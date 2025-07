les 11 meilleures alternatives à Rev IA pour la reconnaissance vocale en 2025

Rev AI est un service de transcription populaire, mais ce n'est pas votre seule option. Si vous recherchez une alternative à Rev qui offre de meilleurs prix, des transcriptions plus précises, une livraison plus rapide ou une intégration transparente avec des outils tels que Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, cette liste est faite pour vous.

Dans ce guide, nous avons rassemblé 11 des meilleures alternatives à Rev AI, parmi lesquelles des options gratuites et payantes. Ces outils de reconnaissance vocale vous aident à transcrire des fichiers audio et vidéo avec rapidité et précision, que vous traitiez des réunions, des interviews, des podcasts ou de grands volumes de contenu audio et vidéo.

⚡ Une véritable révolution : certains des outils de cette liste vont au-delà de la simple conversion de la parole en texte : ils vous aident à résumer des discussions, à étiqueter les intervenants et même à transformer des notes vocales en éléments d'action. Continuez à faire défiler pour trouver celui qui correspond le mieux à votre flux de travail.

Pourquoi choisir les alternatives à Rev IA ?

Rev AI est un logiciel de reconnaissance vocale développé par Rev qui offre des solutions de transcription basées sur l'IA et sur l'intervention humaine. Bien que Rev AI soit un bon service de transcription, il ne répond pas forcément à tous les besoins, en particulier si vous travaillez sur des projets complexes ou avec des équipes hétérogènes. Voici quelques raisons pour lesquelles les utilisateurs recherchent souvent d'autres alternatives à Rev :

Difficultés avec les fichiers audio complexes : Rev IA peut rencontrer des difficultés avec les fichiers audio ou vidéo qui comportent des voix qui se chevauchent, des accents prononcés ou du jargon technique, ce qui peut entraîner des erreurs de contexte ou des interprétations erronées.

Compréhension contextuelle limitée : sans capacité à saisir le contexte, l'IA de Rev interprète souvent mal les homophones ou ne parvient pas à maintenir une terminologie cohérente tout au long de la transcription , en particulier dans les enregistrements longs ou détaillés.

Options de mise en forme peu flexibles : la plateforme offre un contrôle limité sur la structure des transcriptions, ce qui peut être frustrant pour les utilisateurs ayant des besoins spécifiques en matière de mise en forme ou de transcription .

Absence de fonctionnalités de collaboration : Rev IA ne prend pas en charge la modification en cours de la transcription ni la collaboration, ce qui rend plus difficile le travail en équipe sur les révisions, les commentaires ou les notes partagées.

Ne convient pas aux contenus spécifiques à un domaine : si vous travaillez avec des termes techniques ou des noms de marque, Rev IA les identifie souvent de manière erronée ou les comprend mal, ce qui nécessite des modifications manuelles supplémentaires.

Plus lent avec les fichiers volumineux : le traitement de longs contenus audio ou vidéo peut entraîner des retards, des ralentissements du système et une baisse de la productivité, en particulier pour les utilisateurs qui traitent de grands volumes d'enregistrements.

Précision moindre dans les langues autres que l'anglais : bien qu'il prenne en charge plusieurs langues, le logiciel de reconnaissance vocale de Rev IA a tendance à fournir des résultats moins fiables pour tout ce qui n'est pas en anglais.

👀 Le saviez-vous ? La technologie vocale vous comprend mieux au fil du temps. Les systèmes modernes de reconnaissance vocale utilisent l'apprentissage continu et l'ajustement spécifique à l'utilisateur. C'est pourquoi votre assistant vocal vous « comprend » de mieux en mieux à mesure que vous l'utilisez.

les 15 meilleures alternatives à Rev IA en un coup d'œil

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs (USD/utilisateur/mois) ClickUp Transcription IA intégrée aux outils de réunion, suggestions de tâches, conversion de notes, flux de travail intégrés pour les projets Teams gérant les tâches + réunions Gratuit pour toujours ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois Notta Enregistrement multi-plateforme, prise de notes enrichie, libellé des intervenants, traduction et recherche dans les fichiers audio Utilisateurs individuels, freelances Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 13,49 $/mois Otter. ai Transcription en temps réel, résumés automatiques, synchronisation du calendrier, détection des locuteurs Équipes de travail hybrides, enseignants Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 16,99 $ par mois Descript Modification basée sur la transcription, enregistrement d'écran, suppression des mots de remplissage, assistance multitrack Podcasters, créateurs de vidéos Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 24 $/mois Trint Transcription automatique, outils de modification en cours, résumé IA, exportation de sous-titres, assistance multilingue Équipes médias, entreprises internationales Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 80 $/mois Sonix Assistance multilingue, notes horodatées, confiance au niveau des mots, système de dossiers dans le cloud Équipes internationales, chercheurs Forfait Free disponible ; transcription à partir de 5 $/heure (Premium) Fathom Assistant Zoom, connexion automatique aux réunions, résumés d'appels, synchronisation CRM, e-mails récapitulatifs Équipes commerciales, entreprises à distance Gratuit pour toujours ; forfaits payants à partir de 19 $/mois Verbit IA + transcription humaine, sous-titres en direct, modèles spécifiques à l'industrie, outils de sous-titrage + doublage Entreprises, secteurs juridique/éducatif/médiatique Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois Fireflies. ai Assistant de réunion IA, intégrations CRM, analyse des intervenants, recherche intelligente, vocabulaire personnalisé Managers, équipes commerciales Gratuit pour toujours ; forfaits payants à partir de 18 $/mois Happy Scribe IA + transcription humaine, plus de 120 langues, éditeur de sous-titres intégré, assistance SDH Sous-titreurs, journalistes, équipes multilingues Modèle de paiement à l'utilisation ; prix à partir de 12 $/heure Google Cloud Speech-to-text API conviviale pour les développeurs, en direct + par lots, plus de 125 langues, diarisation, confiance au niveau des mots Développeurs, équipes techniques, applications La reconnaissance standard dans la version V2 commence à 0,016 $ par minute

les 15 meilleures alternatives à Rev IA

1. ClickUp (Idéal pour les notes de réunion IA et la gestion des flux de travail)

Capturez automatiquement les notes de réunion avec ClickUp AI Notetaker

Pour les équipes qui en ont assez de jongler entre différents outils pour la transcription, le suivi des tâches et la documentation de contenus vidéo, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, simplifie le chaos grâce à un environnement de travail unifié et alimenté par l'IA.

Au cœur de tout cela se trouve ClickUp Brain, votre assistant IA virtuel conçu pour prendre en charge l'ensemble de votre flux de travail. L'une de ses fonctionnalités les plus utiles est le ClickUp AI Notetaker qui se connecte à vos appels (automatiquement, si vous le souhaitez), enregistre l'audio et génère une transcription en temps réel, des points à retenir, des actions à entreprendre et des résumés, le tout pendant que vous êtes encore en réunion.

Avant même le début de l'appel, Brain peut créer des agendas de réunion intelligents basés sur vos discussions passées et les tâches en cours, afin que votre équipe arrive alignée et préparée.

Générez instantanément des agendas de réunion avec ClickUp Brain

Mieux encore, chaque transcription est entièrement consultable. Ainsi, si vous essayez de vous rappeler ce qui a été dit lors de la session de brainstorming du mois dernier, vous n'avez pas besoin de faire défiler Slack ou de fouiller dans vos documents. Il suffit de demander à Brain, qui trouvera exactement ce dont vous avez besoin.

Recherchez instantanément n'importe quelle réunion avec ClickUp Brain

ClickUp se distingue également des outils de transcription traditionnels par ce qui se passe après la réunion. Les transcriptions ne sont pas simplement stockées dans un dossier. Elles sont automatiquement liées aux tâches, projets et documents pertinents.

Par exemple, si quelqu'un mentionne un livrable, vous pouvez mettre cette ligne en surbrillance et la convertir instantanément en une tâche ClickUp, avec un assigné, une date d'échéance et une priorité.

Transformez les notes de réunion en tâches exploitables

Découvrez maintenant ClickUp Docs, un espace flexible où votre équipe peut co-éditer des transcriptions, ajouter des résumés générés par l'IA, intégrer des tâches directement dans la page et étiqueter des coéquipiers pour une collaboration rapide.

Utilisez ClickUp Docs pour mettre instantanément en forme vos transcriptions, surligner les points clés ou insérer des éléments d'action

Imaginons que vous ayez transcrit un appel stratégique sur le contenu : il vous suffit de déposer la transcription complète dans un document, d'y attribuer des tâches de création de contenu et de suivre les mises à jour sans quitter le document.

ClickUp vous évite également de perdre du temps à passer d'un onglet à l'autre. Son outil de prise de notes IA s'intègre à votre calendrier et à vos outils de réunion tels que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Une fois synchronisé, il se connecte automatiquement à vos réunions, capture tout et classe soigneusement toutes les informations dans le bon espace.

Convertissez instantanément les notes de réunion en évènements du calendrier, attribuez des tâches à vos collègues et respectez les échéanciers de vos projets

Et comme tout se trouve dans l'environnement de travail ClickUp, vos fichiers audio ou vidéo passent de « enregistrés » à « traités » sans que vous ayez à lever le petit doigt.

📮ClickUp Insight : 49 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage sur l'efficacité des réunions prennent encore des notes manuscrites, une tendance surprenante à l'ère du numérique. Ce recours au stylo et au papier peut être une préférence personnelle ou le signe que les outils de prise de notes numériques ne sont pas encore pleinement intégrés dans les flux de travail. Parallèlement, un autre sondage ClickUp a révélé que 35 % des personnes passent 30 minutes ou plus à résumer les réunions, à partager les actions à entreprendre et à tenir les équipes informées. 👀 ClickUp AI Notetaker élimine cette charge administrative ! Laissez l'IA capturer, transcrire et résumer automatiquement vos réunions tout en identifiant et en attribuant les actions à mener. Plus besoin de notes manuscrites ou de suivis manuels ! Augmentez votre productivité jusqu'à 30 % grâce aux résumés instantanés des réunions, aux tâches automatisées et aux flux de travail centralisés de ClickUp

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Réunions ClickUp : offrez des espaces dédiés à la préparation, à la tenue et au suivi des réunions, afin d'aider les équipes à collaborer avant, pendant et après chaque réunion sans perdre le fil

: Enregistrez de courtes vidéos d'écran ou vocales et générez automatiquement des transcriptions, des résumés ou des tâches de feedback directement à partir du contenu enregistré Clips ClickUp: Enregistrez de courtes vidéos d'écran ou vocales et générez automatiquement des transcriptions, des résumés ou des tâches de feedback directement à partir du contenu enregistré

: Notez vos idées avant une réunion, puis liez le contenu de votre bloc-notes aux transcriptions post-appel et aux résumés générés par l'IA pour créer un flux de travail complet avant et après la réunion Bloc-notes ClickUp: Notez vos idées avant une réunion, puis liez le contenu de votre bloc-notes aux transcriptions post-appel et aux résumés générés par l'IA pour créer un flux de travail complet avant et après la réunion

Limites de ClickUp

Il dispose d'un ensemble complet de fonctionnalités, qui nécessite une certaine prise en main pour les utilisateurs peu familiarisés avec la technologie

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un critique G2 déclare :

Personnellement, cela m'aide à rester à jour avec ce que les autres attendent de moi. Je peux vérifier où en sont les autres membres de mon équipe et revenir sur les notes prises lors de nos réunions. Cela m'a beaucoup aidé dans la communication interne.

⚡ Archive de modèles : Vous avez besoin de noter les points clés ou de suivre les éléments d'action de vos appels ? Ces modèles de notes de réunion vous aident à documenter les discussions, à attribuer les étapes suivantes et à maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde, dès la première réunion

2. Notta (Idéal pour la transcription multilingue en temps réel)

Via Notta

Notta est un logiciel de transcription en temps réel qui prend en charge plus de 58 langues pour un public international. Il peut transcrire à la fois des réunions en direct et des fichiers audio ou vidéo préenregistrés, avec une fonction de traduction intégrée qui permet aux participants parlant différentes langues de suivre la discussion en même temps

Notta comprend également des résumés générés par IA et l'identification des locuteurs pour aider les utilisateurs à comprendre et organiser rapidement ce qui a été dit. Il prend en charge la collaboration en équipe, permettant aux utilisateurs de partager instantanément des transcriptions et des résumés avec leurs collègues.

Notta : meilleures fonctionnalités

Sélectionnez les moments clés et transformez-les en courts clips audio ou vidéo avec des transcriptions synchronisées

Téléchargez vos notes au format TXT, Word, PDF ou sous-titres (SRT, par exemple) ou synchronisez-les avec des outils tels que Notion

Configurez vos appels via Notta et enregistrez-les et transcrivez-les automatiquement, sans avoir recours à des planificateurs tiers

Pas de limitations

La précision de la transcription peut être compromise en cas de mauvaise qualité audio ou de plusieurs locuteurs, pouvant parfois entraîner l'omission de phrases ou l'identification erronée des locuteurs

Tarification Notta

Free

Pro : 13,49 $/mois

Business : 27,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notta

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notta ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de Notta :

J'utilise Notta depuis plus d'un an. Pendant cette période, j'ai modifié plus de 100 épisodes de podcasts et j'utilise Notta pour le sous-titrage et les résumés des notes de l'émission. Cela a changé la donne grâce à sa facilité d'utilisation et à la simplification considérable de mon travail d'éditeur de podcasts.

3. Otter. ai (Idéal pour les notes de réunion collaboratives)

Otter. ai est un outil de transcription en temps réel qui capture l'audio à partir de Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams et génère des sous-titres en direct pendant la réunion. Les utilisateurs peuvent revenir en arrière pour consulter les dialogues précédents ou utiliser le chat en direct intégré pour poser des questions ou clarifier certains points pendant l'appel.

Même si vous n'êtes pas disponible, l'assistant IA d'Otter peut rejoindre automatiquement les réunions et commencer à transcrire à votre place. Il fournit également des résumés et des éléments d'action générés par l'IA, clairement liés aux intervenants pour faciliter le suivi. Grâce à l'identification intégrée des intervenants et aux étiquettes personnalisées (telles que #décision ou #action), les utilisateurs peuvent rapidement organiser, rechercher et filtrer les parties importantes d'une transcription.

Otter. ai meilleures fonctionnalités

Capturez les diapositives partagées lors d'appels Zoom/Teams et intégrez-les dans la transcription à côté du dialogue

Créez des e-mails de suivi ou des résumés à partir des notes de réunion à l'aide d'invitations, d'instructions de style GPT

Suivez le temps de parole, la fréquence des intervenants et les mots-clés pour une meilleure analyse des réunions

Limites d'Otter.ai

De nombreux utilisateurs ont noté que la précision de la transcription peut diminuer en cas d'accents prononcés ou d'une mauvaise qualité audio

Tarifs Otter.ai

Free:

Plus : 16,99 $/utilisateur/mois

Business : 30 $/utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos d'Otter. ai :

Otter. ai est un excellent outil d'IA pour transcrire des fichiers audio et des vidéos. La version Premium est très bien, car elle vous permet de télécharger plus de minutes audio. Le meilleur atout est l'horodatage et la précision. J'utilise la version Premium depuis longtemps et la récente mise à jour, dans laquelle l'IA vous aide à extraire les informations nécessaires de la discussion, est extrêmement utile.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents d'Otter.ai

4. Descript (Idéal pour la modification en cours d'enregistrement audio/vidéo avec transcription)

Via Descript

Descript est un outil de transcription conçu pour les créateurs de contenu qui ont également besoin de modifier des fichiers audio ou vidéo. Sa principale caractéristique est la possibilité de modifier les médias en modifiant la transcription ; supprimez un mot dans le texte et il sera également supprimé de la vidéo ou du podcast.

En plus de la conversion de la parole en texte de base, Descript propose des outils pour nettoyer et organiser les transcriptions plus efficacement. La suppression des mots de remplissage détecte et met automatiquement en évidence les expressions telles que « euh », « hum » et « vous savez », permettant aux utilisateurs de les supprimer en un seul clic pour obtenir un audio plus soigné. L'identification des locuteurs libelle qui a dit quoi dans les discussions de groupe, avec la possibilité d'attribuer des noms ou de filtrer par locuteur.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Créez et modifiez des enregistrements vocaux en tapant, Descript synthétise un nouvel audio à partir de votre voix originale

Enregistrez des interviews avec des invités à distance, transcrivez plusieurs pistes et modifiez-les de manière synchronisée

Co-édition en temps réel avec suivi des versions et commentaires, comme Google Docs pour l'audio/vidéo

Limites de Descript

Les utilisateurs ont signalé que l'application peut être boguée ou lente, en particulier sur les projets volumineux

Tarifs Descript

Free

Amateur : 24 $ par personne et par mois

Créateur : 35 $ par personne et par mois

Business : 65 $ par personne et par mois

Enterprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Descript ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de Descript :

J'ai créé une centaine d'épisodes de podcast à l'aide de Descript, depuis la rédaction de notes de présentation avec l'IA jusqu'à la suppression des mots de remplissage et l'exportation de vidéos de haute qualité. Grâce à sa facilité de modification, cet outil est idéal pour créer des clips et des vidéos de témoignages. Je l'ai même utilisé personnellement pour transcrire et rechercher des informations dans un enregistrement de consultation médicale. Dans l'ensemble, il est très facile à utiliser.

🧠 Fait amusant : la transcription manuelle d'une heure d'audio peut prendre jusqu'à 4 à 6 heures. Avant l'arrivée des outils d'IA, les transcripteurs professionnels avaient souvent besoin d'une journée de travail complète pour transcrire proprement une seule réunion ou un seul épisode de podcast.

5. Trint (Idéal pour les flux de travail de transcription collaborative)

Via Trint

Trint est un outil de reconnaissance vocale conçu pour les équipes de contenu, les journalistes et les professionnels des médias. Il prend en charge plus de 30 langues pour la transcription et peut traduire les transcriptions dans plus de 50 langues, ce qui le rend utile pour la collaboration internationale. Les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers audio ou vidéo, et Trint les convertit rapidement en transcriptions modifiables en mettant l'accent sur la précision.

Trint comprend également un éditeur collaboratif en ligne où les équipes peuvent réviser, commenter et modifier ensemble les transcriptions, comme dans Google Docs. Il assure le suivi de l'historique des versions et inclut des pistes d'audit, ce qui permet aux éditeurs de revenir en arrière ou de savoir qui a modifié quoi. Il existe également un Story Builder qui permet d'assembler plusieurs sections de transcription en récits ou scripts structurés, souvent utilisés pour le travail éditorial ou la production vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de Trint

Libellé automatique des locuteurs et possibilité pour les utilisateurs de saisir des termes ou des noms personnalisés pour améliorer la précision

Diffusez et transcrivez en temps réel l'audio d'évènements, de conférences de presse ou de conférences

Se connecte à des outils tels qu'Adobe Premiere, Slack, Google Drive et les plateformes CMS ; prend également en charge l'automatisation Zapier

Limites de Trint

Trint sacrifie un peu de précision au profit de la rapidité et du coût. Vous devrez donc relire le texte pour corriger les mots mal compris ou les erreurs de ponctuation

Tarifs Trint

Free

Starter : 80 $/place/mois

Avancé : 100 $/place/mois

Entreprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Trint

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trint ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de Trint :

Nous faisons confiance à Trint pour nous aider à travailler plus intelligemment et non plus dur. J'apprécie sa facilité d'utilisation et la précision avec laquelle il transcrit nos entretiens. Le travail sur les transcriptions peut être fastidieux, mais cela réduit considérablement le temps nécessaire à la modification de notre travail.

📚 À lire également : Comment ajouter une voix off à une vidéo pour un meilleur engagement

6. Sonix (le meilleur pour une transcription rapide et multilingue)

Via Sonix

Sonix est une plateforme de transcription alimentée par l'IA qui peut traiter des transcriptions dans plusieurs langues dans le même fichier. Son éditeur en ligne synchronise la lecture audio avec la transcription, ce qui facilite la révision, la recherche de mots-clés et la correction des erreurs. Il inclut également un score de confiance par mot qui met en évidence les textes incertains, afin que les utilisateurs sachent exactement où vérifier l'audio.

Sonix fait également office de bibliothèque multimédia. Les transcriptions sont stockées dans le cloud, organisées en dossiers ou en projets, et prennent en charge des vitesses de lecture ajustables. Des fonctionnalités telles que AudioText Matches étiquettent automatiquement les interventions des locuteurs, tandis que les annotations horodatées vous permettent de marquer les citations ou les sections importantes. Des horodatages mot à mot sont disponibles pour une modification ou un sous-titrage précis, particulièrement utile pour les créateurs de vidéos.

Les meilleures fonctionnalités de Sonix

Grâce à ses outils d'exportation de sous-titres, vous pouvez obtenir des fichiers de sous-titres (SRT, VTT) avec les codes temporels appropriés à partir de vos transcriptions dans toutes les langues prises en charge

Identifie et lie automatiquement les termes clés ou les citations pour une révision et une synthèse plus rapides

Offre une fonctionnalité d'incrustation automatique des sous-titres pour styliser et incruster les sous-titres directement sur votre vidéo, le tout depuis la plateforme Sonix.

Limites de Sonix

Certains utilisateurs ont noté qu'il pouvait avoir des difficultés avec certains accents ou une terminologie spécialisée

Tarifs Sonix

Standard : 0 $/mois (10 $/heure d'audio)

Premium : 22 $/place/mois (5 $/heure d'audio)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sonix

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sonix ?

Voici ce qu'un critique de Capterra a dit à propos de Sonix :

Flux de travail ultra rapide pour la transcription. L'IA effectue un travail précis à près de 95 %, même en allemand, et pas seulement en anglais. Ensuite, il ne m'a fallu que 25 % à 50 % du temps total de l'entretien pour transcrire les mots inexacts.

7. Fathom (le meilleur pour les résumés de réunion IA gratuits)

Via Fathom

Fathom est un assistant de transcription natif de Zoom qui se joint automatiquement à vos réunions, les transcrit en temps réel et fournit des résumés générés par IA immédiatement après l'appel. Il apparaît comme un participant silencieux et affiche des sous-titres en direct afin que vous puissiez rester concentré sur la discussion au lieu de vous précipiter pour prendre des notes.

Pendant la réunion, Fathom peut détecter les moments clés à l'aide de la technologie IA ou vous permettre d'étiqueter manuellement les déclarations importantes. Ensuite, il génère un résumé clair avec des citations textuelles, des éléments d'action et des informations, vous évitant ainsi d'avoir à parcourir l'intégralité des transcriptions pour vous rappeler ce qui a été discuté.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Envoie automatiquement les résumés d'appels et les points clés à Salesforce ou HubSpot pour maintenir à jour les dossiers clients

Envoie un résumé post-appel directement dans votre boîte de réception e-mail, répertoriant les citations importantes, les tâches et les suivis

Toutes les transcriptions et notes sont privées ; rien n'est partagé, sauf si vous le souhaitez

Comprenez les limites

Lors de réunions avec un espace limité (comme sur Zoom ou Google Meet), le bot Fathom apparaît comme un participant à part entière, occupant une place visible à l'écran

Comprendre les tarifs

Free Forever

Premium : 19 $/utilisateur/mois

Édition Teams : 29 $/utilisateur/mois

Team Edition Pro : 39 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Fathom

G2 : 5/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fathom ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de Fathom :

Des résumés de réunion absolument parfaits et les éléments d'action sont parfaitement identifiés. J'adore la rapidité avec laquelle le résumé arrive dans ma boîte de réception (dans les 60 secondes suivant la fin de la réunion). Très facile et intuitif à utiliser, il s'intègre parfaitement à Zoom et Google Meet. J'ai apprécié la simplicité de l'installation grâce à la vidéo/méthode d'intégration et la rapidité de l'assistance/réponse.

⚡ Archive de modèles : Vous voulez rester au top de vos tâches ? Ces modèles de listes de tâches vous permettent d'organiser facilement vos priorités, de suivre votre progression et de gérer votre travail quotidien sans rien manquer

8. Verbit (Idéal pour la transcription et le sous-titrage de niveau entreprise)

Via Verbit

Verbit est une plateforme de transcription et de sous-titrage qui utilise un modèle hybride où l'IA se charge de la transcription initiale, puis des transcripteurs professionnels éditent et révisent rapidement la transcription pour obtenir une qualité quasi parfaite. Elle prend également en charge le sous-titrage en temps réel via CART (Communication Access Realtime Translation), couramment utilisé dans les salles de classe, les conférences et les webinaires Zoom.

Conçu pour une utilisation en entreprise, Verbit est conforme aux normes HIPAA, GDPR et SOC-2 et prend en charge les déploiements dans le cloud privé pour plus de sécurité. La plateforme permet aux utilisateurs de configurer des glossaires spécifiques à un domaine afin de garantir la transcription correcte des termes complexes ou spécialisés. Elle fournit également des descriptions audio en direct pour faciliter l'accessibilité.

Les meilleures fonctionnalités de Verbit

Assistance pour l'identification de plusieurs locuteurs et possibilité de libeller les locuteurs par leur nom ou leur profil vocal

Offre la traduction des transcriptions et même le doublage par IA pour faciliter la création de contenu multilingue

Verbit comprend une fonctionnalité de résumés IA « Gen V » qui génère automatiquement des récapitulatifs concis des réunions ou des cours

Limites de Verbit

La présence de nombreuses icônes dispersées dans l'interface utilisateur a été mentionnée comme source de confusion

Tarifs Verbit

Gratuit (jusqu'à 30 minutes)

Libre-service : 29 $/mois

Service complet : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Verbit

G2 : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Verbit ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de Verbit :

J'apprécie particulièrement l'interface conviviale, la reconnaissance vocale précise et l'approche orientée client de Verbit. Je l'utilise tous les jours ; il est intégré à notre système.

🧠 Anecdote : Hollywood dispose d'une armée secrète de transcripteurs. Les sous-titres des films et des séries télévisées sont souvent créés par des entreprises spécialisées dans la transcription, dont certaines travaillent image par image pour synchroniser parfaitement les dialogues, les bruits de fond et les identifiants des locuteurs.

9. Fireflies. ai (Idéal pour obtenir des informations sur les réunions grâce à l'IA)

Via Fireflies IA

Fireflies. ai est un assistant de réunion IA en temps réel qui enregistre et transcrit automatiquement les réunions sur des plateformes telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Les transcriptions apparaissent dans votre tableau de bord Fireflies quelques instants après la fin de la réunion, avec des horodatages et la différenciation des intervenants.

Mais il ne s'agit pas seulement de transcription. Fireflies ajoute une couche d'intelligence à la conversation en étiquetant les moments clés, en générant des éléments d'action et en créant des résumés de réunion. Son analyse des sentiments aide les équipes à comprendre le ton, tandis que la fonctionnalité de recherche intelligente vous permet de filtrer les discussions par mots-clés, questions, dates ou catégories.

Fireflies. ai meilleures fonctionnalités

Vous pouvez entraîner Fireflies avec un vocabulaire personnalisé afin d'améliorer la précision pour les termes spécifiques, les acronymes ou les noms de produits utilisés par votre équipe

S'intègre à des outils CRM tels que Salesforce et HubSpot, à des gestionnaires de projet tels qu'Asana et Trello, et à des plateformes cloud telles que Google Drive et Dropbox.

Offre des analyses vocales et des analyses des locuteurs, telles que le temps de parole par locuteur, des tableaux de bord et des informations qui aident les managers à encadrer efficacement les membres de leur équipe.

Limites de Fireflies.ai

Difficultés occasionnelles à transcrire et résumer avec précision les réunions, en particulier dans les situations impliquant plusieurs locuteurs, des accents prononcés ou des bruits de fond

Tarifs Fireflies.ai

Free Forever

Pro : 18 $/place/mois

Entreprise : 29 $/place/mois

Entreprise : 39 $/place/mois

Évaluations et avis sur Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 600 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fireflies.ai ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de Fireflies. ai :

Les résumés sont incroyablement précis et pertinents, et j'apprécie particulièrement la possibilité d'agrandir n'importe quel point pour obtenir plus de contexte (un avantage considérable avec le forfait Pro). La possibilité d'afficher le résumé de la réunion à côté de la transcription complète permet de gagner un temps considérable, et les horodatages liés facilitent l'accès direct à la partie de la discussion qui vous intéresse.

📚 À lire également : Comment partager et collaborer sur des notes

10. Happy Scribe (le meilleur pour la transcription et les sous-titres avec option humaine)

Via Happy Scribe

Happy Scribe est une plateforme de transcription populaire qui propose des transcriptions générées par IA dans plus de 120 langues et dialectes. L'installation est simple : il suffit de télécharger votre fichier, de sélectionner une langue et de recevoir une transcription horodatée en quelques minutes. Elle ajoute automatiquement la ponctuation, met le texte en majuscules et peut détecter et libeller les différents locuteurs pour faciliter la révision.

Happy Scribe offre également la possibilité de mettre à niveau n'importe quelle transcription IA vers une précision de niveau humain en un seul clic. Il dispose également d'un éditeur de sous-titres robuste qui non seulement transcrit la parole, mais génère également des sous-titres synchronisés prêts à être exportés. Vous pouvez fusionner, diviser et ajuster les lignes de sous-titres et même inclure des sous-titres SDH (sous-titres pour les sourds et malentendants) avec des descriptions sonores ou des libellés des locuteurs.

Les meilleures fonctionnalités de Happy Scribe

L'éditeur se synchronise avec les formes d'onde audio pour faciliter la vérification et comprend une fonction de recherche et de remplacement, ainsi que la possibilité d'étiqueter les noms des locuteurs de manière personnalisée

Vous pouvez inviter des collaborateurs à modifier les transcriptions dans la plateforme ou exporter les fichiers au format Word ou TXT pour une utilisation hors ligne

Il existe également une fonctionnalité Commentaires qui vous permet de laisser des notes ou des questions à vos collègues à certains moments précis (par exemple, « Mot imprécis ici, veuillez vérifier »)

Limites de HappyScribe

Absence d'application mobile, ce qui empêche les utilisateurs d'accéder à la plateforme lors de leurs déplacements et limite la productivité de ceux qui préfèrent travailler à partir d'appareils mobiles

Tarifs HappyScribe

Free

Starter : Payez à l'utilisation (à partir de 12 $ pour 60 min)

Lite : 9 $/mois

Pro : 29 $/mois

Business : 80 $/mois

Évaluations et avis sur Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Happy Scribe ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de Happy Scribe :

C'est aussi simple que de télécharger un fichier audio et d'attendre une minute. Ensuite, il vous suffit de corriger les 10 % qui n'ont pas pu être transcrits automatiquement. De plus, il est possible de lire l'audio pendant que vous corrigez le texte, ce qui facilite grandement le travail

11. Google Cloud Speech-to-Text (idéal pour les développeurs et les API vocales évolutives)

Google Cloud Speech-to-Text est une API conviviale pour les développeurs et adaptée aux entreprises qui convertit l'audio en texte à grande échelle. Au lieu d'une interface traditionnelle destinée aux utilisateurs, elle offre un moteur backend robuste conçu pour alimenter des applications, des robots vocaux et des flux de travail automatisés. Elle prend en charge la transcription en temps réel et par lots, ce qui signifie que vous pouvez diffuser de l'audio en direct avec une faible latence ou télécharger des fichiers préenregistrés pour recevoir des transcriptions détaillées et horodatées.

L'API s'adapte facilement aux volumes importants et comprend des outils avancés tels que les métadonnées de reconnaissance, la ponctuation automatique et les scores de confiance au niveau des mots, aidant ainsi les développeurs à affiner la qualité de la transcription. Les développeurs peuvent encore améliorer la précision en fournissant un vocabulaire personnalisé (par exemple, des noms de marque ou des termes spécifiques à un domaine).

Les meilleures fonctionnalités de Google Cloud Speech-to-Text

Vous pouvez entraîner des modèles vocaux personnalisés à l'aide d'AutoML (actuellement en déploiement limité) ou opter pour des modèles améliorés pour les appels téléphoniques et les vidéos afin d'obtenir une meilleure précision dans des scénarios audio spécialisés

Assistance à la diarisation des locuteurs, libellé automatique des locuteurs sans saisie manuelle

Propose des transcriptions alternatives pour les segments audio peu clairs, offrant ainsi aux développeurs la flexibilité nécessaire pour choisir l'interprétation la plus précise

Limites de Google Cloud Speech-to-Text

Certains utilisateurs ont signalé des retards notables lors de la transcription en temps réel, ce qui peut avoir un impact sur l'efficacité et la réactivité du traitement de la parole en direct

Tarification de Google Cloud Speech-to-Text

Basé sur la quantité d'audio traitée chaque mois, mesurée par incréments d'une seconde. Par instance, la reconnaissance standard dans V2 commence à 0,016 $ par minute et diminue avec une utilisation plus importante, tandis que les modèles médicaux sont gratuits pendant les 60 premières minutes, puis coûtent 0,078 $ par minute

Évaluations et avis sur Google Cloud Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (plus de 250 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Cloud Speech-to-Text ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de Google Cloud Speech-to-Text :

Il effectue un excellent travail de transcription, précis et ne nécessitant que très peu de modifications en cours. C'est agréable d'avoir des alternatives à d'autres produits, en particulier à Google, car ils s'intègrent à toutes les gammes de produits et sont hébergés sur le cloud drive

📚 À lire également : Les meilleures applications et outils d'IA pour prendre des notes

Les outils de transcription vous aident à capturer les discussions, les réunions et les idées à partir de fichiers audio ou vidéo. Mais une fois la transcription terminée, la gestion de tout ce qui suit (modifications, planification du contenu ou mises à jour de l'équipe) nécessite toujours un espace organisé et convivial.

C'est là que ClickUp entre en jeu. Que vous travailliez avec du contenu vidéo, des transcriptions d'entretiens ou des notes de réunion générées par l'IA à partir de Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, ClickUp vous aide à tout rassembler. Grâce à ses documents intégrés, ses modèles et ClickUp AI, vous pouvez gérer des projets, créer du contenu et collaborer, le tout en un seul endroit.

✨ Vous souhaitez transformer votre flux de travail de transcription en un processus fluide ? Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp et simplifiez votre travail du début à la fin.