ClickUp vs Calendly : quelle est la meilleure application de planification ?

La productivité est souvent affectée par des facteurs que vous ne remarquez même pas. Des longs trajets aux réunions qui pourraient être remplacées par des e-mails, vous perdez des heures productives !

👀 Le saviez-vous ? Rien qu'aux États-Unis, les distractions et les interruptions au travail coûtent 588 milliards de dollars par an.

Heureusement, des outils de planification efficaces peuvent vous aider à récupérer le temps perdu. Des applications puissantes telles que ClickUp et Calendly sont devenues des outils incontournables pour de nombreux professionnels qui souhaitent gérer efficacement leur temps. Mais elles ont des objectifs fondamentalement différents.

Mais laquelle est la bonne pour vous ? Devriez-vous utiliser l'approche de gestion de projet tout-en-un de ClickUp ou l'expertise spécialisée de Calendly dans l'automatisation de la planification des réunions ? Dans cet article sur ClickUp vs Calendly, nous allons détailler les fonctionnalités clés, les avantages et les différences pour vous aider à décider quelle application de calendrier vous aidera à reprendre le contrôle de votre temps.

👀 Le saviez-vous ? Vous perdez 23 minutes de concentration après chaque interruption au travail.

ClickUp vs Calendly en un coup d'œil

Fonctionnalité ClickUp Calendly Cas d'utilisation principal Une application tout-en-un pour le travail qui comprend la gestion des tâches alimentée par l'IA, la planification intelligente, la discussion, la collaboration et le suivi des objectifs Plateforme de planification simplifiée pour automatiser les réunions Gestion des tâches Création, attribution, suivi et organisation complets des tâches dans plusieurs vues Non disponible Planification Comprend le calendrier ClickUp pour créer, gérer et rejoindre des évènements dans votre environnement de travail Outils de planification avancés, types d'évènements personnalisables et automatisation des réunions Création de documents Documents ClickUp intégrés pour les wikis, les procédures opératoires normalisées et le partage des connaissances Non disponible Suivi du temps Fonctionnalités intégrées de suivi du temps pour les tâches et les projets Non disponible Collaboration en équipe Discutez en temps réel, utilisez des tableaux blancs, ajoutez des commentaires et intégrez vos outils pour une collaboration fluide Planification d'équipe (à tour de rôle, collective) et intégration de calendrier pour la coordination des réunions Automatisation Automatisations personnalisées pour les tâches et les flux de travail répétitifs Rappels automatisés, suivis et synchronisation du calendrier Intégrations Intégrations tierces étendues, notamment Slack, Google Drive et Zapier S'intègre aux CRM, Stripe, PayPal, aux outils marketing et aux plateformes de productivité Analyses Tableaux de bord pour le suivi des performances de l'équipe, de la charge de travail et de la progression des projets Analyses et informations axées sur les performances des réunions et l'efficacité de la planification Fonctionnalités IA Outils basés sur l'IA pour la gestion des tâches, la création de contenu et les recommandations de projets Non disponible Application mobile Oui, application mobile entièrement fonctionnelle pour la gestion des tâches et des projets Oui, une application mobile pour planifier et gérer vos réunions Tableaux blancs Outils de planification visuelle collaborative pour le brainstorming et l'idéation Non disponible

Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est votre application tout-en-un pour le travail qui peut simplifier vos flux de travail, améliorer la productivité de votre équipe et faciliter la planification.

Des e-mails aux tâches, en passant par les checklists, les sprints et la documentation de projet, ClickUp regroupe tous les outils nécessaires, augmentant ainsi l'efficacité de la collaboration jusqu'à 30 %.

Mais ClickUp ne se contente pas de regrouper tous vos outils, il offre également une expérience plus fluide à vos équipes. Vous pouvez attribuer des tâches, planifier des appels, suivre la progression grâce à des vues et des tableaux de bord personnalisables, et améliorer le travail d'équipe grâce à des fonctionnalités telles que les commentaires et les @mentions.

Grâce au nouveau calendrier ClickUp amélioré, vous pouvez désormais planifier et rejoindre des réunions directement depuis votre environnement de travail, en combinant planification et exécution sans jamais changer d'onglet.

Tout cela est terminé sans avoir à passer d'un onglet à l'autre. ✅

📮ClickUp Insight : Près de 42 % des travailleurs du savoir préfèrent les e-mails pour communiquer au sein de leur équipe. Mais cela a un coût. Comme la plupart des e-mails ne parviennent qu'à certains membres de l'équipe, les connaissances restent fragmentées, ce qui entrave la collaboration et la prise de décisions rapides. Pour améliorer la visibilité et accélérer la collaboration, utilisez une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, qui transforme vos e-mails en tâches exploitables en quelques secondes !

ClickUp excelle également en tant qu'application de calendrier de gestion de projet puissante. Elle vous permet de définir des échéanciers clairs, de créer des dépendances entre les tâches et de gérer facilement vos objectifs à court et à long terme.

Que vous planifiiez votre journée, votre semaine ou votre mois, ClickUp vous offre la vue qui vous convient : choisissez entre la vue Calendrier, la vue Échéancier ou les diagrammes de Gantt pour visualiser votre travail. Vous pouvez même définir des tâches récurrentes pour automatiser la planification des activités régulières afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Ce qui distingue vraiment ClickUp, c'est sa flexibilité et son accessibilité. En tant que plateforme basée sur le cloud, elle est conçue pour assister les équipes où qu'elles se trouvent, qu'elles travaillent en temps réel ou de manière asynchrone.

Marianela Fernandez, consultante en traitement de l'eau chez Eco Supplier Panamá, souligne notamment :

En intégrant diverses fonctionnalités telles que les notifications, les calendriers, les e-mails et le flux de travail dans l'exécution du projet, ClickUp permet aux travailleurs de ne plus se concentrer sur la révision constante des différents mécanismes technologiques et de se concentrer sur les tâches qui génèrent de la valeur.

👀 Le saviez-vous ? Plus de la moitié d'une journée de travail moyenne est consacrée à des activités qui n'apportent que peu ou pas de valeur ajoutée, comme les e-mails inutiles, les tâches redondantes et les interruptions. Cela représente des heures de productivité perdues chaque jour !

Fonctionnalités de ClickUp

ClickUp dispose de fonctionnalités qui rendent la gestion des projets, des tâches et des flux de travail plus facile, plus intelligente et à grande échelle.

Par exemple, Walk the Room (WtR) avait besoin d'un moyen d'améliorer la planification de sa production à mesure que l'entreprise se développait. En utilisant ClickUp, ils ont connecté leurs équipes, amélioré la collaboration et rendu la gestion des tâches plus efficace.

Ce qui a commencé avec 28 places est passé à plus de 70 utilisateurs actifs en seulement 20 mois. Cette croissance montre comment ClickUp a évolué avec WtR, devenant un élément clé de leur réussite.

Grâce à sa large gamme d'outils conçus pour la personnalisation et la collaboration, ClickUp peut aider vos équipes à rester organisées et connectées.

Jetons un coup d'œil à certaines des fonctionnalités exceptionnelles qui rendent cela possible :

Fonctionnalité n° 1 : planifiez, organisez et gardez une longueur d'avance avec le calendrier ClickUp

Rendez vos réunions plus efficaces avec le calendrier ClickUp

Le calendrier ClickUp est votre centre de commande pour organiser vos tâches, évènements et réunions en un seul endroit.

Que ce soit pour planifier votre semaine, consulter les informations relatives à un évènement, planifier une campagne ou coordonner une équipe interfonctionnelle, le calendrier ClickUp vous offre une visibilité et un contrôle total sur votre temps. Vous pouvez basculer entre les vues quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle pour voir en un coup d'œil les tâches à venir, les échéances et les évènements. Les tâches peuvent être codées par couleur selon le projet ou la priorité pour vous aider à rester concentré.

Mais ClickUp va au-delà de la planification des tâches. Grâce à la fonctionnalité de planification intégrée, vous pouvez créer des événements dans le calendrier, inviter des participants et même rejoindre des réunions directement depuis votre environnement de travail ClickUp. Dites adieu au changement d'onglet : vos appels, vos tâches et vos projets sont enfin synchronisés. Utilisez l'IA intégrée au calendrier ClickUp pour suggérer des blocs de temps et réorganiser les priorités en fonction des dates d'échéance.

Elle s'intègre également à des outils tels que Google Agenda et Outlook, afin que votre planning reste à jour en temps réel. Vous pouvez planifier des évènements ou des réunions récurrents, joindre des agendas et suivre les étapes suivantes, le tout lié à vos projets et tâches.

✅ Réorganisation par glisser-déposer✅ Filtrage personnalisé par assigné, priorité ou étiquette✅ Synchronisation bidirectionnelle du calendrier et liens de participation aux appels✅ Création d'évènements en ligne dans les vues des tâches

Vous avez besoin d'accélérer votre planification hebdomadaire ou mensuelle ? Utilisez le modèle de planificateur Calendrier ClickUp pour organiser vos journées à l'aide d'étiquettes personnalisées, de filtres et de vues prédéfinies.

Avec le nouveau calendrier ClickUp, vous ne vous contentez pas de visualiser votre charge de travail, vous la gérez activement.

Fonctionnalité n° 2 : coordonnez les réunions de votre équipe avec ClickUp

Planifiez et gérez les discussions de votre équipe avec ClickUp Meetings

Une fonctionnalité essentielle pour un planificateur ? La gestion fluide des réunions.

Les fonctionnalités de ClickUp Meetings vous simplifient la planification et la gestion des réunions.

Au lieu d'activer/désactiver une application de calendrier et votre plateforme de gestion de projet, vous pouvez planifier, suivre et organiser des réunions efficaces directement dans ClickUp.

L'intégration du calendrier synchronise les heures des réunions avec les tâches et les projets tout en définissant les agendas dans ClickUp, ce qui permet de rester concentré et productif pendant les réunions.

Vous pouvez ensuite ajouter des éléments d'action, des décisions et des notes directement à la tâche de la réunion afin d'organiser le suivi. Cette intégration transparente permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde et transforme les réunions en étapes concrètes plutôt qu'en simples évènements du calendrier.

💡Conseil de pro : Intégrez Calendly à ClickUp pour exploiter la puissance d'un écosystème de travail complet tout en planifiant automatiquement vos réunions.

Fonctionnalité n° 3 : planifiez votre calendrier à l'aide de modèles

Obtenez un modèle gratuit Organisez votre emploi du temps sans effort grâce au modèle de planificateur Calendrier

Avec le modèle de planificateur Calendrier ClickUp, vous pouvez planifier vos journées, vos semaines et vos mois sans partir de zéro.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables du modèle de calendrier ClickUp est sa polyvalence. Il vous permet de basculer entre plusieurs affichages : que vous ayez besoin d'une répartition mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne de vos tâches et évènements, le modèle peut être ajusté pour répondre à vos besoins.

Les étiquettes et filtres personnalisables de ce modèle d'agenda quotidien améliorent encore votre capacité à organiser vos tâches par catégorie, vous aidant ainsi à rester concentré sur ce qui compte le plus.

Vous pouvez ajouter des descriptions détaillées, des pièces jointes, des sous-tâches et des checklists aux tâches dans la vue calendrier. Cela facilite la gestion des tâches générales et la planification minutieuse des projets en un seul endroit.

💡Conseil de pro : utilisez le modèle de blocage de planning ClickUp pour éviter les conflits d'horaires et vous assurer de consacrer suffisamment de temps aux bonnes tâches.

Fonctionnalité n° 4 : prenez des notes, résumez et automatisez pour améliorer votre quotidien

Prenez le contrôle de vos réunions grâce aux notes automatisées de ClickUp AI Notetaker

Et si votre application de planification pouvait vous décharger de certaines tâches ? ClickUp Brain le peut ! Elle intègre les fonctionnalités d'IA d' pour apporter la puissance de l'automatisation et des suggestions intelligentes directement dans votre flux de travail.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables est le ClickUp AI Notetaker, qui enregistre, transcrit et résume automatiquement vos réunions. Au lieu de vous précipiter pour noter les actions à entreprendre, l'AI Notetaker capture les décisions, les prochaines étapes et les points clés de la discussion, rendant ainsi vos réunions plus productives et plus faciles à suivre.

Associé au contexte des tâches, l'IA Notetaker garantit que chaque réunion reste exploitable, en reliant automatiquement les informations pertinentes aux environnements de travail concernés. Vous pouvez même créer des tâches directement à partir des résumés de vos réunions, transformant instantanément une discussion en action.

ClickUp Brain vous aide également à :

Automatisez les tâches répétitives

Générez des résumés pour les longues listes de tâches

Suggérez des améliorations aux flux de travail des projets

Analysez les tendances des données et générez des rapports de progression

Ces fonctionnalités basées sur l'IA vous aident à respecter vos délais, à réduire les efforts manuels et à prendre des décisions plus éclairées.

Tarifs ClickUp

Qu'est-ce que Calendly ?

Calendly est un logiciel de planification de rendez-vous de premier plan qui simplifie la coordination des réunions.

Sa fonction principale est d'éliminer les échanges d'e-mails généralement nécessaires pour trouver un créneau horaire qui convienne à tous. Elle permet aux utilisateurs de définir leurs préférences de disponibilité, de partager un lien et de laisser les autres réserver des rendez-vous directement dans leur calendrier synchronisé.

Elle se connecte aux calendriers personnels et professionnels (Google, Outlook, Office 365, iCloud) pour afficher les disponibilités en temps réel et éviter les doubles réservations. Sa simplicité séduit les particuliers, tandis que ses fonctionnalités s'adaptent parfaitement aux équipes et aux grandes entreprises qui ont besoin d'une planification externe rationalisée.

🧠 Fait amusant : 72 % du temps hebdomadaire d'un chef d'entreprise est consacré à des réunions. Si certaines sont indispensables, beaucoup pourraient être réduites ou remplacées, libérant ainsi du temps pour un travail plus productif.

via Calendly

Fonctionnalités de Calendly

Calendly se distingue par sa facilité d'utilisation et son intégration aisée dans votre routine quotidienne. Passons en revue ses fonctionnalités clés :

Fonctionnalité n° 1 : intégration simplifiée du calendrier

Calendly se connecte à des outils de calendrier populaires tels que Google Agenda, Outlook et Office 365.

Une fois connecté, il suit automatiquement votre emploi du temps et met à jour vos disponibilités en temps réel. Vous pouvez ainsi éviter sans effort les doubles réservations ou les conflits d'horaires

via Calendly

Fonctionnalité n° 2 : disponibilité personnalisable pour une réservation flexible des réunions

via Calendly

Vous contrôlez entièrement vos disponibilités pour les réunions. Calendly vous permet de :

Définissez des heures de travail spécifiques

Ajoutez des temps tampons avant et après les réunions

Ajustez les fuseaux horaires ou les emplacements des réunions

Vous êtes ainsi assuré de ne réserver des réunions que lorsque cela vous convient, ce qui vous aide à rester organisé et à éviter le stress.

Fonctionnalité n° 3 : intégration de la visioconférence pour les réunions en ligne

via Calendly

Calendly s'intègre à des outils tels que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet.

Lorsqu'une personne planifie une réunion, la plateforme ajoute automatiquement un lien de vidéoconférence à l'évènement. Vous n'avez pas besoin de le configurer manuellement, tout est géré pour vous, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts.

👀 Le saviez-vous ? Le modèle de planificateur mensuel ClickUp comprend des sections pour les dates d'échéance des tâches, les jalons clés et les objectifs personnels, vous offrant ainsi une vue d'ensemble de votre mois.

Fonctionnalité n° 4 : types d'évènements personnalisés et partage de liens pour plus de contrôle

via Calendly

Calendly vous permet de créer des types de réunions personnalisés en fonction de vos besoins. Par exemple :

Réunions individuelles

Sessions de groupe

Webinaires ou ateliers

Vous pouvez définir la durée, l'emplacement et les exigences des participants à la réunion. Vous pouvez même ajouter des formulaires ou des questions à remplir lors de la réservation d'une réunion afin d'être parfaitement préparé à l'avance.

Vous pouvez générer un lien Calendly personnalisé à partager avec vos clients, vos collègues ou toute personne qui a besoin de planifier un rendez-vous avec vous.

Tarifs de Calendly

Free

Standard : 12 $/mois par place

Teams : 20 $/mois par place

Enterprise : À partir de 15 000 $/an

À lire également : La gestion du temps simplifiée : établissez votre emploi du temps hebdomadaire idéal

ClickUp vs Calendly : comparaison des fonctionnalités

Les deux outils sont excellents dans leurs domaines respectifs. Voici comment ils se comparent en termes de fonctionnalités clés :

1. Gestion des tâches et des projets

ClickUp excelle en tant que plateforme de gestion de projet, offrant des outils tels que des listes de tâches, des diagrammes de Gantt, des échéanciers, des calendriers et des tableaux Kanban. Elle permet aux utilisateurs de créer des sous-tâches, d'ajouter des dépendances entre les tâches et d'attribuer des statuts personnalisés pour automatiser les flux de travail.

Des fonctionnalités telles que le suivi du temps, la gestion de la charge de travail et le suivi des objectifs en font une solution complète pour gérer des projets de toutes tailles.

Les modèles de calendrier mensuel, les champs personnalisés et les outils de rapports de ClickUp simplifient l'organisation des tâches et le suivi de leur progression.

Calendly, en revanche, n'est pas conçu pour la gestion des tâches ou des projets. Il se concentre uniquement sur la planification des réunions et ne dispose donc pas de fonctionnalités de création, d'attribution ou de suivi des tâches.

🏆 Gagnant : Les fonctionnalités de ClickUp sont inégalées pour la gestion des tâches et des projets, ce que Calendly ne prend pas en charge.

2. Planification et intégration du calendrier

ClickUp comprend une vue Calendrier robuste pour la planification et un calendrier ClickUp complet pour la planification et la gestion des événements. Avec des fonctionnalités telles que les invitations des participants, les liens de participation, la synchronisation du calendrier et la planification dans les tâches, ClickUp offre désormais une expérience intégrée pour la gestion du temps. Si Calendly reste en tête en matière de disponibilité avancée et d'automatisation de la planification, ClickUp comble rapidement son retard en intégrant la planification dans sa suite de productivité plus large.

Calendly, quant à lui, est spécialement conçu pour la planification. Il se synchronise automatiquement avec les calendriers les plus populaires, tels que Google Agenda, Outlook et Apple Calendar, afin d'éviter tout chevauchement ou double réservation.

Des fonctionnalités supplémentaires telles que les temps tampons, la détection du fuseau horaire et les types d'évènements personnalisables font de Calendly l'outil idéal pour gérer des plannings complexes. Ses rappels et suivis automatisés simplifient encore davantage la coordination des réunions.

🏆 Gagnant : Calendly reste en tête en matière de coordination des réunions externes et de logique de planification, mais ClickUp gagne du terrain grâce à son calendrier natif et à son intégration complète du travail.

La collaboration est l'un des principaux atouts de ClickUp. Toutes les fonctionnalités de la plateforme, du chat aux commentaires en passant par les tableaux blancs et les documents, ont été conçues pour faciliter la communication avec votre équipe.

Sa capacité à centraliser la communication de l'équipe au sein des tâches ou des projets garantit que moins d'outils sont nécessaires. De plus, les équipes peuvent partager les mises à jour des projets via des tableaux de bord et des rapports.

Calendly offre toutefois des outils de collaboration limités.

Elle prend en charge des fonctionnalités de planification d'équipe telles que l'attribution par rotation et la planification collective, qui facilitent la coordination de la disponibilité des équipes. Cependant, elle n'offre pas de fonctionnalités telles que la communication au niveau des tâches ou la modification collaborative de documents.

🏆 Gagnant : Les fonctionnalités de collaboration complètes de ClickUp en font un outil idéal pour les équipes travaillant sur des projets partagés.

4. Automatisation

ClickUp fournit des automatisations avancées pour divers flux de travail, telles que le déplacement de tâches entre différents statuts, l'envoi de rappels ou l'attribution de tâches en fonction de déclencheurs tels que les dates d'échéance. Ces automatisations sont hautement personnalisables, ce qui permet aux utilisateurs de les adapter aux besoins de leur projet.

Comme Calendly se concentre uniquement sur la planification, ses automatisations sont adaptées à cet aspect. Il offre des fonctionnalités telles que des rappels de réunion automatisés, des e-mails de suivi et des flux de travail pour la planification basée sur l'approbation. Ces automatisations permettent de gagner du temps en réduisant les allers-retours dans les communications.

🏆 Gagnant : Égalité. ClickUp domine l'automatisation des tâches et des projets, tandis que Calendly excelle dans l'automatisation spécifique à la planification.

5. Suivi du temps

ClickUp inclut une fonctionnalité intégrée de suivi du temps, qui permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs heures directement dans les tâches. Cette fonctionnalité est inestimable pour les entreprises qui ont besoin de suivre les heures facturables ou d'évaluer la productivité de leur équipe.

ClickUp prend également en charge l'intégration avec des outils tiers de suivi du temps tels que Toggl et Harvest pour plus de flexibilité.

Au contraire, Calendly n'offre pas de fonctionnalités de suivi du temps. Il est dédié à la planification, ce qui signifie qu'il ne comprend pas d'outils permettant de suivre le temps passé sur des tâches ou des projets.

🏆 Gagnant : Les outils de suivi du temps de ClickUp en font le choix idéal pour surveiller la productivité et la facturation.

6. Intégrations

ClickUp s'intègre à plus de 1 000 applications, dont Slack, Zoom, Google Drive, Microsoft Teams et même Calendly !

Son API permet également aux développeurs de créer des intégrations personnalisées. Que vous ayez besoin de gérer la communication, le partage de fichiers ou l'automatisation des flux de travail, ClickUp offre une compatibilité étendue.

Si les intégrations de Calendly sont suffisantes pour planifier des flux de travail, leur nombre et leur variété sont globalement plus limités que ceux de ClickUp.

🏆 Gagnant : ClickUp pour un intervalle plus large d'intégrations qui prennent en charge divers flux de travail.

7. Interface utilisateur

L'interface de ClickUp vous aide à gérer correctement votre site, qu'il s'agisse des échéanciers de projet, de la collaboration entre les équipes ou des événements du calendrier : tout reste simplifié et regroupé au même endroit. Si cette polyvalence est un atout, elle peut également rendre l'interface utilisateur intimidante pour les nouveaux utilisateurs. Elle convient mieux aux utilisateurs prêts à investir du temps dans l'apprentissage de la plateforme.

L'interface de Calendly est claire et conviviale, ce qui la rend idéale pour les débutants. La configuration d'évènements, la définition des disponibilités et le partage de liens de planification sont des processus intuitifs qui ne nécessitent qu'un apprentissage minimal.

🏆 Gagnant : Calendly pour sa simplicité. L'interface utilisateur permet aux utilisateurs de se lancer rapidement.

8. Facilité d'utilisation

En raison de ses nombreuses fonctionnalités, ClickUp présente une courbe d'apprentissage plus raide. Cependant, ses tutoriels complets, ses modèles de planning et ses ressources d'assistance facilitent la prise en main pour les utilisateurs motivés.

Calendly est conçu pour être facile à utiliser, permettant même aux utilisateurs novices de configurer des évènements et de partager des liens de planification en quelques minutes. Sa simplicité le rend accessible aux utilisateurs non techniciens.

🏆 Gagnant : Calendly, grâce à sa facilité d'utilisation et ses fonctionnalités simples, qui le rendent idéal pour une adoption rapide.

ClickUp vs Calendly sur Reddit

Lorsque les utilisateurs de Reddit discutent de ClickUp et Calendly, la discussion porte souvent sur les problèmes spécifiques que chaque outil permet de résoudre et sur la manière dont il s'intègre dans les flux de travail quotidiens.

Pour ceux qui ont besoin d'une solution de gestion de projet, ClickUp est souvent placée dans les favoris.

Les utilisateurs de Reddit qui utilisent ClickUp soulignent ses options de personnalisation, affirmant qu'il est idéal pour les équipes qui jonglent avec plusieurs tâches et échéances. De nombreux utilisateurs apprécient sa flexibilité, qui offre des vues telles que des diagrammes de Gantt, des tableaux Kanban et des échéanciers, ainsi que des fonctionnalités intégrées telles que le suivi du temps et la création de rapports.

Nous utilisons Clickup depuis au moins 4 ans maintenant et, honnêtement, c'est de loin l'un des meilleurs outils de gestion de projet. Nous avons essayé Asana, Monday.com et Trello avant de nous décider pour ClickUp. Le meilleur choix que nous ayons jamais fait ! Je n'ai jamais eu de problèmes majeurs et le service client a toujours été très utile. J'ai un abonnement payant et, avec la nouvelle version, l'application ne cesse de s'améliorer. Dans l'ensemble, compte tenu de son prix et de la multitude d'outils proposés, Clickup a largement dépassé toutes mes attentes. J'ai vraiment acquis une nouvelle perspective sur nos processus de flux de travail après avoir appris à utiliser Clickup efficacement.

J'ai vraiment acquis une nouvelle perspective sur nos processus de flux de travail après avoir appris à utiliser Clickup efficacement.

Une critique récurrente sur Reddit concerne le vaste ensemble de fonctionnalités de ClickUp, qui peut sembler intimidant, en particulier pour les utilisateurs individuels ou les petites équipes qui n'ont pas besoin de toutes ses fonctionnalités.

En attendant, Calendly est une recommandation incontournable pour les personnes qui cherchent à simplifier leur planification.

Les utilisateurs de Reddit qui ont essayé Calendly louent souvent sa facilité d'utilisation et ses fonctionnalités qui permettent de gagner du temps, en particulier pour coordonner des réunions entre différents fuseaux horaires.

Décrite comme « configurez-la et oubliez-la », beaucoup apprécient le fait qu'elle élimine les allers-retours fastidieux pour trouver des disponibilités.

J'utilise Calendly. Cela me fait vraiment gagner du temps pour planifier des réunions. Comme la plupart des gens, j'ajoute simplement un texte avec un lien dans ma signature électronique (quelque chose comme « Planifier une réunion avec moi »). Cela fonctionne très bien !

J'utilise Calendly. Cela me fait vraiment gagner du temps pour planifier des réunions. Comme la plupart des gens, j'ajoute simplement un texte avec un lien dans ma signature électronique (quelque chose comme « Planifier une réunion avec moi »). Cela fonctionne très bien !

Cependant, certains utilisateurs de Reddit notent ses limites, soulignant que Calendly ne va pas au-delà de la planification et n'est pas conçu pour gérer des tâches ou des flux de travail.

🧠Fait amusant : le modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp vous permet de décomposer vos objectifs par jour et par heure, et de bloquer vos tâches, ce qui vous permet de rester productif tout au long de la semaine.

Quelle est la meilleure application de planification ?

Le fait d'appeler ClickUp et Calendly des « applications de planification » met en évidence leurs différentes approches de la planification. Calendly excelle dans la planification de réunions et l'automatisation du processus de planification. ClickUp excelle en tant qu'alternative à Calendly pour la planification du travail (tâches, projets, objectifs et délais) tout en fournissant des outils pour gérer le temps et les réunions autour de ce travail.

Pour les équipes qui ont besoin d'une plateforme complète pour gérer les tâches et les projets, collaborer, suivre les objectifs et gérer la planification et la programmation internes, ClickUp est clairement le gagnant. Sa polyvalence et son ensemble de fonctionnalités intégrées offrent une valeur globale bien supérieure et éliminent le besoin de plusieurs outils distincts.

Si vous avez uniquement besoin d'automatiser la prise de rendez-vous externes et de partager facilement vos disponibilités, Calendly reste une excellente solution, la meilleure de sa catégorie. Elle remplit parfaitement sa mission.

Cependant, pour une planification holistique du travail, l'exécution de projets et la collaboration en équipe, ClickUp offre une profondeur et une flexibilité que Calendly, de par sa conception, n'offre pas. Il vous permet de gérer non seulement votre emploi du temps, mais aussi l'ensemble de votre flux de travail.

Inscrivez-vous dès maintenant pour un essai gratuit de ClickUp et commencez à l'utiliser.