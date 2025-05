plus de 20 modèles esthétiques gratuits de Notion pour organiser votre vie avec style

Imaginez que vous ouvrez Notion, prêt à forfait votre semaine, mais au lieu de vous sentir organisé, vous êtes face à une page blanche et fade. Les modèles esthétiques de Notion peuvent transformer cet espace sans intérêt en un havre de productivité, sans sacrifier l'apparence.

Que vous suiviez des habitudes, gériez des emplois du temps d'étude ou gardiez un onglet sur vos finances, le modèle Notion esthétique approprié peut rendre votre environnement de travail aussi agréable visuellement que fonctionnel.

Ces modèles gratuits, des agendas minimalistes aux tableaux d'ambiance en passant par les tableaux de bord créatifs, apportent structure et style à votre flux de travail.

Pourquoi se contenter du basique alors que vous pouvez allier efficacité et esthétique ? Découvrons les meilleurs modèles esthétiques gratuits de Notion qui vous aident à tout maîtriser tout en ayant un look soigné.

Que sont les modèles esthétiques Notion et pourquoi les utiliser ?

Les modèles esthétiques de Notion sont des dispositions prédéfinies pour l'environnement de travail Notion qui allient fonctionnalité et design visuellement attrayant. Ils aident les utilisateurs à organiser leurs tâches, leurs projets et leurs systèmes de gestion personnelle tout en conservant un aspect épuré et élégant.

Ces modèles comprennent des plannings, des outils de suivi, des bases de données et des tableaux de bord, qui améliorent l'efficacité des flux de travail sans mise en forme manuelle. Que ce soit pour les étudiants, les professionnels ou les créatifs, ils offrent une organisation structurée avec une interface agréable.

Les principales raisons d'utiliser les modèles esthétiques de Notion :

Expérience utilisateur améliorée : un design épuré et attrayant, avec des couleurs et des polices de caractères cohérentes, facilite la navigation dans vos pages Notion

Une créativité renforcée : une installation visuellement attrayante peut inspirer de nouvelles idées, en particulier pour les projets créatifs

*présentation professionnelle : vous partagez votre environnement de travail avec d'autres personnes ? Un modèle esthétique et soigné fait toujours bonne impression

Expression personnelle : les modèles esthétiques vous permettent de personnaliser votre environnement de travail en fonction de votre style, pour qu'il vous ressemble

Organisation et concentration : des modèles clairs et bien conçus vous aident à rester organisé et concentré sur ce qui compte le plus

Qu'est-ce qui rend un modèle Notion esthétique ?

Un modèle Notion esthétique est visuellement attrayant et améliore la productivité. Il doit être structuré pour être efficace et facile à configurer sans encombrement inutile.

Voici quelques fonctionnalités clés qu'un modèle Notion esthétique devrait couvrir :

*organisation du contenu avec une disposition structurée : utilisez des grilles, des colonnes et des sections claires pour que les informations restent accessibles et faciles à parcourir

personnalisation du design : *Adaptez les couleurs, les polices de caractères et les icônes pour créer un environnement de travail qui vous ressemble et qui vous inspire

*automatisation des tâches avec des bases de données et des formules prédéfinies : Configurez des bases de données relationnelles, des outils de suivi de progression et des calculs pour réduire le travail manuel

De meilleurs visuels sans encombrement : ajoutez des icônes, des images de couverture et des couleurs subtiles pour rendre le modèle esthétique tout en restant fonctionnel

Accessibilité facile avec une hiérarchie claire : Utilisez des sous-pages, des boutons activer/désactiver et des pages liées pour organiser les flux de travail et faciliter la navigation

Plusieurs fonctions dans un seul modèle : Intégrez des outils de suivi des habitudes, de planification financière et de gestion de projet Notion pour rationaliser les tâches quotidiennes

*utilisation fluide sur tous les appareils : optimisation pour un affichage sur bureau et sur mobile afin que vous puissiez accéder à votre environnement de travail à tout moment et en tout lieu

🧠 Anecdote : Le sous-forum r/Notion compte désormais 4 millions de membres. Notion dispose d'une base d'utilisateurs massive et active, ce qui signifie que vous trouverez toujours de nouveaux modèles, des astuces pour améliorer votre productivité et une assistance communautaire pour améliorer votre flux de travail.

Plus de 20 modèles esthétiques gratuits pour Notion, adaptés à différents cas d'utilisation

La plupart des modèles esthétiques Notion ne sont pas seulement esthétiques : ils structurent votre flux de travail tout en rendant votre environnement de travail visuellement attrayant. Vous trouverez ci-dessous les meilleurs modèles esthétiques gratuits Notion conçus pour différents besoins.

1. Agenda scolaire esthétique pour étudiant

via Notion

Vous avez du mal à assurer le suivi de vos devoirs, de vos échéances et de vos notes ? Cet élégant agenda étudiant de Notion est conçu pour gérer votre vie universitaire tout en ajoutant une touche de style.

Le thème du carnet rose tendre lui donne un aspect soigné et minimaliste, tandis que le modèle de tableau de bord Notion pré-construit vous aide à garder le contrôle de vos cours.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Organisez vos tâches, vos emplois du temps et vos notes esthétiques dans un tableau de bord structuré

Suivez sans effort les délais et les dates d'échéance grâce à un outil de suivi des tâches intégré

Utilisez le modèle Canva inclus pour concevoir des pages supplémentaires qui complètent votre flux d'étude

Idéal pour : les étudiants qui gèrent leurs devoirs, leurs emplois du temps et leurs échéances universitaires.

2. Life Planner (esthétique)

via Notion

Ce modèle Notion simple mais esthétique est la solution idéale si vous avez besoin d'un système de planification personnel et professionnel tout-en-un. Avec des outils de planification quotidienne, hebdomadaire et mensuelle, ce modèle de planificateur de vie permet de tout regrouper dans un espace cohérent : travail, finances, bien-être et productivité.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Forfait Calendrier : affichez vos jours, semaines et mois sans effort grâce aux calendriers pré-structurés

Suivi des finances, définition des objectifs financiers et contrôle des dépenses grâce à un planificateur budgétaire intégré

Restez au top de votre forme grâce aux outils de suivi des habitudes, aux routines de soins de la peau et aux checklists matin/soir

*idéal pour : les professionnels et les particuliers à la recherche d'une approche structurée de la planification personnelle et professionnelle.

3. Agenda personnel esthétique beige (minimaliste)

via Notion

Si vous aimez le design épuré et minimaliste, ce modèle esthétique beige de Notion est fait pour vous. Il allie simplicité et fonction, vous aidant à tout gérer, des finances au bien-être, dans un tableau de bord simplifié.

Le meilleur ? La fonctionnalité d'insertion de photos ajoute une touche personnalisée, ce qui donne l'impression que le forfait a été conçu sur mesure.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Organisez votre emploi du temps grâce à des agendas quotidiens, hebdomadaires et mensuels qui structurent vos tâches

Suivez vos objectifs de remise en forme grâce à un planificateur d'entraînement, un suivi des étapes et un journal de remise en forme

Gérez vos finances personnelles à l'aide d'un calendrier budgétaire, d'un suivi des dépenses et d'un suivi de l'épargne

*idéal pour : les minimalistes qui veulent un agenda épuré et sans distraction pour leur développement personnel et leur organisation.

💡 Conseil de pro : Attribuez des codes de couleur spécifiques aux catégories, comme le bleu pour le travail, l'orange pour les idées et le vert pour les tâches achevées. Respectez le même schéma sur toutes les plateformes (Notion, agendas, notes autocollantes) pour créer une association visuelle qui accélère le rappel.

4. Planificateur de repas esthétique

via Notion

La planification des repas n'a pas à être ennuyeuse. Ce modèle esthétique de repas Notion permet d'organiser rapidement et de manière visuellement attrayante les recettes, les listes de courses et les forfaits repas hebdomadaires.

Que vous prépariez vos repas ou que vous essayiez simplement de manger plus sainement, ce modèle contient tout ce dont vous avez besoin.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Forfaits repas avec un système interactif de glisser-déposer pour afficher les semaines et les mois

Gardez une trace des listes de courses et de l'inventaire du garde-manger grâce à un outil de suivi du temps d'achat en temps réel

Réduisez le gaspillage alimentaire en classant les ingrédients par catégorie et en forfait les repas à l'avance

Idéal pour : Les cuisiniers amateurs, les personnes qui préparent leurs repas à l'avance et toute personne qui suit ses habitudes alimentaires et ses listes de courses.

5. Agenda esthétique quotidien et hebdomadaire

via Notion

Cet agenda quotidien et hebdomadaire de Notion est conçu pour ceux qui aiment la productivité structurée sans encombrement. Il combine une liste de choses à faire, un emploi du temps quotidien et un espace pour définir des objectifs dans un modèle facile à utiliser.

Qu'il s'agisse d'équilibrer le travail, les études ou les projets personnels, cette application de planification esthétique vous aide à assurer le suivi.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Répartissez les tâches grâce à un planning quotidien détaillé et à la fonctionnalité de blocs de temps

Définissez vos priorités et vos objectifs grâce à des sections dédiées aux tâches et aux échéances clés

Suivi de la progression grâce à des agendas hebdomadaires qui permettent de garder le contrôle de tout

Restez productif grâce à une interface simple et sans distraction

*idéal pour : les professionnels et les étudiants très occupés qui veulent rester à jour dans leurs tâches quotidiennes et hebdomadaires.

➡️ En savoir plus : Les meilleures applications de planification esthétique pour atteindre vos objectifs

6. Tableau de bord étudiant Simple Brown Aesthetic

via Notion

Pour les étudiants à la recherche d'un agenda scolaire simple, ce modèle Notion marron esthétique permet de tout organiser tout en conservant un style. Il est adapté aux débutants et conçu avec des sections prédéfinies pour les études, les tâches personnelles et les finances.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Organisez vos cours et vos devoirs grâce à un agenda scolaire dédié

Gérez vos finances personnelles et scolaires grâce à un outil de suivi des budgets et des dépenses

Gardez tout au même endroit grâce à un tableau de bord tout-en-un qui couvre l'école, la vie et le travail

Idéal pour : les étudiants qui souhaitent gérer leurs cours, leurs finances et leur organisation personnelle dans un seul tableau de bord.

7. Tableau de bord simple des finances personnelles (esthétique)

via Notion

Le suivi des dépenses et des économies ne doit pas être une source de stress. Cet outil esthétique de suivi des finances de Notion est conçu pour faciliter la budgétisation, le suivi des dépenses et la définition des objectifs, le tout dans un tableau de bord épuré et minimaliste.

Que vous souhaitiez épargner pour un projet important ou que vous ayez besoin de garder le contrôle de vos factures, ce modèle gratuit de Notion vous permet de planifier vos finances sans effort.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Suivi des revenus et des dépenses grâce à un système de budgétisation pré-établi

Gardez une longueur d'avance sur les factures grâce à un outil de suivi automatisé qui vous aide à éviter les frais de retard

Définissez des objectifs d'économies mensuels et annuels et suivez facilement leur progression

Utilisez un défi d'épargne intégré pour développer de meilleures habitudes financières

*idéal pour : les personnes soucieuses de leur budget qui souhaitent suivre leurs revenus, leurs dépenses et leurs économies en les mettant en forme de manière esthétique.

🔍 Le saviez-vous ? L'utilisateur moyen de Notion Power passe six à huit heures par jour dans l'application. Les modèles esthétiques peuvent vous faire gagner des heures en facilitant l'organisation. Investir dans le bon modèle Notion signifie passer moins de temps à paramétrer et plus de temps à faire ce qu'il y a à faire.

8. Suivi esthétique des livres et liste de lecture

via Notion

Pour les amateurs de livres et les lecteurs avides, ce modèle Notion vous aide à organiser une liste de lecture visuellement époustouflante. Au lieu de jongler avec plusieurs listes ou d'oublier les livres que vous voulez lire, cet esthétique outil de suivi des livres simplifie tout en un seul tableau de bord facile à utiliser.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Organisez les livres par genre, auteur et statut de lecture pour un accès facile

Ajoutez des commentaires et des notes pour vous souvenir des points clés de chaque livre

Créez une bibliothèque numérique personnalisée avec des images de couverture pour chaque livre

*idéal pour : les rats de bibliothèque qui souhaitent suivre leur progression de lecture et organiser leur bibliothèque.

9. Suivi scolaire cool et esthétique sur le thème du cyberpunk

via Notion

Si les agendas traditionnels vous ennuient, ce tracker scolaire sur le thème du cyberpunk allie style et fonction. Conçu pour les étudiants, ce modèle futuriste vous aide à rester au top des devoirs, des délais et des objectifs personnels de manière interactive et visuellement attrayante.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Forfaits, devoirs et examens : organisez votre emploi du temps dans un agenda structuré

Utilisez les outils de suivi des habitudes et le mode de concentration pour développer de meilleures habitudes d'étude

Suivi de l'alimentation et des séances d'entraînement parallèlement aux objectifs scolaires pour un mode de vie équilibré

Personnalisez les widgets esthétiques de Notion pour la musique, le suivi du temps et les projets personnels

*idéal pour : les étudiants qui aiment les tableaux de bord futuristes et visuellement attrayants pour gérer leurs devoirs et leurs emplois du temps.

10. Suivi des habitudes, confortable et esthétique

via Notion

Développer de bonnes habitudes n'est plus une corvée grâce à l'esthétique et convivial outil de suivi des habitudes de Notion. Il allie productivité et design chaleureux inspiré de l'automne, ce qui permet de rester cohérent avec ses routines quotidiennes facilement (et agréablement).

La fonctionnalité de statistiques intégrée vous donne un aperçu clair de la progression, transformant le suivi des habitudes en une expérience visuellement enrichissante.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Personnalisez les catégories d'habitudes pour le suivi des routines matinales, de la forme physique, de la lecture, etc

Suivez la progression grâce à un tableau de bord interactif de statistiques

Utilisez une palette de couleurs orange foncé, rouge rustique et marron agréables à regarder pour créer une ambiance chaleureuse

*idéal pour : toute personne cherchant à développer et à maintenir des habitudes quotidiennes dans un paramètre chaleureux et visuellement attrayant.

11. Planificateur de tableau de bord esthétique Cute Life (2025)

via Notion

Ce modèle Notion tout-en-un sur le thème du rose est parfait pour ceux qui veulent un tableau de bord structuré et visuellement attrayant pour gérer leurs tâches personnelles, leurs finances, leur bien-être et leur productivité, le tout au même endroit.

Conçu avec une esthétique douce et une navigation facile, ce planificateur facilite l'organisation quotidienne.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Forfaits journaliers, hebdomadaires et mensuels pour une meilleure gestion du temps

Organisez vos routines de soins personnels grâce à des outils de suivi des habitudes, des forfaits de soins de la peau et des sections bien-être

Utilisez des tableaux de visualisation et des feuilles de travail pour mapper les objectifs afin de manifester et de motiver

Idéal pour : Les personnes qui souhaitent un joli agenda tout-en-un pour leurs objectifs personnels, financiers et de bien-être.

12. Planificateur esthétique pour petites entreprises et suivi des dépenses

via Notion

Ce forfait Business esthétique de Notion est un système tout-en-un pour les indépendants, les coachs et les entrepreneurs. Il permet de gérer les clients, de suivre les finances et de planifier les stratégies marketing tout en conservant un aspect soigné et adapté à la marque.

De plus, ses boutons activer/désactiver permettent de garder une interface épurée tout en offrant un accès rapide aux opérations essentielles de l'entreprise.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Organisez vos clients, témoignages et références dans un CRM dédié

Forfait Stratégies marketing avec calendrier de contenu et suivi de campagne

Développez des directives et une identité de marque fortes grâce au mappage de la vision, à la planification de la mission et à l'analyse de la concurrence

*idéal pour : les indépendants, les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises qui gèrent des clients, des finances et le marketing.

13. Tableau de bord esthétique Santé & Forme

via Notion

Ce tableau de bord esthétique Notion vous aide à rester cohérent avec votre programme de remise en forme. Il offre un espace centralisé pour les entraînements, le suivi des objectifs et la documentation des progrès. Ce modèle est une option incontournable si vous vous entraînez pour un marathon ou si vous suivez vos mouvements quotidiens.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Création et suivi de programmes d'entraînement personnalisés pour la musculation, la course à pied ou l'entraînement à domicile

Suivez votre progression grâce à un suivi des étapes, un journal de course et un journal de remise en forme

Organisez vos forfaits d'entraînement avec un calendrier hebdomadaire/mensuel pour une meilleure cohérence

*idéal pour : les amateurs de fitness qui souhaitent suivre leurs entraînements, leurs objectifs de santé et leur progression dans un tableau de bord esthétique.

14. Planificateur numérique (Calendrier esthétique)

via Notion

Pour ceux qui préfèrent un agenda numérique structuré, cet agenda numérique Notion combine des outils de planification quotidienne, hebdomadaire et mensuelle avec un système de définition d'objectifs et de suivi du bien-être. La disposition est intuitive et sans distraction, ce qui en fait une solution de productivité parfaite pour les personnes souffrant de TDAH.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Forfait quotidien avec checklist du matin, suivi des habitudes et section affirmations

Restez sur la bonne voie grâce à un Tableau de visualisation mensuel, un Calendrier et un Gestionnaire de rendez-vous

Améliorez la concentration grâce à une disposition simple et claire de Notion conçue pour l'efficacité

*idéal pour : les personnes à la recherche d'une alternative numérique aux agendas papier avec suivi intégré de la productivité.

15. Planificateur d'objectifs esthétique pour une vie de fille propre

via Notion

Si vous souhaitez mapper vos objectifs, visualiser la vie de vos rêves et rester aligné avec vos ambitions, ce planificateur d'objectifs de vie pour fille est fait pour vous.

Conçu pour les étudiants, les professionnels et tous ceux qui aiment un style de vie organisé et axé sur les objectifs, ce modèle Notion vous aide à décomposer vos grands objectifs en étapes réalisables tout en gardant un aspect visuel attrayant.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Organisez vos objectifs à long et à court terme grâce à un tableau de visualisation, une réflexion sur les objectifs et un journal de manifestation

Forfait pour semaines et mois avec répartition structurée des tâches, des évènements et des jalons

Gardez une motivation élevée grâce aux invites, instructions, citations inspirantes et à la section « Liste de choses à faire avant de mourir » pour vous aider à définir vos objectifs

*idéal pour : les personnes orientées vers des objectifs qui souhaitent une approche structurée de la croissance et de la manifestation personnelles.

16. Modèle budgétaire esthétique Notion et suivi des abonnements

via Notion

Vous en avez assez de perdre la trace de vos dépenses et de vos abonnements récurrents ? Ce modèle esthétique de budget Notion simplifie la gestion financière et la rend sans stress. Conçu pour paramétrer des plafonds de dépenses mensuels, enregistrer les transactions et suivre les abonnements, il vous permet de toujours savoir où va votre argent.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Fixez une limite de dépenses mensuelles et classez vos dépenses par catégories pour une meilleure gestion de vos finances

Enregistrez facilement vos achats grâce à un outil intégré de suivi des dépenses et d'analyse des dépenses

Gardez une trace des paiements récurrents grâce à un outil de suivi des abonnements qui empêche les frais indésirables

*idéal pour : les personnes qui gèrent efficacement les abonnements, les budgets mensuels et les objectifs d'épargne.

17. Suivi esthétique des soins de la peau

via Notion

Une routine de soins bien organisée permet d'obtenir de meilleurs résultats, et cet outil de suivi des soins esthétiques vous permet de ne jamais manquer une étape. Qu'il s'agisse de suivre les routines matin et soir, d'expérimenter de nouveaux produits ou de documenter la progression de votre peau, ce modèle Notion est un incontournable pour les passionnés de beauté.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Garder un onglet sur l'utilisation du produit et enregistrer la réaction de votre peau aux différents ingrédients

Définissez des rappels pour les traitements de routine, les soins du visage et le rachat de produits

Organisez vos objectifs de soins de la peau avec des journaux avant-après, des critiques de produits et des notes personnalisées

*idéal pour : Les amoureux de la beauté et des soins de la peau qui souhaitent suivre les produits, les routines et la progression des soins de la peau.

18. Planificateur esthétique de plantes

via Notion

L'agenda de vie esthétique de Notion allie fonctionnalité et style pour que les amoureux des plantes puissent rester organisés et suivre leurs tâches quotidiennes. Cet agenda tout-en-un permet de planifier, de suivre et d'organiser facilement tout ce qui concerne votre maison, vos routines de bien-être ou vos habitudes quotidiennes, le tout en un seul endroit.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Suivi des routines matin et soir, planification des repas et entraînements pour un mode de vie structuré

Organisez l'entretien des plantes grâce à un outil dédié pour les programmes d'arrosage et les registres de santé des plantes

Forfait et suivi des activités quotidiennes et hebdomadaires

*idéal pour : les parents de plantes ou toute personne suivant des programmes d'arrosage, des routines d'entretien des plantes et l'organisation de la maison.

💡 Conseil de pro : Attribuez des couleurs spécifiques à des catégories, comme le bleu pour le travail, l'orange pour les idées et le vert pour les tâches achevées. Cela crée une association visuelle qui accélère le rappel. Votre cerveau traite les couleurs 60 000 fois plus vite que le texte. Un simple système de code couleur peut réduire le temps passé à rechercher des informations et vous aider à mieux retenir les détails.

19. Travel Planner | Esthétique Paris

via Notion

Vous prévoyez un voyage à Paris ou ailleurs dans le monde ? Ce planificateur de voyage Notion d'inspiration parisienne vous aide à mapper des itinéraires, à budgétiser vos dépenses et à documenter sans effort vos souvenirs de voyage. Avec ses sections pour la planification de voyage, les visites touristiques et la budgétisation, il vous permet de rester organisé sans stress.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Forfait avec programme quotidien des visites, des repas et des activités

Suivez vos frais de déplacement grâce à un outil de suivi financier intuitif pour éviter les dépenses excessives

Organisez les détails de votre voyage, y compris les informations de vol, les réservations d'hôtel et les checklists de préparation des bagages

*idéal pour : les voyageurs qui souhaitent organiser leurs itinéraires, budgets et détails en les mettant en forme avec élégance.

✨ Conseil bonus : Prévoyez des temps de transition dans votre itinéraire pour éviter de vous précipiter entre les activités. Utilisez un itinéraire numérique partagé (Google Docs, Notion ou ClickUp) afin que vos compagnons de voyage puissent accéder aux forfaits mis à jour en temps réel.

20. Suivi esthétique des films/séquences vidéo

via Notion

Pour les cinéphiles qui aiment garder une trace de tout ce qu'ils regardent, cet esthétique outil de suivi de films Notion vous aide à évaluer, commenter et organiser vos films favoris dans une bibliothèque numérique personnalisée. Cet outil de suivi facile à utiliser vous permet de ne jamais oublier un bon film, quel que soit le genre.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Enregistrement et évaluation de films grâce à un système de suivi personnalisable

Classez les films par genre, année de sortie ou placez-les dans vos favoris

Suivez ce que vous avez regardé et créez une liste de films à voir absolument pour les prochaines sorties

Écrivez des notes et des commentaires personnels pour vous souvenir des détails clés et des moments favoris

*idéal pour : Les cinéphiles qui suivent leur liste de films à voir, leurs évaluations et leurs critiques dans un tableau de bord élégant.

🤓 Astuce : Utilisez une matrice d'Eisenhower pour séparer les tâches urgentes et importantes, déléguer les tâches de faible priorité et éliminer les pertes de temps. Mettez-la à jour chaque semaine afin que votre concentration s'aligne sur l'évolution des priorités.

21. Modèle de réinitialisation annuelle

via Notion

Commencez la nouvelle année avec clarté et détermination en utilisant le modèle de réinitialisation annuelle. Ce modèle Notion structuré vous aide à réfléchir à l'année précédente, à désencombrer votre espace physique et numérique et à définir des objectifs intentionnels pour l'année à venir.

Grâce à des invites, instructions et conseils, un tableau de visualisation et un système de suivi des habitudes, vous pouvez aligner vos objectifs sur les aspects personnels, financiers et professionnels.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Faites le ménage dans votre maison, votre espace numérique et votre esprit pour repartir sur de nouvelles bases

Passez en revue vos objectifs, vos expériences et vos jalons pour obtenir des informations utiles pour la nouvelle année

Définissez votre thème, votre tableau de visualisation et vos objectifs SMART pour une année structurée et intentionnelle

Adoptez des habitudes gagnantes, suivez votre évolution personnelle et restez à la hauteur de vos ambitions

*idéal pour : toute personne souhaitant faire le point sur l'année écoulée, définir des intentions claires et organiser ses objectifs, ses habitudes et sa vision pour prendre un nouveau départ en cette nouvelle année.

Limites de Notion

Bien que Notion soit un outil puissant pour l'organisation et la productivité, il n'est pas parfait. Les utilisateurs sont souvent confrontés à des limites pratiques qui ont un impact sur le flux de travail, en particulier lors de la gestion de grandes bases de données ou de la collaboration avec des équipes.

Examinons certaines de ses limites :

Performances lentes avec de grandes bases de données : Lorsqu'il gère des milliers d'entrées, Notion peut ralentir, ce qui rend la navigation et les mises à jour lentes

Pas de mode hors ligne : Contrairement à d'autres concurrents, Notion nécessite une connexion Internet pour synchroniser et accéder au contenu, ce qui limite son utilisation dans les zones à faible connectivité

Fonctionnalités d'automatisation limitées : Contrairement à des applications telles qu'Airtable ou Contrairement à des applications telles qu'Airtable ou ClickUp , Notion n'assiste pas l'automatisation avancée sans intégrations tierces

Contrôles de base des permissions : Les paramètres de partage sont soit en accès complet, soit en lecture seule, ce qui rend difficile la personnalisation de l'accès pour les différents membres de l'équipe

Tâches récurrentes limitées : Bien que vous puissiez créer des modèles, Notion n'assiste pas les tâches récurrentes de manière native, contrairement à d'autres logiciels de gestion des tâches

Pas de contrôle granulaire des versions : Notion ne dispose pas d'un suivi détaillé de l'historique, ce qui rend plus difficile le retour efficace aux versions précédentes d'une page

Les options d'exportation sont restrictives : les exportations au format PDF ou Markdown sont disponibles, mais la mise en forme est souvent altérée, ce qui rend difficile le transfert de contenu vers d'autres plateformes

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de checklist pour rester organisé

Modèles Notion alternatifs

Bien que Notion soit un excellent outil d'organisation personnelle et de productivité, ce n'est pas la seule option. Si vous recherchez une gestion de projet, une automatisation et une collaboration d'équipe plus structurées, ClickUp est une alternative solide à Notion.

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, est une plateforme basée sur l'IA qui combine la gestion des tâches, le suivi des objectifs et l'automatisation des flux de travail dans un système flexible et convivial.

En ce qui concerne les fonctionnalités de ClickUp, y compris les modèles, voici ce que Jodi Salice, directrice de la création chez United Way Suncoast, a à dire:

Je n'ai que des éloges à faire à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et toutes les différentes sortes de suivis et d'affichages, il est impossible de se tromper avec ClickUp.

Je n'ai que des éloges à faire à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et les différents types de suivi et d'affichage, il est impossible de se tromper avec ClickUp.

En outre, les équipes qui utilisent les modèles ClickUp accélèrent de 64 % la prestation de services grâce à des guides de livraison aux clients, ce qui réduit le temps consacré à l'organisation et à l'opérationnalisation du travail.

Examinons les alternatives de ClickUp aux modèles esthétiques de Notion que nous venons de voir :

1. Modèle de planificateur de voyage ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Forfaits sans stress avec le modèle ClickUp Trip Planner

Planifier un voyage ne devrait pas être un travail à temps plein. Le modèle de forfait ClickUp permet de tout garder en un seul tableau de bord structuré : vols, hôtels, activités et suivi du budget.

Fini les notes éparpillées ou les recherches de dernière minute. Ce modèle vous permet de vous concentrer sur l'exploration, et non sur la planification.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Centralisez les informations de vol, d'hébergement et de location de voiture pour un accès facile

Gardez une trace de vos dépenses et respectez votre budget grâce aux champs personnalisés pour chaque catégorie

Créez un itinéraire de voyage interactif avec la planification par glisser-déposer

Attribuez des tâches liées au voyage à vos compagnons de voyage et collaborez sans effort

*idéal pour : les voyageurs qui planifient des itinéraires détaillés, organisent des réservations et assurent le suivi des dépenses.

2. Modèle de clôture ClickUp Real Estate

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez les clôtures immobilières et assurez le suivi de chaque document en toute simplicité grâce au modèle de clôture immobilière ClickUp

La conclusion d'une transaction immobilière implique d'innombrables délais, formalités administratives et efforts de coordination. Au lieu de jongler avec les feuilles de calcul et les e-mails, utilisez le modèle de conclusion de transaction immobilière de ClickUp pour assurer le suivi des contrats, des délais et des documents importants en un seul endroit.

Restez maître de chaque étape sans manquer le moindre détail.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Organisez les documents clés tels que les contrats, les accords de prêt et les titres de propriété

Suivi de la progression grâce à des statuts personnalisés qui reflètent chaque phase du processus de clôture

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe et assurez-vous que rien ne passe entre les mailles du filet

Utilisez les affichages Échéancier et Calendrier pour assurer la visibilité et la gestion des échéances

*idéal pour : les professionnels de l'immobilier qui gèrent les processus de clôture, le suivi des documents et les délais clés.

3. Modèle de journal quotidien ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez votre journée, définissez vos priorités et restez productif grâce au modèle de journal quotidien de ClickUp

Une journée structurée permet d'améliorer la productivité et de réduire le stress. Le modèle de journal quotidien de ClickUp offre une disposition claire et exploitable pour enregistrer les tâches, définir les priorités et refléter la progression en temps réel.

Que vous vous attaquiez à des projets de travail ou à des objectifs personnels, ce modèle vous permet de rester concentré et responsable.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Forfait journée avec liste des tâches, blocs horaires et niveaux de priorité

Suivi des réussites, des défis et des points à améliorer au quotidien

Utilisez les outils de suivi intégrés pour surveiller les habitudes et la progression du travail

Organisez votre charge de travail grâce à des affichages personnalisés adaptés à votre flux de travail

*idéal pour : les individus et les équipes qui suivent leurs activités quotidiennes, leurs priorités et leur progression de manière structurée.

➡️ En savoir plus : Meilleur logiciel de wiki d'entreprise interne

4. Modèle de CV général ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez un CV soigné et décrochez l'emploi de vos rêves grâce au modèle de CV général de ClickUp

La recherche d'emploi est déjà stressante, ne laissez pas la mise en forme de votre CV vous ralentir. Le modèle de CV général ClickUp fournit un format de CV professionnel et personnalisable. Il vous permet de vous concentrer sur la mise en valeur de vos compétences et de votre expérience au lieu de perdre des heures à le concevoir.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Créez rapidement un CV professionnel et soigné sans compétences en design

Personnalisez les sections pour mettre en avant l'expérience, la formation et les compétences clés

Assurez la cohérence grâce à des champs faciles à modifier et à une mise en forme prédéfinie

Exportez et partagez votre CV sans effort et sans vous soucier des problèmes d'alignement

Idéal pour : Les demandeurs d'emploi qui souhaitent créer des CV professionnels et soignés pour mettre en valeur leurs compétences et leur expérience.

5. Modèle Virtual White Elephant de ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez un échange de cadeaux virtuel amusant et sans stress avec le modèle d'échange de cadeaux virtuel de ClickUp. Modèle d'échange de cadeaux virtuel

Vous souhaitez organiser des fêtes en ligne ? Le modèle Virtual White Elephant de ClickUp permet d'accueillir vos invités de manière fluide et attrayante.

Ce modèle permet de tout organiser au même endroit, des noms des participants aux idées de cadeaux en passant par les règles d'échange, afin que vous puissiez vous concentrer sur le plaisir plutôt que sur la logistique.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Configurez une liste organisée des participants avec des nombres attribués

Suivi en temps réel des idées de cadeaux, des échanges et des propriétaires finaux

Établissez des règles d'échange claires pour que tout le monde soit sur la même page

Utilisez des tableaux blancs interactifs pour rendre l'expérience attrayante et visuelle

*idéal pour : Teams, amis et groupes à distance organisant des échanges de cadeaux virtuels amusants et organisés.

6. Modèle de checklist hebdomadaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Restez au top de vos tâches hebdomadaires et ne manquez jamais une échéance grâce au modèle de checklist hebdomadaire de ClickUp

Vous jonglez entre le travail, les courses et vos objectifs personnels ? Le modèle de checklist hebdomadaire de ClickUp vous permet de tout garder sous contrôle pour rester productif sans vous sentir dépassé.

Conçu pour les individus et les équipes, ce modèle facilite le suivi de la progression, le paramétrage des priorités et la vérification des tâches achevées.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Organisez les tâches en catégories pour une meilleure visibilité et une meilleure concentration

Définissez des rappels et des dates d'échéance pour ne rien oublier

Utilisez des vues personnalisées telles que Calendrier, Liste À faire et Suivi de progression

Automatisation des mises à jour des tâches et collaboration sans effort avec les membres de l'équipe

Idéal pour : les individus et les équipes qui gèrent des tâches hebdomadaires, définissent des priorités et respectent des délais.

7. Modèle Objectifs annuels ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Transformez votre vision en réalité : suivez et atteignez vos objectifs annuels grâce au modèle Objectifs annuels de ClickUp

Il est plus facile de rester concentré sur ses objectifs à long terme lorsque l'on dispose d'un plan clair. Le modèle Objectifs annuels de ClickUp permet de structurer vos objectifs, ce qui facilite le suivi de la progression, la définition de jalons et l'ajustement des forfaits en fonction des besoins.

Que vous paramétriez des ambitions personnelles ou des cibles pour toute l'équipe, cela vous aide à garder le cap tout au long de l'année.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Définissez des objectifs mesurables et décomposez-les en tâches réalisables

Définissez des délais et des jalons pour un suivi efficace de la progression

Surveillez les taux de réalisation des objectifs grâce à des tableaux de bord visuels

Collaborez avec des équipes, ajoutez des commentaires et ajustez facilement les échéanciers

Idéal pour : Les professionnels et les organisations qui suivent des objectifs à long terme, définissent des jalons et mesurent la progression.

8. Modèle de checklist de vacances ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Moins de stress, plus de voyages : organisez chaque détail de votre voyage en un seul endroit grâce au modèle de checklist de vacances ClickUp

Le modèle de checklist ClickUp pour les vacances vous permet de ne rien oublier, des affaires à emporter aux confirmations de réservation en passant par les itinéraires de voyage. Que vous ayez un forfait solo ou des vacances en famille, ce modèle vous aide à vous préparer rapidement.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Liste et catégorisation de toutes les tâches de voyage nécessaires pour une meilleure organisation

Suivi des éléments d'emballage, des documents et des réservations de voyage en un seul endroit

Attribuez des tâches aux membres de votre famille ou à vos compagnons de voyage pour un voyage plus agréable

Utilisez des affichages personnalisés pour visualiser votre itinéraire et la progression de votre checklist

Idéal pour : Les voyageurs qui souhaitent planifier leurs vacances sans stress grâce à des listes détaillées de ce qu'il faut emporter et de choses à faire.

9. Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Prenez le contrôle de votre temps : forfait, priorités et optimisation de la productivité avec le modèle de gestion du temps ClickUp

Vous avez du mal à suivre un emploi du temps chargé ? Le modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp vous aide à rester organisé, à respecter les délais et à optimiser votre flux de travail quotidien.

Ce modèle permet de tout garder sous contrôle, y compris la gestion de projet, les objectifs personnels et l'équilibre entre les multiples responsabilités.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Définissez vos priorités quotidiennes et répartissez votre temps efficacement

Automatisation des activités récurrentes pour une productivité optimisée

Utilisez les champs personnalisés et l'affichage Calendrier pour mapper efficacement votre planning

*idéal pour : les professionnels occupés qui optimisent leurs horaires quotidiens, priorisent leurs tâches et gèrent leur temps efficacement.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de planification quotidienne dans Word, Excel et ClickUp

10. Modèle de plan d'action SMART ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Transformez vos objectifs en actions : structurez, hiérarchisez et exécutez avec le modèle de plan d'action SMART de ClickUp

Le modèle de plan d'action SMART de ClickUp vous aide à diviser les grands objectifs en étapes mesurables et réalistes, en veillant à ce que rien ne soit oublié. Il permet à chacun de rester aligné et responsable, qu'il s'agisse de croissance personnelle, de projets d'équipe ou d'initiatives à l'échelle de l'entreprise.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Définissez des objectifs spécifiques, mesurables et limités dans le temps pour une meilleure exécution

Attribuez des responsabilités claires afin que chacun connaisse son rôle

Suivi de la progression en temps réel avec les mises à jour de statut et les échéances

Ajustez les priorités en fonction des résultats et maintenez une dynamique forte

Idéal pour : Les personnes et les équipes axées sur les objectifs qui structurent des plans d'action clairs et mesurables pour réussir.

11. Modèle de forfait de travail simple ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Restez organisé grâce à la planification de projets et faites en sorte que les choses soient terminées avec ClickUp Modèle de plan de travail simple

Le modèle de forfait de travail simple de ClickUp fournit une feuille de route claire pour définir les tâches, attribuer les rôles et suivre les délais sans complexité inutile. Il est parfait pour les équipes ou les individus à la recherche d'une approche structurée mais flexible de la gestion du travail.

Avec le modèle de forfait de travail simple, vous pouvez :

Décomposez les projets en phases et suivez les jalons clés

Attribuez des tâches spécifiques aux membres de l'équipe pour une collaboration simplifiée

Utilisez des échéanciers visuels et le suivi des statuts pour respecter les délais

Ajustez les flux de travail sans effort lorsque les priorités changent

*idéal pour : Teams et individus qui planifient et exécutent des projets avec des échéanciers et des responsabilités clairs.

12. Modèle de recette ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Maîtrisez la préparation des repas et organisez vos recettes en un seul endroit grâce au modèle de recettes ClickUp

Le modèle de recettes de ClickUp organise vos plats placés dans les favoris, y compris les ingrédients, les instructions et les temps de cuisson. Il aide les cuisiniers amateurs, les chefs professionnels et les passionnés de préparation de repas à créer, classer et partager des recettes sans effort.

Voici pourquoi vous allez l'adorer

Stockez des recettes détaillées avec des listes d'ingrédients et des instructions

Forfait repas et liste de courses hebdomadaires à l'avance

Suivi des temps de cuisson, des étapes de préparation et des notes diététiques

Partagez vos recettes favorites avec vos amis, votre famille ou vos clients

*idéal pour : les cuisiniers amateurs et les chefs qui organisent leurs recettes, leurs forfaits repas et leurs listes de courses dans un modèle facile à utiliser.

Commencez dès aujourd'hui à améliorer votre productivité avec ClickUp

Un environnement de travail n'a pas à être ennuyeux : les modèles Notion allient fonctionnalité et design esthétique pour améliorer votre flux de travail. Qu'il s'agisse de forfait, de suivi des habitudes, de gestion des finances ou d'organisation des idées, le bon modèle transforme votre installation Notion en un hub inspirant et efficace.

Mais si vous recherchez davantage de fonctionnalités personnalisées, d'automatisation et de collaboration, ClickUp est une alternative puissante. Avec des modèles prêts à l'emploi pour la gestion de projet, la définition d'objectifs et l'optimisation des flux de travail, ClickUp vous aide à maintenir votre productivité sans limites.

Pourquoi se contenter d'un environnement de travail qui est juste suffisant ? Inscrivez-vous à ClickUp pour améliorer votre productivité et vous organiser comme un pro !