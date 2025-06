IA générative dans les achats : cas d'utilisation et exemples

Vous travaillez dans le domaine des achats. Alors pourquoi passez-vous encore votre temps à obtenir des approbations, à mettre à jour des feuilles de calcul et à rechercher des informations sur les fournisseurs dans vos boîtes de réception ?

Pendant que vous vous enlisez dans les détails, vos concurrents prennent des décisions d'approvisionnement plus rapides grâce à des données plus claires et des informations plus précises.

Près d'un quart des chefs d'entreprise ont validé 40 % ou plus de leur budget IA pour l'IA générative.

Chaque heure perdue à effectuer des tâches manuelles fastidieuses est une heure que vous pourriez consacrer à la réalisation d'économies stratégiques et à l'innovation chez vos fournisseurs.

L'IA générative dans les achats change la donne. Elle consolide les données cloisonnées, met en évidence les risques et les opportunités, et suggère les prochaines étapes en quelques secondes.

Dans ce guide, nous vous montrerons comment l'IA s'intègre dans votre processus d'approvisionnement. De la recherche de fournisseurs à la révision des contrats, en passant par l'analyse des dépenses et l'approvisionnement stratégique, nous aborderons des cas d'utilisation concrets, des outils et les principaux défis à relever.

Qu'est-ce que l'IA générative dans les achats ?

L'IA générative dans les achats désigne l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle avancés, tels que les grands modèles linguistiques (LLM), pour rationaliser, améliorer et automatiser les processus d'achat complexes. Contrairement aux systèmes traditionnels basés sur des règles, l'IA générative dans les achats est capable de comprendre le contexte, de générer du contenu et de synthétiser des données provenant de différents systèmes, ce qui vous permet d'opérer plus rapidement.

Dans une organisation d'approvisionnement, l'IA générique élimine le temps que vous passeriez autrement à des tâches répétitives dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, la rédaction d'appels d'offres, la réécriture de clauses contractuelles ou la rédaction d'e-mails aux fournisseurs peuvent toutes être automatisées.

Au-delà de cela, intégrer l'IA générative dans vos flux de travail d'approvisionnement et vos systèmes de chaîne d'approvisionnement signifie :

Identifier les risques liés aux fournisseurs avant qu'ils ne s'aggravent

Améliorer la qualité des données sur toutes les plateformes

Découvrez des économies significatives en réduisant les heures de travail consacrées à la documentation répétitive et en raccourcissant les cycles d'approvisionnement

Tirez parti de l'analyse avancée pour extraire des informations sur les performances des fournisseurs, résumer de grands ensembles de données et repérer les écarts par rapport aux références passées

21 % des personnes interrogées souhaitent tirer parti de l'IA pour exceller professionnellement en l'appliquant aux réunions, aux e-mails et aux projets.

Applications clés de l'IA générative dans les achats

L'IA générative transforme le travail des équipes achats. Voici les domaines clés où son impact est le plus visible.

Génération automatisée de documents

La création de documents d'approvisionnement est un travail répétitif. Chaque document, qu'il s'agisse d'un appel d'offres, d'une demande de devis ou d'un formulaire d'intégration des fournisseurs, doit être précis, conforme aux politiques et adapté au contexte.

Vous finirez par passer des heures à copier d'anciens modèles, à rechercher des clauses et à vérifier la conformité.

🎯 Valeur de l'IA générative : Elle utilise des modèles linguistiques pour reconnaître les modèles dans votre contenu existant, tels que la structure, le ton, le langage de conformité, et les applique à de nouveaux documents. Elle comprend le type de document que vous créez et s'adapte en conséquence.

Voici les trois types de contrats d'approvisionnement que vous devez connaître : Contrats à prix fixe : Pour un projet dont la portée est bien définie

Contrats à prix remboursable : Pour les projets dont la portée est incertaine, où l'acheteur rembourse au vendeur les coûts admissibles plus des frais

Contrats à durée déterminée et à prix variable : Pour les projets dont la portée n'est pas clairement définie, combinaison de contrats à prix fixe et de contrats à prix remboursable

Gestion intelligente des risques fournisseurs

Le suivi manuel des risques fournisseurs est lent et réactif. Vous vous fiez à des rapports obsolètes, à des feuilles de calcul éparpillées ou à des commentaires fragmentés provenant de différentes parties prenantes internes. Lorsque le responsable des achats détecte un problème, celui-ci a déjà eu un impact sur les échéanciers, la qualité ou les coûts.

🎯 Valeur de l'IA générative : Elle analyse les données de tous les systèmes (fiches d'évaluation des fournisseurs, historique des contrats, échéanciers de livraison et tickets d'assistance). Elle détecte les premiers signes de risque fournisseur, tels que les retards de livraison, la volatilité des prix ou les baisses de qualité, et suggère de manière proactive les étapes à suivre.

Modèles de demande de devis pour des achats efficaces

Analyse et optimisation des dépenses

Vos équipes achats sont assises sur une mine d'or de données sur les dépenses. Mais sans les bons outils, ces informations restent enfouies. Lorsque vous avez affaire à des systèmes déconnectés, vous êtes confronté au problème des rapports obsolètes. Cela signifie que vous n'avez pas une image claire des dépenses de vos opérations d'achat.

🎯 Valeur de l'IA générique : elle extrait les données des ERP, des plateformes d'approvisionnement, des systèmes de gestion des fournisseurs et d'autres systèmes métier en amont et en aval. Vous pouvez ensuite les classer et les analyser en temps réel. Vous bénéficiez d'une visibilité instantanée sur les tendances, les dépenses non conformes et les opportunités d'économies.

Enrichissement et nettoyage des données

Dans la plupart des systèmes d'approvisionnement, les données fournisseurs sont incomplètes ou obsolètes. Par exemple, vous pouvez avoir le même fournisseur répertorié sous plusieurs noms, des informations fiscales manquantes ou des coordonnées incohérentes d'un système à l'autre.

Ces inexactitudes se traduisent par des erreurs dans les rapports, des risques de non-conformité et même une perte de temps pour corriger manuellement les données avant l'approvisionnement ou les audits.

🎯 Valeur de l'IA générative : Elle identifie et corrige les lacunes dans les données en reconnaissant les modèles dans des entrées désordonnées. Vous pouvez remplir automatiquement les informations manquantes, normaliser les entrées, fusionner les doublons et même enrichir les profils des fournisseurs à l'aide de sources externes. Chaque décision d'approvisionnement et de dépense est étayée par des données dans vos flux de travail d'automatisation des achats.

Modèles d'inventaire gratuits pour Excel, Sheets et listes ClickUp

Prévisions et planification de la demande

Vos équipes commerciales ont leurs propres projections. Les données d'inventaire sont cloisonnées dans des systèmes hérités. Les tendances du marché évoluent plus rapidement que vos cycles de rapports ne peuvent suivre. Tout cela conduit à des informations dispersées.

Actuellement, vos prévisions et vos décisions en matière de planification de la demande sont prises en vous référant à des feuilles de calcul obsolètes. Et finalement, cela relève davantage de la conjecture.

🎯 Valeur de l'IA générative : Elle vous offre une vision plus claire de ce qui vous attend. Grâce à l'analyse prédictive, vous pouvez découvrir des tendances que votre équipe n'avait même pas envisagées et mettre en évidence les changements de la demande avant qu'ils n'apparaissent dans les rapports. Au final, cela vous permet de planifier de manière plus réfléchie.

Automatisation des e-mails et de la communication

Vous passez beaucoup de temps à communiquer avec les fournisseurs, à assurer le suivi, à confirmer les échéanciers, à clarifier les conditions et à répondre aux requêtes internes. Bien que cruciales, ces communications sont répétitives et ne sont que des versions légèrement modifiées des mêmes mises à jour.

Mais que se passe-t-il lorsque vos boîtes de réception débordent et que vous devez traiter des centaines de fournisseurs ? Il y a de fortes chances que des messages importants soient retardés ou manqués.

🎯 Valeur de l'IA générative : elle agit comme une couche d'intelligence de communication centralisée en extrayant le contexte de vos systèmes d'entreprise tiers afin de générer des réponses précises. Vous pouvez réduire la charge de coordination tout en offrant à chaque fournisseur une expérience plus réactive et plus cohérente.

Comment utiliser l'IA dans la gestion des opérations

Partage des connaissances

Qui a négocié quelles conditions, quels fournisseurs ont été difficiles et quelles solutions ont été utilisées pour résoudre les problèmes passés ? Toutes ces informations se trouvent dans la tête des gens, pas dans les systèmes. Lorsque les membres de votre équipe quittent l'entreprise ou changent de rôle, ces connaissances disparaissent souvent avec eux.

Le scénario est familier : les nouveaux managers répètent les erreurs du passé et perdent du temps à redécouvrir des problèmes déjà résolus.

🎯 Valeur de l'IA générative : Elle transforme les connaissances tribales en intelligence partagée. En exploitant les e-mails, les contrats, les notes de réunion et les discussions internes, elle peut faire émerger des informations clés qui auraient autrement été oubliées. Grâce à cette continuité, vous pouvez intégrer plus rapidement les nouveaux employés et vous appuyer sur ce qui est déjà connu.

Que vous intégriez un nouveau fournisseur ou transfériez la propriété d'un fournisseur entre les membres de l'équipe, vous ne perdrez plus jamais le contexte.

Exemples concrets d'IA générative dans les achats

Nous avons dépassé l'étape où l'IA générique dans les achats en était encore à la phase de test. Voici comment les grandes entreprises l'utilisent dans leurs opérations d'achat.

1. Gestion plus intelligente des contrats et rapports de conformité

Défi : Les équipes achats et finances d'eBay étaient confrontées à des inefficacités dans l'extraction manuelle des termes clés de contrats complexes, le rapprochement des données financières et la conformité aux réglementations fiscales et environnementales en constante évolution.

Des décennies de données accumulées ont ajouté à la complexité, rendant difficile le maintien de la précision et de la rapidité.

Solution mise en œuvre : Grâce à l'IA générative, ils ont pu automatiser l'analyse des contrats, rationaliser les rapprochements de paiements et faciliter la classification réglementaire des taxes indirectes.

L'équipe achats a également commencé à utiliser l'IA pour améliorer les processus d'appel d'offres et le traitement des documents fournisseurs.

Impact : comment l'IA générique a transformé les achats et la conformité Réduction de la charge de travail manuelle dans les opérations d'approvisionnement, de finance et de conformité

Amélioration de la précision dans l'interprétation des contrats, la conformité fiscale et les rapports sur le développement durable

Rentabilité accrue, cycles d'approvisionnement accélérés et productivité améliorée des équipes d'ingénierie et du service client

2. Construire une chaîne logistique plus résiliente

Défi : Chargée de gérer une chaîne logistique mondiale vaste et complexe, Unilever était confrontée à des défis en matière de collaboration avec les fournisseurs, de gestion des contrats et de conformité aux réglementations en constante évolution.

Ces processus manuels étaient chronophages et sources d'erreurs, ce qui nuisait à l'agilité et à la réactivité.

Solution : Unilever s'est associé à Accenture pour déployer à grande échelle des applications d'IA générative dans toute son entreprise.

À l'aide de la plateforme GenWizard d'Accenture, Unilever a développé des outils basés sur l'IA pour automatiser l'analyse des contrats, améliorer la collaboration avec les fournisseurs et rationaliser les processus d'approvisionnement. Ces outils ont facilité la mise en correspondance des fournisseurs, le suivi des performances et la collecte de commentaires, favorisant ainsi l'innovation et la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Impact : mise en œuvre de l'IA générique pour améliorer l'efficacité opérationnelle L'automatisation des tâches d'approvisionnement a permis de gagner un temps considérable et de réduire la charge de travail manuelle

Les processus basés sur l'IA ont contribué à des économies substantielles en optimisant la sélection des fournisseurs et la gestion des contrats

La collaboration rationalisée avec les fournisseurs a accéléré le développement des produits et l'innovation

Cas d'utilisation et applications de l'IA pour les équipes Enterprise

Voici quelques-uns des meilleurs outils d'IA générative pour les professionnels de l'approvisionnement comme vous :

ClickUp

ClickUp est l'application qui fait tout pour le travail : elle regroupe les tâches, les documents, la communication, l'IA et l'automatisation dans une seule plateforme puissante.

Découvrez comment vous pouvez utiliser ClickUp pour la gestion de projets d'approvisionnement basée sur l'IA.

Grâce à l'assistant IA intégré, ClickUp Brain, vous pouvez générer des résumés et poser des questions contextuelles. Brain peut également vous aider à automatiser les mises à jour, à synthétiser rapidement les notes de contrat et à répondre instantanément à des questions telles que « Quels appels d'offres sont en retard ? »

Générez un modèle d'appel d'offres détaillé à l'aide de ClickUp Brain

Ensuite, utilisez les automatisations ClickUp pour créer des flux de travail personnalisés et basés sur des règles pour ces tâches répétitives dans votre flux de travail. Vous pouvez créer des déclencheurs tels que :

Lorsqu'un nouveau contrat fournisseur est téléchargé dans le logiciel de gestion des commandes, attribuez une tâche de révision juridique

Lorsqu'une tâche RFP passe à « Envoyé », créez automatiquement une tâche de suivi pour évaluation

Informez automatiquement les parties prenantes lorsque la certification d'un fournisseur est sur le point d'expirer

Déplacez les tâches vers « Fermé » lorsque l'approbation finale est achevée

Utilisez les automatisations ClickUp pour créer des règles personnalisées pour vos flux de travail d'approvisionnement

ClickUp Docs simplifie la collaboration entre vous et vos fournisseurs dans un environnement de travail partagé et sécurisé. Il vous permet de modifier en temps réel des checklists d'intégration, des instructions pour les appels d'offres ou des modèles d'audit.

L'accès invité garantit que les fournisseurs ne voient que ce dont ils ont besoin, sans compromettre les données internes. Grâce aux commentaires et aux mentions, vous pouvez étiqueter les parties prenantes internes afin qu'elles puissent examiner et commenter en temps réel.

Contrôlez l'accès aux documents en attribuant des permissions d'affichage, de commentaire ou de modification lors du partage avec des fournisseurs ou des réviseurs externes

Grâce à l'historique des modifications, vous pouvez voir qui a apporté des modifications aux documents et à quel moment, afin d'éviter les doublons.

Mettez facilement en forme et collaborez sur des documents avec votre équipe sans chevauchement dans ClickUp

Avec ClickUp Docs, vous pouvez également simplifier la gestion des documents. Vous pouvez créer et stocker des dossiers spécifiques à chaque fournisseur. Pour aller plus loin, vous pouvez également lier des documents à des tâches (par exemple, des formulaires d'évaluation des fournisseurs liés à la tâche elle-même).

📚 Bonus : Avec ClickUp Brain, vous pouvez résumer de longs contrats, extraire des clauses clés ou générer des tâches de suivi à partir des notes de réunion, le tout dans le document lui-même.

Le suivi des achats devient beaucoup plus facile grâce aux vues et aux tableaux de bord flexibles de ClickUp. Vous pouvez utiliser la vue Tableau pour visualiser l'état d'avancement de chaque projet d'approvisionnement. Vous pouvez également utiliser la vue Gantt ou Échéancier pour suivre les calendriers de livraison.

📊 Voici quelques-uns des indicateurs clés de performance (KPI) que vous pouvez suivre à l'aide de ClickUp : Nombre de fournisseurs

Réduction des coûts

Délai de production des fournisseurs

Taux de défauts des fournisseurs

Précision des commandes

Retour sur investissement des achats

Les tableaux de bord ClickUp vous aident à gérer le budget de vos projets et à surveiller tous les indicateurs clés de performance, notamment les délais de réponse des fournisseurs, les dates de renouvellement des contrats et les dépenses directes et indirectes.

De plus, grâce aux intégrations ClickUp, vous réduirez le nombre d'outils utilisés. Que vous gériez les flux de travail d'approvisionnement, l'intégration des fournisseurs ou l'analyse des achats, ClickUp peut extraire les données des outils que votre équipe utilise déjà, vous offrant ainsi une source unique et toujours à jour.

Autres outils d'IA générative de premier plan pour les équipes d'approvisionnement :

1. Icertis: Icertis est une plateforme de gestion du cycle de vie des contrats (CLM) basée sur l'IA, utilisée par les équipes achats, juridiques et financières. Son outil Contract Intelligence (ICI) exploite de grands modèles linguistiques pour générer automatiquement des contrats, signaler les clauses à risque et extraire les obligations clés.

En fournissant des recommandations contextuelles pendant les négociations, Icertis aide les équipes à accélérer les approbations et à rester conformes aux politiques juridiques.

2. SAP Ariba: SAP Ariba utilise l'IA Business pour améliorer les opérations d'approvisionnement, de la recherche de fournisseurs à l'évaluation des risques. Elle est utile pour les équipes chargées des achats et de la chaîne d'approvisionnement qui gèrent de vastes réseaux de fournisseurs.

L'IA aide à formuler des suggestions de contrats, des recommandations d'approvisionnement et des notes pour les fournisseurs en fonction de profils de risque en temps réel et de données historiques.

3. Zycus: Zycus, une plateforme d'automatisation de bout en bout des achats, offre des capacités d'IA générique via sa suite Merlin AI. Les équipes achats peuvent générer automatiquement des appels d'offres, évaluer les réponses des fournisseurs à l'aide d'un système de notation contextuelle et créer des résumés de négociation.

Le système apprend à partir des données historiques pour suggérer des stratégies d'approvisionnement optimales.

4. Ivalua: Ivalua est une plateforme Source-to-Pay (S2P) sans code conçue pour unifier les achats, la gestion des fournisseurs et l'analyse des dépenses au sein d'un écosystème unique et adaptable.

Grâce à l'IVA (Intelligent Virtual Assistant) d'Ivalua, vous pouvez automatiser des tâches telles que la recherche de fournisseurs, la résumé des contrats et la rédaction de communications.

5. Cherrywork: grâce à des flux de travail alimentés par l'IA, la suite Intelligent Procurement de Cherrywork rationalise votre cycle de vie source-to-pay. Elle vous aide à réduire la durée des cycles tout en garantissant la conformité et la cohérence.

L'application basée sur le cloud est utile pour les organisations qui utilisent SAP grâce à son intégration native.

6. Klevaar: pour les équipes qui gèrent des appels d'offres volumineux ou à variables multiples, cette solution combine l'optimisation du sourcing et l'automatisation intelligente pour traiter des évènements complexes à grande échelle, sans surcharger l'équipe.

La plateforme d'eSourcing alimentée par l'IA peut traiter simultanément des centaines (voire des milliers) de réponses de fournisseurs, en appliquant les règles et préférences définies par l'acheteur

7. LevaData: LevaData utilise l'IA pour détecter les opportunités de réduction des coûts, évaluer les risques liés à l'approvisionnement et recommander d'autres fournisseurs ou composants.

Cet outil d'IA pour les achats est idéal pour les matériaux directs et l'approvisionnement stratégique. Il transforme les signaux du marché externe en une assistance décisionnelle proactive tout au long des cycles d'approvisionnement.

8. Sievo: transformez des données d'approvisionnement désordonnées en informations structurées sur les dépenses grâce au logiciel d'analyse des achats de Sievo. Il offre une visibilité complète sur les dépenses, des informations basées sur l'IA, une gestion avancée des données et un suivi ESG pour les entreprises.

Dans votre tableau de bord d'analyse des dépenses, vous pouvez comparer les performances historiques et filtrer les données en fonction des unités commerciales.

9. GEP Smart: GEP SMART est une plateforme d'approvisionnement de bout en bout intégrant l'IA. Cette plateforme d'approvisionnement unifiée vous permet d'identifier les opportunités, de gérer les économies et de rationaliser la gestion des dépenses directes et indirectes.

10. Fairmarkit: la plateforme autonome de gestion des dépenses Fairmarkit est spécialement conçue pour l'approvisionnement des dépenses marginales. Elle permet d'automatiser les tâches manuelles telles que la collecte des demandes, la création d'évènements d'approvisionnement, l'analyse des réponses des fournisseurs, la création de rapports sur la progression et les flux de travail nécessitant de nombreuses feuilles de calcul.

Outils d'IA pour la gestion des stocks

Principaux défis et considérations éthiques liés à l'approvisionnement basé sur l'IA

Si les avantages de l'automatisation des achats basée sur l'IA vont de la génération automatisée de documents à la gestion intelligente des risques fournisseurs, en passant par l'analyse et l'optimisation des dépenses, cette technologie présente également ses propres défis. Parmi ceux-ci, on peut citer :

1. Biais algorithmique et équité

Les systèmes d'IA formés à partir de données historiques sur les achats peuvent perpétuer les biais existants. Par exemple, si les données passées favorisaient certains fournisseurs en fonction de leur situation géographique ou de leur taille, vos modèles d'IA pourraient poursuivre cette tendance, ce qui entraînerait une sélection injuste des fournisseurs et une discrimination potentielle.

Considérations clés :

Diversité des données : veillez à ce que les données d'entraînement incluent un large intervalle de profils de fournisseurs (par exemple, par taille, zone géographique, type de propriété) afin d'éviter de renforcer les biais systémiques

Audit des biais : testez régulièrement les modèles d'IA pour détecter les résultats biaisés dans la notation, la sélection et les recommandations des fournisseurs

Expliquabilité : utilisez des systèmes d'IA qui offrent une transparence sur la manière dont les décisions sont prises afin qu'elles puissent être contestées ou révisées si nécessaire

Conception inclusive : impliquez plusieurs parties prenantes, y compris les équipes chargées de la diversité des fournisseurs, dans le développement et le test des modèles d'IA afin d'éviter les angles morts

👀 Le saviez-vous ? Les équipes achats consacrent près de 40 % de leur temps à des tâches manuelles et répétitives, telles que la recherche d'approbations ou la mise à jour de feuilles de calcul. Cela représente près de deux jours complets par semaine consacrés à des tâches que des outils tels que l'automatisation et l'IA pourraient facilement prendre en charge.

2. Confidentialité et sécurité des données

Les systèmes d'IA pour les achats traitent souvent des données sensibles sur les fournisseurs et l'organisation, telles que les informations financières des fournisseurs et les documents contractuels et juridiques. Mais que se passe-t-il lorsque vous ne disposez pas de mesures de protection solides ? Lorsque vous ne disposez pas d'une gouvernance claire sur la manière dont les données sont consultées, traitées et partagées par les systèmes d'IA ?

Vous serez confronté à des risques majeurs liés à l'utilisation abusive des données, au non-respect des lois sur la confidentialité et à l'érosion de la confiance des fournisseurs.

✅ Checklist : Garanties éthiques dans l'IA appliquée aux achats

Limitez l'accès aux données sensibles à l'aide de permissions basées sur les rôles

Découvrez comment les outils d'IA traitent les données relatives aux fournisseurs ou aux contrats

Auditez les décisions de l'IA pour garantir la conformité en matière de confidentialité (RGPD, CCPA, etc.)

Établissez des protocoles de consentement lors du partage de données en externe

Vérifiez régulièrement les politiques de conservation et de suppression des données

📌 Quelles sont les sanctions en cas de violation du RGPD ? En cas d'infractions graves, les sanctions peuvent atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial annuel des organisations publiques et privées. Même pour des infractions moins graves, telles que le défaut de conservation des registres appropriés ou la non-communication en temps voulu des violations de données, les amendes peuvent atteindre 10 millions d'euros ou 2 % du chiffre d'affaires mondial

3. Dépendance excessive à l'automatisation

À mesure que l'IA devient plus performante, le risque que vos équipes commencent à trop se fier aux décisions automatisées augmente.

Prenons l'exemple de la rédaction de contrats. Un système d'IA pourrait supprimer une clause apparemment redondante lors de la génération du contrat afin de rationaliser le document. Mais cette clause pourrait être une protection de secours sur laquelle votre équipe juridique a insisté pour les fournisseurs à haut risque en raison d'un litige passé.

Ce que l'IA considère comme une duplication peut en réalité être une protection durement acquise qui protège votre organisation.

✅ Checklist : Comment trouver le juste équilibre entre automatisation et jugement humain

Examinez les résultats générés par l'IA avant les approbations ou la notation des fournisseurs

Définissez des seuils à partir desquels les actions automatisées nécessitent une validation humaine

Suivez les exceptions et les modèles de dérogation pour repérer les défaillances de l'automatisation

Formez vos responsables des achats à comprendre les limites de l'IA, et pas seulement à utiliser les outils

Comment utiliser l'IA pour automatiser les tâches

4. Propriété intellectuelle et droits des fournisseurs

Les fournisseurs vous confient leurs données exclusives dans l'espoir d'un partenariat équitable et sécurisé. Si vos outils d'IA réutilisent ou divulguent ces informations, intentionnellement ou non, vous vous exposez à de graves conséquences. Cela pourrait également donner lieu à des poursuites judiciaires. L'IA ne peut pas tracer la ligne. C'est à vous de le faire.

Considérations clés pour protéger les données des fournisseurs dans les flux de travail IA

Clarté contractuelle : Veillez à ce que les fournisseurs d'IA indiquent explicitement comment ils utilisent les données d'entrée et qui est propriétaire des résultats obtenus

Droits d'utilisation des données : Vérifiez que toutes les données tierces utilisées dans la formation à l'IA ont été correctement autorisées afin d'éviter toute plainte pour violation

Contrats avec les fournisseurs : incluez des clauses d'indemnisation pour vous protéger contre d'éventuelles violations de la propriété intellectuelle résultant des actions des fournisseurs

👀 Le saviez-vous ? Plusieurs agences de presse canadiennes ont poursuivi OpenAI en novembre 2024 pour violation du droit d'auteur liée à l'utilisation de leurs articles d'actualité pour former ChatGPT. Elles réclament jusqu'à 20 000 dollars canadiens par article utilisé pour la formation

