ClickUp vs OneNote : différences clés pour la gestion des tâches et des notes

Vous venez de passer 12 minutes à chercher cette idée géniale que vous avez notée quelque part entre votre liste de courses et vos notes de réunion.

Rebondissement : il était dans vos brouillons d'e-mails depuis le début. 😲

Vous avez besoin d'un système qui non seulement enregistre vos idées, vos tâches et vos projets, mais qui vous permette également de les retrouver facilement.

C'est là que des outils tels que ClickUp et OneNote entrent en jeu. ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour gérer les tâches, les documents, les objectifs et la collaboration d'équipe en un seul endroit. OneNote, quant à lui, est le bloc-notes numérique de Microsoft conçu pour capturer des idées, organiser des notes et les synchroniser sur tous les appareils.

Le débat ClickUp vs OneNote se résume à ceci : voulez-vous un gestionnaire de projet puissant qui stocke vos notes, ou un outil de prise de notes qui s'essaie à la gestion des tâches ?

Voyons ce que chaque plateforme offre lorsque vous avez besoin de notes et de tâches pour travailler ensemble. 💁

Diagramme comparatif ClickUp vs OneNote

Voici un rapide comparatif des fonctionnalités (et de la valeur) de ClickUp et OneNote :

Critères ClickUp OneNote Objectif principal Plateforme de productivité tout-en-un comprenant la gestion des tâches, le suivi des projets et la prise de notes collaborative Carnet numérique offrant la prise de notes en format libre, l'organisation par carnets, sections et pages Fonctionnalités de prise de notes * Mise en forme de texte enrichi, documents, bloc-notes, modèles, résumés alimentés par l'IA, intégration multimédia Canvas libre, écriture manuscrite, multimédia, disposition flexible Gestion des tâches et des projets Avancé : tâches, sous-tâches, dépendances, tâches récurrentes, calendrier, diagramme de Gantt, tableau, vues Liste Minimal : checklists ; pas de gestion intégrée des tâches/projets Collaboration Modification en temps réel, commentaires, attribution de tâches, partage, permissions, discussion, collaboration sur des documents Blocs-notes partagés, modification simultanée, collaboration de base Fonctionnalités IA L'IA résume les notes, génère des éléments d'action, automatise les mises à jour et transcrit les réunions dans le logiciel de comptes rendus de réunion de ClickUp Pas d'IA native ; repose sur des intégrations ou des outils externes Intégrations Se connecte à des centaines d'applications, notamment les e-mails, les calendriers, Slack, etc Intégration approfondie avec Microsoft 365 (Outlook, Teams, Word, etc.), synchronisation OneDrive Recherche et organisation Recherche puissante, filtres, étiquettes, relations, liens bidirectionnels entre les tâches et les documents Recherche puissante, étiquettes, organisation hiérarchique par bloc-notes/section/page Automatisation Automatisation intégrée pour les flux de travail, les rappels et les tâches récurrentes Aucune fonctionnalité d'automatisation intégrée

Qu'est-ce que ClickUp ?

Commencez avec ClickUp Gérez tout votre travail (notes, documents, tâches, discussions et projets) dans ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail

Le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui est obsolète.

nous passons 60 % de notre temps à partager, rechercher et mettre à jour des informations entre différents outils.

Nos projets, notre documentation et notre communication sont dispersés dans des outils déconnectés qui nuisent à la productivité.

ClickUp résout ce problème grâce à son application tout-en-un pour le travail qui combine projets, connaissances et discussion en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA de travail la plus cohérente au monde.

Aujourd'hui, plus de trois millions d'équipes utilisent ClickUp pour travailler plus rapidement grâce à des flux de travail plus efficaces, des connaissances centralisées et une discussion axée sur les objectifs qui élimine les distractions et débloque la productivité organisationnelle.

Fonctionnalités de ClickUp

Découvrons quelques fonctionnalités qui distinguent ClickUp. 👇

Fonctionnalité n° 1 : Documents ClickUp

Si vous gérez plusieurs projets, cours ou livrables d'équipe, le fait d'avoir vos notes et vos tâches à deux endroits différents peut vous ralentir.

Utilisez ClickUp Docs pour connecter vos notes et votre liste de tâches

C'est là que ClickUp Docs peut s'avérer utile. Contrairement aux applications traditionnelles de prise de notes, cet outil transforme vos notes en actions.

Spécialement conçu pour les étudiants qui planifient leurs devoirs, les professionnels qui gèrent les livrables de leurs clients ou les équipes qui collaborent sur des objectifs communs, Docs aligne tout votre contexte de travail. Le résultat ? Vous ne perdez jamais de vue les informations clés et vous êtes plus productif.

Imaginons que vous soyez étudiant et que vous travailliez sur un projet de recherche en groupe. Vous pouvez : Esquissez la structure de votre rapport dans un document avec mise en forme de texte enrichi, pages et titres imbriqués, listes à puces ou numérotées, et même des bannières et des séparateurs pour diviser les sections

Ajoutez des liens vers des sources, joignez des images ou des vidéos et intégrez facilement des tableaux ou des diagrammes pour que toutes les pièces du puzzle s'assemblent

Partagez des notes avec vos coéquipiers et attribuez-leur des sections à traiter à l'aide des @mentions et des commentaires assignés

Intégrez un échéancier de projet, ajoutez un tableau Kanban pour visualiser la progression ou convertissez du texte en tâches ClickUp suivibles avec des checklists et des dates d'échéance qui se synchronisent avec votre environnement de travail

L'avantage est tout aussi évident pour les professionnels ou les équipes axées sur la productivité. Rédigez des propositions pour vos clients, des agendas de réunion ou des mises à jour de statut dans un document et associez-les directement à des tâches. Grâce à des fonctionnalités telles que les @mentions, les commentaires intégrés et la collaboration en direct, les boucles de rétroaction sont plus rapides et rien n'est oublié.

Utilisez les fonctionnalités de mise en forme avancées de ClickUp Docs pour créer des notes attrayantes et les lier à des tâches

💡 Conseil de pro : accélérez votre flux de travail grâce aux modèles de prise de notes de ClickUp dans Docs. Que vous saisissiez le compte rendu d'une réunion, notiez les commentaires d'un client ou planifiiez les grandes lignes d'un projet, ces modèles vous offrent un point de départ structuré, avec des en-têtes préformatés, des checklists et des liens vers les tâches. Il vous suffit d'ajouter votre contenu, d'attribuer les étapes suivantes et de transformer instantanément vos notes en actions sans repartir de zéro.

Fonctionnalité n° 2 : le bloc-notes ClickUp

Imaginons que vous enchaînez les appels clients toute la matinée. Entre la prise de notes, la planification des suivis et la vérification des tâches, vous faites des heures supplémentaires et vos notes autocollantes ne suffisent plus.

Faites confiance au bloc-notes ClickUp pour vous sauver la mise ici.

Capturez instantanément vos idées grâce au bloc-notes intégré de ClickUp, votre espace de prédilection pour prendre des notes rapides et organisées

Il s'agit d'un espace simple et privé intégré à ClickUp. Utilisez-le pour noter rapidement vos idées, vos tâches ou vos rappels dès qu'ils vous viennent à l'esprit.

Supposons que vous soyez un chef de projet organisant une réunion de lancement. Au fur et à mesure que les idées affluent, vous pouvez rédiger des notes dans le bloc-notes, les mettre en forme avec des en-têtes ou des checklists, puis, lorsque vous êtes prêt, les transformer directement en tâches ClickUp pour votre équipe ou en document pour un brief de projet.

Vous pouvez y accéder depuis votre environnement de travail, l'application mobile ou même l'extension Chrome de ClickUp, afin de l'avoir toujours à portée de main lorsque vous en avez besoin.

🧠 Anecdote : En 1943, l'ingénieur Allen Morgenstern a créé l'expression « travailler plus intelligemment, pas plus dur » alors qu'il concevait des systèmes de tâches pour les ouvriers industriels. L'objectif était de les encourager à en faire plus tout en réduisant les risques physiques.

Fonctionnalité n° 3 : ClickUp Brain

Et puis, il y a ClickUp Brain, votre assistant de productivité intelligent intégré à ClickUp.

Il peut synthétiser des sessions de brainstorming en résumés clairs, affiner des notes brutes pour en faire un contenu professionnel et générer des informations exploitables ou les prochaines étapes à suivre à partir des discussions de réunion. L'outil d'IA est conçu pour comprendre vos tâches, vos documents, votre équipe et les connaissances de votre entreprise. Ainsi, au lieu de fouiller dans des pages ou de solliciter vos collègues pour obtenir des mises à jour, vous pouvez simplement vous tourner vers lui.

Grâce à la reconnaissance contextuelle et aux suggestions basées sur l'IA, cet outil ne se contente pas d'accélérer votre flux de travail, il améliore également votre façon de penser, de communiquer et d'agir.

Gérez la progression des tâches de votre équipe avec ClickUp Brain

Par exemple, vous vous préparez pour la réunion hebdomadaire de votre équipe. Plutôt que de parcourir différents projets, notes et documents pour voir où en est la progression de chacun, il vous suffit de demander à ClickUp Brain.

📌 Exemple d'invite, d'instructions : Résumez toutes les tâches achevées la semaine dernière par l'équipe de conception et signalez tout ce qui est en retard.

En quelques secondes, il rassemble une mise à jour concise, vous évitant ainsi de passer au crible plusieurs tableaux de bord ou fils.

Résumez l'activité de l'environnement de travail avec ClickUp Brain

L'une des fonctionnalités les plus remarquables est son IA Writer, un outil puissant qui vous aide à créer et à affiner le contenu directement dans votre environnement de travail.

Générez du contenu original ou modifiez du contenu existant à l'aide de ClickUp Brain dans ClickUp Docs

Vous rédigez une proposition de projet et devez rapidement définir les objectifs, la portée et les livrables. Au lieu de partir de zéro, vous pouvez inviter l'IA Writer à vous aider en lui fournissant :

📌 Exemple d'invite : Rédigez une proposition de projet professionnelle pour la refonte d'un site web, incluant un échéancier, les livrables et les indicateurs de réussite.

En quelques secondes, ClickUp Brain génère un premier brouillon solide, que vous pouvez affiner et partager avec votre équipe.

💡 Astuce de pro : Avec ClickUp Brain MAX, l'application IA de bureau, vous pouvez prendre des notes sans taper un seul mot, grâce à la fonction Talk to Text. Il suffit d'ouvrir l'application, d'appuyer sur le micro et de dire ce que vous pensez. Brain MAX transcrira vos paroles, les ajoutera au document de votre choix et transformera même automatiquement les éléments d'action en tâches. C'est le moyen le plus rapide de capturer vos idées et de faire avancer les choses, quatre fois plus rapide que la saisie manuelle. Capturez des idées, partagez des instructions et accomplissez vos tâches 4 fois plus rapidement avec la fonctionnalité Talk to Text dans ClickUp Brain MAX

Prise de notes lors de réunions

Parlons maintenant des notes de réunion. Si vous êtes déjà sorti d'une réunion en réalisant que personne n'avait pris de notes, ou pire, que personne ne savait quoi faire ensuite, ClickUp AI Notetaker est fait pour vous.

Utilisez l'AI Notetaker de ClickUp pour prendre des notes claires lors de vos réunions et noter les éléments à faire

Il enregistre et transcrit automatiquement les réunions depuis Zoom, Teams ou Google Meet, transformant les discussions en notes organisées et consultables. Mais ce n'est pas tout. L'outil d'IA pour les notes de réunion identifie les points clés, les prochaines étapes et les éléments d'action, puis les lie aux tâches correspondantes.

Vous animez une réunion de brainstorming pour le lancement d'un nouveau produit. Après la réunion, l'IA Notetaker vous envoie un document contenant la date, les participants, les notes de réunion, le résumé de la discussion et une liste des éléments à traiter, tels que :

Créer le wireframe de la page d'accueil : Assigné à John, à rendre vendredi

Brouillon de l'e-mail de lancement : Assigné à Dana, à rendre la semaine prochaine

Découvrez-le en action ici :

📮 Insight ClickUp : 50 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage ont déclaré que le vendredi était leur journée la plus productive. Il pourrait s'agir d'un phénomène propre au travail moderne. Les vendredis ont tendance à comporter moins de réunions, ce qui, combiné au contexte accumulé au cours de la semaine de travail, pourrait se traduire par moins d'interruptions et plus de temps pour un travail approfondi et concentré. Vous souhaitez conserver votre productivité du vendredi tout au long de la semaine ? Adoptez les pratiques de communication asynchrone avec ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail ! Enregistrez votre écran avec ClickUp Clips, obtenez des transcriptions instantanées grâce à ClickUp Brain, ou demandez à l'IA Notetaker de ClickUp d'intervenir et de résumer les points forts de la réunion pour vous !

Tarifs ClickUp

Qu'est-ce que Microsoft OneNote ?

via OneNote

OneNote est une application de prise de notes numériques de Microsoft Office qui sert de bloc-notes numérique personnel, permettant aux utilisateurs de capturer, gérer et organiser des notes, des recherches, des forfaits et d'autres informations.

Créez des blocs-notes avec des sections et des pages personnalisées afin que tout reste facilement accessible sur tous vos appareils.

Qu'est-ce qui le distingue ? Vous pouvez taper n'importe où sur son canevas infini, y déposer des images, des clips audio, des vidéos ou des fichiers, et même étiqueter des notes pour faciliter la recherche. Il s'intègre également de manière transparente à d'autres applications Microsoft, telles qu'Outlook. De plus, il est flexible et basé sur le cloud, ce qui vous permet d'accéder à vos notes où que vous soyez.

📖 À lire également : Méthodes populaires de prise de notes pour différents cas d'utilisation

Fonctionnalités de OneNote

Voici quelques fonctionnalités offertes par ce logiciel de gestion de documents. 📃

Fonctionnalité n° 1 : intégration avancée des réunions

Bénéficiez d'un assistant de réunion intelligent avec OneNote

L'intégration de OneNote à Microsoft Teams récupère automatiquement les enregistrements, les transcriptions, les agendas et les notes, et les intègre directement dans vos blocs-notes.

Une fois la réunion terminée, OneNote remplit automatiquement la page avec les détails clés, notamment le titre, la date, les participants et les éléments d'action, ce qui élimine le besoin d'une entrée manuelle. De plus, il prend en charge les modèles Microsoft Planner, que vous pouvez intégrer directement dans les notes de réunion pour faciliter la planification des tâches.

🔍 Le saviez-vous ? Au XVIe siècle, les érudits utilisaient des carnets pour recueillir des citations, des idées et des croquis. Il s'agissait de systèmes de connaissances personnels bien avant l'avènement de OneNote.

Utilisez les outils d'encrage de OneNote pour créer des notes riches et attrayantes

Les outils d'écriture manuscrite de OneNote ont été améliorés pour offrir davantage de créativité. Vous pouvez désormais mettre en forme vos notes avec :

Nouveaux types de stylos : choisissez le stylo plume pour une écriture calligraphique et le stylo pinceau pour des traits dynamiques

Pipette à encre : Sélectionnez n'importe quelle couleur sur votre écran pour l'assortir à l'image de marque ou aux thèmes visuels de vos notes

Redressement de l'encre : affinez vos notes ou diagrammes manuscrits pour rendre automatiquement lisible une écriture manuscrite illisible

Adhérence de l'encre : Verrouillez les annotations apportées aux PDF ou aux images, même si vous les déplacez ou les redimensionnez

Cas d'utilisation : Essayez les encres à code couleur, redressez les annotations et alignez-les lorsque vous ajustez la disposition

Fonctionnalité n° 3 : enregistrement audio et vidéo avec notes liées dans le temps

Obtenez automatiquement des notes de réunion avec OneNote

Avec OneNote, vous pouvez enregistrer des fichiers audio ou vidéo directement dans une page de bloc-notes, ce qui améliore la productivité des étudiants, des intervieweurs ou des professionnels lors de réunions. Chaque note issue d'une vidéo est horodatée, ce qui vous permet de revenir exactement au moment souhaité dans la lecture en cliquant dessus.

De plus, il dispose d'une fonctionnalité de reconnaissance optique de caractères (OCR), qui permet de convertir le texte d'images, telles que des notes numérisées, des documents imprimés ou des photos de tableaux blancs, en texte consultable.

Tarifs OneNote

Pour les particuliers

Microsoft 365 Famille : 12,99 $/mois (pour une à six personnes)

Microsoft 365 Personnel : 9,99 $/mois (pour une personne)

Pour les entreprises

Microsoft 365 Business Basic : 7,20 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Standard : 15 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Premium : 26,40 $/mois par utilisateur

Applications Microsoft 365 pour les entreprises : 9,90 $/mois par utilisateur

ClickUp vs OneNote : comparaison des fonctionnalités

En matière de productivité, ClickUp et OneNote répondent à des besoins différents.

Comparons leurs fonctionnalités principales afin que vous puissiez décider lequel correspond le mieux à votre flux de travail. ⚒️

Fonctionnalité n° 1 : fonctionnalités générales

Voyons comment tout s'articule dans l'ensemble.

ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité complète qui combine des documents, des tâches, la gestion de projet, la collaboration et des fonctionnalités d'IA, le tout en un seul endroit. C'est l'outil idéal pour créer des documents riches avec mise en forme, modèles et médias intégrés, puis relier directement ces notes à vos tâches sans passer d'une application à l'autre.

Tout le monde peut collaborer en temps réel, et ClickUp Brain (l'assistant IA) travaille en arrière-plan comme votre assistant de productivité personnel. Il résume les notes de vos longues réunions, repère les éléments d'action que vous avez peut-être manqués et transforme même les enregistrements en texte clair et organisé.

OneNote

Cette application excelle dans la prise de notes libres. Vous pouvez cliquer n'importe où, taper, dessiner, intégrer des médias et tout organiser dans des carnets, des sections et des pages. Elle est idéale pour noter des pensées, griffonner des idées ou organiser des notes de cours.

Mais si vous recherchez des outils intégrés de gestion de projet ou d'automatisation, vous devrez l'associer à d'autres applications Microsoft, telles que Planner ou Outlook.

🏆 Gagnant : ClickUp, car il offre plus de fonctionnalités, en particulier pour les équipes qui gèrent des projets et des tâches.

📮ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et l'idéation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, qui vous aide à transformer instantanément les idées issues d'une session de brainstorming en tâches. Et si vous n'arrivez pas à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de vos invites, instructions ou descriptions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, visualiser et exécuter plus rapidement !

Fonctionnalité n° 2 : organisation et structure

Voyons comment chaque outil vous aide à rester organisé et à naviguer facilement.

ClickUp

ClickUp offre une structure organisationnelle approfondie, hiérarchisée et à plusieurs niveaux avec des espaces, des dossiers, des listes, des tâches et des documents. Il est conçu pour organiser des flux de travail complexes et relier tout ce qui se trouve dans votre environnement de travail. Et grâce à la recherche et à la fonction « Ask » de l'IA Enterprise, vous pouvez rapidement trouver et parcourir les notes, tâches et documents connexes, où qu'ils se trouvent.

OneNote

Avec son installation classique cahier > section > page, OneNote est familier et intuitif. Vous pouvez imbriquer le contenu à l'infini et réorganiser facilement les éléments.

🏆 Gagnant : ClickUp ! Bien que le verdict dépende de ce que vous recherchez (une approche plus libre ou un environnement de travail structuré), ClickUp offre une structure hiérarchique plus puissante, parfaite pour organiser des notes au sein de flux de travail plus importants. De plus, sa recherche alimentée par l'IA vous permet de faire apparaître instantanément les tâches et les notes connexes dans tout votre environnement de travail.

Fonctionnalité n° 3 : IA et automatisation

Il est temps de voir lequel apporte le plus de puissance cérébrale grâce à l'IA et à l'automatisation !

ClickUp

ClickUp Brain relie vos notes pour former une base de connaissances cohérente et homogène. Il peut résumer et analyser de longues notes de réunion grâce à son résumeur de notes IA, transformer des sessions de brainstorming en listes de tâches structurées et même générer automatiquement des sous-tâches en fonction de vos tâches. Associé au moteur d'automatisation de ClickUp, vous pouvez l'utiliser pour configurer des flux de travail qui attribuent des tâches, font passer les éléments d'une étape à l'autre et déclenchent automatiquement des notifications à mesure que les tâches progressent.

OneNote

OneNote ne dispose pas de fonctionnalités d'IA ou d'automatisation natives intégrées à l'application. Vous pouvez toujours utiliser Microsoft Copilot dans l'écosystème Microsoft 365 plus large, mais ses capacités d'IA ne sont pas directement intégrées à OneNote. Cela signifie que vous devrez vous appuyer sur des intégrations ou des outils externes pour bénéficier de fonctionnalités similaires.

🏆 Gagnant : ClickUp — pour une IA intégrée à votre flux de travail, vous offrant un gain de productivité significatif.

🧠 Anecdote : Le bloc-notes a été inventé en 1888 par un ouvrier d'une papeterie qui a assemblé des bouts de papier. Un juge a ensuite demandé une marge sur le côté gauche afin de pouvoir noter les éléments à traiter à côté de ses arguments.

ClickUp vs OneNote sur Reddit

Pour vous aider à choisir entre ClickUp et OneNote, les utilisateurs de Reddit vous livrent leur avis en toute honnêteté. Bien qu'il n'existe pas de fils de discussion comparant spécifiquement ces deux outils, découvrons quelques avis qui en parlent.

Un utilisateur estime que OneNote est plus adapté si vous souhaitez écrire à la main tout en conservant la possibilité de passer à la saisie au clavier si nécessaire :

Si vous souhaitez écrire à la main, je vous recommanderais plutôt OneNote. Je n'ai pas encore trouvé d'outil capable de rivaliser avec sa fonctionnalité de forme libre, qui vous offre la flexibilité nécessaire pour passer facilement de la saisie au clavier à l'écriture manuscrite.

Si vous souhaitez écrire à la main, je vous recommanderais plutôt OneNote. Je n'ai encore rien vu qui puisse rivaliser avec sa fonctionnalité de forme libre, qui vous offre la flexibilité nécessaire pour passer facilement de la saisie au clavier à l'écriture manuscrite.

Un autre utilisateur de longue date de OneNote en fait l'éloge pour certains cas d'utilisation spécifiques :

je ne l'envisagerais que si vous prenez des notes manuscrites en plus des enregistrements audio. Ou si vous aimez imprimer des documents. Je le dis en tant qu'utilisateur depuis plus de dix ans. Il n'y a pas d'écosystème, et Outlook Boards était le seul projet cohérent, mais Google l'a racheté plus tôt cette année.

je ne l'utiliserais que si vous prenez des notes manuscrites en plus des enregistrements audio. Ou si vous aimez imprimer des documents. Je le dis en tant qu'utilisateur depuis plus de dix ans. Il n'y a pas d'écosystème, et Outlook Boards était le seul projet cohérent, mais Google l'a supprimé plus tôt cette année.

Un utilisateur de ClickUp, quant à lui, apprécie son approche tout-en-un :

Bonjour, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de tâches/projets/base de connaissances. J'ai essayé pratiquement tous les outils commerciaux sérieux qui existent. Ce que j'aime chez ClickUp, c'est essentiellement ce qu'ils vendent : une seule application pour tout. J'apprécie vraiment le niveau de personnalisation de la gestion des tâches et la base de connaissances est également très solide. Ils ont récemment apporté une amélioration considérable au chat, nous sommes donc en train de remplacer Slack.

Bonjour, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de tâches/projets/base de connaissances. J'ai essayé pratiquement tous les outils commerciaux sérieux qui existent. Ce que j'aime chez ClickUp, c'est essentiellement ce qu'ils vendent : une seule application pour tout. J'apprécie vraiment le niveau de personnalisation de la gestion des tâches et la base de connaissances est également très solide. Ils ont récemment apporté une amélioration considérable au chat, nous sommes donc en train de remplacer Slack.

Un autre utilisateur souligne quant à lui ses fonctionnalités puissantes :

Je l'utilise depuis 2017. C'est génial. L'IA est très bonne. J'utilise les documents comme deuxième cerveau pour mon entreprise. Je n'ai rien à redire, si ce n'est qu'il peut être difficile de comprendre comment démarrer. Les modèles aident à cet égard. J'ai essayé la plupart des autres outils disponibles et ClickUp reste le meilleur en tant que plateforme complète de gestion de projets/produits (même Jira).

Je l'utilise depuis 2017. C'est génial. L'IA est très bonne. J'utilise les documents comme deuxième cerveau pour mon entreprise. Je n'ai rien à redire, si ce n'est qu'il peut être difficile de comprendre comment démarrer. Les modèles sont utiles pour cela. J'ai essayé la plupart des autres outils disponibles et ClickUp reste le meilleur en tant que plateforme complète de gestion de projets/produits (même Jira).

Le choix approprié dépend évidemment de votre style de travail et de vos préférences individuelles. Cependant, si vous avez besoin de notes qui coexistent avec votre travail, et non séparées de celui-ci, ClickUp pourrait bien être le meilleur choix.

🧠 Anecdote : Le PalmPilot original (1996) permettait aux utilisateurs de prendre des notes à l'aide d'un stylet et de suivre leurs tâches sur un écran à peine plus grand qu'une carte de crédit. Il a lancé la première véritable vague d'outils de productivité numérique.

Quelle application de prise de notes est la meilleure ?

Le verdict est tombé... et c'est serré. Mais ClickUp remporte la victoire ! 👑

Dans le face-à-face entre ClickUp et OneNote, les deux outils brillent clairement. OneNote excelle dans la prise de notes manuscrites et libres et constitue un choix solide pour les personnes qui apprécient la liberté d'une page blanche.

Quand il s'agit de faire le travail, ClickUp tient ses promesses.

Il transforme vos notes en tâches exploitables et rassemble tout, de la création de documents aux flux de travail alimentés par l'IA, en passant par la collaboration en temps réel entre les équipes.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅