes chargées des installations gèrent les déménagements de bureaux, l'aménagement de l'espace, les mises à niveau de sécurité et les changements d'équipement, c'est-à-dire l'aspect physique du changement organisationnel. Le modèle Jira Facilities Service Management fournit une méthode structurée pour traiter les demandes, automatiser les flux de travail de gestion des changements et suivre la progression.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Automatisez les demandes de déménagement de bureau, de changement d'équipement et d'aménagement de l'espace

Suivez la progression et les dépendances afin de minimiser les perturbations lors des changements physiques

Assurez l'alignement avec les RH, l'informatique et la direction pour des transitions fluides

📌 Idéal pour : Les responsables des installations et les équipes chargées des opérations sur le lieu de travail qui doivent mettre en œuvre des changements physiques tout en assurant la continuité des activités.

💡Conseil de pro : utilisez l'IA pour recueillir et centraliser les informations essentielles issues des sprints de gestion des changements précédents afin de garantir la fluidité des flux de travail et d'éviter les mêmes erreurs.

5. Modèle de contrôle des processus

via Jira

Le modèle de contrôle des processus Jira aide les équipes à suivre, réviser et améliorer les processus opérationnels en standardisant la manière dont les changements sont introduits et mis en œuvre. Qu'il s'agisse de mettre à jour les procédures opératoires normalisées ou d'affiner les flux de travail, il prend en charge l'évaluation des risques, le suivi des approbations et la surveillance du déploiement.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Standardisez la manière dont les changements de processus sont proposés, examinés et mis en œuvre

Assistance à l'évaluation des risques et au suivi des approbations pour chaque mise à jour opérationnelle

Offrez une visibilité claire sur les améliorations apportées aux processus et leur impact sur l'ensemble des équipes

📌 Idéal pour : les responsables des opérations, les équipes chargées de la conformité et les chefs de projet qui cherchent à améliorer leurs processus grâce à la traçabilité et à la structure.

6. Modèle de gestion des services RH

via Jira

Les équipes RH jouent un rôle clé dans la gestion du changement au niveau humain. Cela inclut l'intégration lors des restructurations, la mise à jour des politiques, l'assistance lors des déménagements et une communication claire.

Le modèle Jira HR Service Management aide les équipes à rester informées des demandes, à s'organiser et à faire avancer les choses.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Organisez l'intégration, les mises à jour des politiques et les mutations des employés en un seul endroit

Tirez parti de flux de travail flexibles qui s'adaptent aux processus uniques et aux objectifs de temps de réponse des RH

Synchronisez les RH, les employés et les autres services grâce à des notifications automatisées

📌 Idéal pour : les responsables RH, les équipes People Ops et les partenaires RH qui mènent le changement de l'intérieur.

7. Modèle d'approvisionnement

via Jira

Les achats sont souvent au cœur du changement, que vous soyez en phase d'expansion, d'intégration de nouveaux fournisseurs ou d'ajustement de contrats pour répondre à des objectifs en constante évolution. Le modèle Jira Procurement vous aide à mettre de l'ordre dans le chaos en remplaçant les e-mails éparpillés et les demandes verbales par des flux de travail clairs et faciles à suivre.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Centralisez l'intégration des fournisseurs, les modifications de contrats et les demandes d'approvisionnement

Automatisez le routage des approbations pour accélérer les cycles d'approvisionnement et réduire les retards

Suivez chaque étape pour garantir la conformité et la préparation aux audits, tout en minimisant les risques

📌 Idéal pour : les responsables des achats et les responsables de l'approvisionnement qui doivent garantir rapidité et conformité tout en apportant leur assistance pour répondre aux priorités changeantes de l'entreprise.

8. Modèle de gestion des services commerciaux

via Jira

Les équipes commerciales sont souvent les premières à ressentir les effets d'un changement organisationnel : nouveaux modèles tarifaires, modification des territoires, mise à jour des SLA ou repositionnement des produits.

Le modèle Jira Sales Service Management aide les équipes commerciales à rester agiles pendant les périodes de transition en centralisant les demandes de service, en rationalisant les approbations et en tenant tout le monde informé sur les points de contact en évolution rapide.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Unifiez les demandes d'assistance commerciale, les mises à jour tarifaires et les changements de territoire

Rationalisez les approbations et la communication pour faire avancer les transactions pendant les transitions

Offrez une visibilité sur le statut des demandes, réduisez la confusion et les opportunités manquées

📌 Idéal pour : les responsables des opérations commerciales, les responsables de l'habilitation et les équipes GTM qui gèrent le changement sans perdre leur élan.

9. Modèle de création d'actifs

via Jira

Les ressources sont souvent la première chose que les gens voient lors d'un changement, qu'il s'agisse d'un changement de marque, d'une mise à jour de produit ou d'un lancement interne. Des pages d'accueil aux guides internes, leur production peut faire ou défaire un déploiement.

Le modèle de création d'actifs Jira apporte une structure grâce à des formulaires de saisie clairs, des files d'attente par priorité et une visibilité partagée entre les équipes créatives, marketing et produit.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Structurez les demandes créatives à l'aide de formulaires clairs et de files d'attente prioritaires

Bénéficiez d'une visibilité partagée pour les équipes marketing, produit et créative

Suivez la progression de la production des ressources pour garantir une livraison dans les délais pour les lancements et les changements de marque

📌 Idéal pour : les responsables de contenu, les responsables des opérations créatives et les équipes interfonctionnelles qui doivent garantir une exécution rigoureuse tout en gérant plusieurs livrables soumis à des changements.

10. Modèle de gestion du service client

via Jira

Lors de tout changement, qu'il soit structurel, lié à un produit ou à une politique, ce sont les équipes du service client qui répondent aux questions et apaisent les tensions. Elles gèrent les attentes changeantes pendant que les processus internes s'adaptent.

Le modèle de gestion du service client Jira les aide à rester organisés en acheminant efficacement les demandes, en assurant le suivi des échéanciers de résolution et en mettant en évidence les problèmes récurrents qui révèlent des lacunes dans le déploiement.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Acheminez efficacement les demandes des clients vers les bons agents d'assistance

Suivez les échéanciers de résolution et mettez en évidence les problèmes récurrents afin d'améliorer les processus

Fournissez des tableaux de bord aux responsables de l'assistance pour surveiller les performances de l'équipe pendant le changement

📌 Idéal pour : les responsables de l'assistance, les responsables CX et les responsables du service d'assistance qui ont besoin de visibilité, de structure et de rapidité.

Limites de Jira

Jira est un outil populaire auprès des équipes agiles, en particulier dans le domaine du développement logiciel. Il gère efficacement le suivi des tâches, la planification des sprints et la résolution des problèmes.

Mais lorsqu'il s'agit de gestion du changement de bout en bout, en particulier dans des contextes interfonctionnels ou à l'échelle de l'entreprise, les équipes rencontrent souvent quelques lacunes.

Les limitations clés incluent :

Jira est optimisé pour le travail de développement, donc la modélisation des processus de changement nécessite souvent une personnalisation importante ou des modules complémentaires

Les flux de travail d'approbation natifs sont limités et ne sont pas conçus pour les révisions conditionnelles en plusieurs étapes impliquant plusieurs parties prenantes

La communication sur les changements, leur impact et les risques se fait souvent dans des fils de commentaires ou des outils externes

Il est difficile de suivre les dépendances entre les équipes ou les unités commerciales sans Premium ou Advanced Roadmaps

Les journaux de modifications et les pistes d'audit ne sont pas structurés pour la conformité, ce qui rend souvent nécessaire la documentation manuelle ou l'utilisation d'applications tierces

👀 Le saviez-vous ? Jira a été lancé en 2002 en tant qu'outil de suivi des bugs, nommé d'après « Gojira », le mot japonais pour Godzilla. Il a été conçu pour éliminer les bugs logiciels avec une puissance monstrueuse avant d'évoluer vers un outil de flux de travail plus complet.

Modèles Jira alternatifs

Le chaos n'est pas évolutif.

Lorsque les équipes s'agrandissent, que les projets évoluent et que les échéanciers se resserrent, le changement est inévitable. Mais sans système pour gérer ce changement, vous vous retrouvez avec des problèmes de communication, des divergences et des délais non respectés.

Découvrez ClickUp, votre nouveau centre de contrôle opérationnel.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme, optimisée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération.

Comme le dit Jodi Salice, directrice créative chez United Way Suncoast

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je suis satisfait. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, ClickUp est tout simplement infaillible.

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je suis satisfait. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, ClickUp est tout simplement infaillible.

Voici les alternatives gratuites à Jira qui amélioreront vos opérations.

1. Modèle de gestion du changement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez, mettez en œuvre et suivez efficacement les changements organisationnels grâce au modèle de gestion du changement ClickUp

Vous avez besoin d'un moyen simple pour gérer les changements sur le lieu de travail sans vous prendre la tête ? Le modèle de gestion du changement ClickUp décompose les transitions complexes en étapes faciles à réaliser.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Ce modèle de gestion des changements vous aide à créer un flux de travail solide en :

Divisez les changements en trois phases claires : planification, mise en œuvre et évaluation

Utilisation de champs personnalisés pour suivre les priorités et la progression des changements

Mise en place d'un comité consultatif sur le changement avec des rôles et des responsabilités clairs

Créer des dépendances entre les tâches pour assurer la fluidité du flux de travail

📌 Idéal pour : Les chefs de projet, les responsables d'équipe et les professionnels de la gestion du changement qui souhaitent transformer des transitions chaotiques en processus fluides et structurés.

2. Modèle de checklist pour la gestion du changement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gardez vos initiatives de changement sur la bonne voie grâce au modèle de checklist de gestion du changement ClickUp

Le modèle de checklist de gestion du changement ClickUp vous aide à mapper chaque étape de votre processus de transition.

Il décompose le changement en tâches claires et réalisables, telles que la rédaction d'un plan de communication ou la planification des validations des parties prenantes, afin que votre équipe puisse avancer en toute clarté.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez différents types de réunions et leurs résultats à l'aide de statuts personnalisés (Achevé, En cours, En cours de révision, Non commencé)

Suivez la progression grâce au suivi intégré du taux d'achèvement et aux marqueurs d'étape

Signalez rapidement tout facteur de risque de changement à l'aide d'indicateurs de statut RAG personnalisés

Créez des champs personnalisés pour enregistrer chaque type de problème et les obstacles potentiels

📌 Idéal pour : Les responsables de la gestion du changement et les chefs de projet qui ont besoin d'une approche structurée pour mettre en œuvre des changements organisationnels.

👀 Le saviez-vous ? Plus de 78 % des employés ont déclaré avoir connu davantage de changements au travail pendant les années de pandémie, ce qui a conduit à ce que les experts appellent désormais la « fatigue du changement »

3. Modèle de forfait de gestion des changements ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez et suivez efficacement les changements organisationnels grâce au modèle de plan de gestion du changement ClickUp

Le modèle de forfait de gestion du changement ClickUp aide les équipes à gérer les transitions en douceur en fournissant un cadre clair pour la planification et l'exécution des changements organisationnels.

Ce modèle se distingue comme une solution logicielle pratique de gestion des effectifs, dotée de fonctionnalités qui rendent les initiatives de changement moins intimidantes.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Créez des statuts personnalisés pour suivre la progression tout au long des phases de planification, de mise en œuvre et d'achèvement

Évaluez l'impact des changements sur les différentes équipes et les différents services grâce aux sections d'analyse d'impact

Tenez tout le monde informé grâce aux outils de planification de la communication intégrés

Planifiez et suivez la mise à niveau des compétences de vos employés grâce à des calendriers de plans de formation

📌 Idéal pour : les équipes RH, les services informatiques, les chefs de projet et les consultants en changement qui ont besoin d'un moyen clair et structuré pour planifier, suivre et mettre en œuvre les changements organisationnels.

💡 Conseil de pro : nommez vos tickets de changement comme les épisodes de Netflix : courts, percutants et clairs. Au lieu de « Mise à jour de la logique backend », optez pour « S2E3 : Supprimer l'API héritée (enfin) ». Pourquoi ? Parce que des titres de tickets clairs et mémorables facilitent la lecture de vos journaux de modifications, rendent les réunions sur le statut moins pénibles et incitent les parties prenantes à rester engagées. Bonus : votre équipe aura peut-être envie de lire les mises à jour !

4. Modèle de forfait de gestion du changement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Pilotez le changement en toute clarté grâce au modèle de plan de projet de gestion du changement de ClickUp, conçu pour faciliter les transitions au sein des équipes, entre les outils ou entre les processus

Lorsque votre organisation doit s'adapter et se développer, il est essentiel de disposer d'un plan solide. Le modèle de plan de projet de gestion du changement ClickUp vous aide à mapper chaque étape tout en tenant vos parties prenantes informées tout au long du processus.

En supervisant clairement chaque phase, vous pouvez personnaliser le processus d'approbation en fonction des besoins de votre équipe et minimiser les risques.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Statuts personnalisés pour suivre la progression de chaque initiative de changement

Champs intégrés pour classer et attribuer les changements pour une meilleure visibilité

Plusieurs vues, notamment Liste, Gantt et Calendrier, pour gérer le flux de travail à votre façon

Outils de suivi de projet tels que les réactions aux commentaires, les sous-tâches imbriquées et les paramètres de priorité

📌 Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes qui souhaitent mettre en œuvre des changements efficacement tout en minimisant les perturbations.

5. Modèle de plan d'action pour la gestion du changement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez les transitions complexes grâce au modèle de plan d'action pour la gestion du changement ClickUp, conçu pour que chaque étape soit claire, organisée et gérable

La gestion de changements organisationnels importants ne doit pas nécessairement être une tâche écrasante. Le modèle de plan d'action pour la gestion du changement de ClickUp vous aide à mapper chaque étape de votre processus de mise en œuvre du changement, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Il décompose les transitions complexes en tâches faciles à réaliser, rendant ainsi l'ensemble du processus beaucoup moins intimidant pour toutes les personnes impliquées.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez les facteurs de risque potentiels liés aux changements et élaborez immédiatement des stratégies d'atténuation

Assurez la cohésion de toute votre équipe grâce à des canaux de communication clairs et des boucles de rétroaction

Élaborez un forfait de gestion des changements solide qui s'adapte à vos besoins

Configurez des alertes automatisées pour que tout le monde reste synchronisé, même avec plusieurs intégrations Jira

📌 Idéal pour : Les professionnels de la gestion du changement, les chefs de projet et les chefs d'équipe qui ont besoin d'une approche structurée pour guider leur organisation dans les transitions.

6. Modèle de forfait complet de gestion du changement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Prenez le contrôle des changements complexes grâce au modèle de forfait complet de gestion du changement ClickUp et guidez votre organisation à travers chaque phase avec clarté et confiance

Le modèle de forfait complet de gestion du changement ClickUp vous aide à dissiper la confusion en organisant chaque étape de votre transition en un seul endroit, afin que votre équipe sache ce qui l'attend et que rien ne passe entre les mailles du filet.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Commencez rapidement avec un environnement de travail prêt à l'emploi et des statuts personnalisés pour chaque phase du changement

Suivez la progression à votre façon à l'aide de plusieurs vues, notamment Liste, Gantt et Calendrier

Saisissez les détails clés grâce à des champs intégrés pour les niveaux de risque, les domaines d'impact et les commentaires des parties prenantes

Automatisez les flux de travail pour faire avancer les tâches et minimiser les suivis manuels

📌 Idéal pour : Les responsables du changement, les chefs de projet et les équipes qui recherchent un outil flexible et évolutif pour gérer des transitions de toute taille, des mises à jour rapides des processus aux transformations à l'échelle de l'entreprise.

🧠 Anecdote : Qui a déplacé mon fromage ? — oui, celui-là — est un classique de la littérature business publié en 1998 par Spencer Johnson. À travers une fable simple, il nous rappelle qu'il faut anticiper le changement, s'adapter rapidement et ne pas s'accrocher aux anciennes méthodes.

7. Modèle de document de forfait de gestion du changement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez et suivez les changements organisationnels grâce au modèle de document de plan de gestion du changement de ClickUp, spécialement conçu pour les environnements Jira complexes

La gestion du changement dans les environnements Jira peut s'apparenter à un débogage en temps réel : une simple modification déclenche une réaction en chaîne dans toutes les équipes, tous les outils et tous les échéanciers.

Le modèle de document de forfait de gestion du changement ClickUp offre un moyen structuré et évolutif de planifier, suivre et documenter les changements afin que rien ne soit oublié.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez les changements de routine et d'urgence à l'aide de champs personnalisés, d'étiquettes et de mises à jour de statut dans plusieurs projets Jira

Standardisez les demandes de changement grâce à des formulaires intégrés qui vous permettent de recueillir dès le départ des informations telles que la portée, l'urgence et le niveau de risque

Visualisez les dépendances entre les équipes, les outils et les flux de travail à l'aide des champs de relations puissants de ClickUp

Respectez vos délais grâce aux vues Calendrier, Liste et Échéancier adaptées au mode de travail de chaque équipe

📌 Idéal pour : Les chefs de projet, les responsables informatiques et les propriétaires de changement travaillant dans des environnements agiles ou hybrides qui ont besoin d'un cadre compatible avec Jira pour guider la mise en œuvre de changements bien documentés au sein des équipes

8. Modèle ClickUp pour la gestion des services informatiques

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez vos services informatiques et vos tickets grâce au modèle de gestion des services informatiques de ClickUp

Le modèle de gestion des services informatiques ClickUp remet de l'ordre dans le chaos informatique. Ne jonglez plus entre les tickets éparpillés et les fils d'e-mails interminables : ce modèle crée un emplacement central où votre équipe peut tout gérer, des demandes matérielles aux modifications du système.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez et résolvez les tickets d'assistance informatique à l'aide des vues Liste et Helpdesk personnalisables

Traitez les demandes matérielles et gérez les actifs à l'aide de formulaires et d'un suivi dédiés

Traitez les demandes de changement grâce à un flux de travail complet, de l'envoi à l'approbation

Planifiez et programmez les changements à l'aide de la vue Calendrier avec des dates de mise en œuvre personnalisées

📌 Idéal pour : les responsables informatiques, les responsables de l'assistance et les administrateurs système qui ont besoin d'une méthode structurée pour gérer les demandes de service, le suivi des actifs et la mise en œuvre des changements

9. Modèle de forfait de projet SaaS ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez clairement la progression grâce à un modèle de forfait de projet SaaS ClickUp avec code couleur qui met en évidence les jalons, les tâches et les affectations de l'équipe

Un plan si clair et si facile à mettre en œuvre que vos projets SaaS se gèrent pratiquement tout seuls : voilà ce que vous offre le modèle de forfait de projet SaaS ClickUp.

Ce modèle, avec des sections adaptées aux équipes de développement logiciel, vous aide à mapper chaque phase, de la planification initiale au lancement final.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez le « pourquoi » grâce à une section consacrée à l'analyse de rentabilité qui met en évidence les objectifs et la valeur ajoutée

Gardez tout aligné au même endroit grâce à un espace centralisé pour vos forfaits de projet

Mappez les moments clés à l'aide de jalons clairs et visuels

Attribuez le travail en toute confiance grâce aux champs d'allocation des ressources pour une meilleure visibilité de l'équipe

📌 Idéal pour : les équipes de développement logiciel, les chefs de produit et les startups SaaS qui souhaitent lancer de nouveaux produits ou fonctionnalités avec une efficacité maximale.

Transformez le changement en opportunité avec ClickUp

Les modèles Jira constituent un point de départ solide, mais la gestion des changements dans le monde réel nécessite souvent plus de flexibilité, de visibilité et de contrôle.

C'est là que ClickUp excelle. Ses modèles de gestion des changements vous permettent de personnaliser chaque partie de votre flux de travail, de l'évaluation de l'impact aux rôles des parties prenantes. Vous pouvez suivre la progression dans différentes vues, attribuer clairement les responsabilités et verrouiller les informations sensibles à l'aide de permissions basées sur les rôles.

Les rapports intégrés permettent à tout le monde de rester informé, tandis que les échéanciers et calendriers visuels facilitent la planification. Qu'il s'agisse de mises à jour de routine ou de transitions à grande échelle, ClickUp vous aide à rester organisé, à respecter les délais et à garder le contrôle.

Prêt à reprendre le contrôle ? Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui.