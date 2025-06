les 10 meilleurs preneurs de notes IA pour Zoom afin d'améliorer la productivité en 2025

Prendre des notes lors d'une réunion Zoom nécessite de l'attention et de la rapidité, et soyons réalistes, cela nuit à votre capacité à participer à la discussion et à rester concentré.

Si vous parvenez encore à prendre des notes, vous devez compiler les moments importants et les partager avec les participants, ainsi que vos réflexions. Réaliser tout cela manuellement peut être fastidieux, et les entreprises se tournent désormais vers les preneurs de notes IA pour Zoom.

Les preneurs de notes alimentés par l'IA automatisent la résumisation des réunions, l'enregistrement des procès-verbaux, la prise de notes et leur partage. Dans cet article, nous allons présenter les 10 meilleurs preneurs de notes IA pour Zoom qui répondent parfaitement aux besoins de votre entreprise.

Les meilleurs preneurs de notes IA pour Zoom en un coup d'œil

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp Notes de réunion et gestion des tâches basées sur l'IA Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Forfait Free ; personnalisation disponible pour les entreprises Otter. ai Transcriptions IA dans les réunions de l'équipe commerciale Petites entreprises, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 16,99 $ Fireflies. ai Analyse des discussions de l'équipe Petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10 $ Sonix Traductions et sous-titres rapides Petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 16,50 $ Rev. ai Transcription et analyses très précises Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Payez à l'utilisation ; tarification personnalisée Trint Création d'histoires à partir de transcriptions Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Forfaits payants à partir de 80 $ Descript Modification en cours des transcriptions audio et vidéo Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $ Tetra Intégration facile dans les applications web Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Forfaits payants à partir de 100 $ Deepgram Développement de produits d'IA vocale Entreprises Payez à l'utilisation ; forfaits payants à partir de 4 000 $/an Speechmatics Application des fonctionnalités d'IA conversationnelle Entreprises Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 0,30 $/heure

Les 10 meilleurs preneurs de notes IA pour Zoom

Les applications de prise de notes IA populaires offrent des fonctionnalités et des arguments de vente uniques. Nous allons vous présenter ici les 10 meilleures applications de prise de notes IA pour Zoom, en vous donnant un aperçu complet de leurs avantages et de leurs limites.

1. ClickUp (Idéal pour les notes de réunion et la gestion des tâches basées sur l'IA)

ClickUp est une plateforme de productivité de pointe alimentée par l'IA, conçue pour les petites et moyennes entreprises. Grâce à sa suite robuste de fonctionnalités, notamment un outil avancé de prise de notes IA pour Zoom, ClickUp permet aux équipes de capturer chaque détail lors des appels avec les clients et les équipes, afin que vous puissiez rester concentré sur la discussion.

En automatisant la prise de notes et en rationalisant la collaboration, ClickUp vous aide à booster votre productivité, à vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet et à maintenir toute votre équipe sur la même longueur d'onde, le tout dans un environnement de travail unifié.

ClickUp AI Notetaker est le meilleur moyen de connecter les discussions de vos réunions au reste de votre travail grâce à des notes et des résumés automatiques qui se connectent aux documents et aux tâches. Vous pouvez accéder à des résumés intelligents avec des mots-clés et des points forts, et créer des éléments d'action pour vous-même ou pour les attribuer à votre équipe.

Avec AI Notetaker de ClickUp, vous pouvez créer des transcriptions consultables avec des éléments d'action qui bénéficient de la puissance des autres fonctionnalités documentaires de ClickUp, associées à ClickUp Brain. Vous pouvez également intégrer votre calendrier à AI Notetaker pour configurer des tâches et des échéances en fonction de l'agenda de votre réunion.

Créez des résumés intelligents de vos réunions avec l'outil de prise de notes IA de ClickUp

L'IA Notetaker vous permet également de vous connecter à ClickUp Chat afin que vous puissiez envoyer automatiquement des résumés et des actions dans vos canaux de discussion. Il vous permet d'accéder aux informations suivantes d'une réunion et de les enregistrer :

Nom et date de la réunion, qui font partie du titre du document pour faciliter la consultation

Une liste des participants

Enregistrement vidéo complet de l'appel

Enregistrement audio complet de l'appel

Un bref aperçu des points clés de la discussion

Une liste des points clés à retenir avec des informations et des décisions cruciales sous forme de liste à puces

Une checklist des actions à mener et des prochaines étapes

Thèmes de la réunion classés dans un menu déroulant

Une transcription extensible de l'intégralité de la discussion

En plus de fournir tous ces détails sur votre réunion, Notetaker offre d'autres fonctionnalités de productivité, telles que :

Enregistrez les transcriptions, les fichiers audio et les résumés dans un document privé

Étiqueter d'autres notes de réunion

Transformez les discussions en actions suivibles

Possibilité de rejoindre des appels depuis n'importe où dans ClickUp

Intégration avec Zoom, Teams et Google Meet

Détection automatique de la langue et transcription pour plus de 15 langues

Intégration avec ClickUp Brain pour des fonctionnalités de prise de notes basées sur l'IA

Transformez les transcriptions de vos réunions en résumé instantané avec ClickUp Brain

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur ClickUp Brain 👇

Cette fonctionnalité vous permet d'améliorer la productivité de vos réunions de plusieurs façons :

Créez des comptes rendus de réunion en rédigeant des notes structurées qui mettent en évidence les points importants de la discussion

Condensez vos longues réunions en résumés concis pour faciliter le partage et la compréhension

Reliez les points de l'agenda de la réunion aux flux de travail et fixez des objectifs et des délais pour les atteindre efficacement

La fonctionnalité de prise de notes de ClickUp aide les entreprises à augmenter leur productivité et à créer des résumés IA. Vous pouvez également utiliser les modèles de réunion de ClickUp pour communiquer vos attentes et définir les actions à mener pour votre prochaine réunion.

Voici quelques options que vous pouvez essayer : Modèle d'agenda de réunion par ClickUp : utilisez cette solution pour définir les éléments d'action de vos réunions en décrivant les responsabilités et les objectifs de chaque membre de l'équipe

Modèle de compte rendu de réunion par ClickUp : suivez toutes les paroles prononcées pendant les réunions afin d'identifier tous les points sensibles et de prendre des décisions claires lors des prochaines réunions

Avec ClickUp Meetings, gérez l'ensemble de vos réunions en prenant des notes, en créant un agenda, en définissant des éléments d'action et en collaborant avec votre équipe. Il vous permet d'enregistrer vos réunions afin que vous puissiez :

Effectuez des modifications très riches pour mettre en évidence les points clés et présenter le résumé de la réunion de manière créative

Préparez vos agendas pour chaque réunion Zoom en automatisant les tâches récurrentes

Utilisez les commandes /Slash pour accéder au menu des commandes et définir des tâches en quelques secondes

Connectez ClickUp Docs à vos flux de travail pour rester concentré sur les points importants de vos réunions

De plus, vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour capturer les points importants des discussions Zoom et les enregistrer pour plus tard. Ces documents peuvent ensuite être connectés à des flux de travail et attribués aux membres de l'équipe pour un suivi.

Docs vous permet de résumer de longues transcriptions avec l'IA, de personnaliser les vues et les champs, d'intégrer vos outils existants, de créer des éléments d'action à attribuer, et bien plus encore.

🧠 Fait amusant : les outils de transcription IA ont appris à distinguer les mots prononcés, à résumer les réunions et à supprimer les mots redondants en quelques secondes. Désormais, vous n'avez plus besoin de passer des heures à écouter et à prendre des notes à partir des enregistrements de réunions.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Prenez des notes de réunion avec ClickUp AI Notetaker et connectez-les à des documents et des tâches pour créer des résumés IA et des transcriptions consultables afin de tirer le meilleur parti de vos réunions Zoom

Utilisez ClickUp Brain pour connecter toutes les connaissances de votre entreprise à l'IA afin de maintenir les flux de travail des projets et d'augmenter la productivité

Créez et partagez des notes de réunion avec ClickUp Docs, générez des résumés et des agendas dans un format centralisé, partagez-les avec l'équipe et travaillez avec des éléments exploitables

Notez les points clés de vos réunions Zoom avec le bloc-notes ClickUp et organisez vos notes, tâches et checklists en un seul endroit

Gérez vos réunions en un seul endroit avec ClickUp Meetings en prenant des notes, en gérant l'agenda et en définissant des actions pour toute votre équipe

Résumez instantanément des contenus longs et transformez des paragraphes en tâches exploitables

Intégrez facilement via Zapier des applications externes telles que HubSpot, Zoom, Calendly et Slack

Limites de ClickUp

L'application mobile ClickUp offre moins de fonctionnalités que la version bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Voici ce que Michael Turner, directeur associé des communautés professionnelles à l'université de Miami, dit à propos de ClickUp :

J'ai des réunions bihebdomadaires avec ma superviseure et nous utilisons ClickUp pour notre agenda. Je me sens plus à l'aise car toutes mes demandes d'évènements et de présentations sont regroupées ici, avec un indicateur de statut à jour qu'elle peut consulter.

💡 Conseil de pro : ne vous contentez pas d'enregistrer vos réunions, transformez-les en tâches. Avec des outils tels que ClickUp, vous pouvez instantanément convertir les éléments d'action en tâches assignables avec des dates d'échéance.

2. Otter. ai (le meilleur pour les transcriptions IA dans les réunions de l'équipe commerciale)

Otter. ai est un assistant de réunion alimenté par l'IA qui génère des transcriptions à partir de réunions vidéo ou de discussions audio sous forme de texte. Il peut identifier les intervenants, libeller les textes avec le nom de l'intervenant et capturer les diapositives partagées.

La plateforme dispose d'une fonctionnalité de chat en direct qui vous permet de poser des questions pendant une réunion, d'ajouter des commentaires à la transcription ou de mettre en évidence les points clés. Vous pouvez également générer des résumés en temps réel à partir des notes IA, au cas où vous manqueriez certains points lors d'une réunion.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Identifiez les mots-clés et les expressions et recherchez-les dans les notes de transcription

Intégrez Google ou Microsoft Agenda pour fournir un accès complet à vos réunions Zoom, Teams et Google Meet

Augmentez la capacité du forfait pour ajouter plus de minutes à votre limite de transcription ou télécharger plus de fichiers

Limitations d'Otter.ai

Il existe des limites pour la transcription des minutes, les fichiers téléchargés et la durée des réunions

Le forfait Free n'inclut pas les fonctionnalités avancées de recherche et de collaboration

Elle ne vous permet pas de prendre vos propres notes dans l'application

Tarifs Otter.ai

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $/mois avec 1 200 minutes de transcription

Business : 40 $ par mois avec 6 000 minutes de transcription

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

💡 Conseil de pro : Découvrez nos meilleures alternatives à Otter IA qui vous aideront à partager rapidement vos notes et résumés de réunion !

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Avis G2:

La transcription en temps réel est très précise et les résumés IA permettent de gagner du temps. Les transcriptions consultables facilitent la révision des réunions et augmentent la productivité.

La transcription en temps réel est très précise et les résumés IA permettent de gagner du temps. Les transcriptions consultables facilitent la révision des réunions et augmentent la productivité.

3. Fireflies. ai (Idéal pour analyser les discussions en équipe)

Fireflies. ai est un excellent outil pour transcrire et enregistrer en temps réel vos appels Zoom. Il résume les points clés, met en évidence les décisions et crée des éléments d'action à partir des notes de réunion.

Vous pouvez également rejouer certaines parties de la réunion, rechercher des mots-clés et modifier la vitesse de lecture de l'enregistrement. Les outils de collaboration de Fireflies.ai permettent également à votre équipe d'épingler, de commenter et de réagir aux discussions, ou d'extraire des extraits audio de l'enregistrement.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies.ai

Prise en charge de plus de 40 langues et dialectes, ce qui est idéal pour les équipes diversifiées

Utilisez l'outil de prise de notes IA pour participer à des réunions et enregistrer automatiquement les discussions

Intégrez Fireflies. ai à Teams, Skype, Zoom et Google Meet

Partagez vos notes de réunion sur Slack, Notion ou d'autres plateformes

Limitations de Fireflies.ai

La qualité audio influe sur la précision de la transcription

Le forfait Free n'offre pas d'intégration tierce

Il existe des limitations en termes de taille des fichiers, de durée des réunions et de taux de transcription

Tarifs Fireflies.ai

Free

Pro : 10 $/mois par utilisateur

Business : 19 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,3/5 (10 avis)

💡 Conseil de pro : Vous cherchez le moyen le plus productif de prendre des notes lors de vos réunions ? Voici notre guide complet pour vous aider à gérer efficacement vos tâches quotidiennes !

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fireflies.ai ?

Avis G2:

La précision et la synchronisation de l'audio avec le texte de la transcription sont très utiles. Ce n'est pas intrusif, car vous pouvez programmer dans les paramètres la condition d'inviter Fred (Fireflies) uniquement si vous le souhaitez. C'est très important, car certaines réunions doivent rester privées. J'ai comparé des IA similaires et celle-ci est la meilleure de toutes en termes de précision et de confidentialité.

La précision et la synchronisation de l'audio avec le texte de la transcription sont très utiles. Ce n'est pas intrusif, car vous pouvez programmer dans les paramètres la condition d'inviter Fred (Fireflies) uniquement si vous le souhaitez. C'est très important, car certaines réunions doivent rester privées. J'ai comparé des IA similaires et celle-ci est la meilleure de toutes en termes de précision et de confidentialité.

4. Sonix (idéal pour les traductions rapides et les sous-titres)

via Sonix

Sonix fournit des transcriptions et des sous-titres automatisés en plusieurs langues et génère des résumés automatisés en quelques secondes. Il peut également identifier plusieurs locuteurs et ce qu'ils disent à un moment donné.

Avec Sonix, vous bénéficiez de traductions et de conversions automatisées de contenus audio et visuels en texte. Ses fonctionnalités de collaboration permettent également d'accorder des permissions à plusieurs utilisateurs afin que les membres puissent télécharger, partager, modifier ou restreindre l'accès aux fichiers.

📮ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être d'une intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes conversationnelles autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail automatisé à partir d'une invite en texte simple de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment pour résumer les fils de discussion, rédiger ou peaufiner des textes, extraire des informations de l'environnement de travail, générer des images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application tout-en-un pour le travail !

Les meilleures fonctionnalités de Sonix

Recherchez, lisez, modifiez, organisez et partagez des transcriptions sur n'importe quel appareil grâce à un éditeur intelligent intégré

Obtenez des résumés, des titres de chapitres, la détection de sujets et l'analyse thématique de vos transcriptions grâce à l'IA

Partagez et publiez vos notes de réunion, et collaborez avec votre équipe

Intégrez votre flux de travail à YouTube, Zapier, Teams, Zoom et bien plus encore

Limitations de Sonix

La structure tarifaire est plus élevée que celle des autres, ce qui peut être une limite pour les petites équipes

Les transcriptions peuvent présenter des inexactitudes s'il y a plusieurs locuteurs

Tarifs Sonix

Standard : gratuit

Premium : 16,50 $ par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sonix

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 100 avis)

🔎 Le saviez-vous ? Zoom a commencé par héberger des réunions pouvant accueillir jusqu'à 15 participants, et peut désormais en accueillir jusqu'à 1 000 à la fois. Un outil de prise de notes IA efficace sera capable d'identifier la plupart de ces intervenants et d'attribuer leurs propos à chacun d'entre eux.

5. Rev. ai (Idéal pour une transcription et des informations très précises)

Rev. ai est une API très précise pour les transcriptions générées par l'IA et par des humains. Vous pouvez enregistrer et transcrire des notes pour vos réunions Zoom, vos applications vidéo et vocales, puis les partager avec l'organisation.

Il offre des fonctionnalités de reconnaissance vocale, des informations basées sur l'IA, des transcriptions en plusieurs langues et le plus haut niveau de précision grâce à des transcriptions créées par des humains.

Meilleures fonctionnalités de Rev. ai

Bénéficiez de fonctionnalités telles que la reconnaissance linguistique, l'analyse des sentiments, l'extraction de sujets, la synthèse, la traduction et l'alignement forcé

Identifiez des horodatages précis pour faciliter la recherche et l'analyse

Bénéficiez du taux d'erreur le plus bas et des transcriptions les plus lisibles

Limitations de Rev. ai

Il existe des limites en termes de taille des fichiers, de durée et de simultanéité

Prix Rev. ai

Payez à l'utilisation

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Rev. ai

G2 : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rev. ai ?

Avis G2:

Il est très simple de télécharger et de transférer des fichiers vers Rev. La modification en cours est facile à utiliser. Le service client est réactif et serviable. En évaluant les fichiers finis, Rev semble apprendre et s'améliorer à chaque transcription et légende.

Il est très simple de télécharger et de transférer des fichiers vers Rev. La modification en cours est facile à utiliser. Le service client est réactif et serviable. En évaluant les fichiers finis, Rev semble apprendre et s'améliorer à chaque transcription et légende.

6. Trint (Idéal pour créer des récits à partir de transcriptions)

via Trint

Trint est un logiciel de transcription automatisée qui vous aide à créer un contenu puissant à partir de vos transcriptions audio et vidéo. Vous pouvez convertir des vidéos, des fichiers audio et de la parole en texte avec une grande précision pour les modifier, les résumer, les traduire et collaborer dans un flux de travail unique.

Les fonctionnalités de narration de Trint vous permettent d'extraire des citations de plusieurs transcriptions et de créer des articles, des podcasts, des scripts et des extraits sonores à l'aide d'outils éditoriaux. Utilisez la méthode de prise de notes par phrases pour créer des storyboards et des résumés convaincants à partir des transcriptions de vos réunions.

Meilleures fonctionnalités de Trint

Capturez du contenu en temps réel et analysez-le grâce aux capacités de l'IA

Créez des contenus faciles à partager à partir de transcriptions pour créer des récits

Collaborez avec votre équipe grâce aux lecteurs partagés, aux fonctionnalités de commentaire et bien plus encore

Intégrez facilement ces solutions à vos flux de travail existants grâce à leur interface conviviale

Limitations de Trint

Il ne peut pas transcrire des fichiers de plus de 3 Go ou d'une durée supérieure à 3 heures

La version gratuite ne dispose pas d'intégrations avancées

Il ne prend pas en charge les liens vers des fichiers audio ou vidéo

Tarifs Trint

Starter : 80 $/mois par utilisateur

Avancé : 100 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Trint

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

➡️ En savoir plus : Les meilleurs modèles gratuits pour prendre des notes dans Google Docs, Word et ClickUp

7. Descript (idéal pour la modification en cours de transcriptions audio et vidéo)

via Descript

Descript utilise les capacités de l'IA pour générer des transcriptions à partir de vidéos, traduire du contenu, générer des sous-titres vidéo et modifier des médias. Vous pouvez convertir de l'audio en texte, générer des transcriptions IA et humaines, enregistrer des réunions, collaborer sur des fichiers audio et partager sur plusieurs canaux populaires.

Téléchargez directement le fichier sur Descript et obtenez des transcriptions faciles à comprendre, à résumer et à partager. Vous pouvez également modifier des vidéos et des fichiers audio sur cette plateforme afin de conserver les sections importantes de vos réunions et de mettre en évidence les points clés.

Meilleures fonctionnalités de Descript

Modifiez le texte et les transcriptions de vos réunions et podcasts

Traduisez l'audio à l'aide des capacités d'IA

Générez des transcriptions précises par des humains et l'IA

Glissez-déposez des fichiers pour convertir l'audio en texte

Limitations de Descript

Il existe une version gratuite limitée

Cela peut ralentir votre système

Tarification Descript

Free

Amateur : 12 $ par personne et par mois, facturé annuellement

Créateur : 24 $ par personne et par mois, facturé annuellement

Évaluations et avis Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Descript ?

Un utilisateur G2 déclare :

Je l'ai utilisé pour un mini podcast et l'ai trouvé moins buggé que d'autres plateformes telles que Podcastle.

Je l'ai utilisé pour un mini podcast et je l'ai trouvé moins buggé que d'autres plateformes comme Podcastle.

8. Tetra (idéal pour une intégration facile dans les applications web)

via Tetra

Tetra est un outil de productivité efficace qui peut se connecter directement à vos appels Zoom et commencer à prendre des notes pour créer des transcriptions. Ainsi, vous n'avez plus à vous soucier de prendre des notes pendant la réunion et pouvez vous concentrer sur la discussion.

L'application web Tetra vous permet d'afficher les transcriptions de vos réunions à tout moment. Vous pouvez utiliser les outils de recherche intégrés pour rechercher des mots-clés et des expressions. Elle vous fournit des horodatages synchronisés dans le fichier audio pour faciliter l'analyse.

Meilleures fonctionnalités de Tetra

Connectez-vous automatiquement aux réunions pour créer rapidement des transcriptions et gagner du temps

Extrayez vos notes de réunion vers des outils de documentation tels que Slack, DropBox, e-mail et Google Docs

Bénéficiez d'un système de stockage sécurisé qui vous permet de supprimer définitivement les transcriptions

Travaillez avec des éditeurs humains qualifiés pour corriger et peaufiner les scripts générés automatiquement

Limitations de Tetra

La transcription d'un appel peut prendre des heures

Il n'est pas compatible avec certaines plateformes de réunion

Tarification Tetra

En plus : 100 $/mois pour 3 heures de transcription

Pro : 300 $/mois pour 10 heures de transcription

Personnalisé : tarification personnalisée

Évaluations et avis Tetra

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : NA

🎯 Insight : La fatigue liée aux réunions est bien réelle. Mais lorsque vous n'avez pas à vous soucier de prendre des notes, vous pouvez rester plus concentré sur la discussion, ce qui permet de prendre de meilleures décisions.

9. Deepgram (Idéal pour développer des produits d'IA vocale)

via Deepgram

Deepgram est une plateforme d'IA vocale qui convertit la parole en texte et le texte en parole, et qui comprend des agents vocaux de synthèse vocale. Les développeurs peuvent utiliser cette plateforme pour créer des produits et des fonctionnalités d'IA vocale.

Les fonctionnalités d'intelligence audio de Deepgram vous aident à créer des transcriptions vocales avec une précision, une rapidité et un coût optimaux.

Les meilleures fonctionnalités de Deepgram

Transcrivez facilement vos réunions et vos échantillons audio

Utilisez les capacités de l'IA pour une analyse à l'échelle de l'entreprise

Bénéficiez de capacités d'intelligence conversationnelle pour identifier les locuteurs et leur attribuer la parole

Limites de Deepgram

Des compétences en API sont nécessaires pour appliquer les personnalisations

Les transcriptions de discours accentués peuvent contenir des erreurs

Tarifs Deepgram

Payez à l'utilisation : 200 $ de crédit

Croissance : plus de 4 000 $ par an

Entreprise : 15 000 $+ par an

Évaluations et avis Deepgram

G2 : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : NA

Que disent les utilisateurs réels à propos de Deepgram ?

AvisG 2:

J'adore le fait que Deepgram capture l'audio et la vidéo, puis les transcrive avec une telle précision. Cela fonctionne très bien pour transcrire les réunions avec les clients et les discussions internes. Grâce aux fonctionnalités de stockage et de partage des transcriptions avec des plateformes telles que Google Drive, l'intégration est très facile.

J'adore le fait que Deepgram capture l'audio et la vidéo, puis les transcrive avec une telle précision. Cela fonctionne très bien pour transcrire les réunions avec les clients et les discussions internes. Grâce à ses fonctionnalités de stockage et de partage des transcriptions avec des plateformes telles que Google Drive, il est facile à intégrer.

10. Speechmatics (idéal pour l'application de fonctionnalités d'IA conversationnelle)

via Speechmatics

Speechmatics est une API d'IA conversationnelle qui permet des interactions vocales naturelles et réactives grâce à sa propre technologie ASR de pointe, quels que soient l'accent, la langue ou l'environnement.

Son ASR fournit des transcriptions très précises qui reconnaissent les locuteurs en temps réel lors de réunions en direct ou à partir de médias enregistrés dans plus de 50 langues.

Meilleures fonctionnalités de Speechmatics

Bénéficiez de la technologie vocale IA pour la transcription et la traduction en temps réel

Accédez à une API de reconnaissance vocale précise et inclusive

Bénéficiez de la reconnaissance vocale en temps réel dans plus de 50 langues

Limites de Speechmatics

La durée des transcriptions en temps réel est limitée

Les transcriptions peuvent présenter un décalage en temps réel

Tarifs Speechmatics

Gratuit : 8 heures par mois

Payez à l'utilisation : à partir de 0,30 $ l'heure

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Speechmatics

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Mentions spéciales

Que rechercher dans un outil de prise de notes IA pour Zoom ?

Lorsque vous choisissez le bon outil de prise de notes IA pour Zoom, privilégiez les fonctionnalités les plus importantes pour les opérations de votre entreprise. Il peut s'agir notamment des suivantes :

Transcription audio en temps réel : l'outil de prise de notes IA doit capturer l'audio en temps réel et générer des transcriptions précises

Résumés automatisés par IA : le bon preneur de notes peut créer des checklists, lister les éléments à traiter et assigner des tâches aux membres de l'équipe à l'aide de l'intelligence artificielle

Intégration à vos systèmes existants : votre outil d'IA doit s'intégrer facilement à vos logiciels existants. Cela permet aux membres de l'équipe de s'adapter plus facilement et en toute transparence au nouvel outil

Paramètres personnalisables : les paramètres peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins, avec des intégrations tierces, une limite de temps flexible et la possibilité de partager

Normes de sécurité et de confidentialité : les transcriptions de réunions IA doivent respecter les normes de sécurité et de confidentialité afin de protéger les données des utilisateurs et les informations sensibles de l'entreprise

Convivialité : L'outil doit être convivial et facile à comprendre. Si la période de formation nécessaire à l'adoption d'un outil est courte, cela augmente la productivité de l'équipe

L'outil de prise de notes doit transcrire les réunions et identifier qui a dit quoi dans les discussions Zoom. Il doit résumer efficacement la discussion et générer des tâches exploitables qui peuvent être assignées pour un suivi

📈 Stat à connaître : selon un sondage Microsoft, 52 % des participants à une réunion ont du mal à prendre des notes. Les outils d'IA comblent cette lacune grâce à la transcription et aux résumés en temps réel.

Résumez vos réunions avec le meilleur outil de prise de notes IA pour Zoom : ClickUp !

Pour choisir le meilleur outil de prise de notes IA pour Zoom, vous devez tenir compte de plusieurs aspects clés. Évaluez s'il correspond à votre budget et aux besoins de votre entreprise, et s'il s'intègre facilement à vos flux de travail actuels.

Si votre entreprise organise de nombreuses réunions Zoom, vous devez optimiser la prise de notes à l'aide du meilleur outil. C'est là que ClickUp entre en jeu. La plateforme de gestion de projet offre de multiples fonctionnalités de transcription et de collaboration qui facilitent la résumé de vos réunions et le suivi. Tirez parti des fonctionnalités de ClickUp Brain pour révolutionner vos flux de travail avec facilité et efficacité. Inscrivez-vous dès aujourd'hui !