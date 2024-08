10+ modèles d'itinéraires gratuits dans Google Docs, Excel et Word

L'organisation d'un voyage comporte de nombreux aspects.

Il faut prévoir les vols, réserver les hôtels et les voitures de location, planifier les activités et s'assurer qu'elles s'inscrivent dans votre calendrier et votre budget !

Que vous soyez un voyageur chevronné ou que vous cherchiez simplement à créer un programme organisé pour votre prochain voyage, vous devriez envisager d'utiliser un modèle d'itinéraire.

Les modèles d'itinéraires vous aident à organiser vos activités, gérer votre temps vous permet de calculer vos dépenses, vous donne une ventilation de toutes les informations importantes avant un voyage et vous aide à tirer le meilleur parti de votre voyage d'affaires ou de vos vacances.

Consultez les sections ci-dessous pour savoir ce qui fait un bon modèle d'itinéraire et découvrez 11 modèles gratuits que vous pouvez utiliser pour vous aider à planifier votre prochain voyage ! 🏝️

Qu'est-ce qu'un modèle d'itinéraire ?

Un itinéraire est un document qui décrit tous les détails de votre voyage, depuis vos réservations de vol et d'hôtel jusqu'aux activités prévues et au budget, afin de vous assurer que tout se passe bien.

Cela dit, les planificateurs de voyages devraient se tourner vers les modèles d'itinéraires pour obtenir des pages à remplir en blanc, prêtes à l'emploi et organisées, qu'ils peuvent utiliser pour tous les types de voyages.

Les modèles d'itinéraires peuvent aider les voyageurs d'affaires et de loisirs :

Gagner du temps, planifier plus efficacement et fournir un format organisé pour tous les détails importants de leur voyage

Disposer d'unplanificateur numérique pour garder une trace de tous les détails à prendre en compte lors de la planification de leur voyage, tels que les dates et les lieux, le transport et l'hébergement, ainsi que les activités

Accéder rapidement à tous les détails nécessaires en un seul endroit

Aider à gérer plus efficacement les changements de dernière minute

Considérez ces modèles d'itinéraires gratuits comme l'assistant de votre agent de voyage personnel. Ils sont là pour vous aider à planifier les parties les plus importantes de votre voyage, afin que vous passiez plus de temps à profiter de l'instant présent qu'à vous inquiéter de ce qui vous attend et de la façon dont vous allez vous y rendre.

La création d'un itinéraire de voyage détaillé est utile si vous visitez une nouvelle ville ou un pays où vous n'êtes jamais allé.

11 Modèles d'itinéraires de voyage

1. Modèle d'itinéraire de voyage d'affaires ClickUp

Veillez à ce que les voyages d'affaires soient planifiés efficacement pour gagner du temps et réduire les coûts en utilisant ce modèle

Vous voyagez pour le travail ?

Ce modèle Modèle d'itinéraire de voyage d'affaires par ClickUp peut vous aider à rassembler en un seul endroit tous les détails importants relatifs à vos voyages et à vos horaires de travail.

Notez facilement vos dates de voyage, les informations sur l'hôtel, le numéro de vol et d'autres informations importantes dans un format organisé et facile à suivre ClickUp Docs . Si vous avez plusieurs projets de voyage ou si vous souhaitez conserver vos documents d'itinéraires passés et futurs en un seul endroit, il vous suffit d'ajouter des pages imbriquées dans un seul document pour que tout soit bien organisé et accessible.

Et comme ClickUp Docs vous permet de contrôler entièrement les autorisations de partage et la confidentialité, vous pouvez garder vos pages privées pour protéger vos informations personnelles ou les partager en toute sécurité avec des personnes sélectionnées par le biais d'un lien.

Mieux encore, ClickUp est disponible sur le site Web de la application mobile afin que vous puissiez emporter votre modèle d'itinéraire partout où vous allez et y accéder à tout moment de la journée.

Utilisez ce modèle d'itinéraire de voyage gratuit pour rationaliser votre activité processus de planification des voyages et d'établir un itinéraire standard cohérent que vous pourrez réutiliser. Télécharger ce modèle

2. Modèle d'itinéraire de vacances ClickUp

Rationalisez votre processus de planification de voyage à l'aide de ce modèle

Vous prévoyez de partir en voyage ou d'explorer une nouvelle ville ?

Quel que soit le type de vacances que vous prévoyez, cette Modèle d'itinéraire de voyage pour la planification des vacances par ClickUp peut vous aider à créer une feuille de route visuelle de vos activités planifiées.

Grâce à ce modèle gratuit d'itinéraire de voyage, vous pourrez planifier vos destinations, utiliser des Champs personnalisés ClickUp pour ajouter des détails importants tels que les adresses des hôtels, le type d'activité, les heures d'ouverture, la durée du voyage, l'hébergement, les réservations, etc. afin de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre tous les endroits que vous avez prévu de visiter lors de votre voyage !

En outre, ce modèle vous permet de visualiser votre itinéraire de voyage en vue Carte, comme indiqué ci-dessus, et dans d'autres vues de ClickUp, telles que Liste, Tableau intégré et Vue doc. Chaque vue personnalisée offre un aperçu unique de votre itinéraire de voyage pour vous aider à visualiser et à organiser vos plans de la manière qui vous convient le mieux.

Utilisez ces modèles de planification de vacances pour vous donner la structure et l'organisation dont vous avez besoin pour planifier votre prochain voyage et passer une escapade sans stress ! Télécharger ce modèle

3. Modèle de planificateur de voyage ClickUp

Visualisez votre voyage, votre budget, vos réservations et tout ce qui se trouve entre les deux en un seul endroit grâce au modèle de planificateur de voyage ClickUp

Simplifiez la planification de vos voyages avec Modèle de planificateur de voyage de ClickUp ! Dites adieu au chaos des détails éparpillés et bonjour à un centre centralisé pour tous les éléments essentiels de votre voyage. Des vols à l'hébergement, des activités aux budgets, ce modèle vous couvre. Gagnez du temps en organisant tout en un seul endroit et assurez-vous que rien ne vous échappe.

Grâce à des fonctionnalités personnalisables telles que des statuts, des champs et des vues personnalisés, vous pouvez adapter le modèle à vos besoins spécifiques. Collaborez sans effort avec vos amis et votre famille pour créer l'expérience de voyage ultime. Que vous partiez pour une escapade rapide ou que vous planifiez un voyage d'affaires, ce modèle vous fournit les outils dont vous avez besoin pour un voyage réussi.

Définissez votre budget, recherchez des destinations, créez des itinéraires et finalisez les détails sur la plateforme intuitive de ClickUp. Suivez la progression, assignez des tâches et contrôlez la productivité en toute simplicité. Du début à la fin, le modèle de planificateur de voyage de ClickUp vous permet de planifier le voyage de vos rêves de manière efficace et efficiente. Télécharger le modèle

4. Modèle d'itinéraire de planification d'événements ClickUp

Le modèle de planification d'événement ClickUp vous permet d'aligner votre équipe et vos ressources pour une collaboration harmonieuse afin d'accomplir le travail

Que vous soyez né avec des compétences naturelles en matière d'organisation d'événements ou que vous cherchiez à vous améliorer dans ce domaine, cette Modèle d'itinéraire de planification d'événements par ClickUp peut vous aider à planifier vos prochains événements en toute simplicité !

Ce modèle d'itinéraire de planification d'événements comprend trois éléments très visuels Vues ClickUp qui peut être personnalisé pour répondre à tous les besoins, de l'organisation et de la programmation de dates d'événements sur une liste et un tableau à la planification par glisser-déposer sur un calendrier.

Chaque vue propose des champs personnalisés prédéfinis qui vous permettent, à vous et à votre équipe, d'ajouter des détails importants, tels que des barres de pourcentage de progression, l'état des paiements, les dates d'échéance, l'état du budget, et bien plus encore. Vous pouvez également créer Statuts de tâches personnalisés pour aider à identifier l'étape à laquelle se trouve chaque tâche, ce qui permet à tout le monde de savoir à tout moment où en est chaque tâche.

Vous pouvez télécharger l'application sur votre appareil mobile pour accéder à vos tâches quel que soit le lieu de votre événement. Utilisez ce modèle d'itinéraire pour vous aider à devenir un pro de la planification d'événements et commencer à gérer toutes les opérations de votre entreprise, vos équipes et votre personnel planification d'événements -en un seul endroit. Télécharger le modèle

5. Modèle d'itinéraire ClickUp 24 heures

Ce modèle vous aide à rester concentré et organisé grâce à un programme quotidien clair

Parfois, il vaut mieux prendre les choses au jour le jour, surtout lorsque votre charge de travail et vos listes de tâches deviennent incontrôlables.

Saisissez la balle au bond et restez productif (et motivé) en vous tournant vers le modèle d'itinéraire de 24 heures dans ClickUp pour vous guider dans la création de votre emploi du temps quotidien !

Ce modèle d'itinéraire gratuit comprend des champs personnalisés et des statuts de tâches personnalisés prédéfinis pour vous aider à planifier et à visualiser facilement vos tâches quotidiennes. Et comme ces fonctionnalités sont entièrement personnalisables, vous pouvez modifier et ajouter les champs et les statuts qui conviennent le mieux à votre flux de travail.

Utilisez ce modèle pour vous aider à la planification quotidienne pour vous permettre de visualiser facilement toutes vos tâches, de rester concentré sur ce que vous avez à faire chaque jour et de tirer le meilleur parti de chaque journée ! Télécharger ce modèle

6. Modèle d'agenda de base ClickUp

Utilisez ce modèle pour créer un agenda organisé pour vos voyages

Les réunions sont un excellent moyen de se synchroniser avec les gens en temps réel.

Cependant, sans un ordre du jour approprié, vous risquez d'oublier de discuter de sujets importants, de perdre le contrôle du déroulement de la réunion et de dévier de la trajectoire, laissant les participants avec plus de questions que de réponses ou pensant que "cela aurait pu être un e-mail" 😅

Ne laissez pas cela vous arriver !

Que vous organisiez une réunion en face à face ou virtuelle, le fait d'avoir préparé un ordre du jour à l'avance permet de rendre vos réunions productives et de tirer le meilleur parti du temps de vos participants - le temps libre Modèle d'ordre du jour par ClickUp peut vous aider à préparer votre prochaine réunion.

Ce modèle comporte des sections pour les détails de la réunion, les participants et bien d'autres choses encore. Et comme ce modèle est disponible dans ClickUp Docs, vous pouvez facilement formater la page pour qu'elle s'adapte à n'importe quel format type de réunion vous pouvez également intégrer des liens pour ajouter plus de détails à votre ordre du jour et le partager facilement avec votre équipe avant la réunion afin qu'elle puisse se préparer avec des idées ou des questions.

Utilisez ce modèle d'itinéraire pour vous aider à planifier vos prochaines réunions et à les rendre productives ! Télécharger ce modèle

7. Modèle d'itinéraire de conférence ClickUp

Les planificateurs d'événements peuvent utiliser ce modèle d'agenda de conférence pour aider tout le monde à rester sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit de planifier et d'organiser des événements.

Vous organisez une conférence et avez besoin d'un modèle d'agenda de conférence ?

Ceci Modèle d'itinéraire de conférence par ClickUp peut vous aider à créer, visualiser et gérer vos événements en un seul endroit centralisé.

Ce modèle propose des vues prédéfinies, telles que la boîte, le calendrier et la liste, ainsi que des champs personnalisés et des statuts de tâches personnalisés pour vous permettre de créer l'itinéraire idéal pour votre événement. De plus, vous pouvez ajouter des étiquettes personnalisées à vos tâches pour ajouter une autre couche d'organisation à votre itinéraire et ajouter de nouveaux champs personnalisés pour garder vos tâches aussi détaillées que possible pendant que vous planifiez votre événement en direct ou en différé conférences virtuelles .

Et si vous avez besoin d'aide pour démarrer, pas de problème. Le modèle est accompagné d'un guide de démarrage qui vous aidera à vous familiariser avec le modèle et vous servira de guide pour vous aider à planifier votre prochain événement ! Télécharger ce modèle

8. Modèle d'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration ClickUp

Le modèle d'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration de ClickUp sert de canevas pour se concentrer sur les questions clés et les aborder rapidement, et pour s'assurer que tout le monde est d'accord sur ce qui doit être fait

L'ordre du jour d'une réunion est indispensable, en particulier pour les réunions du conseil d'administration.

L'ordre du jour Modèle d'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration dans ClickUp propose des champs personnalisés prédéfinis pour aider les membres du conseil d'administration et les dirigeants à créer un ordre du jour de haut niveau et organisé, et à organiser des réunions productives. Vous pouvez également ajouter une ou plusieurs personnes à chaque tâche et sous-tâche pour indiquer clairement qui est responsable de la réalisation de la tâche ou de la présentation des sujets et les cocher sur la liste au fur et à mesure que chaque tâche ou sujet a été discuté afin de suivre et de noter facilement ce qui doit encore être réalisé.

Utilisez ce modèle d'itinéraire pour vous aider à créer un plan de travail organisé agenda de réunion l'ordre du jour de la réunion permet à chacun d'être informé avant la réunion et favorise une discussion ouverte entre tous les participants, ce qui peut conduire à des décisions plus fortes et à de meilleurs résultats. Télécharger ce modèle

9. Modèle Excel d'itinéraire de vacances

via Microsoft Excel

Si vous utilisez Excel, ce modèle est fait pour vous.

Microsoft Excel propose un modèle d'itinéraire de vacances pratique que vous pouvez utiliser pour organiser tous les détails de votre voyage. Que vous souhaitiez commencer un itinéraire de voyage en voiture avec des amis ou un itinéraire personnalisé de votre voyage complet, ce modèle d'itinéraire de voyage comprend des entrées pour les informations sur les vols, l'hébergement, les contacts en cas d'urgence, les activités, etc.

Une fois que vous avez rempli le modèle avec les détails de votre voyage, il vous suffit de l'enregistrer sur votre ordinateur ou de l'imprimer pour emporter une copie physique de votre itinéraire ou en laisser une à vos amis et à votre famille pendant vos vacances. Télécharger ce modèle

10. Modèle d'itinéraire de voyage Google Docs

via Template.net

Si vous aimez garder les choses simples lorsque vous planifiez vos voyages, ce modèle d'itinéraire de voyage répondra à vos besoins.

Ce modèle vous permet d'ajouter et de modifier les détails de votre voyage, tels que les destinations, le transport, l'hébergement et ce que vous devez emporter pour votre voyage, dans des tableaux organisés dans Google Docs (où vous pouvez également vous connecter à Google Sheets).

Il s'agit de l'un des nombreux modèles personnalisables qui peuvent être téléchargés gratuitement. Enregistrez-le sur votre ordinateur ou imprimez-en une copie pour l'emporter avec vous ! Télécharger ce modèle

11. Modèle d'itinéraire de voyage d'affaires Microsoft Word

via Microsoft

Faites en sorte que vos voyages d'affaires soient le moins stressant possible en créant un itinéraire de vol détaillé, un programme de réunions et bien d'autres choses encore, le tout sur une seule page.

Utilisez le modèle d'itinéraire de voyage d'affaires de Microsoft Word pour noter les dates importantes, les heures de départ et d'arrivée, les adresses de destination, les numéros de téléphone, la durée du voyage et d'autres notes concernant chaque élément de votre itinéraire. Télécharger ce modèle

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'itinéraire de voyage ?

Il existe plusieurs types de modèles d'itinéraires pour différentes occasions. Les modèles les plus utilisés et les plus recherchés concernent les voyages d'affaires, les vacances, l'organisation d'événements et les voyages nationaux et internationaux.

Bien qu'il existe de nombreux types de modèles d'itinéraires, les meilleurs d'entre eux présentent les éléments de base suivants :

Un langage clair et concis

Un format organisé et facile à lire

Personnalisables et faciles à modifier

Facilement accessibles et partageables

Si vous devez modifier vos plans en raison de changements inattendus, un modèle d'itinéraire de voyage solide doit être suffisamment souple pour vous permettre d'apporter des modifications sans compromettre le déroulement de votre voyage. Il ne doit pas non plus vous obliger à recommencer votre itinéraire depuis le début.

En fin de compte, ces modèles devraient vous aider à créer un itinéraire de voyage personnalisé, à gagner du temps et à rester organisé pour devenir un meilleur planificateur.

Commencez à planifier votre prochain voyage avec les modèles d'itinéraires de voyage

Lorsqu'il s'agit de planifier des voyages, il est essentiel de disposer d'un itinéraire.

Mais nous comprenons. L'élaboration d'un itinéraire détaillé peut prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi l'utilisation d'un modèle d'itinéraire peut s'avérer très utile ! Restez organisé et utilisez les modèles proposés ci-dessus comme point de départ pour créer votre propre itinéraire personnalisé pour vos voyages et événements à venir.

Et si vous êtes un adepte des personnalisations, vous vous sentirez à l'aise avec ClickUp.

Cette plateforme entièrement personnalisable offre des centaines de fonctionnalités et de modèles qui vous permettent de créer une expérience personnalisée, de relier toutes vos notes et votre travail, et d'élaborer un flux de travail et des itinéraires qui vous conviennent.

Accédez à Modèles personnalisables de ClickUp gratuitement aujourd'hui, et commencez à vous enthousiasmer pour la planification de votre prochain événement !

Bon voyage ! 👋 Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !