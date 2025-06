Modèles gratuits de relevés de compte pour une facturation claire et professionnelle

Une gestion efficace de vos finances nécessite une documentation claire et structurée, et un relevé de compte (SOA) est essentiel.

Pourquoi ? Un relevé de compte vous permet de suivre toutes les transactions financières afin de garantir transparence et organisation.

À l'aide d'un relevé de compte (SOA) bien structuré, vous créez un résumé détaillé de toutes les transactions entre vous et votre client sur une période donnée, garantissant ainsi la clarté des soldes impayés, des paiements effectués et des montants facturés dus.

De plus, leur mise en forme structurée simplifie la comptabilité, réduit les erreurs et améliore la précision financière.

Identifions un bon modèle de relevé de compte pour le suivi des paiements. En bonus, nous partagerons des modèles gratuits de ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail.

🔎 Le saviez-vous ? Les petites entreprises consacrent environ 10 % de leur journée de travail à la recherche de factures impayées

Que sont les modèles de relevés de compte ?

Un modèle de relevé de compte (SOA) est un format structuré qui fournit un aperçu complet de toutes les transactions entre une entreprise et un client sur une période donnée, y compris les factures, les paiements et les soldes impayés. Il offre une vue d'ensemble claire des dettes et des créances afin de faciliter la gestion des comptes financiers et de réduire les coûts.

Voici les éléments clés d'un modèle de relevé de compte (SOA) :

Informations sur le client : nom, adresse et coordonnées du titulaire du compte

Informations sur l'entreprise : nom commercial, coordonnées et adresse de l'entreprise émettant le relevé

Période du relevé : intervalle couvert par le relevé (par exemple, mensuel, trimestriel ou annuel)

Résumé du compte : résumé de l'activité du compte, comprenant le solde précédent, les nouveaux frais, les paiements reçus et le solde actuel dû

Détails de la transaction : liste de toutes les factures émises, des paiements reçus et des crédits ou ajustements effectués pendant la période couverte par le relevé

Numéros de facture : numéro de référence de la facture

Soldes impayés : le montant total dû par le client

Date d'échéance : date à laquelle le solde impayé doit être réglé

Coordonnées : informations sur la personne à contacter pour toute question ou préoccupation concernant le relevé.

Voici un guide rapide sur la façon de configurer et de personnaliser un projet dans ClickUp :

Modèles de relevés de compte

Voici une liste de modèles de relevés de compte pour créer des factures et suivre efficacement les paiements.

1. Modèle de facture ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos données, créez des factures personnalisées et suivez les paiements grâce au modèle de facture ClickUp

Gérer toutes vos données et créer des factures peut sembler difficile, mais un format structuré permet de rationaliser le processus en garantissant que toutes les informations essentielles sont incluses. C'est exactement ce qu'offre le modèle de facture ClickUp.

Le modèle vous permet de faire plus que générer des factures : il vous aide à stocker et à organiser toutes les données pertinentes en un seul endroit. Créez des factures personnalisées, suivez les paiements et gérez tout de manière transparente, en vous assurant que votre facturation, vos paiements et votre comptabilité sont traités correctement, rapidement et efficacement.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Conservez un format standard afin d'inclure toutes les informations nécessaires et de réduire les erreurs

Suivez le statut de paiement de chaque facture pour éviter les retards

Listez les conditions générales de paiement pour garantir la transparence

Incluez un lien vers la passerelle de paiement pour faciliter le paiement

🔑 Idéal pour : Les propriétaires d'entreprise et les freelances qui souhaitent gérer les factures de différents projets.

📚 À lire également : Demandes de paiement : comment demander un paiement à un client de manière professionnelle

2. Modèle de suivi des factures ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Générez et envoyez des factures et suivez les paiements avec le modèle de suivi des factures ClickUp

Le modèle de suivi des factures ClickUp permet de suivre et de créer rapidement et efficacement des factures précises et professionnelles. Grâce à un format cohérent, vous gagnez du temps et restez organisé sans effort, même en cas de changement de logiciel de facturation ou de format.

De plus, le modèle vous permet de conserver avec précision les dossiers de vos clients. Il garantit le respect des lois et réglementations fiscales tout en éliminant les doublons.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Générez rapidement des factures grâce aux champs à remplissage automatique

Enregistrez les paiements dans le système de facturation pour suivre et comptabiliser chaque paiement

Créez automatiquement de nouvelles tâches à l'aide des tâches récurrentes pour éviter le travail manuel et les erreurs

Visualisez les dates d'échéance des factures à l'aide de l'affichage calendrier

🔑 Idéal pour : Les propriétaires d'entreprise, les entrepreneurs et les professionnels de la comptabilité qui souhaitent générer et gérer leurs factures de manière organisée.

➡️ En savoir plus : Comment facturer un client : méthodes professionnelles pour gérer le processus de facturation

3. Modèle de demande de devis ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des demandes de devis détaillées, évaluez les fournisseurs et garantissez la transparence grâce au modèle de demande de devis ClickUp

Comparer les fournisseurs est le meilleur moyen d'obtenir des offres équitables, et le modèle de demande de devis ClickUp vous fournit tous les outils nécessaires pour créer des demandes de devis détaillées et recevoir des offres compétitives.

Le modèle vous aide à collecter les informations clés, ce qui facilite la comparaison et l'analyse des offres de différents fournisseurs afin de trouver celle qui vous convient le mieux. Qu'il s'agisse d'approvisionnement en matériaux ou en services, ce modèle rationalise le processus, vous permettant d'envoyer et de suivre efficacement vos appels d'offres.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Liste tous les détails, y compris la qualité, la quantité, l'échéancier ou d'autres détails relatifs à l'achat

Créez une liste de fournisseurs potentiels auxquels envoyer une demande de devis

Assurez-vous que tous les fournisseurs soumettent les mêmes informations afin de permettre une comparaison équitable des offres

Comparez les offres des fournisseurs selon différents paramètres pour trouver l'option idéale

🔑 Idéal pour : Les agents d'achat, les chefs de projet et les équipes d'approvisionnement qui souhaitent rationaliser le processus de création et de suivi des appels d'offres.

💡 Conseil de pro : Si vous souhaitez créer des devis professionnels pour donner une image claire de l'étendue du travail et du coût, pensez à utiliser des modèles de devis commerciaux pour rationaliser le processus.

4. Modèle de résumé des comptes financiers ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Analysez les performances, surveillez les flux de trésorerie et suivez les actifs et les passifs grâce au modèle de résumé des comptes financiers ClickUp

Le modèle de résumé des comptes financiers ClickUp vous aide à suivre et à organiser vos finances, vous offrant une vue claire et en temps réel de la position financière de votre entreprise. Son format structuré facilite l'organisation et l'analyse des données financières.

Repérez les anomalies, maintenez la transparence et garantissez la responsabilité afin de prendre des décisions financières plus intelligentes et mieux informées.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Configurez un suivi automatisé pour être averti de tout nouveau dépôt, retrait, intérêt gagné, etc

Surveillez les entrées et sorties de trésorerie pour analyser efficacement vos performances

Obtenez un aperçu des actifs et des passifs pour évaluer la position financière de l'entreprise

Ajoutez des formules pour calculer les différences et éviter automatiquement les erreurs manuelles

🔑 Idéal pour : les analystes financiers, les propriétaires d'entreprise et les comptables qui souhaitent évaluer et gérer la position financière de leur entreprise.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de comptes de résultats pour simplifier les processus comptables de votre entreprise

5. Modèle de gestion financière ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les dépenses, surveillez les budgets et collaborez avec les membres de votre équipe grâce au modèle de gestion financière ClickUp

Le modèle de gestion financière ClickUp rassemble tout en un seul endroit : budgétisation, suivi des dépenses et surveillance des flux de trésorerie, afin que vous puissiez gérer vos finances en toute confiance.

Chaque transaction, prévision, compte de résultat et rapport reste organisé, ce qui vous aide à prendre des décisions éclairées.

Des tableaux de bord personnalisés, des calculs automatisés et des outils collaboratifs créent un flux de travail financier fluide. Au lieu de vous perdre dans les nombres, concentrez-vous sur la stratégie et la croissance tout en gardant le contrôle de vos finances.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Visualisez les tendances financières à l'aide de tableaux de bord et de rapports en temps réel

Automatisez les transactions récurrentes pour éliminer la saisie manuelle des données

Collaborez avec votre équipe financière grâce à un accès partagé et des mises à jour en temps réel

Configurez des rappels automatiques pour les échéances, les arrivées de paie et la révision budgétaire

🔑 Idéal pour : Les comptables, les professionnels de la finance et les propriétaires d'entreprise qui souhaitent planifier et suivre efficacement leurs finances.

📚 À lire également : Comment organiser ses finances : guide étape par étape

6. Modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Analysez les possibilités de réduction des coûts et les tendances grâce au modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUp

Le suivi et les rapports des dépenses mensuelles ne doivent pas nécessairement être compliqués. Le modèle de rapport de dépenses mensuelles ClickUp classe les dépenses, automatise la saisie des données et génère des rapports détaillés sans avoir à effectuer de mises à jour manuelles.

Conçu pour être précis et pratique, ce modèle conserve tous les enregistrements au même endroit, réduisant ainsi le risque de perdre des reçus ou d'oublier des transactions. Que vous ayez besoin d'informations rapides ou d'une transparence financière totale, cet outil optimise la gestion des dépenses du début à la fin.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Enregistrez rapidement vos dépenses grâce à des catégories prédéfinies et des champs automatisés

Garantissez l'exactitude grâce aux flux de travail d'approbation et aux pièces jointes des reçus

Enregistrez vos dépenses avec des détails tels que la date, le compte, la description et les ajustements d'avance de fonds pour un suivi financier précis

Analysez les habitudes de dépenses afin d'identifier les possibilités de réduction des coûts et générez des rapports pour obtenir un aperçu financier complet

🔑 Idéal pour : les équipes financières, les propriétaires d'entreprise, les freelances et les managers de projet qui gèrent des dépenses récurrentes.

Que pense Judy Hellen , responsable de l'assistance administrative chez SMB, de l'utilisation de ClickUp ?

Le suivi et l'organisation des projets de l'entreprise sont très faciles et efficaces avec le logiciel ClickUp. Des simples listes aux projets complexes, le logiciel ClickUp a été utilisé pour accomplir les tâches comme prévu. C'est un logiciel très efficace pour résoudre les problèmes de gestion des tâches et suivre la progression des tâches et des projets en cours d'une organisation.

Le suivi et l'organisation des projets de l'entreprise sont très faciles et efficaces avec le logiciel ClickUp. Des simples listes aux projets complexes, le logiciel ClickUp a été utilisé pour accomplir les tâches comme prévu. C'est un logiciel très efficace pour résoudre les problèmes de gestion des tâches et suivre la progression des tâches et des projets en cours d'une organisation.

7. Modèle de rapport et de dépenses professionnelles ClickUp Business

Obtenez un modèle gratuit Visualisez les données relatives aux dépenses et suivez la progression grâce au modèle ClickUp Business Expense and Report

Le suivi des dépenses d'entreprise nécessite un cadre structuré afin qu'aucun détail important ne soit négligé. Le modèle de rapport et de dépenses professionnelles ClickUp offre exactement cela et bien plus encore en organisant les enregistrements des dépenses, en simplifiant les processus de remboursement et en garantissant la conformité avec les politiques de l'entreprise.

De plus, le modèle facilite la visualisation des données de dépenses et permet de repérer les tendances. Établissez des budgets et des prévisions précis pour mieux contrôler votre flux de trésorerie.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Centralisez toutes les dépenses de votre entreprise dans un format organisé et consultable

Réduisez les erreurs grâce à des politiques de remboursement prédéfinies et des contrôles de validation

Catégorisez vos dépenses pour identifier où va votre argent et repérez les possibilités de réduction des coûts

Comparez les coûts réels et les dépenses budgétisées pour analyser la progression de vos objectifs financiers

🔑 Idéal pour : Les équipes financières d'entreprise, les services RH, les start-ups et les petites entreprises qui gèrent les dépenses de leurs employés et cherchent à identifier les habitudes de dépenses et à maintenir leurs objectifs financiers.

8. Modèle ClickUp pour cabinet comptable

Obtenez un modèle gratuit Enregistrez vos relevés de compte avec précision et maintenez un système de suivi financier efficace grâce au modèle ClickUp pour cabinets comptables

La comptabilité est souvent difficile, mais les bons outils garantissent précision et efficacité à mesure que les besoins financiers évoluent. Le modèle ClickUp pour cabinets comptables offre des outils pour optimiser tout, de la saisie des données aux rapports financiers.

Une combinaison de flux de travail structurés, d'automatisation des tâches et de suivi transparent des données permet aux comptables de réduire les erreurs et d'améliorer leur efficacité. Chaque détail financier reste organisé, garantissant que les enregistrements sont mis à jour et prêts pour les rapports.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Conservez les informations et les processus importants de vos clients dans ClickUp Docs

Définissez des éléments d'action mensuels et annuels en fonction des objectifs des clients pour un suivi efficace

Élaborez un échéancier pour chaque tâche afin que tout soit fait dans les délais

Gérez plusieurs comptes clients grâce à des environnements de travail dédiés

🔑 Idéal pour : Les comptables et les professionnels de la comptabilité qui souhaitent gérer efficacement les tâches de leurs clients.

💡 Conseil de pro : grâce à des outils basés sur l'IA tels que ClickUp Brain, créez des relevés de compte clairs et complets pour : Automatisez les tâches répétitives pour vous concentrer sur les tâches complexes et garantir votre efficacité ⏳

Maintenez une structure cohérente pour le suivi des factures et des comptes grâce à des suggestions basées sur l'IA 🔄

Créez un relevé de compte bien organisé pour garantir des paiements en temps voulu ⚡

9. Modèle de formulaire de paiement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Encaisser les paiements et sécuriser la collecte de données grâce au modèle de formulaire de paiement ClickUp

Comme son nom l'indique, le modèle de formulaire de paiement ClickUp aide les entreprises à rationaliser les demandes de paiement, à suivre les dates d'échéance et à conserver des relevés bancaires et des registres financiers organisés.

Au lieu de vous fier à des e-mails éparpillés ou à des feuilles de calcul, utilisez des formulaires structurés et un suivi automatisé pour garantir l'efficacité des processus de paiement. En minimisant les erreurs humaines et les informations manquantes, ce modèle garantit que chaque transaction est enregistrée, vérifiée et achevée sans confusion ni retard.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Mettez en place un système de traitement des paiements sécurisé, un cryptage et une authentification à deux facteurs

Suivez les paiements en attente grâce à des rappels automatisés et des mises à jour de statut en temps réel

Garantissez la sécurité de vos archives grâce au stockage intégré des documents

Simplifiez le rapprochement en synchronisant vos données avec un logiciel de comptabilité

🔑 Idéal pour : Les propriétaires d'entreprise, les détaillants et les freelances à la recherche d'un moyen organisé de gérer plusieurs paiements.

📚 À lire également : Comment utiliser l'IA dans la comptabilité (cas d'utilisation et outils)

10. Modèle de comptes fournisseurs ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Numérisez vos registres de paiements et éliminez les erreurs de saisie grâce au modèle de comptes fournisseurs ClickUp

Le maintien d'un système structuré de comptes fournisseurs permet aux entreprises d'effectuer leurs paiements en temps voulu et de renforcer leurs relations avec leurs fournisseurs. Le modèle de comptes fournisseurs ClickUp offre un espace centralisé pour suivre les factures, surveiller les dates d'échéance et rationaliser les approbations.

Chaque facture est enregistrée et traitée sans délai, ce qui réduit le risque de paiements manqués. Ainsi, les équipes financières peuvent se concentrer sur l'efficacité, en garantissant la conformité et la précision tout en optimisant la gestion des flux de trésorerie.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez le processus de paiement pour une vérification efficace et la précision des paiements

Ajoutez des formules pour automatiser le calcul des montants en souffrance

Organisez efficacement vos factures grâce à une entrée structurée des données et à des enregistrements consultables

Évitez les paiements manqués grâce à des rappels programmés et des journaux d'audit

🔑 Idéal pour : Comptables, comptables, propriétaires d'entreprise, détaillants et toute personne souhaitant rationaliser le processus de paiement.

11. Modèle de journal comptable ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Enregistrez les transactions, visualisez les données et suivez les modifications grâce au modèle de journal comptable ClickUp

Un journal comptable bien tenu garantit que les transactions financières restent organisées et accessibles. Le modèle de journal comptable ClickUp simplifie l'enregistrement, élimine les erreurs manuelles et équilibre sans effort les comptes.

Le modèle vous permet d'enregistrer rapidement et avec précision les transactions sans avoir à saisir manuellement les données à chaque fois. Au lieu d'avoir à gérer des feuilles de calcul encombrées, il offre une catégorisation automatisée, des outils de rapprochement et des champs d'entrée structurés pour un flux de travail comptable fluide.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Visualisez les données financières à l'aide des vues journal et livre pour faciliter la comptabilité

Configurez des tâches récurrentes pour vous assurer de vérifier régulièrement vos finances

Équilibrez rapidement les transactions de débit et de crédit pour garantir un enregistrement précis

Calculez automatiquement les transactions pour éviter les erreurs manuelles

🔑 Idéal pour : les comptables, les propriétaires d'entreprise et les équipes financières qui cherchent à rationaliser le processus d'enregistrement des transactions et de création des états financiers.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de grand livre général pour la comptabilité dans Excel et ClickUp

12. Modèle de facture pour entrepreneur ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Générez des factures, suivez les paiements et rationalisez le processus de facturation avec le modèle de facture pour entrepreneurs ClickUp

Le modèle de facture pour entrepreneurs ClickUp offre un format professionnel pour facturer vos clients, suivre les paiements et tenir facilement vos registres financiers. Il vous aide à générer et envoyer facilement des factures professionnelles.

Grâce à une précision et une organisation améliorées, assurez-vous qu'aucun paiement ne passe entre les mailles du filet, ce qui permet des transactions plus fluides et des paiements clients en temps opportun.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Incluez la catégorie, les unités, le prix unitaire et le montant total, ainsi que les réductions et les taxes, pour obtenir le montant dû

Listez le numéro de facture et les conditions de paiement pour un suivi sans faille

Configurez des tâches récurrentes pour vérifier et envoyer régulièrement vos factures

Ajoutez les coordonnées du client et de l'entreprise, y compris l'adresse et les coordonnées, pour garantir une facture complète

🔑 Idéal pour : les freelances et les propriétaires d'entreprise à la recherche d'un moyen efficace de générer des factures et de suivre les paiements.

Découvrez les bonnes pratiques pour la vue Calendrier dans ClickUp :

13. Modèle de comptabilité ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Surveillez vos comptes clients et fournisseurs avec le modèle ClickUp Accounting

Le modèle de comptabilité ClickUp vous aide à gérer les enregistrements des équipes commerciales, les revenus, les factures, les prévisions de recettes et bien plus encore, le tout au même endroit. Il organise les données financières, assure le suivi des transactions sans effort et communique avec votre équipe pour garantir des opérations comptables fluides.

Grâce à un aperçu clair de vos finances, vous pouvez améliorer votre flux de trésorerie, éviter les paiements manqués et livrer en toute confiance le travail de vos clients.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Affichez les paiements ainsi que leur statut de confiance afin de prévoir efficacement vos finances

Calculez automatiquement le montant total à payer et à recevoir pour éviter les erreurs

Suivez les dates d'échéance des comptes fournisseurs à l'aide de l'affichage calendrier afin de ne manquer aucune échéance

Définissez les processus de comptes clients et fournisseurs pour garantir l'efficacité du flux de travail

🔑 Idéal pour : les comptables, les propriétaires d'entreprise et les freelances qui souhaitent gérer leurs comptes clients et fournisseurs.

📮 ClickUp Insight : les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA.

14. Modèle de relevé de compte Excel par Spreadsheet123

via Spreadsheet123

Le modèle de relevé de compte Excel de Spreadsheet123 est un outil simple et efficace pour le suivi des transactions des clients, des soldes en souffrance et des paiements.

Le modèle Excel simplifie la gestion financière grâce à un système de comptabilité à entrée unique, vous permettant de conserver des registres clairs et précis. Que vous soyez débutant ou que vous ayez un faible volume de transactions, vous disposez d'un aperçu complet de toutes les transactions.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Calculez automatiquement le solde impayé dans la colonne du total de la ligne

Sélectionnez la devise par défaut dans le menu déroulant pour les paramètres spécifiques à chaque pays

Maintenez une cohérence tout au long du document grâce à un sélecteur de design

Enregistrez toutes les informations relatives à l'entreprise, y compris son nom et ses coordonnées, pour une installation complète

🔑 Idéal pour : les petites entreprises et les freelances à la recherche d'un moyen efficace d'envoyer leurs factures.

15. Modèle de relevé de compte PDF par Beginner Bookkeeping (PDF)

via Beginner Bookkeeping

Le modèle de relevé de compte PDF de Beginner Bookkeeping fournit un format standardisé pour le suivi des transactions des clients, des soldes impayés et des paiements reçus dans un document soigné et prêt à être envoyé.

Ce modèle de fichier PDF vous permet d'afficher un résumé de toutes les factures commerciales dans un format structuré. Si le client le demande expressément, vous pouvez obtenir des détails complets sur le montant à recevoir.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Standardisez vos registres comptables grâce à une structure préformatée

Générez et partagez instantanément au format PDF pour une communication fluide avec vos clients

Calculez automatiquement le montant restant pour les transactions et le sous-total pour garantir l'exactitude

Incluez tout solde dû du mois précédent, même en cas de solde nul

🔑 Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises, les détaillants, les freelances, les équipes financières et les fournisseurs de services qui ont besoin de relevés rapides et mis en forme pour gérer les factures de leurs clients.

💡 Conseil de pro : La mise en place d'une structure de ventilation des coûts (CBS) permet de répartir toutes les dépenses prévues en catégories claires et organisées, révélant ainsi exactement où vos fonds sont alloués. Ce niveau de transparence financière permet une budgétisation stratégique et un contrôle efficace des coûts.

16. Modèle de relevé de facturation Excel par Vertex42

via Vertex42

Le modèle de relevé de facturation Excel de Vertex42 est un outil simple mais efficace pour le suivi des factures, la gestion des comptes clients et le contrôle des paiements. Il permet de maintenir les soldes des comptes de manière organisée et d'envoyer des relevés aux clients.

Grâce à ses formules intégrées et à ses totaux calculés automatiquement, ce modèle minimise le travail manuel tout en offrant un aperçu clair de toutes les transactions. Suivez les montants dus, générez des relevés et maintenez la précision financière sans effort.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Calculez automatiquement le solde total actuel en fonction des paiements et des frais

Mentionnez tous les détails concernant le client, les conditions de paiement et le résumé du compte

Ajoutez des valeurs négatives pour les remboursements et les crédits qui ne sont pas des paiements

Ajoutez les détails relatifs à l'adresse d'envoi des paiements dans la section « Paiements »

🔑 Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises qui recherchent un moyen structuré d'envoyer des factures à leurs clients.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de bons de commande dans Excel, Word et ClickUp

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de relevé de compte ?

Un bon modèle de relevé de compte doit être structuré, clair et facile à utiliser. Il doit vous aider à suivre les paiements et à évaluer votre position financière tout en s'adaptant aux besoins évolutifs de votre entreprise.

Voici ce que vous devez rechercher dans un modèle de relevé de compte gratuit :

Modèle convivial : sélectionnez un modèle facile à mettre en forme afin que votre équipe puisse ajouter des détails avec précision et effectuer un suivi efficace

Sections personnalisables : privilégiez un modèle qui vous permet de personnaliser les sections en fonction de vos besoins spécifiques ✅

Disposition détaillée mais concise : optez pour une structure qui fournit tous les détails nécessaires sans complexité inutile ✅

Mise à jour régulière : choisissez un modèle facile à mettre à jour pour refléter les nouvelles transactions et les nouveaux soldes ✅

Suivi clair de la position financière : choisissez un modèle qui affiche clairement les soldes impayés, les paiements et les dates d'échéance afin de conserver des registres financiers précis ✅

Simplifiez vos relevés de compte avec ClickUp

La tenue des relevés de compte afin de saisir avec précision les paiements et la position financière peut sembler complexe, mais un modèle de relevé de compte fournit un format structuré pour le suivi de toutes les transactions.

ClickUp fournit une plateforme tout-en-un pour gérer les finances et évaluer les positions financières.

Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Brain, ClickUp Docs et les modèles de relevés de compte, ClickUp vous aidera à optimiser le suivi des factures et les processus d'évaluation financière.

Ne laissez pas des feuilles éparpillées et des registres désorganisés compliquer le suivi financier : inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et enregistrez chaque centime de manière efficace ! 🚀