10 modèles gratuits de journal de trading à utiliser en 2025

Vous n'avez pas besoin d'une autre transaction qui tourne mal pour réaliser que vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne suivez pas. Demandez à n'importe quel trader expérimenté, il vous le dira : un enregistrement clair de vos gains, de vos pertes et de votre processus de réflexion permet de distinguer les suppositions impulsives de la croissance intentionnelle et de la discipline de trading.

Mais fixer une feuille de calcul vierge n'est pas très inspirant lorsqu'on développe des activités de trading. C'est pourquoi disposer d'un modèle de journal de trading solide aide à développer de bonnes habitudes de trading.

Pour vous faire gagner du temps et vous éviter quelques maux de tête, nous avons rassemblé certains des modèles de journal de trading les plus efficaces que vous pouvez obtenir gratuitement et utiliser régulièrement.

🔎 Le saviez-vous ? Votre source d'information préférée pourrait influencer le marché boursier, des études ayant montré une corrélation entre la couverture médiatique et le comportement des traders. Par exemple, les annonces de résultats après la clôture ont fait grimper les cours des actions dans 90 % des instances, un chiffre stupéfiant.

Que sont les modèles de journal de trading ?

Les modèles de journal de trading sont des formats préconçus que vous pouvez utiliser pour enregistrer vos transactions de manière organisée et systématique. Ils se présentent généralement sous forme de feuilles de calcul ou de documents numériques avec des colonnes prédéfinies pour les prix d'entrée et de sortie, la taille de la position, la date, la direction, la stratégie utilisée et le résultat de la transaction, entre autres.

Certains vont encore plus loin en proposant un espace pour noter vos réflexions, vos émotions ou les raisons qui vous ont poussé à effectuer une transaction. L'objectif est d'assurer la cohérence du suivi, afin de ne pas dépendre de votre mémoire ou de captures d'écran aléatoires.

Lorsque vous effectuez le suivi de chaque transaction de la même manière, des tendances se dégagent des données du marché, telles que les stratégies qui fonctionnent pour vous ou la manière dont vos émotions influencent vos décisions. Au final, cela vous aide à affiner votre approche pour vos futures décisions de trading.

🧠 Anecdote : La première transaction boursière enregistrée n'a pas eu lieu à Wall Street. Elle remonte à 1602 ! La Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC) est entrée dans l'histoire en émettant des actions à la Bourse d'Amsterdam, ce qui en a fait la première introduction officielle en bourse au monde.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de journal de trading ?

Un bon modèle de journal de trading doit vous permettre de suivre vos transactions de manière simple, cohérente et pertinente. Au-delà d'un simple compagnon de trading, il doit vous aider à consigner les informations essentielles sans compliquer le processus. Voici les éléments clés à rechercher :

Adapté à votre style de trading : Choisissez un modèle de journal de trading qui correspond à votre style de trading (day trading, swing trading ou investissement à long terme) pour tenir votre journal de manière cohérente

Champs personnalisés : Choisissez des modèles de journal de trading avec des champs pour les données de trading de base telles que la date, le symbole, la taille de la position, les points d'entrée/de sortie, etc.

Notes : Recherchez des modèles qui vous permettent d'ajouter de l'espace pour vos notes stratégiques, vos raisons de négociation, les leçons apprises et votre état émotionnel au moment de la transaction

Facilité d'utilisation : Sélectionnez des modèles de journal de trading faciles à mettre à jour, tels que des feuilles de calcul, des tableaux Notion ou des agendas numériques, qui sont tous faciles à maintenir

Commentaires : recherchez des modèles faciles à consulter, avec des sections qui vous aident à analyser vos performances de trading au fil du temps et à repérer des tendances pour vous améliorer

✨Conseil bonus : vous entraîner à repérer les tendances en consultant régulièrement votre journal de trading est un excellent moyen de garder une longueur d'avance dans votre parcours de trader. Recherchez les schémas récurrents, les résultats de vos stratégies et les réactions du marché !

10 modèles de journal de trading que tous les traders devraient essayer

Découvrez ces modèles gratuits de journal de trading proposés par ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, et d'autres plateformes pour organiser votre plan de trading et améliorer votre processus décisionnel.

1. Modèle de journal et de grand livre ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Conservez un enregistrement complet de toutes vos transactions grâce au modèle de journal et de grand livre ClickUp

Le modèle de journal et de grand livre ClickUp est un journal de suivi de type journal dans un tableau de bord unifié qui suit la structure du grand livre général. Il combine les entrées de transactions, les notes, les données de pertes et profits et les résumés de comptes dans un environnement de travail numérique qui s'adapte aux flux de travail quotidiens ou hebdomadaires.

Chaque entrée est facilement étiquetée par classe d'actifs, stratégie de trading ou condition du marché, offrant ainsi des informations contextuelles qui facilitent les analyses futures. Grâce aux champs personnalisés pour le prix d'entrée/de sortie, la taille, les frais et la justification de la transaction, les traders bénéficient d'une visibilité totale sur leur comportement et leurs résultats sans avoir à se fier à des feuilles de calcul fragmentées.

💙 Pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez vos transactions et vos indicateurs clés à l'aide de champs filtrables pour une traçabilité complète

Ajoutez des observations, des captures d'écran et des enseignements pour chaque journée de trading

Visualisez vos profits et pertes cumulés ainsi que votre taux de réussite à l'aide des tableaux de bord ClickUp en temps réel

Dupliquez l'installation pour gérer plusieurs comptes de trading ou portfolios séparément

Idéal pour : les traders particuliers, les swing traders et les gestionnaires de portefeuille qui ont besoin d'un format hybride registre-journal pour effectuer des révisions régulières et gérer leur argent.

2. Modèle de journal comptable ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez les finances de votre entreprise grâce au modèle de journal comptable ClickUp

Une comptabilité précise est indispensable pour les traders opérant en tant qu'entrepreneurs individuels ou sous le statut de SARL. Le modèle de journal comptable ClickUp vous aide à enregistrer vos transactions avec précision à l'aide de champs personnalisés prédéfinis tels que la date de la transaction, le type de journal, le nombre d'entrées et le débit.

Tout étant regroupé au même endroit, vous pouvez réduire les entrées manuelles et surveiller facilement vos performances financières globales et vos indicateurs clés. Les entrées sont organisées par ordre chronologique, avec des vues créées pour des comptes ou des mois spécifiques. Les tâches liées, les rappels et les téléchargements de documents contribuent à réduire les casse-tête fiscaux de fin d'année.

💙 Pourquoi vous allez l'adorer :

Étiquetez vos revenus et vos dépenses en vue de la saison des impôts et liez les entrées du journal à des fichiers justificatifs tels que des relevés ou des reçus

Enregistrez rapidement vos entrées de journal à l'aide des champs intégrés qui capturent les détails financiers clés

Obtenez une vue d'ensemble des flux de trésorerie et des tendances au fil du temps pour prendre des décisions plus éclairées

Gagnez du temps grâce à un système organisé, facile à mettre à jour et à consulter

Idéal pour : les traders ou les propriétaires d'entreprises qui gèrent plusieurs comptes et ont besoin d'enregistrements précis et organisés pour un suivi financier plus intelligent.

Voici ce que Shireen Shalabi, consultante de projet chez Raymond James Consultant, a à dire sur l'utilisation de ClickUp:

Plutôt que de simplement garder vos projets sur la bonne voie, cela permet également à toutes les personnes qui travaillent sur le projet de rester sur la bonne voie. Par exemple, si je dois attribuer des tâches à quelqu'un qui travaille sur le même projet, je peux l'étiqueter dans la tâche, et il sera immédiatement informé par e-mail de la tâche et de sa date d'échéance.

3. Modèle de tarification de la comptabilité ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos services financiers et vos devis avec le modèle de tarification comptable ClickUp

De nombreux traders proposant des services de signaux, du mentorat ou des abonnements éducatifs ont du mal à formaliser leurs tarifs et leur facturation afin d'augmenter leurs niveaux de profit. Le modèle de tarification de la comptabilité ClickUp résout ce problème en définissant des niveaux personnalisables, des cycles de facturation, des services inclus et des réductions spécifiques aux clients.

Le modèle de journal vous permet de suivre les services, de définir des niveaux de prix et de générer rapidement des devis sans avoir à fouiller dans des feuilles de calcul. Il dispose de cinq vues intégrées, notamment des ventilations mensuelles, trimestrielles et annuelles, afin que vous sachiez toujours où en sont vos nombres et comment les ajuster.

💙 Pourquoi vous allez l'adorer :

Accédez à un emplacement centralisé pour suivre les conditions de facturation des clients et les livrables associés, avec des mises à jour de statut et un suivi des revenus intégrés

Configurez différents modèles de tarification pour les services ou produits liés au trading

Alignez le suivi des revenus récurrents avec les tâches de gestion des comptes

Bénéficiez d'une visibilité détaillée grâce à des affichages organisés par période et par composante de service

Idéal pour : les freelancers, les traders débutants, les comptables virtuels ou les agences qui ont besoin de gérer les tarifs, les devis et les structures de services.

4. Modèle de comptes fournisseurs ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gardez le contrôle de toutes vos factures avant qu'elles ne s'accumulent et ne se transforment en paiements manqués grâce au modèle de comptes fournisseurs ClickUp

Le modèle ClickUp Accounts Payable clarifie votre processus de paiement, vous aidant à contrôler les factures des fournisseurs et les cycles de paiement. Le modèle offre un système pré-construit pour enregistrer chaque facture en tant que tâche et suit toutes les obligations de paiement dans une interface claire.

Il vous permet d'attribuer des statuts tels que « Réception de la facture », « Vérification » et « Codage », et même de joindre des reçus ou des notes directement à l'entrée. De plus, il organise les paiements par fournisseur, date d'échéance ou compte et crée des automatisations pour éviter les retards grâce à une approche disciplinée.

💙 Pourquoi vous allez l'adorer :

Accédez au tableau de bord pour afficher les paiements à venir et ceux en retard sur votre plateforme de trading

Joignez des factures, notez le mode de paiement et surveillez les flux de trésorerie sortants sans ouvrir une feuille de calcul séparée

Visualisez vos dettes mensuelles grâce à des résumés de dépenses afin de garantir la transparence de vos engagements financiers et de vous préparer aux audits

Configurez des flux de travail personnalisés pour faire passer les factures par les contrôles et les approbations internes

Idéal pour : les équipes financières et d'approvisionnement qui gèrent plusieurs fournisseurs et doivent organiser le suivi des approbations de factures et des échéanciers de paiement.

💡 Conseil de pro : évitez les surprises budgétaires en utilisant un modèle d'estimation pour ventiler clairement et précisément les coûts d'un projet avant le début du travail.

5. Modèle ClickUp de résumé des comptes financiers

Obtenez un modèle gratuit Maîtrisez vos finances sans le chaos des feuilles de calcul grâce au modèle de résumé des comptes financiers ClickUp

Lorsque vous gérez plusieurs comptes, tels que des comptes d'épargne, des lignes de crédit ou des investissements, il est facile de perdre de vue la situation dans son ensemble. Le modèle de résumé des comptes financiers de ClickUp combine les soldes des comptes, les niveaux de marge et les performances spécifiques à chaque compte dans un seul environnement de travail afin que vous n'ayez pas à courir sans cesse après les chiffres.

Le modèle facilite relativement la détection des tendances ou des écarts grâce à des informations en temps réel sur les entrées et les sorties. Suivez la répartition des actifs, les flux de trésorerie et les performances par compte, grâce à un filtrage en direct et à des affichages basés sur un échéancier. Il est ainsi plus facile de comparer les performances des courtiers et d'optimiser l'allocation du capital.

💙 Pourquoi vous allez l'adorer :

Affichez tous vos comptes dans un seul tableau de bord avec des filtres par classe d'actifs pour surveiller la trésorerie par rapport au capital investi et aux rendements non réalisés

Partagez des résumés financiers avec vos conseillers fiscaux ou vos partenaires commerciaux

Mettez l'automatisation au travail pour être averti des changements clés tels que les dépôts ou les retraits

Utilisez le suivi du temps et les étiquettes pour ajouter encore plus de contexte à vos données

Idéal pour : Les traders qui jonglent entre plusieurs comptes ou stratégies et qui souhaitent disposer d'un aperçu clair et centralisé ainsi que d'un résumé consolidé en temps réel de tous leurs comptes financiers.

6. Modèle ClickUp pour les opérations comptables

Obtenez un modèle gratuit Facilitez vos opérations comptables grâce au modèle ClickUp Accounting Operations

Derrière chaque trader ou gestionnaire d'actifs professionnel se cache une fonction administrative, souvent dispersée dans plusieurs fichiers Microsoft Excel ou Google Sheets. Le modèle ClickUp Accounting Operations structure ces flux de travail en arrière-plan : enregistrement des transactions, rapprochement, génération de rapports et contrôles de conformité.

Il offre un espace méthodique et flexible pour suivre les ventes, les dépenses, les paiements et tout le reste. Il propose également des flux de travail récurrents, tels que des bilans de fin de mois ou des résumés de performance trimestriels.

💙 Pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des flux de travail autour des cycles de rapprochement, d'audit et de rapports

Attribuez des tâches pour la saisie, la révision et le suivi de la documentation des données

Concentrez-vous sur la détection des retards et des alertes d'audit grâce à des statuts personnalisés

Suivez la conformité réglementaire et les documents liés au courtage

Idéal pour : les équipes comptables ou les petites entreprises qui souhaitent mieux structurer leurs opérations financières quotidiennes, en particulier celles qui gèrent des processus comptables récurrents, structurés et évolutifs.

7. Modèle de gestion financière ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Prenez le contrôle de votre planification financière avec le modèle de gestion financière ClickUp

Le modèle de gestion financière ClickUp fournit un centre de commande pour gérer les revenus, les dépenses, les abonnements récurrents, les registres fiscaux et l'analyse des performances. Cet environnement de travail tout-en-un est conçu pour remplacer les systèmes de suivi financier fragmentés.

Suivez les entrées, les sorties et les incohérences, et établissez des budgets qui seront utilisés. Repérez les fuites de dépenses avant qu'elles ne deviennent des problèmes et tenez votre équipe (et vos dirigeants) informés sans envoyer une douzaine de mises à jour de statut.

💙 Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez par mois ou par trimestre, liez les tâches aux transactions et personnalisez les widgets de rapports

Utilisez les widgets du tableau de bord pour afficher les performances par rapport au budget et suivre l'évolution des marges bénéficiaires mensuelles au fil du temps

Bénéficiez d'une visibilité totale sur votre paysage financier grâce aux vues Liste, Calendrier et Tableau de bord

Automatisez les rappels pour les factures, les révisions ou les échéances financières à venir

Idéal pour : les équipes financières, les fondateurs, les responsables des opérations, les traders et les consultants qui ont besoin d'un historique clair et vérifiable des activités financières dans les fonctions commerciales et commerciales afin de garder un contrôle strict sur le budget et la planification.

8. Modèle de grand livre général ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Obtenez un moyen intuitif d'enregistrer simultanément tous les paiements entrants et les dépenses sortantes grâce au modèle de grand livre général ClickUp

Le modèle de grand livre général ClickUp est idéal pour les traders qui exercent leur activité en tant qu'entités commerciales. Bien que ce modèle ait été conçu pour les comptables, ses fonctionnalités flexibles le rendent tout aussi utile pour n'importe quelle équipe commerciale. Il fournit un système de comptabilité en partie double formalisé avec des comptes organisés, des catégories de journal et des mises à jour en temps réel.

Chaque élément de ligne prend en charge les descriptions, les types de compte, le statut de débit/crédit et la documentation liée. Il vous permet de suivre les transactions avec précision et de générer des rapports personnalisés qui ont du sens (même pour les non-initiés à la finance).

💙 Pourquoi vous allez l'adorer :

Surveillez et classez toutes vos activités financières avec précision

Conservez des pistes d'audit et des rapports prêts à être exportés

Alignez les entrées de journal avec les codes fiscaux ou les catégories approuvées par les experts-comptables

Intégrez la documentation, les reçus et les horodatages à chaque entrée

Idéal pour : Les équipes financières internes, les comptables indépendants et tous ceux qui ont déjà dû démêler un tableau Excel datant de trois trimestres.

9. Modèle de feuille de calcul pour journal de trading par StockBrokers. com

Le modèle de feuille de calcul de journal de trading de StockBrokers. com met l'accent sur ce qui compte le plus : la clarté, la cohérence et la perspicacité.

Conçu dans Excel, mais pensé pour les traders sérieux, ce journal comprend des colonnes prédéfinies pour le symbole, l'heure d'entrée/de sortie, la taille, les commissions, le P&L net et les notes. La disposition est simple : les cellules orange sont à remplir, tandis que les cellules grises calculent automatiquement les profits, les pertes et les totaux.

💙 Pourquoi vous allez l'aimer :

Calculez des statistiques glissantes telles que le taux de réussite et le multiple R moyen

Conservez un accès hors ligne et un contrôle total sur vos données

Utilisez le suivi automatique des gains/pertes, le bénéfice moyen par transaction et les indicateurs de taux de réussite

Les entrées et les calculs codés par couleur réduisent les erreurs et vous font gagner du temps

Idéal pour : les day traders, les investisseurs à long terme ou toute personne souhaitant rester cohérente et tirer des leçons de ses transactions passées.

10. Modèle de journal de trading par Template. Net

Le modèle de journal de trading de Template. Net est un excellent point de départ pour ceux qui souhaitent organiser leurs transactions actuelles et futures sans fioritures. Il est conçu pour les traders qui souhaitent réfléchir manuellement à leurs performances à l'aide de notes qualitatives et de résumés. Ce modèle prend en charge les journaux de transactions, le suivi des objectifs, les sections de révision et offre un espace pour les captures d'écran ou les observations relatives aux transactions.

Cette feuille de calcul simple vous permet d'enregistrer les informations essentielles : date, type (achat ou vente), prix, quantité, coût, bénéfice/perte net(te) et condition cible. Elle offre également un espace pour consigner les informations sur les entreprises et les types d'investissement, ce qui est utile si vous souhaitez suivre les tendances dans différents secteurs.

💙 Pourquoi vous allez l'aimer :

Ajoutez des notes subjectives à côté des données commerciales objectives

Utilisez des dispositions faciles à imprimer pour les flux de travail sur papier ou hybrides

Créez des sections personnalisées pour votre état d'esprit, vos réactions émotionnelles ou les actualités

Suivez vos transactions en les organisant dans un format structuré et axé sur la révision

Idéal pour : Les traders qui souhaitent apprendre en s'auto-évaluant et en tenant un journal de leurs comportements plutôt qu'en se contentant de statistiques.

💡 Conseil de pro : l'IA se nourrit de modèles en direct qui évoluent constamment en fonction du comportement des utilisateurs, des fluctuations du marché, des détails des transactions, des diagrammes de risque, de la taille des transactions et des changements opérationnels. Il est donc essentiel d'alimenter votre IA en informations en temps réel.

Maîtrisez vos finances grâce aux modèles puissants de ClickUp

Tout autour de nous passe au numérique, alors pourquoi la comptabilité et la gestion financière devraient-elles encore être coincées dans des feuilles de calcul et des fils d'e-mails interminables ? Il est temps d'offrir à vos finances la mise à niveau qu'elles méritent.

La clarté financière ne doit pas nécessairement se faire au détriment du temps ou de la santé mentale.

Les modèles de journal de trading ClickUp vous permettent de suivre et d'analyser plus facilement vos objectifs financiers en toute confiance. Grâce à ses modèles financiers polyvalents et bien conçus, vous pouvez enfin remplacer la confusion par le contrôle.

