Comment créer des invites Copilot à l'aide de 10 exemples

Microsoft 365 Copilot peut faire des merveilles pour votre flux de travail, à condition que vous sachiez parler son langage !

🧠 Fait amusant : 72 % des entreprises dans le monde ont adopté une forme ou une autre d'intelligence artificielle

Dans cet article, vous apprendrez à rédiger des invites Copilot qui optimisent la productivité, à l'aide de 10 exemples pratiques et des résultats auxquels vous pouvez vous attendre.

⚡️ Bonus : nous vous présenterons ClickUp Brain, un assistant intelligent qui offre tout ce que Copilot a à faire, mais avec les avantages supplémentaires de l'analyse des données, de la mémoire historique et de la possibilité d'agir directement dans votre environnement de travail ClickUp ! Faites défiler pour commencer gratuitement !

Mais avant cela, commençons notre guide sur les invites Copilot.

Que sont les invites Copilot ?

Les invites Copilot sont des instructions que vous donnez à des outils basés sur l'IA, tels que Microsoft Copilot, pour les guider dans l'exécution de tâches.

Considérez-les comme des amorces de discussion qui aident l'IA à comprendre vos besoins et à vous fournir exactement ce que vous voulez. Plus vous affinez vos invites, plus votre assistant IA devient productif et efficace !

Que vous travailliez sur une présentation, analysiez des données ou rédigiez un article de blog, vos invites, instructions, forment la réponse de l'IA. Une invite bien rédigée est claire, concise et détaillée, vous garantissant ainsi les meilleurs résultats de l'IA.

Lorsque vous utilisez l'IA dans la gestion de projet, vous pouvez aider les équipes à décomposer des tâches complexes en éléments gérables. Par exemple, une équipe marketing peut utiliser des invites pour rédiger des campagnes par e-mail, tandis que les développeurs peuvent les utiliser pour déboguer du code ou générer de la documentation.

💡 Conseil de pro : Utilisez l'IA pour découvrir des informations, pas seulement pour créer du contenu. Demandez à Copilot de comparer des tendances, d'analyser le sentiment ou d'extraire des points clés de grands ensembles de données, au-delà de simples résumés.

Avantages de l'utilisation des invites Copilot

Avez-vous déjà essayé de suivre une recette sans instructions claires ? Il y a de fortes chances que le résultat ne soit pas tout à fait celui escompté. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous travaillez avec l'IA sans invites Copilot claires. Des instructions spécifiques garantissent que votre assistant IA répond à vos besoins en matière de rédaction, d'analyse ou d'organisation.

Voici comment rédiger des invites claires et efficaces dans Microsoft Copilot pour obtenir les résultats dont vous avez besoin :

Productivité accrue : des instructions claires aident l'IA à rationaliser des tâches telles que la génération de contenu, l'analyse de données ou la création de présentations, ce qui vous fait gagner du temps et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel

Précision améliorée : des invites bien conçues garantissent que l'IA fournit des réponses précises et pertinentes, qu'il s'agisse de rédiger des e-mails, de résumer des rapports ou de calculer des données

Résultats cohérents : les invites Copilot garantissent la cohérence de votre travail et vous aident à obtenir des résultats prévisibles et fiables à chaque fois

Aide dans toutes les applications : les invites intelligentes vous permettent d'utiliser Copilot dans tous les outils Microsoft 365, des e-mails aux présentations. Commencez par un résumé de réunion dans Outlook et transformez-le en présentation PowerPoint, le tout grâce à des invites ciblées

Transformez le contexte en informations : Copilot apprend de vos habitudes de travail, repère les tendances et suggère des automatisations, comme la création de modèles de réponse à partir des commentaires des clients

👀 Le saviez-vous ? Microsoft Copilot exploite des modèles linguistiques avancés tels que GPT-4, ce qui lui permet de comprendre et de générer des textes semblables à ceux rédigés par des humains. Grâce à cette base, Copilot ne se contente pas de répondre à des questions, il peut également effectuer des tâches, créer des documents et même vous aider à coder !

Comment créer des invites Copilot efficaces ?

Pour créer des invites Copilot efficaces, il faut trouver le juste équilibre entre clarté, pertinence et engagement. Voici les stratégies clés pour rédiger de meilleures invites afin d'obtenir des interactions plus significatives et plus productives :

Utilisez un langage clair et précis : évitez toute ambiguïté, formulez vos instructions clairement afin que Copilot puisse rapidement comprendre ce dont vous avez besoin

Soyez concis : les détails sont importants, mais des invites trop longues peuvent submerger l'IA

Fournissez du contexte et de la pertinence : plus vous fournissez de contexte, mieux l'IA peut comprendre la situation. Par exemple : « Dans le cadre d'un entretien d'embauche, quelles sont les trois principales qualités que vous mettriez en avant concernant votre expérience en gestion de projet ? »

Encouragez une réflexion plus approfondie : Structurez vos invites pour obtenir des réponses plus réfléchies. Par exemple : « Comparez et opposez les facteurs de réussite des stratégies marketing traditionnelles et numériques pour les petites entreprises. »

Précisez le ton et le style : indiquez clairement si vous souhaitez des réponses dans un ton ou un style particulier. Par exemple : « Rédigez une note de remerciement amicale pour un entretien d'embauche, en soulignant les points clés abordés. »

Répétez et affinez : ajustez vos invites en fonction des commentaires. Si une invite particulière donne systématiquement d'excellents résultats, analysez ce qui a fait son succès et affinez-la pour une utilisation future

💡Vous recherchez un assistant IA plus intelligent ? Alors que Microsoft Copilot prend en charge vos applications Microsoft 365, ClickUp Brain va encore plus loin. Intégré à votre environnement de travail, il vous aide à gérer vos tâches, générer du contenu, résumer des documents et automatiser votre travail, le tout en un seul endroit. ✨ En prime : les utilisateurs de ClickUp Brain peuvent choisir parmi plusieurs modèles d'IA externes, notamment GPT-4o, o3-mini, o1 et Claude 3. 7 Sonnet pour diverses tâches d'écriture, de raisonnement et de codage ! Prêt à remplacer vos flux de travail dispersés par un système unifié alimenté par l'IA ?

10 exemples d'invites Copilot

Voici 10 invites Copilot adaptées à divers secteurs et professions. Ces exemples d'IA vous montrent comment tirer parti de Copilot pour le service client, la finance, le droit et d'autres scénarios.

1. Marketing

Aujourd'hui, le marketing s'appuie sur des décisions basées sur les données et des expériences client personnalisées. L'IA aide à analyser le comportement des clients, à prédire leurs préférences et à créer des campagnes ciblées.

Grâce à des invites solides, votre service marketing peut automatiser les tâches routinières, générer des informations plus efficacement et affiner les stratégies pour un meilleur engagement, tout en stimulant la productivité et la créativité.

Invite : Créez une campagne d'e-mails segmentée pour le lancement de notre collection printemps. Incluez des recommandations de produits et des codes de réduction personnalisés.

Résultat :

👀 Le saviez-vous ? En 2023, la musicienne Holly Herndon a sorti un album intitulé « PROTO », créé en collaboration avec un « bébé » IA nommé Spawn. Ce projet explorait l'intersection entre la créativité humaine et l'apprentissage automatique, remettant en question les notions traditionnelles d'auteur dans la musique. Voilà qui donne du sens aux invites !

2. Développement logiciel

Les équipes de développement logiciel trouvent de nouveaux moyens d'accélérer les processus de codage et de test tout en maintenant la qualité.

L'utilisation de l'IA dans le développement logiciel permet de détecter rapidement les bugs et de générer des extraits de code plus clairs et plus efficaces.

Invite : Écrivez une fonction Python qui valide les mots de passe des utilisateurs. Incluez des vérifications de la longueur minimale (8 caractères), des caractères spéciaux, des nombres et des lettres majuscules et minuscules. Ajoutez des messages d'erreur utiles pour chaque échec de validation.

Résultat :

3. Analyse des données de santé

Les professionnels de santé utilisent l'IA pour analyser les données des patients, détecter les signes avant-coureurs et même créer des forfaits de traitement personnalisés. L'IA aide également à lire les images médicales et à prédire l'évolution des patients, rendant ainsi tout le processus, du diagnostic aux soins de suivi, beaucoup plus efficace.

Invite, instructions : Analysez les données relatives aux signes vitaux des patients au cours des dernières 24 heures. Signalez tout schéma préoccupant et suggérez des mesures préventives en fonction des résultats historiques des patients.

Résultat :

4. Analyse financière

Les institutions financières utilisent des invites basées sur l'IA pour analyser les tendances du marché, détecter les fraudes et évaluer les risques plus efficacement. Des invites correctes aident l'IA à traiter de grandes quantités de données financières, à découvrir des modèles cachés et à générer des informations qui améliorent la prise de décision.

De l'automatisation des rapports à l'amélioration des interactions avec les clients, les invites basées sur l'IA rationalisent les opérations financières.

Invite : Créez un rapport d'analyse financière pour une entreprise de taille moyenne dans le secteur de la vente au détail. Analysez la croissance du chiffre d'affaires, les marges bénéficiaires et les flux de trésorerie de l'entreprise au cours des trois dernières années. Incluez les indicateurs clés de performance (KPI), les références du secteur et tout risque ou opportunité potentiel pour la croissance future.

Résultat :

5. Éducation

Le secteur de l'éducation utilise les invites d'IA pour rendre l'apprentissage plus interactif et plus efficace. De l'automatisation de la notation à la fourniture de commentaires instantanés, les outils basés sur l'IA aident les enseignants à gagner du temps et à se concentrer sur l'engagement personnalisé des élèves.

Avec les invites appropriées, l'IA peut générer des plans de cours, suggérer des activités d'apprentissage, réviser le contenu et même l'adapter à différents niveaux de compétence.

Invite : Générez un forfait de cours de mathématiques pour l'algèbre de 5e. Incluez trois niveaux de difficulté, des supports visuels et des exercices pratiques avec des solutions étape par étape.

Résultat :

6. Service client

Un service client performant repose sur des réponses rapides et précises, ce que facilitent les invites basées sur l'IA. En automatisant les FAQ, en fournissant une assistance 24 h/24, 7 j/7 et en traitant les demandes courantes, l'IA permet aux agents humains de se concentrer sur la résolution des problèmes clients plus complexes et d'offrir une meilleure expérience d'assistance.

Invite : Créez des modèles de réponse pour les questions courantes relatives aux retours de produits. Incluez les informations d'expédition, les détails relatifs à la période de retour et les étapes suivantes. Ajoutez un langage empathique pour les clients frustrés.

Résultat :

7. RH et gestion des talents

L'IA transforme le monde des RH en rendant le recrutement plus intelligent, plus rapide et plus inclusif.

De l'automatisation des tâches fastidieuses telles que la présélection des CV à la mise en correspondance des candidats avec des rôles en fonction de leurs compétences et de leur expérience, l'IA permet aux équipes RH de se concentrer sur l'établissement de relations plutôt que sur la paperasserie.

Invite : Rédigez une séquence d'e-mails pour susciter l'intérêt des candidats passifs à l'aide des informations fournies par l'IA. Intégrez des éléments personnalisés, des recommandations d'emploi et des rappels de suivi pour maintenir leur intérêt.

Résultat :

8. Immobilier

L'IA rend l'achat, la vente et la gestion immobilières plus intelligents et plus efficaces. Des chatbots alimentés par l'IA qui assistent les acheteurs 24 h/24 et 7 j/7 aux analyses prédictives qui prévoient la valeur des biens immobiliers et les tendances du marché, l'IA aide les agents et les clients à prendre des décisions éclairées.

Les visites virtuelles et les recommandations basées sur l'IA personnalisent l'expérience de recherche immobilière, tandis que la génération automatisée de prospects et le traitement intelligent des contrats rationalisent les transactions.

Invite, instructions : Réalisez une analyse de marché afin d'identifier les tendances actuelles et les stratégies tarifaires sur le marché immobilier local. Fournissez des informations sur la valeur des biens immobiliers, les loyers et les opportunités d'investissement potentielles : [Insérez les détails de l'emplacement]

Résultat :

🧠 Anecdote : L'informaticien John McCarthy a inventé l'expression « intelligence artificielle » en 1956 lors de la conférence de Dartmouth, considérée comme l'évènement fondateur de l'IA en tant que champ.

9. Fabrication

La maintenance prédictive basée sur l'IA aide les équipes de fabrication à anticiper les pannes d'équipement et à réduire les temps d'arrêt coûteux. Les entreprises qui utilisent l'IA pour la planification de la maintenance ont signalé une réduction de 20 % des temps d'arrêt, ce qui leur permet de fluidifier leurs opérations et de mieux allouer leurs ressources.

Invite : Analysez les données de la chaîne de production pour identifier les modèles liés aux défauts des produits [insérez les données de la chaîne de production].

Résultat :

10. Juridique

Les outils basés sur l'IA aident les professionnels du droit à analyser rapidement de grandes quantités de jurisprudence, de contrats et de documents juridiques, réduisant ainsi les heures de travail manuel.

Les chatbots traitent les demandes de base des clients, libérant ainsi du temps pour les questions juridiques plus complexes. Parallèlement, l'analyse prédictive évalue les résultats des dossiers à l'aide de données historiques, tandis que la révision et la rédaction de contrats basées sur l'IA améliorent la précision tout en réduisant les erreurs humaines, rendant ainsi le travail juridique plus rapide et plus efficace.

Invite : Agissez en tant que professionnel du droit spécialisé dans les affaires civiles. Mon client, un locataire, cherche à récupérer son dépôt de garantie auprès d'un ancien propriétaire qui le lui a retenu alors que le bien a été laissé en parfait état.

Si mon client perd le procès, fournissez une analyse détaillée des conséquences potentielles [conformément à la législation de l'État]. Couvrez les impacts financiers, personnels et sur la réputation, y compris les frais juridiques, les implications en matière de crédit, les difficultés futures en matière de location et tout effet plus large sur leur entreprise ou leur vie personnelle. Veillez à ce que la réponse soit exhaustive et tienne compte des répercussions immédiates et à long terme.

Résultat :

via Copilot

Erreurs courantes à éviter

La création d'invitations de discussion Copilot efficaces est la clé pour obtenir des résultats précis et utiles. Que vous utilisiez Microsoft Copilot, Copilot Chat ou l'IA dans Microsoft 365 Copilot, des invitations peu claires peuvent entraîner des réponses vagues ou non pertinentes. Pour tirer le meilleur parti de vos invitations, évitez ces erreurs courantes :

Être trop ambigu : l'IA a besoin de clarté. Au lieu de dire « Résumez ce document », précisez « Résumez ce rapport en trois points en mettant l'accent sur les tendances financières »

Ignorer le contexte : les invites Copilot fonctionnent mieux lorsque le contexte est clair. Précisez toujours le secteur d'activité, l'objectif ou le public cible afin d'affiner la réponse

Surcharge d'informations : bien que le contexte soit essentiel, les invites trop longues peuvent submerger Microsoft Copilot. Veillez à ce qu'elles soient concises tout en restant informatives

Oublier de définir le format de sortie : Si vous avez besoin d'une liste, d'un tableau ou d'un paragraphe, précisez-le. Exemple : « Fournissez ces données dans un tableau à trois colonnes »

Limites de l'IA : Bien que Copilot exploite une vaste Bien que Copilot exploite une vaste base de connaissances IA , il ne remplace pas le jugement d'un expert. Vérifiez toujours les informations critiques

Limites de Copilot

Il est essentiel de savoir ce que cet assistant IA peut et ne peut pas faire avant de créer vos invites pour Microsoft Copilot. Définir des attentes réalistes vous aidera à créer des invites plus efficaces et à obtenir les meilleurs résultats.

Voici quelques limitations clés à garder à l'esprit :

Aucune action indépendante : Copilot vous assiste, mais n'agit pas de manière indépendante. Il fournit des suggestions, mais vous devez vérifier et approuver les réponses avant de les partager

Aucune mémoire entre les discussions : chaque discussion commence à zéro. Si vous avez discuté d'une stratégie marketing hier, Copilot ne s'en souviendra pas aujourd'hui. Vous devrez donc fournir à nouveau le contexte

Analyse des données limitée : Copilot traite une quantité définie de données par requête. Il peut résumer des informations, mais n'est pas conçu pour effectuer des analyses approfondies ou établir des relations de cause à effet. Pour cela, il est préférable d'utiliser des outils analytiques spécialisés

Limite des connaissances : les connaissances de base de Copilot s'arrêtent aux alentours de 2021. Bien que Copilot puisse récupérer des informations actuelles en fonction de la configuration de votre organisation, ses connaissances de base ne sont pas mises à jour en continu

Réponses incohérentes : posez deux fois la même question et vous obtiendrez peut-être des réponses légèrement différentes. Cela s'explique par le fait que Copilot génère des réponses basées sur des probabilités plutôt que sur des règles fixes

Restrictions relatives aux discussions : les discussions sont limitées à 30 interactions par session et peuvent expirer. Si une information est essentielle, veillez à l'enregistrer, car les anciennes discussions ne peuvent pas être reprises

Limites d'accès aux fichiers : l'accès de Copilot aux fichiers dépend de votre installation. Il peut uniquement récupérer des fichiers à partir d'emplacements spécifiques, tels que le SharePoint de votre entreprise, ce qui limite sa capacité à extraire des documents stockés ailleurs

Réponses plus simples en mode travail : lorsque vous utilisez Copilot en mode travail, les réponses peuvent être plus courtes et plus précises que celles fournies par d'autres outils GPT-4

📮 ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si toutes les informations étaient documentées et facilement accessibles ? Avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé. Il vous suffit de poser la question depuis votre environnement de travail et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

Utilisez ClickUp Brain comme meilleure alternative

Vous avez besoin d'un assistant IA qui comprend votre flux de travail ? ClickUp Brain surpasse des outils tels que Microsoft Copilot.

C'est l'une des meilleures alternatives à Microsoft Copilot.

Comment ? ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Intégration approfondie de l'environnement de travail

Contrairement à l'approche générale de Copilot, ClickUp Brain fonctionne directement dans l'environnement de travail ClickUp. Il peut accéder à vos tâches, documents et communications d'équipe en temps réel et les analyser afin de vous fournir une assistance très pertinente.

Gérez votre environnement de travail à l'aide de ClickUp Brain

Par exemple, si vous gérez plusieurs campagnes marketing, ClickUp Brain peut extraire des informations à partir du statut de vos tâches, de vos priorités et des commentaires de votre équipe pour vous aider à prendre de meilleures décisions concernant l'allocation des ressources et les prochaines étapes.

Gestion intelligente des tâches

ClickUp Brain va au-delà du simple chat IA en vous aidant activement dans la gestion de votre travail et de votre temps. Plus besoin de suivre manuellement la progression : ClickUp Brain génère automatiquement des mises à jour et des rapports d'équipe. Plus besoin de suivre manuellement la progression : ClickUp Brain génère automatiquement des mises à jour et des rapports d'équipe.

Obtenez des suggestions sur les échéanciers des tâches et créez des diagrammes de Gantt dans ClickUp avec ClickUp Brain

Cette automatisation permet de gagner un temps considérable par rapport aux outils qui vous obligent à rassembler et à résumer manuellement les informations. Un responsable d'équipe marketing peut rapidement obtenir un aperçu généré par l'IA de toutes les campagnes en cours, des goulots d'étranglement et des besoins en ressources sans passer des heures à compiler des données.

Grâce à d'autres fonctionnalités telles que les tâches, les tableaux de bord, les discussions et le suivi du temps, ClickUp fait l'unanimité pour le travail.

🎥 Découvrez comment les équipes utilisent ClickUp Brain pour gérer des projets complexes en toute simplicité → Regarder la démo

👉 Voici ce que Vladimir Janovsky, d'AstraZeneca, a dit à propos de ClickUp :

Bien que nous n'en soyons encore qu'aux premières étapes de l'intégration de ClickUp dans des projets d'équipes interfonctionnelles, son utilité est particulièrement évidente dans les paramètres d'équipes multinationales. Les nombreuses fonctionnalités de la plateforme permettent de gérer efficacement la complexité et l'étendue des tâches qui s'étendent sur plusieurs pays, en rationalisant à la fois la communication et la coordination.

Bien que nous n'en soyons encore qu'aux premières étapes de l'intégration de ClickUp dans des projets d'équipes interfonctionnelles, son utilité est particulièrement évidente dans les paramètres d'équipes multinationales. Les nombreuses fonctionnalités de la plateforme permettent de gérer efficacement la complexité et l'étendue des tâches qui s'étendent sur plusieurs pays, en rationalisant à la fois la communication et la coordination.

Assistance à la création de contenu

Invite personnalisée ClickUp Brain pour e-mail

La fonctionnalité AI Writer de ClickUp aide les équipes à créer et à affiner leur contenu plus rapidement. Qu'il s'agisse de publications sur les réseaux sociaux, de briefs de conception ou de mises à jour de projets, ClickUp Brain peut générer des brouillons tout en conservant le ton de votre marque et en intégrant le contexte de l'environnement de travail.

C'est bien mieux que de passer d'un outil à l'autre : vous pouvez passer de l'idée à la réalisation en un seul endroit.

💡Conseil de pro : Voici une excellente astuce ClickUp Brain: Si vous avez des descriptions de tâches vagues ou confuses, essayez cette invite 👉 « Réécrivez cette description de tâche pour la rendre plus claire et plus orientée vers l'action, tout en conservant tous les détails essentiels. » Ainsi, votre équipe sait exactement ce qu'elle a à faire.

Développement logiciel

Comme ClickUp Brain agit comme votre assistant intelligent directement dans votre environnement de travail ClickUp, il devient un outil précieux pour les équipes logicielles. ClickUp Brain prend en charge le développement logiciel en générant du code, en fournissant des bonnes pratiques, en s'intégrant à votre environnement de travail, en facilitant la collaboration et en proposant des ressources d'apprentissage, le tout dans ClickUp. Cela aide les équipes à avancer plus rapidement, à maintenir la qualité et à rester organisées.

ClickUp Brain : votre partenaire de productivité alimenté par l'IA

La rédaction d'invitations n'a pas à être une corvée : ClickUp Brain vous facilite la tâche. Intégré directement à votre flux de travail, c'est l'outil d'IA idéal, que vous ayez besoin de rédiger des rapports, de générer des tâches ou de résumer des documents.

Qu'est-ce qui distingue ClickUp Brain de Microsoft Copilot ? Il est parfaitement intégré à ClickUp, ce qui signifie que vous pouvez gérer vos projets, tâches et documents sans changer d'outil.

De plus, il exploite les modèles d'IA de pointe d'OpenAI et d'Anthropic, offrant une automatisation intelligente qui répond à vos besoins.

Vous avez besoin d'une méthode de travail plus innovante ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et laissez ClickUp Brain faire passer votre productivité au niveau supérieur. 📈