les 11 meilleures alternatives à Ideogram en 2025

L'IA de conversion de texte en image d'Ideogram est excellente pour créer rapidement des visuels avec du texte. Mais parfois, vous avez besoin de meilleurs outils de conception UX.

Peut-être recherchez-vous un placement de texte au pixel près. Ou peut-être souhaitez-vous expérimenter différents styles artistiques qui feront ressortir votre marque (sans passer des heures sur Photoshop).

Heureusement, la croissance explosive de la génération d'images par IA a produit de nombreuses alternatives à Ideogram IA. Donc, si vous cherchez à explorer la génération d'images basée sur l'IA, vous êtes au bon endroit !

Des outils axés sur les illustrations détaillées aux plateformes spécialisées dans les visuels marketing, nous avons une recommandation pour chaque défi créatif. Cet article de blog présente les 11 meilleures alternatives à Ideogram qui pourraient transformer votre flux de travail créatif.

Nous parlons de créer des images très spécifiques en quelques secondes ! C'est parti !

Qu'est-ce qu'Ideogram ?

Ideogram est un générateur d'IA de texte en image qui s'est fait une place dans le monde en pleine expansion des générateurs d'art par IA. L'outil transforme les descriptions écrites en visuels saisissants, qu'il s'agisse d'illustrations, de photos, de diagrammes ou d'autres types de visuels

Lorsque vous saisissez une description textuelle, il prête une attention particulière aux petits détails tels que les textures et l'éclairage, ce qui donne aux images finales un aspect remarquablement réaliste.

Vous vous souvenez de ces images générées par l'IA avec un texte bancale et absurde ? Ideogram y remédie.

Il crée des textes clairs et lisibles dans les images générées. Nous parlons de parfaitement lisible :

Création de logos

Bannières marketing

Graphiques pour les réseaux sociaux

Actifs de marque

L'outil fonctionne en étudiant des ensembles massifs de données d'images associées à des descriptions textuelles. Son système d'apprentissage approfondi reprend les modèles entre les mots et les éléments visuels, en utilisant ces connaissances pour créer de nouvelles images qui correspondent à ce que vous avez demandé.

Pourquoi choisir les alternatives Ideogram ?

Bien qu'Ideogram convienne aux maquettes rapides et aux visuels de base, ses limites peuvent vous freiner lorsque vous travaillez sur des projets plus avancés ou plus créatifs. Voici pourquoi vous pourriez envisager d'explorer d'autres alternatives :

Réalisme amélioré : De nombreuses alternatives génèrent des images hyperréalistes, ce qui les rend idéales pour les photos de produits et les portraits de qualité professionnelle

*diversité créative : un plus large intervalle de styles artistiques et de designs innovants permet aux visuels de se démarquer

Plus grande précision : un meilleur contrôle des détails permet des ajustements plus précis dans chaque aspect de la conception

*fonctionnalités avancées : un meilleur contrôle des détails permet des ajustements plus précis dans chaque aspect de la conception

Résultats améliorés : Des rendus ultra-détaillés et des visuels audacieux et uniques contribuent à donner vie aux idées avec une clarté exceptionnelle

Si vous recherchez plus de flexibilité créative et des résultats de qualité professionnelle, il est peut-être temps d'explorer la concurrence.

💡 Conseil de pro : les idées d'invites, instructions artistiques de l'IA peuvent débloquer de nouvelles possibilités pour vos projets créatifs.

Les 11 meilleures alternatives à Ideogram

Alors qu'Ideogram excelle dans la génération d'images par IA, certaines de ces alternatives éprouvées offrent des créations générées par IA pour tous les besoins créatifs. Commençons :

1. Midjourney (Idéal pour des créations artistiques de qualité professionnelle)

via Dis cord

Midjourney n'est pas seulement un outil de génération d'images, c'est une plateforme de création artistique. Ses visuels se distinguent par un style artistique unique, ce qui les rend instantanément reconnaissables et captivants.

Ce qui distingue Midjourney, c'est son attention méticuleuse aux détails. Des ombres subtiles aux reflets réalistes, en passant par les textures de surface complexes, chaque élément est conçu pour que le résultat soit riche, naturel et immersif.

Prenons la photographie de produits, par exemple. Grâce à ses dernières mises à jour, Midjourney a considérablement amélioré sa capacité à produire des visuels hyperréalistes, achevés par un texte lisible. Il est idéal pour les maquettes, les affiches, les supports marketing, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Créez plusieurs variantes de votre image initiale en un seul clic, ce qui vous permet d'explorer différentes directions créatives sans repartir de zéro

Affinez vos résultats à l'aide de commandes de paramètres qui vous permettent de référencer des styles ou des caractères spécifiques d'autres images

Ajustez et affinez les images à travers de multiples itérations en utilisant les options « Variations » et « Upscale »

Travaillez aux côtés d'une communauté d'assistance sur les canaux Discord, où vous pouvez partager des conseils et obtenir un retour instantané

Limites de Midjourney

Il y a une courbe d'apprentissage initiale pour maîtriser les mécanismes d'invite, d'instructions

Prix de Midjourney

Forfait de base : 10 $/mois

Forfait standard : 30 $/mois

Forfait Pro : 60 $/mois

Méga forfait : 120 $/mois

Évaluations et commentaires de Midjourney

G2 : 4. 4/5 (plus de 80 avis)

Capterra : N/A

Ce que les utilisateurs disent de Midjourney

Midjourney produit systématiquement des images haute résolution visuellement époustouflantes qui dépassent souvent les attentes en termes de détail et de qualité. Sa capacité à interpréter les invites, instructions de manière créative en fait un outil fantastique pour les illustrations conceptuelles, les tableaux d'ambiance et les designs expérimentaux.

💡 Conseil de pro : Si vous souhaitez améliorer la génération d'images, utilisez ce guide sur les exemples d'invites Midjourney pour affiner vos invites et tirer le meilleur parti de cet outil puissant.

🧠 Fait amusant : Les plateformes d'intelligence artificielle générative telles que Midjourney simplifient la création de livres pour enfants en rendant le processus accessible et amusant pour les auteurs.

2. Adobe Firefly (Idéal pour les contenus légaux destinés à des projets commerciaux)

via Adobe Firefly

Adobe Firefly libère votre potentiel créatif grâce à un puissant générateur d'images IA. Créez sans effort des visuels époustouflants dans d'innombrables styles, du photoréalisme à l'originalité, tout en restant 100 % sûr pour un usage commercial.

intégré de manière transparente à Adobe Creative Cloud*, Firefly vous permet de transformer vos idées les plus audacieuses en réalité avec rapidité et précision. Que vous conceviez pour le travail ou pour le plaisir, il vous aide à créer, à innover et à livrer comme jamais auparavant.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Firefly

Remplissez les espaces vides ou étendez naturellement les images existantes à l'aide de l'outil de remplissage génératif

Signalez les problèmes de précision directement via le système de feedback pour aider à améliorer la qualité des résultats

Rejoignez les forums de la communauté et les canaux Discord pour partager votre travail et obtenir des conseils d'autres utilisateurs

Générez des images prêtes à la commercialisation provenant d'Adobe Stock de manière éthique

Limites d'Adobe Firefly

Les fonctionnalités de Firefly ne sont pas accessibles avec les licences d'utilisation partagée. Vous aurez besoin d'une licence d'utilisateur nommé ou d'une licence Adobe Express

Tarification d'Adobe Firefly

Free

Plusieurs forfaits Premium

Évaluations et critiques d'Adobe Firefly

G2 : 4. 6/5 (plus de 50 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent d'Adobe Firefly

Ma fonctionnalité préférée est la possibilité de charger des images de référence pour créer des effets ou des éléments pour une composition composite afin de créer des illustrations nouvelles et originales ! L'intégration de la plateforme dans mon flux de travail se fait sans effort. Firefly est très facile à utiliser et accepte toutes les invites, instructions dans les limites. J'utilise régulièrement Firefly dans le cadre de mon processus de création.

📮 ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent l'IA principalement pour le brainstorming et la conceptualisation. Mais qu'advient-il de ces idées brillantes par la suite ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme les Tableaux blancs ClickUp, qui vous aident à transformer instantanément les idées issues de la session de brainstorming en tâches. Et si vous ne parvenez pas à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel basé sur votre invite, vos instructions. C'est l'application Tout-en-un pour le travail qui vous permet d'idéer, de visualiser et d'exécuter plus rapidement !

3. Leonardo IA (Idéal pour les professionnels de la création)

via Leonardo IA

Imaginez pouvoir créer sans effort des modèles personnalisés qui reflètent véritablement l'essence de votre marque ou le style unique de votre projet. Avec Leonardo IA, vous ne vous contentez pas de générer des images, vous leur donnez forme pour en faire des chefs-d'œuvre.

Son IA Canvas révolutionnaire en temps réel vous donne un contrôle absolu, vous permettant d'ajouter, de supprimer et d'affiner des éléments avec une précision inégalée

Leonardo met l'accent sur la collaboration, ce qui en fait un outil puissant pour les équipes. Il est parfait pour rationaliser la gestion de projet de conception tout en fournissant un contenu visuellement époustouflant qui se démarque.

Leonardo IA : les meilleures fonctionnalités

Créez des modèles IA personnalisés pour répondre exactement aux exigences de style

Générez rapidement des images avec le modèle Lightning XL

Intégration facile avec d'autres outils grâce à l'API complète

Travaillez à la fois avec le modèle Phoenix par défaut et des options spécialisées pour différents besoins

Limites de Leonardo IA

La richesse des options de la plateforme peut sembler impressionnante au premier abord

Tarification de Leonardo IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Leonardo IA

G2 : Pas assez de commentaires

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Leonardo IA

Leonardo AI est un outil formidable, alimenté par l'intelligence artificielle, qui génère des illustrations dans une grande variété de styles. Comme la plupart des suggestions proposées correspondent à ce que vous demandez, elles peuvent être mises en œuvre dans n'importe quel projet sur lequel vous pourriez travailler. Il vous offre également de multiples options de qualité très correcte et est très facile à utiliser et à intégrer. C'est le générateur d'IA que j'utilise le plus.

4. DALL-E 3 (Idéal pour créer des images riches en contexte)

via Ch atGPT

Cette application de pointe de génération d'art par IA donne vie à vos invites, instructions, avec un souci du détail époustouflant. Qu'il s'agisse de la texture usée d'un livre ancien ou du reflet du clair de lune sur un lac scintillant, DALL-E 3 capture votre vision avec une précision à couper le souffle.

Qu'est-ce qui le rend encore meilleur ? Il s'associe parfaitement à ChatGPT pour affiner vos idées dans un flux naturel de discussion. Expérimentez différents styles, explorez des combinaisons inattendues et peaufinez votre vision jusqu'à ce que l'image finale vous convienne.

Les 3 meilleures fonctionnalités de DALL-E

Créez des images haute résolution d'une netteté exceptionnelle, même à grande échelle

Modifiez des images existantes à l'aide d'instructions sous forme de texte, parfaites pour les modifications en cours et les variations

Gérez des scènes complexes avec plusieurs éléments tout en conservant une cohérence visuelle

Produisez des images dans différents styles, de l'interprétation photoréaliste à l'interprétation artistique

Limites de DALL-E 3

Ajoute souvent trop d'éléments décoratifs, même lorsque l'on demande des designs minimalistes

Difficultés liées à des exigences spécifiques de la scène, comme la représentation précise d'objets dans des orientations particulières

Tarification de DALL-E 3

Disponible dans le cadre des abonnements ChatGPT Équipe et Enterprise

Évaluations et commentaires sur DALL-E 3

G2 : N/A

Capterra : Pas assez d'avis

5. Diffusion stable (Idéal pour générer différentes variations artistiques)

via Stable Diffusion

Libérez votre créativité avec Stable Diffusion, l'outil open source qui donne vie à vos idées.

Affinez chaque détail (éclairage, composition, ambiance et atmosphère) pour créer des visuels uniques et captivants.

Vous pouvez même affiner les images produites à l'aide de son échelle de guidage. Des valeurs plus élevées permettent de créer des images plus proches de votre invite, instructions, tandis que des valeurs plus faibles permettent une interprétation plus artistique.

Les meilleures fonctionnalités de Stable Diffusion

Contrôlez et recréez des résultats spécifiques avec des nombres de départ, parfaits lorsque vous avez besoin de résultats cohérents sur plusieurs générations

Transformez des croquis ou des images existants en appliquant des améliorations IA grâce à la fonctionnalité image-à-image

Traitez plusieurs variantes simultanément grâce à la génération par lots, ce qui vous permet d'explorer différentes interprétations de votre concept

Assurez-vous que vos productions sont adaptées à tous les publics grâce au module de vérification de sécurité intégré

Diffusion stable Limites

Parfois, vous pouvez rencontrer des difficultés avec les temps de génération et la qualité de génération des images

Prix de Stable Diffusion

Free

Love : 5 $/mois

Diffusion stable des évaluations et des critiques

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : N/A

Ce que les utilisateurs disent de Stable Diffusion

J'ai récemment utilisé Stable Diffusion 3. J'ai trouvé que les capacités de conversion de texte en image étaient absolument exceptionnelles. Le niveau de correction orthographique et la qualité d'image sont tout simplement remarquables.

J'ai récemment utilisé Stable Diffusion 3. J'ai trouvé que les capacités de conversion de texte en image étaient absolument exceptionnelles. Le niveau de correction orthographique et la qualité d'image sont tout simplement remarquables.

6. Craiyon (Idéal pour l'expérimentation créative)

via Craiyon

Anciennement connu sous le nom de DALL-E Mini, Craiyon vous aide à transformer des descriptions textuelles en art visuel. L'outil convient particulièrement aux designers et aux artistes en quête d'inspiration, aux éducateurs qui expliquent visuellement des idées complexes et aux créateurs de contenu qui ont besoin de générer rapidement des images.

Craiyon excelle dans la description simple et directe de textes, contrairement à de nombreux autres outils artistiques basés sur l'IA qui nécessitent des invites, instructions complexes. Bien qu'il n'atteigne pas la qualité hyper-détaillée des modèles avancés, il offre à tous un moyen amusant, créatif et accessible d'explorer l'art généré par l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Craiyon

Créez plusieurs variantes d'images à la fois, ce qui vous donne différentes perspectives sur votre invite de texte

Choisissez parmi différents styles artistiques pour correspondre à votre vision créative, des photos réalistes à l'art abstrait

Obtenez des résultats en temps réel au fur et à mesure que vous tapez, ce qui rend le processus créatif rapide et fluide

Utilisez l'intégration de l'API pour ajouter la génération d'images à vos projets

Travaillez avec plusieurs langues pour les invites de texte, ce qui le rend accessible dans le monde entier

Limites de Craiyon

L'outil interprète parfois mal les invites, instructions, textes complexes, ce qui peut nécessiter plusieurs tentatives pour obtenir le résultat souhaité

Prix de Craiyon

*assistance : 12 $/mois

Professionnel : 24 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Craiyon

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

7. Dream de Wombo (idéal pour ceux qui n'ont aucune expertise technique)

via Dream by Wombo

Dream de Wombo rend la création artistique à partir d'invites de texte simple, amusante et attrayante. Les utilisateurs peuvent rapidement générer des images visuellement époustouflantes avec un minimum d'effort, ce qui en fait l'outil parfait pour tous ceux qui cherchent à stimuler leur créativité.

La plateforme permet aux utilisateurs d'explorer sans effort différents styles et thèmes, encourageant l'expression artistique sans nécessiter de compétences avancées ou d'expertise en IA.

Dream by Wombo est particulièrement attrayant pour les utilisateurs occasionnels qui souhaitent créer de manière ludique et intuitive, transformant leur imagination en visuels en quelques clics.

Les meilleures fonctionnalités de Dream by Wombo

Créez des illustrations numériques en saisissant des descriptions de texte dans plusieurs langues, dont le japonais, l'hindi et l'indonésien

Faites votre choix parmi différents styles artistiques tels que Réaliste, VFX, Anime, Avatar et Street Art pour correspondre à votre vision

Modification d'images existantes à l'aide de commandes de texte pour ajuster des éléments tels que les arrière-plans et l'éclairage

Partagez vos créations et parcourez les créations des autres utilisateurs dans le flux social intégré

Limites de Dream by Wombo

Qualité d'image inégale

Tarification de Dream by Wombo

Mensuel : 9,99 $/mois

Abonnement annuel : 89,99 $/an

Durée de vie : 169,99 $/mois

Évaluations et avis sur Dream by Wombo

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : N/A

8. Runway ML (Idéal pour les producteurs de contenu professionnels)

via Runway ML

Que se passe-t-il lorsque vous combinez des outils d'apprentissage automatique pour les artistes et les designers dans une plateforme cohésive ? Runway ML ! Il offre de puissantes fonctionnalités qui vous permettent de modifier des vidéos, de générer des images et de collaborer en temps réel.

En intégrant diverses capacités d'apprentissage automatique dans une interface conviviale, Runway ML s'adresse aux professionnels à la recherche de solutions innovantes pour leurs projets multimédias.

Cet accent mis sur la polyvalence et la collaboration en fait un outil précieux pour les créateurs modernes.

Les meilleures fonctionnalités de Runway ML

Générez des vidéos à partir d'images en effectuant une transition fluide entre les photos téléchargées, parfait pour créer des diaporamas dynamiques ou du contenu narratif

Créez automatiquement des textures 3D personnalisées à utiliser sur différentes plateformes de modélisation

Créez des paysages sonores et synchronisez les mouvements des lèvres avec l'audio, assistance de plusieurs visages pour des dialogues naturels des caractères

Utilisez des modèles de projets prêts à l'emploi avec un système simple de glisser-déposer pour accélérer la création de contenu

Limites de Runway ML

Les images générées, bien que colorées, manquent parfois de réalisme et peuvent présenter des formes déformées ou des détails incorrects

Les modèles Gen 3 Alpha sont relativement chers par rapport à la qualité des résultats qu'ils fournissent

Prix ML Runway

Basic : Gratuit

Standard : 15 $/mois par utilisateur

Pro : 35 $/mois par utilisateur

Unlimited : 95 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Runway ML

G2 : N/A

Capterra : N/A

9. Freepik (Idéal pour la création d'actifs et la conception graphique)

via Freepik

Vous êtes designer ou marketeur et vous cherchez à rester à la pointe des dernières tendances en matière de design graphique? Ne cherchez pas plus loin que Freepik ! Avec une bibliothèque massive de plus de 250 millions de ressources, c'est un véritable trésor pour tous vos besoins créatifs.

Freepik offre un mélange impressionnant de vecteurs, de photos, de fichiers PSD et d'outils basés sur l'IA, combinant de manière transparente des ressources de conception traditionnelles avec une technologie de pointe.

Des illustrations personnalisées aux modèles de conception graphique prêts à l'emploi, Freepik permet de créer facilement et rapidement des designs de qualité professionnelle. Que vous travailliez sur un grand projet ou que vous ayez besoin d'inspiration rapidement, Freepik est là pour vous !

Les meilleures fonctionnalités de Freepik

Supprimez les arrière-plans des images en quelques secondes grâce à l'outil de suppression d'arrière-plan, ce qui vous permet de gagner du temps sur les modifications en cours

Générez des voix off professionnelles pour vos vidéos à l'aide du générateur de voix IA

Faites ressortir vos designs grâce à la fonctionnalité haut de gamme, qui améliore la résolution de l'image sans perte de qualité

Retouchez rapidement vos images grâce à l'éditeur d'images intégré et aux outils de retouche

Limites de Freepik

Le forfait gratuit est assorti de restrictions notables

Vous devrez créditer Freepik pour toutes les ressources que vous utilisez

Tarification Freepik

Free

*essential : 9 $/mois

Premium : 20 $/mois

Premium+ : 39 $/mois

Évaluations et commentaires sur Freepik

G2 : 4. 7/5 (plus de 130 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

10. NightCafe (Idéal pour les nouvelles idées et orientations créatives)

via Night C afe

NightCafe se distingue comme une plateforme polyvalente de création artistique basée sur l'IA qui met de puissantes capacités de génération d'images entre les mains des artistes, des designers et des créateurs de contenu.

Il transforme les descriptions textuelles en œuvres d'art uniques à l'aide de plusieurs modèles d'IA de pointe. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour l'exploration créative et les projets artistiques.

Vous pouvez participer à des défis artistiques quotidiens, partager vos créations dans des salons de discussion et obtenir les commentaires d'autres créateurs, ce qui ajoute une dimension sociale qui favorise l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles orientations créatives.

Les meilleures fonctionnalités de NightCafe

Créez des visuels à partir d'invites de texte en utilisant six modèles d'IA différents, dont Stable Diffusion, DALL-E 3 et SDXL, qui vous offrent une grande flexibilité dans les styles artistiques

Appliquez des styles artistiques prédéfinis tels que Anime, Jeu 3D, Peinture à l'huile et Pop Art pour obtenir rapidement des rendus spécifiques

Modifiez des parties spécifiques des images générées grâce à la fonctionnalité de retouche, qui vous aide à peaufiner et à perfectionner vos créations

Limites de NightCafe

Son système basé sur les crédits peut s'avérer coûteux pour les utilisateurs qui ont besoin de générer régulièrement de nombreuses images haute résolution

Tarification de NightCafe

Débutant en IA : 5,99 $/mois

Amateur d'IA : 9,99 $/mois

Passionné d'IA : 19,99 $/mois

Artiste IA : 49,99 $/mois

Évaluations et commentaires sur NightCafe

G2 : 3. 5/5 (Pas assez d'avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 70 avis)

11. Canva IA (Idéal pour les équipes qui créent du contenu visuel à grande échelle)

via Canva IA

Canva AI est votre assistant créatif qui gère les parties répétitives du travail de conception. Cette suite d'IA s'intègre parfaitement à l'interface familière de Canva, ce qui la rend facile à utiliser pour les débutants et les professionnels sans nécessiter une longue période d'apprentissage.

Par exemple, lorsque vous avez besoin de transformer une publication verticale sur les réseaux sociaux en une bannière horizontale, l'IA gère automatiquement l'agrandissement de l'image sans avoir besoin d'autres outils d'IA pour les réseaux sociaux.

Ou, si vous souhaitez modifier du texte dans une ancienne image, l'IA peut le rendre modifiable en quelques secondes.

Les meilleures fonctionnalités de Canva IA

Transformez des images statiques en images modifiables, déplacez et redimensionnez des éléments pendant que l'IA comble les vides naturellement

Analysez les présentations et appliquez des animations d'ajustement qui correspondent au ton de votre contenu en un seul clic

Générez automatiquement plusieurs versions de design en fonction de vos données, et économisez des heures de travail manuel

Limites de Canva IA

Le générateur d'images IA ne dispose pas de paramètres de personnalisation détaillés au-delà des ajustements de style et de ratio de base

Tarification de Canva IA

Canva Free

Canva Pro : 15 $/mois par utilisateur

Canva Teams : 10 $/mois par utilisateur

Canva Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva IA

G2 : 4. 7/5 (plus de 4 300 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 40 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Canva IA

J'avais récemment opté pour Canva Pro, qui s'est avéré extrêmement utile pour mes projets. Encore de meilleurs designs et modèles sur lesquels travailler. Les images pro correspondent exactement à ce que je recherchais. La nouvelle fonctionnalité magique de l'IA est incroyable. Canva est un outil irremplaçable. J'ai ajouté une équipe et l'ai intégrée à certains de mes comptes de réseaux sociaux. Une expérience géniale.

Alors que de nombreux outils d'IA avancés se concentrent uniquement sur la génération d'images par IA, certaines plateformes intègrent des capacités d'IA dans des fonctionnalités plus larges de gestion de projet et de collaboration.

ClickUp (Idéal pour la gestion de projet de bout en bout et la génération d'images)

ClickUp, l'application Tout-en-un pour le travail, améliore vos processus artistiques grâce à des fonctionnalités basées sur l'IA.

Embellissez vos sessions de brainstorming en créant des graphiques rapides et époustouflants avec ClickUp Whiteboards

Les tableaux blancs ClickUp améliorent la collaboration visuelle en offrant un espace dynamique pour les processus créatifs. Grâce au brainstorming visuel en temps réel, les équipes peuvent échanger leurs idées en toute transparence, où qu'elles se trouvent.

La fonctionnalité permet de télécharger des images, ce qui permet d'annoter et de discuter directement sur les visuels pour un meilleur contexte et une meilleure compréhension. De plus, les outils de planification collaborative tels que les notes autocollantes et les dessins à main levée facilitent l'organisation des idées et leur transformation en forfaits réalisables, favorisant ainsi l'innovation et le travail d'équipe.

mais la fonctionnalité phare ? Le générateur d'images IA !*

Avec ClickUp Brain dans les tableaux blancs, vous pouvez créer instantanément des visuels basés sur l'IA tels que des diagrammes, des diagrammes ou d'autres images directement dans votre tableau blanc, ce qui élimine le besoin de passer d'un outil à l'autre ou de concevoir manuellement des graphiques.

Que vous soyez en pleine séance de brainstorming, en train d'organiser un tableau d'idées ou de discuter d'un contenu visuel, Brain vous assiste de manière transparente dans votre processus créatif. C'est donc la solution idéale pour planifier des projets innovants, collaborer avec votre équipe et recueillir des commentaires précieux.

Générer des images avec ClickUp Tableaux blancs

ClickUp Brain vous aide également à travailler plus intelligemment en exploitant de puissantes fonctionnalités d'IA pour rationaliser votre flux de travail. Grâce à son interface interactive de type questions-réponses, vous pouvez obtenir des réponses instantanées et spécifiques au contexte sur les tâches, les documents ou les wikis de l'entreprise, ce qui vous permet de gagner du temps dans la recherche d'informations.

Besoin d'un aperçu rapide de votre travail ? ClickUp Brain fournit un résumé en un clic des tâches, des fils de discussion et des commentaires pour une clarté sans effort. Il automatise également les mises à jour et les résumés des projets, ce qui permet à votre équipe de rester alignée sans effort supplémentaire.

Accélérez la création de contenu dans les tâches et les documents grâce à l'assistance à la rédaction par IA de ClickUp Brain

Enfin, utilisez ClickUp for Design pour optimiser vos flux de travail créatifs de bout en bout. Que vous souhaitiez créer un brief de conception dans des documents partageables, générer instantanément des tâches à partir du brief ou même partager des commentaires via des Clips enregistrés, ClickUp dispose d'une fonctionnalité personnalisée pour répondre à vos besoins.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Convertissez les commentaires des clients et de l'équipe en listes détaillées de tâches à faire via les tâches ClickUp

Suggérez des modifications ou documentez les commentaires pour les ressources de conception à l'aide de la fonction Révision de ClickUp

Partagez des commentaires horodatés sur des clips vidéo pour accélérer les révisions via ClickUp Clips

Créer et visualiser des feuilles de route détaillées pour les projets avec des objectifs clairs et des jalons visuels

Connectez ClickUp à Figma, Adobe Creative Cloud et d'autres logiciels de conception

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir du mal à naviguer parmi les nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation de ClickUp

Tarification ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

ClickUp a rendu l'alignement asynchrone beaucoup plus simple et efficace. En créant un cadre dans lequel les objectifs et les résultats peuvent être définis et structurés, les équipes à distance sont en mesure de comprendre les attentes et de fournir des mises à jour de statut de manière fluide. Le brainstorming avec des tableaux blancs est facile, la réorganisation des priorités est facile, et l'ajout d'images de référence, etc. est très fluide.

Boostez votre créativité et votre productivité avec le bon outil

Les images générées par l'IA sont géniales. Mais des images générées par l'IA et intégrées à votre flux de travail ? C'est imbattable.

Alors qu'Ideogram se concentre uniquement sur la génération d'images par IA, ClickUp rationalise chaque aspect de votre processus créatif.

De la gestion des tâches et de la collaboration avec votre équipe à l'organisation des ressources et à la mise en œuvre immédiate des idées, ClickUp est la plateforme tout-en-un qui vous aide à concrétiser efficacement votre vision.

Prêt à booster votre créativité et votre productivité ? Découvrez comment ClickUp peut transformer votre façon de travailler. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui!