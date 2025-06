Les 8 meilleurs générateurs de cartes IA pour créer facilement des cartes personnalisées

Créer des cartes professionnelles peut être frustrant. Une petite erreur de calcul, et vous vous retrouvez à redessiner la moitié du projet, ce qui représente des heures de travail perdues. Mais il existe une solution astucieuse : les outils de génération de cartes par IA !

Avec une croissance annuelle de 12,2 % dans le secteur de la cartographie, il n'est pas surprenant que les designers, les architectes, les urbanistes, les développeurs et même les gamers invétérés se tournent vers l'IA pour créer des cartes personnalisées plus rapides et plus précises. Ces outils ne se distinguent pas seulement par leur rapidité, ils regorgent également de fonctionnalités de niveau entreprise (souvent sans le prix qui va avec).

Que vous ayez besoin d'un générateur de cartes fantastiques, d'un générateur de cartes du monde ou d'un outil à usage commercial, nous avons ce qu'il vous faut. Découvrez les meilleurs outils basés sur l'IA qui rendent la cartographie plus facile, plus intelligente et beaucoup moins stressante.

Voici un aperçu des meilleurs outils de génération de cartes IA :

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Flux de travail spécifiques à l'emplacement pour vos projets Vue Plan, tableaux blancs avec IA et génération d'images, champs personnalisés pour géolocaliser les tâches Forfait Free disponible ; forfaits payants personnalisables pour les entreprises Inkarnate Créateurs de mondes fantastiques et joueurs de jeux de société Bibliothèque de ressources, modification des couches, outils pinceau/masque Gratuit ; Pro : 5 $/mois Maptive Visualisation géographique riche en données Cartes thermiques, planification territoriale, optimisation d'itinéraires 250 $ pour un pass de 45 jours ; 110 à 220 $ par mois ; Enterprise : personnalisé Scribble Maps Enseignants, organisateurs d'évènements et concepteurs d'itinéraires Cartes isochrones, dessin personnalisé, exportations SHP/KML Gratuit ; 19 $ à 100 $/mois ; Enterprise : personnalisé ArcGIS Online Cartographier des données spatiales complexes Superposition de données, filtres SQL, cartes de densité de points Tarification personnalisée Google Maps Développeurs ayant besoin d'une intégration cartographique robuste Accès API, géocodage, Street View, trafic en direct Free Mapbox Solutions de cartographie personnalisées et axées sur les performances monuments 3D, compatibilité RA, itinéraires en temps réel, SDK/API Gratuit ; paiement à l'utilisation Kepler. gl Visualisation à grande échelle des données d'emplacement Cartes thermiques/arc, superposition de données, personnalisation des infobulles Gratuit et open source

Que devez-vous rechercher dans les générateurs de cartes IA ?

Les meilleurs générateurs de cartes du monde par IA combinent l'apprentissage automatique et la cartographie traditionnelle, rendant la création de cartes plus rapide et plus intelligente. Lorsque vous choisissez un outil de cartographie par IA à des fins commerciales, voici ce qui importe le plus :

Performances et rapidité : Le temps, c'est de l'argent, et votre générateur de cartes par IA doit accélérer vos flux de travail de gestion de projet. Si le mappage précis prenait auparavant deux heures, il ne devrait désormais prendre que quelques minutes

Personnalisation innovante : Les meilleurs outils offrent un équilibre entre contrôle et facilité d'utilisation. Recherchez des fonctionnalités telles que la modélisation du terrain, la planification environnementale, les palettes de couleurs personnalisées et les modèles de style adaptés aux besoins de votre projet

Outils de visualisation des données : Les cartes efficaces vont au-delà de l'esthétique. Votre outil doit prendre en charge les cartes thermiques, les superpositions de zonage de l'utilisation des sols et les visualisations de réseaux d'infrastructures afin de fournir des informations plus approfondies

Fonctionnalités pratiques de modification : Une bonne carte ne se contente pas d'être générée, elle doit être affinée. Tout comme l'IA pour la conception graphique, les outils dotés de fonctionnalités de glisser-déposer et de modification par couches vous aident à modifier les points d'intérêt en quelques clics seulement

Collaboration en temps réel : Le partage est essentiel si vous travaillez avec des équipes réparties sur plusieurs emplacements. Votre outil d'IA doit permettre les modifications simultanées, le partage de liens et l'intégration facile dans des présentations

Le bon générateur de cartes IA travaille avec vous, pas contre vous. Découvrez les meilleurs outils (dont certains générateurs de cartes IA gratuits) qui cochent toutes ces cases.

👀 Le saviez-vous ? Grâce aux outils d'IA modernes, vous pouvez transformer votre smartphone en scanner 3D pour créer des plans détaillés de votre maison en quelques minutes. Les applications utilisant la technologie LiDAR génèrent des plans 2D et 3D précis, facilitant ainsi la conception d'intérieur et la disposition des pièces.

Les 8 meilleurs générateurs de cartes IA

Les besoins en matière de cartographie professionnelle peuvent varier considérablement selon le secteur et le projet, notamment en fonction des frontières politiques. Nous avons sélectionné les meilleurs générateurs de cartes IA, chacun excellant dans son domaine. Connaître les fonctionnalités de chaque outil vous aidera à trouver celui qui correspond le mieux à votre flux de travail.

1. ClickUp (Idéal pour la création de cartes et la rationalisation des flux de travail de projets spécifiques à un emplacement)

Commencez à tracer votre carte dans ClickUp De l'organisation d'évènements au suivi des chantiers, gérez facilement votre travail géographique grâce à la vue Plan de ClickUp

Commençons cette liste avec ClickUp, qui redéfinit la manière dont vous gérez les tâches basées sur l'emplacement en intégrant la cartographie et la gestion de projet pour simplifier la planification visuelle.

Le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui est dysfonctionnel. Nos projets, nos connaissances et notre communication sont dispersés dans des outils déconnectés qui nous ralentissent. ClickUp résout ce problème grâce à son application « tout-en-un » pour le travail, qui regroupe les projets, les connaissances et la discussion en un seul endroit, le tout alimenté par une IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Grâce à la vue Plan de ClickUp, vous pouvez tracer les adresses et emplacements pertinents pour vos tâches ClickUp, déplacer les tâches sur la carte pour modifier leurs champs d'emplacement et filtrer différents projets par région, tout en restant connecté à votre installation de gestion de projet principale.

Utilisez-le pour planifier la couverture des services pour les équipes sur le terrain, optimiser les itinéraires de livraison ou planifier les visites sur site. Attribuez des tâches en fonction de la région ou de la proximité. Et combinez l'emplacement avec le statut, la priorité et les dates d'échéance pour obtenir une vue complète des performances régionales.

Vous pouvez également créer une disposition de base du monde ou d'une ville à l'aide de la génération d'images par IA dans les tableaux blancs ClickUp. Au fur et à mesure que vous définissez les points de repère clés de votre ville (hôpitaux, bâtiments, magasins, zones sécurisées), vous voudrez garder une trace de leurs emplacements réels ou fictifs.

Utilisez la génération d'images par IA dans les tableaux blancs ClickUp pour créer votre carte en quelques secondes à l'aide d'invites et d'instructions simples

Créez des tâches dans ClickUp pour chaque emplacement et ajoutez une adresse, des coordonnées ou un espace réservé descriptif dans les champs personnalisés (par exemple, « La tour rouge - Secteur 3 »). Passez à la vue Plan pour voir tous vos points clés représentés visuellement, ce qui est idéal pour la perception spatiale, l'équilibre et la planification.

Affectez des collaborateurs à des tâches liées à chaque emplacement :

Concepteurs de niveaux pour zones de jeu

Architectes pour la création de plans

Planificateurs pour les services publics ou les routes

Rédacteurs pour les histoires liées à chaque zone

Utilisez les statuts personnalisés et les priorités des tâches de ClickUp pour suivre les progrès dans chaque domaine. Revenez à votre tableau blanc pour esquisser de nouvelles zones, mettre en évidence les zones en cours de développement et épingler des images, des liens vers des tâches et des documents directement sur la carte. Cela devient votre centre de commande en temps réel pour une collaboration visuelle.

💡 Conseil de pro : utilisez le Tableau blanc comme « tableau de planification principal ». Superposez des idées, des notes et des zones sur votre carte générée par IA comme des notes autocollantes numériques.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez les données spécifiques à un emplacement grâce à des champs personnalisés pour les mesures du site, les exigences en matière de zonage et les facteurs environnementaux

Gérez vos projets sous plusieurs angles à l'aide des vues Liste, Tableau, Calendrier et Échéancier

Liez les tâches à des adresses géographiques pour une modification et une mise à jour transparentes

Limites de ClickUp

L'interface peut sembler intimidante au premier abord en raison de ses nombreuses fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp

Des tableaux de bord au suivi de nos clients à l'aide de cartes, en passant par la communication avec les bénévoles, le personnel et les clients, nous adorons cet outil et sommes ravis d'avoir abandonné d'autres outils difficiles à gérer.

📖 À lire également : Qu'est-ce que la gestion de projet sur tableau blanc ?

📮ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et l'idéation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, qui vous aide à transformer instantanément les idées issues d'une session de brainstorming en tâches. Et si vous n'arrivez pas à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de vos invites, instructions ou descriptions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, visualiser et exécuter plus rapidement !

2. Inkarnate (idéal pour les créateurs d'univers fantastiques et les joueurs de jeux de société)

via Inkarnate

Vous souhaitez créer des cartes riches et détaillées pour votre prochaine campagne D&D ou votre monde fantastique ? Inkarnate, un générateur de cartes fantastiques basé sur l'IA, vous permet de concevoir des environnements immersifs grâce à un éditeur glisser-déposer et une vaste bibliothèque de ressources.

Son système innovant vous permet de mélanger les styles et les ressources pour donner vie à des royaumes tentaculaires, des ruines anciennes et des créatures mythiques. Commencez avec un modèle prédéfini, puis ajoutez et affinez les éléments au fur et à mesure que votre projet évolue.

Votre choix initial de style n'est pas définitif : vous pouvez changer ou combiner les styles à tout moment, ce qui facilite la création de dispositions urbaines complexes ou de paysages fantastiques uniques.

Les meilleures fonctionnalités d'Inkarnate

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe, idéal pour les sessions de création collective

Affinez les détails grâce à des outils de pinceau et de masque précis

Ajustez la résolution de modification en cours pour équilibrer qualité et performances

Accélérez votre flux de travail grâce à des raccourcis clavier et des outils de navigation

Organisez les objets en couches pour faciliter la modification et la manipulation

Utilisez une vaste bibliothèque de ressources personnalisables, notamment des terrains, des bâtiments et de la végétation

Limites d'Inkarnate

les cartes en résolution 4K ont certaines restrictions fonctionnelles

Les outils de placement d'objets peuvent être limités dans les modes haute résolution

Tarifs Inkarnate

Gratuit pour toujours

Pro : 5 $/mois

Évaluations et avis sur Inkarnate

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

3. Maptive (idéal pour la visualisation géographique riche en données)

via Maptive

Vous souhaitez transformer vos données d'emplacement en informations exploitables ? Maptive vous facilite la tâche.

Déposez votre feuille de calcul sur Maptive (compatible avec Excel, Google Sheets ou CSV) et regardez vos données prendre vie sur la carte. Plus besoin de tracer manuellement : chaque adresse et chaque coordonnée trouve automatiquement son emplacement idéal.

Les outils d'analyse de Maptive vous aident à repérer les tendances en un coup d'œil. Vous pouvez voir où se regroupent vos clients grâce à des cartes thermiques, comparer les performances par emplacement à l'aide de cartes à bulles, et dessiner et optimiser vos territoires commerciaux en quelques minutes.

Les meilleures fonctionnalités de Maptive

Générez des cartes de rayon pour analyser la portée du marché et les zones de service

Classez les données démographiques par code couleur pour repérer les tendances et les opportunités clients

Forfait pour les équipes sur le terrain avec estimation de la distance et du temps de trajet

Partagez vos cartes en toute sécurité avec des niveaux d'accès personnalisés

Créez des territoires à l'aide d'outils de délimitation intelligents pour la planification commerciale

Limites de Maptive

Les limites d'utilisation peuvent restreindre les projets qui nécessitent l'affichage simultané de plusieurs cartes statiques

Tarifs Maptive

Pass 45 jours : 250 $

Pro : 110 $/mois

Team : 220 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Maptive

G2 : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

📖 À lire également : Les meilleures idées d'invites d'art IA pour stimuler votre créativité

4. Scribble Maps (idéal pour les enseignants, les organisateurs d'évènements et les concepteurs d'itinéraires)

via Scribble Maps

Scribble Maps vous permet de dessiner, marquer et surligner des cartes aussi naturellement que vous le feriez avec un stylo sur du papier.

Imaginons que vous souhaitiez organiser une sortie scolaire au musée d'histoire naturelle. Vous pouvez dessiner l'itinéraire à pied depuis l'arrêt de bus, encercler la zone prévue pour le déjeuner, marquer les points de rendez-vous en cas d'urgence et mettre en évidence les zones interdites aux enfants.

Il vous permet de calculer des itinéraires entre différents emplacements, de créer des zones tampons autour de points spécifiques et de générer des cartes de temps de trajet (isochrones) pour montrer la distance qu'une personne peut parcourir dans un laps de temps donné.

Les meilleures fonctionnalités de Scribble Maps

Changez de carte de base pour trouver l'arrière-plan idéal pour vos besoins

Générez des cartes personnalisées avec de nombreuses options de style et des données en couches pour des visuels clairs

Utilisez des outils spatiaux avancés tels que le routage et les isochrones pour obtenir des informations plus détaillées

Partagez vos cartes aux formats SHP, KML, GeoJSON ou intégrez-les à des sites web

Modifiez facilement vos cartes sur tous vos appareils, que ce soit à votre bureau ou sur le terrain

Limites de Scribble Maps

Il manque de fonctionnalités SIG avancées, ce qui le rend moins adapté aux analyses spatiales complexes

La version gratuite ne dispose pas des fonctionnalités premium telles que les limitations d'exportation et offre moins d'options de personnalisation

Tarifs de Scribble Maps

Gratuit pour toujours

Pro Basic : 19 $/mois

Pro Business : 100 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Scribble Maps

G2 : 4,6/5 (plus de 190 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 40 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de Scribble Maps

Je recommanderais scribble maps. Excellent pour le partage et la modification en groupe. Il vous permet de personnaliser l'apparence de tous les éléments de Google Maps. Je n'ai pas vu d'autres outils offrant cette fonctionnalité.

🧠 Anecdote : Le célèbre pirate Bartholomew Sharpe a un jour capturé un navire espagnol transportant de précieuses cartes. Conscient de leur valeur, il a chargé le cartographe londonien William Hack de créer un atlas à partir de ces diagrammes volés, soulignant ainsi l'importance cruciale des connaissances cartographiques à l'ère des grandes explorations.

5. ArcGIS Online (idéal pour cartographier des données spatiales complexes)

via ArcGIS

Vous analysez un quartier pour y implanter un nouveau centre communautaire. Au lieu de jongler avec plusieurs feuilles de calcul, vous pouvez utiliser ArcGIS Online pour superposer vos données comme les couches d'un gâteau.

Commencez par la densité de population (qui constitue votre couche de base), ajoutez le revenu médian (la cerise sur le gâteau) et terminez par les services communautaires existants (la cerise sur le gâteau !)

Tout à coup, vous ne voyez plus seulement des nombres, mais aussi des opportunités et des lacunes.

Utilisez le visualiseur de scène pour vous placer virtuellement sur n'importe quel toit et voir ce qui est visible. Vous saurez exactement quels tableaux offriront les meilleures vues sur la ville.

Meilleures fonctionnalités d'ArcGIS Online

Affinez le partage des données en accordant l'accès à des groupes spécifiques pour des mises à jour collaboratives

Identifiez plus rapidement les tendances grâce à des modèles visuels clairs

Générez des cartes interactives de densité de points pour mettre en évidence la distribution de la population ou la concentration des ressources

Automatisez les mises à jour des cartes grâce à des pipelines de données personnalisés qui se synchronisent avec les données sources

Tirez parti des expressions SQL pour effectuer des calculs en temps réel dans les champs et obtenir des informations dynamiques

Limites d'ArcGIS Online

L'absence de couches de groupe rend la gestion de plusieurs ensembles de données plus fastidieuse

Tarifs ArcGIS Online

Tarification personnalisée en fonction du type de licence dont vous avez besoin

Évaluations et avis sur ArcGIS Online

G2 : 4,5/5 (plus de 530 avis)

Capterra : 4,5 (plus de 500 avis)

6. Google Maps (idéal pour les développeurs qui ont besoin d'une intégration cartographique robuste)

via Google Maps

Vous utilisez Google Maps pour vous rendre d'un point A à un point B, mais saviez-vous que cet outil vous permet également de créer quelque chose de bien plus grand ? Il ne s'agit pas seulement d'un outil de navigation, mais d'un générateur de cartes du monde complet qui se cache à la vue de tous.

Grâce à sa puissante API, vous pouvez exploiter l'énorme base de données d'emplacements de Google et y superposer vos propres données. Les développeurs font preuve de créativité en combinant des rendus architecturaux avec des images Street View pour proposer des visites interactives de propriétés, en utilisant des cartes détaillées, en ajoutant des marqueurs personnalisés pour les commodités et même en intégrant des données de transport en temps réel.

En gros, si vous avez toujours voulu transformer Google Maps en votre terrain de jeu cartographique personnel, c'est maintenant possible.

Les meilleures fonctionnalités de Google Maps

Accédez à des données détaillées sur les emplacements, notamment des avis, les heures de pointe et des informations locales grâce à l'API Places

Ajoutez des perspectives immersives au niveau du sol à l'aide des images Street View

Restez informé en temps réel du trafic, des horaires des transports en commun et des fermetures de routes

Personnalisez les styles de cartes pour qu'ils correspondent à votre marque tout en conservant l'aspect familier de Google Maps

Convertissez des adresses en coordonnées (et vice versa) grâce à un géocodage avancé

Limites de Google Maps

Consomme beaucoup de données mobiles, en particulier avec des fonctionnalités telles que Street View et le trafic en direct

Les informations sur les transports en commun peuvent afficher des horaires et des emplacements d'arrêts de bus obsolètes

Tarifs Google Maps

Free

Évaluations et avis sur Google Maps

G2 : 4,6/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 700 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Google Maps

Avant, je perdais beaucoup de temps à rechercher sur Google ma liste des « incontournables » pour savoir où ils se trouvaient par rapport à l'endroit où je me trouvais dans la ville. Maintenant, je crée toujours une carte Google de tous les meilleurs restaurants, musées, etc. afin de pouvoir simplement consulter la carte pendant que je me promène et voir quels sont les endroits les plus proches de moi.

💡 Conseil de pro : utilisez des styles de carte personnalisés en combinaison avec des couches de données pour créer des visualisations uniques tout en conservant des modèles de navigation familiers pour vos clients.

7. Mapbox (idéal pour les solutions de cartographie hautement personnalisables et axées sur les performances)

via Mapbox

Mapbox va bien au-delà des outils de cartographie traditionnels que vous utilisez à des fins commerciales. Grâce à ses API et SDK puissants, vous pouvez tout créer, des interfaces Web élégantes aux expériences de réalité augmentée immersives.

Que vous développiez des applications web, mobiles ou même automobiles, Mapbox vous fournit les outils nécessaires pour y parvenir.

Ce qui le rend vraiment puissant, c'est sa capacité à gérer les mégadonnées. Alors que d'autres plateformes peuvent avoir du mal à traiter des ensembles de données volumineux, l'approche de rendu par tuiles de Mapbox garantit un fonctionnement fluide. Chargez des données complexes, ajoutez des éléments interactifs et observez vos cartes réagir instantanément.

Meilleures fonctionnalités de Mapbox

Personnalisez les styles de cartes à l'aide de modèles ou créez des designs uniques adaptés aux besoins de votre marque

Améliorez vos cartes avec un éclairage dynamique et des bâtiments emblématiques en 3D pour une expérience immersive

Tirez parti des ensembles de données mondiaux provenant de plus d'un demi-milliard d'utilisateurs mensuels pour obtenir des informations précises

Recherchez des adresses et des points d'intérêt précis grâce à des API simples

Optimisez la navigation grâce à des moteurs de routage en temps réel tenant compte du trafic

Limites de Mapbox

Les personnalisations avancées nécessitent une expertise technique, ce qui représente un défi pour les non-experts

Tarifs Mapbox

Free

Tarification à l'utilisation pour les demandes mensuelles

Évaluations et avis sur Mapbox

G2 : 4,3/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Ce que disent les utilisateurs réels à propos de Mapbox

Les temps de chargement des cartes sont rapides, les options de personnalisation et les choix de cartes de base sont nombreux, les tarifs sont généreux et équitables, et l'équipe s'est montrée très serviable tout au long du processus.

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour le mind mapping et le brainstorming

8. Kepler. gl (Idéal pour gérer des données d'emplacement à grande échelle)

Kepler.gl transforme en quelques minutes des informations géospatiales brutes en superbes cartes interactives.

Il vous suffit d'y déposer votre ensemble de données (coordonnées GPS, itinéraires, statistiques régionales) et de le regarder se transformer en visuels pertinents. Empilez des couches telles que des cartes thermiques, des cartes en arc ou des nuages de points pour révéler des tendances cachées.

Personnalisez les couleurs, appliquez des filtres et affinez les détails spatiaux pour vous concentrer sur l'essentiel. Quelle que soit la taille ou le format des données, Kepler.gl vous aide à leur donner tout leur sens.

Kepler.gl : meilleures fonctionnalités

Améliorez la narration de vos données grâce à un éclairage dynamique, des superpositions d'ombres et d'autres effets de post-traitement pour des visuels percutants

Passez d'un style de base sélectionné à un autre et utilisez des filtres intelligents pour mettre instantanément en évidence les points de données clés

Créez des interactions intuitives avec des infobulles personnalisées qui révèlent un contexte riche à mesure que les utilisateurs explorent votre carte

Superposez plusieurs ensembles de données de manière transparente pour découvrir des modèles cachés grâce à des comparaisons côte à côte

Partagez facilement vos idées en exportant des visualisations dans des formats adaptés aux présentations, aux rapports ou à la collaboration en équipe

Limites de Kepler.gl

Ne dispose pas de stockage cloud intégré, nécessite des solutions externes pour enregistrer et partager les projets

Gère bien les grands ensembles de données, mais peut rencontrer des difficultés avec le streaming de données en temps réel

Tarifs Kepler.gl

Gratuit et open source

Évaluations et avis sur Kepler.gl

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote amusante : les enseignants font preuve de créativité avec les générateurs de cartes IA, qu'ils utilisent pour créer des cartes interactives pour leurs cours de géographie, d'histoire et de sciences de l'environnement. Au lieu de se contenter de lire des informations sur les frontières, les batailles ou les écosystèmes, les élèves peuvent les explorer et les visualiser. Cela rend l'apprentissage beaucoup plus attrayant (et beaucoup moins susceptible d'être reporté) !

Mappez votre monde avec ClickUp

Les générateurs de cartes IA ont facilité la transformation de données brutes en visuels riches et interactifs. Que vous mappiez des territoires commerciaux, suiviez des changements environnementaux ou construisiez un monde fantastique, ces outils vous aident à créer avec rapidité et précision.

Mais comment organiser toutes vos cartes, modifications et mises à jour de projets ? C'est un tout autre défi.

ClickUp vous facilite la tâche. Planifiez, suivez et collaborez avec votre équipe en un seul endroit, que vous fassiez un brainstorming sur des tableaux blancs ou que vous gériez des tâches avec des flux de travail personnalisés. Plus besoin de fouiller dans des fichiers interminables ou de perdre le fil des révisions : vous disposez simplement d'un espace rationalisé pour faire avancer vos projets de cartographie.

